Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся летом этого года
Испытания второго фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» начнутся летом 2017 г, сообщил в интервью РИА «Новости» экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов.
Корабль был спущен на воду в 2014 г и был назван в честь отца Игоря Касатонова адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова, который в период с 1964-го по 1974 г занимал должность первого заместителя главкома ВМФ СССР.
«Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания летом этого года. Планируется, что в конце 2017 – начале 2018 года корабль будет принят на вооружение ВМФ», – сказал бывший командующий.
Проект 22350 разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Фрегаты этого проекта предназначены для «ведения боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей».
Водоизмещение фрегатов составляет 4,4 тыс. т, скорость – до 30 узлов, дальность плавания – 4 тыс. миль, автономность – 30 суток. Вооружение: крылатые ракеты "Оникс", 130-мм артустановка, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш"», торпеды. Может нести вертолет Ка-27.
Корабль был спущен на воду в 2014 г и был назван в честь отца Игоря Касатонова адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова, который в период с 1964-го по 1974 г занимал должность первого заместителя главкома ВМФ СССР.
«Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания летом этого года. Планируется, что в конце 2017 – начале 2018 года корабль будет принят на вооружение ВМФ», – сказал бывший командующий.
Проект 22350 разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Фрегаты этого проекта предназначены для «ведения боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей».
Водоизмещение фрегатов составляет 4,4 тыс. т, скорость – до 30 узлов, дальность плавания – 4 тыс. миль, автономность – 30 суток. Вооружение: крылатые ракеты "Оникс", 130-мм артустановка, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш"», торпеды. Может нести вертолет Ка-27.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru