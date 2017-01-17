03:24 18 января

Захарченко рассказал, почему не объединяются ДНР и ЛНР

Находящие с визитом в Крыму главы Донецкой и Луганской народных республик сегодня отвечали на вопросы журналистов ряда СМИ. Один из вопросов, доставшихся Александру Захарченко, касался того, почему ДНР и ЛНР до сих пор представляют собой две отдельные республики и не объединяются? Этот вопрос в течение двух с лишним лет волнует и многих наших читателей.

Захарченко заявил, что объединение ДНР и ЛНР в нынешних реалиях невозможно. По его словам, главная причина заключается в том, что он и Игорь Плотницкий ставили свои подписи под минскими соглашениями – "как главы государств".

Из заявления главы ДНР:
Мы с Игорем Плотницким подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы.



Захарченко рассказал, почему не объединяются ДНР и ЛНР


На самом деле в минских соглашениях, насколько известно, нет ни слова о том, что Украина ведёт переговоры с народными республиками, нет ни слова о признании Киевом ДНР и ЛНР государствами. Вместо этого есть упоминание «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». И подписи Захарченко и Плотницкого не конкретизируют их реальных должностей в ДНР и ЛНР. Именно поэтому заявления о «необходимости менять минский формат» в данном случае выглядят достаточно странно. Уж чему, а возможности объединения ЛНР и ДНР минские соглашения точно не противоречат, если, конечно, в них нет некой скрытой части, о которой общественности в 2015 году решили не сообщать.

Использованы фотографии: Антимайдан
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Комментарии 108
  1. Монос Вчера, 19:44
    Ну кто же из удельных добровольно своё княжество отдавал?
    Монос
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 19:46
      Зато как красиво выкрутился!
      Типа низзя и все...
      Реально князьки в удельных княжествах...
      Скептик-Самоучка
      1. bouncyhunter Вчера, 19:50
        Вот только как бы княжествам такое княжение не вышло боком ...
        bouncyhunter
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 19:52
          Спокойно. Ща придет Старпер он вам в три слова объяснит, что все пучком, Россия всем поможет а уж братушкам и подавно: и вразумит, и накормит и прочая, прочая прочая...
          Скептик-Самоучка
          1. Pirogov Вчера, 22:31
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Спокойно. Ща придет Старпер он вам в три слова объяснит, что все пучком, Россия всем поможет а уж братушкам и подавно: и вразумит, и накормит и прочая, прочая прочая...

            Да Старпёра на вас не хватает он вам критиканам быстро мозги на место вставит !
            Pirogov
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 00:42
              Ну нравится тебе слушать урякалку и не думать - слушай.
              Скептик-Самоучка
        2. WKS Вчера, 21:18
          Всё просто. В перспективе должны появится ХНР, ОНР, ДнНР, КиНР и т.д., и каждая из них самостоятельно должна заключить договор об отношениях с РФ. Никакой Украины не должно остаться даже в помине.
          WKS
        3. Талгат Сегодня, 03:19
          Цитата: bouncyhunter
          Вот только как бы княжествам такое княжение не вышло боком ...


          На самом деле такая ситуация не нова - и много раз повторялась в истории

          В целях геополитической борьбы многие государства вынуждены были поддержать сепаратистов у государств противников. Т е Россия не имела выбора - перед лицом агрессии Запада выраженной в откалывании от бывшей территории СССР ряда республик (Грузия Украина Прибалтика Молдавия) и противопоставлении их России (как ядру) РФ просто обязана была поддержать там сепаратистов

          В итоге возникли Осетия Абхазия ЛНР ДНР. И понятно что там не все розовое и прекрасное - там конечно же есть элементы феодальных княжеств и бандитизма и т д - понятно что там нет 100% контроля со стороны ВВП и его команды силовиков.

          Но это все неизбежно - а во вторых временно - с интеграцией в основную территорию "махновщина" уйдет. А пока что - да - и противники будут использовать эти обвинения в инфо войне
          Талгат
      2. Олег Монархист Вчера, 19:52
        Реально князьки в удельных княжествах...


        Зато "облить поносом" - это просто. Скептик, ты хохол?
        Олег Монархист
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 20:51
          Православный хасид, принявший ислам, верующий в Будду, Кришну и Мумбу-Юмбю...
          Твое какое дело кто я?
          Скептик-Самоучка
          1. неглавный Вчера, 22:43
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Православный хасид, принявший ислам, верующий в Будду, Кришну и Мумбу-Юмбю...
            Твое какое дело кто я?

            Я понял! Ты "большевик" или "меньшевик"? Хотя какая разница? Главное, чтобы гонорары были щедры!
            неглавный
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:11
              Таки ви сказали гонограры?:) и большой гешефт?
              Скептик-Самоучка
      3. maxim947 Вчера, 20:15
        Типа низзя и все...
        Реально князьки в удельных княжествах...        [i][/i]

        Во! Ядом брызжет! Ты думаешь они там упиваются властью? Да хрен там! Иди повоюй, потеряй друзей и родственников и своих сограждан - потом свой гнилой сарказм изливай. Нельзя думать о всех людях плохо, хороших людей гораздо больше
        maxim947
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 20:43
          Максим номерной...
          Ну ка попытайся сморщить извилины и объяснить мне... а с какой стати они раньше не объединились? У них разные цели? Разные враги?
          У них общего гораздо больше - так объясните причину - вы же тут сарказмом блещете.
          И куда мне идти - воевать или еще куда, я без твоих советов решу.
          Так что тиха сиди.
          Скептик-Самоучка
          1. maxim947 Вчера, 22:03
            И куда мне идти - воевать или еще куда, я без твоих советов решу.
            Так что тиха сиди.            [i][/i]

            Что ты решишь? И куда ты пойдешь???... с дивана))) командир блин))
            Если тебе не понятно почему ДНР и ЛНР не объединились, это не означает что там типа "князьки" и жадные до власти руководители, может быть на то были совсем другие причины и если их до тебя не довели то не зачем так расстраиваться.
            maxim947
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:08
              номерной максим...
              Если ты сам не в теме - то тем паче тиха сиди!
              Искперт нашелся...
              Скептик-Самоучка
        2. монастырь Вчера, 22:04
          как житель лнр подтверждаю что плотва кумовство расплодил жуть. им очень не довольны его рука везде где есть нал. в днр на много лучше ситуация в руководстве.
          монастырь
        3. пенZионер Вчера, 22:28
          Цитата: maxim947
          Ты думаешь они там упиваются властью? Да хрен там! Иди повоюй, потеряй друзей


          один воевал в 90х,другой прибился сейчас. Ну и кто из них сложит с себя корону и скажет,что он теперь зам,а не царь в своём уезде? Ответ. Никто, если только Вова не прикажет.
          пенZионер
        4. Нормаль ок Сегодня, 00:58
          Цитата: maxim947
          Во! Ядом брызжет! Ты думаешь они там упиваются властью? Да хрен там!

          Они не упиваются, а используют как могут. Всем известный факт, - секретарша Захарченко на Рэнджровере рассекала, пока не взорвали. Если уж секретарь так шикует, о чём ещё можно говорить. Одна торговля углём и металлом чего стоит. Причём, - без налогов!!!
          Нормаль ок
      4. tatarin_ru Вчера, 22:26
        Цитата: Скептик-Самоучка

        Реально князьки в удельных княжествах...

        Да , прям не нарадуются , счастья полные штаны, каждый день бомбят ,люди гибнут , пенсии нечем платить, инфраструктура разрушена , а все от тебя чего то ждут ,улучшений всяких . Ты к боярам - а им все пофиг ,им при любой власти малина ,лишь бы копейки не лишали.
        От всех солнцеликих зависишь. Меж молотом и наковальней.
        А на вопросы отвечать правильно надо ,все таки пресса ,люди смотрят, понять должны ,да зауважать.
        РЕАЛЬНО я чего то не много желающих в 2015 на его место видел , да глаза не горели. Я на вас бы там посмотрел, кроме - ПЫК... МЫК могли бы чего родить интересно.
        Это я про ДНР, в ЛНР руководитель больше похож на "смотрящего" , когда придет время - отдаст добро народное , в чьи руки -покажет история.
        tatarin_ru
    2. СТАРПЕР Вчера, 19:58
      Цитата: Монос
      Ну кто же из удельных добровольно своё княжество отдавал?

      Смысла нет объединятся...Здесь игра идет, на всю Украину и Захарченко это знает! Ставки высокие , а он пешка в этой игре..Время нужно и эту партию Россия уже почти выиграла.
      Ну и немного юмора..в тему))))

      Давайте подождем еще немного мужики...
      СТАРПЕР
      1. rasputin17 Вчера, 20:03
        А что есть другие варианты!?? wink Этот год вообще обещает быть веселым и богатым на события!!!! Не даром же год петуха!!!! hi
        rasputin17
      2. Deniska999 Вчера, 20:06
        Опять хитрые планы... Не надоело во всех темах урякать, лучше бы реально по теме писали.
        Deniska999
        1. Олег Монархист Вчера, 20:08
          Можете крякать.... Вас что не устраивает, любезный?
          Олег Монархист
      3. aleksfill Вчера, 20:09
        Подождём, сотня "абрамсов" и 3.5 тысячи пингвинов уже в Польше.
        aleksfill
        1. Олег Монархист Вчера, 20:11
          И что с того?
          Олег Монархист
          1. Neputin Вчера, 22:41
            Для ВС РФ это может быть и ничто, так, на 2-3 часа общевойскового боя, а для армий ДНР и ЛНР это серьезная сила. Порох и К и так уже как ужи на сковороде, нервы не выдержат и попросят военной помощи НАТО типа "для наведения конституционного порядка". А НАТО сдуру согласится. И бойня будет опять, но уже с участием Абрамсов. Нехорошо это... Остается надеяться, что в НАТО не умственно отсталые и не самоубийцы.
            Neputin
        2. Cat Man Null Вчера, 20:28
          Цитата: aleksfill
          Подождём, сотня "абрамсов" и 3.5 тысячи ов уже в Польше

          - это даже не танковый полк
          - с кем они воевать-то будут? И где?

          Цитата: СТАРПЕР
          Здесь игра идет, на всю Украину

          - крайне редкий случай, когда я согдасен с МИХАН-ом
          - идея там именно такая: на базе ЛДНР "перекристаллизовать" существующую Руину
          - то, что перекристаллизации не поддается - оторвать и выбросить.

          Вот примерно так yes
          Cat Man Null
          1. 30 вис Вчера, 20:58
            Вопрос в другом . Люди живущие в ДНР и ЛНР не хотят перекристализировать руину . Сегодня разговаривал с обычными людьми из Луганска . ( приехали в Севастополь по делам ). Говорят . что простить свидомых бандеровцев не смогут ни когда . Слишком велики потери -убиты родные и друзья ... Боятся рожать ...А сколько погибло стариков от бомбёжек и голода .. В подвалах ..От холода ... От безнадёжности .. Это ребята наше время .Это убивают РУССКИХ ( украинцев ,белоруссов ,татар ) Наших людей! Рассказывают- " Сестра беременная не могла быстро бежать . Тяжело с ребёнком в животе ...!Погибла . Боюсь теперь рожать там " Кто такое и ,как такое простить .
            30 вис
            1. Cat Man Null Вчера, 21:06
              Цитата: 30 вис
              Люди живущие в ДНР и ЛНР не хотят перекристализировать руину...

              - гм...
              - где-то рядом уже описал, откуда вообще взялись БД на Донбассе
              - не было бы референдума - не было бы и войны. 102% гарантии.
              - люди сами голосовали... за то, что они сейчас имеют, практически
              - естественно, они этого не понимают сейчас, как и тогда не понимали (хотели, как лучше, а получилось...)

              Как я понимаю, люди прежде всего хотят спокойно жить. А уж каким путем это будет достигнуто - походом ли на Киев, относительно мирной перестройкрй Украины или по щучьему веленью - людям, в общем, все равно. Важен результат.

              Важно одно: РФ ЛДНР не бросила. И не бросит. И все, кому надо, это прекрасно понимают.

              Вот примерно так request
              Cat Man Null
              1. 30 вис Вчера, 21:18
                Не было бы путча в Киеве , не было бы и референдума . Вы глубоко уважаемый первопричину не указываете! А люди страдают за свою доверчивость к бывшему руководству Ус ра ы ны ..
                30 вис
                1. Cat Man Null Вчера, 21:54
                  Цитата: 30 вис
                  Не было бы путча в Киеве , не было бы и референдума

                  - путча в Киеве не быть не могло; его долго и тщательно готовили, помешать его проведению ни в/на Украине, ни в РФ никто в состоянии не был
                  - поэтому примите как данность - путч был и не мог не быть
                  - попытки решить Донбасский "вопрос" миром РФ предпринимала; референдум эти попытки перечеркнул
                  - теперь уже, да - маемо, що маемо...
                  Cat Man Null
              2. 30 вис Вчера, 21:23
                И Крыму с Севастополем нужно было молчать. Теперь Россия имеет то ,что имеет .. Санкции , большие денежные затраты на восстановление Севастополя и Крыма ( тратиться ) и т.д. Так по Вашему ?
                30 вис
                1. Cat Man Null Вчера, 21:57
                  Цитата: 30 вис
                  И Крыму с Севастополем нужно было молчать

                  - это почему бы это?

                  Цитата: 30 вис
                  Так по Вашему ?

                  - нет, не так
                  - в Крыму была возможность, скажем, придать происходящему видимость законности
                  - что и было сделано
                  - на Донбассе такой возможности не было. От слова "совсем".
                  - именно поэтому Путин и призывал "отложить референдум"
                  - его "не услышали". Дальнейшее известно request
                  Cat Man Null
              3. German Titov Сегодня, 00:41
                Война была бы по "любасику". "Запинайте меня тапками", И. Стрелков и Д. Ярош -фитиля этой войны. Основание бомбить Донецк с самолетов и "вертушек"- не было и понятны, стояли никому не мешавшие "Блок-посты"- не было такого противостояния. Основания обстреливать Донецк из "Градов" с территорий подконтрольных ВСУ- не понятны (радостно освещавшиеся в "укрошлюхах", как обстрелы со стороны России. Все понимали,-откуда и куда летит. Кто считал себя человеком - взяли в руки оружие (дончане, харьковчане, одесситы, запорожцы и т.д.) и защищают Родину. У кого "пердильные газы" разрывают попу, давно свалили в Россию (беженцы ...), или в Украину (сидят и ждут, а "что там у хохлов?". В России многие бывшие товарищи получили гражданство (даже В.Ю. Захарченко, рассказывает нам, что "Власть в Киеве можно сменить-только вооруженным путем", -"Нострадамус хренов из бывшего министра ВД".) Война и дальше продолжится. На Трампа, не сильно и "надёжа". Все- те еще шакалы.Мир вашему дому, коллеги по "ВО".
                German Titov
            2. Комментарий был удален.
            3. Витуха Сегодня, 02:23
              А кто в 94 бомбил Грозный? И как они сейчас уживаются с Россией.
              Витуха
          2. kirieeleyson Вчера, 22:04
            так и будут возникать ?НР, по областям, с тем или иным градусом кристаллизации, все это одна и та же песня, развал государства и последующее объединение в 2-3 государства, если поляки не начнут экспансию с поддержкой бравых американских вояк, что вполне себе вариант. По соусом защиты от русских бронеконных дивизий конечно.
            kirieeleyson
        3. rasputin17 Вчера, 20:28
          Цитата: aleksfill
          Подождём, сотня "абрамсов" и 3.5 тысячи пингвинов уже в Польше.


          Это Польша приготовила для защиты от укропов когда будет отжимать свои территории аннексированные по итогам Великой Отечественной войны!
          rasputin17
          1. Громобой Сегодня, 01:12
            Цитата: rasputin17
            Это Польша приготовила для защиты от укропов когда будет отжимать свои территории аннексированные по итогам Великой Отечественной войны!
            Логично!А немецкие танки в Литве что отжимать будут "...по итогам Великой Отечественной войны.."?
            Громобой
        4. Koshak Вчера, 21:54
          Цитата: aleksfill
          Подождём, сотня "абрамсов" и 3.5 тысячи пингвинов уже в Польше.

          Предлагаете простыни отбеливать и к флагштокам крепить?
          Koshak
      4. Скептик-Самоучка Вчера, 20:46
        Старперу

        "Возьмемся за руки друзья, что б не пропасть по одиночке" (с) - вам все смысла нет...
        "Государство, разделившееся на "ся" - не устоит" (с) - действительно, зачем объединяться...
        "Разделяй и властвуй" (с) - вам это тоже незнакомо...
        Скептик-Самоучка
      5. антивирус Вчера, 20:48
        в музее луноход рассыпался , а на открытой площадке косм лунный корабль тля съела
        антивирус
      6. Комментарий был удален.
    3. teder Вчера, 20:20
      Захарченко заявил, что объединение ДНР и ЛНР в нынешних реалиях невозможно. По его словам, главная причина заключается в том, что он и Игорь Плотницкий ставили свои подписи под минскими соглашениями – "как главы государств".

      Вот ведь сказочник laughing
      teder
    4. Ольгович Вчера, 20:32
      Цитата: Монос
      Ну кто же из удельных добровольно своё княжество отдавал?


      Да-да, они только и мечтали о том, чтобы воевать в одиночку против огромного 40-миллионного государства, поддержанного всем НАТО и чтобы Россия делала вид, что ее это не касается.

      Как будто никто и не плакал в 1913-1914 г о "Русском мире" и не говорил "стальным" голосом " пусть попробуют!"

      Такие вот самоубийцы.-удельщики....
      Ольгович
    5. ИванИванов Вчера, 20:38
      Цитата: Монос
      Ну кто же из удельных добровольно своё княжество отдавал?

      Капец большая радость там "покняжить", мечта просто.
      ИванИванов
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 20:57
        А почему нет? Возьмите к примеру Плотницкого...
        Воровал и продавал гуманитарку, отгружает Киеву уголек - бабло капает... оно не пахнет для него не кровью и не потом... да и смертями не пахнет...
        Доказательств на ютубе - полон вагон, и причем не с украинской стороны:) а со стороны ополченцев... так что ...
        Скептик-Самоучка
        1. Koshak Вчера, 22:00
          Цитата: Скептик-Самоучка
          А почему нет? Возьмите к примеру Плотницкого...
          Воровал и продавал гуманитарку, отгружает Киеву уголек - бабло капает... оно не пахнет для него не кровью и не потом... да и смертями не пахнет...
          Доказательств на ютубе - полон вагон, и причем не с украинской стороны:) а со стороны ополченцев... так что ...

          Нашли авторитет. Ютуб и вики - самые непререкаемые истины в первой инстанции что ли? Не смешите народ и не будьте таким наивным. Я вам на этом ютубе могу такого навыкладывать хоть от имени и со стороны английской королевы, хоть от пингвинов Антарктиды.
          Koshak
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:12
            https://www.youtube.com/watch?v=mRV7ShdS5Z8

            Павел Дремов - авторитет?
            Скептик-Самоучка
    6. Горный стрелок Вчера, 23:44
      Скорее, проект Новороссия решено притормозить, чтобы подтянуть побольше республик и подождать, пока Майдания надорвётся, а вернее, проворуется окончательно. Думаю, конец запланирован на 19-й ( как и век назад wassat ), в аккурат на конец транзита. Ещё и визы введут.
      Горный стрелок
  2. Vita VKO Вчера, 20:05
    Нет смысла в объединении пока большая часть территорий ЛНР и ДНР оккупирована киевскими карателями. А с минскими соглашениями пора завязывать. Ни кто их выполнять в Киеве не будет. Людям Донбасса нужно жить дальше. Обстрелы, провокации, блокады не могут продолжаться бесконечно. Даже с приходом новой политики Трампа преступники, захватившие власть в 2014 не перестанут быть таковыми и действовать продолжат привычными преступными методами. просто превратятся в очередную террористическую организацию, оторванную от американской кормушки типа Аль-Кайды или ИГИЛ.
    Vita VKO
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:10
    Давно уже пора покласть или положить на эти минские соглошательства.
    Изгоняющий либероидов
  4. APASUS Вчера, 20:17
    Насколько мне понятно вся эта проблема ,то Луганск в открытую заявил о стремлении войти в состав России.В Донецке пока нет определенной линии .
    APASUS
    1. Владыка Ситх Вчера, 23:55
      ну от кого, а от вас не ожидал такое услышать. Вы всерьез думаете, что они могут свободно принимать решения или вот совершать поездки в Минск или в Крым?
      Владыка Ситх
      1. Paranoid50 Сегодня, 00:39
        Цитата: Владыка Ситх
        что они могут свободно принимать решения

        Здравствуйте,Владыка! Ну,дык, в вопросе Вашем и ответ. Думается,что принимать решения они могут. Свободно - нет. Само собой,согласование происходит. Возможно,кто-то до сих пор считает,что у Вас там всё в своём соку варится.... Да,ну,нафиг. Всё очевидно. Ладно,ещё дня три потерпеть... Или планы меняются? hi
        Paranoid50
        1. Владыка Ситх Сегодня, 02:48
          Цитата: Paranoid50
          Здравствуйте,Владыка! Ну,дык, в вопросе Вашем и ответ. Думается,что принимать решения они могут. Свободно - нет. Само собой,согласование происходит. Возможно,кто-то до сих пор считает,что у Вас там всё в своём соку варится.... Да,ну,нафиг. Всё очевидно. Ладно,ещё дня три потерпеть... Или планы меняются? hi

          Здравствуйте! Та не могут принимать решения! Тем более такие вот политические. У нас каждое министерство ездит отчитываться раз в месяц в Россию.
          Владыка Ситх
  5. hannibal lecter Вчера, 20:23
    История имеет свойство повторяться. Князь Владимир когда-то объединил в единую Русь раздробленные княжества. Может и нашему Владимиру уготовлена такая судьба.
    hannibal lecter
    1. СТАРПЕР Вчера, 21:45
      Цитата: hannibal lecter
      История имеет свойство повторяться. Князь Владимир когда-то объединил в единую Русь раздробленные княжества. Может и нашему Владимиру уготовлена такая судьба.

      Все именно так и должно быть..Никакого силового воздействия...! Все сами уважаемые "братья" , Россия терпелива и умеет ждать.. soldier

      На год не смотрите, главное суть процесса.... bully
      СТАРПЕР
      1. Горный стрелок Вчера, 23:48
        Это С.Петербург! К Екатерине Великой посольство приползало. Дворец, похоже, Зимний.
        А так, все по делу. Ждём.
        Горный стрелок
  6. sgazeev Вчера, 20:29
    Цитата: Deniska999
    Опять хитрые планы... Не надоело во всех темах урякать, лучше бы реально по теме писали.

    Нам неведомо знать,что задумал ВВП.
    sgazeev
    1. СТАРПЕР Вчера, 22:02
      Цитата: sgazeev
      Цитата: Deniska999
      Опять хитрые планы... Не надоело во всех темах урякать, лучше бы реально по теме писали.

      Нам неведомо знать,что задумал ВВП.

      Думаю скоро узнаем, опять что то новое и нестандартное...Но уже на американском континенте..! пора расширяться..А может наоборот пора отдохнуть России от этих Обамов,Трампов и К ! Может Украиной плотно займемся (пора вытаскивать ее из европейских притонов разврата и мазохизма..))))) Поживем ,увидим ..
      СТАРПЕР
  7. DPN Вчера, 20:30
    В СССР в 1991 году таких людей не нашлось,по этом и получилось по Некрасову " Кому на Руси жить хорошо"
    Они головой отвечают, а мы п-болим,это гораздо легче
    DPN
  8. sgazeev Вчера, 20:32
    Цитата: APASUS
    Насколько мне понятно вся эта проблема ,то Луганск в открытую заявил о стремлении войти в состав России.В Донецке пока нет определенной линии .

    У Луганска общая граница,это плюс,луганские предприятия уже работают в некоторых регионах.
    sgazeev
  9. AugustBebel Вчера, 20:39
    А почему ЛНР не признаёт дипломы ДНР?
    AugustBebel
    1. teder Вчера, 20:45
      Цитата: AugustBebel
      А почему ЛНР не признаёт дипломы ДНР?

      Серьёзно ?
      У них наверное академии наук не могут договориться.
      teder
    2. nemo778 Вчера, 21:34
      Цитата: AugustBebel
      А почему ЛНР не признаёт дипломы ДНР?

      Честно? Я не знаю...! hi А вот почему? У" ВАЗа"-есть педаль "ГАЗа",а у"ГАЗа"-нет педали "ВАЗа"? Вот загадка! wassat шутю....
      nemo778
  10. loginovich Вчера, 20:48
    Цитата: DPN
    В СССР в 1991 году таких людей не нашлось,по этом и получилось по Некрасову " Кому на Руси жить хорошо"
    Они головой отвечают, а мы п-болим,это гораздо легче

    Что они когда-то за ,что-то ответят -я глубоко сомневаюсь.Убийцы Мозгового ,Безлера, Моторолы так и не найдены.
    loginovich
    1. samarin1969 Вчера, 20:59
      Безлера??...скорее Ищенко, БЕДНОВА, Мозгового, Дрёмова....да они по последним фото особо и не скрываются
      samarin1969
  11. Влад5307 Вчера, 20:53
    Если вспомнить события конца 2013 начала 2014, то ВВП просил не форсировать события на Донбассе по присоединению к России(вспомните митинги с флагами РФ), но некоторые олигархи, имеющие там предприятия поступили вопреки его просьбам-советам. В результате имеем то, что имеем - дробление на "удельные княжества" и т.н. АТО-бандеровщину. hi
    Влад5307
  12. doubovitski Вчера, 20:54
    Ну, почему странно выглядят? Пока эти ребята не хотят давать ни малейшего повода для опротестовывания Минских соглашений. Для них всё висит на волоске. Пока их не признали, как независимые от Украины, это не столь важно. Вот ПОСЛЕ признания, объединение усложнится. Время работает на ЛНР- ДНР. К ним у смотрящих нет претензий, а это сейчас главное. Далее. Их территория- не вся этих областей. Часть территории оккупируется укрожопыми. Слияние сейчас поставит сложности отвоевания всех остальных участков этих пока входящих в состав Украины, областей.
    doubovitski
    1. teder Вчера, 21:05
      Цитата: doubovitski
      Ну, почему странно выглядят?

      Ну потому , что разговор шёл о Новороссии , а не о Народной республике Захарченко и Народной республике Плотницкого
      Цитата: doubovitski
      Для них всё висит на волоске. Пока их не признали, как независимые от Украины, это не столь важно.

      как ? Захарченко утверждает , что именно это главная проблема тк они подписывали как главы независимых государств belay
      Цитата: doubovitski
      алее. Их территория- не вся этих областей. Часть территории оккупируется укрожопыми.

      Как вообще можно говорить о границах областей ( которые делились вообще от фонаря , в советское время без всякой связи ) --- как о какихто государственных границах - имеющие совершенно другое значение
      Цитата: doubovitski
      Слияние сейчас поставит сложности отвоевания всех остальных участков этих пока входящих в состав Украины, областей.

      А они собрались дальше воевать ? А как же
      Цитата: doubovitski
      Пока эти ребята не хотят давать ни малейшего повода для опротестовывания Минских соглашений.

      Как то Вы сами себе противоречите hi
      teder
    2. ватник Вчера, 21:07
      Пускай вместе они будут или раздельно но главное это чтобы у них была одна цель - освободить ВСЮ территории Донецкой и Луганских областей и "свалить" режим Порошенко (Вальцмана) Гройсмана и нацистов Яроша.
      И мы должны им в этом помочь а потом уже будем думать об объединение но уже в составе братской России
      ватник
      1. СТАРПЕР Вчера, 21:31
        Цитата: ватник
        Пускай вместе они будут или раздельно но главное это чтобы у них была одна цель - освободить ВСЮ территории Донецкой и Луганских областей и "свалить" режим Порошенко (Вальцмана) Гройсмана и нацистов Яроша.
        И мы должны им в этом помочь а потом уже будем думать об объединение но уже в составе братской России

        Молодец Ватник ! Хорошо подытожил ..На Украине создалась "гремучая смесь" и ведь терпят друг друга ,хотя и ненавидят ..ЦЕЛЬ у них одна просто , по этому они и союзники на данный момент...! Нас в России не проведешь... negative
        СТАРПЕР
        1. ватник Вчера, 21:48
          Цитата: СТАРПЕР
          На Украине создалась "гремучая смесь" и ведь терпят друг друга ,хотя и ненавидят ..ЦЕЛЬ у них одна просто , по этому они и союзники на данный момент...!

          Ну пускай хоть и "ненавидят" друг друга главное что думают одинаково это объединится с Россией.
          ватник
        2. VadimSt Сегодня, 01:29
          Цитата: СТАРПЕР
          Нас в России не проведешь...

          С каких пор, тебе доверили представлять всю Россию? Хотя, на Руси, всегда были потешные, которым, ради смеха, позволяли говорить, - даже от имени царя!
          VadimSt
  13. piston Вчера, 21:24
    Откуда столько яда?
    Разве главное в том, объединятся или нет Луганская и Донецкие республики. Главное в том, что люди не склонились перед фашистами, а отстаивают с оружием в руках свою честь и достоинство, право на достойную жизнь. Да, Россия помогает. Было бы большой подлостью бросить этих людей на растерзание фашистам. Их самоотверженность в этой борьбе заслуживает как минимум уважения.
    Что касается танков "Абрамс", то я знаю, куда ему нужно попасть, чтобы он долго не мучился. Научили.
    piston
  14. Moskovit Вчера, 21:29
    Хотелось бы услышать мнение, начинающиеся со слов: когда я был в ДНР (ЛНР)...
    Moskovit
    1. VadimSt Сегодня, 01:33
      Некоторые, могут не без гордости сказать и иное - я, гражданин ДЛНР!
      VadimSt
  15. Litexa Вчера, 21:31
    Не объединяются, чтобы бабло рубить в 2 раза больше.
    Litexa
  16. Skhidnyak Вчера, 21:38
    Что касается объединения (читайте минские соглашения) - при выполнении минских соглашений ЛНР и ДНР остаются в Украине, а конституция Украины дает четкое определение - Украина унитарное государство и никаких республик не может быть.
    Насчет воровства Плотницкого - Ю Туб не является источником доказательств.
    И последнее - Я никогда не прощу бандерлогам смерть моей сестры и тестя.
    Где то так.
    Skhidnyak
    1. VadimSt Сегодня, 01:40
      Западные сателлиты укропитеков, уж очень торопились остановить полный разгром и потому не заметили, что своими руками завязали "гордиев узел", который означает одно - при выполнении "минских", Украина должна пройти путь Югославии. В России и ДЛНР, об этом обломе, скромно промолчали.
      VadimSt
  17. Товарищ Глебов Вчера, 22:04
    он и Игорь Плотницкий ставили свои подписи под минскими соглашениями – "как главы государств"

    Это - не причина, это - повод и нелепая отмазка. Вместо того, чтобы объединяться, они устроили феодальную раздробленность. Народ у нас хороший, а вот с боярами вечная морока.
    Товарищ Глебов
    1. VadimSt Сегодня, 01:45
      "Солнце" Северной Кореи! А, почему Россия, не унитарное государство? Может потому, что в Еврейской Автономной живут одни евреи? Чего у всех федеральных образований свои законы, разные тарифы, налоги, заработки, цены и прочее?
      VadimSt
      1. Товарищ Глебов Сегодня, 02:11
        Цитата: VadimSt
        А, почему Россия, не унитарное государство?

        Сам задаюсь этим вопросом.
        Цитата: VadimSt
        Может потому, что в Еврейской Автономной живут одни евреи?

        Не одни евреи, в Биробиджане лично был.
        Цитата: VadimSt
        Чего у всех федеральных образований свои законы, разные тарифы, налоги, заработки, цены и прочее?

        А потому что дурь в головах несусветная, вот и все. Если бы все было приближено (хотя бы) к некоей усредненной норме, то не было бы белых пятен на демографической карте страны.
        Товарищ Глебов
  18. VadimSt Вчера, 22:09
    Уж чему, а возможности объединения ЛНР и ДНР минские соглашения точно не противоречат, если, конечно, в них нет некой скрытой части, о которой общественности в 2015 году решили не сообщать.
    Мягко говоря, выводы человека живущего или в аквариуме, или не видящего дальше собственного носа! Даже, уже закрепленные минскими соглашениями положения, укроидиоты и их политические хозяева на Западе пытаются интерпретировать по своему, с целью затягивания всего процесса или, как основу для выпадов против России. "Запад", не интересует ДЛНР или "минские", ему нужно одно, - через, ими и организованный переворот, крепче куснуть набирающую силу Россию.
    Все разговоры "о княжествах" или "от ума", или от врага! Нравятся или нет лидеры ДЛНР, дело народа Донбасса - мы знаем, за что вставали, с какими флагами выходили на площади и к чему стремимся.
    Особо озабоченные, пусть заглянут в новейшую историю России - времен Ельцина, где каждый регион, независим и со своим "президентом"! Многие из возмущающихся, наверное удивятся, если им напомнить, как на серьезном уровне, обсуждались вопросы пролета российских самолетов над "независимыми" Татарстана ми и им подобных образованиях. И эти "президенты", впоследствии, стали общенациональными героями, с вручением наград - "за особый вклад в развитие российского общества и дружбы народов".
    VadimSt
  19. alexx-fenix Вчера, 22:17
    Поглядите на карту.Только в Донецкой обл проживало 5000000 человек.Это города,Мариуполь,Константиновка, Славянск,Святогорск, Артёмовск,Доброполье,Волноваха......И если объединить 2 областных центра,без областей,Что за ерунда выйдет??????
    alexx-fenix
  20. igortyson Вчера, 22:20
    Вы такие смешные-обьединятся!))) ухаха. А ниче что между ЛНР и ДНР таможенный пост, и там люди, которые едут из Луганска в Донецк и наоборот, платят таможенный сбор. Обьединятся, ухаха, ухаха)))
    igortyson
    1. alexx-fenix Вчера, 22:27
      Не знаю как фуры,а простые люди ничего не платят.Не надо ля ля.Я в Донецк через Луганск езжу....
      alexx-fenix
      1. 113262а Сегодня, 02:14
        Устарело! Смотри ниже!
        113262а
    2. VadimSt Вчера, 22:47
      Цитата: igortyson
      Вы такие смешные-обьединятся

      Смешон тот, кто орет в гневе! Ты когда последний раз был в Дебальцево, когда платил пошлину и когда перестанешь просто, беспочвенно трепаться, а не высказывать свое мнение об очевидных фактах?
      VadimSt
  21. biserino Вчера, 22:58
    Цитата: 30 вис
    Не было бы путча в Киеве , не было бы и референдума . А люди страдают за свою доверчивость к бывшему руководству Ус ра ы ны ..

    А кто подерживал "бывшему руководству Ус ра ы ны "- ваш Путин- подерживал изявленньi олигарх Янукович!

    Сказки по геноциде бандеровцам- ето бред- нигде в ньiнешной Украине нет ни концлягеров, ни гестапо. Кто хочет житъ в Россию из Донецка- вот ему путь- продай недвижимость: чемодан-вокзал-Москва, даже безвиз путевки. smile
    biserino
  22. IrbisRus Вчера, 23:03
    эти главы не тем ремеслом занялись. захарченко в войска а плотницкого на рынок гумонитаркой приторговывать
    IrbisRus
  23. igortyson Вчера, 23:19
    Цитата: alexx-fenix
    а простые люди ничего не платят

    как вам повезло, простые люди! Ухаха, умора)))
    igortyson
  24. Трезвый Вчера, 23:22
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Спокойно. Ща придет Старпер он вам в три слова объяснит, что все пучком, Россия всем поможет а уж братушкам и подавно: и вразумит, и накормит и прочая, прочая прочая...

    А я его поддержу. Монос правильно сказал. Но, злорадствующих.....
    Трезвый
  25. biserino Вчера, 23:40
    Цитата: alexx-fenix
    а простые люди ничего не платят


    Получается так: в соседнем деревне в окопах сражаются, а в шахте соседнем угльi копаем для... Украина- то и поезд никто не устанивляет- просто бизнес. А налоги где платят? А?
    biserino
    1. VadimSt Сегодня, 01:18
      Примерно, как ваш Лукашенко - соседней Европе клянется в дружбе и европейских ценностях, предлагает разместить у себя эмигрантов, а соседке России, клянется в идеалах союзного государства - пока российские нефть и газ, будут по "дружеской" цене и Российская армия, стоит за спиной, как туз в рукаве.
      VadimSt
  26. eleronn Вчера, 23:52
    Никогда мы не станем братьями... Предавши единожды - ЗНАЙ, нет тебе доверия!
    eleronn
    1. VadimSt Сегодня, 01:24
      Не хочется тыкать в историю, но когда в семье один yрод, остальные не кричат, что мы теперь не братья и не сестры - если это кричит, не сам yрод! Так что, не ровняйте всех, да под одну гребенку.
      VadimSt
  27. Алексей_К Вчера, 23:59
    Цитата: СТАРПЕР
    Смысла нет объединятся...Здесь игра идет, на всю Украину и Захарченко это знает! Ставки высокие , а он пешка в этой игре..Время нужно и эту партию Россия уже почти выиграла.

    Сказали "А", так что вторую букву забыли - это "Б". Договаривайте, в чём Россия почти выиграла? Намёками или лозунгами сыт не будешь, т.к. это простая болтовня.
    Алексей_К
  28. LEK Сегодня, 00:03
    Цитата: Монос
    Ну кто же из удельных добровольно своё княжество отдавал?

    Дело не в них, они тупо приказ Путина выполняют))
    LEK
  29. Алексей_К Сегодня, 00:04
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Спокойно. Ща придет Старпер он вам в три слова объяснит, что все пучком, Россия всем поможет а уж братушкам и подавно: и вразумит, и накормит и прочая, прочая прочая...

    Ну, появился он в комментариях и такую ерунду сморозил, что мол "эту партию Россия уже почти выиграла". Вы то сами поняли, что сморозил Ваш любимец "Старпер"-оракул? Ничего конкретного не сказал, одним словом - болтовня.
    Алексей_К
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 00:41
      Алексей.
      Дело в том, что Старпер - комментирует совершенно не думая - лозунгами, криками - он типичная урякалка.
      Так что сие в моем комментарии есть типичный троллинг и сарказм...
      Скептик-Самоучка
  30. Тишка Сегодня, 00:11
    Весь сыр бор, произошел из-за присоединения Крыма, посмотрели как Россия Крым отжала, и решили тоже присоединится к России! Но вот не задача, президент России, был не готов к такому, и не пошел на присоединение ни ЛНР ни ДНР, и сейчас в умах, еще витает надежда, что если повезет, то одну из республик Россия присоединит, ту, что ей более интересна, но президент не спешит, хватило санкций из-за Крыма! Короче, если бы произошло присоединение, вслед за Крымом, не было бы столько жертв! А так, помахали красной тряпкой из России, создав прецедент, а потом решили отделаться скудной гуманитарной помощью, и списанной техникой, чтобы не выкидывать! Потому пришлось снимать танки с постаментов и платить такую громадную цену, за необдуманность поступков, а теперь деваться не куда, камень брошен, и приходится воевать, чтобы отстоять свою не зависимость!
    Тишка
    1. Cat Man Null Сегодня, 00:27
      Цитата: Тишка
      посмотрели как Россия Крым отжала, и решили тоже присоединится к России! Но вот не задача, президент России, был не готов к такому...

      - о чем честно предупредил местных... руководятлов:

       Путин попросил перенести референдум на юго-востоке Украины

      - ребята не послушались и референдум таки провели
      - очень все же хотелось, наверное, чтобы было "как в Крыму"

      Цитата: Тишка
      ... а потом решили отделаться скудной гуманитарной помощью, и списанной техникой, чтобы не выкидывать...

      - толсто...
      - без поддержки РФ "республики" и года бы не прожили... а вот живут же ж...

      Цитата: Тишка
      Потому пришлось ... платить такую громадную цену, за необдуманность поступков...

      - именно
      - за необдуманность yes
      - только вот "поступки" совершили (инициировали, во всяком случае) руководятлы ЛНР и ДНР, а "отвечать" приходится жителям республик... вся вина которых в том, что они этим руководятлам поверили request
      Cat Man Null
  31. German Titov Сегодня, 00:46
    Цитата: Скептик-Самоучка
    А почему нет? Возьмите к примеру Плотницкого...
    Воровал и продавал гуманитарку, отгружает Киеву уголек - бабло капает... оно не пахнет для него не кровью и не потом... да и смертями не пахнет...
    Доказательств на ютубе - полон вагон, и причем не с украинской стороны:) а со стороны ополченцев... так что ...


    Не сторонник Плотницкого. Как говорят, в "чужих руках- потолще будет". Попробуйте "порулить" в подобной обстановке.Может у Вас и получится....
    German Titov
  32. German Titov Сегодня, 01:09
    Цитата: Тишка
    Весь сыр бор, произошел из-за присоединения Крыма, посмотрели как Россия Крым отжала, и решили тоже присоединится к России! Но вот не задача, президент России, был не готов к такому, и не пошел на присоединение ни ЛНР ни ДНР, и сейчас в умах, еще витает надежда, что если повезет, то одну из республик Россия присоединит, ту, что ей более интересна, но президент не спешит, хватило санкций из-за Крыма! Короче, если бы произошло присоединение, вслед за Крымом, не было бы столько жертв! А так, помахали красной тряпкой из России, создав прецедент, а потом решили отделаться скудной гуманитарной помощью, и списанной техникой, чтобы не выкидывать! Потому пришлось снимать танки с постаментов и платить такую громадную цену, за необдуманность поступков, а теперь деваться не куда, камень брошен, и приходится воевать, чтобы отстоять свою не зависимость!


    Иногда лучше жевать- чем говорить. Во время референдума, прошедшего 11 мая 2014 года не ставился вопрос о присоединении Донбасса к России. Люди голосовавшие на территориях "административных областей" (Донецкой и Луганской), не хотели жить в "раковых опухолях Украины". Репортажа об "расстреле автоколонны "крымчан под Уманью", хватило, мы просто этого не хотели в Донбассе. У меня шеврон на форме "СПН "Вежливые Чебурашки". Куда шеврон "Герой "Диванных войск" заслать? "Независимость" пишите правильно, не дай Бог придётся писать "незалежнiсть", или что-либо "нечитабельное" на непонятном языке.
    German Titov
  33. 113262а Сегодня, 01:57
    А вот это плохо! Совет министров Луганской Народной Республики во вторник, 17 января, принял постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров», которым установил запрет на перемещение товаров и транспортных средств коммерческого назначения вне расположения временных пунктов таможенного контроля на административной границе ЛНР с ДНР, сообщает официальный сайт правительства ЛНР.

    Данным постановлением также запрещен ввоз на территорию ЛНР через временные пункты таможенного контроля на административной границе ЛНР с ДНР и с территории Украины товаров 1-24 группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, произведенных не на территории ДНР; товаров подакцизной группы, вне зависимости от страны происхождения (за исключением транзита на территорию Российской Федерации); транспортных средств снятых с регистрационного учета или не имевших государственной регистрации, ввозимых гражданами.

    Что касается провоза товаров физическими лицами для личного пользования, то Совмин установил нормы ввоза продуктов питания для личного пользования, перемещаемых в ручной клади или сопровождаемом багаже через временные пункты таможенного контроля на административной границе ЛНР с ДНР, с освобождением от уплаты таможенных платежей и сборов при условии ввоза не чаще одного раза в сутки одним и тем же физическим лицом в следующих объемах:
    - мясо свежее (охлажденное или замороженное) – общим весом не более 3 кг включительно;
    - готовые продукты из мяса – не более 3 кг включительно;
    - масло растительное – не более 5 кг включительно;
    - молоко – не более 3 кг включительно;
    - молочные продукты – не более 3 кг включительно;
    - овощи – не более 50 кг включительно;
    - фрукты – не более 50 кг включительно;
    - прочие продукты питания (за исключением подакцизных), суммарная таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 евро и/или общий вес, которых не превышает 50 кг включительно.
    Для физических лиц, достигших 21-летнего возраста, установлены нормы ввоза (с освобождением от уплаты таможенных платежей и сборов) алкогольных напитков и табачных изделий в ручной клади или сопровождаемом багаже при условии ввоза не чаще одного раза в сутки одним и тем же физическим лицом в следующих объемах:
    - ликероводочные изделия, иные крепкие спиртные напитки – 1 л;
    - вино – 2 л;
    - пиво – 5 л;
    - табачные изделия – в количестве 200 сигарет.
    Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
    113262а
  34. Nemo35 Сегодня, 02:44
    Цитата: maxim947
    ...может быть на то были совсем другие причины и если их до тебя не довели то не зачем так расстраиваться.

    Вы не родственник Пьера Безухова? Тот в любой ситуации думал: "значит так и надо".
    Здесь обсуждается резонный вопрос, не более. Ответа на него (почему не обьединяются) до сих пор нет. Как воин Захар герой, без дураков. Но на этот раз он прогнал очередную херню.
    Такой проект был - Новороссия. Похоронили, .
    Nemo35
  35. AlexDARK Сегодня, 03:15
    А когда Минска не было? Какова была причина не объединения? Ага! Сейчас хоть отмазка есть...
    AlexDARK

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