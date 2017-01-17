03:22 18 января

ФАТХ и ХАМАС в Москве договорились о создании правительства Палестины

Без особого информационного освещения в крупных СМИ прошла встреча лидеров палестинских политических движений. Речь идёт о лидерах ФАТХ и ХАМАС, которые встречались в российской столице. В ходе беседы обсуждался главный вопрос повестки – создание правительства национального единства Палестины. По сообщениям представителей движений, в течение двух суток после окончания встречи документ с предложениями о создании такого рода правительства ляжет на стол главы Палестины Махмуда Аббаса.

Помимо правительства национального единства ФАТХ и ХАМАС собираются ввести своих представителей в Организацию освобождения Палестины (ООП). Связано это с тем, что именно эту организацию официальные власти Израиля признают стороной переговоров. Таким образом, ФАТХ и ХАМАС рассчитывают на то, что при включении их представителей в ООП, Израилю ничего не останется, как признать и правительство национального единства Палестины. Разделяют ли такую логику в Израиле?

В ходе встречи в Москве лидеры ФАТХ и ХАМАС заявили, что так называемый «квартет по урегулированию палестино-израильского конфликта» в последнее время фактически не работает. Основной причиной палестинские политики назвали то, что один из представителей этого квартета – США – занимает произраильскую позицию даже в том случае, если эта позиция идёт вразрез с интересами мирного урегулирования. Здесь заявления лидеров ФАТХ и ХАМАС несколько не стыкуются с реалиями. Дело в том, что совсем недавно США фактически пропустили резолюцию об осуждении постройки еврейских поселений. Израильские власти выразили возмущение по поводу американской позиции. Правда, никаких санкций в отношении Израиля за продолжение политики постройки поселений никто накладывать не стал.


Представители палестинских политических сил Аззам аль-Ахмад и Мустафа аль-Барсуги встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

ФАТХ и ХАМАС в Москве договорились о создании правительства Палестины


Отмечено, что российский министр пообещал инициировать международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта после создания единого правительства Палестины.

Использованы фотографии: @AlkhaleejOnline
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Комментарии 91
  1. cniza Вчера, 17:56
    Отмечено, что российский министр пообещал инициировать международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта после создания единого правительства Палестины.


    Сложный у них там замес , но решать его надо и мы можем быть хорошими регуляторами.
    cniza
    1. с-т Petrov Вчера, 17:59
      отрегулировать Израиль давно пора.

      Надо было начать после того как он игиловцев начал в больничках своих лечить.

      Ну а с другой стороны что это я - там же братушки на востоке куда не плюнь - одна кровь - да может вера разная. поэтому и лечат наверное братьев своих

      с-т Petrov
      1. cniza Вчера, 18:03
        В том то и дело , что они один народ , который разведен верой и ортодоксами с фанатами с двух сторон.
        cniza
        1. Котище Вчера, 18:13
          Цитата: cniza
          В том то и дело , что они один народ , который разведен верой и ортодоксами с фанатами с двух сторон.

          Давайте будем надется, что хоть где-то прекратят стрелять!
          Котище
          1. Монос Вчера, 18:53
            Цитата: Котище
            Давайте будем надется, что хоть где-то прекратят стрелять!

            Ха-ха-ха... Да они там со времён Моисея стреляются, а Вы надеетесь их замирить.
            Монос
            1. Касым Вчера, 20:35
              Тут, на мой взгляд, сложнее. В одно время Ясира Арафата и его ООП считали террористической организацией в Израиле, но скрипя зубами легализовали. Теперь туда же ХАМАС и ФАТХ хотят, т.е. выйти из подполья и "легализоваться". Но вот Биби и власти ведут политику "кровь за кровь".
              Тут на опыт РФ в Чечне посмотрели бы. Фактически многих просто амнистировали, посадили "боевика" Кадырова и договорились обо всем. После чего обильно залили "золотым дождем". И сейчас видим только отголоски, а кадыровцы готовы за Россию-матушку где угодно шайтанов бить. Биби же на правах сильного давно бы мог сделать аналогичные шаги. Например, в Сирии. Вместо того, чтобы бармалеев помочь задавить, а потом еще как-то экономически помочь, чтобы показать сирийцам (ладно этот Асад, за народ имею в виду) нормальные соседские отношения. А потом как-то ч\з РФ договорится с властями Сирии, мы видим совсем другую политику. Это на мой взгляд ошибка Биби, он упускает шансы, которые неожиданно появились с приходом РФ в регион. А вот палестинцы, курды стараются этот фактор использовать. hi
              Касым
              1. Касым Вчера, 20:43
                Кстати, в Афгане тот Талибан предпринимает шаги для своей "легализации". Для этого в Катаре преставительство открыли - вот место они подобрали, надо сказать, не очень. no hi
                Касым
                1. Pirogov Вчера, 22:44
                  Цитата: Касым
                  Кстати, в Афгане тот Талибан предпринимает шаги для своей "легализации". Для этого в Катаре преставительство открыли - вот место они подобрали, надо сказать, не очень.

                  Почему не очень ? На мой взгляд ,всё правильно Катар первый ...опализ америки ,может так под лижут сша ,что и талибан признают.
                  Pirogov
                  1. Касым Вчера, 22:46
                    laughing Но США не решает проблем. hi
                    Касым
              2. СТАРПЕР Вчера, 20:47
                Цитата: Касым
                Тут, на мой взгляд, сложнее. В одно время Ясира Арафата и его ООП считали террористической организацией в Израиле, но скрипя зубами легализовали. Теперь туда же ХАМАС и ФАТХ хотят, т.е. выйти из подполья и "легализоваться". Но вот Биби и власти ведут политику "кровь за кровь".
                Тут на опыт РФ в Чечне посмотрели бы. Фактически многих просто амнистировали, посадили "боевика" Кадырова и договорились обо всем. После чего обильно залили "золотым дождем". И сейчас видим только отголоски, а кадыровцы готовы за Россию-матушку где угодно шайтанов бить. Биби же на правах сильного давно бы мог сделать аналогичные шаги. Например, в Сирии. Вместо того, чтобы бармалеев помочь задавить, а потом еще как-то экономически помочь, чтобы показать сирийцам (ладно этот Асад, за народ имею в виду) нормальные соседские отношения. А потом как-то ч\з РФ договорится с властями Сирии, мы видим совсем другую политику. Это на мой взгляд ошибка Биби, он упускает шансы, которые неожиданно появились с приходом РФ в регион. А вот палестинцы, курды стараются этот фактор использовать. hi

                Отличный комммент Касым..! Просто ,коротко доходчиво... hi Тоже это пытаюсь втолковать, но может не так четко...
                СТАРПЕР
              3. Станислав Вчера, 23:08
                Цитата: Касым
                обильно залили "золотым дождем"
                А нельзя было написать "помогли сделать всё лучше, чем было раньше"? Во-первых, двусмысленность выражения "заливание золотым дождём". А во-вторых, вы им позавидовали, что ли?
                Станислав
                1. Касым Вчера, 23:49
                  Станислав, у меня дурных мыслей не было. Речь о новом Грозном и стройке по всей Чечне. Вы же ни куда-то этот "дождь" пролили, а в свой регион, в свою страну - не вижу ничего плохого в подобном, т.б. после войны там. Чеченцы надо полагать, поняли, что их не бросят в беде - это главное - народ.
                  Чего нам завидовать? Они тут пережидали то лихолетие, их в ВОВ в РК депортировали - РК для них, как второй дом... hi
                  Первый дом, сданный в Грозном после войны назывался "назарбаевский" - сами догадайтесь почему.
                  Касым
              4. Арамеев Сегодня, 02:49
                Цитата: Касым
                ...Тут на опыт РФ в Чечне посмотрели бы. Фактически многих просто амнистировали, посадили "боевика" Кадырова и договорились обо всем. После чего обильно залили "золотым дождем". ...

                всё хорошо в Ваших рассуждениях и пожеланиях, но Вы ( приводя в пример Чечню и Кадырова) упускаете очень важный момент: Кадыров сегодня - наверное самый ярый российский патриот, в хорошем понимании этого слова. а вот ни ООП, ни ФАТХ, ни тем более ХАМАС не готовы сделать такой важный шаг, как - официально признать право Израиля на существование и убрать из своих уставов, прописанную там главную цель всех трёх - уничтожение гос-ва Израиль. ООП , например, должна была это сделать сразу же после подписания договора в Осло. ещё тогда! это было одним из условий образования и признания Израилем ПА и ООП- как политического партнёра по переговорам. до подписания того договора, ООП по израильским законам считалась террористической организацией, но ради мирного процесса Израиль исключил ООП из списка террористов, признал ПА и пустил Арафата и К на территорию ПА. арабами же, в этом направлении ничего до сих пор не сделано. с самого начала они стали тянуть время под разными предлогами, а сегодня об этом вообще упоминаний не слыхать. лично мну ваще не понятно, как можно договариваться с тем, кто имеет целью твоё уничтожение и не собирается от этой цели отказываться?! так что.... Ваше сравнение с Кадыровым этих ... двоих ваших гостей, совершенно не релевантно.
                P.S. кстати, если интересуетесь вопросом, прочитайте ословкий договор. и сразу же увидите кто и что должен делать. кто - сделал, а кто - не сделал ничего.
                Арамеев
                1. Касым Сегодня, 03:07
                  "Кто ищет тот всегда найдет".
                  Мне конечно отсюда "легко" советы раздавать. Но на мой скромный взгляд, в том-то все и дело, что никто не хочет делать первых, встречных шагов. А что бармалеи на Кавказе не кричали, что всех нев.ерных перере.жут, не взрывали дома и самолеты, не захватывали школы и театры? Но Кремль нашел в себе силы, чтобы переступить ч\з все эти деяния и посмотреть на ситуацию "сверху", на перспективу - вот этого Вашим властям не хватает. hi
                  Касым
                  1. Арамеев Сегодня, 03:14
                    Цитата: Касым
                    "Кто ищет тот всегда найдет".
                    Мне конечно отсюда "легко" советы раздавать. Но на мой скромный взгляд, в том-то все и дело, что никто не хочет делать первых, встречных шагов. А что бармалеи на Кавказе не кричали, что всех нев.ерных перере.жут, не взрывали дома и самолеты, не захватывали школы и театры? Но Кремль нашел в себе силы, чтобы переступить ч\з все эти деяния и посмотреть на ситуацию "сверху", на перспективу - вот этого Вашим властям не хватает. hi

                    абсолютно согласен с тем, что нужно сделать первый шаг. но... сколько же можно и нужно их делать -то?
                    и ещё . создаётся впечатление, что ни фатх и хамас мир не нужен. по простой причине - сейчас они всеми жалеемы и всеми помогаемы . деньги текут к ним безо всяких усилий с их стороны . а ответственности и контроля даже за расходование денег нет по причине "борьбы" . с подписанием мира и образованием гос-ва - правила игры изменятся, объём обязанностей возрастёт несравненно!. оно им надо?!
                    Арамеев
        2. bouncyhunter Вчера, 18:18
          Цитата: cniza
          В том то и дело , что они один народ , который разведен верой и ортодоксами с фанатами с двух сторон.

          Во всей этой чехарде сложно будет разобраться ... Сложно - но можно !
          bouncyhunter
          1. cniza Вчера, 18:21
            Ближний Восток всегда был "наш" и мы умели их мирить.
            cniza
            1. teder Вчера, 18:22
              Цитата: cniza
              Ближний Восток всегда был "наш" и мы умели их мирить.

              Кого с кем ?
              Можно пример ?
              teder
            2. bouncyhunter Вчера, 18:28
              Пора это вспомнить и возродить !
              bouncyhunter
              1. Лопатов Вчера, 18:43
                Опять в террористическом гуано кувыркаться ради мнимых внешнеполитических преференций?
                Каков смысл?
                Лопатов
                1. bouncyhunter Вчера, 18:48
                  Цитата: Лопатов
                  Опять в террористическом гуано кувыркаться ради мнимых внешнеполитических преференций?
                  Каков смысл?

                  А почему - "мнимых" ? Создать в регионе прецедент в стиле "не всё матрасам масленица" это , по Вашему , бессмысленно ?
                  bouncyhunter
                  1. Лопатов Вчера, 18:53
                    И какого с этого преференции? Благодарные за поддержку палестинцы опять к нам в Чечню приедут в наших стрелять?

                    Поскакать на американских граблях- эт, конечно, весело. Но все их контакты со "своими" террористами ВСЕГДА выливались в трупы граждан США. Начиная с 11 сентября и заканчивая погибшими в Мосуле.
                    Все те террористические группировки, которые они поддерживали, в итоге со сторицей "благодарили" их за поддержку. Начиная с Аль-Каиды и заканчивая ИГ.
                    Лопатов
                    1. bouncyhunter Вчера, 19:00
                      Да я же не призываю уподобляться США и плясать на их граблях ! Что - линия поведения , продемонстрированная американской администрацией на протяжении последних десятилетий - единственная ? Альтернативный вариант есть всегда . Но кто-то не хочет его искать , а кому-то он попросту не нужен ...
                      bouncyhunter
                      1. Лопатов Вчера, 19:12
                        Единственно верная линия поведения- не иметь с террористами никаких дел. Даже если это в краткосрочном периоде даст какие-то преференции. Ибо долгосрочная перспектива одна: "в благодарность" в нас будут стрелять. Ну или взрывать.
                        Лопатов
        3. tihiy Вчера, 21:41
          Цитата: cniza
          В том то и дело , что они один народ , который разведен верой и ортодоксами с фанатами с двух сторон.

          один, одинаковый почти... равный, ровный, но одни ровней других.
          или хитрож( опей )
          tihiy
      2. tihiy Вчера, 21:38
        Цитата: с-т Petrov
        отрегулировать Израиль давно пора.
        Надо было начать после того как он игиловцев начал в больничках своих лечить.


        Ну щас взвоют "богаизбраные" на всю Вселенную...))
        tihiy
    2. СТАРПЕР Вчера, 18:09
      Цитата: cniza
      Сложный у них там замес , но решать его надо и мы можем быть хорошими регуляторами.

      Все верно сказали, мы поможем решить эти проблемы ..Израиль, позиции свои явно менять не хочет и что еще хуже постоянно в спину стреляет..Будем решать , так как считаем нужным..Пусть не обижаются потом и не ноют..
      СТАРПЕР
      1. teder Вчера, 18:12
        Цитата: СТАРПЕР
        Пусть не обижаются потом и не ноют..

        Палестинцы и не ноют ? А деньги тогда откуда ?
        teder
    3. teder Вчера, 18:10
      Цитата: cniza
      Отмечено, что российский министр пообещал инициировать международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта после создания единого правительства Палестины.


      Сложный у них там замес , но решать его надо и мы можем быть хорошими регуляторами.

      этот наверное в пятнадцатый раз они договариваются
      Основная статья: Конфликт ФАТХ и ХАМАС
      Сектор Газа находится под управлением ХАМАС с 2007 года после победы представителей этого движения на выборах в 2006 году и последовавшего конфликта с движением ФАТХ. В результате конфликта Палестинская автономия фактически оказалась разделена на две части — сектор Газа, находящийся под управлением ХАМАС, и Западный берег реки Иордан, где власть принадлежит движению ФАТХ. В ходе конфликта между ФАТХ и ХАМАС уже несколько раз заключались соглашения о прекращении конфронтации:

      Дата соглашения Место заключения Источники Примечания
      8 февраля 2007 Мекка [1]
      4 мая 2011 Каир [2]
      7 февраля 2012 Доха [3]
      20 мая 2012 Каир [4]

      3 мая 2011 года в Каире было подписано соглашение о межпалестинском примирении, участие в котором приняли функционеры ФАТХ и Хамас и представители ещё 11 политических движений и группировок ПНА.

      Мирное соглашение между ФАТХ и ХАМАС было подписано 23 апреля 2014 года. ...

      Переговоры в Газе 22 апреля 2014 года
      Противоборствующие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС достигли договоренности о формировании единого переходного правительства в ближайшие пять недель


      06.02.2012
      ФАТХ и ХАМАС договорились о создании переходного правительства
      Лидеры палестинских движений ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о создании совместного переходного правительства.

      28 марта 2016
      Утром в понедельник, 28 марта, член центрального комитета ФАТХ Мухаммад Эштия объявил, что на переговорах в Дохе достигнуты соглашения по примирению с "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС).

      По словам Эштии, достигута договоренность о создании правительства национального единства

      ну приехали , попиарились , бабок как всегда выпросили--- домой вернуться , горло друг-дружке перережут , обвинят Израиль и опять в мировое турне за баблом.
      teder
      1. с-т Petrov Вчера, 18:16
        обвинят Израиль


        который ну вообще тут нипричем) случайно оказался


        с-т Petrov
        1. Лопатов Вчера, 18:45
          Ну да.
          Если кто и заставлял бойцов ХАМАС возить по Сектору Газа трупы убитых ими же бойцов ФАТХ на тросах за мотоциклами, то это был точно не Израиль.
          Лопатов
    4. APASUS Вчера, 18:14
      Цитата: cniza
      Сложный у них там замес , но решать его надо и мы можем быть хорошими регуляторами.

      Не можем мы быть регуляторами в этом вопросе вообще.В Палестине сходятся проблемы всего региона ,начиная от религиозных разногласиях и заканчивая проблемами с источниками воды. Давить там придется не только на несогласный Израиль,но и на самих палестинцев,там коррупция по хлеще чем на Украине.
      APASUS
  2. Jovanni Вчера, 18:16
    О! Ну наконец опять договорились. А Арафатом кого назначили?
    Jovanni
  3. Monster_Fat Вчера, 18:17
    Ничего из этого не выйдет-два паука в одной банке никогда не уживутся....да и евреи не дадут....
    Monster_Fat
    1. teder Вчера, 18:26
      Цитата: Monster_Fat
      Ничего из этого не выйдет-два паука в одной банке никогда не уживутся....да и евреи не дадут....

      ну как то помириться им никто не мешает.
      Ну за исключением кровной мести
      военный конфликт между организациями ХАМАС и ФАТХ в период с 7 июня по 15 июня 2007 года в секторе Газа. Это привело к получению ХАМАСом полного контроля над сектором Газа, после вытеснения из него большинства активистов ФАТХ.

      По оценкам Международного комитета Красного Креста по меньшей мере 118 человек были убиты и более 550 ранены в ходе недельных боёв.
      Организация Human Rights Watch обвиняет обе стороны в нарушении международного гуманитарного права, которое в ряде случаев может быть приравнено к военным преступлениям[5]. Обвинения включают: нападения и убийства гражданских лиц, публичные казни политических противников и пленников, сбрасывание заключенных с крыш и из квартир высотных зданий, боевые действия в больницах, стрельба из машин
      teder
  4. Оператор Вчера, 18:19
    Саудовцы и катарцы должны начать финансировать государство Палестина вместо государства Халифат.

    И мы им поможем сделать правильный выбор.
    Оператор
    1. кеп Вчера, 18:26
      Цитата: Оператор
      Саудовцы и катарцы должны начать финансировать государство Палестина вместо государства Халифат.

      И мы им поможем сделать правильный выбор.


      Это идеальны вариант из серии невозможного.Помочь то поможем а кто согласится.
      Никто не будет "свои" интересы сдавать.
      кеп
    2. СТАРПЕР Вчера, 18:30
      Цитата: Оператор
      Саудовцы и катарцы должны начать финансировать государство Палестина вместо государства Халифат.
      И мы им поможем сделать правильный выбор.

      Неплохой вариант и очень даже...США вроде сваливают с Ближнего востока,мы там теперь условия ставить будем.Арафат надеюсь у Аллаха улыбается и головой нам помахивает)))) bully
      СТАРПЕР
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:35
        США сваливают с Ближнего Востока...
        Старпер - вы пьяны?
        Т.е. США сваливают от нефти.
        Молодца...
        Откуда они еще сваливают? США то сами об этом вашем решении знают?
        Скептик-Самоучка
        1. с-т Petrov Вчера, 18:38
          да уж от нефти врятли они свалят - это основа благополучия бакса.

          Как бы к нам за нефтью не завалили. Ибо РФ уже добывает больше всех отдельно взятых а это было не так, совсем недавно

          с-т Petrov
          1. Семен Семеныч Вчера, 19:02
            Цитата: с-т Petrov
            Как бы к нам за нефтью не завалили.

            К "Вам" это к кому? У Вас есть нефть? laughing А, если серьезно, захаживали тут некоторые...Долго перечислять... hi
            Семен Семеныч
        2. СТАРПЕР Вчера, 18:47
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Старпер - вы пьяны?

          Хватит визжать ...Надоели уже , сейчас вся банда подтянется.. bully
          Облажались сша на Ближнем востоке и давно уже...Привет Обаме!
          СТАРПЕР
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:49
            Привет передам, обязательно...
            Вот сейчас вас навещу в больничке, и пойду на маршрутку - авось довезет...
            США облажадись и что? Это повод уйти? Вы сами бред не тут не пишите...
            США ДОБРОВОЛЬНО не уйдут ниоткуда... только если их выпинают, как Вьетнам...
            Такого сейчас на Ближнем Востоке НЕТ.
            Скептик-Самоучка
        3. ватник Вчера, 20:27
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Т.е. США сваливают от нефти.

          Вообще то режим США уже давно занимает ПЕРВОЕ или ВТОРОЕ место В МИРЕ по ДОБЫЧИ НЕФТИ .
          Добыча нефти в мире таблица 2015

          За 2016 год видимо ещё данных нет цифры не подбили smile
          ватник
      2. Арон Заави Вчера, 18:47
        Цитата: СТАРПЕР

        Неплохой вариант и очень даже...США вроде сваливают с Ближнего востока,мы там теперь условия ставить будем.Арафат надеюсь у Аллаха улыбается и головой нам помахивает)))) bully

        Охо-хо.
        Арон Заави
      3. Семен Семеныч Вчера, 18:59
        Цитата: СТАРПЕР
        Арафат надеюсь у Аллаха улыбается и головой нам помахивает))))

        Какой головой?
        Семен Семеныч
      4. ватник Вчера, 20:20
        Цитата: СТАРПЕР
        Неплохой вариант и очень даже

        Вообще надо бы давно уже разделить территорию нынешнего Израиля на две части на еврейский Израиль и арабскую Палестину как было задумано с самого начало и пусть евреи и палестинцы дальше в "трудах и заботах" smile строят государства соседей Да и палестинцев надо вооружить чтобы они !один на один" не остались с агрессивным и не предсказуемым режимом Тель-Авива.
        ватник
        1. Maksus Вчера, 21:22
          Ага, было уже такое в 1948м. Все как вы сказали. Только навешали тогда евреи диким палестинцам(слово то какое, они самые обычные голозадые арабы) жаль не всем и не всегда. Проявили миролюбие.
          Maksus
          1. ватник Вчера, 22:30
            Цитата: Maksus
            Ага, было уже такое в 1948м

            Тогда было несколько другое просто арабы возмутились - Почему каким то эмигрантам евреям из Европы отдают нашу землю Но тогда благодаря помощи из-за рубежа евреи победили оккупировав часть арабских земель и потом в ходе следующей войны (кстати развязанной Израилем в 1967 году) захватили и остальные земли Палестины
            Так что теперь пришло время разделить это агрессивное территориальное образование под названием Израиль
            ватник
            1. Maksus Вчера, 23:31
              А, понял. У вас тяжело с причинно-следственными связями. Арабы напали, евреи им вломили и не единожды. Значит по результатам войны они должны все вернуть? Глупости какие-то.
              Тогда и нам надо вернуть немцам Калининград, а шведам Выборг. Фигле, оккупировали же...
              П.С. Посмотрите на то, что сделали евреи с Израилем за 60 лет и на голозадых их соседей, которые не сделали ничего. Может надо менять союзников?
              Maksus
            2. Moryarty Вчера, 23:42
              Цитата: ватник
              Цитата: Maksus
              Ага, было уже такое в 1948м

              Тогда было несколько другое просто арабы возмутились - Почему каким то эмигрантам евреям из Европы отдают нашу землю Но тогда благодаря помощи из-за рубежа евреи победили оккупировав часть арабских земель и потом в ходе следующей войны (кстати развязанной Израилем в 1967 году) захватили и остальные земли Палестины
              Так что теперь пришло время разделить это агрессивное территориальное образование под названием Израиль

              Палестинцам предлагали данный раздел провести и после 48, но они никогда не соглашались. Да и зачем им давать государство, если ХАМАС и ФАТХ не могут договорится. К тому же, есть печальный опыт Сектора Газы. Вот что сами арабы об нём думают:
              Согласно мнению арабского журналиста с Западного берега р. Иордан Х. Джаралла: «Палестинцы могли бы построить одну из лучших экономик в регионе после начала мирного процесса в 1993 году. Но вместо того чтобы использовать миллиарды долларов, которые были даны им американцами и европейцами на создание новых рабочих мест, руководство ООП украло большую часть средств, а позже обвинило Израиль в уничтожении палестинской экономики. Теракты с использованием смертников и финансовая и административная коррупция являются главной причиной, почему палестинская экономика остается слабой, как никогда. Палестинцы являются экспертами в стрельбе себе в ногу, а затем обвиняют Израиль». И зачем ещё одно подобие Газы?
              И чем агрессивен Израиль? Тем, что отвечает на обстрелы своих территорий? Если Вы говорите про агрессию, то тогда палестинцы куда более опасные агрессоры, так как регулярно стреляют по Израилю и устраивают теракты.
              Moryarty
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:33
    Ага,щас! !!Будет вам еще израиль землями с кем -то делится fool В Тель -Авиве спят и видят не государство -планету под названием израиль! belay Так что сейчас жители земли обетованной объяснят что палестинцев тут не стояло,и вообще-весь мир-израиль и люди в нем-евреи! !! belay
    Изгоняющий либероидов
    1. СТАРПЕР Вчера, 18:53
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ага,щас! !!Будет вам еще израиль землями с кем -то делится fool В Тель -Авиве спят и видят не государство -планету под названием израиль! belay Так что сейчас жители земли обетованной объяснят что палестинцев тут не стояло,и вообще-весь мир-израиль и люди в нем-евреи! !! belay

      Будем объяснять, сперва сдержанно и вежливо...А потом уж как получится (скорее последнее, если судить по нашему сайту..))))
      СТАРПЕР
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 20:36
        Опять козыряем тем, чего у вас нет? Объяснялка то не отвалится?
        Старпер, трезвейте... хватить пургу гнать...
        Скептик-Самоучка
    2. Maksus Вчера, 21:23
      Первым человеком был адам, он был еврей - следовательно, мы все евреи.
      Maksus
      1. shalomnet Вчера, 22:13
        Цитата: Maksus
        Первым человеком был адам, он был еврей - следовательно, мы все евреи.


        Первый человек был Адам. С большой буквы. Есть сыновья Адама, а есть...те которые произошли от обезьян. hi
        shalomnet
        1. Maksus Вчера, 23:33
          Это к Обаме, его родственники пока только от шерстяного покрова избавились.
          Maksus
      2. ватник Вчера, 22:24
        Цитата: Maksus
        Первым человеком был адам, он был еврей

        Ну и бред вы что из богоизбранных что ли? lol
        ватник
        1. Dym71 Вчера, 22:29
          Цитата: ватник
          Цитата: Maksus
          Первым человеком был адам, он был еврей

          Ну и бред вы что из богоизбранных что ли? lol

          Ты точно нет, ты юдооборотень.
          Dym71
        2. Maksus Вчера, 23:33
          Библию читали? Конкретно ту ее часть, которая называется "Ветхий завет"? Он один в один с Пятикнижия списан. Как-то так.
          Maksus
      3. Станислав Вчера, 23:25
        Цитата: Maksus
        адам, он был еврей
        С Авраамом точно не перепутали?
        Станислав
      4. Алло Вчера, 23:42
        Цитата: Maksus
        Первым человеком был адам, он был еврей - следовательно, мы все евреи.

        А Ева украинка ага wassat , первый самопровозглашенный еврей Авраам wink
        Алло
  6. Лопатов Вчера, 18:41
    Прикольно.
    А где обязательное "запрещённый в России"???

    Должно быть так: "ФАТХ и палестинский филиал запрещённых в России "Братьев Мусульман" (ХАМАС) в Москве договорились о создании правительства Палестины"
    Лопатов
    1. Арон Заави Вчера, 18:48
      Цитата: Лопатов

      Должно быть так: "ФАТХ и палестинский филиал запрещённых в России "Братьев Мусульман" (ХАМАС) в Москве договорились о создании правительства Палестины"

      Избирательное зрение. Это нормально в политике.
      Арон Заави
  7. KVashentcev Вчера, 18:50
    Дружить надо с Израилем против этих ребят. Не доверяю я им! Сдадут нас с потрохами, когда выгоду хоть копеечную почуют!
    KVashentcev
    1. sdc_alex Вчера, 19:08
      Цитата: KVashentcev
      Сдадут нас с потрохами, когда выгоду хоть копеечную почуют!

      С Израилем та же ерунда. Вот прям точь в точь!
      sdc_alex
  8. Рабинович Вчера, 18:57
    В Москве любят обниматься с террористами, потереться щёчками lol
    А те в свою очередь едут как к себе домой.
    Рабинович
    1. Лопатов Вчера, 19:14
      Мы хоть не лечим их, как некоторые...
      Лопатов
      1. СТАРПЕР Вчера, 19:26
        Цитата: Лопатов
        Мы хоть не лечим их, как некоторые...

        Ха ха ха ..Браво Лопатов , отлично подколол..!!!! Я вспомнил их комменты про лечение ... laughing laughing Они меня еще звали к себе, щщщас прям...))) Все ржу не могу! Ну кадры неисправимые ..
        СТАРПЕР
      2. профессор Вчера, 21:04
        Цитата: Лопатов
        Мы хоть не лечим их, как некоторые...

        Вы раненых террористов расстреливаете? Не верю. Лечите конечно. Иначе Гаага и все прелести.

        PS
        Безымянный автор стати забыл упомянуть еще одного участника. Исламский Джихад. Его Лавров также назвал "нашим другом".
        профессор
        1. ватник Вчера, 22:40
          Цитата: профессор
          Вы раненых террористов расстреливаете?

          Мы террористов в Сирии уничтожаем помогая законному правительству страны Израиль же террористов лечит и наносит удары по армии Сирии.
          Вот и смотрите кто противник террористов и кто друг террористов.
          ватник
    2. Серый брат Вчера, 19:23
      Цитата: Рабинович
      В Москве любят обниматься с террористами, потереться щёчками

      Они повстанцы.
      Серый брат
      1. taypan Вчера, 19:26
        Ну не нравится мне Моцарт! Почему?
        Да мне его Рабинович напел. Вот и здесь тоже самое.
        taypan
    3. Сергей С. Вчера, 19:58
      Цитата: Рабинович
      В Москве любят обниматься с террористами, потереться щёчками lol
      А те в свою очередь едут как к себе домой.

      Даже опровергать не буду.
      В Москве уже бывали и израильтяне, и американцы...
      Сергей С.
    4. Vita VKO Вчера, 20:18
      Достойный ответ на израильские обстрелы сирийских аэродромов и пособничества террористам.
      Vita VKO
      1. СТАРПЕР Вчера, 20:57
        Цитата: Vita VKO
        Достойный ответ на израильские обстрелы сирийских аэродромов и пособничества террористам.

        Я уверен Россия принесет мир и стабильность на Ближний восток, будет трудно но тут уже дело принципа..Или мы не Русские? Нас там все же помнят добрым словом , но все же уважают СИЛУ и Россия ее проявит обязательно! Намек поняли надеюсь господа...? negative
        СТАРПЕР
    5. DuYV Вчера, 22:21
      Если есть шанс - что перестанут друг друга отстреливать и в Израиле на улице ножами махать, чего бы и не попробовать? А поедут тогда - к вам наши туристы и, в бОльшем количестве, чем раньше - вам же гешефт ;) Почему такой пессимизм?
      DuYV
    6. Станислав Вчера, 23:29
      Цитата: Рабинович
      А те в свою очередь едут как к себе домой.
      Из израильских клиник с липовыми паспортами прямо к нам?
      Станислав
      1. DuYV Вчера, 23:45
        А за этим мои бывшие коллеги проследят. Вы думаете из других клиник не ездят или раньше не ездили?
        DuYV
  9. Мордвин Вчера, 19:30
    Цитата: Рабинович
    В Москве любят обниматься с террористами,

    Не более всех остальных .
    Мордвин
  10. Рабинович Вчера, 20:14
    Цитата: Лопатов
    Мы хоть не лечим их, как некоторые...

    А надо бы.
    И тебя вылечат, и тебя вылечат... laughing
    Рабинович
    1. Dym71 Вчера, 22:44
      Цитата: Рабинович
      Цитата: Лопатов
      Мы хоть не лечим их, как некоторые...

      А надо бы.
      И тебя вылечат, и тебя вылечат... laughing

      Шутите и лечите сколько вам нравится, господин Рабинович, вопрос не в этом, вопрос в том, что после излечения вы игиловцев забываете в тюрьму сажать! - "Терроризм не имеет ни национальности ни религии" - не так ли?
      Dym71
  11. Влад5307 Вчера, 21:08
    Цитата: Лопатов
    Опять в террористическом гуано кувыркаться ради мнимых внешнеполитических преференций?
    Каков смысл?

    А смысл в том, что если рядом с Россией тихо-мирно и никто не стреляет, то и нам проще жить и меньше денег вгонять на собственную безопасность. soldier
    Влад5307
    1. shalomnet Вчера, 22:15
      Цитата: Влад5307
      Цитата: Лопатов
      Опять в террористическом гуано кувыркаться ради мнимых внешнеполитических преференций?
      Каков смысл?

      А смысл в том, что если рядом с Россией тихо-мирно и никто не стреляет, то и нам проще жить и меньше денег вгонять на собственную безопасность. soldier


      Далековат Тель Авив от Москвы то...
      shalomnet
  12. VadimSt Вчера, 22:26
    "А Васька слушает, да ест" - Россия, действительно, вернулась на Ближний Восток!
    VadimSt
  13. Рабинович Вчера, 23:09
    Цитата: Dym71
    Шутите и лечите сколько вам нравится, господин Рабинович, вопрос не в этом, вопрос в том, что после излечения вы игиловцев забываете в тюрьму сажать! - "Терроризм не имеет ни национальности ни религии" - не так ли?


    Честно говоря не знаю кого там мы лечим. Показывали как-то репортаж давно по российскому тв, не помню какой канал Россия вроде. Там были дети и взрослые сильно покалеченные которых привозили к границе Израиля прося о помощи. Безоружные. Ну вроде этих и лечили, а что надо было делать? Я ничего не знаю про это.

    Другое дело целоваться с террристами в кремле.
    Ну понятно есть люди которые не любят евреев, это я могу представить. (антисемиты, фашисты)
    Хамас раздаёт конфеты в Газе после террактов. Но ведь тут и россияне гибнут, как туристы там и жители с российским паспортом. Получается что они (антисемиты) и убийство своих же граждан поддерживают. Отсюда я делаю вывод - что те кто поддерживает Хамас и пр. не русские совсем. Это скорее всего дагестанцы, чеченцы и прочие мусульмане. Потому что у русских таких качеств нет.
    Рабинович
    1. Dym71 Сегодня, 00:14
      Цитата: Рабинович
      Показывали как-то репортаж давно по российскому тв, не помню какой канал Россия вроде. Там были дети и взрослые сильно покалеченные которых привозили к границе Израиля прося о помощи. Безоружные. Ну вроде этих и лечили, а что надо было делать?

      Эти дети были в репортаже канала Россия?:

      При чём заметьте, что я понимаю, лечить перед тюрьмой обязательно надо!
      Однако неизбежность наказания за правонарушения – фактор снижения уровня преступности, я правильно думаю, господин Рабинович?
      Dym71
  14. БАБА ШУРА Вчера, 23:33
    Требо жидам земелькою та харчами дiлитися.
    БАБА ШУРА
  15. voyaka uh Вчера, 23:45
    Там, кстати, не только ФАТХ и Хамас. Не забыли пригласить и Исламский Джихад smile
    Крупнейший слет арабских боевиков в Москве со времен Андропова.
    voyaka uh
  16. Алло Вчера, 23:47
    В ходе беседы обсуждался главный вопрос повестки – создание правительства национального единства Палестины.

    На моей памяти уже 3 раз обсуждают,заявляют,создают правда пока только на бумаге.На практике ребята из Фатха живут на территории Сектора не очень долго,но крайне мучительно hi
    Алло
  17. Moryarty Вчера, 23:49
    Цитата: из статьи
    По сообщениям представителей движений, в течение двух суток после окончания встречи документ с предложениями о создании такого рода правительства ляжет на стол главы Палестины Махмуда Аббаса.

    Как всегда пустая болтовня. Эти "правительства" постоянно что-то подписывают, но до дела не доходит.
    Moryarty

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