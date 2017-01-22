06:20 23 января
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Svidomicus vulgaris

Svidomicus vulgaris


Среди нас полно людей, которые уверены, что жизнь с одной ногой лучше, чем жизнь с двумя. Никогда бы в это не поверил, если бы долгие годы не наблюдал подобных индивидов в реальной действительности. Они спокойно, и даже радостно, превращают своё существование в ад, а потом «пышаются» тем, что живут в этом аду. При этом объяснить для чего они пилят себе ноги, убиваются об стену и загоняют себя и других в ад, эти загадочные существа не могут. Я их классифицировал как svidomicus vulgaris. Их главный психологический признак – героический идиотизм.

Невольно вспомнил, как Олесь Бузина описывал творчество основоположника идеологии героического идиотизма Тараса Шевченко.


«Первая же поэма, с которой начинается «Кобзарь» («Причинна») поражает своей дикой бессмыслицей. Ждет дивчина казака из похода. Ждет, пока, тронувшись рассудком, не испускает дух под дубом. А тут (надо же, какое совпадение!) любимый возвращается. Глядит – красавица его ненаглядная копыта откинула. И что же он? Да не поверите: «Зареготавсь, розiгнався – та в дуб головою!»

По-видимому, это был богатырский удар! Поэт не уточняет подробностей, но, скорей всего, казак раскроил себе череп, как кавун. Оставалось только собрать мозги и похоронить этих степных Ромео и Джульетту. Мораль? А никакой морали, как всегда у Шевченко! Только глубокомысленная констатация: «Така її доля»…».

Смотришь на то, что происходит сейчас на Украине и возникает впечатление, что значительная часть Украины «зареготалась, розігналась – та в дуб головою». Зачем? «Така її доля». По-другому объяснить повадки украинского svidomicus vulgaris невозможно. Это некая психопатологическая склонность, необъяснимая с точки зрения логики, фактов, здравомыслия и рациональности. Героический идиотизм чем-то напоминает delirium tremens. С той только разницей, что «белочки» приходят и уходят, а героический идиотизм длится непрерывно, доводя своего носителя до самоубийственного умопомрачения. Поэтому svidomicus vulgaris – вымирающий подвид homo sapiens, ищущий любой повод покалечить себя или с собой покончить.

Украинская популяция svidomicus vulgaris убивает себя и Украину назло России, с удивительным паранойяльным упорством. Это как если бы кто-то возненавидел своих родственников и демонстративно повесился, дабы у них испортилось настроение и появились неприятные хлопоты. Поэтому главной проблемой России, в результате той мифической «украинско-российской войны», о которой неустанно верещат на всех углах СУГС-патриоты, будет проблема похорон Украины. Думаю, что в Москве до сих пор ещё не решили, что делать с тридцатимиллионной самоубившейся страной. Куда девать этот гигантский труп?

Украинская пропаганда до сих пор продолжает «втирать» своим жертвам бредовую идею о том, что главное достижение Украины – её героическое противостояние с Россией во имя Европы и США. Мол, мы – неприступный бастион Запада на его восточных границах. А в Европе и США смотрят на своих «укрооборонителей» и крутят у виска пальцами. Потому что только законченный идиот может считать, что противостояние с Россией это некое благо.

Svidomicus vulgaris


Об этом, кстати, недавно прямо заявил американский президент Дональд Трамп. В частности он сказал: «Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошее дело, не плохое. Только «глупые» люди или дураки могут полагать, что это плохо! Мы…».

Svidomicus vulgaris


Мы… не глупые люди и не дураки, намекает Трамп, поэтому, очевидно, после инаугурации он планирует выстроить хорошие отношения с Россией. Почему этому его намерению можно верить? Потому что хорошие отношения с Россией это, прежде всего, – выгодно. В том числе выгодно и Соединённым Штатам. Новый американский президент говорит не о чистой, искренней и страстной любви, а о банальной, холодной любви по расчёту с ножом за спиной. Ничего личного, только выгода.

А что же Украина? А Украина как заводная продолжает по-шевченковски гупать головой о дуб. Точнее о толстую железобетонную стену. Я уже использовал раньше этот образ, но ничего более точного на ум не приходит.

Отсутствие у svidomicus vulgaris элементарных навыков мышления, не позволяем ему понять, что у Украины в принципе нет ни малейшего шанса не то что победить Россию, но даже нанести ей существенный вред. Масштабы и силы несопоставимы. Украина может только имитировать войну с Россией, да и то лишь при условии поддержки этой имитации со стороны Запада. А без поддержки она не будет способна даже на имитацию. Именно поэтому мифологема о якобы напавшей на Украину России постепенно превращается в откровенный фарс – примитивную комедию, в ходе которой никто не смог нанести Украине большего ущерба чем она сама.

При этом каждого, кто призывает остановить этот суицидальный фарс, СУГС-патриоты мгновенно объявляют врагом Украины. С точки зрения svidomicus vulgaris, всякий кто не желает дорушить Украину и самоубиться – предатель, негодяй, «сепар» и агент ФСБ. Ведь «истинный украинец» скорее сдохнет в страшных мучениях, чем признает факт своего идиотизма, который и привёл его к этим мучениям. Ему проще придумать миф, оправдывающий идиотизм и воспевающий бессмысленные мучения, чем остановить процесс собственного самоубийства. В данном случае присутствует некая психологическая необратимость, именуемая в народе «упоротостью».

Обнадёживает только то, что особи svidomicus vulgaris не бессмертны и их не так уж много. Рано или поздно данная популяция сократится до незначительного минимума в силу естественных причин, оставив после себя руины, кровь, воспетые безмозглыми «кобзарями» легенды о героическом идиотизме и фактологические материалы для психиатрических исследований.

Svidomicus vulgaris


Стоит отметить, что в связи с присущей svidomicus vulgaris суицидальностью, данный подвид homo sapiens целенаправленно взращивается как расходный материал большого бизнеса, который сейчас сколачивает свои гигантские капиталы на «рэволюцийи гидности» и т.н. «войне с Россией». Речь идёт о миллиардных окэшеваниях тысяч смертей СУГС-патриотов. Это даже не торговля органами, это торговля душами и телами. Героический идиотизм svidomicus vulgaris даёт тем, кто его использует в своих личных целях, колоссальный доход!

Дело в том, что этот подвид homo sapiens крайне неприхотлив и легко управляем. Единственно в чём он нуждается, так это в СУГС-мифологии. На него она действует как психостимулятор на «торчка». Обеспечьте сознание svidomicus vulgaris непрерывным потоком мифических образов и его можно окэшивать практически без всяких затрат (если не учитывать затраты на утилизацию). Что, собственно говоря, сейчас и происходит.

Олигархический режим Украины тратится лишь на разнообразных т.н. «экспертов», «лидеров мнений», «независимых социологов», журналистов и прочие элементы телевизионного зомбоящика, которые в целом непрерывно генерируют СУГС-мифологию для svidomicus vulgaris.

Если philister vulgaris – пассивная основа всего происходящего сейчас на Украине, то svidomicus vulgaris – активная. Тот, кто контролирует эти два подвида homo sapiens, контролирует основные украинские «кормушки». Именно поэтому вся политика в Киеве сводится к борьбе за души и тела индивидов этих двух психологических категорий. Кто контролирует украинских vulgaris, тот является главным идолом Украины, которому автоматически приносятся все тотемные жертвоприношения украинства.

Однако главная проблема Украины не в обеспечении контроля нынешней власти над популяциями vulgaris, а в том, что страну победившего майдана накрыли сумерки украинских идолов.
Автор: АНДРЕЙ ВАДЖРА
Первоисточник: http://andreyvadjra.livejournal.com/634796.html


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Комментарии 27
  1. V.ic Вчера, 15:12
    Не понимаю: зачем над убогими смеяться? "Народ избранный" и там и здесь во власти... Просто очередной передел власти в стране "404" использовали любители печенек для прорыва на верхушку властной пирамиды страны "404"... request
    V.ic
    1. vovanpain Вчера, 18:08
      Именно поэтому вся политика в Киеве сводится к борьбе за души и тела индивидов этих двух психологических категорий

      И получается к сожалению,кастрюли не снимаются. request
      vovanpain
  2. изя топ Вчера, 15:54
    «истинный украинец» скорее сдохнет в страшных мучениях, чем признает факт своего идиотизма


    изя топ
    1. Евдоким Вчера, 16:06
      Прочитал статью, стало как-то даже грустно, прочитал предидущий комментарий - стало веселей. Чёрт с ней этой Украиной, пусть бьются головой об дуб коли мозгов нема, а нам дальше жить надо, не обращяя внимания на всяких идиотов. hi
      Евдоким
      1. Mavrikiy Вчера, 21:39
        Так я тоже подумал. Голова может и выдержала, може дуб пожалеть?
        Mavrikiy
  3. Балу Вчера, 16:07
    главная проблема Украины не в обеспечении контроля нынешней власти над популяциями vulgaris, а в том, что страну победившего майдана накрыли сумерки украинских идолов.

    Людям с Украины, наверное обидно читать статью, но кто же им поможет кроме них самих стряхнуть с себя цепи рабства? Украинцы сами легли под ФША. А люди, чья профессия Украину защищать, разве они не понимают, что киевская ОПГ во главе с яйценюхом и прочими целенаправленно уничтожила экономику Украины, развязали гражданскую войну на Донбассе? Так кто же враг? Мы со своих диванов стебаемся над причудами украинской псевдоэлиты, возмущаемся зверствами бандерлогов на Донбассе, сочувствуем беде украинцев и н только на Донбассе. На 01.01.16 население Украины без Крыма и АТО 36 млн., а не 43 как в 2013. Последние 2 года смертность на 150 тыс больше рождаемости. Это же страшные цифры. Беззаконие и насилие поощряется киевской верхушкой.
    Если два года прогнозы на интеграцию Украины и исчезновение ее как единого государства казались выдумкой, то сейчас как бы эта катастрофа не коснулась и нашей страны.
    Автор статьи эмоционально отразил состояние на Украине, а где рецепт, как лечить? Пока большинство скажет что без крови не обойдется. В самом деле, как еще нейтрализовать киевскую ОПГ? Первым делом конечно вышвырнуть вон каждого американца, особенно "подселенцев" в здании СБУ, закрыть на раз американское посольство, пусть гондурас представляет их интересы, пока страна не выздоровеет. Основная беда-пустая казна, а у кого деньги из казны и траншей? Вопрос риторический, ответ однозначный-изъять, судить. Общество больно, о какой независимости они все время твердят на Российских каналах все эти карасевы-яхно?
    Страна превращается в один большой концлагерь. 6 условий оказания помощи Украине справедливы, но этого мало. Страна во внешнем управлении, теперь они это сами понимают. Вряд ли конфликт будет заморожен.
    А люди, "защищающие Украину" (от кого ее надо защитить-не понимают!), когда поймут, что гибридную войну против Украины ведут фашингтонские макаки и их марионетки из СБУ и киевской ОПГ? Сколько еще "пушечного сало" должно погибнуть на Донбассе и по остальной Украине от голода, холода, рук озверевших от безнаказанности бандюков? Американцам не нужна независимая Украина, им нужна территория с обслуживающим персоналом.
    России нужны добросоедские взаимовыгодные стабильные отношения, стабильное правовое государство на Украине.
    Украинцы, почувствуйте разницу. Киев блокирует Донбасс, убивает украинцев, разрушает их дома и после этого надеется "освободить" ЛДНР, от кого?
    Балу
    1. Лелёк Вчера, 18:00
      Цитата: Балу
      Людям с Украины, наверное обидно читать статью, но кто же им поможет кроме них самих стряхнуть с себя цепи рабства?


      Жителям Руины надо пенять ТОЛЬКО на себя-любимых. И дальнейшая судьба народа и территорий этой страны зависят ТОЛЬКО от них самих. Прозреют, начнут что-то делать для исправления ситуации - может быть и выживут, а будут скакать и надеяться на гетьманов-ворюг - прекратят свою короткую историю. Киевская камарилья просто так не уйдёт, её нужно убирать большими усилиями, но готов ли к этому украинский "пипл"? Думается, что нет, кредо "мояхатаскраю" не преодолима в этих людях. А гетьманы меж тем без дела не сидят:
      Лелёк
  4. Ш.О.К. Вчера, 16:54
    У хохлов есть только два состояния социального статуса. «Пан» и «холоп». Если хохла бьют сапогом в лицо, он сразу же начинает улыбаться, кланяться, угодливо вопрошать «що вэльможный панэ бажае». Не помню у кого прочитал,но...верно ведь!!??
    Ш.О.К.
  5. Suhow Вчера, 16:58
    Уважаемые товарищи,да сейчас на Украине многим промыли мозги с этим и живут,но далеко не все здесь бараны,а вы в основе цитируете их опусы прям как наши (Украина) сми.Проблемы имеються но не думаю что их надо раздувать .У власти в основе ворье и чтоб удержаться власть активно поддерживает свидомитов,но пока сам народ не созреет ничего не измениться.Я здесь (Украина) давненько говорю,нечего на зеркало пенять коли рожа кривая.В том что у власти упыри разве РФ виновна? Вы же кричали что при случае 3ий майдан сбацаете,и где он ??? Или "покращень" мало? тишина ...ну и нехорошие слова в адрес власти.Многих это достало,но здесь нет того за кем пойдут люди,очень многие замазаны фекалиями,я про известных говорю.Ситуация шаткая.
    Suhow
    1. Барбулятор Вчера, 17:12
      Цитата: Suhow
      Украине многим промыли мозги

      Их настолько хорошо промыли, что век никакая пропаганда не сможет изменить отношение к России. И не будут никого они скидывать с престола: не хватит им ни разума, ни решимости, а на место воров придут новые, в точности такие же. «Така її доля»
      Барбулятор
      1. Suhow Вчера, 17:32
        не скажите,промыть можно и обратно,улучшением уровня жизни,повышением зп ,снижением цен. К примеру лозунг; Благодаря снижению акцизов на нефть со стороны РФ цены на жкх,жд ,проезд в транспорте и доставку транспортом снизились на 25 процентов прокрутить это с квартал да еще и с коментариями(+) старыми(свидомыми ) експердами вот и снижение поддержки нациков но четверть,частично шутка,но есть и доля правды.Вода камень точит,так и сми.
        Suhow
        1. PENZA Вчера, 18:08
          ХРЕН ВАМ А НЕ СНИЖЕНИЕ.
          PENZA
          1. Suhow Вчера, 18:14
            вопрос не в снижении,а про изменение мнения общественности в ту или иную сторону при необходимости.
            Suhow
            1. Балу Вчера, 20:22
              вопрос не в снижении,а про изменение мнения общественности в ту или иную сторону при необходимости.

              ..., эксперты были шокированы цифрами: каждый второй политик на Украине имел проблемы с законом, психикой или наркотиками, сообщает издание Elise Journal.
              Все утверждения издания,... подкреплены соответствующими документами. Среди них оказались медицинские справки о психических заболеваниях известных политических фигур Украины и ответы Генпрокуратуры о судимостях депутатов.
              В списке чиновников оказали ранее судимые депутаты Татьяна Черновол, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко, Игорь Мосийчук, Сергей Пашинский, Андрей Билецкий и другие, а также генеральный прокурор Юрий Луценко и глава МВД Украины Арсен Аваков. Большая часть из них преследовалась за экономические преступления, а некоторые даже привлекались по тяжким статьям.
              Более того, издание утверждает, что известный депутат Андрей Парубий ранее имел справку о легкой степени умственной отсталости. А вот Татьяна Черновол оказалась невменяема и склонна «к острой эмоциональной депрессии и непредвиденным шагам».
              Более четверти депутатов имеют проблемы с наркотиками. ..

              Что ждут Украинцы от этой власти? Как бы Россия не снижала цены, на какие бы уступки не шла, эта ОПГ все разворует и народу ничего не достанется. На шее украинцев нне только шизанутые мерзоты-бандюки, но и откровенные оборзевшие подонки. Вы посмотрите как разжирел Гройсман и Поросенко, скоро обгонят Мосейчука по объему талии. Ну а все эти бандерлоги-тут и обсуждать нечего. Власть в Украине захвачена местечковыми бандюками, психопатами, наркоманами и извращенцами, к тому же на госдеповском подсосе. В России не позволили подобным шакалам развалить страну, а Украина как падшая гулящая социально безответственная тетенька, что делать ее детям?
              Балу
    2. muhomor Вчера, 19:25
      Короче: Настоящих буйных мало-Вот и нету вожаков! fellow
      muhomor
  6. МВГ Вчера, 17:11
    НАИВНО-ТУПЫЕ.
    У "молодых демократий" это единственно возможный способ сознания. При всех остальных прочих наступает помешательство, ведь переформатирование сознания процесс болезненный и опасный.
    МВГ
  7. Darth Revan Вчера, 17:13
    Да в рот им ноги!
    svidomicus vulgaris - а есть ещё глаупеникус вульгарис, манагерис тупис, покемонис безмозгавус, топманагерис бабкосус... Сколько уродов развелось! Пора уже Экстерминатус начинать! am
    Darth Revan
    1. Лелёк Вчера, 18:10
      Цитата: Darth Revan
      Сколько уродов развелось!


      Много, конечно, но какие маститые. Намедни жирдяй Геращенко покушение на себя организовал, PR-ится, сучонок.
      Лелёк
  8. Лелёк Вчера, 17:42
    (Олигархический режим Украины тратится лишь на разнообразных т.н. «экспертов», «лидеров мнений», «независимых социологов», журналистов и прочие элементы телевизионного зомбоящика, которые в целом непрерывно генерируют СУГС-мифологию для svidomicus vulgaris.)

    Резко, но верно. Причём эти "эксперты", "лидеры", "социологи" и особливо "прочие" каждодневно добавляют в "кашу для народа" всё новые и всё более безумные компоненты. Ну, вот взять из последних:
    Лелёк
  9. salamandra2826 Вчера, 17:50
    А мне их не жалко и помогать желания нет .В 90-е , кто меня жалел , кто помог ? Сам карабкался ..таких много .
    salamandra2826
    1. Dekabrist Вчера, 23:02
      Вы еще скажите, что Вы и ЕБН сменили, так как вел страну не туда.
      Dekabrist
  10. masiya Вчера, 19:30
    А о чем с ними говорить -то...
    masiya
  11. Окорок Вчера, 19:43
    я такое не только на уркаине помню!
    помнится в 1991 году вся большая страна на 1\6 часть суши «зареготалась, розігналась – та в дуб головою»...
    некоторые до сих пор бьются - уже 26 лет
    Окорок
  12. Solefold Вчера, 20:11
    Весело тут у вас
    Solefold
    1. Балу Вчера, 20:25
      Весело тут у вас

      А в Киеве еще веселей:

      Вот только Петросян последнее время все чаще обижается
      Балу
  13. Mavrikiy Вчера, 21:48
    Да оставте Вы Укропию в покое. "Процесс пошел". "Мозги, мозги...хвост!"(Не там ищете)
    Судя по развитию событий, Фурсов прав. Идет элементарная "самозачистка территории от молодых мужиков, способных отстоять ее с оружием в руках" от пришлых. Под кого зачищают это вопрос для нас архи важный. Кто у нас соседом будет? Поляки, американцы или ИГИЛ?
    Mavrikiy
  14. esaul1950 Вчера, 22:09
    Спасибо автору за глубокий анализ свидомости. Каждый народ имеет тех правителей, ... которые имеют этот народ - не помню кто это сказал, но мне кажется правильно.
    esaul1950

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