03:25 18 января

Боевое развертывание комплекса С-300 (видео)

Телеканал «Звезда» опубликовал в сети видеоролик с развертыванием ракетной системы С-300 «Фаворит».

Боевое развертывание комплекса С-300 (видео)


Судя по комментариям, съемки были сделаны в Подмосковье, где несут боевое дежурство полки ЗРС С-300 и С-400.


Зенитная система С-300 предназначена для защиты от ударов с воздуха важных административных, промышленных и военных объектов. Она обеспечивает поражение самолетов и крылатых ракет, летящих со скоростью до 1200 м в секунду, на расстоянии до 300 км.



Отмечается, что последние модификации «Фаворита» позволяют уничтожать до 36 целей, наводя на них до 72-х ракет.

Использованы фотографии: http://onepamop.livejournal.com
34

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22
  1. Alex_Rarog Вчера, 16:07
    Суровый комплекс) этого стартчка рано списывать со счетов)
    Alex_Rarog
    1. cniza Вчера, 16:10
      А его никто и не списывает , а сколько на нем ещё можно заработать.
      cniza
      1. bouncyhunter Вчера, 16:16
        В прошлом году на авиашоу наблюдал развёртывание данного комплекса . Внушает , однако ! good
        bouncyhunter
    2. hirurg Вчера, 16:11
      Ничего себе старичек.))) Я думаю этого " дедулю" много кто хотел бы к себе в гости пригласить.))))
      hirurg
      1. 210окв Вчера, 16:20
        Дедулей можно назвать С25 или С75..Но этому на пенсию еще рановато..
        210окв
    3. Koshak Вчера, 16:36
      Цитата: Alex_Rarog
      Суровый комплекс) этого стартчка рано списывать со счетов)

      Ни фига себе "старичок", как говорил Карлсон: "Мужчина в самом расцвете сил"
      Koshak
      1. Inok10 Сегодня, 00:25
        Цитата: Koshak
        Ни фига себе "старичок", как говорил Карлсон: "Мужчина в самом расцвете сил"

        ... yes ... в версии "В4" ... "Большой пушкой" дотягивается до 400 км. ... АВАКС Е-3 В/С и RC-135 V/W/U ... в зоне поражения ... wink
        Inok10
  2. Комментарий был удален.
  3. Громобой Вчера, 16:36
    "...Каждая машина оборудована собственной системой подсветки.Сколько бы машин не вывел противник,он не получит контроля над небом..."
    Мощно,но журналист малёха привирает.Пусковые установки получают команды от машин боевого управления.Вот на активное излучение от этого Отделения противник и обрушит основной удар.
    Громобой
    1. Koshak Вчера, 16:53
      Цитата: Громобой
      "Вот на активное излучение от этого Отделения противник и обрушит основной удар.

      Ну, во-первых, можно кратковременно включать, Во-вторых нужно еще подлететь на чем то, чтобы "обрушить удар", а подлетающие тоже будут под прицелом.
      Koshak
      1. кеп Вчера, 17:19
        Цитата: Koshak
        Ну, во-первых, можно кратковременно включать, Во-вторых нужно еще подлететь на чем то, чтобы "обрушить удар", а подлетающие тоже будут под прицелом.


        До Подмосковья от границы далеко,думаю достанут и раньше.
        кеп
        1. Громобой Вчера, 17:31
          Цитата: Koshak
          Ну, во-первых, можно кратковременно включать

          Если,к примеру ,в сложной обстановке 9С32 берёт на сопровождение цели и начинает их передавать на пусковые,то она уже ни при каких условиях не может выключиться.Целей много ,а значит и ракет для них готовится много.Выключить станцию в таких условиях это значит сорвать захват.
          Громобой
      2. alstr Вчера, 17:22
        При выключении излучения ракета самоликвидируется. Это раз. А два - бесполезно, т.к. современные ракеты запоминают последний азимут / дальность и летят по нему и обычно прилетают туда куда надо, а уехать можно и не успеть.
        А если учесть, что на неподготовленной позиции пусковые стоят не слишком далеко от антенного поста, то и они могут пострадать.
        А так, по жизни получается, что расчет кабины управления при попадании ракеты в радар погибнет(хотя могли уже и какую-то защиту поставить).
        Поэтому никуда не бегают, а стараются такую цель сбить.
        alstr
        1. Inok10 Сегодня, 00:46
          Цитата: Громобой
          Если,к примеру ,в сложной обстановке 9С32 берёт на сопровождение цели и начинает их передавать на пусковые,то она уже ни при каких условиях не может выключиться.Целей много ,а значит и ракет для них готовится много.Выключить станцию в таких условиях это значит сорвать захват.

          Цитата: alstr
          При выключении излучения ракета самоликвидируется. Это раз. А два - бесполезно, т.к. современные ракеты запоминают последний азимут / дальность и летят по нему и обычно прилетают туда куда надо, а уехать можно и не успеть.

          ... отвечаю сразу двоим ... такое понятие как "скважность" Вам обоим что то говорит ? ... ни когда и ни кто, ну во всяком случае в наших ПВО ВКС и ПВО СВ не ведет сопровождение цели на 10 ке... максимум 4ка ... да и про войска РТВ Вы Уважаемые что нить слышали ? ... первичная трассовая информация поступает именно от них через КСА/АСУ, а так же вообще ни чего не излучающих средств РТР/РЭР типа "Кольчуга", "Вега", "Валерия" ... далее алгоритм прост:
          - поступление трассы на 9С32, взятие на сопровождение на 4ке ...
          - по достижении зоны поражения пуск ЗУР, полет ЗУР на инерциалке до отработки первой ступени, 9С32 скважность на 10ку на 5 секунд ... и опять на 4ку ... 9С32 - ЗУР прими коррекцию, работа второй ступени ...
          - все 9С32 ... далее СПЦ на ПУ ... уже тридцать раз раскладывали сей алгоритм, ни какая станция обнаружения облучения на ЛА не успеет выдать данные для противорадиолокационной ... максимум зафиксировать облучение пока скважность была 10ка в течении 5ти секунд ... ну и "подсвет" СПЦ это уже - дергай ручку катапульты пилот ... дистанция мене 50 км. (дальность захвата ГСН ЗУР) ... при средней скорости ЗУР 4800 км/ч ... hi
          Inok10
          1. Inok10 Сегодня, 01:13
            П.С. ... вот жду что ща какой нить "Вундеркинд" напишет про "много самолетов" ... на что уже заранее отвечаю ... что против "много самолетов" - воюет ни как не одна 9С32, аки одинокая березка в поле чистом ... в лице батареи ... а, минимум полк, в составе 3х дивизионов, в каждом по 4ре батареи ... soldier
            Inok10
      3. faridg7 Вчера, 17:23
        Ну кто же этот комплекс без прикрытия оставит? Понятие эшелонирования ПВО никто не отменяет, есть еще буки и панцири. С-300 конечно может сшибать и крылатые ракеты и беспилотники, но согласитесь это же как из пушки по комару. всё можно делать намного дешевле. А вот интересно, может С300 давать целеуказание для панцирей и буков, у него ведь РЛС помощнее ?
        faridg7
        1. SPB.RU Вчера, 19:17
          А вот интересно, может С300 давать целеуказание для панцирей и буков, у него ведь РЛС помощнее ?

          Ну да,у нас же объединенное ПВО.РЛС станции для этого есть...
          SPB.RU
          1. Inok10 Сегодня, 01:25
            Цитата: SPB.RU
            Ну да,у нас же объединенное ПВО.РЛС станции для этого есть...

            ... при том Дежурного режима и Боевого, а так же средства РТР/РЭР приданные средства РЭБ и все это увязано через КСА/АСУ "Универсал", "Байкал", "Поляна", "Ранжир", "Рубеж", "ПОРИ" и т. д. ... еще с лохматых 80х годов СССР ... далее система оттачивалась ... wink
            Inok10
    2. Jovanni Вчера, 18:48
      Цитата: Громобой
      Мощно,но журналист малёха привирает.Пусковые установки получают команды от машин боевого управления.Вот на активное излучение от этого Отделения противник и обрушит основной удар.


      Да его вообще нафига пустили рулить такой дорогущей машинкой!? И походу, с бодуна - вон стекла как запотели...
      Jovanni
      1. Громобой Вчера, 19:15
        Цитата: Jovanni
        вон стекла как запотели...

        Там по ходу не только "стёкла" запотели,но и мозг.После манипуляций с кнопками примонтировали кадры пуска совсем другого комплекса ПВО и внизу появляется субтитр:Московская область***под защитой "Фаворитов".Хотя 202-ая бригада и её славный первый дивизион вооружены "Антеями".
        Мелочь конечно,но хотелось бы больше профессионализма(ведь не ТНТ какое,а военный канал "Звезда").
        Громобой
  4. AlexAsmi Вчера, 18:12
    На видео и фото С-300В, он же Антей-2500 в последних модификациях. К С-300 "Фаворит" не имеет никакого отношения.
    AlexAsmi
  5. Fedalex Вчера, 18:51
    А давайте поговорим, про спецБЧ для комплексов ПВО, - при массированном налете, куда эффективние, " валить" все сразу, а не стрелять серией , а потом думать! На ПМ-е - возможность, есть! А, на ПМУ, и на дальнейших ЗРС? А, заряды остались?! Чем и как отражать массированный налет, на узком участке?!
    Fedalex
  6. sdc_alex Вчера, 18:58
    Фууу...
    Кнопки в кабине страшные квадратные, все квадратное, страшное, LCD-панелей нет, кондиционера нет, АКПП нет, даже экранов с сенсорным вводом нет.... Короче отстой! wassat
    sdc_alex

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня