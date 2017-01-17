Боевое развертывание комплекса С-300 (видео)

Телеканал «Звезда» опубликовал в сети видеоролик с развертыванием ракетной системы С-300 «Фаворит».Судя по комментариям, съемки были сделаны в Подмосковье, где несут боевое дежурство полки ЗРС С-300 и С-400.Зенитная система С-300 предназначена для защиты от ударов с воздуха важных административных, промышленных и военных объектов. Она обеспечивает поражение самолетов и крылатых ракет, летящих со скоростью до 1200 м в секунду, на расстоянии до 300 км.Отмечается, что последние модификации «Фаворита» позволяют уничтожать до 36 целей, наводя на них до 72-х ракет.