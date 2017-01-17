03:27 18 января

Первые тренировки американской бронетанковой бригады в Польше (видео)

В январе в рамках операции «Атлантическая решимость» в Европу из США была переброшена «железная» бригада в составе 80 танков и сотен бронемашин.

Первые тренировки американской бронетанковой бригады в Польше (видео)


Развертывание американской бригады в Польше и других европейских странах должно быть завершено до конца месяца. Всего в восточную часть Европы прибудут 3,5 тыс. военнослужащих, около 400 единиц гусеничной и 900 единиц колесной техники, в т.ч. 87 танков,
18 самоходок, 400 автомобилей.



Использованы фотографии: Минобороны США
18

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Комментарии 67
  1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:02
    Вот не нравится мне подговтовка ЛС ВС США в Еропе и все тут
    Скептик-Самоучка
    1. СРЦ П-15 Вчера, 15:05
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вот не нравится мне подговтовка ЛС ВС США в Еропе и все тут

      А мы давайте подождём чуть-чуть. Если поступившую технику не будут перекрашивать, значит она там не надолго. Кстати, а как эта техника пережила недавние морозы?
      СРЦ П-15
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:08
        Вариант да... может у них сейчас задача испытания топливных присадок?
        Скептик-Самоучка
        1. cniza Вчера, 15:18
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Вот не нравится мне подговтовка ЛС ВС США в Еропе и все тут


          Много было желающих испытать свою судьбу , не очень похоже что американцы к ним относятся , они могут воевать только с племенами и то при огромном превосходстве личного состава.
          cniza
          1. neri73-r Вчера, 15:22
            Господа, а что за хреновину с оптикой в ствол танка солдат НАТы вставляет?
            neri73-r
            1. faridg7 Вчера, 15:35
              Оптика для холодной пристрелки
              faridg7
              1. bouncyhunter Вчера, 15:43
                Цитата: cniza
                [Много было желающих испытать свою судьбу , не очень похоже что американцы к ним относятся , они могут воевать только с племенами и то при огромном превосходстве личного состава.

                Витя hi Не такое уж и огромное превосходство - всего-то 10-ти кратное ...
                bouncyhunter
              2. Shuttle Вчера, 16:16
                У нас для этого оптику со стороны казенной части ставят. А снаружи две ниточки на пластилине лепят. В полевых условиях пластилин можно заменить глиной или грязью. В морозы можно просто плюнуть - замерзнет и будет держаться. :)
                Shuttle
                1. faridg7 Вчера, 16:25
                  Это потому, что заказчик техники, в лице МО, не задумывается как будет обслуживаться техника, пока не приходит время ее обслуживать,
                  Надо отдать должное их конструкторам-если что то делают, то продумывают многие ньюансы. хотя иногда их заносит в дебри
                  faridg7
                2. Manul Вчера, 17:02
                  Цитата: Shuttle
                  У нас для этого оптику со стороны казенной части ставят. А снаружи две ниточки на пластилине лепят. В полевых условиях пластилин можно заменить глиной или грязью. В морозы можно просто плюнуть - замерзнет и будет держаться. :)

                  А нельзя для этого держать в запасе насадку с уже откалиброванными нитками?
                  Manul
        2. faridg7 Вчера, 15:33
          Вот с присадками у них всё в порядке. Летнее топливо с присадками не теряет прокачиваемость до -20,( если соблюдать пропорции), если удвоить дозировку, то можно и в -30 спокойно завести дизель. Да и дизеля америкосы делают на совесть. Как бы я к америкосам плохо не относился, но признаюсь, при выборе между ЯМЗ и Cummins я выбрал бы последнего.
          faridg7
          1. hirurg Вчера, 15:50
            Ну дык абразив им в гусли от наших хакеров.)))
            hirurg
          2. scander Вчера, 16:26
            А я выбрал бы ЯМЗ)
            scander
            1. faridg7 Вчера, 16:38
              Ну да, конечно- их ведь проще ремонтировать, да?
              Вообще то технику покупают для того, чтобы на ней работать а не ее ремонтировать.
              По опыту работы на камазе с ЯМЗ-238, пробег до капремонта дизеля был 300-350 тысяч км,
              а FLC 120 c ISX прошел без капиталки 2,5 миллиона км
              faridg7
              1. ketanov1980 Вчера, 21:16
                Если у нас техника не выезжает из боксов годами то ей и 300-350 тысяч км. хватит.
                ketanov1980
              2. 78bor1973 Вчера, 22:53
                Пробег на КАМАЗЕ в СССР был и того меньше 150000км ,для боевой техники пробег не главное ! Ремонтопригодность и неприхотливость.
                78bor1973
          3. Кент0001 Вчера, 16:26
            Камминсы сейчас исключительно китайские...
            Кент0001
            1. faridg7 Вчера, 16:31
              Китайские в камминсах только руки которые их делают, а вот качество того, что китайцы делают для камминсов идущих на американский рынок явно не китайское, а вот то что китайцы делают для нас- гуано( проще договориться с приемщиком)
              faridg7
              1. ketanov1980 Вчера, 21:10
                Китайцы что для амеров,что для нас делают одинаково-репутация фирмы у них на 1 месте.
                ketanov1980
                1. faridg7 Сегодня, 01:29
                  Вы это расскажите владельцам камазов с QSX после того, как у них первоначальная эйфория пройдёт. Оно конечно лучше чем 740, но не намного, а если добавить туда еще отсутствие возможности диагностики неисправностей( так распорядился заказчик), товпечатление от него вообще специфическое.
                  faridg7
          4. RUSIVAN Вчера, 21:22
            Да ладно дизель,а электроника,приспособлена к морозам???
            RUSIVAN
            1. faridg7 Сегодня, 02:07
              К сожалению, да. Кстати они климатическое оборудование начали ставить на военную технику еще до второй мировой. И к посту ниже- прокачиваемость топлива для дизеля как раз основное условие запуска, впрочем как и вязкость холодного масла. Не надо думать что их конструкторы тупы и не предусмотрели отсутствие нормального обслуживания двигателей на своей технике. У них проблема другая- у них на технике люди безграмотные, часто в прямом смысле.люди часто инструкции прочесть не могут, тем более если они не иллюстрированы.
              faridg7
          5. 78bor1973 Вчера, 22:43
            Судя по всему вы далеки от дизельных двигателей ,для топлива прокачиваемость не главное ,главное прокачать масло ,а для топлива это температура гелеобразования (для дизеля) ,для танковых дизелей это просто не существенно (они многотопливные) а Сummins к качеству топлива очень привередливы! Мирное время это время американской техники ,как только исчезает сервис загибается и американская техника!
            78bor1973
      2. faridg7 Вчера, 15:20
        У нас в автопарке все машины( 2 автороты, взвод МТО и рота БТР) перекрашивались за сутки. так какая связь между окраской техники и сроками дислокации?
        faridg7
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:24
          а смысл держать желтоватого цвета технику (пустынный вариант) лесо-равнинной местности?
          Если перекрасят - значит вариант оставить надолго..
          Скептик-Самоучка
          1. faridg7 Вчера, 15:41
            А смысл красить, если через девять месяцев ротация.
            это если готовиться к БД то перекрасить недолго- то что ненадо красить скотчем заклеил и трех негров с краскопультами поставил- работы на час с перекуром.
            faridg7
            1. мамука Вчера, 23:34
              "это если готовиться к БД то перекрасить недолго- то что ненадо красить скотчем заклеил и трех негров с краскопультами поставил- работы на час с перекуром." - это не по цивилизованному - там нужно конкурс объявить, найти подрядчика, заключить договор и прогнать машины через сервисный центр - в неделю не уложатся
              мамука
        2. Громобой Вчера, 16:01
          Цитата: faridg7
          так какая связь между окраской техники и сроками дислокации?

          Никакой!Маскируются под окружающую среду и вперёд.У нас тоже много техники "зимой и летом одним цветом".Так что был "жёлтый",а стал "зимний",как-то так.
          Громобой
      3. 78bor1973 Вчера, 22:32
        Да выведут никуда не денутся ,американец в пустынном комке в заснеженном поле-как мышь в банке! У самоходок гусеницы узковаты ,такое ощущение им выделили самое сухое место -на бугре ,не видно маршей бронетехники, развёртывания в боевые порядки ,действия в обороне и атаке просто какое-то сплошное обслуживание техники ,не военные а-дузеры!
        78bor1973
    2. Jovanni Вчера, 15:23
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вот не нравится мне подговтовка ЛС ВС США в Еропе и все тут


      А мне понравилось! Прикид, очёчки, все дела... Важные такие! Ходят неспешно, важно... как в штаны наклавши. Прям вот так руки и чешутся им пару, хоть взрывпакетов подкинуть. Чисто посмотреть, как бы забегали...
      Jovanni
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:25
        Вперед в Польшу...
        Не надо сдерживать души прекрасные порывы...
        Скептик-Самоучка
      2. кеп Вчера, 16:16
        Цитата: Jovanni
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Вот не нравится мне подговтовка ЛС ВС США в Еропе и все тут


        А мне понравилось! Прикид, очёчки, все дела... Важные такие! Ходят неспешно, важно... как в штаны наклавши. Прям вот так руки и чешутся им пару, хоть взрывпакетов подкинуть. Чисто посмотреть, как бы забегали...


        Мне что то родной РПГ вспомнился, а о чем то поновее вообще мечта, врезать в бочину.Понтов сразу бы поубавилось. laughing
        кеп
    3. Saburov Вчера, 23:43
      Мне они своим видом войска Вермахта под Москвой напоминают...Нет толком зимнего обмундирования, нет понимания что такое военные действия в зимнее время, как то всё не спеша, вместо того чтобы заниматься упражнениями на огневом рубеже, быстрой загрузкой БК, подготовкой экипажа к ремонту в случае нештатной ситуации и боевым маневром...видимо по умозаключениям их командования, враг будет ждать пока они подготовятся, морозов не будет, техника не сломается и танки врага не заметят эти стоящие баржи на фоне снега?
      Saburov
  2. gukoyan Вчера, 15:04
    ПТУРов и РПГ на всех хватит ;)
    gukoyan
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:07
      "Не для протокола, тебе Шарапов, а для души слова мои. У нас перьев на всех хватит" (с)
      Напомнило?
      Подготовка солдат к ведению войны даже в другой климатической зоне - уже дело огромной важности... вопросы маскировки, топлива, присадок, что бы машины не заглохли - испытания в полевых условиях...
      вот о чем думать надо, а не шашкой махать
      Скептик-Самоучка
      1. Олег Монархист Вчера, 16:13
        Тут дело не в подготовке, а в "понтах"...а если ставить цель именно "подготовку" - то готовиться гораздо дешевле на Аляске или в Канаде...а здесь чистые "понты" - "мы вас защитим", "галантерейщик и кардинал - сила", "покупайте наши танки"и т.д.
        Олег Монархист
  3. Дмитрий 2246 Вчера, 15:14
    Пускай сопли подотрёт.
    Дмитрий 2246
  4. uav80 Вчера, 15:19
    История их ничему не учит...

    uav80
    1. bolo Вчера, 17:46
      Это верно, но только тогда, когда танки с запада в Польшу с согласия Москвы(Пакт Молотова-Риббентропа). Сейчас эти танки с запада без согласия Москвы так что теперь пишется совершенно новая история. С другой стороны, Россия сегодня имеет слишком мало танков, чтобы они были в состоянии войти в Польшу. Больше шансов, что эти танки с Востока это будут танки Китайской Народной освободительной армии. Но это означало бы, что Россия перестала существовать и китайские танки в Польшу для совместного парада победы.
      bolo
      1. Дмитрий 2246 Вчера, 18:16
        Польшу в очередной раз раскроят и перешьют при любом раскладе.
        Сами напросились.
        Дмитрий 2246
      2. ТОР2 Вчера, 20:41
        Цитата: bolo
        Больше шансов, что эти танки с Востока это будут танки Китайской Народной освободительной армии. Но это означало бы, что Россия перестала существовать и китайские танки в Польшу для совместного парада победы.

        ТОР2
      3. ketanov1980 Вчера, 21:22
        А когда у китайцев танков стало больше чем у нас?
        ketanov1980
      4. kirieeleyson Вчера, 21:39
        когда танки с запада в Польшу с согласия Москвы(Пакт Молотова-Риббентропа)

        т.е. когда нападают на Польшу с молчаливого согласия Москвы - это плохие русские.
        Сейчас эти танки с запада без согласия Москвы

        и это хорошо и потому что плохие русские.
        эти танки с Востока это будут танки Китайской Народной освободительной армии.

        потому что
        Россия сегодня имеет слишком мало танков, чтобы они были в состоянии войти в Польшу

        Парень, у меня к тебе один вопрос - почему вы хотите чтобы на вас кто то напал? Вы мазохисты?
        kirieeleyson
      5. 78bor1973 Вчера, 22:50
        А почему вы решили что у России слишком мало танков на этом направлении? Даже танки это не всё! К вашему сведению на 2015 год только в Западном ВО РФ танков было около 750 в частях постоянной готовности, про артиллерию и РСЗО я просто молчу вам всем придётся по почке продать .
        78bor1973
  5. BillGejtz Вчера, 15:52
    клоуны блин
    BillGejtz
  6. Ретвизан 8 Вчера, 15:53
    Вот так под красивым лозунгом :"защитим Польшу от России ",
    пшекию в очередной раз аккупировали иностранные войска!
    Театр абсурда во всей красе!
    Ретвизан 8
  7. Олег Монархист Вчера, 15:57
    В январе в рамках операции «Атлантическая решимость» в Европу из США была переброшена «железная» бригада в составе 80 танков и сотен бронемашин.


    А с "Мосульским Позором" уже все....неинтересно???? laughing
    Олег Монархист
    1. кеп Вчера, 16:23
      Цитата: Олег Монархист
      А с "Мосульским Позором" уже все....неинтересно???? laughing


      Ближний Восток,отстой,главное север, морозы, понты,польки и прочие няшки.
      " У него гранаты не той системы"(с) laughing
      кеп
      1. Олег Монархист Вчера, 16:33
        Ну да...теплая водка, потные женщины...хотя с женщинами там "засада", могут и хрен на "пятаки" порубать. Хотя 50 процентов американской армии, женщины вроде не интересуют.
        Олег Монархист
  8. ИванИванов Вчера, 16:00
    Очевидно договариваться с нами никто не собирается.
    ИванИванов
    1. bolo Вчера, 17:48
      И вы говорили с турками перед входом в Сирию?
      bolo
  9. Pirate Вчера, 16:21
    Оккупировались американцами чтобы русские не оккупировали...
    Pirate
  10. krops777 Вчера, 16:24
    А если война прямо сейчас начнется, за оружием и противогазами в казарму побегут и танки по ходу дела перекрашивать будут, вояки блин.
    krops777
  11. Комментарий был удален.
  12. Алексей_К Вчера, 17:39
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вариант да... может у них сейчас задача испытания топливных присадок?

    Можно подумать, что на Аляске эти танки отсутствуют. Чего их испытывать? Всё давно уже испытано. Танки выставили на стрельбы, с помощью пристрелочного оборудования выверили прицелы и будут тренироваться по учебным целям.
    Алексей_К
  13. Bort Radist Вчера, 17:42
    Цитата: Jovanni
    А мне понравилось! Прикид, очёчки, все дела... Важные такие! Ходят неспешно, важно...

    Минус 38 с ветром, я бы хотел посмотреть как бы они улыбались, когда железо от прикосновения обжигать начнёт. Хотя в Польше и минус 10 не мёд.
    Bort Radist
    1. RUSIVAN Вчера, 21:31
      У нас дети в -10 мороженку токо так уплетают и сосульки облизывают,снежки кушают ,а их в озноб кидает...
      RUSIVAN
  14. Алексей_К Вчера, 17:42
    Цитата: Jovanni
    Ходят неспешно, важно... как в штаны наклавши.

    Наверное знаете, как ходят важно, в штаны наклавши. Сами верно пробовали, раз такое утверждаете?
    Алексей_К
  15. рус-5819 Вчера, 18:30
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вот не нравится мне подговтовка ЛС ВС США в Еропе и все тут

    А мы давайте подождём чуть-чуть. Если поступившую технику не будут перекрашивать, значит она там не надолго. Кстати, а как эта техника пережила недавние морозы?

    Не знаю какой Д.Трамп главнокомандующий, но попробовать свои машины в российском танковом биатлоне, а армейские подразделения в "марш-броске на выживание" по росиийской глубинке.... Лет на сто- сто пятьдесят отобьёт желание соваться в Россию! ( А местное население этому поспособствует)
    рус-5819
  16. туц Вчера, 19:36
    Лесная маскировочная накидка и пустынная раскраска Зимой это да внушает !!!
    туц
  17. gammipapa Вчера, 20:25
    На видео не хватает только губных гармошек , а так да такие же хозяйские парни уже присматривают себе земельный надел на восточных землях
    gammipapa
  18. kirieeleyson Вчера, 21:21
    Неспешно ходят такие, деловые парни, на стволах трафаретом новые названия сделали, знамя веселенькой расцветки, все дела))) И как им не страшно, ведь всего то через каких то пару десятков км бурятские дивизии стоят, прогревают моторы и могут в любой момент напасть на бедных пшеков, смешать их всех законными браками с северными народами и расселить там, где никогда не заходит солнце)))
    kirieeleyson
  19. RUSIVAN Вчера, 21:26
    Сразу вспомнилась картинка про этих ЗАБУГОРНЫХ ВОЯК...
    RUSIVAN
    1. gg.na Вчера, 22:26
      Отличная картинка!И актуальна good bully !!!
      gg.na
  20. kirieeleyson Вчера, 21:47
    Сегодня довольно памятная дата, почти в тему))
    Промахнусь на пару десятков километров)
    kirieeleyson
  21. Wengr Вчера, 21:55
    Ля,на стволе на 4-5 минуте "Борис-бритва" написано,иль мне показалось?) 4.07
    Wengr
  22. н0001 Вчера, 22:20
    Существует много фильмов
    н0001
  23. Тёмный1 Вчера, 22:37
    Во 2-ю мировую немцы тоже не перекрашивали свои танки переброшенные с северной африки! История повторяется!
    Тёмный1

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