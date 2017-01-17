03:25 18 января

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся летом этого года

Испытания второго фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» начнутся летом 2017 г, сообщил в интервью РИА «Новости» экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов.

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся летом этого года
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов"

Корабль был спущен на воду в 2014 г и был назван в честь отца Игоря Касатонова адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова, который в период с 1964-го по 1974 г занимал должность первого заместителя главкома ВМФ СССР.


«Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания летом этого года. Планируется, что в конце 2017 – начале 2018 года корабль будет принят на вооружение ВМФ», – сказал бывший командующий.

Проект 22350 разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Фрегаты этого проекта предназначены для «ведения боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей».

Водоизмещение фрегатов составляет 4,4 тыс. т, скорость – до 30 узлов, дальность плавания – 4 тыс. миль, автономность – 30 суток. Вооружение: крылатые ракеты "Оникс", 130-мм артустановка, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш"», торпеды. Может нести вертолет Ка-27.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 23
  1. Волька Вчера, 14:21
    семь футов под килем и долгую морскую жизнь этому кораблю...
    Волька
    1. новичок Вчера, 14:28
      присоединяюсь! но закладка касатонова ноябрь 2009года. в 2018 примут на вооружение. один фрегат строим восемь с хвостиком лет. долго, очень долго. сколько же мы будем строить крейсер лидер и авианосец шторм? очень рад за нашу армию и флот, но сроки просто убийственны.
      новичок
      1. cniza Вчера, 15:21
        Хоть так , до этого вообще был мрак и есть надежды , что подтянемся и по срокам.
        cniza
        1. ava09 Вчера, 15:59
          Это хорошо, что вас устраивает такое "строительство"... Нам, наверное беспокоиться нет причин.
          ava09
          1. 210окв Вчера, 17:13
            Если Вас и не устраивает,то Вы сделаете?Пойдете собственноручно поднимать верфь и многочисленных смежников?А так же обяжите МВД и ФСБ заняться растратами и головотяпством граничищем с саботажем...
            Цитата: ava09
            Это хорошо, что вас устраивает такое "строительство"... Нам, наверное беспокоиться нет причин.
            210окв
  2. Стирбьорн Вчера, 14:33
    Он изначально к концу 2015 к сдаче планировался. Адмирал ничего не сказал насчет двигателей - без них ни ходовых, ни госиспытаний не будет
    Стирбьорн
    1. Alexey RA Вчера, 15:51
      Цитата: Стирбьорн
      Адмирал ничего не сказал насчет двигателей - без них ни ходовых, ни госиспытаний не будет

      Так для первых двух 22350 ГТД с Украины успели поставить. А проблемы начались с третьего 22350 - для него ГТД будут российскими.
      ЕМНИП, первая пара 22350 должна была обменяться одним из ГТД: с "Касатонова" одна из турбин "ушла" на "Горшкова" - взамен сгоревшей на испытаниях. Но "Сатурн" клялся и божился, что "горшковскую" турбину они отремонтируют и поставят на "Касатонова".
      Alexey RA
  3. Монархист Вчера, 14:34
    Как правило новости подобного плана вызывают печаль и радость:1,"доброжелателей" отмечается чувство изжоги ( либирастов автоматически начинаются головные боли). Возможно,С. К.купит им"Гевискон"?
    2. Радость ну тут особо комментировать нечего. Лично то себя выскажу пожелание,чтоб изжога чаще беспокоила кое кого
    Монархист
  4. krops777 Вчера, 14:43
    Флот штука дорогая, не тянет пока наша экономика.
    krops777
    1. Pirogov Вчера, 18:11
      Квалификации не хватает ,для постройки надводных кораблей,при чём у всех начиная с рабочих и заканчивая ведущими инженерами . Будем надеяться как говорится первый блин комом ,а дальше будет легче. Те же Варшавянки строят быстрее !
      Pirogov
  5. МПК105 Вчера, 14:58
    Новость приятная!Но как посмотришь,как партнеры штампуют пароходы,настроение портится...Но лучше так чем в девяностые.
    МПК105
  6. Lumumba Вчера, 15:20
    Цитата: krops777
    Флот штука дорогая, не тянет пока наша экономика.


    Надо всяких полковников трясти почаще, да Улюкаевых. Глядишь и на десяток авианосцев денег хватит.
    Lumumba
    1. конёк-горбунок Вчера, 16:24
      Цитата: Lumumba
      Надо всяких полковников трясти почаще, да Улюкаевых. Глядишь и на десяток авианосцев денег хватит.


      Да можно и других потрясти
      "Кремлевский грант в 3 млн рублей выиграл байк-клуб «Ночные волки»"

      http://www.kurer-sreda.ru/2016/12/27/268992-kreml
      evskij-grant-v-3-mln-rublej-vyigral-bak-klub-noch
      nye-volki
      конёк-горбунок
      1. bk316 Вчера, 17:01
        в 3 млн рубле

        За такие деньги и новогодний корпоратив в средненькой фирме не устроишь, А Вы - авианосец.
        bk316
  7. Заноза Вчера, 16:27
    А что толку?! На 22350 небоеспособен ЗРК Редут из за которого головной корабль серии до сих пор не передан флоту. 22350 нужно перестроить под ЗРК Штиль,или списать на металлолом ,а всех виновных за растрату госсредств отдать под суд и обязать компенсировать затраты бюджета РФ на эти небоеспособные корыта
    Заноза
    1. Ботановед Вчера, 16:35
      Цитата: Заноза
      или списать на металлолом ,а всех виновных за растрату госсредств отдать под суд и обязать компенсировать затраты бюджета РФ на эти небоеспособные корыта


      А он у нас что, фрегат ПВО? Там вооружения достаточно. Насчет П-Р, думаю, доведут, никуда не денутся.
      И, как говорил один знакомый конструктор - "какая разница, сколько там ракет (ПВО). Ему ими что, стрелять, что ли?"
      Шутка шуткой, а заставляет думать.
      Ботановед
      1. Заноза Вчера, 16:58
        Фрегат без ЗРК не фрегат,а корыто. А вы считаете ,что фрегату ЗРК не нужен?! А как же самооборона от авиации и ракет противника?! Кроме того,фрегат это прежде всего эскортный корабль,который должен защищать от воздушного,надводного и подводного противника не только себя,но и БДК например,или авианосец...22350 не имеет боеспособного ЗРК,а это значит,что принимать на вооружение такое корыто нет смысла,уж лучше строить 11356 где все работает,включая ПВО.
        Заноза
        1. Ботановед Вчера, 21:59
          Цитата: Заноза
          Фрегат без ЗРК не фрегат,а корыто



          как вам Оливер Перри? Фрегат, ходил с однобалочным "Стандартом", но все они были демонтированы. Сейчас ПВО осуществляется ОТО Мелара. И никто не смеется.

          Цитата: Заноза
          а это значит,что принимать на вооружение такое корыто нет смысла,уж лучше строить 11356 где все работает,включая ПВО.


          Не будем строить новое - очень быстро окажемся в каменном веке. Это раз.
          А два - это задачи корабля. Патрульники вообще без ПВО строят, и ничего, нормально. А у фрегата, пока допиливают П-Р, задач и так хватает.
          Ботановед
    2. Alexey RA Вчера, 18:37
      Цитата: Заноза
      22350 нужно перестроить под ЗРК Штиль,или списать на металлолом ,а всех виновных за растрату госсредств отдать под суд и обязать компенсировать затраты бюджета РФ на эти небоеспособные корыта

      Если придерживаться такой практики, то развитие систем вооружения флота можно прекращать.
      Корабли новых проектов всегда проектируются под перспективные комплексы. И не всегда к моменту их постройки эти комплексы бывают доведены до ума.
      Головной "Сарыч" пр. 956 вступил в строй в 1980. А его ЗРК "Ураган" принят на вооружение в 1983.
      Головной "Удалой" пр. 1155 вступил в строй в 1980. А его ЗРК "Кинжал" принят на вооружение... в 1989 (!).
      Причём это не только с ЗРК так: например, головной РПКСН пр. 941 вошёл в состав флота за год до принятия на вооружение его БРПЛ.

      Возвращаться на 22350 обратно к "Штилю" - это значит оставить единственные на ближайшие время крупные корабли ВМФ без ЗРК ДД. С учётом устаревания и всё больших требующихся объёмов и сроков ремонта на доставшихся нам от СССР кораблях-носителях "Форта", такое решение может оставить флот вообще без дальних ЗРК, вернув его в 70-е годы прошлого века.
      Alexey RA
      1. Заноза Вчера, 18:51
        22350 это не развитие,а тупиковый вариант,на который бесполезно потрачено огромное количество денег. ЗРК Редут не работает и довести его не могут уже много лет... Сколько еще вы намерены тратить деньги налогоплательщиков РФ на это корыто ,застрявшее на бесконечных испытаниях?! Я закрою глаза на продолжение этих испытаний только если вы и вам подобные начнут отвечать за их результат своей головой,в прямом смысле слова,в четко оговоренные сроки......А пока 22350 это не корабль,а способ отмывания и разворовывания бюджетных средств...Вы с 22350 напоминаете мне Хаджу Насреддина ,деньги берете и ждете,пока или ишак умрет,или султан...Все кто причастен к 22350 жулики...
        Заноза
        1. Alexey RA Вчера, 19:03
          Угу...
          1144 это не развитие,а тупиковый вариант,на который бесполезно потрачено огромное количество денег. ЗРК "Форт" не работает и довести его не могут уже много лет... Сколько еще вы намерены тратить деньги налогоплательщиков СССР на это корыто ,застрявшее на бесконечных испытаниях?! smile
          "Киров" передан флоту в 1980. Госы "Форта" завершились только в 1983. А на вооружение ЗРК приняли в 1984.
          И это - единый, могучий Советский Союз, а не его нынешний огрызок по имени РФ.
          Про опупею с "Кинжалами" я и не говорю - 9 лет между передачей флоту головного носителя ЗРК и принятием ЗРК на вооружение.
          Alexey RA
  8. Lumumba Вчера, 18:49
    Цитата: bk316
    в 3 млн рубле

    За такие деньги и новогодний корпоратив в средненькой фирме не устроишь, А Вы - авианосец.


    Гальюн на авианосце дороже стоит :)
    Lumumba
  9. tinibar Вчера, 21:43
    Цитата: новичок
    присоединяюсь! но закладка касатонова ноябрь 2009года. в 2018 примут на вооружение. один фрегат строим восемь с хвостиком лет. долго, очень долго. сколько же мы будем строить крейсер лидер и авианосец шторм? очень рад за нашу армию и флот, но сроки просто убийственны.

    Именно, что убийственны, ведь сроки не то что постройки новых, но и ремонта старых не выдерживают никакой критики , и получается, что списываются корабли быстрее, чем приходит им замена...
    tinibar

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