03:23 18 января

Аваков собрался захватить Донбасс до конца года

Буквально накануне представитель украинского правительства Георгий Тука заявлял о том, что, по его мнению, «деоккупация Донбасса» начнётся осенью текущего года. По словам Туки, который ранее находился в должности главы военно-гражданской администрации Луганской области, «деоккупация» может носить и «невоенный характер». Сегодня тему продолжил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам Авакова, украинским пограничникам уже сейчас «необходимо готовиться к деоккупации Донбасса».

Аваков:
В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма. (...) Процесс деоккупации будет идти (Аваков долго думал и перешёл с мовы на русский) на Донбассе. И им будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции. (...) Это не моё пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу (пограничные войска) готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса.





По словам главы МВД Украины, который ранее уже обещал «маленькую победоносную войну», но всякий раз после таких обещаний украинские силовики оказывались в котле, главная задача для пограничников – готовность ко взятию границы с Россией под полный контроль.

Аваков заявил, что после проработки планов и постановки задач, обеспечить контроль над границей нужно будет в течение двух недель.

Справка "ВО": Арсен Аваков является одним из идеологов и участников государственного переворота на Украине, спонсором радикальных ультранационалистических вооружённых формирований. По сведениям украинских и западных источников, является одним из наиболее коррумпированных чиновников в нынешнем украинском кабмине.

Использованы фотографии: sharij.net
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Комментарии 69
  1. Ал.Пересвет Вчера, 16:19
    А почему бы этого авакова-не убрать просто?
    Ал.Пересвет
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:20
      Вот Авакова штырит... Видимо чернобыльскую траву с грибами лопает...
      Или он совсем в неадекват ушел...
      Скептик-Самоучка
      1. Koshak Вчера, 16:24
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Вот Авакова штырит... Видимо чернобыльскую траву с грибами лопает...
        Или он совсем в неадекват ушел...

        Это фигня, Помню, в 2014 году Петруха грозился за две недели проблему с Донбассом решить.
        Koshak
        1. hirurg Вчера, 16:29
          Авакову Саа..ах какой человек в помощь. Бе бе бе ....
          Я чувствую в анекдотах появились новые персонажи.))))
          hirurg
          1. Чёрный Вчера, 16:41
            Аваков рассказал о своём диагнозе ! Думаю что вполне достаточно завести медицинскую карточку в соответствующем лечебном заведении. А уголовное дело заведут соседи по палате wassat
            Чёрный
        2. avg-mgn Вчера, 18:17
          Не ошибусь, один из них уже и Москву брал ..., и сроки были те же ...
          avg-mgn
    2. bouncyhunter Вчера, 16:21
      Цитата: Ал.Пересвет
      А почему бы этого авакова-не убрать просто?

      Ну зачем такого клоуна убирать ? Ещё посмешит и нас , и залужных ... wink
      Пока у них с петюней есть самопляс с карбидом - скучать без новостей из 404-ой точно не будем ...
      bouncyhunter
      1. rasputin17 Вчера, 17:08
        Ох уж эти сказочки
        rasputin17
    3. 210окв Вчера, 16:22
      А почему этому недоумку не рискнуть...здоровьем?Ждем с нетерпением.Вот тогда руки будут развязаны полностью.
      Цитата: Ал.Пересвет
      А почему бы этого авакова-не убрать просто?
      210окв
      1. Монархист Вчера, 17:37
        210 окв.Давайте вместе попросим господина Авакова чтб поспешил устанавливать власть мм незалежных в Крыму.
        Помнится, Сименченко обещал пива попить на Красной площади и кажется тоже за две недели? Что их всех переклинило на двух неделях?
        Помню тогда один мужик в прокомментировал:"Люди и не с такими мозгами пытались дойти до Москвы. А таких **дорастов мужики и без армии оставят без яиц"
        Монархист
    4. антивирус Вчера, 16:46
      (Аваков долго думал и перешёл с мовы на русский) на Донбассе
      Своего засланца( на рус говорит) надо сохранят . как можно дольше
      антивирус
    5. Cat Man Null Вчера, 16:52
      Цитата: Ал.Пересвет
      А почему бы этого авакова-не убрать просто?

      - а смысл?
      - он безопасен, как бабочка-мотылек
      - а еще он временами выбалтывает всякие интересные вещи... чем, как ни странно, бывает полезен...
      Cat Man Null
      1. Лужский Вчера, 18:46
        Цитата: Cat Man Null
        - он безопасен, как бабочка-мотылек

        Не знаю, мне кажется, что из всей этой гопоты, которая в Киеве рулит, Аваков как раз и есть самый опасный: прагматичный, амбициозный и абсолютно беспринципный. При этом отмечаю его рациональное мышление и трезвомыслие, о котором сужу по его поступкам, а не по словам, как некоторые. Он министр внутренних дел, в отличие от СБУ, его контора матрасам напрямую не служит - раз. Он же - спонсор и фактический командир нацгвардии и всех этих нацтербатов - два. Он же признанный олигарх, имеющий обширные контакты в олигархической верхушке Украины - три. Если матрасы уйдут из Украины, что очень возможно, Аваков в прямом эфире по телеканалу 1+1 лично отрежет Пете причиндалы, засунет их в рот Юле или кому угодно другому и никто ему слова не скажет не во время эфира не после.
        А вы говорите "безопасный". Если он прикажет нацтербатам стрелять по ВСУ - будут стрелять. А если Порошенко прикажет ВСУ стрелять по нацтербатам - будут? Вопрос...
        Лужский
        1. Cat Man Null Вчера, 19:08
          Цитата: Лужский
          Не знаю, мне кажется, что из всей этой гопоты, которая в Киеве рулит, Аваков как раз и есть самый опасный: прагматичный, амбициозный и абсолютно беспринципный...

          - Вы все правильно говорите, но есть одно но: вся укровлада сама по себе ничего не значит; в стране внешнее управление
          - Коломойский был всяко круче Авакова... и где сейчас Коломойский? Надо будет "управляющим", и Авакова съедят, в два прихруста
          - а кто там в кого "будет стрелять" - это их внутренние проблемы.

          С заявлением же "взять Донбасс" товарищ явно погорячился... не в его это силах.

          Все ИМХО, естественно yes
          Cat Man Null
      2. СТАРПЕР Вчера, 20:36
        Цитата: Cat Man Null
        Цитата: Ал.Пересвет
        А почему бы этого авакова-не убрать просто?

        - а смысл?
        - он безопасен, как бабочка-мотылек
        - а еще он временами выбалтывает всякие интересные вещи... чем, как ни странно, бывает полезен...

        Кот абсолютно согласен с тобой...! Его беречь нужно, как и Покрошенко ...думаю их охраняют наши спецслужбы как "зеницу ока" ,что бы не дай Бог, кто бы раньше времени не стрельнул! Очень полезные товарищи! Там еще наша Гадя есть ...Полный комплект пауков в банке! Работаем дальше...
        СТАРПЕР
    6. mr.fafes Вчера, 18:14
      И в правду у нас что снайперов мало!
      А за одно и всех остальных главарей бандеровский хунты!
      mr.fafes
  2. cniza Вчера, 16:20
    Преступник будет сидеть в тюрьме - вот это точная и достоверная информация.
    cniza
  3. hirurg Вчера, 16:21
    Его тоже на Красную площадь! Лучше к позорному столбу.
    hirurg
  4. alekc73 Вчера, 16:22
    Будет ли Аваков- в конце года- вот вопрос.В Канаду или еще куда- беженец блин потенциальный hi
    alekc73
    1. Балу Вчера, 16:31
      Почему не Италия или Канада? Предполагаю, что скоро будет не Донбасса. Одесский припортовый завод на кону. Там уже и Байден свой интерес проявил. Пока ясно, что майдана не будет, а вот уличная пальба стрельба между бандерлогами и рейдерские захваты впереди.
      Балу
    2. x.andvlad Вчера, 16:32
      Да у всей этой шайки уже давно пути отхода и новые паспорта какой нибудь Гренады заготовлены.
      Вся эта его тирада предназначена для нагнетания обстановки войны. Не будет войны - не будет спонсоров, и нечего будет "пилить".
      А бараны с майдана останутся на растерзание.
      x.andvlad
  5. Ал.Пересвет Вчера, 16:27
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: Ал.Пересвет
    А почему бы этого авакова-не убрать просто?

    Ну зачем такого клоуна убирать ? Ещё посмешит и нас , и залужных ... wink
    Пока у них с петюней есть самопляс с карбидом - скучать без новостей из 404-ой точно не будем ...

    Таких "клоунов" нужно убирать-чтобы они солдатикам-приказы не отдавали тупые-убивать свой народ на Украине.Вот для чего.
    Всех вот таких главных главарей-нужно убирать.От Авакова до Обамы и Порошенки.Раз они России,Русским всё мешают.Тогда в Украине,когда таких тупых главарей уберут-не будет никто отдавать тупых приказов.Не будет никто русофобию разводить и так далее.
    Ал.Пересвет
    1. Стирбьорн Вчера, 16:31
      Цитата: Ал.Пересвет
      Таких "клоунов" нужно убирать-чтобы они солдатикам-приказы не отдавали тупые-убивать свой народ на Украине.вот для чего.

      кто бы убрал - а т овсе как то безрадостно, не в ту сторону - Беднов, Мозговой, Дремов, Моторола
      Стирбьорн
    2. ватник Вчера, 16:42
      Цитата: Ал.Пересвет
      Всех вот таких главных главарей-нужно убирать

      Всё дело в том что пока сохранятся центры по управлению различными бандитами которые существуют в США Израиле Саудовской Аравии и так далее все эти Вальцманы Бен-Ладены Яроши так и будут появляться.
      ватник
  6. volodya Вчера, 16:30
    Похоже там все со справками из психдиспансера!
    volodya
  7. Хубун Вчера, 16:31
    они сейчас наперегонки будут заявлять , кто быстрее захватит
    Хубун
  8. prior Вчера, 16:31
    Этот захватит Донбасс, как же !!! Да он с двух метров в толстого грузина стаканом попасть не смог.
    prior
    1. Метан Вчера, 16:34
      Пьяный «ВСУшник» расстрелял сослуживцев, семеро погибли, — Народная милиция ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

      Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в зоне так называемой АТО, в состоянии алкогольного опьянения расстрелял более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

      Он отметил, что рост небоевых потерь в рядах ВСУ происходит из-за низкого морально-психологического состояния личного состава.
      Источник: http://rusvesna.su/news/1484654489
      Метан
  9. Москаль 55 Вчера, 16:43
    Цитата: Ал.Пересвет
    А почему бы этого авакова-не убрать просто?

    Цитата: Ал.Пересвет
    Таких "клоунов" нужно убирать-чтобы они солдатикам-приказы не отдавали тупые-убивать свой народ на Украине.Вот для чего.
    Всех вот таких главных главарей-нужно убирать.От Авакова до Обамы и Порошенки.Раз они России,Русским всё мешают.

    Ну не может взрослый человек не понимать, чего несет! Очень похоже на провокацию.
    Москаль 55
  10. ИванИванов Вчера, 16:48
    "Политическое решение будет".. Те он ставит на политическое решение, это как понимать? К чему говорить о "готовности обеспечить" с собственными силовиками?
    ИванИванов
  11. Altona Вчера, 16:51
    Они там не политики, а своего рода мечтатели, этакие мрие-генераторы. Пан Авакян озвучил очередную мрию, вернее вариант мрии под названием "деоккупация Донбасса". Непонятно правда, кто его "оккупировал", если там гибнут мирные и вооруженные местные жители.
    Altona
  12. Булат Вчера, 16:53
    С дебила ничего не возьмешь,одни высказывания
    Булат
  13. vasilev Вчера, 16:57
    Видно решил совсем разорить Петросяна.
    vasilev
  14. Метан Вчера, 17:00
    Цитата: Булат
    С дебила ничего не возьмешь,одни высказывания

    О-о-о!Тут еще покруче...
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом встретиться после инаугурации нового американского лидера, которая запланирована на 20 января.

    «Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, повестке дня — о том, как будут идти переговоры», — сказал Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg, не назвав, однако, точной даты своего визита в США.
    Метан
    1. rasputin17 Вчера, 17:12
      Очередной петюнин фейк выдать желаемое за действительное laughing
      rasputin17
    2. Ююка Вчера, 17:28
      «Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, повестке дня — о том, как будут идти переговоры» — сказал Порошенко

      ... икнул и потянулся за стаканом... Белка, сидевшая напротив согласно кивнула...
      Ююка
    3. BOB044 Вчера, 17:41
      Не надоело слушать великого президента балабола Порошенко.
      BOB044
  15. BOB044 Вчера, 17:03
    Аваков думает он бессмертный.С пограницниками на границе и пропадёт. Как был уголовником так и мыслит.
    BOB044
  16. Fedalex Вчера, 17:07
    Аваков - ставленник "кролика" , и с Петей, имеет весьма натянутые отношения... На фоне смены власти в США, его слова и действия выглядят э, вполне, логично- типа, "Гимлер", который имеет власть в лице нацбатав и может " держать" всю страну. Типа, - никто не могет, окромя меня, и говоить и платить - надо мне!
    Fedalex
  17. mamont5 Вчера, 17:15
    Цитата: Ал.Пересвет
    А почему бы этого авакова-не убрать просто?

    А зачем? Его суд ждет. Как и его подельников. На "вышку" они все уже намотали.
    mamont5
  18. nrex Вчера, 17:17
    "захватить Донбасс до конца года" - сказал Байден.
    Вот зачем приезжал под занавес своего срока. Теперь все ясно.
    Авакову к исполнению.
    nrex
    1. Егоза Вчера, 17:35
      Цитата: nrex
      "захватить Донбасс до конца года" - сказал Байден.

      Да нет. Тут же его сыночек остался во главе одной из крупных энергетических компаний. Скорее уточнял как будет проходить эвакуация в час "Х"
      Егоза
  19. Stinger Вчера, 17:21
    Аваков в первых рядах атакующих будет или его положат под танк при форсировании рва перед забором, который кролик построил?
    Stinger
  20. KIBL Вчера, 17:22
    Аваков-перетрубация-маструбация.....
    KIBL
  21. PBF Вчера, 17:22
    Война у границы это не города расстреливать. Раз за границу улетит, два, а потом обратно столько прилетит, да и задницу ещё ремнём напортят. Придётся до Вашингтона бежать не оглядываясь.
    PBF
  22. киже Вчера, 17:27
    А и флаг ему в ж...
    киже
  23. рус-5819 Вчера, 17:28
    Аваков:
    В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.

    Арсен! Ну если мозгов у тебя нет, то хоть хитрость включи - на что ты подпрягаешься, на "пустышку"! За которую судить тебя будут и осудят и приговор приведут в исполнение. (Желающие - в очередь)!

    эксперты ООН пришли к выводу, что, поскольку Украина не провела демаркацию своих границ как государства, у страны нет официальной границы в рамках международного права. И говорить о нарушении территориальной целостности некорректно.
    рус-5819
  24. Ferdinant Вчера, 17:29
    Да он в первых рядах с шаблею вперед пойдет
    Ferdinant
  25. rpek32 Вчера, 17:31
    впрочем, ничего нового
    rpek32
  26. Егоза Вчера, 17:32
    "Мальбрук в поход собрался..." ну, окончание вы знаете.
    Егоза
  27. vfqjh Вчера, 17:45
    Судя по тому как они содержат личное оружие , победа им обеспечена . Блин , сколько же 200 будет ? А ещё гражданские , дети ... Дебилы , так дела не делаются . Гореть вам в аду !
    vfqjh
  28. Proton Вчера, 17:45
    Это он погранцаам свой сон рассказывал laughing
    Proton
  29. ротмистр Вчера, 17:53
    Во какой упрямый, за две недели собрался разгромить Донбасс. Гитлер был скромнее.
    ротмистр
  30. skaramaks27 Вчера, 17:59
    Сейчас самое важное, не допустить пролития крови. Но очевидно старичок байден привез инструкцию. Ну а аваков он и есть аваков. ну клиника, даже "Барсик" смеётся!
    skaramaks27
  31. Jarilo Вчера, 18:02
    А ведро говна не обещает съесть, если не "деоккупирует"?
    Jarilo
  32. Yarik Вчера, 18:26
    Барабан на шею.....ну, и флаг в руки, соответственно. wassat tongue
    Yarik
  33. pafegosoff Вчера, 18:33
    Сегодня у Соловьева на Радио ФМ было зачитано письмо бакинцу Авакову от представителей армянской диаспоры Харькова... В общем, получить черную метку от своих,- знаменательно...
    pafegosoff
  34. KVashentcev Вчера, 18:48
    Сдюжит сам-то? :)
    Опять хлопцев погодит убиваться, а сам в теплом месте отсидится, глоткадер хренов!
    KVashentcev
    1. KomodPoGo..wd Вчера, 19:57
      Ви его не так поняли !
      Он,ето, как вам сказать, помягче ...- сказал тик!
      Граница она!
      Скоро будя возле кабинета моего...
      И ви!
      Обязаны, должны.... мини спасти !
      KomodPoGo..wd
  35. Jovanni Вчера, 18:55
    Тука - Тука!
    - Хто тама? ...Это ты Аваков?
    Нет. Это медведь пришел. Открывай, па...ла!
    Jovanni
  36. KomodPoGo..wd Вчера, 19:04
    попа, вжик- вжик !
    Спонсоры уходят, Люди придут и договорятся о той границе о которой -ДОГОВОРИЛИСЬ РАННЕЕ!
    Коротко, будь готов, сказать- всегда готов!
    И вжииииииК!
    Кому война а кому ма .... родна - ТАК И НАЗОВИ БАЙДАНА - ТРУБА!
    KomodPoGo..wd
  37. Fonmeg Вчера, 20:02
    А доживёт ли этот субъект до осени? Осенью полагаю цыплят уже не будет, и считать будет нечего!
    Fonmeg
  38. Рябцев Григорий Евгеньевич Вчера, 20:08
    Чего он к погранцам то полез? Объяснил бы кто-нибудь недоумку, что МВД и Пограничная охрана - это несколько разные ведомства.
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  39. viktor. Вчера, 20:08
    то есть к концу 2017 года, укроармия исчезнет? belay
    viktor.
  40. Darth Revan Вчера, 20:26
    "Деоккупация Крыма"? fool Ну-ну! Как бы после этого Хохлостан сам не оказался бы... деоккупирован laughing За минусом Галиции.
    Darth Revan
  41. ТОР2 Вчера, 20:29
    Сегодня тему продолжил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам Авакова, украинским пограничникам уже сейчас «необходимо готовиться к деоккупации Донбасса».

    А к параду в Севастополе уже приготовились?
    ТОР2
  42. Бригадир Вчера, 21:36
    " В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма. (...) "
    В 2018 году стоит задача... В 2019 году стоит задача... В 2020 году стоит задача................. laughing
    Бригадир
    1. dvina71 Сегодня, 00:27
      Цитата: Бригадир
      В 2018 году стоит ... В 2019 году стоит ... В 2020 году стоит ................. laughing

      С сердцем видать все хорошо..
      dvina71
  43. Влад5307 Вчера, 21:52
    Собиралась бабушка назваться дедушкой, да яиц не оказалось! laughing
    Влад5307

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