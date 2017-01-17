ЖД войска возобновили работы по прокладке путей в обход Украины
Российские железнодорожные войска после новогодних праздников возобновили в полном объеме строительство железной дороги в обход Украины, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
«После новогодних праздников личный состав железнодорожных войск, привлекаемый для возведения железной дороги на участке Журавка-Миллерово, в период с 9 по 13 января возвратился из пунктов постоянной дислокации на объекты строительства, в течение нескольких дней привел в рабочее состояние технику и 16 января возобновил выполнение поставленных задач в полном объеме», – рассказал Булгаков во вторник.
По его словам, «в соответствии с решением министра обороны РФ и по согласованию с ОАО "Российские железные дороги" военным железнодорожникам еще в конце 2016 года были переданы дополнительные участки работ по сооружению земляного полотна и по укладке рельсошпальной решетки общей протяженностью около 110 км»,
«Эти дополнительные задачи железнодорожные войска начали решать сразу после их получения и должны завершить их выполнение к 1 июня текущего года», – добавил Булгаков.
Он уточнил, что работы возобновлены на 3-х участках «Зайцевка-Журавка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка».
По словам замминистра на строительстве задействовано более 1 тыс. военнослужащих, 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.
«После новогодних праздников личный состав железнодорожных войск, привлекаемый для возведения железной дороги на участке Журавка-Миллерово, в период с 9 по 13 января возвратился из пунктов постоянной дислокации на объекты строительства, в течение нескольких дней привел в рабочее состояние технику и 16 января возобновил выполнение поставленных задач в полном объеме», – рассказал Булгаков во вторник.
По его словам, «в соответствии с решением министра обороны РФ и по согласованию с ОАО "Российские железные дороги" военным железнодорожникам еще в конце 2016 года были переданы дополнительные участки работ по сооружению земляного полотна и по укладке рельсошпальной решетки общей протяженностью около 110 км»,
«Эти дополнительные задачи железнодорожные войска начали решать сразу после их получения и должны завершить их выполнение к 1 июня текущего года», – добавил Булгаков.
Он уточнил, что работы возобновлены на 3-х участках «Зайцевка-Журавка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка».
По словам замминистра на строительстве задействовано более 1 тыс. военнослужащих, 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.
Использованы фотографии: https://riavrn.ru