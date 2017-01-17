Захарченко рассказал, почему не объединяются ДНР и ЛНР

Мы с Игорем Плотницким подписали минские соглашения. Под этими соглашениями стоят две наши подписи как глав государств. На сегодняшний момент любое объединение потребует изменения минского формата, на что мы пойти не готовы.

Находящие с визитом в Крыму главы Донецкой и Луганской народных республик сегодня отвечали на вопросы журналистов ряда СМИ. Один из вопросов, доставшихся Александру Захарченко, касался того, почему ДНР и ЛНР до сих пор представляют собой две отдельные республики и не объединяются? Этот вопрос в течение двух с лишним лет волнует и многих наших читателей.Захарченко заявил, что объединение ДНР и ЛНР в нынешних реалиях невозможно. По его словам, главная причина заключается в том, что он и Игорь Плотницкий ставили свои подписи под минскими соглашениями – "как главы государств".Из заявления главы ДНР:На самом деле в минских соглашениях, насколько известно, нет ни слова о том, что Украина ведёт переговоры с народными республиками, нет ни слова о признании Киевом ДНР и ЛНР государствами. Вместо этого есть упоминание «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». И подписи Захарченко и Плотницкого не конкретизируют их реальных должностей в ДНР и ЛНР. Именно поэтому заявления о «необходимости менять минский формат» в данном случае выглядят достаточно странно. Уж чему, а возможности объединения ЛНР и ДНР минские соглашения точно не противоречат, если, конечно, в них нет некой скрытой части, о которой общественности в 2015 году решили не сообщать.