Порошенко попросил Си Цзиньпина о территориальной целостности Украины
Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе, пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым», – говорится в релизе на сайте украинского президента.
Отмечается, что главы государств «достигли договоренности о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН».
«Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем», – заявил Порошенко.
В свою очередь «Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа», говорится в сообщении.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Пекин заявил, что «всегда придерживается принципа уважения государственного суверенитета и территориальной целостности» и призвал стороны «на основе взаимоуважения и справедливости» решить этот вопрос. Китай отказался присоединиться к санкциям Запада против РФ и воздерживался при голосовании в СБ ООН по вопросу легитимности референдума в Крыму.
«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе, пресечению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, включая Крым», – говорится в релизе на сайте украинского президента.
Отмечается, что главы государств «достигли договоренности о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН».
«Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем», – заявил Порошенко.
В свою очередь «Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа», говорится в сообщении.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Пекин заявил, что «всегда придерживается принципа уважения государственного суверенитета и территориальной целостности» и призвал стороны «на основе взаимоуважения и справедливости» решить этот вопрос. Китай отказался присоединиться к санкциям Запада против РФ и воздерживался при голосовании в СБ ООН по вопросу легитимности референдума в Крыму.
Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua