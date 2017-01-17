Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М»

Ракета «Тополь-М», запущенная 16 января с космодрома Плесецк, поразила условную цель на полуострове Камчатка, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.В сообщении отмечается, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель с высокой точностью.Пуск был проведен с целью проверки стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.