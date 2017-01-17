03:24 18 января

Порошенко попросил Си Цзиньпина о территориальной целостности Украины

Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Порошенко попросил Си Цзиньпина о территориальной целостности Украины


«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе, пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым», – говорится в релизе на сайте украинского президента.


Отмечается, что главы государств «достигли договоренности о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН».

«Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем», – заявил Порошенко.

В свою очередь «Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа», говорится в сообщении.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Пекин заявил, что «всегда придерживается принципа уважения государственного суверенитета и территориальной целостности» и призвал стороны «на основе взаимоуважения и справедливости» решить этот вопрос. Китай отказался присоединиться к санкциям Запада против РФ и воздерживался при голосовании в СБ ООН по вопросу легитимности референдума в Крыму.

Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua
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Комментарии 61
  1. Венд Вчера, 17:43
    Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа
    Ну браво. Мудрый и хитрый китайский лидер. Всем выдал по шапке. А дальше, кто что услышал. Попрошенко услышал только то, что хотелlaughing
    Венд
    1. cniza Вчера, 17:46
      Петя слышит только звон бокала , а если серьёзно то Китай имеет виды на собственность на Украине , особенно земли.
      cniza
      1. Zibelew Вчера, 17:49
        Цитата: cniza
        Петя слышит только звон бокала , а если серьёзно то Китай имеет виды на собственность на Украине , особенно земли.

        И в Давосе напился, во даёт! Кстати без Крыма Россия была не целой. Теперь, с Крымом - государственная территориальная целостность. Китаец прав. )))
        Си Цзиньпин наверное так и не понял, почему человек, от которого сильно пахло алкоголем, долго тряс его руку, настойчиво называл его Мао Цзэ-дуном и при этом ещё просил в долг до получки.
        Zibelew
        1. hirurg Вчера, 18:11
          Я думаю, что товарищ Си, потом долго мыл руки..
          hirurg
          1. Koshak Вчера, 18:39
            Цитата: hirurg
            Я думаю, что товарищ Си, потом долго мыл руки..

            А Петя китайским коммунистам за снос памятников Ленину ответил?
            Koshak
            1. кеп Вчера, 18:42
              Цитата: Koshak
              Цитата: hirurg
              Я думаю, что товарищ Си, потом долго мыл руки..

              А Петя китайским коммунистам за снос памятников Ленину ответил?


              Это они как переселятся, в ответ на просьбу о помощи, спросят laughing
              кеп
          2. Монос Вчера, 18:45
            Цитата: hirurg
            Я думаю, что товарищ Си, потом долго мыл руки..

            Монос
            1. СРЦ П-15 Вчера, 19:06
              Сказав заранее "мерси"
              Помочь просил Петро у СИ.
              А тот в ответ: "Чушь не неси,
              Отстань и больше не проси!" smile
              СРЦ П-15
            2. APASUS Вчера, 20:48
              Цитата: Монос
              Цитата: hirurg
              Я думаю, что товарищ Си, потом долго мыл руки..


              Думаю диалог бы приблизительно такой
              APASUS
          3. МойВрач Вчера, 19:16
            Цитата: hirurg
            Я думаю, что товарищ Си, потом долго мыл руки..

            Не делай того чего не умеешь.
            МойВрач
        2. sanja.grw Вчера, 22:32
          Си Цзиньпин наверное так и не понял, почему человек, от которого сильно пахло алкоголем, долго тряс его руку, настойчиво называл его Мао Цзэ-дуном и при этом ещё просил в долг до получки.

          sanja.grw
        3. 1рл141 Вчера, 23:05
          Цитата: Zibelew
          Цитата: cniza
          Петя слышит только звон бокала , а если серьёзно то Китай имеет виды на собственность на Украине , особенно земли.

          И в Давосе напился, во даёт! Кстати без Крыма Россия была не целой. Теперь, с Крымом - государственная территориальная целостность. Китаец прав. )))
          Си Цзиньпин наверное так и не понял, почему человек, от которого сильно пахло алкоголем, долго тряс ег
          о руку, настойчиво называл его Мао Цзэ-дуном и при этом ещё просил в долг до получки.


          А потом вот такая фигня....
          1рл141
      2. Incvizitor Вчера, 23:02
        Скоро новость:
        Порошенко готов признать независимость ЛНР и ДНР если эти республики выделят Украине кредит.
        Incvizitor
    2. Егоза Вчера, 18:16
      Цитата: Венд
      А дальше, кто что услышал. Попрошенко услышал только то, что хотелlaughing

      Это все переводчики виноваты! Китайский язык - он такой трудный для перевода..... laughing
      Егоза
      1. hirurg Вчера, 19:25
        Петро: "Товарищ (тьфу,тфу,тфу декоммунизация блин) Си!
        У нас (ну у меня) есть шоколадный.... завод!...
        Си: "Скотину не е...м"))))
        hirurg
  2. svp67 Вчера, 17:43
    Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
    Интересно Порошенко отчитался о тех деньгах, что Китай перевел на Украину для закупки зерна, перед самым Майданом, а вот зерна так и не получил...
    svp67
    1. bouncyhunter Вчера, 18:10
      Цитата: svp67
      Интересно Порошенко отчитался о тех деньгах, что Китай перевел на Украину для закупки зерна, перед самым Майданом, а вот зерна так и не получил...

      Конечно отчитался ! Предоставил все чеки за сданную стеклотару и мешки под глазами .
      bouncyhunter
    2. Куница Вчера, 18:26
      Конфетами отдаст.
      Куница
    3. кеп Вчера, 18:45
      Цитата: svp67
      Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
      Интересно Порошенко отчитался о тех деньгах, что Китай перевел на Украину для закупки зерна, перед самым Майданом, а вот зерна так и не получил...


      "СИ- Где деньги?
      -В мешках
      Си-А где мешки ?
      -Под глазами feel
      Вот такой диалог.
      кеп
  3. Хубун Вчера, 17:43
    Петя, бедолага, нормально общаться не может уже, одними просьбами да увещеваниями глаголет. Рефлекс выработался
    Хубун
    1. Koshak Вчера, 21:40
      Цитата: Хубун
      Петя, бедолага, нормально общаться не может уже, одними просьбами да увещеваниями глаголет. Рефлекс выработался

      Попрошенко, - фамилие такое.
      Koshak
    2. Димонт Сегодня, 00:04
      Порошенка уже к Китаю домогается. Потом приедет договариваться о новой подачке( то бишь, транше). Тов. Си уже сам не рад что связался с ним.
      Димонт
  4. cniza Вчера, 17:45
    Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Пекин заявил, что «всегда придерживается принципа уважения государственного суверенитета и территориальной целостности» и призвал стороны «на основе взаимоуважения и справедливости» решить этот вопрос. Китай отказался присоединиться к санкциям Запада против РФ и воздерживался при голосовании в СБ ООН по вопросу легитимности референдума в Крыму.


    Китай будет вести себя очень осторожно , но по возможности прихватит , экономически , часть Украины.
    cniza
  5. Заноза Вчера, 17:47
    Украина это НАТОвский проект ,а Китай сейчас с НАТО на ножах,из за островов и прилегающих к ним районов на которые претендует проНАТОвская Япония.
    Заноза
  6. PBF Вчера, 17:49
    Интерестно, что Петюня на этот раз пытался продать Китаю?
    PBF
    1. svp67 Вчера, 17:52
      Цитата: PBF
      Интерестно, что Петюня на этот раз пытался продать Китаю?

      А тут и думать не надо - ДОНБАСС
      svp67
      1. PBF Вчера, 17:59
        Трудно продать то, чего у тебя нет и не будет. wink
        PBF
        1. bk316 Вчера, 18:28
          Трудно продать то, чего у тебя нет и не будет.

          Трудно, очень трудно. Но это и есть главная перемога нынешней власти: они стали обладателями этой уникальной технологии - продавать то чего у них нет и не будет.
          Им бы еще освоить третью часть "и никогда не было" вот тогда заживут.
          bk316
        2. svp67 Вчера, 20:54
          Цитата: PBF
          Трудно продать то, чего у тебя нет и не будет.

          Тогда он как истинный патриот Украины предложит самое дорогое, что у него есть - Родину...
          Неужели не понятно, что Порошенко, по старой-не доброй украинской традиции, начинает пэтляти. Он в поисках нового Хозяина, так как похоже "старый" его бросает и денег не дает...
          svp67
    2. cniza Вчера, 17:53
      Цитата: PBF
      Интерестно, что Петюня на этот раз пытался продать Китаю?


      К сожалению , кроме белочки он ничего продавать не может laughing ...да все он готов продать лишь бы насолить России , а особенно технологии , которые китайцам очень интересны.
      cniza
      1. Одиссей Вчера, 18:24
        Цитата: cniza
        а особенно технологии , которые китайцам очень интересны.

        Да не осталось там никаких технологий интересных КНР.Только земля,но Украину контролируют США так что здесь Китаю тоже ловить нечего.
        Если только использовать территорию Украины как серую зону для перекупки западных технологий.
        Одиссей
  7. Alexey RA Вчера, 17:54
    Отмечается, что главы государств «достигли договоренности о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН».

    Сразу вспоминается "Основание" Азимова:
    – Признаюсь, когда я впервые встретился с лордом Дорвином, я решил, что более тупоголового осла в жизни не встречал. Однако позднее я понял, что передо мною опытный дипломат и умный человек. Так вот. Я взял на себя смелость записать все его высказывания на магнитофон.
    Члены Совета зашептались, а Пирен от возмущения открыл рот.
    – А что тут такого? Я, конечно, понимаю, что этим я нарушил кодекс гостеприимства и поступил не по-джентльменски. То есть, все было бы так, если бы Его Превосходительство что-нибудь заметил. Но он ничего не заметил, а записи я передал для анализа Холку.
    – Где же сами выводы анализа? – не вытерпел Лундин Краст.
    – Не удивляйтесь их отсутствию, господа, – улыбнулся Гардин. – Этот анализ оказался самым трудным. Холк бился над ним целых два дня. Он отбросил все незначащие фразы, болтовню, «цепные» высказывания… и в конце концов для анализа не осталось ничего! То есть – абсолютно ничего!
    Лорд Дорвин, господа, за пять дней, в течение которых шли переговоры, не сказал ничего! Но ухитрился сделать это так, что никто из вас этого не заметил. Вот какова цена заверениям в поддержке Империи!
    Alexey RA
  8. ochakow703 Вчера, 17:55
    Китайцы даже копку Черного моря могут подтвердить (реально древняя цивилизация) и улыбаться при этом, но своего не упустят, уж шибко лакомный кусочек, в виде украинского чернозема, да на халяву при таком раскладе.
    ochakow703
  9. vasilev Вчера, 17:56
    Как Си не задохнулся от перегара,разговаривая с порошком.
    vasilev
  10. avg-mgn Вчера, 17:56
    Сначала паровоз с пустыми вагонами в Китай в обход России, потом отказ от оплаты за его заправку, месяц простоя состава в Китае ... Теперь заинтересованность в следующем паровозе (лучше двух - трех) ... Что то поменялось в голове у Пети, то ли Запад отвернулся, то ли страны света перепутал с будуна.
    avg-mgn
  11. andrewkor Вчера, 17:59
    Лично я за территориальную целостность Китая:даёшь Тайвань!!
    andrewkor
  12. Михаил м Вчера, 18:03
    Русский ли человек заголовок для статьи писал?
    Михаил м
  13. рус-5819 Вчера, 18:11
    Председатель КНР Си Цзиньпин конечно улыбнулся и пообещал, но при этом посмотрел в сторону Путина. А если учесть, что
    эксперты ООН пришли к выводу, что, поскольку Украина не провела демаркацию своих границ как государства, у страны нет официальной границы в рамках международного права.
    улыбка Си Цзиньпина была очень искренней!
    рус-5819
  14. Егоза Вчера, 18:12
    Интересно, где это Петя с ним встретился? "Завтрак в Давосе" традиционно проводит Пинчук, тот самый, который сказал, что пора с Россией отношения налаживать и т.д. Пете только в коридоре осталось с кем-то встречаться. И сомневаюсь я, что он про целостность говорил, скорее у Китая денег попросил или наоборот, обещал, "как только, так сразу и долги вам вернем"
    Егоза
    1. Zibelew Вчера, 18:16
      Цитата: Егоза
      Интересно, где это Петя с ним встретился?

      Куда только по пьяни не занесет...
      Zibelew
      1. СТАРПЕР Вчера, 18:39
        Цитата: Zibelew
        Куда только по пьяни не занесет...

        Прощальное турне, как у черного хозяина..)))
        СТАРПЕР
  15. Одиссей Вчера, 18:12
    Быть американской марионеткой и проводить "декоммунизацию" и при этом просить помощи у руководителя Коммунистической партии Китая это пять laughing
    Совсем уже крышу у них перед приходом Трампа сносит.
    Впрочем если судить по пресс-релизам майданных властей,то и Трамп с ними и КНР и ,вообще,вся вселенная вместе с ними борется с "агрессией" России.
    Одиссей
  16. volodya Вчера, 18:17
    Вот она свобода и независимость, то у еврпы, то у полосатых, а теперь и у Китая,всё время чего-то просит!
    volodya
  17. Fedalex Вчера, 18:21
    "Мы готовы раздвинуть ягодицы и встать в удобную позу для всех, кто даст денюшек."
    П.А. Попрошенко
    Fedalex
  18. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:27
    Парошенку представили как китайца в изгнании lol во всяком случае когда его подвели к Си Сзинпину, то,на вопрос кто это такой,китайцы ответили что это знаменитый алкоголик по фамилии Ли Це Мер. lol
    Изгоняющий либероидов
  19. ЗВС Вчера, 18:30
    Китай будет искать выгоду от конфликта на Донбассе.
    Китайцам никогда доверять полностью. Сегодня они твои лучшие друзья, а завтра могут стать первыми врагами.
    ЗВС
  20. СТАРПЕР Вчера, 18:38
    Порошенко думаю скоро к Ыну в КНДР поедет жаловаться (всех собак переловит на Украине..))) Эх петруха , !

    Без Украины скучно было бы новости читать..)))) laughing Посмеялся от души...
    СТАРПЕР
  21. мичман Вчера, 18:42
    Как можно разговаривать с украинским лидером, у которого кровь сограждан на руках. Си Цзиньпин, мне кажется, должен был побрезговать подать руку такому существу. Читатели "ВО" помнят как Кубинский лидер отвел руку Обамы, когда тот хотел похлопать по плечу Лидера Кубы. Честь имею.
    мичман
  22. изя топ Вчера, 19:03
    дайте денег.здрасьте
    изя топ
  23. синоби Вчера, 19:21
    Нашол у кого помощи просить.У китайцев своих проблем по самое нехочу.Уйгуры автономию требуют,сам Китай острова отжимает.Поднебессная будет и дальше "нейтральной" по всем териториальным спорам.
    синоби
  24. masiya Вчера, 20:00
    Китай никуда и никогда не дернется в предвзятости территориальных претензий других государств, имея свой Тайвань и клубок противоречий в Тибете.
    masiya
  25. sw6513 Вчера, 20:14
    Удивительно ,что денег не попросил,что-то петро сбивается с курса..
    sw6513
  26. Darth Revan Вчера, 20:32
    А чего к королю Тонга за поддержкой не обратился, алконавт ты недожёванный? fool wassat am
    Darth Revan
  27. Тень тьмы Вчера, 21:20
    Что-то при развале СССР ни кто не вспоминал о принципах территориальной целостности и никто не называл отвалившиеся республики сепаратистскими.
    Тень тьмы
  28. gg.na Вчера, 21:22
    Тихим сапом китайци прихватят себе территории охруины!
    gg.na
  29. Luna05 Вчера, 21:30
    Китай на стороне России!
    Luna05
  30. Бригадир Вчера, 21:31
    Интересно, чего Поросёнок опять покурил перед встречей? laughing
    Бригадир
  31. майор147 Вчера, 21:35
    Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
    А Си Цзиньпин "как кинулся" способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
    майор147
  32. VadimSt Вчера, 22:35
    Все, у кого схожие проблемы, а таких "море в океане" - Китай с уйгурами и Тибетом, Сербия с Косово, Испания с Каталонией, Англия с Шотландией и Фолклендскими островами, Молдавия с Приднестровьем, США с Техасом и Аляской....., будут за "территориальную целостность"! Независимость и демократия призваны исключительно для реализации национальных интересов на чужих территориях!
    VadimSt
  33. GeorgeSev85 Вчера, 23:37
    Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины



    Хахаххаха Цзинь тролль 90 левела Я помню когда Украина истерила по поводу 2-х кабелеукладчиков в Крыму китайских ... когда энергомост проводили. Так украинцы орали мол в суд на КНР подадут.
    GeorgeSev85
  34. iouris Сегодня, 01:49
    Из уст Вальцмана это звучит, как предложение Китаю о продаже лакомого куска России. Кстати, есть информация, что Крым продал Янукович. Если это правда, то китайцы решили зайти с тыла.
    iouris

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