Порошенко попросил Си Цзиньпина о территориальной целостности Украины

Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.– говорится в релизе на сайте украинского президента.Отмечается, что главы государств «достигли договоренности о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН».«Мы заинтересованы в расширении политического и экономического сотрудничества между Украиной и Китаем», – заявил Порошенко.В свою очередь «Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа», говорится в сообщении.Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Пекин заявил, что «всегда придерживается принципа уважения государственного суверенитета и территориальной целостности» и призвал стороны «на основе взаимоуважения и справедливости» решить этот вопрос. Китай отказался присоединиться к санкциям Запада против РФ и воздерживался при голосовании в СБ ООН по вопросу легитимности референдума в Крыму.