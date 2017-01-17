Игорь Додон в Москве: "Соглашение о евроассоциации Молдовы будет аннулировано"

Уважаемый Игорь Николаевич!

Очень рад приветствовать Вас в Москве.

Молдова – важный для России партнёр в регионе. К сожалению, мы с Вами знаем, что отношения между нашими странами складывались в последнее время не лучшим образом. Об этом говорит и падение товарооборота, за последние годы он упал практически в два раза.

Но я очень рассчитываю, что Ваш первый визит в Россию (это первая зарубежная поездка Игоря Додона в качестве президента) будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям.

Разумеется, я и мои коллеги – все мы Вас ещё раз поздравляем с избранием на пост президента Молдовы и со вступлением в должность.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Большое спасибо за поздравления. Спасибо за добрые слова, которые прозвучали в конце прошлого года и в течение последних лет.

Безусловно, я уверен, что начинается новый период в наших взаимоотношениях. Последние семь лет, к сожалению, даже из молдавских стратегических документов исчезло стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за президента и проголосовал за программу президента. Большинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, за решение приднестровского конфликта, приднестровского вопроса, за сохранение наших традиционных православных ценностей. И мы очень надеемся, и народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года у нас начинается новый этап, и мы сможем восстановить стратегическое партнёрство по основным направлениям.

Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция - и я поддержу эту позицию - парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано. Я в начале февраля буду в Брюсселе. Конечно, будем об этом говорить и с нашими партнёрами из Европейского Союза. Будем приводить цифры. Прошло два года - результатов ни в экономике, ни в других секторах пока нет. Давайте будем решать, что делать дальше.

Молдавская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата от благодарного народа Молдовы. Плечом к плечу наши народы одержали самую значимую победу прошлого века - победу над фашизмом. Это - часть нашей общей истории. Народ Молдовы будет вечно хранить память о миллионах солдат, которые подарили нам мирное небо над головой ценой своих жизней. Никто не забыт, ничто не забыто!

В Кремле завершились первые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и не так давно занявшим президентский пост в Молдавии Игорем Додоном. В числе приоритетных тем переговоров значились темы по урегулированию конфликта в Приднестровье и торгово-экономическое партнёрства Молдавии и Российской Федерации.Владимир Путин взял приветственное слово:Игорь Додон:Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи коснулся и вопросов соглашении о евроассоциации. По его словам, он и до вступления в президентскую должность, и сейчас, считает, что это соглашение нанесло по молдавской экономике серьёзный удар.Додон:Президент Молдавии уже после встречи, выступая на пресс-конференции, заявил, что попросил Владимира Путина рассмотреть вопрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.Журналисты спросили у Игоря Додона, готов ли он признать Крым российским. По словам молдавского президента, такого признания сегодня не готов сделать ни один политик Молдавии по объективным причинам наличия острого приднестровского вопроса.Запись президента Молдовы в Фейсбуке: