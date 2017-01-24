Моонзунд. Часть 2

Моонзундская операция началась 29 сентября с высадки германского десанта на острова архипелага. Противник подошел к острову Эзель и вступил в огневой поединок с русскими батареями – особое беспокойство ему причинил меткий огонь батареи № 45 на мысе Хундава. Подавив корабельным огнём русские батареи, германцы начали высадку пехоты, практически без боя захватив 45-ю и 46-ю вместе с расчетами.Дело дошло до того, что начальники районов высадки установили на берегу плакаты с номерами, на которые должны были ориентироваться подходящие шлюпки. Не встретив сопротивления в бухте Тагалахт, часть германской эскадры подошла к берегу у дер. Лигала и начала высаживать пехоту и мотоциклистов. Были пленены две батареи 107-го артиллерийского дивизиона.К вечеру 29 сентября русские войска отошли к г. Аренсбургу. Ночью германскими мотоциклистами был захвачен Ориссар, находящийся у соединяющей Моон и Эзель дамбы. В этот день погибла и автостанция в Кильконде.Но в первый день операции линкоры «Байерн» и «Гроссер Курфюрст» получили повреждения, подорвавшись на минах.Линкор типа «Кайзер» и тральщики у южного берега о. Даговступили в огневой бой с батареей № 34. Одно орудие было повреждено, а уцелевшие, вследствие угрозы захвата противником, были приведены в негодность.29 сентября на Кассарский плес прорвались немецкие миноносец и 3 тральщика, угодившие под огонь эсминцев «Генерал Кондратенко» и «Пограничник».Немецкие эсминцы атаковали русские эсминцы «Грозящий» и «Разящий». «Грозящий» получил 3 попадания 105-мм снарядами. 9 человек из состава его команды было убито и ранено.Бой длился два часа - не будучи поддержан другими кораблями, имея повреждения и потери, «Грозящий», тем не менее, вынес на себе основную тяжесть боя. После подхода эсминца «Десна», который, развернувшись на узком фарватере, метким огнем накрыл немецкие эсминцы, противник увел корабли с Кассарского плеса.30 сентября шла артиллерийская дуэль у западного входа в Соэлозунд. Эсминцы «Новик» и «Гром» расстреливали германские тральщики, вступив в дальнейшем в бой с миноносцами и крейсерами. В артиллерийской дуэли участвовали также «Изяслав», «Константин», «Хивинец» и другие корабли.Попытка выставить минные заграждения в Соэлозунде не удалась - матросы минного заградителя «Припять» категорически отказались идти на минную постановку, и Соэлозунд остался открыт для прохода вражеских кораблей.Русская пехота в этот день оставила г. Аренсбург. Светлым моментом на фоне отступления деградировавших русских частей стала оборона моонской дамбы. Каменная дамба между Моном и Эзелем (3,5 км длина и 4-5 м ширина) сыграла значительную роль в обороне островов. Первоначально дамбу обороняли матросы десанта, с 1 октября смененные Ревельским ударным батальоном.9. Обстановка к 1-му октября – схема.1 октября на Кассарском плесе эсминцы «Забияка», «Гром», «Константин» и «Победитель» были обстреляны дредноутом «Кайзер». В 13 часов 55 минут 305-мм снаряд угодил в правую машину «Грома» и, не взорвавшись, прошел корпус насквозь. Получивший подводную пробоину «Гром», пошел на буксире канонерской лодки «Храбрый».14 германских миноносцев спешили отрезать русский отряд от Моонзунда. Разгорелся бой, в ходе которого был подбит немецкий миноносец, но русские корабли были вынуждены отступить. Немцы сосредоточили огонь на «Храбром» и «Громе», и последний, получив еще несколько повреждений, затонул. «Храбрый» сняла экипаж эсминца (из состава последнего 4 человека было убито и 7 ранено).10. Эсминец «Гром» после рокового попадания германского снаряда.Канонерка также вела перестрелку с противником, имела повреждения.Помимо обстрела дредноутом, «Гром» находился под сосредоточенным огнем 18 германских эсминцев, в общей сложности получив одно попадание 305-мм и нескольких 88-мм снарядов.В этот день противник начал операцию в Ирбенском проливе.Церельская батарея около 16 часов 40 минут открыла огонь по немецким тральщикам, а в дальнейшем вела бой с тремя линкорами - «Кениг Альберт», «Кайзер» и «Кайзерин». Русская батарея добилась попадания в дредноут «Кайзер».11. Старший лейтенант Н. С. Бартенев, командир батареи № 43 на м. Церель.Но Церельская батарея также была брошена большей частью своего личного состава - лишь небольшая часть нижних чинов и офицеры остались верны воинскому долгу. В ночь на 2 октября на митинге обсуждался вопрос о сдаче батареи в соответствии с требованиями немецких парламентеров. Уговоры офицеров и части оставшихся верными долгу солдат и унтер-офицеров не сдаваться - оказались тщетными.Под влиянием пораженческих настроений на следующий день батарея была оставлена, офицеры начали уничтожение орудий и имущества. Но вывести из строя все орудия не удалось. Судьбу Цереля решил не германский флот, а приближение войск десантного корпуса.Церель, на который русским командованием возлагались такие надежды, пал. Его потеря означала стратегическую потерю всего Ирбенского пролива. 1 октября – переломный день операции.2 октября линкор «Гражданин» выдвинулся к Церелю чтобы помочь батарее, но смог лишь наблюдать ее гибель. Линкор и эсминцы забрали часть матросов и солдат из гарнизона острова. В этот день был окончательно потерян Эзель, а остатки 107-й пехотной дивизии окружены немцами.В это время на Кассарском плесе эсминцы противников вели артиллерийский бой. Немецкий эсминец V 98 подорвался на мине, потеряв 13 метров носовой оконечности, еще два эсминца выскочили на мель, причем один из них вышел из строя.Немцы, овладев Кассарским плесом, начали высадку на остров Даго.3 октября в Рижский залив вошла эскадра вице-адмирала П. фон Бенке (линкоры «Кениг» и «Кронпринц», легкие крейсера «Кольберг», «Страсбург» и «Аугсбург», 17 эскадренных миноносцев). День завершился отходом русской эскадры.На Мооне продолжали держаться бойцы Ревельского ударного батальона.4 октября бой продолжился на рейде Куйваста.Германские дредноуты «Кениг» и «Кронпринц» после полудня вступили в бой с линкорами «Слава» и «Гражданин». Завязался бой линкоров. Участник боя, находившийся в составе экипажа «Славы», вспоминал как сразу подтянулась расхристанная команда и как будто у матросов появился дореволюционный задор.12. Линкор «Гражданин».В 11 часов 45 минут на линкоре «Слава» из-за неисправности системы подачи боеприпасов выбыли из строя орудия носовой башни главного калибра. В этой ситуации командир решил развернуть линкор кормой вперед - чтобы задействовать кормовую башню главного калибра.В 12 часов 25 минут «Слава» получил 3 подводных попадания ниже броневого пояса. Корабль принял свыше тысячи тонн забортной воды, появился 4-5 градусный крен на левый борт. В 12 часов 39 минут линкор получил еще два попадания.2 снаряда попали в «Гражданин», был поврежден и крейсер «Баян».Но бой был небезуспешен и для русских кораблей. Наблюдались два попадания 305-мм снарядами в германский дредноут, в носовой части которого вспыхнул пожар. Благодаря этому русские корабли смогли выйти из сферы огня противника. Все кроме «Славы».Из-за серьезных повреждений (всего в ходе боя линкор получил 8 попаданий тяжелых снарядов) «Слава» приобрел большую осадку, исключавшую его проход моозундским фарватером. Линкор был затоплен на фарватере, а экипаж снят.13. Линкор «Слава», затопленный после боя 4 октября.Потери в людях во время этого боя: на «Славе пострадало 15 человек, на «Гражданине» было 5 раненых (один позже скончался), на «Баяне» - 5 погибших и 3 раненых.В этот день подорвался на минах и затонул немецкий эсминец S 64.14. Германский эсминец S 64.Связь с героическим гарнизоном Моона прервалась – русское командование начало принимать меры по эвакуации остатков оборонявшихся частей.Немцы высаживаются на остров Даго.В этот день противником был открыт Моонзунд.5 октября немцы захватили Моон – но кораблям Балтийского флота удалось эвакуировать часть ударного батальона.Видя неблагоприятное развитие оперативной обстановки, и то что сопротивление русских войск носит очаговый характер, 6 октября командование Балтийского флота, получив согласие Центробалта, эвакуировало острова.7 октября немцы захватили Даго, 8 высадились на Вердере, а 9 захватили Шильдау.Главная трагедия русских войск в Моонзундской операции была в характерном для 1917 г. дисбалансе между усилившейся техникой ведения войны и падением духа и дисциплины морально разлагающейся армии.Вместе с тем в ряде случаев имел место героизм и самопожертвование русских офицеров, солдат и матросов (команды некоторых кораблей, батарея 12-дюймовок на мысе Церель, бойцы ударного батальона).В ходе операции русские войска потеряли пленными более 20000 человек, 130 пулеметов, 141 орудие, 15 минометов, 2 бронеавтомобиля, 10 самолетов. Погибли 2 корабля - «Слава» и «Гром».Немецкий флот потерял 26 боевых и вспомогательных кораблей и судов, погибло до 400 десантников и моряков, русские сбили 5 самолетов.Погибли 10 миноносцев, 4 тральщика, много мелких и вспомогательных судов (санитарный транспорт, глиссеры, катера и пр.) [Чишвиц фон. Указ. соч. С. 176-177]. Несколько миноносцев, тральщиков, транспортов и мелких кораблей были повреждены.Германские линкоры «Байерн», «Гроссер Курфюрст» и «Маркграф» были достаточно серьезно повреждены, подорвавшись на минах. Линейный крейсер «Мольтке» также получил повреждения: 29 сентября русская батарея на мысе Хундава накрыла его третьим залпом.Учитывая, что операция «Альбион» не была доведена германцами до конца именно вследствие неожиданно высоких потерь, некоторыми историками Моонзундское сражение даже квалифицировалось как последняя победа русского флота [Дюпюи Э. Р. Всемирная история войн. Харперовская энциклопедия военной истории. Кн. 3. СПб. М., 2000. С. 899].Тактически в Моонзундском сражении ключевую роль сыграл прорыв немецких эсминцев через Соэлозунд. О том, насколько важное значение придавалось противником этому элементу Моонзундской операции, свидетельствует тот факт, что для прорыва на Кассарский плес немцы выделили 17 эсминцев. Серьезными тактическими просчетами русских явились преждевременное оставление Цереля, а также уход из южной части Моонзунда.Особенностью тактических успехов германских сухопутных войск и флота является то, что, будучи одержаны в различных пунктах, они сложились в единый комплекс, приведя к успеху операции.Операция интересна, помимо прочего, применением сторонами не только морской, но и воздушной техники. В боях за дамбу участвовали и русские бронеавтомобили, вышедшие в атаку со стороны моонского плацдарма на Оррисар и вынужденные отойти под огнем германской артиллерии.Обращает на себя внимание пассивность русского морского и особенно сухопутного командования. Оно нерешительно использовало имеющиеся силы и средства, не пыталось массировать свои ресурсы для решения важнейших задач. Ход операции изобилует упущенными тактическими возможностями со стороны русского армейского и морского руководства. Отчасти это объясняется апатией, затронувшей часть русского офицерства и генералитета как последствием революционных событий.Оценивая итоги Моонзундской операции, следует отметить, что успех с германской стороны проявился лишь в вытеснении русских в Финский залив. Фактически были захвачены острова Эзель, Даго, Моон, немецкий флот прорвался в Рижский залив, а русские оставили Моонзундский архипелаг.Операция интересна своим масштабом и характером театра военных действий. Ни одна из комбинированных операций мировой войны не проводилась на такой большой площади, и ни в одной из комбинированных операций войны на стороне атакующего не участвовало такое значительное количество военно-морских сил и средств. Соответственно, перевес в ресурсах над обороняющимся (вооруженные силы которого к тому же находились на стадии распада) никогда еще не был столь значителен. Однако он не принес противнику ожидаемого результата.Хотя сопротивление русских войск было слабым, возможности оставленных позиций далеко себя не исчерпали. Моонзундская операция была последним вкладом гибнущей русской армии в общесоюзное дело. В последний раз были оттянуты живые силы и техника врага, нанесены потери противнику. И это происходило, по словам Э. Людендорфа, в один из самых напряженных периодов мировой войны.