03:26 18 января

ЖД войска возобновили работы по прокладке путей в обход Украины

Российские железнодорожные войска после новогодних праздников возобновили в полном объеме строительство железной дороги в обход Украины, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

ЖД войска возобновили работы по прокладке путей в обход Украины
Архивное фото

«После новогодних праздников личный состав железнодорожных войск, привлекаемый для возведения железной дороги на участке Журавка-Миллерово, в период с 9 по 13 января возвратился из пунктов постоянной дислокации на объекты строительства, в течение нескольких дней привел в рабочее состояние технику и 16 января возобновил выполнение поставленных задач в полном объеме», – рассказал Булгаков во вторник.


По его словам, «в соответствии с решением министра обороны РФ и по согласованию с ОАО "Российские железные дороги" военным железнодорожникам еще в конце 2016 года были переданы дополнительные участки работ по сооружению земляного полотна и по укладке рельсошпальной решетки общей протяженностью около 110 км»,

«Эти дополнительные задачи железнодорожные войска начали решать сразу после их получения и должны завершить их выполнение к 1 июня текущего года», – добавил Булгаков.

Он уточнил, что работы возобновлены на 3-х участках «Зайцевка-Журавка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка».

По словам замминистра на строительстве задействовано более 1 тыс. военнослужащих, 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Использованы фотографии: https://riavrn.ru
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Комментарии 37
  1. 210окв Вчера, 16:58
    Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?
    210окв
    1. cniza Вчера, 17:02
      Цитата: 210окв
      Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?


      Не слабо , но была опасность воровства и аварий , а так - лучше уж сами.
      cniza
      1. СРЦ П-15 Вчера, 17:11
        ЖД войска возобновили работы по прокладке путей в обход Украины

        Умный к каклам не пойдёт,
        Умный каклов обойдёт! good
        СРЦ П-15
        1. Татьяна Вчера, 17:59
          Хорошая новость! Пожелание - закончить строительство ободной ж/д в обнародованные сроки и никак не позже!
          Татьяна
          1. Татьяна Вчера, 18:47
            Железные дороги в России - вопрос стратегической важности!

            22 ИЮНЯ ровно в 4 часа...

            Татьяна
          2. kapitan92 Вчера, 19:47
            Цитата: Татьяна
            Пожелание - закончить строительство ободной ж/д в обнародованные сроки и никак не позже!

            ЖДВ закончат и сдадут на 1 год раньше плановых сроков. 17 августа 2017г намечено открытие ж/д сообщения.
            kapitan92
    2. kapitan92 Вчера, 17:20
      Цитата: 210окв
      Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?

      Не в транзите дело! Путь из Центрального федерального округа в Ростовскую область проходит по украинской территории. Поезда идут 26 километров по Луганской области вдоль границы с Россией. Составам приходится два раза пересекать пограничную зону. Этот участок путей обеспечит независимое движение поездов, не завязанное на проблемы и неприятности, которые продолжаются у хохломанов. Вопрос безопасности превыше всего. Хунтята могут выдумать все что угодно, под предлогом сепаратизма снять с поезда, забросать состав коктейлями "Молотова", вообще перекрыть маршрут поездов, отомстить гражданам РФ за какие-нибудь вещи. Зачем рисковать?
      kapitan92
      1. Слон Вчера, 18:03
        А что мешает ЛДНР взять под свой контроль эти участки границы с Россией, в ответ на агрессию укров с западного направления?
        Слон
      2. Koshak Вчера, 18:42
        Цитата: kapitan92
        Цитата: 210окв
        Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?

        Не в транзите дело! Путь из Центрального федерального округа в Ростовскую область проходит по украинской территории. Поезда идут 26 километров по Луганской области вдоль границы с Россией. Составам приходится два раза пересекать пограничную зону. Этот участок путей обеспечит независимое движение поездов, не завязанное на проблемы и неприятности, которые продолжаются у хохломанов. Вопрос безопасности превыше всего. Хунтята могут выдумать все что угодно, под предлогом сепаратизма снять с поезда, забросать состав коктейлями "Молотова", вообще перекрыть маршрут поездов, отомстить гражданам РФ за какие-нибудь вещи. Зачем рисковать?

        Два раза пересекать границу нэзалэжной. Это же сколько бабла можно было с пассажиров срубить?
        Koshak
    3. Хубун Вчера, 17:24
      теперь начнут убытки подсчитывать и счета предъявлять, за газ вон 1 млрд насчитали
      Хубун
    4. ЮБОРГ Вчера, 17:52
      Цитата: 210окв
      Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?


      Мы только в год, отдавали 1 миллиард долларов. Чубатые уже подсчитали и это видимо по минимуму они взяли.
      ЮБОРГ
    5. кеп Вчера, 18:12
      Цитата: 210окв
      Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?


      Думаю не мало.Учитывая то что Украина "це европа" laughing
      кеп
    6. СТАРПЕР Вчера, 20:05
      Цитата: 210окв
      Украина лишается и железнодорожного транзита...Сколько мы за этот аппендикс отслюнивали?

      Все правильно делают, даже если Украина присоединится к России(что будет обязательно в том или ином формате..) к ней веры уже не будет (думаем о будущем))) На этом лучше не экономить...Спокойней будем! hi
      СТАРПЕР
  2. hirurg Вчера, 16:59
    Хах, фотка какая! Мне прям тудой захотелось!)))
    hirurg
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 16:59
    Надо было просто укроину в сторону от наших железных дорог отодвинуть, чтобы не пыталась под ногами. sad
    Изгоняющий либероидов
    1. aleksfill Вчера, 17:11
      Надо было харьковчан поддержать в их движении к Москве.
      aleksfill
      1. Homo Вчера, 21:48
        Цитата: aleksfill
        Надо было харьковчан поддержать в их движении к Москве.

        Это кто, когда и куда двигался? Что то я не помню такого. Я помню как Кернес хвост поджал и стал заигрывать с Киевом, поэтому и до сих пор мэр. И как харьковчане ремонтируют технику с АТО!
        Homo
  4. cniza Вчера, 17:00
    По словам замминистра на строительстве задействовано более 1 тыс. военнослужащих, 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.


    Успехов , вопреки здравому смыслу , Украина не хочет зарабатывать на транзите , мы обойдемся без них.
    cniza
  5. Vita VKO Вчера, 17:13
    Как раз достроят к принятию на б.д. БЖРК «Баргузин».
    Vita VKO
  6. Громобой Вчера, 17:15
    Перед парнями из Железнодорожных войск нет задач невыполнимых.
    Родина прикажет и эти солдаты построят ветку Москва-Симферополь soldier
    Приказа нет.
    Громобой
  7. Ирек Вчера, 17:22
    И солдатикам практика реальная.
    Ирек
    1. Homo Вчера, 21:50
      Цитата: Ирек
      И солдатикам практика реальная.

      Вы хоть представляете что такое ЖД войска? Они не на тренажёрах дороги строят. У постоянно практика.
      Homo
      1. KaPToC Вчера, 22:57
        Цитата: Homo
        Вы хоть представляете что такое ЖД войска?

        Некоторые проходили срочную службу в федеральной службе железнодорожных войск Российской Федерации. А вы в курсе что ЖДВ подчиняются напрямую президенту минуя министра обороны?
        KaPToC
  8. PBF Вчера, 17:26
    Пустышь образовывается вместо Украины. Самолёты стороной обходят, теперь и поезда стараются не заезжать.
    PBF
    1. Егоза Вчера, 18:21
      Цитата: PBF
      Самолёты стороной обходят, теперь и поезда стараются не заезжать.

      Дык мы на волах....по шпалам....куда-нить и доползем....
      Егоза
      1. PBF Вчера, 18:37
        Так в Европу то на волах не пустят. А НАТО, как НАТО то, позорить будете.
        PBF
    2. Игорь В Вчера, 18:31
      Цитата: PBF
      Пустышь образовывается вместо Украины. Самолёты стороной обходят, теперь и поезда стараются не заезжать.

      И редкая птица долетает до середины Днепра..., говорят. smile
      Игорь В
  9. Михаил м Вчера, 17:46
    Идея привлекать войска к решению хозяйственных задач весьма здравая. И стране польза и боеготовность поддерживается. К строительству дорог ещё бы армию привлечь, а то только загорелые парни восточной наружности этим занимаются. А потом за качество спросить не с кого. Зато деньги освоены в полном объёме.
    Михаил м
  10. fzr1000 Вчера, 17:56
    Странно, что умалчивают об участии в строительстве обхода Роттенберговской структуры-ООО "Трансстроймеханизация". Хотя , строить она умеет- с "железок" и аэродромных полос начинала деятельность
    fzr1000
  11. рус-5819 Вчера, 17:57
    Цитата: PBF
    Пустышь образовывается вместо Украины. Самолёты стороной обходят, теперь и поезда стараются не заезжать.

    Если ещё в 2019 году транзит газа перекроют- кому она (Украина) нужна будет? Байден точно повесится! Но ничего личного- только бизнес!!!
    Жаль, что при этом украинское "болото" ("Моя хата с краю") пострадает, но это их "европейский выбор"!
    рус-5819
    1. Егоза Вчера, 18:23
      Цитата: рус-5819
      Жаль, что при этом украинское "болото" ("Моя хата с краю") пострадает, но это их "европейский выбор"!

      Жалеть нужно тех, кто все это время этому болоту сопротивляется. Вот они-то будут страдать ни за что.
      Егоза
  12. Dekabrist Вчера, 18:33
    Новость писал человек с юмором.
    «После новогодних праздников личный состав железнодорожных войск, привлекаемый для возведения железной дороги на участке Журавка-Миллерово, в период с 9 по 13 января возвратился из пунктов постоянной дислокации на объекты строительства, в течение нескольких дней привел в рабочее состояние технику и 16 января возобновил выполнение поставленных задач в полном объеме»
    Техника, видно, тоже Новый год встречала.
    Dekabrist
  13. Игорь В Вчера, 18:35
    Он уточнил, что работы возобновлены на 3-х участках «Зайцевка-Журавка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка».
    Говорит о 3-х участках, а перечисляет - 4. Секретность, наверное. recourse
    Игорь В
    1. Koshak Сегодня, 00:04
      Цитата: Игорь В
      Он уточнил, что работы возобновлены на 3-х участках «Зайцевка-Журавка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка».
      Говорит о 3-х участках, а перечисляет - 4. Секретность, наверное. recourse

      ЦРУшников запутывают.
      Koshak
  14. семург Вчера, 18:55
    Железнодорожные войска ! Назад в СССР ?
    семург
    1. водяной Вчера, 19:26
      Построят Ж.Д.Войска назначенный им участок, а потом кто-нибудь возмет и сличит смету на его строительство со сметой на такой же участок, но построенный силами и под надзором ДКРС РЖД. Не сложно догадаться, что итоговая сумма в смете военных будет в полтора-два раза ниже, чем у их гражданских собратьев! И если по этому поводу будут сделаны соответствующие выводы, станет понятно, что не назад. Нет. Стало быть вперел в СССР!
      водяной
      1. Vita VKO Вчера, 19:55
        Цитата: водяной
        Не сложно догадаться, что итоговая сумма в смете военных будет в полтора-два раза ниже, чем у их гражданских собратьев!

        Зря вы так думаете. У гражданских влияние и власти может оказаться больше чем у военных. Был у нас случай в Астане, когда два однотипных здания построили тыловики КНБ и гражданская фирма с блатным руководством. Так за "нарушения" привлекли к ответственности начальника тыла, нашли нарушения при организации гос.закупки. хотя по смете проект оказался дешевле в 2 раза.
        Vita VKO

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