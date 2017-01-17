03:22 18 января

Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М»

Ракета «Тополь-М», запущенная 16 января с космодрома Плесецк, поразила условную цель на полуострове Камчатка, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

В сообщении отмечается, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель с высокой точностью.

Пуск был проведен с целью проверки стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.




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Комментарии 6
  1. кеп Вчера, 18:30
    Вот это и есть залог нашей спокойной,и не совсем сытой жизни.У России три союзника было,сейчас еще один -РВСН. Верю пока эти войска есть,можем спать спокойно. hi
    кеп
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 00:11
      кеп hi
      Вот это и есть залог нашей спокойной,и не совсем сытой жизни.У России три союзника было,сейчас еще один -РВСН. Верю пока эти войска есть,можем спать спокойно.
      Так точно! Пусть посмотрят на досуге партнёрыlaughing А звук к видео супер! good
      Наблюдатель2014
  2. Виталий-46 Вчера, 20:01
    Лети лети..Родная!!Дай то БОГ летать тебе только на учениях!
    Виталий-46
  3. gsnoleg240169 Вчера, 20:20
    МОЩЬ!!!!!!
    gsnoleg240169
  4. mr.redpartizan Вчера, 20:22
    А кадры пуска старые ! Зачем вообще выкладывать их в сеть ?
    mr.redpartizan
  5. AlexDARK Сегодня, 00:11
    Музыку в видео надо было вставить.
    AlexDARK

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