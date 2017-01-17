ФАТХ и ХАМАС в Москве договорились о создании правительства Палестины

Без особого информационного освещения в крупных СМИ прошла встреча лидеров палестинских политических движений. Речь идёт о лидерах ФАТХ и ХАМАС, которые встречались в российской столице. В ходе беседы обсуждался главный вопрос повестки – создание правительства национального единства Палестины. По сообщениям представителей движений, в течение двух суток после окончания встречи документ с предложениями о создании такого рода правительства ляжет на стол главы Палестины Махмуда Аббаса.Помимо правительства национального единства ФАТХ и ХАМАС собираются ввести своих представителей в Организацию освобождения Палестины (ООП). Связано это с тем, что именно эту организацию официальные власти Израиля признают стороной переговоров. Таким образом, ФАТХ и ХАМАС рассчитывают на то, что при включении их представителей в ООП, Израилю ничего не останется, как признать и правительство национального единства Палестины. Разделяют ли такую логику в Израиле?В ходе встречи в Москве лидеры ФАТХ и ХАМАС заявили, что так называемый «квартет по урегулированию палестино-израильского конфликта» в последнее время фактически не работает. Основной причиной палестинские политики назвали то, что один из представителей этого квартета – США – занимает произраильскую позицию даже в том случае, если эта позиция идёт вразрез с интересами мирного урегулирования. Здесь заявления лидеров ФАТХ и ХАМАС несколько не стыкуются с реалиями. Дело в том, что совсем недавно США фактически пропустили резолюцию об осуждении постройки еврейских поселений. Израильские власти выразили возмущение по поводу американской позиции. Правда, никаких санкций в отношении Израиля за продолжение политики постройки поселений никто накладывать не стал.Представители палестинских политических сил Аззам аль-Ахмад и Мустафа аль-Барсуги встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Отмечено, что российский министр пообещал инициировать международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта после создания единого правительства Палестины.