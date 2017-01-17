Минобороны получило для испытаний опытные образцы десантируемых платформ

ООО «Завод "Моршанскхиммаш"» (Тамбовская обл.) в сотрудничестве с предприятием «Инновация» в рамках оборонзаказа изготовило и направило военному ведомству опытное оборудование – платформы для десантирования техники и различных грузов, сообщила пресс-служба завода.«Наши разработка предназначена для десантирования с Ил-76 специальной техники и грузов массой до 18 тонн. В эти характеристики попадает вся номенклатура предназначенной для десантирования с воздуха боевой техники, стоящая на вооружении ВДВ», – рассказали на предприятии.Сообщается, что «платформа снабжена подвесной системой для присоединения с парашютами, узлами крепления техники, откидными панелями для движения платформы по направляющим в грузовом отсеке самолета и предотвращения опрокидывания груза при приземлении».