Самоходный огнемет M132 (США)



Самоходный огнемет M132 атакует цель. Фото Military-vehicle-photos.com



Общий вид огнемета модификации M132A1. Фото Afvdb.50megs.com



Вид сбоку. Фото Afvdb.50megs.com



Башня машины M132A1. Фото ActionMan / Onesixthwarriors.com



Размещение баков в корпусе машины. Фото Strangernn.livejournal.com



Боевая машина с собственным именем Dragon Lady II, служившая в одной из строевых частей. Фото Thechive.com



Атака засады в зарослях. Фото Thechive.com



Вид с рабочего места наводчика. Фото Thechive.com



В кормовом отсеке можно было перевозить и личное имущество экипажа. Фото Jerzy Krzemiński / Picssr.com



Трофейная машина M132A1, захваченная войсками Северного Вьетнама. Фото Wikimedia Commons



Трофей во вьетнамском музее. Часть баков для огнесмеси и сжатого газа извлечена и демонстрируется отдельно. Фото ActionMan / Onesixthwarriors.com

По материалам сайтов:

http://afvdb.50megs.com/

http://globalsecurity.org/

http://wood.army.mil

http://en.vietnamitasenmadrid.com/

http://strangernn.livejournal.com/

Во время Второй мировой и Корейской войн американская армия активно использовала огнеметные танки и самоходные огнеметы. Подобная техника зарекомендовала себя в качестве удобного и эффективного средства борьбы с укреплениями и огневыми точками противника. Тем не менее, имевшиеся на вооружении образцы со временем устарели, из-за чего армии требовалась новая техника. С конца сороковых годов было предпринято несколько попыток создания самоходных машин с огнеметным оружием. Последним образцом такой техники, принятым на вооружение США, стала бронемашина M132.В середине пятидесятых годов на вооружение армии и Корпуса морской пехоты был принят огнеметный танк M67, построенный на базе среднего M48. Вместо пушки эта бронемашина несла огнемет, способный отправлять горючую жидкость на дистанцию до 150-200 м. Высокие характеристики огнеметания дополнялись уровнем защиты, обеспеченным конструкцией корпуса и башни. В то же время, из-за ряда особенностей конструкции и других черт танки M67 не получили широкого распространения. За несколько лет серийного производства было построено менее 110 подобных машин. В то же время, армии все еще требовалась техника со схожими возможностями, причем в больших количествах.Работы, приведшие к решению имеющейся проблемы, стартовали в самом начале шестидесятых годов. Огнеметные танки существующей модели были достаточно сложны в производстве и дороги. Кроме того, большой вес машины накладывал определенные ограничения на мобильность. В связи с этим командование армии и Химический корпус предложили разработать новый вариант самоходного огнемета на альтернативном шасси. В качестве основы для такой машины предполагалось использовать новейший гусеничный бронетранспортер M113. Этот образец бронетехники уже успел стать основой для нескольких специализированных машин, поэтому представлял большой интерес и в контексте нового проекта.Перспективный самоходный огнемет на базе серийного БТР получил условное обозначение M132. Разработкой общего облика машины и отдельных новых агрегатов занимались специалисты Химического корпуса. За доработку базовой бронемашины и другие конструкторские задачи отвечала компания FMC, ранее разработавшая M113. К середине 1962 года несколько организаций совместными усилиями подготовили новый проект военной техники.В качестве основы для самоходного огнемета M132 был выбран бронетранспортер M113 первой серийной модификации. Такая техника уже осваивалась войсками, что позволяло сэкономить на будущем производстве и эксплуатации перспективных боевых машин. Новый проект подразумевал некоторое переоборудование базового бронетранспортера, при котором, однако, существующая конструкция должна была претерпевать минимальные изменения. Фактически с серийного БТР M113 требовалось снять определенный набор деталей и установить комплект новых агрегатов.Являясь прямым развитием M113, огнеметная машина M132 должна была сохранять существующий корпус. Защита людей и вооружения должна была обеспечиваться алюминиевой катаной броней толщиной от 38 мм (лоб корпуса) до 28 мм (днище). Корпус имел характерную форму с заваленным назад верхним лобовым листом, а также вертикальными бортами и кормой. Компоновка корпуса определялась предназначением базовой машины. В отсеке спереди справа помещался двигатель, слева от него находился водитель. Все прочие объемы корпуса отдавались под размещение десанта с оружием. В кормовом листе имелась крупная опускаемая аппарель.Бронетранспортеры первых серий оснащались восьмицилиндровыми V-образными карбюраторными двигателями Chrysler 75M мощностью 215 л.с. При помощи механической трансмиссии крутящий момент двигателя выдавался на передние ведущие колеса. Кроме последних в составе ходовой части имелось по пять опорных катков большого диаметра на каждом борту. Катки имели индивидуальную торсионную подвеску. В корме помещались небольшие направляющие колеса. Машина имела возможность преодоления водных преград вплавь. Перемещение при этом осуществлялось при помощи перемотки гусениц.В базовой конфигурации корма корпуса вмещала места для 11 солдат с оружием. Проект самоходного огнемета M132 подразумевал отказ от всего внутреннего оснащения, связанного с размещением десанта. Бывший десантный отсек теперь должен был стать частью боевого отделения и вмещать некоторые элементы оружия. Центральная часть обитаемого объема при этом становилась полноценным боевым отделением с рабочим местом наводчика оружейной установки.Бронетранспортер M113 оснащался невысокой командирской башенкой с набором смотровых приборов по периметру. Крыша башенки представляла собой откидную крышку люка, на которой имелись средства для монтажа пулемета. В новом проекте конструкция башенки была кардинальным образом изменена. С целью установки всего требуемого оружия пришлось использовать более крупный агрегат, лишь частично напоминавший исходную башенку. Такая башня получила обозначение M8. В качестве основы для новой башни была использована командирская башенка средних танков семейства M48.На существующем основании поместили купол увеличенной высоты, оснащенный несколькими перископическими приборами. Задняя часть купола откидывалась вверх-назад, обеспечивая доступ внутрь машины. В передней части башни имелся цилиндрический агрегат, вмещавший опоры качающейся установки с вооружением. На крышу башни выводилась головка перископического прицела. Конструкция башни допускала стрельбу в любом направлении. Качающаяся установка могла наводиться по вертикали от -15° до +55° относительно горизонта.Главным оружием боевой машины M132 должен был стать огнемет M10-8, разработанный Химическим корпусом специально для нее. Авторы проекта решили в очередной раз использовать освоенные и проверенные на практике принципы работы. M10-8 представлял собой огнемет струйного типа с вытеснением горючей жидкости сжатым газом. Подобные принципы работы определили состав агрегатов оружия и компоновку внутренних отсеков самоходной машины-носителя.В качающейся установке башни M8 со сдвигом влево поместили брандспойт огнемета. Для выброса огнесмеси использовалась трубка достаточной длины, на дульном срезе которой располагались электроды системы искрового воспламенения. «Ствол» огнемета прикрывался легким металлическим кожухом несимметричного сечения. Часть поверхности кожуха имела перфорацию для прохода воздуха и охлаждения деталей.Кормовой отсек корпуса был выделен под размещение средств хранения огнесмеси. В бывшем десантном отделении монтировалась специальная рама с креплениями для набора баков. Прямо на полу отсека внутри этой рамы помещались четыре сферических бака емкостью по 50 галлонов каждый – всего 200 галлонов или 757 литров. Четыре бака соединялись в общую систему при помощи набора труб. Кроме того, через отдельный штуцер огнесмесь должна была подаваться в шланг брандспойта. Непосредственно на баках для жидкости размещались еще несколько сферических баллонов меньшего размера для сжатого воздуха, так же соединенные между собой.Характерной чертой такой конструкции огнемета была возможность ручного определения продолжительности метания жидкости, вплоть до израсходования всего «боекомплекта» за один «выстрел». Также была предложена новая методика использования оружия. При ее использовании сначала система должна была метать в цель огнесмесь без ее воспламенения. Поджигание осуществлялось уже после того, как жидкость достигнет цели. Расчеты и испытания показали, что такое применение огнемета позволяет усилить воздействие на цель.Давление в баллонах для сжатого газа позволяло выбрасывать огнесмесь со скоростью около 23,5 литра в секунду. Имеющегося запаса жидкости хватало на 32 с непрерывного выброса. За счет изменения продолжительности залпа и выбора правильного угла возвышения, по расчетам, самоходный огнемет M132 мог атаковать цели на дальностях до 200 м. При этом эффективная дальность огнеметания была заметно меньше, не более 100-150 м.В качестве вспомогательного оружия машина нового типа должна была получить танковый пулемет M73 калибра 7,62 мм. Спаренный с огнеметом пулемет с ленточным боепитанием мог делать до 500-600 выстрелов в минуту и атаковать цели на дальностях не менее 800-1000 м. Возимый боекомплект пулемета состоял из 200 патронов. Примечательно, что за счет большей дальности стрельбы пулемет M73 мог быть как дополнительным, так и основным оружием – в зависимости от сложившейся обстановки на поле боя и различных факторов.Экипаж самоходного огнемета состоял всего из двух человек. В передней части корпуса, на своем обычном месте, помещался механик-водитель. Он мог попадать на свое место через собственный люк в крыше или через люк боевого отделения. Для наблюдения за дорогой пост управления комплектовался несколькими перископическими приборами. В центральном боевом отделении разместили рабочее место командира-наводчика. Он мог следить за обстановкой при помощи смотровых приборов башни и перископического прицела. Командир мог использовать откидную крышку башни или люк в крыше корпуса.Несмотря на серьезную переработку конструкции, габариты и масса машины, в целом, остались на уровне базового бронетранспортера. Общая длина M132 не превышала 4,9 м, ширина – 2,7 м, высота (по крыше башни) – 2,5 м. Боевая масса составляла 10,58 т. На шоссе самоходный огнемет мог разгоняться до скорости 65 км/ч при запасе хода более 300 км. Сохранилась возможность пересечения водоемов вплавь. Подвижность на пересеченной местности почти не изменилась. Также сохранились и имевшиеся возможности по переброске техники авиацией.Первый прототип бронемашины M132 был построен в середине 1962 года. Прототип прошел все необходимые испытания, после чего самоходный огнемет был рекомендован к принятию на вооружение. Серийное производство машин нового типа началось в следующем 1963 году. Благодаря простоте проекта компании FMC удалось в кратчайшие сроки построить большое число новой техники. Всего за несколько месяцев сухопутные войска и морская пехота получили 201 бронемашину M132. К середине 63-го производство M132 в исходной версии было свернуто в пользу новой модификации.В 1963 году американская промышленность начала выпуск серийных БТР M113A1, отличавшихся от базовой машины некоторыми особенностями конструкции. Главным нововведением этой модификации было использование дизельного двигателя General Motors 6V53 мощностью 212 л.с. с механической трансмиссией Allison TX-100. В связи с началом производства M113A1 выпуск базовых M113 был свернут. По этой причине в середине 1963 года появилось решение о создании новой версии самоходного огнемета, строящейся на базе модернизированного шасси.Уже в марте компания FMC построила опытный образец огнеметной бронемашины M132A1, оснащенной дизельным двигателем. За исключением новых двигателя и трансмиссии, а также незначительных изменений корпуса, машина M132A1 ничем не отличалась от существующей M132. В течение нескольких следующих месяцев армии передали 150 бронемашин новой модификации. После этого серийное строительство такой техники было остановлено. В общей сложности компания FMC выпустила 351 самоходный огнемет, включая опытные образцы.Изначально предполагалось, что в армии новая бронетехника будет дополнять существующие линейные БТР M113. В таком случае экипажи бронетранспортеров должны были атаковать противника при помощи пулеметов, а командир-наводчик M132 мог поддерживать их путем прицельной стрельбы огнесмесью. В ходе боев огнеметы должны были сопровождаться специальными машинами, перевозящими запас горючей жидкости. Также не исключалось самостоятельное применение самоходных огнеметов для поддержки наступающей пехоты, сопровождения колонн техники и т.д. Подразделения, получившие новую технику, быстро освоили ее и сделали первые выводы. Кроме того, после поступления в войска огнемет M132 получил традиционное неофициальное прозвище Zippo – в честь известных зажигалок.В середине шестидесятых годов Соединенные Штаты вступили в войну во Вьетнаме. Некоторое количество самоходных огнеметов армии и КМП были переброшены в Юго-Восточную Азию. В ходе боев машины M132 вновь показали свою эффективность при столкновениях в джунглях. Самоходные огнеметы были удобным средством для борьбы с засадами или уничтожения некоторых укреплений, огневых точек и т.д. Также со временем были предложены новые способы применения такой техники. Так, для патрулирования рек на баржах устанавливалась пара машин M132 и автоцистерна с «боезапасом». Характеристики системы M10-8 позволяли боевым машинам контролировать берега реки, отвечая на обстрел из засады струей горящей огнесмеси. Бронированные корпуса, в свою очередь, защищали экипаж и баки от пуль стрелкового оружия.В очередной раз были подтверждены характерные недостатки самоходных огнеметов. После нескольких залпов общей продолжительностью чуть более 30 с и израсходования запаса огнесмеси бронемашине приходилось отходить в тыл для заправки. Такая особенность эксплуатации заметно сокращала боевой потенциал техники, а также исключала ее использование в длительных рейдах на большом удалении от баз. Не имея возможности получить новую огнесмесь, машина M132 превращалась в подобие бронетранспортера с пулеметным вооружением и без возможности перевозки десанта.Достаточно активная эксплуатация огнеметов M132 в сочетании со специфическими характеристиками базового шасси привели к тому, что часть подобной техники была потеряна во время боев. Кроме того, такая техника иногда доставалась противнику. К примеру, один из сохранившихся экземпляров M132A1 хранится в Музее жертв войны (г. Хошимин).После вывода из Вьетнама американская армия в течение некоторого времени продолжала эксплуатацию остававшихся в наличии самоходных огнеметов. До конца семидесятых годов такая техника применялась только в ходе учебных мероприятий. Вскоре после этого было принято решение о снятии машин с вооружения. В начале восьмидесятых годов командование пересмотрело свои взгляды на перспективы бронемашин с огнеметным вооружением. Они более не представляли интереса для армии. Как следствие, машины M132 были сняты с вооружения и постепенно списаны.Большая часть более не нужных образцов боевой техники, выработавшей свой ресурс, была отправлена на разборку. Тем не менее, нескольким образцам M132 удалось дожить до наших дней. В переплавку они не попали благодаря тому, что смогли стать музейными экспонатами. Все прочие машины этой модели были утилизированы.Отказ от самоходных огнеметов M132 стал результатом изменения мнения о перспективах подобной техники. Проанализировав существующую ситуацию и возможное развитие событий в будущем, в начале восьмидесятых годов Пентагон решил отказаться от дальнейшего создания бронетехники с огнеметным вооружением. Машина M132, построенная на базе бронетранспортера M113, оказалась последним американским самоходным огнеметом. В дальнейшем новые огнеметы струйного типа в США на вооружение не принимались. В истории интереснейшего класса вооружений и техники была поставлена точка.