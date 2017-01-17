В двух районах Дагестана введён режим контртеррористической операции

Сегодня около 10:50 на Махачкалинском шоссе в городе Хасавюрте при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ-21010. Из его салона неизвестный открыл стрельбу по силовикам, ответным огнём преступник уничтожен.

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан сообщили о ликвидации представителя одной из бандгрупп. Речь идёт о бандите, который открыл огонь по сотрудникам полиции в городе Хасавюрте. Из заявления пресс-службы республиканского МВД:Сообщается, что жертв среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов нет. Подробностей о личности преступника пока не сообщается.Тем временем приходят сообщения о введении режима контртеррористической операции на территории двух районов Дагестана. Речь идёт о Буйнакском и Карабудахкентском районах республики, где выявлены места нахождения представителей террористического подполья. Режим КТО введён в 13:00 (мск) на основании приказа начальника Управления ФСБ России по Республике Дагестан - руководителя Оперативного штаба.Сегодня с докладом об итогах антитеррористической деятельности в республике выступил глава дагестанского МВД генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. По его словам, в 2016 году правохранителями была "существенно ослаблена активность бандгрупп". В частности, были ликвидированы 17 главарей террористических ячеек. При этом и сами правоохранители понесли потери: 18 погибших сотрудников МВД и 2 ФСБ. Ещё 45 представителей силовых структур получили ранения.