А у нас, в Беларуси. Неполитические размышления – 1

13 января 2017 года на белорусском портале ТУТ.by вышла весьма и весьма занимательная заметка под названием “У БРСМ папрасілі здаць членскі білет, а я яго тады ўжо спаліў”. Зачем молодежь идет в БНФ?” Так и хочется с иронией сказать “за шкафом”, но, пожалуй, пока не стоит.Начнем по порядку.Вышеназванный интернет-ресурс запустил проект “Молодежь в политике” с целью, как они сами говорят, показать, почему часть молодых девушек и парней выбирает этот путь, когда большая часть оставшихся думает, как бы выжить в этом оазисе коммунизма, когда с билбордов и с экранов телевизоров им постоянно твердят “Усё добра, усё чотка”.Поначалу идёт стандартная информация о количестве людей в партии, их немного, но как говорится “нас мало, но мы в тельняшках”... ой, в вышиванках. И, скорее всего, данная статья так бы и осталась без моего более пристального внимания (категория «прочитал да забыл»), но возьми да случись казус. Один из представителей группы из 6 человек, пришедших на интервью, некто 20-летний Никита Краснокутский, высказался, что Беларусь была оккупирована советской властью.Вот те на, а мужики-то не знают (с). Ну, думаю, я вроде бы лекции по истории России/СССР, как и по истории Беларуси ХХ века не сильно прогуливал, почитай, ходил регулярно и ответственно, но таких перлов не слышал. По имеющейся информации такого не говорил, пожалуй, ни один двоечник ни на одном экзамене по истории. А тут целое историческое открытие.Сразу оговорюсь: родину я люблю, историю знаю (и причем регулярно пополняю свои знания!). Автор в курсе, что немцы с поляками с запада, и княжество Московское с востока (и не только они) чинили убийства и грабежи на территории современной Беларуси. Да и войска того же ВКЛ (Великое Княжество Литовское) в долгу не оставалось. В общем, шло нормальное, многие даже употребляют слово “цивилизованное”, развитие человечества. Правда, такие оторванные от реальности ребята думают, что все обязаны ходить и дарить друг другу цветочки и жить в мире дружбе и со жвачкой. Оно, пожалуй и правильно, только действительность куда жестче.Вернемся немного назад, и сделаем небольшой экскурс в истории. Той, что была, а не той что представляется некоторым. Итак: в 1569 году между ВКЛ и Королевством Польским была заключена Люблинская уния, по которой образовалась Речь Посполитая. И до 1772 года данная держава просуществовала как нормальная европейская страна того времени: налоги, бунты, первоначальное накопление капитала, войны с соседями и прочее.Но из-за внутренних противоречий, ослабления центральной власти, золотых шляхетских вольностей (читай засилья магнатов и шляхты), держава начинает чахнуть. Соседи без внимания это не оставили и в результате трёх разделов (1772, 1793 и 1795) Речь Посполитая перестала существовать. Про все эти события можно прочитать отдельно. Тут самое важное, что тогдашнее мировое сообщество данный факт признало. И белорусские земли почти на 150 лет вошли в состав Российской империи, потом случалась сначала февральская революция, потом октябрьский переворот 1917 года.В это время активизировались различные национальные движения, в том числе и на территории современной Беларуси. И хотели создать страну при помощи именно оккупационных властей, только не советских, а именно немецких. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. И действительно, 25 марта 1918 года была создана БНР (Белорусская Народная Республика). Данное образование так и не успело стать настоящим государством и получить признание мировой общественности. 18 ноября 1918 года Первая мировая война закончилась. В этот же день на свет появилась Вторая Речь Посполитая, которая спала и видела возрождение страны в границах 1772 года, т.е. ни о какой БНР и речи быть не могло.В РСФСР в свою очередь посчитали, что Брестский мир от 3 марта 1918 года недействителен, и нужно забирать оттяпанные немцами территории. Завязалась советско-польская война. По белорусским землям несколько лет туда-сюда бегали поляки и Красная Армия. Белорусам, естественно, от этого хорошего было мало.На фоне всего этого 1 января 1919 года была образована БССР. Которая потом вошла в состав СССР как ЛитБелССР. А в июле 1920 года восстановлена снова как БССР. И теперь вопрос, уважаемые знатоки: как Советская Россия (РСФСР) могла оккупировать свою же страну? Ведь как ни крути, но БССР уже была частью единой страны еще до образования СССР.Напомним, что термин “оккупация” подразумевает занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней, обычно временное.Учитывая, что данные территории некогда входили в состав Российской империи, советские власти резонно посчитали их своими. Но членов современной БНФ это, по-видимому, не смущает.А когда их ловишь на таких вот перевираниях и искажениях, они очень сильно возмущаются и начинают кричать, или, скорее, визжать, что это все влияния Соловьева, Киселева и прочих ведущих с российского телевидения и российской пропаганды.Такую же реакцию вызывают вопросы, почему во всем виновата Россия, в то время когда Польша и Литва владеют исконно белорусскими землями (Белостокская область и Виленская область).Почему вы не требуете возврата этих территорий? Вопрос, скорее, риторический. Естественно, глупо отрицать, что советская власть не чудила и не преследовала людей, одним из самых известных случаев сопротивления является Слуцкое восстание. Только, опять же, подаётся оно однобоко, мол, сражались восставшие против большевиков и за независимость. А те супостаты возьми да подави его.Но у медали две стороны, как ни крути, и с другой опять на арену выходит Польша. От которой местным жителям досталось не меньше, чем от советской власти. Но из уст БНФовцев, которые сейчас собирают подписи за установку в Слуцке памятника повстанцам, оно исключительно антисоветское. А про поляков ни слова, а то не дай бог вообще финансирование перекроют и телеканал “Белсат” закроют.Эти же ребята (не только те, что давали интервью, а вообще) любят кричать, что Россия — фашистское, чуть ли неонацистское государство и при всякой возможности ставят знак равенства между СССР и Третьим Рейхом. Да только вот есть в истории свидетельства, кто с кем и по какую сторону баррикад был. Думается, одного фото будет достаточно:Выводы… Я думаю, они и так понятны. Свое мнение, как и оценку происходящего, пишите в комментариях.