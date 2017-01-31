Гаубицы максимальных калибров

Что могли союзники противопоставить сверхмощным гаубицам держав Германского блока? Статья посвящена тяжелым гаубицам Франции и России в Первую мировую войну.Идея, лежащая в основе применения такого артиллерийского орудия как гаубица - специальное уменьшение заряда и начальной скорости снаряда для того, чтобы добиться навесного огня на сравнительно небольших дистанциях. Навесной огонь необходим для поражения закрытых целей, что было особенно актуально в период Первой мировой войны.Средний угол падения гаубичного снаряда – 30-40 градусов.Ведение огня под такими углами возможно и из пушек, но с очень больших дистанций, близких к предельной дальности орудий – и меткость такой стрельбы будет стремиться к нулю.При одном калибре с пушкой, гаубица имеет перед ней преимущество, заключавшееся прежде всего в том, что у гаубицы меньше давление пороховых газов в канале ствола. У пушек это давление составляло 2,5 – 3 тысячи, а у гаубиц – 1,5 – 2 тысячи атмосфер. Соответственно, можно применить пониженные требования к прочности ствола гаубицы, что, в совокупности с его меньшей длиной приводит к значительному уменьшению веса орудия, а значит увеличению подвижности, удешевлению производства и ускорению процесса изготовления.Малая величина заряда дает: 1) увеличение живучести орудия и срока его службы; 2) уменьшение расхода пороха и соответственно веса комплекта боеприпасов.Соответственно, у гаубицы есть резерв для увеличения калибра при сохранении прочих характеристик на допустимом уровне. В период мировой войны калибр гаубицы превышал калибр пушки в одном и том же роде артиллерии (дивизионной, корпусной и пр.) на 50 мм. А это в свою очередь увеличивало вес разрывного заряда и мощность снаряда.Соответственно, гаубица уже по определению - орудие большого калибра. Применялись следующие типы крупнокалиберных гаубиц: 280-мм, 305-мм, 370-мм, 400-мм, 406-мм, 420-мм, 520-мм. Такие калибры применялись прежде всего для разрушения бетонных и броневых убежищ долговременной фортификации. Т. е. мощная гаубица - это орудие атаки, в то время как артиллерия обороны обходилась более скромными калибрами.О мощи крупнокалиберных гаубиц свидетельствуют их характеристики.Например, французская 370-мм гаубица стреляла снарядами весом 500 кг, а германская 420-мм гаубица – 931 кг.Говоря о весе разрывных зарядов, необходимо отметить еще одно преимущество гаубицы перед пушкой. При больших давлениях пороховых газов в каналах стволов пушек по сравнению с гаубичными давлениями, минимальная толщина стенок пушечного снаряда должна быть (при одинаковой прочности материала) больше чем у гаубичного приблизительно в 2 раза. Соответственно, вместо 20-30% тротила, содержащегося в гаубичных снарядах, пушечные снаряды содержат лишь 10-15% тротила. Например, фугасный снаряд 152-мм пушки системы Шнейдера содержал 5,6 кг тротила, а в снаряде 152-мм гаубицы – 8,7 кг.Кроме увеличения разрушительного действия снарядов большой калибр гаубиц влиял и на дальность стрельбы. Хотя гаубицы в принципе не претендуют на большие дальности (на то есть пушки), все же увеличение гаубичных дальностей – явление желательное. Например, генерал Ж. Жоффр в письме к военному министру от 10 июня 1915 г. требовал спроектировать и испытать гаубицу 400-мм калибра, так как 293-мм и 370-мм гаубицы давали дальность 8 – 10 км. Генерал же настаивал на минимальной дальности огня в 12 км.Наиболее известные и мощные гаубицы больших калибров, применявшиеся французами в мировую войну, были следующие.280-мм гаубица системы Шнейдера.Ил. 1. 280-мм гаубица Шнейдера обр. 1914/15 гг. в боевом положении.Она вела огонь на дальность 9,6 км 275-ти кг снарядом (вес заряда 56 кг). Летящий со скоростью 320 м/с снаряд пробивал 2,8-метровую бетонную плиту. Для стрельбы гаубица устанавливалась на особой металлической платформе, весящей 4160 кг, закрепляемой на грунте. Эта платформа служила сошником и одновременно местом отката казенной части орудия при выстреле. Высота огня гаубицы – 1860 м. Орудие относилось к гаубицам «малого могущества», но большой подвижности.370-мм гаубица Батиньоля также относилась к числу железнодорожных артиллерийских систем, по французской терминологии – «рельсовой артиллерии». Такие орудия перевозились в собранном виде и вели огонь с железнодорожных лафетов-платформ, на которых и перевозились. Перед открытием огня такая система требовала предварительной подготовки железнодорожного полотна на боевой позиции. Для этого осуществлялось: а) снятие рельсов и шпал; б) утрамбовка песчаного балласта, в) вдавливание деревянной платформы; г) установка новых рельсов из высококачественных сортов стали; д) выкапывание ровика, необходимого для прохода казенной части орудия при выстреле. Укрепление полотна осуществлялось в течение 5 дней, до получаса занимал подъем платформы с лафетом и орудием и освобождение осей ж/д вагонетки от действия выстрела. При стрельбе система опиралась на основание - с помощью особых продольных и поперечных шпал лафета-платформы. Гаубица Батиньоля вела огонь на дальность 15-16 км 516-ти и 710-ти кг снарядами (вес заряда 72 и 142 кг). Летящий со скоростью 535 м/с снаряд пробивал 4,3-метровую бетонную плиту. Гаубица Фила имела такой же калибр, но более низкие характеристики (дальность стрельбы 8 – 10 км, начальная скорость снаряда 320 м/с), но могла перевозиться в разобранном (на три части) виде по узкоколейной железной дороге с помощью лошадей, а по дороге – тракторами.Ил. 2. 370-мм гаубица Батиньоля.400-мм гаубица Сен-Шамона.Она вела огонь на дальность 15-16 км 641 и 900-кг снарядами (вес заряда 90 и 180 кг). Летящий со скоростью 530 м/с снаряд пробивал 4,6-метровую бетонную плиту. Гаубица относилась к орудиям «очень большого могущества», также как и русская 406-мм гаубица Обуховского завода (к моменту выхода России из войны проект полностью не был реализован). Русская гаубица должна была вести огонь 870-кг снарядами (вес заряда 110,6 кг) с начальной скоростью 500 м/с на дальность 14 – 16 км.Ил. 3. 400-мм гаубица Сен-Шамона.Наконец, французская 520-мм гаубица, прошедшая испытание в 1917 г., обладала поистине чудовищными тактико-техническими характеристиками. Она вела огонь на дальность 25 км 1300 и 1800-кг (длина – 2 метра!) снарядами (вес заряда 300 и более килограмм). Летящий со скоростью до 600 м/с снаряд пробивал 5,8-метровую бетонную плиту.Ил. 4. 520-мм гаубица.Все гаубицы имели наибольший угол возвышения 60-65 градусов.Вершиной пирамиды артиллерийской мощи русской армии была 305-мм гаубица системы Обуховского завода образца 1915 г.Российские оружейники к концу мировой войны завершали разработку 406-мм орудия, но в сложившихся условиях Восточноевропейского ТВД особой необходимости в таком орудии не было - стандарты позиционной войны на востоке до западноевропейских не дотягивали – и 305-мм калибр успешно справлялся со всем спектром задач по уничтожению целей практически любого уровня сложности.Двенадцатидюймовка была сконструирована Петроградским и Обуховским металлическими заводами - первый изготавливал лафеты, а второй - стволы и прицельные приспособления.Ствол гаубицы был трехслойный, поршневые затворы применялись двух типов: систем Обуховского завода и Розенберга (открывание затвора осуществлялось вращением рукоятки по часовой стрелке, а закрывание - вращением рукоятки в обратную сторону). Особый предохранитель позволял сделать выстрел только при полностью закрытом затворе.При выстреле ствол гаубицы откатывался по направляющим планкам люльки. Лафет - упругого типа. Применялись воздушно-гидравлический накатник и гидравлический компрессор, а подача масла в цилиндры накатника и компрессоров осуществлялась насосом из специального бака.Приведение орудия в боевое положение осуществлялось с помощью подъемного механизма. Гаубица обладала оригинальным поворотным механизмом. Деревянное основание орудия было разборным и служило упругим буфером, поглощавшим силы, возникающие при выстреле. Обуховская гаубица устанавливалась для стрельбы на прочных деревянных основаниях - в несколько рядов прочных брусьев. Основание весом до 16-ти тонн перевозилось по железной дороге. Для установки основания выкапывался глубокий котлован.Щита гаубица не имела.Большое значение имела правильная организация подъездных путей, которые служили для доставки орудия на огневую позицию и подвоза боеприпасов. Ha орудие полагалось 300 метров узкой железнодорожной колеи и две вагонетки. Ha каждую, передвигаемую вручную, вагонетку помещалось два выстрела.Огневая позиция 305-мм батарей выбиралась по возможности в лесу рядом с железнодорожной линией. Длительность работ по переводу орудия из походного в боевое положение - от двух до пяти суток.«Русская Берта» вела огонь на дальность 13,5 км 372-ти кг снарядом (вес заряда 78 кг). Летящий со скоростью 440 м/с снаряд пробивал 3,4-метровую бетонную плиту. Гаубица относилась к орудиям «большого могущества» и большой дальности. Например, британская гаубица Виккерса при таком же калибре могла стрелять лишь на 9 км (скорость снаряда 360 м/с), но превосходила русскую гаубицу в подвижности (ее можно было перевозить не только по железной дороге, но и паровыми тракторами Фуллера).Ил. 5. 305-мм гаубица Обуховского завода.Это замечательное орудие верой и правдой служило в Русской и Красной армиях.Ил. 6. 305-мм гаубица. Санкт-Петербургский музей артиллерии.Наиболее ярким примером боевого применения 305-мм гаубиц является эпизод у дер. Еловка. Северный фронт, противостоящий исключительно германским войскам на серьезно укрепленной местности, и занимавший давно устоявшиеся позиции, был наиболее насыщен тяжелой артиллерией.3 декабря 1916 г. она себя эффективно продемонстрировала на одном из боевых участков фронта в районе г. Двинск.Ломая сформировавшиеся шаблоны позиционной войны, командующий 12-й армией генерал от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриев заложил в основу подготавливаемой им наступательной операции принцип тактической внезапности. Артиллерии требовалось преодолеть старинный принцип «не вижу - не стреляю», открыв огонь без пристрелки – по так называемым исчисленным данным.Накануне наступления огневая группа батарей 19-го армейского корпуса выдвинулась на огневые позиции к переднему краю обороны. Цель группы - станция Еловка, на которой были сосредоточены германские склады – инженерные, артиллерийские, интендантскиеКомандование подготовилось к огневому удару очень тщательно – была произведена аэрофотосъемка целей, нанесение их на карту с установлением размеров, возможного отклонения целей и поправок. Учитывались рассеивание снарядов, размеры целей и пр. Цели пронумеровывались и распределялись между батареями огневой группы. Специально составленные по каждому орудию данные были сведены в таблицы, которые были розданы командирам орудий и взводов.Радиосвязью соединялись батареи друг с другом, с группой контрбатарейной борьбы, с пехотой, с высшим артиллерийским и общевойсковым командованием. Были приняты особые меры по маскировке, рядом с орудиями размещались зенитно-пулеметные взводы.Такая подготовка принесла свои плоды.И когда накануне и в ходе операции немцы попытались обнаружить батареи огневой группы и силами своих гаубичной и пушечной батарей их разгромить, группа контрбатарейной борьбы подавила артиллерию противника.Таким образом, без воздушного и наземного наблюдения, предварительной пристрелки и корректирования огня, с лишь накануне занятых огневых позиций два 305-мм и шесть 152-мм орудий нанесли огневой удар по 8 германским объектам у Еловки - сразу на поражение. Объекты, находящиеся на расстоянии 11 - 13 км от линии фронта, были разгромлены.Были сильно повреждены или уничтожены: аэродром, склад боеприпасов, находящийся у мызы Лассен, электростанция, железнодорожная станция, мост и железнодорожные пути. А также убиты и ранены 40 немецких военнослужащих. Германское командование было вынуждено отправить в тыл склады и пр. объекты, что ухудшило положение немецких войск на данном участке фронта.В деле создания артиллерии прорыва, как и по многим другим важным вопросам использования артиллерии, Россия занимала ведущее место среди других стран-участниц мировой войны. Учтя опыт применения тяжелой артиллерии, для прорыва укрепленных позиций противника был создан корпус ТАОН - мощный огневой ресурс в руках главного командования. К весне 1917 г. в нем было 338 орудий различных систем, калибров и назначения - от 305-мм до 120-мм калибра. Корпус блестяще себя зарекомендовал в ходе Летнего наступления 1917 г.Что же касается применения русскими артиллеристами метода огня по исчисленным данным, то его артиллеристы других стран-участниц войны начали осваивать лишь спустя год - с конца 1917 года.