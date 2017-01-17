03:24 18 января

Сергей Лавров: "Российская киберугроза - туфта и враньё"

Завершилась пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Министр иностранных дел представил журналистам своеобразный отчёт деятельности российской дипломатии за 2016 год. Из выступления министра:

Угрозы за истекший год не уменьшились, прежде всего, имею в виду угрозу международного терроризма, который продолжал делать свое подлое дело. От него страдали жители городов Европы, Ближнего и Среднего Востока, других стран. В результате гнусного террористического акта мы потеряли нашего посла в Турции Андрея Карлова. Проблема терроризма действительно приобрела системный характер. То, что до сих пор международное сообщество пока не может реально сплотиться и сформировать то, что президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в прошлом году в ООН, назвал единым универсальным антитеррористическим фронтом, конечно же, вызывает серьезные озабоченности и сожаление.


Сергей Лавров: "Российская киберугроза - туфта и враньё"



В ходе пресс-конференции Сергей Лавров коснулся и вопроса так называемых европейских ценностей, которые пытаются навязывать, не узнав мнения страны, в отношении народа которой кампания ведётся:
Если говорить о западных и европейских ценностях, которые нам постоянно и везде приводят в пример, то скорее это не те ценности, которые исповедовали деды и прадеды европейцев, а нечто новое и уже осовремененное, я бы сказал, вседозволенное. Это ценности, которые можно охарактеризовать как постхристианские. Они коренным и принципиальнейшим образом расходятся с ценностями, которые в нашей стране столетиями передавались из поколения в поколение и которые мы хотим очень бережно хранить и передавать дальше нашим детям и внукам. Когда в центр внешнеполитических баталий выдвигается требование для нас и для многих других воспринять эти новые постхристианские западные ценности, включая вседозволенность и абсолютизацию либеральных подходов к жизни индивидуума, я считаю, что с человеческой точки зрения это неприлично, а с точки зрения профессиональных международников это является колоссальной ошибкой и абсолютно недопустимой переоценкой значения собственного влияния на международные отношения.


Сергей Лавров отметил, что в отличие от отдельных «партнёров» Россия не навязывает другим свои ценности и уже тем более не идёт по пути так называемого экспорта революций.

Сергей Лавров:
В истории нашей страны был опыт экспорта революции. С тех пор мы перестали этим заниматься, но дурной пример заразителен. Повторю, экспорт демократии и ценностей продолжает сеять проблемы в международных отношениях. Именно экспортом ценностей и требованием принять только европейский взгляд на вещи стартовал кризис на Украине. Экспорт демократии и ценностей привёл к тому, что мы называем «арабской весной», последствия которой мы сейчас пожинаем. «Арабская весна» в свою очередь породила импорт миграции в сторону Европы. Так что экспортно-импортные операции, к сожалению, тоже имеют место и отнюдь не способствуют укреплению безопасности.


В ходе пресс-конференции журналистов интересовал вопрос о том, какими будут контакты с новой американской администрацией. По словам Сергея Лаврова, Россия готова действовать исключительно с позиции равноправия и взаимного уважения интересов.

Не была обойдена стороной и тема нападок на Россию с обвинениями во всех смертных грехах, включая атаки якобы российских хакеров. Глава МИД РФ был предельно лаконичен:
«Все эти обвинения основаны на вранье и туфте».

Сергей Лавров посоветовал всем, включая Вашингтон, вспомнить, как АНБ США взламывало внутренние видеоконференции по сетям ООН, осуществляло прослушку европейских лидеров. Министр иностранных дел России – журналистам:
Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу.


Коснулся глава МИД РФ и вербовочной работы спецслужб США в отношении граждан РФ. В частности, речь зашла о попытке вербовки российских дипломатов сотрудниками американских спецорганов.

Сергей Лавров:
Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счёт. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала.


При этом, по словам Сергея Лаврова, Россия нацелена на партнёрский диалог со всеми странами мира и надеется, что в отношениях тех, кто сегодня позиционирует себя против России, возобладает разумный подход , а не эмоции.

Использованы фотографии: http://www.mid.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24
  1. hirurg Вчера, 16:44
    Российска киберугроза.....
    Блин! Обломал! А я так надеялся, что правда!)))))
    hirurg
    1. Teberii Вчера, 16:50
      У нас нет хакеров, у нас просто талантливые программисты.
      Teberii
      1. cniza Вчера, 16:55
        Не слышат они нас , мы ведь просим только одно - не лезьте к нам со своей "садомом и гаморой" , живите как хотите и мы вас не тронем.
        cniza
    2. biserino Вчера, 17:16
      Кибератаки бьiли или нет- все ровно.
      Вопрос: Почему кандидат президент- Клинтон прячет компроматьi в своем почте от собственного народа- ето проблема- нечистоплотность етою гадюху, а не кто и когда взламьiвал?
      biserino
      1. Alena Frolovna Вчера, 19:06
        А у вас какие планы на вечер?

        Ватники, кремлёвские боты и ольгинские тролли, что мы будем делать сегодня вечером?

        Alena Frolovna
    3. СТАРПЕР Вчера, 19:08
      Цитата: hirurg
      Российска киберугроза.....
      Блин! Обломал! А я так надеялся, что правда!)))))

      laughing Все надеялись...У нас в России, как говорят ? "Надежда умирает последней.." ...
      А если серьезно ,то помнится года два-три назад статьи здесь были о наборе "научных рот" в Армию..Пацаны честно отслужили и передали опыт "духам" и т.д. bully Вот заразы , неужели получилось..????
      СТАРПЕР
  2. bubalik Вчера, 16:44
    «Все эти обвинения основаны на вранье и туфте».
    laughing
    bubalik
    1. Alena Frolovna Вчера, 16:51
      Если надо, найдём.


      Уже нашли.

      Alena Frolovna
    2. Дрюня2 Вчера, 19:58
      добавлю полное видео - сегодня его цитируют многие .
      Сергей Лавров подводит итоги деятельности российской дипломатии в 2016 году
      Дрюня2
  3. volodya Вчера, 16:48
    А не мешало бы устроить, сами напрашивается
    volodya
  4. Игорь В Вчера, 16:54
    Министр наших иностранных дел неустанно обогащает дипломатический словарь новыми терминами. Пусть учат! yes
    Игорь В
    1. voyaka uh Вчера, 19:01
      Ну, вся администрация Путина разговаривает в стиле начальника. fellow
      А то прослывешь "чужим"... могут и "в сортире замочить" (уволить, в переводе) smile .
      voyaka uh
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 17:02
    После такого заявления десятки,нет,сотни,нет-миллионы Российских хакеров зарыдали в голос! laughing
    Изгоняющий либероидов
  6. TIT Вчера, 17:02
    Цитата: hirurg
    А я так надеялся, что правда!)))))

    да есть они, вон даже главарь спалился на таможне lol
    TIT
  7. Комментарий был удален.
  8. Айрателинсион Вчера, 17:18
    красиво, красиво говорил... Только вот, забыл добавить: "Зуб даю!"
    Айрателинсион
  9. кеп Вчера, 17:21
    Сколько ему еще от "Д.Б." отбиваться."Обидно чесслово"(с) laughing
    кеп
  10. Ирек Вчера, 17:25
    А вот у протоукров "Кибер.служба" очень серьёзная.
    Ирек
  11. Старый Воин Вчера, 18:13
    Я бы ещё добавил, всё гораздо хуже... lol
    Старый Воин
  12. мыслитель Вчера, 18:16
    Завершилась и пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Додона. Цензура не даёт вставить цитату -

    https://russian.rt.com/world
    мыслитель
  13. Хаос Вчера, 18:29
    Нельзя министру употреблять такие слова как туфта и фуфло. Хоть кто то в стране должен говорить культурно. Тем более министр ин дел.
    Хаос
    1. СТАРПЕР Вчера, 19:19
      Цитата: Хаос
      Нельзя министру употреблять такие слова как туфта и фуфло. Хоть кто то в стране должен говорить культурно. Тем более министр ин дел.

      Вы правы,но то что мы слышим про Россию , это очень мягко сказано Лавровым и я понимаю его сдержанность , как ему хочется все высказать и чисто по русски и на весь мир всю нашу душевную боль накопившуюся ...Чтобы рявкнуть так что горы задрожали и рыба всплыла в мировом океане..))) Шутка конечно, но... hi
      СТАРПЕР
  14. Хаос Вчера, 19:48
    Цитата: СТАРПЕР
    Цитата: Хаос
    Нельзя министру употреблять такие слова как туфта и фуфло. Хоть кто то в стране должен говорить культурно. Тем более министр ин дел.

    Вы правы,но то что мы слышим про Россию , это очень мягко сказано Лавровым и я понимаю его сдержанность , как ему хочется все высказать и чисто по русски и на весь мир всю нашу душевную боль накопившуюся ...Чтобы рявкнуть так что горы задрожали и рыба всплыла в мировом океане..))) Шутка конечно, но... hi

    Для этого есть Машенька Захарова. Пусть она кроет трехэтажным ))))
    Хаос
  15. Влад5307 Вчера, 22:31
    Цитата: Хаос
    Для этого есть Машенька Захарова. Пусть она кроет трехэтажным ))))

    Это будет ее компрометировать, ведь она может тонко пошутить - по-женски, зачем же ей трехэтажный, исключительные его все равно не поймут! lol
    Влад5307
  16. evge-malyshev Вчера, 23:22
    Сергей Лавров отметил, что в отличие от отдельных «партнёров» Россия не навязывает другим свои ценности и уже тем более не идёт по пути так называемого экспорта революций.[quote][/quote]
    Лаврову верить можно.
    evge-malyshev

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