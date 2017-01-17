Аваков собрался захватить Донбасс до конца года

В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма. (...) Процесс деоккупации будет идти (Аваков долго думал и перешёл с мовы на русский) на Донбассе. И им будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции. (...) Это не моё пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу (пограничные войска) готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса.

Буквально накануне представитель украинского правительства Георгий Тука заявлял о том, что, по его мнению, «деоккупация Донбасса» начнётся осенью текущего года. По словам Туки, который ранее находился в должности главы военно-гражданской администрации Луганской области, «деоккупация» может носить и «невоенный характер». Сегодня тему продолжил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам Авакова, украинским пограничникам уже сейчас «необходимо готовиться к деоккупации Донбасса».Аваков:По словам главы МВД Украины, который ранее уже обещал «маленькую победоносную войну», но всякий раз после таких обещаний украинские силовики оказывались в котле, главная задача для пограничников – готовность ко взятию границы с Россией под полный контроль.Аваков заявил, что после проработки планов и постановки задач, обеспечить контроль над границей нужно будетСправка "ВО": Арсен Аваков является одним из идеологов и участников государственного переворота на Украине, спонсором радикальных ультранационалистических вооружённых формирований. По сведениям украинских и западных источников, является одним из наиболее коррумпированных чиновников в нынешнем украинском кабмине.