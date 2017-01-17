ЖД войска возобновили работы по прокладке путей в обход Украины

Российские железнодорожные войска после новогодних праздников возобновили в полном объеме строительство железной дороги в обход Украины, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.– рассказал Булгаков во вторник.По его словам, «в соответствии с решением министра обороны РФ и по согласованию с ОАО "Российские железные дороги" военным железнодорожникам еще в конце 2016 года были переданы дополнительные участки работ по сооружению земляного полотна и по укладке рельсошпальной решетки общей протяженностью около 110 км»,«Эти дополнительные задачи железнодорожные войска начали решать сразу после их получения и должны завершить их выполнение к 1 июня текущего года», – добавил Булгаков.Он уточнил, что работы возобновлены на 3-х участках «Зайцевка-Журавка, Сергеевка-Сохрановка, Сохрановка-Кутейниково, Кутейниково-Виноградовка».По словам замминистра на строительстве задействовано более 1 тыс. военнослужащих, 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.