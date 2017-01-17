03:24 18 января

Минобороны получило для испытаний опытные образцы десантируемых платформ

ООО «Завод "Моршанскхиммаш"» (Тамбовская обл.) в сотрудничестве с предприятием «Инновация» в рамках оборонзаказа изготовило и направило военному ведомству опытное оборудование – платформы для десантирования техники и различных грузов, сообщила пресс-служба завода.

Минобороны получило для испытаний опытные образцы десантируемых платформ


«Наши разработка предназначена для десантирования с Ил-76 специальной техники и грузов массой до 18 тонн. В эти характеристики попадает вся номенклатура предназначенной для десантирования с воздуха боевой техники, стоящая на вооружении ВДВ», – рассказали на предприятии.


Сообщается, что «платформа снабжена подвесной системой для присоединения с парашютами, узлами крепления техники, откидными панелями для движения платформы по направляющим в грузовом отсеке самолета и предотвращения опрокидывания груза при приземлении».


Использованы фотографии: http://mhm1932.ru
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16
  1. Jovanni Вчера, 15:27
    Это хорошо, а то мы не американцы. Денег у нас мало, чтобы хаммеры бить об землю. Да и хаммеров нету. Нам надо так: что сверху скинули, то внизу и получили...
    Jovanni
    1. hirurg Вчера, 15:35
      Ну вот здесь мы точно далеко впереди всех. Амеракосам даже в страшном сне не привидится десантироваться внутри боевой машины.
      hirurg
      1. cniza Вчера, 15:45
        Если они попробуют , то утонут в собственном дерьме.
        cniza
        1. bouncyhunter Вчера, 15:49
          Цитата: cniza
          Если они попробуют , то утонут в собственном дерьме.

          Памперсы точно бесполезны ...
          bouncyhunter
          1. Koshak Вчера, 17:07
            Цитата: bouncyhunter
            Памперсы точно бесполезны .

            Ша! О памперсах больше ни слова. Эта тема здесь обросла бородой, паутиной, мхом и лишаями. Кому невтерпеж, назовите хотя бы по-нашему - "подгузники".
            Koshak
            1. bouncyhunter Вчера, 17:26
              Цитата: Koshak
              Ша! О памперсах больше ни слова. Эта тема здесь обросла бородой, паутиной, мхом и лишаями. Кому невтерпеж, назовите хотя бы по-нашему - "подгузники".

              Подгузники - это у наших малышей . А памперсы - это у НАТОвских вояк !
              bouncyhunter
              1. Koshak Вчера, 18:45
                Цитата: bouncyhunter
                Подгузники - это у наших малышей . А памперсы - это у НАТОвских вояк !

                Но сколько же можно об этом? Даже уже не смешно и не умно.
                Koshak
        2. Кап-3 ссср Вчера, 16:19
          Или как в том анекдоте, не приняла земля русская ног бусурманских.
          Кап-3 ссср
  2. Teberii Вчера, 15:27
    Новая техника,новые методы десантирования транспартировки. Требуют новых подходов. В том числе и транспортной авиации.
    Teberii
  3. ShadowCat Вчера, 15:55
    ПБС-950 совершенствуют? Прекрасно. Чую получили разнарядку чтобы и армату могли поставить десанту.
    Маргелову 108. Скоро юбилей. Десантникам слава. "Никто кроме Вас!" Летчикам, шо извозчики при простой пехоте для десанта, слава. Выше Вас тока звезды.
    ShadowCat
  4. AndreyS Вчера, 15:56
    А что на фото катер десантируемый?! Кто то может пояснить картинку?!
    AndreyS
    1. nrex Вчера, 16:01
      Ну это же платформа со специальным ложементом под киль.
      Очевидно при приводнении существуют специальные растворяемые фиксаторы для отделения парашютной системы. Типа комочка сахара )).
      nrex
  5. Vik66 Вчера, 16:06
    Ну это же платформа со специальным ложементом под киль.
    Очевидно при приводнении существуют специальные растворяемые фиксаторы для отделения парашютной системы. Типа комочка сахара ))
    Ага smile
    Когда служил срочную в ВДВ у нас тоже байки ходили, что на случай часа "Ч" нам выдадут одноразовые купола - приземлился, собрал его в кучу, помочился на него и ничего не осталось... lol
    Vik66
  6. Saling Вчера, 16:36
    Мне вот интересно, при нынешнем уровне развития ПВО, как собираются доставлять грузы к месту выброски? Особенно на вражеской территории? wink
    Saling
    1. Goodmen Вчера, 16:46
      Всё просто)
      Есть средства подавления ПВО, отвлекающие манёвры и прочие полезные движухи)!
      Goodmen
    2. мамука Вчера, 20:30
      подозреваю, что с ВОВ ничего не изменилось - подорвали/разбомбили ПВО - артиллерией, ракетами, спецурой, потом высадили десант
      мамука

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня