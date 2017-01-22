Среди нас полно людей, которые уверены, что жизнь с одной ногой лучше, чем жизнь с двумя. Никогда бы в это не поверил, если бы долгие годы не наблюдал подобных индивидов в реальной действительности. Они спокойно, и даже радостно, превращают своё существование в ад, а потом «пышаются» тем, что живут в этом аду. При этом объяснить для чего они пилят себе ноги, убиваются об стену и загоняют себя и других в ад, эти загадочные существа не могут. Я их классифицировал как svidomicus vulgaris. Их главный психологический признак – героический идиотизм.Невольно вспомнил, как Олесь Бузина описывал творчество основоположника идеологии героического идиотизма Тараса Шевченко.«Первая же поэма, с которой начинается «Кобзарь» («Причинна») поражает своей дикой бессмыслицей. Ждет дивчина казака из похода. Ждет, пока, тронувшись рассудком, не испускает дух под дубом. А тут (надо же, какое совпадение!) любимый возвращается. Глядит – красавица его ненаглядная копыта откинула. И что же он? Да не поверите: «Зареготавсь, розiгнався – та в дуб головою!»По-видимому, это был богатырский удар! Поэт не уточняет подробностей, но, скорей всего, казак раскроил себе череп, как кавун. Оставалось только собрать мозги и похоронить этих степных Ромео и Джульетту. Мораль? А никакой морали, как всегда у Шевченко! Только глубокомысленная констатация: «Така її доля»…».Смотришь на то, что происходит сейчас на Украине и возникает впечатление, что значительная часть Украины «зареготалась, розігналась – та в дуб головою». Зачем? «Така її доля». По-другому объяснить повадки украинского svidomicus vulgaris невозможно. Это некая психопатологическая склонность, необъяснимая с точки зрения логики, фактов, здравомыслия и рациональности. Героический идиотизм чем-то напоминает delirium tremens. С той только разницей, что «белочки» приходят и уходят, а героический идиотизм длится непрерывно, доводя своего носителя до самоубийственного умопомрачения. Поэтому svidomicus vulgaris – вымирающий подвид homo sapiens, ищущий любой повод покалечить себя или с собой покончить.Украинская популяция svidomicus vulgaris убивает себя и Украину назло России, с удивительным паранойяльным упорством. Это как если бы кто-то возненавидел своих родственников и демонстративно повесился, дабы у них испортилось настроение и появились неприятные хлопоты. Поэтому главной проблемой России, в результате той мифической «украинско-российской войны», о которой неустанно верещат на всех углах СУГС-патриоты, будет проблема похорон Украины. Думаю, что в Москве до сих пор ещё не решили, что делать с тридцатимиллионной самоубившейся страной. Куда девать этот гигантский труп?Украинская пропаганда до сих пор продолжает «втирать» своим жертвам бредовую идею о том, что главное достижение Украины – её героическое противостояние с Россией во имя Европы и США. Мол, мы – неприступный бастион Запада на его восточных границах. А в Европе и США смотрят на своих «укрооборонителей» и крутят у виска пальцами. Потому что только законченный идиот может считать, что противостояние с Россией это некое благо.Об этом, кстати, недавно прямо заявил американский президент Дональд Трамп. В частности он сказал: «Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошее дело, не плохое. Только «глупые» люди или дураки могут полагать, что это плохо! Мы…».Мы… не глупые люди и не дураки, намекает Трамп, поэтому, очевидно, после инаугурации он планирует выстроить хорошие отношения с Россией. Почему этому его намерению можно верить? Потому что хорошие отношения с Россией это, прежде всего, – выгодно. В том числе выгодно и Соединённым Штатам. Новый американский президент говорит не о чистой, искренней и страстной любви, а о банальной, холодной любви по расчёту с ножом за спиной. Ничего личного, только выгода.А что же Украина? А Украина как заводная продолжает по-шевченковски гупать головой о дуб. Точнее о толстую железобетонную стену. Я уже использовал раньше этот образ, но ничего более точного на ум не приходит.Отсутствие у svidomicus vulgaris элементарных навыков мышления, не позволяем ему понять, что у Украины в принципе нет ни малейшего шанса не то что победить Россию, но даже нанести ей существенный вред. Масштабы и силы несопоставимы. Украина может только имитировать войну с Россией, да и то лишь при условии поддержки этой имитации со стороны Запада. А без поддержки она не будет способна даже на имитацию. Именно поэтому мифологема о якобы напавшей на Украину России постепенно превращается в откровенный фарс – примитивную комедию, в ходе которой никто не смог нанести Украине большего ущерба чем она сама.При этом каждого, кто призывает остановить этот суицидальный фарс, СУГС-патриоты мгновенно объявляют врагом Украины. С точки зрения svidomicus vulgaris, всякий кто не желает дорушить Украину и самоубиться – предатель, негодяй, «сепар» и агент ФСБ. Ведь «истинный украинец» скорее сдохнет в страшных мучениях, чем признает факт своего идиотизма, который и привёл его к этим мучениям. Ему проще придумать миф, оправдывающий идиотизм и воспевающий бессмысленные мучения, чем остановить процесс собственного самоубийства. В данном случае присутствует некая психологическая необратимость, именуемая в народе «упоротостью».Обнадёживает только то, что особи svidomicus vulgaris не бессмертны и их не так уж много. Рано или поздно данная популяция сократится до незначительного минимума в силу естественных причин, оставив после себя руины, кровь, воспетые безмозглыми «кобзарями» легенды о героическом идиотизме и фактологические материалы для психиатрических исследований.Стоит отметить, что в связи с присущей svidomicus vulgaris суицидальностью, данный подвид homo sapiens целенаправленно взращивается как расходный материал большого бизнеса, который сейчас сколачивает свои гигантские капиталы на «рэволюцийи гидности» и т.н. «войне с Россией». Речь идёт о миллиардных окэшеваниях тысяч смертей СУГС-патриотов. Это даже не торговля органами, это торговля душами и телами. Героический идиотизм svidomicus vulgaris даёт тем, кто его использует в своих личных целях, колоссальный доход!Дело в том, что этот подвид homo sapiens крайне неприхотлив и легко управляем. Единственно в чём он нуждается, так это в СУГС-мифологии. На него она действует как психостимулятор на «торчка». Обеспечьте сознание svidomicus vulgaris непрерывным потоком мифических образов и его можно окэшивать практически без всяких затрат (если не учитывать затраты на утилизацию). Что, собственно говоря, сейчас и происходит.Олигархический режим Украины тратится лишь на разнообразных т.н. «экспертов», «лидеров мнений», «независимых социологов», журналистов и прочие элементы телевизионного зомбоящика, которые в целом непрерывно генерируют СУГС-мифологию для svidomicus vulgaris.Если philister vulgaris – пассивная основа всего происходящего сейчас на Украине, то svidomicus vulgaris – активная. Тот, кто контролирует эти два подвида homo sapiens, контролирует основные украинские «кормушки». Именно поэтому вся политика в Киеве сводится к борьбе за души и тела индивидов этих двух психологических категорий. Кто контролирует украинских vulgaris, тот является главным идолом Украины, которому автоматически приносятся все тотемные жертвоприношения украинства.Однако главная проблема Украины не в обеспечении контроля нынешней власти над популяциями vulgaris, а в том, что страну победившего майдана накрыли сумерки украинских идолов.