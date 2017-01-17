03:24 18 января

В двух районах Дагестана введён режим контртеррористической операции

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан сообщили о ликвидации представителя одной из бандгрупп. Речь идёт о бандите, который открыл огонь по сотрудникам полиции в городе Хасавюрте. Из заявления пресс-службы республиканского МВД:
Сегодня около 10:50 на Махачкалинском шоссе в городе Хасавюрте при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ-21010. Из его салона неизвестный открыл стрельбу по силовикам, ответным огнём преступник уничтожен.


Сообщается, что жертв среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов нет. Подробностей о личности преступника пока не сообщается.

Тем временем приходят сообщения о введении режима контртеррористической операции на территории двух районов Дагестана. Речь идёт о Буйнакском и Карабудахкентском районах республики, где выявлены места нахождения представителей террористического подполья. Режим КТО введён в 13:00 (мск) на основании приказа начальника Управления ФСБ России по Республике Дагестан - руководителя Оперативного штаба.


В двух районах Дагестана введён режим контртеррористической операции


Сегодня с докладом об итогах антитеррористической деятельности в республике выступил глава дагестанского МВД генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. По его словам, в 2016 году правохранителями была "существенно ослаблена активность бандгрупп". В частности, были ликвидированы 17 главарей террористических ячеек. При этом и сами правоохранители понесли потери: 18 погибших сотрудников МВД и 2 ФСБ. Ещё 45 представителей силовых структур получили ранения.


Использованы фотографии: ВладТайм
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Комментарии 24
  1. cniza Вчера, 15:43
    Когда же их всех передавят ? и давить их надо на подступах , что мы и делаем , а внутри это поросль , которую победить можно только рабочими местами.
    cniza
    1. bouncyhunter Вчера, 15:46
      Витя , уничтожат корни - поросль сама завянет . А щемить бармалеев надо везде и всегда , чтобы земля у них под ногами горела ! am
      bouncyhunter
      1. ibragim Вчера, 16:26
        Да эта мразь расползлась по всему СКФО ,а на Ставрополье просто ж..па. А доблестная полиция охраняет только себя любимых.
        ibragim
        1. с-т Petrov Вчера, 16:27
          А доблестная полиция охраняет только себя любимых.


          от куда вы все тут появляетесь такие?

          тебе сводки по потерям боевым дать Росгвардии и ФСБ? Может тебя армия на Кавказе бережет?

          Или для тебя открытие что армии там нет и по факту все на МВД и ФСБ?

          Более чем рота бойцов МВД, ФСБ погибает в год на Кавказе.

          800 человек покалеченных за тот год бойцов уехали с Кавказа по домам, госпиталям



          с-т Petrov
          1. IrbisRus Вчера, 18:02
            цари, партийные лидеры , президенты пытались решить кавказскую проблему на предмет лояльности , кроме силы или денег лучший способ не придумали. мы разные , и в 41 когда они побросали оружие и убежали с фронта и в 90 годы когда мятеж организовали да и вообще на протяжение многих веков они жили и воевали с Россией . это их мир, это не плохо и не хорошо ,это факты. на кавказе всегда была и будет кровавая возня , и погибшие ребята это та дань которая платит страна чтоб больше крови не стало. жертвы силовиков эта результат политики властей , если политика хреновая то крови будет очень много.
            IrbisRus
    2. Teberii Вчера, 15:48
      Не получится там ни просто террористы там клановая борьба.
      Teberii
    3. IrbisRus Вчера, 16:58
      поверьте, нескончаемая поросоль будущих басмачей находится в центральных областях , урал и сибирь да и на дальнем они имеются, про Москву говорить вообще не чего - это сто процентый отстойник . на кавказе все друг друга знают и им там прятаться тяжело, вот и оккупировали остальную Россию. можете не соглашаться , можете послать меня но факты говорят сами за себя. . общаясь с ихними отморозками которые два плюс два считают высшей математикой а слово мама пишут с обязательными четырьмя ошибками , учащиеся в столичных академиях или университетах и попадая всегда в сводки криминальные но хуже всего они явно и открыто пропагандируют свою любовь к игиловцам или мразям с аналогичными желанием ненависти к другим людям. я мусульманин , я знаю о чем говорю.
      IrbisRus
    4. Evgenijus Вчера, 17:20
      Да, корни этого терроризма - бедность и незанятость в труде молодых людей. Этим и пользуются главари ИГИЛ, шизанутые на своей религии ...
      Evgenijus
    5. IrbisRus Вчера, 17:41
      вы много видели операторов ЧПУ , или лаборантами ,или шахтерами ребят с кавказа ? молодых? то есть устроится в престижную компанию под названием МВД они легко могут а вот лаборантом не имеют возможностей? рабочие места , вернее созидательный труд это не про них. не питайте иллюзии .
      IrbisRus
  2. Ал.Пересвет Вчера, 16:22
    Цитата: Ostap Peltie
    Они не бармалеи . Они борятся за Свой Дом ,Свой Город и Свою Страну. Это ты бармалей.

    Они-террористы и бандиты.Они уничтожают деток,женщин,мирных гражданкских и борятся-против России и граждан России.Они-должны быть уничтожены.
    Ал.Пересвет
    1. с-т Petrov Вчера, 16:23
      вы сейчас кстати описали действия ВСУ и добробатов.

      поэтому да. они должны быть уничтожены)

      ВСУ же победители детей и пенсионеров. Солдаты ВСУ такие безбашенные - что они собой делают прорехи в минных полях.

      с-т Petrov
  3. Ал.Пересвет Вчера, 16:24
    Цитата: Ostap Peltie
    Я вам скажу как человек который знает. Это не "террорестические ячейки" Это Народное Чеченское Ополчение.
    И Украина их поддержит

    Украина поддержит-тех-кто будет убирать захватчиков оккупантов-майданутых бандерлогов.Майдауныбандеровские западные-это террористы и захватчики.
    Ал.Пересвет
  4. Комментарий был удален.
  5. ibragim Вчера, 16:26
    Цитата: Ostap Peltie
    Я вам скажу как человек который знает. Это не "террорестические ячейки" Это Народное Чеченское Ополчение.
    И Украина их поддержит

    Ты часом не из этой компании ,такой умный и всезнающий ?
    ibragim
  6. ягуар Вчера, 16:33
    Не стоило наверно коменты кокла убирать....пара другая трольчиков оно как то повеселей будет... laughing laughing laughing laughing
    ягуар
    1. Штык Вчера, 17:00
      Цитата: ягуар
      Не стоило наверно коменты кокла убирать...

      Действительно, чего их прятать если наше дело правое - тлетворного влияния боимся? request Это как раньше всякие "голоса" глушили...
      Штык
      1. cniza Вчера, 17:08
        Цитата: ягуар
        Не стоило наверно коменты кокла убирать....пара другая трольчиков оно как то повеселей будет... laughing laughing laughing laughing


        Он не троль , он майданутый на всю голову и провокатор.
        cniza

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