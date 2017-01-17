03:24 18 января

Игорь Додон в Москве: "Соглашение о евроассоциации Молдовы будет аннулировано"

В Кремле завершились первые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и не так давно занявшим президентский пост в Молдавии Игорем Додоном. В числе приоритетных тем переговоров значились темы по урегулированию конфликта в Приднестровье и торгово-экономическое партнёрства Молдавии и Российской Федерации.

Игорь Додон в Москве: "Соглашение о евроассоциации Молдовы будет аннулировано"


Владимир Путин взял приветственное слово:


Уважаемый Игорь Николаевич!
Очень рад приветствовать Вас в Москве.
Молдова – важный для России партнёр в регионе. К сожалению, мы с Вами знаем, что отношения между нашими странами складывались в последнее время не лучшим образом. Об этом говорит и падение товарооборота, за последние годы он упал практически в два раза.
Но я очень рассчитываю, что Ваш первый визит в Россию (это первая зарубежная поездка Игоря Додона в качестве президента) будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям.
Разумеется, я и мои коллеги – все мы Вас ещё раз поздравляем с избранием на пост президента Молдовы и со вступлением в должность.


Игорь Додон:
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Большое спасибо за поздравления. Спасибо за добрые слова, которые прозвучали в конце прошлого года и в течение последних лет.
Безусловно, я уверен, что начинается новый период в наших взаимоотношениях. Последние семь лет, к сожалению, даже из молдавских стратегических документов исчезло стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за президента и проголосовал за программу президента. Большинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, за решение приднестровского конфликта, приднестровского вопроса, за сохранение наших традиционных православных ценностей. И мы очень надеемся, и народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года у нас начинается новый этап, и мы сможем восстановить стратегическое партнёрство по основным направлениям.


Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи коснулся и вопросов соглашении о евроассоциации. По его словам, он и до вступления в президентскую должность, и сейчас, считает, что это соглашение нанесло по молдавской экономике серьёзный удар.

Додон:
Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция - и я поддержу эту позицию - парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано. Я в начале февраля буду в Брюсселе. Конечно, будем об этом говорить и с нашими партнёрами из Европейского Союза. Будем приводить цифры. Прошло два года - результатов ни в экономике, ни в других секторах пока нет. Давайте будем решать, что делать дальше.


Президент Молдавии уже после встречи, выступая на пресс-конференции, заявил, что попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Журналисты спросили у Игоря Додона, готов ли он признать Крым российским. По словам молдавского президента, такого признания сегодня не готов сделать ни один политик Молдавии по объективным причинам наличия острого приднестровского вопроса.

Запись президента Молдовы в Фейсбуке:
Молдавская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата от благодарного народа Молдовы. Плечом к плечу наши народы одержали самую значимую победу прошлого века - победу над фашизмом. Это - часть нашей общей истории. Народ Молдовы будет вечно хранить память о миллионах солдат, которые подарили нам мирное небо над головой ценой своих жизней. Никто не забыт, ничто не забыто!


Игорь Додон в Москве: "Соглашение о евроассоциации Молдовы будет аннулировано"

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru, https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 103
  1. Koshak Вчера, 18:51
    "Корабль тонет - крысы бегут"
    Koshak
    1. СТАРПЕР Вчера, 18:58
      Все начинается ...Все же прав был император Александр первый , что у России есть два союзника Армия и Флот! Работает мужики и еще как...))))
      СТАРПЕР
      1. Владимирец Вчера, 19:02
        Цитата: СТАРПЕР
        Все же прав был император Александр первый , что у России есть два союзника Армия и Флот! Работает мужики и еще как...

        А это к чему?
        Владимирец
        1. 97110 Вчера, 19:26
          Цитата: Владимирец
          А это к чему?

          Это к тому, что уважаемый сарпер запамятовал, сколько Александров в Российской империи императорами служили..
          97110
          1. Громобой Вчера, 19:37
            Да правильно он сказал.Наш государь изрекший такую гениальную фразу не может быть вторым,а уж тем более каким-то там третьим.Только Первый!!! fellow
            Громобой
            1. 97110 Вчера, 20:22
              Цитата: Громобой
              Да правильно он сказал.

              Согласен.
              97110
            2. СТАРПЕР Вчера, 21:02
              Цитата: Громобой
              Да правильно он сказал.Наш государь изрекший такую гениальную фразу не может быть вторым,а уж тем более каким-то там третьим.Только Первый!!! fellow

              laughing laughing Лень было вспоминать , подумал пусть будет первым...хе хе все смех распирает, ну вы мужики подкольщики те еще... laughing crying
              СТАРПЕР
          2. WKS Вчера, 19:40
            Вообще-то не та последовательность букв д.б. "СТАРПЁР". Армия и Флот тут конечно не причём, видимо молдаване наассоциировались уже до поросячего визга, вот и и потянуло в ТС.
            WKS
            1. Дрюня2 Вчера, 20:22
              В Кремле завершились первые переговоры между президентом России Владимиром Путиным

              Пресс-конференция президентов России и Молдавии

              в Преднестровье надеюсь полегче станет smile
              Дрюня2
        2. Сэмэн Вчера, 19:28
          Очень удачное время выбрали для такого хода! Молодцы! Оппонентам нынче не до Молдовы. Вполне возможно обойдётся без "цветочной" подлянки от "партнёров"... good
          Сэмэн
        3. stas Вчера, 19:30
          У Сатпера хорошее настроение, и впереди 23 февраля, чтобы поднять тост за Армию и Флот.

          У России главный союзник это русский народ, который служит в Армии и на Флоте.
          И нечего царскими лозунгами кидаться Старпёр.
          stas
        4. буч Вчера, 19:49
          И хакеры !!! yes
          буч
        5. Now we are free Вчера, 19:50
          Уоу-Угу! Куда все так разбежались брызжа позитивом и победными реляциями? Соглашение БУДЕТ аннулировано а не аннулировано... Всё ещё может поменяться и не раз! Да, на данный момент в геополтике Путин (уж точно на европейском театре) самый сильный политик, Арабская проститутка Меркель и мямля Оланд ему не ровная, НО к делам ещё не приступил Новый гос. Аппарат США -Команда Трампа... Так что ждём анализируем но не скачем в эйфории, пока рано.
          Now we are free
          1. Dart2027 Вчера, 23:07
            Цитата: Now we are free
            НО к делам ещё не приступил Новый гос. Аппарат США -Команда Трампа...

            Есть предположение, что часть элит США, представителем которых и является Трамп, договариваются с РФ о разделе сфер влияния, в частности они отказываются от бывших республик. Поживем-увидим.
            Dart2027
          2. Stalker.1977 Сегодня, 03:05
            Но товарищи, вы забываете кем является Трамп, а ведь он экономист, предприниматель, построивший свою империю, и даже первые высказывания его заставляют кучу предприятий менять полностью ориентир, напомню некоторым, что до конца 2 мировой флот под Панамским и еще ряда стран (кстати обладающий на тот момент самым большим тоннажем в мире) осуществлял поставки и Германии и всем остальным, "ничего личного главное бизнес" и только с приходом к власти в США военной верхушки ситуация в корне изменилась. Так что надеюсь экономист прагматик, кем и является избранный президент Трамп будет заниматься непосредственно постройкой новой корпорации, а траты бобла на ветер таких людей раздражают.
            Stalker.1977
      2. AlexDARK Вчера, 20:00
        К нашим временам это не имеет отношения. В наше время, в случае различных переворотов, прихода к власти не пойми кого, армия и флот сразу же может обернуться против народа. Не надо мыслить стародавними временами и традициями. Эта вот "мудрость", устарела на сотни лет, теперь это глупость а не мудрость. Вон, Украина в пример. Твоя же армия, которая подчиняется "правительству" а не народу, по первому же приказу может устроить что угодно.
        AlexDARK
      3. teder Вчера, 20:35
        Цитата: СТАРПЕР
        Все начинается ...Все же прав был император Александр первый , что у России есть два союзника Армия и Флот

        И Молдова wink
        Старпёр - чего радоваться то , как бы теперь Молдова к нам на шею не присела.
        teder
      4. gladcu2 Вчера, 21:37
        Старпер.

        У России есть народ. У народа должна быть единая система образования.
        Как будет система, тогда будут Армия и Флот ещё лучше.
        То есть, первично образование.

        Александр, не умели правильно ставить приоритет.
        gladcu2
      5. 210окв Вчера, 21:52
        Виталий,Вы забыли что в наше гадское время появились и еще союзники...Русские хакеры и пранкеры..."Вован" и "Лексус"только его стоят...А статья ведь не про союзников..а про Молдову...
        Цитата: СТАРПЕР
        Все начинается ...Все же прав был император Александр первый , что у России есть два союзника Армия и Флот! Работает мужики и еще как...))))
        210окв
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 18:59
      Видимо ем показали химсостав печенек от Нуландши...
      Или сводку по Украине...
      Еще неизвестно, что страшнее.
      Скептик-Самоучка
      1. hirurg Вчера, 19:09
        Додону ещё большая работа предстоит. Ему там вроде импичмент замутить пытаются. От Румын отбиться надо. Тяжко-Россия плечо подставит. Затем и приехал. Удачи! Вижу, что у этого человека слова с делом не расходятся.
        hirurg
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 19:13
          Так у него упыри с двух сторон.
          Румыны, которые Молдову считают своей, и скакелы - ну это просто фашисты...
          Скептик-Самоучка
          1. СРЦ П-15 Вчера, 19:18
            Нужно пойти навстречу молдавскому народу: открыть свой рынок для их продукции - большого ущерба они для нашего с\х не нанесут, зато у них появится возможность сравнить наш рынок и ЕС. Надеюсь это ещё больше повернёт народ Молдовы в нашу сторону. А там глядишь и с Приднестровьем у них дела наладятся.
            СРЦ П-15
            1. Koshak Вчера, 19:24
              Цитата: СРЦ П-15
              Нужно пойти навстречу молдавскому народу: открыть свой рынок для их продукции - большого ущерба они для нашего с\х не нанесут, зато у них появится возможность сравнить наш рынок и ЕС. Надеюсь это ещё больше повернёт народ Молдовы в нашу сторону. А там глядишь и с Приднестровьем у них дела наладятся.

              На наш рынок пускать их только по одному. Один прошел - рассказал остальным.
              Koshak
            2. mr.redpartizan Вчера, 19:40
              А зачем нам нужна эта Молдова ? Ложиться как проститутка под соседей, теперь вот к нам снова прибежала за печеньками. Какой нам толк помогать постсоветским государствам, опустившимся на самое дно на почве русофобии ? Только Россия, Казахстан, Беларусь и Азербайджан смогли состояться как государства на всем постсоветском пространстве, причем Беларусь живет за счет российских кредитов и льгот экономического характера. Захотели независимости - жрите ее до кровавого поноса из всех щелей, ваши народы будут постепенно уничтожены, а земля найдет более достойных хозяев.
              mr.redpartizan
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 20:53
                mr.redpartizan
                Жостко, но справедливо.
                Скептик-Самоучка
              2. gladcu2 Вчера, 21:39
                Mr.redpartizan

                Вы уберите герб СССР, со своего аватара.

                С такими разговорами, он вам не к лицу.
                gladcu2
                1. ohtandur Вчера, 22:38
                  Цитата: gladcu2
                  Mr.redpartizan

                  Вы уберите герб СССР, со своего аватара.

                  С такими разговорами, он вам не к лицу.

                  вот и я читаю тут всякое. мне уже перепало от уря-патриотов.. хотелось бы ответить на каждый комментарий, да смысла нету. Ему про Фому, а он про Ерёму - это про СТАРПЕРА и его вспоминание фразы Александра II-го.

                  А по сабжу - встреча достойная, без пафоса, были сказаны правильные слова. Но насчет аннулирования Ассоциации с ЕС - сам то я бы рад, да вот это уже пахнет популизмом. Кто же ему даст так легко? У нас во власти сейчас такая мафия с Плахотнюком засела что его только огнем ковырять. А им с ЕС текут кредитные реки в карманы. Не будет это просто. К тому же само общество очень разделено. Я каждый день слышу издевки в адрес Додона, это так.. неприятно, но факт. Да и не чисто он, в пуху (а кто же без него?). Так что будем посмотреть. Пока приятно.
                  ohtandur
              3. Dart2027 Вчера, 23:08
                Цитата: mr.redpartizan
                а земля найдет более достойных хозяев

                В этом-то и вопрос. Кто будут эти хозяева? Цари не просто так собирали эти территории.
                Dart2027
            3. WKS Вчера, 19:44
              Цитата: СРЦ П-15
              Нужно пойти навстречу молдавскому народу: открыть свой рынок для их продукции

              Прежде чем открывать, надо, чтобы они там румынов по выгоняли хотя бы из политики.
              WKS
            4. Шарапов Вчера, 19:46
              Цитата: СРЦ П-15
              - большого ущерба они для нашего с\х не нанесут, зато у них появится возможность сравнить наш рынок и ЕС. Надеюсь это ещё больше повернёт народ Молдовы в нашу сторону.

              НАИВ полнейший.
              Вам Белоруссии мало, которая своим креветками и прочими экзотитечными товарами завалила весь наш рынок? Да через Молдову в обход санкций пол-Европы к нам войдет.
              Шарапов
              1. gladcu2 Вчера, 21:41
                Шарапов

                Это не Белоруссия завалила вас креветками. Это ваша таможня, пропустила контробанду.
                gladcu2
                1. Стабилиози Вчера, 23:25
                  а почему лука ругается на то что не пропускает Россия "бялорусские" товары)?
                  Стабилиози
            5. Касым Вчера, 19:48
              Будем надеяться, что это первая "ласточка" для ЕАЭС.
              Тут дело не в только в сельхозке. Молдове в первую очередь нужны от нас энергоносители. "Рост экономики невозможен без роста потребления энергоносителей". Если Додон решил срьезно занятся экономическим состоянием страны, то это главное для него от нас. ЕС этого дать не может, даже рынок не открыла - в итоге прогиб по всем фронтам экономики. А при вхождении в ЕАЭС появляется перспектива в получении внутренней цены (см. Беларусь - да для молдаван эта цена за счастье будет; 130 вместо 200 только по газу). Следовательно, Молдова становится более конкурентноспособной. Ну, а в итоге: яблоки, вино и т.д. взамен энергоносителей за куда меньшие деньги. Единственная проблема будет в отсутствии общей границы. Интереснее становится на фоне украинского кризиса. Если у Молдовы рост экономики пойдет, то у Киева пойдут проблемы - тут самые свидомые заткнутся за евроинтеграцию. И много-то не надо на первых порах от нас сделать - открыть рынок для той сельхозки, когда от евроинтеграции откажутся. После заявки на ЕАЭС можно след. шаг сделать - скидку на энергоносители. Наверняка ВВП сейчас об этом говорит с Додоном. А какого прибалтам будет, если Кишинев в гору пойдет? Так что ВВП осознает, какой из Молдовы может получится пример для других республик - и много от нас-то не надо. Тут все теперь от Додона зависит - посмотрим, как за слова отвечает. hi
              Касым
              1. teder Вчера, 20:41
                Цитата: Касым
                Тут дело не в только в сельхозке. Молдове в первую очередь нужны от нас энергоносители. "Рост экономики невозможен без роста потребления энергоносителей".

                Цитата: Касым
                А при вхождении в ЕАЭС появляется перспектива в получении внутренней цены (см. Беларусь - да для молдаван эта цена за счастье будет; 130 вместо 200 только по газу). Следовательно, Молдова становится более конкурентноспособной.

                За счёт кого , Вы не уточнили.
                Если раньше Россия продавала по полной цене , сейчас начнёт по внутренней - так за чей счёт банкетик ?
                Цитата: Касым
                После заявки на ЕАЭС можно след. шаг сделать - скидку на энергоносители. Наверняка ВВП сейчас об этом говорит с Додоном

                Касым , Вы не находите , что в Казахстане присутствует как нефть , так и газ -- может скидочку для Молдовы -Назарбаев сделает ?
                А то вроде ратуете за Молдову в ЕАЭС ( где и Казахстан присутствует ) -- но приференции Молдове должна давать почему то исключительно Россия ?
                teder
                1. Касым Вчера, 21:02
                  teder, для вашего сведения. По планам ЕАЭС с 2025г. будет работать общий рынок энергоносителей. Это наше преимущество и наши лидеры не скрывают этого. Мы самодостаточны в отличии от ЕС. Для членов ЕАЭС не будет акцизов на экспорт, вот и все.
                  Вы не переживайте, какую квоту дадим - РК соответственно понесет свой процент издержек. Там всего-то потребление газа в 1 млрд. кубов - на экспорт (наш газ в трубе Газпрома - одно место в составе директоров Газпрома за Казахстаном) идет свыше 400млрд. кубов. Так что это 0,25%. Ну а если глубже копнуть - в Вашем яд. топливе (ТВЭЛ) больше 50% казахстанского урана. В РК, в новых 3 газопроводах и 1 нефтепроводе ни капли нашего газа и нефти!!! wink Все мощности соседям отдали - контрактов наштамповали и нас попросили нашу инфраструктуру - о как!!! В общий КТК, который заканчивает модернизацию - увеличение объемов в два раза, нефть также идет с рос. и каз. месторождений. Как видим, там наверху, все так завязали, что уже никому развязать не получится; дружище. А тут еще иранцев пригласили в наши трубопроводы, кстати. hi
                  Молдавия должна быть в ЕАЭС!!!
                  Касым
                  1. teder Вчера, 21:10
                    Цитата: Касым
                    teder, для вашего сведения. По планам ЕАЭС с 2025г. будет работать общий рынок энергоносителей. Это наше преимущество и наши лидеры не скрывают этого

                    Я во всём Вашем комментарии не увидел слова Казахстан и Назарбаев.
                    Почему ?
                    Цитата: Касым
                    Мы самодостаточны в отличии от ЕС

                    мы не самодостаточны . Привести цифры и номенклатуру импорта - какую страну желаете ?Казахстан , Белоруссия , Россия ?

                    Цитата: Касым
                    Молдавия должна быть в ЕАЭС!!!

                    Да на здоровье , только перед тем как давать им преференции , хотел бы знать , а что они могут дать нам ?
                    teder
                    1. Касым Вчера, 22:13
                      НАН и сидит в своем кресле, что обещал новый Союз народу, и никуда наши энергоносители мимо Вас не проскачут - см. карту трубопроводов.
                      ВОВ доказала, что СССР самодостаточен. На Германию вся промышленность Европы работала (думаю, что не надо говорить какое место по ВВП занимал СССР на то время), а когда в кольцо взяли сдулась за два года. Нам обогреться, покушать и что надеть на себя найдется. А вот как ЕС без ресурсов обошлась, и что существенного может дать Молдове?
                      Молдова - аграрная республика. Вот Россельмашу, Камазу и т.д. найдется что там освоить. ЕАЭС, как показывает Минск, - это не халява. Кредит, в долг - ДА, даром - НЕТ. И пора к этому всем привыкать. hi
                      В военном плане, Молдова становится форпостом на Западе, т.е. на данный момент может стать стратегически важным районом.
                      Касым
                      1. Касым Вчера, 23:07
                        Еще один интересный момент. В РК три НПЗ, а мы завозим 1млн. тонн ГСМ с РФ. И куда власти РК смотрят, wink?
                        Или вот еще об ответственности. На момент нефт. кризиса РК добывал 80 млн. тонн нефти. Но когда дошли до "низа" по ценам, РК снизил на 10% добычу без всяких согласований. А сейчас, с общим решением по снижению, мы еще снизим. И это все на фоне запуска осенью 16г. промышленной добычи на крупнейшем в стране месторождении нефти Кашаган на Каспии. hi
                        Касым
          2. Сергей С. Вчера, 19:34
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Так у него упыри с двух сторон.
            Румыны, которые Молдову считают своей, и скакелы - ну это просто фашисты...

            Не так.
            Между ним и бандерлогами скала Приднестровья.
            Так что надежды есть. Это и против печенюшек сработает.
            Лишь бы не отказался от помощи ...
            Сергей С.
            1. Koshak Вчера, 21:17
              Цитата: Сергей С.
              Между ним и бандерлогами скала Приднестровья.
              Так что надежды есть. Это и против печенюшек сработает.
              Лишь бы не отказался от помощи ...

              Но он трындит о "приднестровском конфликте" и связанных с ним "проблемах". Почти, как Параша о Донбассе.
              Koshak
    3. Ныробский Вчера, 19:28
      Цитата: Koshak
      "Корабль тонет - крысы бегут"

      Чего так? Просто к власти в Молдове пришёл политик с головой на плечах, в которую матрасы ещё не успели вставить чип. К тому же он насмотрелся на евроассоциированных членов, которые после вступления в ЕС едва портки удерживают, что бы их кураторы, последнее не сняли.
      Ныробский
    4. Шарапов Вчера, 19:42
      «Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам нужно выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдёт», — точная цитата высказывания по Крыму. ДОЛДОНА.
      А по мне - так нак.кать на его мнение. Главное, что моя тетушка с семейством, проживающие в Крыму живут и радуются спокойной обстановке. Ей офигеть как сильно завидуют родственники в укропопии, с пенсией в 38,5 у.е., которая продолжает катострофически таять..
      Шарапов
      1. Dym71 Вчера, 19:59
        Цитата: Шарапов
        А по мне - так нак.кать на его мнение. Главное, что моя тетушка с семейством, проживающие в Крыму живут и радуются спокойной обстановке.

        Очень рад за Вас, уважаемый. Не за горами открытие моста в Крым, в любое время на машине или поездом можно будет к родным съездить, красота!
        Я так же хочу к своим в Приднестровье, понимаете? hi
        Dym71
        1. ватник Вчера, 20:06
          Цитата: Dym71
          Я так же хочу к своим в Приднестровье

          Dym71 - "ВАШИ" же вроде все в Израиле живут? laughing Или в Преднестровье тоже евреи остались?
          ватник
          1. Dym71 Вчера, 20:23
            Цитата: ватник
            Цитата: Dym71
            Я так же хочу к своим в Приднестровье

            Dym71 - "ВАШИ" же вроде все в Израиле живут? laughing Или в Преднестровье тоже евреи остались?

            Изыди, юдооборотень!
            Ам пьердут оринтеровкэ.
            Dym71
            1. ватник Вчера, 20:36
              Цитата: Dym71

              Ам пьердут оринтеровкэ

              Ты смотри а как ты недавно по еврейски хорошо говорил Dym71 А тут с расстройства забыл свой родной язык?
              Вот даже твой лучший друг профессор появился видно чтобы поддержать своих единоверцев вроде тебя Dym71 lol
              ватник
              1. Dym71 Вчера, 20:58
                Анекдот тебе, псевдоватник :
                Как то хасид Шлёма решил жениться. Он пришел к своей невесте и сказал о своих намерениях.
                – Все в тебе хорошо, Шлёма, – сказала невеста. – Только смени ватник, оденься цивильно и сбрей пейсы.
                Шлёма так и сделал. Пришел к невесте в новом смокинге и стриженный у лучшего парикмахера.
                Невеста сказала:
                – Вот теперь хорошо.
                Тогда Шлёма пошел через дорогу в синагогу договориться о свадебном наряде. И на середине пути его сбила машина.
                Шлёма предстал перед Богом и спросил его:
                – Господи, я соблюдал субботу и все обычаи, не ел трефного, молился и славил тебя каждый день.
                За что же ты покарал меня в такой счастливый день?!
                – Шлёма, так это был ты? А я тебя не узнал…
                Dym71
                1. ватник Вчера, 21:16
                  Цитата: Dym71
                  Анекдот тебе, псевдоватник :

                  Да ты Dym71 похоже у нас не только стихотворец и певец ты у нас ещё и еврейские анекдоты знаешь lol
                  Молодец ты Dym71 как еврей должен знать ВСЁ про свой народ.
                  ватник
                  1. Dym71 Вчера, 21:52
                    Ты, меня не разведешь жучёк laughing насквозь вижу твою продажную сущность, знаю таких, как ты не понаслышке yes
                    Фильм про таких, как ты - "Фанатик" - http://kinogo-x.ru/online/5906-fanatik.html
                    Давно уже всё известно про вас. negative
                    Dym71
                    1. Dym71 Вчера, 22:05
                      Цитата: Dym71
                      Фильм про таких, как ты - "Фанатик" - http://kinogo-x.ru/online/5906-fanatik.html
                      Давно уже всё известно про вас.

                      Трейлер фильма:


                      Разница с фильмом только в том, что Торы в сердце у тебя нет, тыж атеист Шлёма, а это значит....!
                      Dym71
    5. teder Вчера, 20:34
      Цитата: Koshak
      "Корабль тонет - крысы бегут"

      Ну Молдова оссобенная крыса - ей на корабль да же подняться не дали laughing
      teder
    6. Юрий Калинин Сегодня, 02:37
      Цитата: Koshak
      "Корабль тонет - крысы бегут"

      Да все просто - чувачек элементарно и неприкрыто торгуется - бабла авансом за гипотетический отказ от гейассоциации выклянчить хочет
      Юрий Калинин
  2. Монос Вчера, 18:56
    На пресс-конференции после встречи, ВВП Обаму и его соратников назвал проститутками, даже хуже проституток! Вот жесть пошла.
    Монос
    1. Jovanni Вчера, 19:04
      Цитата: Монос
      На пресс-конференции после встречи, ВВП Обаму и его соратников назвал проститутками, даже хуже проституток! Вот жесть пошла.

      Ни фига себе! Круто! Хотя они скорее сутенеры...
      Jovanni
    2. bouncyhunter Вчера, 19:09
      Виктор hi Даже не знаю с чем сие сравнить ... Пендель , лось и лещ даже вместе взятые будут слабоватым аналогом . Но браво ВВП good - не называя имён опустить банановую администрацию и их прихлебателей ниже опущенного стульчака ... Восхищён !!! good
      bouncyhunter
      1. Монос Вчера, 19:25
        Приветствую, Павел! Это уже даже не добивание, это закапывание на 2 метра. Ну, Черныш сам напрашивается.
        Монос
        1. bouncyhunter Вчера, 19:32
          Цитата: Монос
          Ну, Черныш сам напрашивается.

          Да он не напрашивается , он бегает и ищет - кто ещё и по-жёстче ??? Извращенец , что с него взять ...
          bouncyhunter
      2. rasputin17 Вчера, 19:27
        Подождите Уважаемый!!! После 20-го будет вторая часть марлезонского балета уже с участием нового президента!!! hi
        rasputin17
        1. bouncyhunter Вчера, 19:39
          Цитата: rasputin17
          Подождите Уважаемый!!! После 20-го будет вторая часть марлезонского балета уже с участием нового президента!!! hi

          hi Да ладно балет , это мы привычные ! Вот только не случилось бы нечто в стиле "Ultimate Mortal Kombat" ...
          bouncyhunter
          1. rasputin17 Вчера, 19:44
            Там за лужей на острове хоть потоп!!!! Пущай подеруться у себя хоть партия на партию выясняя у кого больше или чьи фейки имели какие хакеры!!! А мы тут понаблюдаем с пивом и чипсами!! drinks Тотализатор откроем!! bully
            rasputin17
            1. bouncyhunter Вчера, 19:46
              Цитата: rasputin17
              А мы тут понаблюдаем с пивом и чипсами!! drinks Тотализатор откроем!! bully

              А что ? Это идея ! "Чей фейк больше ?" - ну чем не ставка ? bully
              Вот тока чем длину фейков мерить ... request
              bouncyhunter
              1. rasputin17 Вчера, 19:50
                А это мы у русских хакеров спросим!!!! yes Они то уж точно знают!!! wink
                rasputin17
                1. bouncyhunter Вчера, 19:51
                  Вполне себе мысль ! good
                  bouncyhunter
  3. синоби Вчера, 18:58
    Похоже наелись демократией по западному и евроценностями.
    синоби
  4. Jovanni Вчера, 19:01
    Ну теперь бы в Брюсселе Гвидоном не оказался...
    Jovanni
    1. Василий Крылов Вчера, 19:30
      Я с вами полностью согласен,тем более ещё не забыт пример Греции.С уважением.
      Василий Крылов
  5. Александр 3 Вчера, 19:10
    Да уж Додону достался непочатый край работы-налаживание отношений с Россией,Приднестровье.Ни одного лишнего слова на встрече с ВВП не сказал.Будем надеяться что всё у него получится.
    Александр 3
    1. СТАРПЕР Вчера, 19:35
      Цитата: Александр 3
      Да уж Додону достался непочатый край работы-налаживание отношений с Россией,Приднестровье.Ни одного лишнего слова на встрече с ВВП не сказал.Будем надеяться что всё у него получится.

      Я тоже на это надеюсь...Шашкой махать не стоит, нужно просто время,чтобы вся пена осела...
      СТАРПЕР
      1. Koshak Вчера, 21:29
        Цитата: СТАРПЕР
        Цитата: Александр 3
        Да уж Додону достался непочатый край работы-налаживание отношений с Россией,Приднестровье.Ни одного лишнего слова на встрече с ВВП не сказал.Будем надеяться что всё у него получится.

        Я тоже на это надеюсь...Шашкой махать не стоит, нужно просто время,чтобы вся пена осела...

        Какой то он скользкий этот Додон. Вроде бы и "нашим" (пустите поторговать) и "вашим" (у меня конфликт с Приднестровьем). Признай Приднестровье и иди торгуй.
        Koshak
  6. aleksandrs95 Вчера, 19:17
    Время разбрасывать камни приходит к концу,пришло время собирать,пока по крупицам.
    aleksandrs95
    1. user3970 Вчера, 19:32
      Жду в магазинах в продаже .
      user3970
      1. Koshak Вчера, 21:34
        Цитата: user3970
        Жду в магазинах в продаже .

        Вот этот был тоже не плох.
        Koshak
        1. СТАРПЕР Вчера, 21:51
          Вот как коньяк "Белый аист" появится в России, значит договорились о чем то...))))
          СТАРПЕР
          1. RoTTor Вчера, 22:08
            Кто ж его и прочее молдавское добро кроме России купит? Самим столько не выпить и не съесть, а в европах оно и на... н наддо
            RoTTor
            1. СТАРПЕР Вчера, 22:16
              Цитата: RoTTor
              Кто ж его и прочее молдавское добро кроме России купит? Самим столько не выпить и не съесть, а в европах оно и на... н наддо

              58 Армия выпьет...Пусть только пригласят! soldier
              СТАРПЕР
        2. ohtandur Вчера, 22:55
          хорошие марки, да не то нынче льют в них.. может на экспорт лучше, а в Молдове чаще всего пьют Квинт и Кэлэрашь.
          ohtandur
          1. Koshak Вчера, 23:13
            Цитата: ohtandur
            хорошие марки, да не то нынче льют в них..

            Это точно. Недавно купил армянский "Арарат" 5 звезд. Помню в советские времена "старлея" пробовал - закусывать не хотелось, чтобы букет не портить. А теперь, какая то водка, настоянная на клопах.
            Koshak
  7. Uralets Вчера, 19:19
    Майдан по той же схеме начинался... Посмотрим
    Uralets
    1. СТАРПЕР Вчера, 19:36
      Цитата: Uralets
      Майдан по той же схеме начинался... Посмотрим

      Не дождетесь свидомые... negative В этот раз все будет четко и продуманно...
      СТАРПЕР
  8. akshor Вчера, 19:21
    Дело в том, что президент Молдовы согласно Конституции, сильно ограничен в полномочиях. Фактически, секретарь. Подписывает законы, награждает да и всё... Поэтому не спешите клеймить его. Главное на парламентских выборах его партии набрать большинство.
    akshor
  9. neoshef Вчера, 19:23
    Ну что-ж, видимо, потихоньку в Молдавии начинают понимать куда их приведут европейские буржуины.
    neoshef
  10. akshor Вчера, 19:26
    ещё есть такой бред, что молдаване прозрели. Молдаванам, например кто в России, не дают по сути проголосовать даже. Из 500тыс дай Бог, чтоб 40000 могло проголосовать. Зато в Европе где хочешь можешь проголосовать. Просто уже даже ЦИК не может пересчитать голоса в пользу пророссийского вектора.
    akshor
    1. akshor Вчера, 20:15
      пардон, не в пользу, а против пророссийского вектора
      akshor
  11. KVashentcev Вчера, 19:26
    Еще один г..нюк приехал! Денег отжал или чего? Отстать от них надо, их Европа содержать не будет! Приползут бесплатно со временем, еще и скинутся! Продадут нас опять ни за грош, ох продадут! Додон.....
    KVashentcev
  12. IZUM Вчера, 19:30
    Будем опять содержать всех братушек.....
    Хотя мы не СССР и надеюсь "витрины" строить больше не будем.
    IZUM
    1. mr.redpartizan Вчера, 19:46
      Надеюсь, что содержать никого не станем. "Братья" нам нужны, как зайцу нужна пятая нога. Через несколько десятилетий население лимитофоров сократиться еще в несколько раз в результате экономического геноцида и массовой эмиграции молодежи за рубеж.
      mr.redpartizan
  13. uragan114 Вчера, 19:37
    В феврале сгоняет в Брюссель, там ему хвост-то и прижмут.
    Пойдет на попятую, и соглашение не будет аннулировано.
    uragan114
  14. частное лицо Вчера, 19:37
    Халявного газа и нефти приехал просить однозначно. Пусть у хохлов просит, посмотрим что получится.
    частное лицо
  15. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:01
    Стелит Долон мягко -посмотрим, хватит ли его чтобы сдержать слово.
    Изгоняющий либероидов
  16. APASUS Вчера, 20:42
    После этого многие главы государств вытирают пот со лба. Порошенко опять не появиться на людях пару дней а потом как выдаст........................................
    APASUS
    1. СТАРПЕР Вчера, 21:09
      Цитата: APASUS
      После этого многие главы государств вытирают пот со лба. Порошенко опять не появиться на людях пару дней а потом как выдаст........................................

      Это точно...! Караван идет на запад и прибавляется потихоньку ...А шакалы завывают уже и даже приближаться боятся..Я вот так образно, к вашему высказыванию! hi
      СТАРПЕР
  17. трассер Вчера, 21:01
    Это победа даже не российской дипломатии, это победа российского пути развития экономики и политики в мире. В сухую, отлично, во время. Четко в стиле нашего верховного главнокомандующего . Друзьям белорусам бы еще ускорения придать в нужном направлении.....Но БАЦЬКА старый " то ли буйвол , то ли бык , то ли тур..." его так просто не выкуришь.А он безошибчно как по копирке хохлов "евроинтегрируется". Ну да бог с ним, авось образумится. Сегодня победа, крупная ....От души поздравляю всех соотечесивенников.
    трассер
    1. конёк-горбунок Вчера, 22:00
      Цитата: трассер
      Это победа даже не российской дипломатии, это победа российского пути развития экономики и политики в мире


      Вы о чём вообще,вы наверно у себя в Канаде не знаете,что почти у всех молдаван есть второй румынский паспорт,причём уже давно.И в Европу на заработки они ездят без виз.
      конёк-горбунок
  18. Бригадир Вчера, 21:28
    Как бы там ни было, Додон - молодец! Вовремя сообразил, куда ветер дует!
    При Трампе плевать против России - значит просто сдохнуть!
    Бригадир
  19. Горный стрелок Вчера, 21:43
    Сильный ход России! Последствия скоро узнаем, но это безусловно сильный ход. Понятно, почему Додон "аккуратно" обтёк тему по Крыму. У него общей границы с Россией нет. Каклы могут сильно повредить коммуникациям. Ну, а с Приднестровьем, похоже, наметился выход из тупика.
    Додону надо поменять конституцию "под себя", и все будет славненько good
    Горный стрелок
  20. RoTTor Вчера, 22:05
    Неужели ПМР после всего поверит Молдавии и Россия такое поддержит?
    RoTTor
  21. RoTTor Вчера, 22:09
    Вот приехал царь Додон и привёз тобе поклон....
    RoTTor
  22. БАБА ШУРА Вчера, 23:26
    Теперь ждем появление румын на горизонте , молдоване это их собственность, да и плох тот молдованин который не мечтает стать румыном.
    БАБА ШУРА
  23. Трезвый Вчера, 23:35
    Цитата: СТАРПЕР
    Все начинается ...Все же прав был император Александр первый , что у России есть два союзника Армия и Флот! Работает мужики и еще как...))))

    Цитата: stas
    У Сатпера хорошее настроение, и впереди 23 февраля, чтобы поднять тост за Армию и Флот.

    У России главный союзник это русский народ, который служит в Армии и на Флоте.
    И нечего царскими лозунгами кидаться Старпёр.

    Это не царские лозунги. Это мудрые слова, подтверждение которых мы видим на деле. Виталию wink hi
    Трезвый
  24. Трезвый Вчера, 23:37
    Цитата: Бригадир
    Как бы там ни было, Додон - молодец! Вовремя сообразил, куда ветер дует!
    При Трампе плевать против России - значит просто сдохнуть!

    Все правильно. Только при Трампе посмотрим при Трампе.
    Трезвый
  25. Гость171 Сегодня, 00:45
    Как же,как же,коньяк«Белый Аист«,та ещё дрянь.Ну,а румынами они начали себя считать с 91-го года.Так что,надо посмотреть.
    Гость171
  26. Витуха Сегодня, 02:30
    Полномочий у Додона, только раздавать медальки, поэтому обещать он может что угодно.
    Витуха

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