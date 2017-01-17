Первые тренировки американской бронетанковой бригады в Польше (видео)

В январе в рамках операции «Атлантическая решимость» в Европу из США была переброшена «железная» бригада в составе 80 танков и сотен бронемашин.Развертывание американской бригады в Польше и других европейских странах должно быть завершено до конца месяца. Всего в восточную часть Европы прибудут 3,5 тыс. военнослужащих, около 400 единиц гусеничной и 900 единиц колесной техники, в т.ч. 87 танков,18 самоходок, 400 автомобилей.