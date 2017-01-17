Сергей Лавров: "Российская киберугроза - туфта и враньё"

Угрозы за истекший год не уменьшились, прежде всего, имею в виду угрозу международного терроризма, который продолжал делать свое подлое дело. От него страдали жители городов Европы, Ближнего и Среднего Востока, других стран. В результате гнусного террористического акта мы потеряли нашего посла в Турции Андрея Карлова. Проблема терроризма действительно приобрела системный характер. То, что до сих пор международное сообщество пока не может реально сплотиться и сформировать то, что президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в прошлом году в ООН, назвал единым универсальным антитеррористическим фронтом, конечно же, вызывает серьезные озабоченности и сожаление.

Если говорить о западных и европейских ценностях, которые нам постоянно и везде приводят в пример, то скорее это не те ценности, которые исповедовали деды и прадеды европейцев, а нечто новое и уже осовремененное, я бы сказал, вседозволенное. Это ценности, которые можно охарактеризовать как постхристианские. Они коренным и принципиальнейшим образом расходятся с ценностями, которые в нашей стране столетиями передавались из поколения в поколение и которые мы хотим очень бережно хранить и передавать дальше нашим детям и внукам. Когда в центр внешнеполитических баталий выдвигается требование для нас и для многих других воспринять эти новые постхристианские западные ценности, включая вседозволенность и абсолютизацию либеральных подходов к жизни индивидуума, я считаю, что с человеческой точки зрения это неприлично, а с точки зрения профессиональных международников это является колоссальной ошибкой и абсолютно недопустимой переоценкой значения собственного влияния на международные отношения.

В истории нашей страны был опыт экспорта революции. С тех пор мы перестали этим заниматься, но дурной пример заразителен. Повторю, экспорт демократии и ценностей продолжает сеять проблемы в международных отношениях. Именно экспортом ценностей и требованием принять только европейский взгляд на вещи стартовал кризис на Украине. Экспорт демократии и ценностей привёл к тому, что мы называем «арабской весной», последствия которой мы сейчас пожинаем. «Арабская весна» в свою очередь породила импорт миграции в сторону Европы. Так что экспортно-импортные операции, к сожалению, тоже имеют место и отнюдь не способствуют укреплению безопасности.

Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу.

Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счёт. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала.

Завершилась пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Министр иностранных дел представил журналистам своеобразный отчёт деятельности российской дипломатии за 2016 год. Из выступления министра:В ходе пресс-конференции Сергей Лавров коснулся и вопроса так называемых европейских ценностей, которые пытаются навязывать, не узнав мнения страны, в отношении народа которой кампания ведётся:Сергей Лавров отметил, что в отличие от отдельных «партнёров» Россия не навязывает другим свои ценности и уже тем более не идёт по пути так называемого экспорта революций.Сергей Лавров:В ходе пресс-конференции журналистов интересовал вопрос о том, какими будут контакты с новой американской администрацией. По словам Сергея Лаврова, Россия готова действовать исключительно с позиции равноправия и взаимного уважения интересов.Не была обойдена стороной и тема нападок на Россию с обвинениями во всех смертных грехах, включая атаки якобы российских хакеров. Глава МИД РФ был предельно лаконичен:Сергей Лавров посоветовал всем, включая Вашингтон, вспомнить, как АНБ США взламывало внутренние видеоконференции по сетям ООН, осуществляло прослушку европейских лидеров. Министр иностранных дел России – журналистам:Коснулся глава МИД РФ и вербовочной работы спецслужб США в отношении граждан РФ. В частности, речь зашла о попытке вербовки российских дипломатов сотрудниками американских спецорганов.Сергей Лавров:При этом, по словам Сергея Лаврова, Россия нацелена на партнёрский диалог со всеми странами мира и надеется, что в отношениях тех, кто сегодня позиционирует себя против России, возобладает разумный подход , а не эмоции.