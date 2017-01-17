03:26 18 января

Луценко: "Янукович просил Москву о вводе российских войск на Украину"

Генеральный прокурор Украины, экс-сиделец, Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотокопию бумаги, полученной от постоянного представителя Украины при ООН. Якобы речь идёт о заверенной ооновской печатью фотокопии документа с обращением Виктора Януковича к властям РФ с просьбой о вводе войск на Украину в 2014 году.

Луценко к «фотокопии» прикладывает свою запись:

Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста - процесс над Януковичем всё ближе, а доказательств его госизмены всё больше.


Так, Главная военная прокуратура получила из постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина. Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мною данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича.


Луценко: "Янукович просил Москву о вводе российских войск на Украину"


Таким образом, можно констатировать, что не прошло и трёх лет, как украинская сторона не без поддержки своих кураторов в лице администрации Обамы получила возможность и добро от ООН в плане состряпывания выгодной для себя бумажки. Обращает на себя внимание тот факт, что публикация «документа» г-ном Луценко состоялась на фоне показания Януковича о совершении в 2014 году нынешними майданными властями государственного переворота на Украине на фоне их тесных контактов с западными спецслужбами.

Где, собственно, само "прошение Януковича" - украинский генпрокурор не поясняет.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57
  1. Владимирец Вчера, 19:29
    "речь идёт о заверенной ооновской печатью фотокопии документа"
    Владимирец
    1. СРЦ П-15 Вчера, 19:40
      А фотокопию документа, Луценко поди на "Привозе", или где-то ещё, купил? yes
      СРЦ П-15
      1. Офицер запаса Вчера, 19:45
        Такой документ сейчас любой школьник в фотошопе состряпать может.
        Если бы это был настоящий документ (в принципе, от Януковича чего угодно ожидать можно было, лишь бы получить "гарантии собственной безопасности"), то всплыл бы он гораздо раньше. А так - рояль в кустах.
        Офицер запаса
    2. СТАРПЕР Вчера, 19:42
      Ну был такой документ и что...? По моему это никто не скрывал особо, вот только Янык уже бегал , как заяц по Укранине..И Путин верное решение принял и оптимальное в то время ..Честь и хвала ему! Крым НАШ и Донбасс почти..А все остальное потом приложится! hi
      СТАРПЕР
      1. VadimSt Вчера, 22:16
        Цитата: СТАРПЕР
        Ну был такой документ и что...? По моему это никто не скрывал особо

        Неужели с самим паном "Ге Мудо Звоном" общаешься?
        VadimSt
        1. СТАРПЕР Вчера, 22:28
          Цитата: VadimSt
          Цитата: СТАРПЕР
          Ну был такой документ и что...? По моему это никто не скрывал особо

          Неужели с самим паном "Ге Мудо Звоном" общаешься?

          Просто вспомните , о том что Путин внес в СФ России предложение о "Вводе войск в Украину..в ЧС" Основанием думаю был именно такой документ Януковича -законного президента в то время (но правда бегающего , как заяц ..)))) И Путину это право предоставили и слава Богу он им не воспользовался...(крови бы много было и запад этого очень хотел..) Вот и ВСЕ!
          СТАРПЕР
          1. Dart2027 Вчера, 23:00
            Цитата: СТАРПЕР
            И Путину это право предоставили и слава Богу он им не воспользовался

            ДУмаю воспользовался бы, если бы ВСУ и фашисты смогли задавить ополчение ЛНР и ДНР. Но те смогли отбиться без прямого вмешательства России и пошли дипломатические игры.
            Dart2027
          2. Сергей С. Вчера, 23:05
            Цитата: СТАРПЕР
            И Путину это право предоставили и слава Богу он им не воспользовался...(крови бы много было и запад этого очень хотел..)

            Не думаю, что это вариант реальности.
            Скорее, это пустышка-пугалка.
            И украинцы в марте 2014 года были мудрее, и укроармия была более народной, и бандерлогов было много меньше...
            Навели бы порядок и все угасло...
            Другое дело, прокормить украину гораздо дороже, чем усмирить.
            Сергей С.
    3. Скептик-Самоучка Вчера, 19:50
      Почему на фото к статье сиделец Луценко держится за пятую точку?
      Над ней совершили акт агрессии? Неужто... Янукович...
      Скептик-Самоучка
  2. Монос Вчера, 19:31
    Вполне допускаю, что так оно и было. Эта хитрая жопа сам побоялся кровь пролить и надеялся, что другие за него грязную работу сделают.
    Монос
    1. rasputin17 Вчера, 19:37
      Как вариант да!!! Но я не думаю что у нас в правительстве он бы смог найти поддержку на подобное безумие! hi

      Скорее всего это просто туалетная бумажка!!
      rasputin17
      1. bouncyhunter Вчера, 19:43
        Ну , стряпать нужные бумажки (особенно в электронном виде) может и школьник . А уж "штемпсель" подделать ...
        bouncyhunter
      2. zart_arn Вчера, 19:44
        Он эту поддержку фактически нашел, ГД дала карт-бланш президенту на ввод ВС на территорию Украины, мир стоял на грани мировой войны. Все это еще долго будет самым пагубным образом отражаться на мировых взаимоотношениях и явно не в пользу для РФ. Сиюминутные понты могут очень дорого стоить и в мировых отношениях опускаться на уровень пацанских разборок - себе дороже.
        zart_arn
        1. rasputin17 Вчера, 19:48
          Цитата: zart_arn
          Он эту поддержку фактически нашел, ГД дала карт-бланш президенту на ввод ВС на территорию Украины, мир стоял на грани мировой войны. Все это еще долго будет самым пагубным образом отражаться на мировых взаимоотношениях и явно не в пользу для РФ. Сиюминутные понты могут очень дорого стоить и в мировых отношениях опускаться на уровень пацанских разборок - себе дороже.

          ГД дала тогда президенту одобрение на случай военных действий на Крымском полуострове и речи не шло о масштабном вводе войск на территорию всей руины!!! hi
          rasputin17
          1. zart_arn Вчера, 20:05
            Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 г. N 48-СФ г. Москва"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины"

            Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации и исходя из интересов безопасности жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

            1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

            Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко
            zart_arn
            1. zart_arn Вчера, 20:07
              Это - полшага до войны.
              zart_arn
            2. rasputin17 Вчера, 20:09
              на территории Украины (Автономная Республика Крым)

              Ключевая фраза этого документа! hi
              rasputin17
              1. zart_arn Вчера, 20:11
                Ключевая фраза документа
                1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.
                Вы выдергиваете контекст из преамбулы.
                zart_arn
                1. rasputin17 Вчера, 20:19
                  Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации и исходя из интересов безопасности жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым)

                  Читайте внимательней этот документ что из чего следует! А следует что Президент обратился к ГД а то что ГД дала ему этот карт-бланш не вставив эту маленькую дописку то можно сейчас трактовать что на всю руину но именно руководствуясь этим документом в Крыму появились ракетные комплексы Бастион и вежливые люди и дальше ни куда никто и ничего не распространял! hi
                  rasputin17
                  1. zart_arn Вчера, 20:32
                    В преамбуле документа называется причина его появления, вы же выдернули контекст преамбулы, а вся фраза звучала по другому. Не стоит уподобляться СМИ всех мастей, я говорю о крайней опасности возникшей тогда ситуации.
                    " и дальше ни куда никто и ничего не распространял! " - и слава Богу. Я не очень- то доверяю кудрявым мозгам генерастов, всех и отовсюду. Такие заплеты часто приводили к развязыванию мировых войн. В Крыму тогда контингент был невелик, что если украинские генерасты поперли бы в атаку?
                    zart_arn
                    1. rasputin17 Вчера, 20:39
                      что если украинские генерасты поперли бы в атаку?

                      Это врят ли!!! У них кишка тонка и они помнят когда один орел уже попер потом сидел и галстук жевал когда его кинули за лужей!!! Может они и безмозглые но не настолько что бы потом бежать задрав штаны!!! А что касаемо небольшого контингента то тут позвольте с Вами не согласиться! За спиной стоял еще и весь Черноморский флот а это тоже что то значит! soldier
                      rasputin17
                      1. Cat Man Null Вчера, 20:43
                        Цитата: rasputin17
                        .... один орел уже попер потом сидел и галстук жевал когда его кинули за лужей...

                        - ГЫЫЫ laughing laughing laughing
                        - "великий и могучий" в действии
                        - попробуйте это на ангельский перевести, без потери, ммм... колорита, во.... запаритесь нафиг!
                        Cat Man Null
                2. Cat Man Null Вчера, 20:24
                  Цитата: zart_arn
                  Ключевая фраза документа

                  - да, Вы правы. Ну, и что?
                  - кто-то вводил (официально) войска на Украину? Или нет?

                  Документ такое право дает, да. Но реализовывать его не стали.

                  ИМХО правильно сделали. О чем спор-то?
                  Cat Man Null
                  1. zart_arn Вчера, 20:35
                    Спор о чрезвычайной опасности столь непродуманных действий.
                    zart_arn
                    1. Cat Man Null Вчера, 20:37
                      Цитата: zart_arn
                      Спор о чрезвычайной опасности столь непродуманных действий

                      - чьих конкретно действий?
                      - каких конкретно действий?

                      Вот ей-право - не втыкаюсь... sad
                      Cat Man Null
                      1. zart_arn Вчера, 20:40
                        Вы умный человек, не прикидывайтесь. hi
                        zart_arn
                  2. rasputin17 Вчера, 20:42
                    [i] Но реализовывать его не стали.
                    ИМХО правильно сделали. О чем спор-то? /i]

                    Причем даже когда начали разворачиваться события в Новороссии перетекая в кровопролитие и братоубийство! hi
                    rasputin17
                    1. Cat Man Null Вчера, 20:57
                      Цитата: rasputin17
                      Причем даже когда начали разворачиваться события в Новороссии...

                      - послушайте
                      - вот мне лично надоела уже эта тема; за крайний год я как минимум дважды расписывал (по дням и часам) хронологию развития "событий" в Новороссии, с приведением ссылок на документы... достало, не поверите request

                      Вкратце, было так:
                      - "рукамиводители" будущей ЛДНР обозначили желание провести референдум о независимости (от Украины, понятно)
                      - Путин лично (! не МИД, не Песков и не и т.д.) выступил и сказал: "Повремените"
                      - явно шли переговоры с хунтятами на тему уладить дело миром. И, похоже, небезуспешно шли - положение у хунтят тогда было... никакое, скажем
                      - но кому-то очень нужно было, чтобы была войгушка (уши Ахметова там торчат на километр... ИМХО, ессно)
                      - поэтому референдум-таки провели
                      - а потом еще появился бравый воин Стрелков, и понеслась душа по кочкам...

                      Кому-то очень надо было, чтобы РФ в эту бучу втянулась. Кому, зачем, то дело второе.

                      РФ не втянулась. При этом гумконвои, военторги, северные ветры и прочие "природные явления" - имеют место быть. И рубль на территории ЛДНР, и пенсии из РФ для пенсионеров ЛДНР - тоже имеют место быть...

                      Так что именно - все сделано правильно. Поддержка по максимуму, без прямого военного вмешательства.

                      Есть возражения?
                      Cat Man Null
                      1. rasputin17 Вчера, 21:04
                        Нет! soldier Так оно и было!! hi Только после Крымского референдума! yes
                        rasputin17
        2. Dart2027 Вчера, 23:01
          Цитата: zart_arn
          мир стоял на грани мировой войны

          Из-за Украины? Ой вряд ли.
          Dart2027
    2. Incvizitor Вчера, 22:38
      Может и с указки ВВП чтобы в случае чего ВС РФ руки развязать.
      Incvizitor
  3. rasputin17 Вчера, 19:32
    Один только вопрос сам собой напрашивается а почему именно сейчас всплыл этот документ???
    rasputin17
    1. СТАРПЕР Вчера, 19:45
      Цитата: rasputin17
      Один только вопрос сам собой напрашивается а почему именно сейчас всплыл этот документ???

      Денег пытаются у запада выпросить.... Вот только уже никто не дает, таким проституткам и ВСЕ!
      СТАРПЕР
      1. rasputin17 Вчера, 19:58
        Это точно!!! Попрошенко сегодня в давосе у Си даже пытался поклянчить но видно безрезультатно судя по ответам господина Си поскольку тот еще старые кидаловские долги руины не простил!!! laughing
        rasputin17
        1. СТАРПЕР Вчера, 20:27
          Цитата: rasputin17
          Это точно!!! Попрошенко сегодня в давосе у Си даже пытался поклянчить но видно безрезультатно судя по ответам господина Си поскольку тот еще старые кидаловские долги руины не простил!!! laughing

          Много чего по дешевке они Китаю отдали в 90-х и т.д. Вторая Армия по вооружению и оснащенности была в Европе после России...А сколько НИИ и разработок было ? НИЧЕГО нет больше....Огромный хутор , с голодными махновцами (штурмующими Донбасс и орошая его своей кровью и кровью мирных..) И что с ними делать теперь расскажите господа дерьмократы и наши и западные..Что притихли то???? Цэ европа .али как ..? Ограбили ,унизили и на Россию повесите опять , "типо ваши братья" сами разбирайтесь..? Знакомы шаблон ....
          СТАРПЕР
          1. rasputin17 Вчера, 20:47
            Знакомы шаблон ...
            Самое интересное что не за горами то время когда изнасилованная руина отошедшая от майданного пьяного угара кинутая всеми своими гейрастными союзниками припрется с невинным мурлом и бараньей совестью и будет хаять своих бывших кураторов и говорить что она не виновата а махновцы и прочие бандерлоги поменяют окраску!!!!! hi
            rasputin17
            1. СТАРПЕР Вчера, 21:19
              Цитата: rasputin17
              Знакомы шаблон ...
              Самое интересное что не за горами то время когда изнасилованная руина отошедшая от майданного пьяного угара кинутая всеми своими гейрастными союзниками припрется с невинным мурлом и бараньей совестью и будет хаять своих бывших кураторов и говорить что она не виновата а махновцы и прочие бандерлоги поменяют окраску!!!!! hi

              Я в этом уверен на все 100500...Уже начинается потихоньку! Главное , чтобы долги за их "банкеты" не повесили на нас опять..Пострелять бы надо от души, иначе лет через 50 опять все может повториться..!

              Ну как уж получится... soldier
              СТАРПЕР
  4. синоби Вчера, 19:48
    Забурлили фекалии в мозгах майданутых.Похоже что янки действительно решили свернуть украинский проект.Теперь стоит ожидать захвата власти чистыми фашистами,без лозунгов и красивостей демократических евроценностей.А там уже большая война.
    синоби
  5. loginovich Вчера, 19:51
    Так,и не понял , а где же криминал?Вальцману оружие просить можно, можно просить войска ОБСЕ-это не измена ,а просьба Яныка преступление.Что только не случается с будуна.
    loginovich
  6. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:06
    Там не одно луценко г-н, там все кто у власти -г-ны. (Естественно, не господин, другое слово, коие цензура сайта не допустит к использованию )!!!
    Изгоняющий либероидов
  7. andr327 Вчера, 20:08
    По поводу документа. Снятие копии документа с документа такой важности в таком качестве, то своих работников уволил в течении 3 минут. вопрос где первоисточник? Когда и где завизирован? Могу создать кучу таких подделок.
    andr327
  8. ZAVal Вчера, 20:19
    В данном случае фотокопия имеет туже цену как и копия, пусть даже нотариально заверенная, денежного знака, гривны к примеру, ну или доллара. Без оригинала - это фальшивомонетничество.
    И сдается мне что таких "копий" в скором времени мы увидим много. Все они будут подтверждены постами на фейсбуке и твиттере.
    ZAVal
    1. rasputin17 Вчера, 21:00
      Все они будут подтверждены постами на фейсбуке и твиттере.

      А представлять их будут самые крутые разведки а госдеп как обычно подтверждать их правдивость!!
      rasputin17
  9. APASUS Вчера, 20:32
    Как правило такие документы в ООН не отправляют .Делают такие договора на уровне спецслужб и в строжайшей секретности и всплывают они уже так сказать постфактум .Даже если это и реальное заявление то чем это заявление отличается от этого:
    Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде рассмотреть вопрос о допуске иностранных войск на территорию страны для участия в международных учениях. Соответствующий проект закона был внесен в парламент в пятницу, 6 марта

    Янукович на тот момент был Президентом и имел права не меньше,а с формулировкой можно было обойтись еще проще.Миротворческая операция
    APASUS
  10. sgazeev Вчера, 20:37
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Почему на фото к статье сиделец Луценко держится за пятую точку?
    Над ней совершили акт агрессии? Неужто... Янукович...

    Жертва петушиного боя. laughing
    sgazeev
    1. rasputin17 Вчера, 20:56
      laughing laughing laughing good Это же как его туда кулювали Ваххххххх!!!!!!!!
      rasputin17
  11. rasputin17 Вчера, 20:54
    Cat Man Null,
    Цитата: Cat Man Null
    Цитата: rasputin17
    .... один орел уже попер потом сидел и галстук жевал когда его кинули за лужей...

    - ГЫЫЫ laughing laughing laughing
    - "великий и могучий" в действии
    - попробуйте это на ангельский перевести, без потери, ммм... колорита, во.... запаритесь нафиг!


    Так на то он великий и могучий!!! Как сказал Маяковский " Я русский бы выучил только за то что им разговаривал Ленин" Навеяло, школьную программу вспомнить!
    rasputin17
  12. изя топ Вчера, 21:23
    ну наконец то,нашли,уф recourse

    изя топ
  13. BOB044 Вчера, 21:50
    А внизу документа подписи В.В.Путина ,С.К. Шойгу и С.Лаврова.Хотели лепили государство искусственное под названием Украина вот и получили какашку.
    BOB044
  14. salamandra2826 Вчера, 21:57
    Эка невидаль , так Ян сам жалился по ТВ из Ростова , что Путин не ввел войска .Первое выступление его было после драпа . Что тогда удивило , если Ян -президент думает , что Путин виноват что говорить об остальных
    salamandra2826
  15. RoTTor Вчера, 22:03
    Брешет алкаш-христопродавец!
    Тряпка януковощ сам допустил рост и развитие всех фашистов: перекупленные им "деятели" ему так насоветовали. Чтобы на выборах-2015 не бороться с Юлей Тимошенко имея шанс проиграть, выиграть в первом туре у фашиста тягнибока.
    И майдаунов мог разогнать за 15 минут, и уехав в Харьков и сбежав вообще, как законнеый президент до конца своего през. срока ОБЯЗАН был и помощи у России попросить, и в СБ ООН с жалобой на США обратиться.
    Прямая вина в том, что Россия всё прохлопала и прозевала - на посольстве РФ и МИД, на ФСБ и ГРУ. И никто не наказан!
    Росс. власти виновны и в том, что ФАКТИЧЕСКИ признали гос. переворот на Украине и имеют официальные контакты с незаконной фашисткой властью
    RoTTor
    1. Cat Man Null Вчера, 22:14
      Цитата: RoTTor
      Прямая вина в том, что Россия всё прохлопала и прозевала - на посольстве РФ и МИД, на ФСБ и ГРУ. И никто не наказан!

      - этот переворот начали готовить еще при Кучме
      - главный "переворот" - он не на Майдане. Он в мозгах
      - а вот когда воспитали достаточное количество "свидомого" (сознательного то бишь) населения, тогда Майдан разгонять уже бессмыссленно было... дьявол, он в головах request

      Цитата: RoTTor
      И никто не наказан!

      - ну, почему же... Боря Пьяный, тот помер уже... Б-г наказал yes

      Цитата: RoTTor
      Росс. власти виновны и в том, что ФАКТИЧЕСКИ признали гос. переворот на Украине и имеют официальные контакты с незаконной фашисткой властью

      - не употребляйте слов, значения которых не знаете. Это добрый совет просто
      - на Украине были выборы, Порошенко их выиграл.
      - честно, не честно - какая, в пень, разница? Все сказали, что честно
      - итого - Порошенко легитимный (в переводе - облеченный доверием народа) Президент Укрии
      - не иметь с ним дело? А по какой, собственно, причине?

      Вот так оно получается, если внимательно посмотреть.
      Cat Man Null
  16. cariperpaint Вчера, 22:22
    вопрос только один... если он об этом официально просил то при каких тут оон?))) и почему фотокопия когда есть обычные способы получить копию... и чего три года об этом молчали все... опять залепуху нарисовали?
    cariperpaint
  17. Dekabrist Вчера, 23:38
    Бред какой-то. Луценко понятно, у него интеллект на лице обозначен. Но прежде чем перепечатывать из "ФЭйсбука" чей-то горячнчный или алкогольный бред в виде новости, можно хоть чуть-чуть подумать. А то неизвестно, кто глупее.
    Далее: ссылка - http://www.ntv.ru/novosti/851416/
    4 марта 2014 года канал НТВ (лень искать, наверняка и другие) публикует новость:
    "Выступая на открытом заседании Совета безопасности, Виталий Чуркин заявил, что Виктор Янукович 1 марта написал Владимиру Путину письмо с просьбой об использовании российских военных на территории Украины «для восстановления законности, мира и правопорядка».

    Из письма Виктора Януковича: «События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие. В связи с этим обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».
    Зачитав письмо, Чуркин продемонстрировал всем собравшимся фотокопию оригинала этого обращения.
    Так в чем новость?
    Dekabrist
    1. renics Сегодня, 00:29
      (Так в чем новость?)
      Да ни в чём, так как представленный От Луценко это не документ предательства Януковича, а какая-то отписка Генерального секретариата ООН по запросу каких -то документов обозначенных под такими-то номерами и всё. Полный текст без верхнего формуляра ООН на английском потом перевод на русский.
      (Так в чем новость?) Да ни в чём, так как представленный От Луценко — это не документ предательства Януковича, а какая-то отписка Генерального секретариата ООН по запросу каких -то документов, обозначенных под такими-то номерами и всё. Вот полный текст без верхнего формуляра ООН на английском, потом перевод на русский.
      The Exclusive Office of the Secretary-General presents its compliments to the Permanent Mission of Ukraine to the United Nations. Reference is made to your note verbale dated 4 january 2017 (Ref.4132/28-017-16), requesting a to the United Nations. His Excellency Mr Vitaly Y. Churkin, dated 3 March 2014 (ref.896). Together with photocopy of the enclosed statement of His Excellency Secretary-General of the United-Nations. His Excellency Mr BAN Ki-moon, and issued as a document of the Secretary Council under the symbol S/2014/46, Attached please find the requested document.
      The Exclusive Office of the Secretary-General avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Mission of Ukraine to the United Nations the assurances of its highest consideration.
      Перевод.
      Административная канцелярия Генерального секретаря свидетельствует своё уважение постоянному представительству Украины при Организации Объединённых Наций. Ссылка на вашу вербальную ноту от 4 января 2017 года (реф.4132/28-017-16), с просьбой к Организации Объединённых Наций. Его превосходительству г-ну Виталию Юрьевичу Чуркину, от 3 марта 2014 года (исх. 896). Вместе с копией прилагаемое заявление его превосходительства Генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Его превосходительство г-н Пан Ги Мун и его опубликованное в качестве документа секретаря совета под условным обозначением s/2014/46, прилагаются к запрашиваемому документу.
      Административная канцелярия Генерального секретаря пользуется настоящей возможностью, чтобы возобновить постоянное представительство Украины при Организации Объединённых Наций и уверения в своём самом высоком уважении.
      А где просьба Януковича, её нет. Опять по американскому сценарию как бездоказательный компромат на Трампа.
      renics
  18. Byural1941 Сегодня, 02:45
    Показательно не само наличие этого обращения, показательна реакция нашего президенту на весь бардак, начавшийся на украине!
    Byural1941
  19. 1536 Сегодня, 03:10
    Надежды, что люди на Украине начнут работать не осталось. Следовательно, эта территория погрузится в бандитизм и хаос на долгие годы. Это главная победа американцев, потому Обама и считает свое "президентство" успешным. И он недалек от истины.
    1536

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