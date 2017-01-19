Лучшие многозарядные гладкоствольные ружья 12 калибра (часть 2)
Продолжаем рассказ о лучших многозарядных гладкоствольных ружьях 12-го калибра, которые пользуются огромной популярностью на международном рынке гражданского оружия. Топ-12 таких ружей был составлен представителями американского информационного портала tactical-life.com. Если вы по какой-то причине пропустили первую часть материала, у вас есть шанс начать именно с нее.
Remington 870 Express
Remington 870 — это живая классика на рынке гладкоствольного оружия. Данная модель производства американской компании Remington Arms была впервые представлена еще в 1950 году, став очередной легендарной разработкой великой и одной из самых старых оружейных компаний США. Несмотря на более чем солидный возраст, этот узнаваемый во всем мире образец огнестрельного оружия по-прежнему популярен и востребован на рынке. Главным образом за счет проводимых модернизаций. Различные модификации данного гладкоствольного ружья продолжают оставаться очень популярными не только для охоты, но и для полицейского или армейского применения в нескольких десятках государств мира. Сегодня владельцами ружей Remington 870 являются более 11 миллионов человек по всему миру.
В 1966 году дробовик Remington 870 был принят на вооружение Корпуса морской пехоты США, а в 1967 году — отдельных категорий военнослужащих ВВС США. В дальнейшем его закупали многие страны мира. Официально ружье состоит или состояло на вооружении 17 стран, не считая тех государств, где оно не является штатным армейским образцом, но используется разными специальными подразделениями. Причинами такой большой популярности стали надежность и прочность данного оружия, что обусловлено правильным выбором материалов и простотой конструкции. Как шутят специалисты, сломать Remington 870 почти невозможно, даже при наличии недюжинной силы, особого склада ума и редкого упорства. Именно по этим причинам оружие так популярно у полицейских и военных во всем мире.
Сегодня на рынке представлены ружья Remington 870 Express в различных модификациях. В отличие от первых моделей они получили пластиковые цевье и приклад, их масса стала меньше. Remington 870 — это классическое помповое ружье с подствольным трубчатым магазином и продольно-скользящим цевьем. В конструкции оружия нет ничего лишнего. Простая модель великой компании, которая стоит сравнительно небольших денег.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 978 мм; вес — 3,4 кг; перезарядка ручная — движением цевья; емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе. Цена — от 420 долларов.
Mossberg 930 SPX
Mossberg — еще одна американская оружейная компания с богатой историей. Ее ружья по праву считаются одними из самых лучших полуавтоматических ружей в мире. Бестселлером компании является модель Mossberg 500. В свою очередь Mossberg 930 Tactical SPX является тактической версией базовой модели. Данное ружье отличается наличием более широкого приклада, более длинным цевьем, удобными прицельными приспособлениями, а также планкой Пикатинни, которая может быть использована для установки на оружие коллиматорного прицела. Модель Mossberg 930 ценится стрелками за высокую надежность, неприхотливость в обслуживании, а также удобство пользования правой и левой рукой.
Mossberg 930 — это гладкоствольный полуавтомат, который отлично подходит охотникам, достойно проявляя себя в любых условиях — на ходовой охоте, а также при охоте на засидке. Оружие рассчитано под использование как легких патронов 12/70 так и тяжелых боеприпасов Магнум 12/76. Модель Mossberg 930 Tactical SPX обладает диоптрическим прицелом, на мушке и целике имеются контрастные вставки белого цвета, что упрощает для стрелка процесс прицеливания.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 990,6 мм; масса — 3,5 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 8 патронов + 1 патрон в стволе; цена — от 877 долларов.
SRM Arms Model 1216
На сегодняшний день гладкоствольное ружье Model 1216 компании SRM Arms является одной из самых необычных моделей среди всех полуавтоматических дробовиков. Компания SRM Arms, долгое время специализирующаяся на выпуске ружей, в 2008 году на выставке SHOT Show впервые представила целую линейку полуавтоматических дробовиков, главной изюминкой которой стала система питания. Она представляла собой четырехкамерные барабанные магазины емкостью 8, 12 и 16 патронов. Модели получали свое название в зависимости от емкости магазинов. К примеру, Model 1216 означает, что перед нами гладкоствольное ружье 12-го калибра с емкостью магазина 16 патронов. Отличие между моделями 16, 12 и 08 заключалось только в разной емкости магазинов и длине ствола, а значит и общей длине оружия и его массе.
Гладкоствольное ружье Model 1216 обладает подствольным магазином, состоящим из четырех трубок, каждая из которых вмещает по 4 патрона 12-го калибра. Отстреляв патроны из одной трубки, стрелку нужно провернуть магазин, после чего он снова может продолжать вести огонь. Более того, стрелок заранее может наполнить каждую из трубок магазина боеприпасами разных типов (картечь, дробь, пуля) и менять их при необходимости, вращая магазин дробовика.
Само оружие имеет стальную ствольную коробку и пластиковый корпус. В базовом варианте на ружье установлены стандартные прицельные приспособления. Но сверху и по бокам ствольной коробки имеются направляющие планки типа Пикатинни, которые позволяют стрелку установить при необходимости любой удобный прицел. При создании гладкоствольного ружья SRM Arms Model 1216 разработчики смогли добиться совмещения ряда достоинств: многозарядность, возможность вести огонь конкретным типом боеприпасов, не разряжая магазин, небольшие габариты, тактическая мобильность, наличие двустороннего управления.
Характеристики: длина ствола 457 мм; общая длина — 825 мм; масса — 3,2 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 16 патронов + 1 в стволе; цена — от 2400 долларов.
Rock Island Armory S605 TAC SA
Гладкоствольное ружье 12-го калибра S605 TAC SA компании Rock Island Armory является одной из ее новинок. Внешне ружье похоже не модель Benelli M4 Tactical. На ствольной коробке и цевье оружия находятся планки Пикатинни, что позволяет устанавливать тактический фонарь, лазерный целеуказатель или коллиматорный прицел. Также имеется эргономичная пистолетная рукоятка, которая упрощает обращение с оружием. Сегодня данное гладкоствольное ружье является одним из самых недорогих на рынке. Эта полуавтоматическая модель обойдется американским покупателям всего в 415 долларов.
Характеристики: длина ствола — 508 мм, общая длина — 1143 мм, масса — 3,2 кг, перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина 4 патрона + 1 патрон в стволе; цена — от 415 долларов.
Stoeger P-350 Defense
Гладкоствольное ружье P-350 Defense производства турецкой компании Stoeger является дальнейшим развитием ружья Stoeger SP 312. Главным отличием данной модели стала несколько удлиненная и одновременно усиленная конструкция, которая рассчитана на использование наиболее мощных патронов 12-го калибра Super Magnum с длиной гильзы 89 мм (12/89). Также модель отличает немного улучшенная эргономика ложи. Ружье Stoeger P-350 выпускается в нескольких основных конфигурациях. К примеру, «охотничьи» конфигурации оружия отличаются стволами с вентилируемой планкой и сменными чоками, а «оборонный» вариант Stoeger P-350 Defense более короткими стволами без планки и с цилиндрической сверловкой. Во всех вариантах исполнения емкость трубчатого подствольного магазина ограничена 4 патронами (еще один патрон в стволе).
Гладкоствольное ружье P-350 Defense позиционируется в качестве оружия для самообороны, защиты своего дома. Оно выполнено по проверенной и достаточно надежной системе с помповой перезарядкой и является очень недорогой моделью. У модели Stoeger P-350 Defense отсутствует традиционный для тактического ружья обвес и дополнительные аксессуары в виде пистолетной рукоятки и планок Пикатинни. Однако данная модель гладкоствольного оружия является достаточно удобным и эргономичным решением за счет особой формы приклада и наличия широкого цевья.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 1030 мм; масса — 3,2 кг; перезарядка — ручная, движением цевья; емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе. Цена — от 349 долларов.
UTAS UTS 15
UTS 15 — еще один необычный образец гладкоствольного оружия. Это ружье было создано в 2011 году компанией UTAS. Изначально оружие разрабатывалось для вооружения сотрудников полиции и военных, при этом ружье доступно и гражданским пользователям. Особенностью ружья является спаренный магазин на 14 патронов и необычная для подобного оружия компоновка — булл-пап, благодаря чему оружие получилось очень компактным. Гладкоствольное ружье UTS 15 является еще одним доказательством того, что турецкая оружейная промышленность становится все более международной.
Корпус ружья выполнен из ударопрочного пластика, который армирован углеволокном. Канал ствола был хромирован. Конструкция подающего узла обеспечивает очень хороший уровень подачи и досылания патронов при абсолютно любом положении оружия в пространстве, а наличие откидной крышки обеспечивает стрелку быстрый доступ к казенной части ствола и подающему узлу. Так можно проконтролировать наличие патрона в патроннике, а также устранить возможную задержку в случае использования деформированных боеприпасов.
Помимо необычной компоновки булл-пап, оружие выделяется надствольным расположением двух магазинов. Ружье может оснащаться разными дульными тормозами и даже глушителем (для пулевых патронов). На нем имеется планка Пикатинни большой длины, которая позволяет владельцу установить разнообразные прицельные приспособления, а имеющиеся «окошки» на магазинах позволяют контролировать расход боеприпасов. Используя два магазина, стрелок может зарядить в них патроны разных типов и в любой момент переключаться между ними.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 720 мм; масса — 3,4 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 14 патронов + 1 патрон в стволе; цена — от 1100 долларов.
Несмотря на то, что Топ-12 гладкоствольных многозарядных ружей 12-го калибра был составлен представителями американского информационного сайта tactical-life.com, в него все-таки попал американский вариант «Сайги-12» — гладкоствольное ружье US109T, разработка компании Kalashnikov USA. Рассказ о лучших гладкоствольных ружьях 12-го калибра был бы неполным без упоминания главного российского конкурента «Сайги» — «Вепря».
Вепрь-12 / ВПО-205-00 СП
Гладкоствольные ружья «Вепрь-12» унаследовали общую компоновку и устройство не от автомата Калашникова, как ижевская «Сайга», а от ручного пулемета Калашникова (РПК) с запиранием поворотом затвора и газоотводным механизмом, но получили переконструированные под использование ружейных патронов ствольную коробку и затворную группу, а ударно-спусковой механизм был лишен автоспуска. С целью продления срока эксплуатации оружия шток затворной рамы, канал ствола и газовая камера «Вепря» хромированы. Питание производится из отъемных коробчатых пластмассовых магазинов с однорядным расположением патронов. Данные гладкоствольные ружья производятся в Вятских Полянах на заводе «Молот».
Одной из самых современных версий является спортивный вариант «Вепрь-12» / ВПО-205-00 СП, он же и самый дорогой на данный момент времени. Данный карабин выпускается под патрон «Магнум» 12/76 мм и обладает высокой степенью надежности и безотказностью в работе даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель отличается наличием телескопического приклада, дульного тормоза-компенсатора и интегрированной планкой Пикатинни под установку различных прицельных приспособлений по выбору стрелка. Модель была создана с учетом пожеланий стрелков-спортсменов, дополнительные элементы, такие как кнопка сброса магазина и двусторонний кнопочный предохранитель, вносились в конструкцию, исходя из их пожеланий.
Характеристики: длина ствола — 430 мм; общая длина — 977 мм; масса — 4,3 кг (без магазина); перезарядка полуавтоматическая с боковым газовым двигателем; емкость магазина — 8 патронов + 1 патрон в стволе; цена — 69 500 рублей.
Источники информации:
http://warspot.ru/6074-sokrushitelnyy-dvenadtsatyy-kalibr
http://vrazgovore.ru/1391-preimuschestva-ruzhja-dvenadcatogo-kalibra.html
http://rus-guns.com/vidy-oruzhiya/gladkostvolnoe-oruzhie
Материалы из открытых источников
Remington 870 Express
Remington 870 — это живая классика на рынке гладкоствольного оружия. Данная модель производства американской компании Remington Arms была впервые представлена еще в 1950 году, став очередной легендарной разработкой великой и одной из самых старых оружейных компаний США. Несмотря на более чем солидный возраст, этот узнаваемый во всем мире образец огнестрельного оружия по-прежнему популярен и востребован на рынке. Главным образом за счет проводимых модернизаций. Различные модификации данного гладкоствольного ружья продолжают оставаться очень популярными не только для охоты, но и для полицейского или армейского применения в нескольких десятках государств мира. Сегодня владельцами ружей Remington 870 являются более 11 миллионов человек по всему миру.
В 1966 году дробовик Remington 870 был принят на вооружение Корпуса морской пехоты США, а в 1967 году — отдельных категорий военнослужащих ВВС США. В дальнейшем его закупали многие страны мира. Официально ружье состоит или состояло на вооружении 17 стран, не считая тех государств, где оно не является штатным армейским образцом, но используется разными специальными подразделениями. Причинами такой большой популярности стали надежность и прочность данного оружия, что обусловлено правильным выбором материалов и простотой конструкции. Как шутят специалисты, сломать Remington 870 почти невозможно, даже при наличии недюжинной силы, особого склада ума и редкого упорства. Именно по этим причинам оружие так популярно у полицейских и военных во всем мире.
Сегодня на рынке представлены ружья Remington 870 Express в различных модификациях. В отличие от первых моделей они получили пластиковые цевье и приклад, их масса стала меньше. Remington 870 — это классическое помповое ружье с подствольным трубчатым магазином и продольно-скользящим цевьем. В конструкции оружия нет ничего лишнего. Простая модель великой компании, которая стоит сравнительно небольших денег.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 978 мм; вес — 3,4 кг; перезарядка ручная — движением цевья; емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе. Цена — от 420 долларов.
Mossberg 930 SPX
Mossberg — еще одна американская оружейная компания с богатой историей. Ее ружья по праву считаются одними из самых лучших полуавтоматических ружей в мире. Бестселлером компании является модель Mossberg 500. В свою очередь Mossberg 930 Tactical SPX является тактической версией базовой модели. Данное ружье отличается наличием более широкого приклада, более длинным цевьем, удобными прицельными приспособлениями, а также планкой Пикатинни, которая может быть использована для установки на оружие коллиматорного прицела. Модель Mossberg 930 ценится стрелками за высокую надежность, неприхотливость в обслуживании, а также удобство пользования правой и левой рукой.
Mossberg 930 — это гладкоствольный полуавтомат, который отлично подходит охотникам, достойно проявляя себя в любых условиях — на ходовой охоте, а также при охоте на засидке. Оружие рассчитано под использование как легких патронов 12/70 так и тяжелых боеприпасов Магнум 12/76. Модель Mossberg 930 Tactical SPX обладает диоптрическим прицелом, на мушке и целике имеются контрастные вставки белого цвета, что упрощает для стрелка процесс прицеливания.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 990,6 мм; масса — 3,5 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 8 патронов + 1 патрон в стволе; цена — от 877 долларов.
SRM Arms Model 1216
На сегодняшний день гладкоствольное ружье Model 1216 компании SRM Arms является одной из самых необычных моделей среди всех полуавтоматических дробовиков. Компания SRM Arms, долгое время специализирующаяся на выпуске ружей, в 2008 году на выставке SHOT Show впервые представила целую линейку полуавтоматических дробовиков, главной изюминкой которой стала система питания. Она представляла собой четырехкамерные барабанные магазины емкостью 8, 12 и 16 патронов. Модели получали свое название в зависимости от емкости магазинов. К примеру, Model 1216 означает, что перед нами гладкоствольное ружье 12-го калибра с емкостью магазина 16 патронов. Отличие между моделями 16, 12 и 08 заключалось только в разной емкости магазинов и длине ствола, а значит и общей длине оружия и его массе.
Гладкоствольное ружье Model 1216 обладает подствольным магазином, состоящим из четырех трубок, каждая из которых вмещает по 4 патрона 12-го калибра. Отстреляв патроны из одной трубки, стрелку нужно провернуть магазин, после чего он снова может продолжать вести огонь. Более того, стрелок заранее может наполнить каждую из трубок магазина боеприпасами разных типов (картечь, дробь, пуля) и менять их при необходимости, вращая магазин дробовика.
Само оружие имеет стальную ствольную коробку и пластиковый корпус. В базовом варианте на ружье установлены стандартные прицельные приспособления. Но сверху и по бокам ствольной коробки имеются направляющие планки типа Пикатинни, которые позволяют стрелку установить при необходимости любой удобный прицел. При создании гладкоствольного ружья SRM Arms Model 1216 разработчики смогли добиться совмещения ряда достоинств: многозарядность, возможность вести огонь конкретным типом боеприпасов, не разряжая магазин, небольшие габариты, тактическая мобильность, наличие двустороннего управления.
Характеристики: длина ствола 457 мм; общая длина — 825 мм; масса — 3,2 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 16 патронов + 1 в стволе; цена — от 2400 долларов.
Rock Island Armory S605 TAC SA
Гладкоствольное ружье 12-го калибра S605 TAC SA компании Rock Island Armory является одной из ее новинок. Внешне ружье похоже не модель Benelli M4 Tactical. На ствольной коробке и цевье оружия находятся планки Пикатинни, что позволяет устанавливать тактический фонарь, лазерный целеуказатель или коллиматорный прицел. Также имеется эргономичная пистолетная рукоятка, которая упрощает обращение с оружием. Сегодня данное гладкоствольное ружье является одним из самых недорогих на рынке. Эта полуавтоматическая модель обойдется американским покупателям всего в 415 долларов.
Характеристики: длина ствола — 508 мм, общая длина — 1143 мм, масса — 3,2 кг, перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина 4 патрона + 1 патрон в стволе; цена — от 415 долларов.
Stoeger P-350 Defense
Гладкоствольное ружье P-350 Defense производства турецкой компании Stoeger является дальнейшим развитием ружья Stoeger SP 312. Главным отличием данной модели стала несколько удлиненная и одновременно усиленная конструкция, которая рассчитана на использование наиболее мощных патронов 12-го калибра Super Magnum с длиной гильзы 89 мм (12/89). Также модель отличает немного улучшенная эргономика ложи. Ружье Stoeger P-350 выпускается в нескольких основных конфигурациях. К примеру, «охотничьи» конфигурации оружия отличаются стволами с вентилируемой планкой и сменными чоками, а «оборонный» вариант Stoeger P-350 Defense более короткими стволами без планки и с цилиндрической сверловкой. Во всех вариантах исполнения емкость трубчатого подствольного магазина ограничена 4 патронами (еще один патрон в стволе).
Гладкоствольное ружье P-350 Defense позиционируется в качестве оружия для самообороны, защиты своего дома. Оно выполнено по проверенной и достаточно надежной системе с помповой перезарядкой и является очень недорогой моделью. У модели Stoeger P-350 Defense отсутствует традиционный для тактического ружья обвес и дополнительные аксессуары в виде пистолетной рукоятки и планок Пикатинни. Однако данная модель гладкоствольного оружия является достаточно удобным и эргономичным решением за счет особой формы приклада и наличия широкого цевья.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 1030 мм; масса — 3,2 кг; перезарядка — ручная, движением цевья; емкость магазина — 4 патрона +1 патрон в стволе. Цена — от 349 долларов.
UTAS UTS 15
UTS 15 — еще один необычный образец гладкоствольного оружия. Это ружье было создано в 2011 году компанией UTAS. Изначально оружие разрабатывалось для вооружения сотрудников полиции и военных, при этом ружье доступно и гражданским пользователям. Особенностью ружья является спаренный магазин на 14 патронов и необычная для подобного оружия компоновка — булл-пап, благодаря чему оружие получилось очень компактным. Гладкоствольное ружье UTS 15 является еще одним доказательством того, что турецкая оружейная промышленность становится все более международной.
Корпус ружья выполнен из ударопрочного пластика, который армирован углеволокном. Канал ствола был хромирован. Конструкция подающего узла обеспечивает очень хороший уровень подачи и досылания патронов при абсолютно любом положении оружия в пространстве, а наличие откидной крышки обеспечивает стрелку быстрый доступ к казенной части ствола и подающему узлу. Так можно проконтролировать наличие патрона в патроннике, а также устранить возможную задержку в случае использования деформированных боеприпасов.
Помимо необычной компоновки булл-пап, оружие выделяется надствольным расположением двух магазинов. Ружье может оснащаться разными дульными тормозами и даже глушителем (для пулевых патронов). На нем имеется планка Пикатинни большой длины, которая позволяет владельцу установить разнообразные прицельные приспособления, а имеющиеся «окошки» на магазинах позволяют контролировать расход боеприпасов. Используя два магазина, стрелок может зарядить в них патроны разных типов и в любой момент переключаться между ними.
Характеристики: длина ствола — 470 мм; общая длина — 720 мм; масса — 3,4 кг; перезарядка — полуавтоматическая, за счет отвода пороховых газов из канала ствола; емкость магазина — 14 патронов + 1 патрон в стволе; цена — от 1100 долларов.
Несмотря на то, что Топ-12 гладкоствольных многозарядных ружей 12-го калибра был составлен представителями американского информационного сайта tactical-life.com, в него все-таки попал американский вариант «Сайги-12» — гладкоствольное ружье US109T, разработка компании Kalashnikov USA. Рассказ о лучших гладкоствольных ружьях 12-го калибра был бы неполным без упоминания главного российского конкурента «Сайги» — «Вепря».
Вепрь-12 / ВПО-205-00 СП
Гладкоствольные ружья «Вепрь-12» унаследовали общую компоновку и устройство не от автомата Калашникова, как ижевская «Сайга», а от ручного пулемета Калашникова (РПК) с запиранием поворотом затвора и газоотводным механизмом, но получили переконструированные под использование ружейных патронов ствольную коробку и затворную группу, а ударно-спусковой механизм был лишен автоспуска. С целью продления срока эксплуатации оружия шток затворной рамы, канал ствола и газовая камера «Вепря» хромированы. Питание производится из отъемных коробчатых пластмассовых магазинов с однорядным расположением патронов. Данные гладкоствольные ружья производятся в Вятских Полянах на заводе «Молот».
Одной из самых современных версий является спортивный вариант «Вепрь-12» / ВПО-205-00 СП, он же и самый дорогой на данный момент времени. Данный карабин выпускается под патрон «Магнум» 12/76 мм и обладает высокой степенью надежности и безотказностью в работе даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель отличается наличием телескопического приклада, дульного тормоза-компенсатора и интегрированной планкой Пикатинни под установку различных прицельных приспособлений по выбору стрелка. Модель была создана с учетом пожеланий стрелков-спортсменов, дополнительные элементы, такие как кнопка сброса магазина и двусторонний кнопочный предохранитель, вносились в конструкцию, исходя из их пожеланий.
Характеристики: длина ствола — 430 мм; общая длина — 977 мм; масса — 4,3 кг (без магазина); перезарядка полуавтоматическая с боковым газовым двигателем; емкость магазина — 8 патронов + 1 патрон в стволе; цена — 69 500 рублей.
Источники информации:
http://warspot.ru/6074-sokrushitelnyy-dvenadtsatyy-kalibr
http://vrazgovore.ru/1391-preimuschestva-ruzhja-dvenadcatogo-kalibra.html
http://rus-guns.com/vidy-oruzhiya/gladkostvolnoe-oruzhie
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей