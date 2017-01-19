05:29 20 января

А у нас, в Беларуси. Неполитические размышления – 1

13 января 2017 года на белорусском портале ТУТ.by вышла весьма и весьма занимательная заметка под названием “У БРСМ папрасілі здаць членскі білет, а я яго тады ўжо спаліў”. Зачем молодежь идет в БНФ?” Так и хочется с иронией сказать “за шкафом”, но, пожалуй, пока не стоит.

Начнем по порядку.

Вышеназванный интернет-ресурс запустил проект “Молодежь в политике” с целью, как они сами говорят, показать, почему часть молодых девушек и парней выбирает этот путь, когда большая часть оставшихся думает, как бы выжить в этом оазисе коммунизма, когда с билбордов и с экранов телевизоров им постоянно твердят “Усё добра, усё чотка”.


Поначалу идёт стандартная информация о количестве людей в партии, их немного, но как говорится “нас мало, но мы в тельняшках”... ой, в вышиванках. И, скорее всего, данная статья так бы и осталась без моего более пристального внимания (категория «прочитал да забыл»), но возьми да случись казус. Один из представителей группы из 6 человек, пришедших на интервью, некто 20-летний Никита Краснокутский, высказался, что Беларусь была оккупирована советской властью.

Вот те на, а мужики-то не знают (с). Ну, думаю, я вроде бы лекции по истории России/СССР, как и по истории Беларуси ХХ века не сильно прогуливал, почитай, ходил регулярно и ответственно, но таких перлов не слышал. По имеющейся информации такого не говорил, пожалуй, ни один двоечник ни на одном экзамене по истории. А тут целое историческое открытие.

Сразу оговорюсь: родину я люблю, историю знаю (и причем регулярно пополняю свои знания!). Автор в курсе, что немцы с поляками с запада, и княжество Московское с востока (и не только они) чинили убийства и грабежи на территории современной Беларуси. Да и войска того же ВКЛ (Великое Княжество Литовское) в долгу не оставалось. В общем, шло нормальное, многие даже употребляют слово “цивилизованное”, развитие человечества. Правда, такие оторванные от реальности ребята думают, что все обязаны ходить и дарить друг другу цветочки и жить в мире дружбе и со жвачкой. Оно, пожалуй и правильно, только действительность куда жестче.

Вернемся немного назад, и сделаем небольшой экскурс в истории. Той, что была, а не той что представляется некоторым. Итак: в 1569 году между ВКЛ и Королевством Польским была заключена Люблинская уния, по которой образовалась Речь Посполитая. И до 1772 года данная держава просуществовала как нормальная европейская страна того времени: налоги, бунты, первоначальное накопление капитала, войны с соседями и прочее.

Но из-за внутренних противоречий, ослабления центральной власти, золотых шляхетских вольностей (читай засилья магнатов и шляхты), держава начинает чахнуть. Соседи без внимания это не оставили и в результате трёх разделов (1772, 1793 и 1795) Речь Посполитая перестала существовать. Про все эти события можно прочитать отдельно. Тут самое важное, что тогдашнее мировое сообщество данный факт признало. И белорусские земли почти на 150 лет вошли в состав Российской империи, потом случалась сначала февральская революция, потом октябрьский переворот 1917 года.

В это время активизировались различные национальные движения, в том числе и на территории современной Беларуси. И хотели создать страну при помощи именно оккупационных властей, только не советских, а именно немецких. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. И действительно, 25 марта 1918 года была создана БНР (Белорусская Народная Республика). Данное образование так и не успело стать настоящим государством и получить признание мировой общественности. 18 ноября 1918 года Первая мировая война закончилась. В этот же день на свет появилась Вторая Речь Посполитая, которая спала и видела возрождение страны в границах 1772 года, т.е. ни о какой БНР и речи быть не могло.

В РСФСР в свою очередь посчитали, что Брестский мир от 3 марта 1918 года недействителен, и нужно забирать оттяпанные немцами территории. Завязалась советско-польская война. По белорусским землям несколько лет туда-сюда бегали поляки и Красная Армия. Белорусам, естественно, от этого хорошего было мало.

На фоне всего этого 1 января 1919 года была образована БССР. Которая потом вошла в состав СССР как ЛитБелССР. А в июле 1920 года восстановлена снова как БССР. И теперь вопрос, уважаемые знатоки: как Советская Россия (РСФСР) могла оккупировать свою же страну? Ведь как ни крути, но БССР уже была частью единой страны еще до образования СССР.

Напомним, что термин “оккупация” подразумевает занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней, обычно временное.

Учитывая, что данные территории некогда входили в состав Российской империи, советские власти резонно посчитали их своими. Но членов современной БНФ это, по-видимому, не смущает.

А когда их ловишь на таких вот перевираниях и искажениях, они очень сильно возмущаются и начинают кричать, или, скорее, визжать, что это все влияния Соловьева, Киселева и прочих ведущих с российского телевидения и российской пропаганды.

Такую же реакцию вызывают вопросы, почему во всем виновата Россия, в то время когда Польша и Литва владеют исконно белорусскими землями (Белостокская область и Виленская область).

Почему вы не требуете возврата этих территорий? Вопрос, скорее, риторический. Естественно, глупо отрицать, что советская власть не чудила и не преследовала людей, одним из самых известных случаев сопротивления является Слуцкое восстание. Только, опять же, подаётся оно однобоко, мол, сражались восставшие против большевиков и за независимость. А те супостаты возьми да подави его.

Но у медали две стороны, как ни крути, и с другой опять на арену выходит Польша. От которой местным жителям досталось не меньше, чем от советской власти. Но из уст БНФовцев, которые сейчас собирают подписи за установку в Слуцке памятника повстанцам, оно исключительно антисоветское. А про поляков ни слова, а то не дай бог вообще финансирование перекроют и телеканал “Белсат” закроют.

Эти же ребята (не только те, что давали интервью, а вообще) любят кричать, что Россия — фашистское, чуть ли неонацистское государство и при всякой возможности ставят знак равенства между СССР и Третьим Рейхом. Да только вот есть в истории свидетельства, кто с кем и по какую сторону баррикад был. Думается, одного фото будет достаточно:

А у нас, в Беларуси. Неполитические размышления – 1


Выводы… Я думаю, они и так понятны. Свое мнение, как и оценку происходящего, пишите в комментариях.
Автор: Александр Прокурат


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Комментарии 47
  1. Boris55 Вчера, 15:14
    Видео в тему:
    Boris55
  2. Скептик-Самоучка Вчера, 15:23
    Ну что сказать... в 404 начиналось так же.
    Батька не проспи!
    Скептик-Самоучка
  3. avt Вчера, 15:30
    request А чего удивительного то ?? Чем нацики белорусского разлива отличаются от великоукрских ?? Ну писал и ещё раз повторю - нац элиты ВЕЗДЕ на пост советском пространстве строят мононациональные государства , а для этого им нужна древнющая история от Адамко , там , или от Чингиза, Искендера, или Радзивилла и естественно ,,национально -освободительная " война , Бацка уже прогон сделал о том , что независимость отстоял у боях. Ну а если учесть что ВСЕ эти государства создал в современном виде Вова Ульянов , партийный псевдоним Ленин .То стал быть оккупант может быть только Россия , как правоприемник СССР.Иначе нужно объяснять своему населению - а нахрена порвали на национальные лоскуты СССР?И естественно нынешние свои косяки , тоже сваливаются на -,,темные силы нас злобно гнетут" , естественно ,,олигархи России".Свое то го...то есть ,,экономическое чудо" естественно не пахнет .Белоруссия не исключение ни на грамм ,ни на миллиметр.Вот кончился профит от России и началась истерика . Другой вопрос - а ума хватит понять , что всё точно так же делал Ссынукович. Который конечно як Колин Папа не седлал волну лозунгами о воссоединении с Россией, он ,Ссынукович просто обещал русский вторым государственным. НО нацистов в Раду провёл вполне конкретных и вполне легальных на своих плечах ,,региональных", они его и сожрали .Вот Колин Папа решил у Радзивилла поиграть , а с какого перепугу ён решил, что реальные местные , доморощенные нацики именно в нём увидят собственно потомка этого Радзивилла . bully
    avt
    1. kvm Вчера, 16:01
      Не надо гнать про Радзивиллов. Радзивиллы как политическая сила кончились во время разделов Речи Посполитой и окончательно ушли в 1812 году. Потомки, живущие сейчас в Англии, сидят тихонько.
      kvm
      1. avt Вчера, 16:18
        Цитата: kvm
        Не надо гнать про Радзивиллов. Радзивиллы как политическая сила кончились во время разделов Речи Посполитой и окончательно ушли в 1812 году.

        Не переживайте , ляхи вот через ,,восточные кресы" уже прогоны про реституцию великимукрам предъявили , вполне себе конкретными судебными исками . Так что таким путём , естественно попозже , и Радзивиллы встрепенутся из ,,прекрасного далёка". А поскольку таким манером , ну продолжая той же националистической тропкой двигаться у Эуропу, вам светит , в мягком варианте, судьба Прибалтики .То вот и смотрите как там всё происходило с реституцией. Тогда придёт осознание для кого собственно поместье отреставрировали. bully Мы в России это проехали - реально были попытки , но братва как то это на законадательном уровне чиста канкретна похерила. bully А роились из за бугра мухи за реституцией .Ну так Мы -Орда ! bully Нам эти общечеловеческие захермазо по фаллосу.Это всё для цэевропиков ,,просвещённых" в кружевных труселях bully
        avt
        1. рюрикович Вчера, 18:07
          Цитата: avt
          А поскольку таким манером , ну продолжая той же националистической тропкой двигаться у Эуропу, вам светит , в мягком варианте, судьба Прибалтики .

          Каб папасци у Яуропу,
          Трэба лоука ставиць ...у. wassat
          Нееее, менталитет не тот laughing
          Ну what ,если только в качестве туриста request

          fellow drinks
          рюрикович
          1. avt Вчера, 18:34
            Цитата: рюрикович
            Нееее, менталитет не тот

            no Если бы кто нибудь сказал в 80-е , что по ЛЕНИНГРАДУ будут бегать молодые пацаны , кликухи себе понаберут гансофрицеборман и ещё ,,зиговать" с персональными криками Гитлеру , сразу бы в бубен дал , не тратя слюны. Однако в 90-е это реально БЫЛО и сейчас в тину залегло. Но Игорёк Чубайс на ТВ мелькает , тот самый , который про Власова писал , что он пробивался в Ленинград , организовать сопротивление Сталину. Так что звиняй брат , но легкомыслия в этом вопросе допускать никак нельзя.Слишком большой кровью нам всё дзяды сдобулы .И ныне вот кровушкой на Донбассе люди умываются именно за это попустительство в беспамятстве. request Это реально беда , когда бульдоги из под ковра свою драку на люди выпускают и ещё приправляют её национализмом. Мы это прошли с 2013 со стрельбой в Москве по ,Белому дому" ( да хрен бы то с депутатами , реально гражданских на счётчик набивали ) , а потом ещё и двумя Чеченскими окропили Россию ,,красненьким" с террактами в Москве и городах поменьше. Не дай вам Бог с Белоруссией сотворить хотя бы на 10% от того что в России начудили , а уж про Руину не говорю - там умоются по полной за свидомизм эуропэйский - там не то что коготок , они по колено ещё на ,,померанчивом майдане" увязли и будут дальше тонуть.У Белоруссии шанс есть ...пока ... точка бифуркции ещё не достигли и невозврата тоже. Найдётся ли вменяемая часть элиты , как та в те времена ,,далёкие , теперь почти былинные" , когда сделали свой выбор и стали системообразующей частью Российской Империи?. request Смогут договориться о компромиссе и гарантиях для себя , причём включая ,,социальные лифты" ? Вот вопрос вопросов! Тогда перспективу вижу вполне себе мирную и в развитии. Иначе два пути - национальная резервация на манер прибалтов и ....не дай Бог -Руина . hi Р.S. Уж больно не нравится мне это всё с 2000 , развивающееся исключительно на личных амбициях по формуле -,,Джавдет - трус, Абдулла- воин, они не любят друг друга " bully
            avt
            1. avt Вчера, 18:45
              Цитата: avt
              Мы это прошли с 2013 со стрельбой в Москве по ,Белому дому"

              wassat На эмоциях заврался , конечно 1993 !Звиняйте - подправить не успел request
              avt
      2. Barkun Вчера, 23:26
        С Радзивилами вообще не просто. Да, князья, но князья Священной Римской Империи. Корона титул Радзивилов, князей Несвижских и Олонецких (кста, Олонец - это на Украине) только подтвердила
        Barkun
    2. tihiy Вчера, 19:28
      Цитата: avt
      request А чего удивительного то ?? Чем нацики белорусского разлива отличаются от великоукрских ?? Ну писал и ещё раз повторю - нац элиты ВЕЗДЕ на пост советском пространстве строят мононациональные государства , а для этого им нужна древнющая история от Адамко , там , или от Чингиза, Искендера, или Радзивилла и естественно ,,национально -освободительная " война , Бацка уже прогон сделал о том , что независимость отстоял у боях. Ну а если учесть что ВСЕ эти государства создал в современном виде Вова Ульянов , партийный псевдоним Ленин .То стал быть оккупант может быть только Россия , как правоприемник СССР.Иначе нужно объяснять своему населению - а нахрена порвали на национальные лоскуты СССР?И естественно нынешние свои косяки , тоже сваливаются на -,,темные силы нас злобно гнетут" , естественно ,,олигархи России".Свое то го...то есть ,,экономическое чудо" естественно не пахнет .Белоруссия не исключение ни на грамм ,ни на миллиметр.Вот кончился профит от России и началась истерика . Другой вопрос - а ума хватит понять , что всё точно так же делал Ссынукович. Который конечно як Колин Папа не седлал волну лозунгами о воссоединении с Россией, он ,Ссынукович просто обещал русский вторым государственным. НО нацистов в Раду провёл вполне конкретных и вполне легальных на своих плечах ,,региональных", они его и сожрали .Вот Колин Папа решил у Радзивилла поиграть , а с какого перепугу ён решил, что реальные местные , доморощенные нацики именно в нём увидят собственно потомка этого Радзивилла . bully


      Вот что ни глава нацистов,, то как правило иудейского происхождения.
      Хоть в Украине (Тягнибоки-Фротманы, Яроши, Турчиновы-Коганы)
      Хоть у нас ( Беловы - Поткины)
      Думаю, что и в Белоруссии та же картина
      tihiy
    3. антивирус Вчера, 20:44
      все народы двигались. мешали кровь, побеждали , пропадали во времени и пространствах, и слабое звено со временем или закаляется или -вниз осколки( мусор истории)
      Содержать РБ не будет больше РФ. По производственной цепочке от сырья всю РБ купят наши олигархи. Если др сырье ввозит-с др стороны купят.
      Причина простая- ограничение сбыта готовой прод-и и не возможно сбалансировать расх- доходы( ритмичность производства).
      Найти повод ля недовольства легко. Кто погасит недовольство?- тот кто танцует даму- и платить должен.
      Четко определить "хозяин" платит, и брать власть .Наши олигархи не хотят управлять, а цепочка власти длинная и бестолковая( пока) . Укрия получится? или вывернут власти , в т ч Лукашенко.
      Есть запрос на развитие, но уехать и заработать -просто. а своя земля( даже заработав) не развита, длинные вложения , модернизация огромной экономики -иначе много безработных( Лукашенко лет 7-10 назад о 1 трлн дол )
      как поступать с нашими олигархами?
      антивирус
      1. Barkun Вчера, 23:23
        О! Т.е. объединение с Р.Ф. предполагает денационализацию экономики. Причём во всех смыслах. Что мерзко.
        Barkun
  4. nord62 Вчера, 16:09
    Общаясь с обычными людьми, а не проплаченной Западом сворой шавок (причем - очень и очень малочисленной) - все хотят снова в СССР либо аналогичную структуру совместно с Россией (очень сильно переплетены корни? и экономические, и исторические, и родственные) . Только вот то состояние в Беларуси, которое мы имеем сейчас, а именно социально-ориентированный капитализм, а по большому счету - показуха и массовый бред во всем нужно срочно уничтожать, и здесь без России не обойтись angry . Псевдобелорусская псевдоэлита рванет на Запад (туда ей и дорога), а белоруссы вместе с россиянами будут плечем к плечу противостоять всем "партнерам" (слово то какое бесовское), которые спят и видят как бы нас изничтожить и на наши земли поселить Гансов, Джонов, Ди Цыней и т.д. hi
    nord62
    1. рюрикович Вчера, 17:57
      Лично я за наитеснейшие связи в Россией. request Говорим на одном языке, двести лет жили в одной стране,один народ, по сути...Хорошего менеджера просто надо, типа Сталина what
      рюрикович
    2. Barkun Вчера, 23:21
      Эх, ребяты... Всё так, кабы не одно но: олигархата у нас нет и очень не хочеться, что бы остатки экономики пошли по московскому образцу и этот олигархат появился.
      Barkun
  5. Altona Вчера, 16:12


    Ну тогда ещё раз поставлю памятку про змагаров, шоб не забыули.
    Altona
    1. рюрикович Вчера, 17:50
      Жестко, но yes Сам этих продажных "змагароу" не перевариваю negative
      рюрикович
  6. Altona Вчера, 16:17
    Цитата: nord62
    Только вот то состояние в Беларуси, которое мы имеем сейчас, а именно социально-ориентированный капитализм, а по большому счету - показуха и массовый бред во всем нужно срочно уничтожать, и здесь без России не обойтись

    --------------------------------------------
    Совершенно согласен. Беларусь при Союзе была в основном большой сборочной площадкой, с точки зрения логистики вполне оправдано. Проще привести маленькие детали и собрать трактора у границы (для СЭВ и на экспорт), чем тащить эти трактора через всю страну на платформах по 3-4 штуки. Так же было и с Прибалтикой, и с Украиной. А сейчас, замыкание в себе или не дай Бог "интеграция с ЕС" приведет только к деградации. Своей культурно-интеллектуальной базы маловато, Западу конкуренты тоже не нужны.
    Altona
    1. Омич Вчера, 16:32
      Эх, Петр Миронович! Не уберегся...
      Вот кто мог вытянуть Союз из болота...
      По крайней мере, при нем БССР процветала.
      Омич
      1. avt Вчера, 16:47
        Цитата: Омич
        Эх, Петр Миронович! Не уберегся...

        Это была БЕДА ВСЕСОЮЗНОГО масштаба !!!! Этот был даже круче Романова , оболганного ЮВ, за ради ,,Горби".Он бы пошёл до конца , как китайцы старого замеса на Тянь ань мынь-е request
        avt
  7. Андрюха Г Вчера, 16:35
    Как постоянный посетитель интернет сайта тут.бай могу сказать, что после событий 2014 года на Украине этот сайт "понесло". Причину и единственную в этом "националистическом уклоне" я лично вижу в одном - владельце сайта товарище Ю́рии Анато́льевиче Зи́ссере. Больше писать не буду, кому интересно почитает в интернете об этом товарище - кто он и откуда.
    Андрюха Г
    1. avt Вчера, 16:52
      Цитата: Андрюха Г
      что после событий 2014 года на Украине этот сайт "понесло".

      laughing laughing Встаньте с головы на ноги . Тогда мо-о-ожет быть придёт осознанье , что понесло Украину в Руину, причём давно , как минимум , и то чисто внешне на публику, с ,,померанчивого майдана". А уж в 2014 просто USы ввели внешнее управление над туземцами с привлечением местных бандерлогов.
      avt
    2. рюрикович Вчера, 17:52
      Цитата: Андрюха Г
      Больше писать не буду, кому интересно почитает в интернете об этом товарище - кто он и откуда.

      Я про это уже с год говорю, что "тут.бай" - это прозападная шавка, маскирующаяся под народный negative
      рюрикович
    3. Barkun Вчера, 23:15
      Не, ну кроме "Тута" ещё и "Хартия" есть. И "Наша Нива". В целом же с выводами согласен.
      Barkun
    4. Roma-1977 Сегодня, 00:53
      "Тутбай" понесло гораздо раньше, чем в 2014. Лет пять назад его модераторы уже не стесняясь удаляли пророссийские комментарии к статьям, не трогая при этом антироссийские (включая явно подпадающие под действие статьи УК РБ об экстремизме).
      Roma-1977
  8. Изограф Вчера, 17:57
    Не дай Бог, чтобы в Белоруссии началось майданутое светопредставление.
    А Лукашенко по-ходу скоро окончательно превратится в русофоба и местного фюрера и своей безобразной политикой и потаканием местным нацикам спустит страну в евроунитаз.
    Лукашенко,уйди на пенсию!!!Дай людям пожить без твоего "гения".Как ты задолбал своими прожектами ,которые только ссорят нас и ломают Русский Мир.Уйди,бацька,на покой, не повторяй судьбу Януковича.Выходи на заслуженный отдых и обнимайся вдоволь со своими хунтовскими выродками, целуйся взасос с ними да хоть с самой бесноватой Пауэр Саманткой.....просто свали нахрен.
    Изограф
    1. Ст.пропорщик Вчера, 19:06
      ЕБНу какое то волшебное слово сказали - подхватился и передал власть толковому парню. Бацька забронзовел в своих глазах. Если у руководителя отсутствует самоанализ на постсоветском пространстве - это прямой путь к сдаче страны на запад, в гейропы.
      Ст.пропорщик
    2. tihiy Вчера, 19:38
      Цитата: Изограф
      Лукашенко,уйди на пенсию!!!Дай людям пожить без твоего "гения".Как ты задолбал своими прожектами ,которые только ссорят нас и ломают Русский Мир.Уйди,бацька,на покой, не повторяй судьбу...


      Ага! А вместо него поставьте какого-нибудь талантливого Чубайца, или Исаева
      tihiy
    3. Анатоль Клим Вчера, 19:45
      Цитата: Изограф
      Лукашенко,уйди на пенсию!!!

      Вспоминаю 2001 год, очередные выборы президента Беларуси, я тогда там был. Среди кандидатов была Наталья Машерова, дочь покойного Петра Мироновича, очень много белорусов были готовы за неё голосовать. Лукашенко тогда по настоящему испугался и обиделся: «Брошенная была семья, никто туда никогда не ходил. Вы же помните, после президентских выборов я пошел в эту семью, поддерживал всегда. Много сделал для избрания этого человека в парламент – и тут удар в спину». Не слыша ответных реплик, Лукашенко стал пугать Машерову сложностью президентской работы. «Это же очень тяжелая работа, причем при наших полномочиях президентских – это же главнокомандующий Вооруженными силами. Что она не понимает, что она этим самым играет на руку отвязной прозападной оппозиции?» – истерично вопрошал Лукашенко. Короче Наталье Машеровой пришлось снять свою кандидатуру, ей даже пришлось увезти в Москву свою престарелую мать, истинную причину почему она сняла свою кандидатуру, она до сих пор не сказала, но давление на неё командой Лукашенко было оказано огромное.
      Сейчас пророссийских политиков в Беларуси я не вижу, Лукашенко их зачистил, ну не Франца Клинцевича туда отправлять, он хоть и белорус, но уже давно там не живёт и не знает белорусских реалий. Так что пока всё сложно, а ошибиться нельзя.
      Анатоль Клим
      1. Barkun Вчера, 23:13
        Наталья Машерова это был единственный и реальный конкурент. Но 1) Неверю я, что такой талантище мог передаться по наследству. 2) Да, она таки сама сняла свою кандидатуру. Чем, кстати, не мало обескуражила многих.
        Barkun
    4. антивирус Вчера, 20:50
      личная власть -не передача по наследству, а еще и ответственность за своего приемника. Кто придет? если "Лукашенко уйди", то кто...
      ВВП и Лавров и ФСБ успеют подхватить? не предать
      антивирус
    5. Barkun Вчера, 23:17
      Да на трон некого! Пусто у нас. Вообще. Причём как в партийном, так и в личном плане.
      Barkun
    6. AndreiBelarus Вчера, 23:31
      20 января 2000 года Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись ратификационными грамотами договора.
      А через два года после обмена ратификационными грамотами Путин отказался от договора.
      Идею его признал неприемлемой: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у нас появился какой-то наднациональный орган».

      Это было бы, мол, по советскому образцу.

      И предложил ввести Белоруссию в состав России — вариант непроходимый и явно провокационный, перечёркивающий уже начатую на постсоветском пространстве интеграцию.
      По его настоянию организационные вопросы строительства Союзного государства — принятие Конституционного акта и формирование наднациональных управленческих структур — вынесли «за скобки» переговоров.
      Не успел Путин прилюдно отречься от Союзного договора, как началась оглушительная кампания в поддержку его «новой, прагматичной политики».
      Вся кремлёвская рать обрушилась на Лукашенко.
      «В целом, говоря о реакции президента Белоруссии на предложения нашего президента, хочется сказать такую фразу: не надо искать поводов для нереализации уже существующей договорённости в рамках договора. Такое ощущение, что ищется повод, чтобы действительно не идти вперёд, а иметь возможность для каких-то целей — мне не очень понятно — топтаться на месте», — своей обычной скороговорочкой выпалил перед телекамерами бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов.

      Что, как можно было понять, означало: Лукашенко выступает против Союзного договора.

      А главный в ту пору «единоросс» и спикер Госдумы Борис Грызлов стал доказывать, что Союзное государство с Белоруссией невозможно: и направление в развитии её неправильное, и экономический курс — неэффективный.
      В окружении министров-капиталистов и нефтегазовых магнатов, собранных на экстренное совещание, которое транслировали все крупные телеканалы, он объяснил народу необходимость «ценовой коррективы»: «Это сделано для укрепления интеграции».
      Путин обратился к чувствам обывателя.
      Дотации белорусам на газ и нефть, обеспечивающие равенство цен, сообщил он, наносят России ежегодный ущерб в объёме более пяти миллиардов долларов.
      И бьют по доходам, особенно стариков и детей.
      Но комплексными расчётами экономистов, кстати, не раз публиковавшимися в печати, было доказано, что часть этих дотаций, и немалая, возвращалась россиянам в виде недорогой, из-за меньших затрат на энергоресурсы, белорусской продукции: она всегда была на 20—25 процентов дешевле своих возможных аналогов.

      Терял «Газпром», но выигрывали российские потребители.

      К тому же белорусская продукция включала в себя российское сырьё и комплектацию. А это — тот сбыт, которого без Белоруссии у России просто не было бы.

      Умолчал Путин и о том, что, потребляя сырьё, полуфабрикаты и комплектующие из России, белорусские предприятия обеспечивают там работой около десяти миллионов человек.
      AndreiBelarus
    7. Roma-1977 Сегодня, 00:56
      Поздно. Уже началось. Но не так драматично как на Украине, а потихоньку, чтобы не спугнуть народ. Так как народ ещё нужно обработать в антироссийском ключе, а для этого требуется несколько лет методичной промывки мозгов.
      Roma-1977
  9. ротмистр Вчера, 19:00
    Все написано довольно интересно, но вот вопрос; фотография с Гитлером причем? Показать, что в ходе Слуцкого восстания носили портрет Гитлера? Так восстание было в1920г. и при какой пижаме этот бесноватый? Зачем делать такие провокации? Прочитают ребята белорусские нацики и начнется крик; русские из нас фашистов делают. Видимо кому то неймется подыграть Лукошенко. Ну-ну, старайтесь.
    ротмистр
    1. Barkun Вчера, 23:10
      Фото с первомайского демонстрации в Минске 1943 года. В колонне - "Союз беларускай моладзі".
      Barkun
    2. AndreiBelarus Вчера, 23:37
      просто они думают что мы такие же как они
      это памятники эсэсовцам в Москве и регионах
      AndreiBelarus
  10. Seidel45 Вчера, 19:43
    ...потом случалась сначала февральская революция, потом октябрьский переворот 1917 года...

    Кстати, о птичках и... переворотах. Умные люди говорят, что революцией называется коренное переустройство жизни страны и общества, слом прежних экономических и социальных отношений. Революция сопровождается свержением существующего строя и предполагает замену его новым. Революция характеризуется непримиримостью противоборствующих сторон. Их противостояние способно вылиться в братоубийственную гражданскую войну. Революция предполагает развязывание политики террора и репрессий по отношению к свергнутым противникам. Революция знаменует начало нового этапа в развитии государства. Государственный переворот может быть гораздо уже по поставленным целям, нежели революция. Например, дворцовые перевороты в России XVIII века ничего принципиально не меняли, строй оставался прежним. Переворот является результатом заговора ограниченного круга лиц. Переворот характеризуется спонтанностью и стремительностью происходящих событий. Переворот не всегда обречен на успех.
    Подробнее: http://kotuch.ru/3175/chem-otlichaetsya-revolyuci
    ya-ot-perevorota
    Так вот, если верить этим самым умным людям, то, воленс-ноленс, как раз октябрьский переворот является революцией, а февральская революция - всего лишь переворотом.
    Seidel45
    1. антивирус Вчера, 20:53
      а им хочется баварского и все на востоке -плохие и плохо
      антивирус
  11. ShadowCat Вчера, 19:58
    Знаете мне эти все вектора напоминают две вещи. Первое это феодальную раздробленность и неприятные последствия для всей Руси. Второе - план Ост(и его вариаций) от наших "ляпеших друзей" нацистов. И вот поверьте мне, почему-то пара президентов имеют такую же фамилию что и генерал которого заставил обделаться Константин Константинович.
    ShadowCat
  12. Бригадир Вчера, 21:33
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Ну что сказать... в 404 начиналось так же.
    Батька не проспи!

    Увы... Но уже, похоже, поздно... Скоро и там полыхнёт Майдан...
    Пора батьке запасаться салом, чтобы было чем смазывать пятки во время драпа! Вот только куда будет бежать Лукаш - это вопрос...
    Путин хрен его примет, после всех его антироссийских закидонов!
    Бригадир
    1. Roma-1977 Сегодня, 01:00
      Примет. Раз даже Януковича принял.
      Roma-1977
  13. Dekabrist Вчера, 22:58
    Все те элементы и остатки единства, которое наблюдается на постосоветском пространстве, наследие еще Российской империи, следствие общей истории, принадлежности всех стран СНГ и стран Балтии к Российской империи и ее преемнику — СССР. И эксплуатировать это наследие бесконечно, почивая на лаврах и рассказывая, какие все вокруг плохие, невозможно.
    Время идет. Уже сто лет как нет Российской империи. Двадцать шесть лет, как ушел в историю продолжатель ее дела - СССР. Наследство славных предков, создававшуюся веками империю, проели и прокакали, что дальше? Как говорили во времена Петра I:"Делов великих не видно". Времени осталось, по моему, не много. До тех пор, пока в бывших республиках СССР правят режимы имитационной демократии, которые используют демократическую форму при неправовом авторитарном содержании и патологическом желании местной "элиты" к личному обогащению. Но они не могут существовать бесконечно.
    Dekabrist
  14. Barkun Вчера, 23:07
    Как белорус добавлю, что с антисоветизмом как раз всё понятно. Любой период национального возрождения отличается некоторым романтизмом. Отсюда и мифологизация (кста, тьма мифов родом, собственно, из 20х, хотя бы сказания о складывании национальной символики возьмите). А в качестве наблюдения... Крикливость оппозиции обратно пропорциональна её силе. Нормальная, сильная и злая оппозиция - молчит, так как знает, что её время обязательно придёт. У нас же тут пока цирк.
    Barkun
    1. brod Сегодня, 02:04
      В Беларуси как бы две оппозиции. Первая зто "крикливая", а вторая "злая оппозиция - молчит, так как знает, что её время обязательно придёт." Численность "злой оппозиции" , ну, не меньше нескольких десятков тысяч человек наберется.
      brod
  15. Roma-1977 Сегодня, 01:03
    Автор так пишет о "слуцком восстании", как будто оно действительно являлось неким восстанием, а не провалившейся акцией польских спецслужб на передаваемой согласно Рижскому договору о мире Советской России территории.
    Roma-1977
  16. brod Сегодня, 01:53
    Автор правильно зацепил Польшу. В отношении ВКЛ как-то замалчивается тот факт, что княжество в своей основе было не Литовское, а Русское и язык тоже русский. Было два больших русских проекта - западный, это ВКЛ и восточный - Московское княжество.
    Западный потерпел крах по верным словам автора " из-за внутренних противоречий, ослабления центральной власти, золотых шляхетских вольностей (читай засилья магнатов и шляхты)", из-за Польши.
    brod
  17. Комментарий был удален.

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