Луценко: "Янукович просил Москву о вводе российских войск на Украину"







Так, Главная военная прокуратура получила из постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина. Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мною данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича. Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем всё ближе, а доказательств его госизмены всё больше.Так, Главная военная прокуратура получила из постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина. Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мною данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича.

Генеральный прокурор Украины, экс-сиделец, Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотокопию бумаги, полученной от постоянного представителя Украины при ООН. Якобы речь идёт о заверенной ооновской печатью фотокопии документа с обращением Виктора Януковича к властям РФ с просьбой о вводе войск на Украину в 2014 году.Луценко к «фотокопии» прикладывает свою запись:Таким образом, можно констатировать, что не прошло и трёх лет, как украинская сторона не без поддержки своих кураторов в лице администрации Обамы получила возможность и добро от ООН в плане состряпывания выгодной для себя бумажки. Обращает на себя внимание тот факт, что публикация «документа» г-ном Луценко состоялась на фоне показания Януковича о совершении в 2014 году нынешними майданными властями государственного переворота на Украине на фоне их тесных контактов с западными спецслужбами.Где, собственно, само "прошение Януковича" - украинский генпрокурор не поясняет.