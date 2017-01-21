Решимость без энтузиазма
Иордания в отличие от монархий Персидского залива не имеет значительных запасов нефти, поэтому ограничена в финансовых возможностях. Тем не менее вооруженные силы Аммана входят в тройку наиболее боеспособных в арабском мире, в первую очередь по уровню подготовки личного состава.
Этому отчасти способствовало участие в трех войнах против Израиля, в которых иорданская армия, несмотря на поражения, приобрела значительный боевой опыт. Кроме того, армия состоит в основном из потомственных воинов – бедуинов, а также черкесов и чеченцев, значительное число которых переселилось в Иорданию в XIX веке после Кавказской войны. Термин «профессиональная армия» подходит им гораздо больше, чем наемникам нефтяных монархий.
И техническое оснащение ВС Иордании намного лучше, чем большинства стран региона. Основными экспортерами боевой техники в Иорданию являются США и Великобритания. В числе поставщиков также Франция, Китай, Турция, ЮАР. Большая часть техники наземной ПВО советского и российского производства. Совместно с нашей страной в Иордании выпускаются новейшие РПГ. Других предприятий ВПК в стране нет.
Армия, авиация и порт
Cухопутные войска включают шесть командований: Северное (в составе двух механизированных, пехотной и артиллерийской бригад), Центральное и Восточное (по две механизированные и одной артиллерийской бригаде в каждом), Южное (одна механизированная бригада, одна бронетанковая), ССО (авиационная, королевских рейнджеров, ССО бригады, полк специальной разведки), пограничное (четыре бригады), а также дивизию и еще две бригады.
Танковый парк насчитывает 392 современных британских «Аль-Хусейна» («Челленджер-1») и 364 более старых «Халида» («Чифтен»), 122 американских М60, модернизированных в Иордании по программе «Феникс». Предполагается закупить в Польше танки Т-72.
Имеется до 50 английских БРМ «Феррет», 571 БМП (37 российских БМП-2, 518 голландских YPR-765, 16 немецких «Мардер»), около 2000 БТР (до 967 американских М113 и 92 бронеавтомобиля «Кугар», 143 английских «Спартана» и 12 «Саксонов», до 100 турецких ACV-S, 306 южноафриканских «Ратель-20», по 25 «Мародеров» и «Матадоров», 28 бразильских ЕЕ-11, 30 английских «Сарацин»). Иордания приобрела у Италии БМТВ В-1 «Чентауро» (иногда классифицируются как колесные танки), но пока их поступление в страну не зафиксировано.
На вооружении – около 500 американских САУ: 321 М109А1/2, 120 М110А2. Буксируемые орудия также производства США: 50 M102, 18–40 М114. Минометы в основном китайские (1275 РРТ-89, 375 WW-90, 150 W-86) и американские (450 М-29, 70 М-30, 50 самоходных М106) плюс 300 французских «Брандт». Имеется 56 новейших РСЗО: 20 южнокорейских «Ханва-70», 12 американских HIMARS, 24 китайских WM-80. ПТРК: 192 новейших американских «Джавелина», 310 старых «Драконов», 742 «Тоу» (в том числе 73 самоходных М901, 45 на YPR-765, 285 на «Хаммере»), 200 российских «Корнетов».
Войсковая ПВО включает около 300 советских и российских ЗРК: 50 «Стрела-10», 48 «Оса», 182 «Джигит» (2 ПЗРК «Игла», ПУ на джипе), 1190 ПЗРК (250 старых американских «Ред Ай», 300 советских «Стрела-2М» и 300 «Стрела-3», 240 российских «Игла-1» и 100 «Игла»), 420 ЗСУ (100 американских М-163, 48 советских «Шилка», 60 немецких «Гепард», 212 американских М-42), 22 шведских зенитных орудия L70.
ВВС имеют на вооружении 41 относительно современный американский истребитель F-16 (28 А, 13 В) и до 35 старых F-5 (до 26 E, до 9 F), а также 6 легких штурмовиков АТ-802U. Ожидается получение еще 15 F-16 из состава ВВС Голландии. К боевым можно отнести переоборудованные в «ганшипы» испанские легкие ВТС (1 С-295 и 2 CN-235). Транспортная авиация располагает 7 американскими С-130, 6 «Цессна-208», 3 советскими Ил-76, А318, А340, польским М-28, испанским C-295. Учебные самолеты: от 15 до 24 английских T67M, 9 испанских C-101, 13 английских «Хок Мk63».
В составе ВВС 39 американских боевых вертолетов AH-1S/F «Кобра». Есть многоцелевые и транспортные: 14 европейских ЕС-635, 10 французских AS332M и 8 AS350B3, 5 американских S-70A, 25 UH-1H, до 2 «Белл-212», 11–12 «Хьюз-500» (3 Е, 8–9 D) и 8 MD530FF, 8 R-44, 13 UH-60 (3 А, 8 L, 2 М), 1 немецкий Во-105.
Наземная ПВО включает 14 батарей (126 ПУ) ЗРК «Усовершенствованный Хок» и 5 батарей (40 ПУ) ЗРС «Пэтриот».
ВМС Иордании являются чисто символическими. Береговая линия страны очень короткая, состоит фактически из одного порта Акаба. В составе ВМС 3 сторожевых катера английской постройки «Аль-Хусейн», 24 малых сторожевых катера, 18 катеров ССО.
Специалисты по сентябрям
Иорданская военная разведка считается наиболее сильной в арабском мире. Она достаточно эффективно борется с исламскими радикалами. Амман предупреждал американцев о теракте 11 сентября 2001 года, но Вашингтон почему-то не воспользовался этим предостережением. Иорданская разведка активно взаимодействует с израильской МОССАД.
Вообще сотрудничество между этими соседними странами достаточно давнее, хотя они трижды воевали между собой. Еще в 1971-м во время «Черного сентября» Тель-Авив помог Амману предотвратить вторжение сирийских войск с целью поддержки палестинцев. А в позапрошлом году Израиль передал Иордании несколько вертолетов АН-1 «Кобра», что не имеет прецедентов: никогда ранее еврейское государство не предоставляло оружие арабскому. Более того, вполне вероятно, что в ближайшее время по тому же маршруту проследует по крайней мере часть из 98 истребителей F-16А/В, только что выведенных из состава ВВС Израиля.
Иордания имеет протяженную границу с Сирией, причем проходящую достаточно близко к Дамаску. Королевство старалось всячески уклониться от втягивания в гражданскую войну в этой стране, но давление со стороны Вашингтона и Эр-Рияда оказалось слишком сильным. Поэтому Амман, хоть и без особого энтузиазма, оказывает поддержку сирийской оппозиции. ВВС Иордании участвуют как в фарсе под названием «Непоколебимая решимость» (коллективные бомбежки ИГ), так и в налетах на йеменских хоуситов. Впрочем, как раз для Иордании фарс обернулся трагедией – в декабре 2014-го ее F-16А был сбит террористами (видимо, трофейным ЗРК «Оса»), летчик попал в плен и был сожжен заживо.
При этом вполне вероятно, что воевать с «халифатом» Иордании придется на своей территории. Первые прецеденты боев с террористами запрещенной в России группировки имели место в декабре 2016 года. И это вполне закономерно. Любое подыгрывание антиасадовской оппозиции означает по сути поддержку ИГ, которое в качестве «благодарности» приходит войной к тем, кто ему помогал. В связи с этим можно только в очередной раз порадоваться адекватности российской политики. Очень важно не идти ни на какие компромиссы, не снижать давление, не заниматься абсурдным поиском несуществующей «хорошей оппозиции» на фоне «плохих террористов».
Этому отчасти способствовало участие в трех войнах против Израиля, в которых иорданская армия, несмотря на поражения, приобрела значительный боевой опыт. Кроме того, армия состоит в основном из потомственных воинов – бедуинов, а также черкесов и чеченцев, значительное число которых переселилось в Иорданию в XIX веке после Кавказской войны. Термин «профессиональная армия» подходит им гораздо больше, чем наемникам нефтяных монархий.
И техническое оснащение ВС Иордании намного лучше, чем большинства стран региона. Основными экспортерами боевой техники в Иорданию являются США и Великобритания. В числе поставщиков также Франция, Китай, Турция, ЮАР. Большая часть техники наземной ПВО советского и российского производства. Совместно с нашей страной в Иордании выпускаются новейшие РПГ. Других предприятий ВПК в стране нет.
Армия, авиация и порт
Cухопутные войска включают шесть командований: Северное (в составе двух механизированных, пехотной и артиллерийской бригад), Центральное и Восточное (по две механизированные и одной артиллерийской бригаде в каждом), Южное (одна механизированная бригада, одна бронетанковая), ССО (авиационная, королевских рейнджеров, ССО бригады, полк специальной разведки), пограничное (четыре бригады), а также дивизию и еще две бригады.
Танковый парк насчитывает 392 современных британских «Аль-Хусейна» («Челленджер-1») и 364 более старых «Халида» («Чифтен»), 122 американских М60, модернизированных в Иордании по программе «Феникс». Предполагается закупить в Польше танки Т-72.
Имеется до 50 английских БРМ «Феррет», 571 БМП (37 российских БМП-2, 518 голландских YPR-765, 16 немецких «Мардер»), около 2000 БТР (до 967 американских М113 и 92 бронеавтомобиля «Кугар», 143 английских «Спартана» и 12 «Саксонов», до 100 турецких ACV-S, 306 южноафриканских «Ратель-20», по 25 «Мародеров» и «Матадоров», 28 бразильских ЕЕ-11, 30 английских «Сарацин»). Иордания приобрела у Италии БМТВ В-1 «Чентауро» (иногда классифицируются как колесные танки), но пока их поступление в страну не зафиксировано.
На вооружении – около 500 американских САУ: 321 М109А1/2, 120 М110А2. Буксируемые орудия также производства США: 50 M102, 18–40 М114. Минометы в основном китайские (1275 РРТ-89, 375 WW-90, 150 W-86) и американские (450 М-29, 70 М-30, 50 самоходных М106) плюс 300 французских «Брандт». Имеется 56 новейших РСЗО: 20 южнокорейских «Ханва-70», 12 американских HIMARS, 24 китайских WM-80. ПТРК: 192 новейших американских «Джавелина», 310 старых «Драконов», 742 «Тоу» (в том числе 73 самоходных М901, 45 на YPR-765, 285 на «Хаммере»), 200 российских «Корнетов».
Войсковая ПВО включает около 300 советских и российских ЗРК: 50 «Стрела-10», 48 «Оса», 182 «Джигит» (2 ПЗРК «Игла», ПУ на джипе), 1190 ПЗРК (250 старых американских «Ред Ай», 300 советских «Стрела-2М» и 300 «Стрела-3», 240 российских «Игла-1» и 100 «Игла»), 420 ЗСУ (100 американских М-163, 48 советских «Шилка», 60 немецких «Гепард», 212 американских М-42), 22 шведских зенитных орудия L70.
ВВС имеют на вооружении 41 относительно современный американский истребитель F-16 (28 А, 13 В) и до 35 старых F-5 (до 26 E, до 9 F), а также 6 легких штурмовиков АТ-802U. Ожидается получение еще 15 F-16 из состава ВВС Голландии. К боевым можно отнести переоборудованные в «ганшипы» испанские легкие ВТС (1 С-295 и 2 CN-235). Транспортная авиация располагает 7 американскими С-130, 6 «Цессна-208», 3 советскими Ил-76, А318, А340, польским М-28, испанским C-295. Учебные самолеты: от 15 до 24 английских T67M, 9 испанских C-101, 13 английских «Хок Мk63».
В составе ВВС 39 американских боевых вертолетов AH-1S/F «Кобра». Есть многоцелевые и транспортные: 14 европейских ЕС-635, 10 французских AS332M и 8 AS350B3, 5 американских S-70A, 25 UH-1H, до 2 «Белл-212», 11–12 «Хьюз-500» (3 Е, 8–9 D) и 8 MD530FF, 8 R-44, 13 UH-60 (3 А, 8 L, 2 М), 1 немецкий Во-105.
Наземная ПВО включает 14 батарей (126 ПУ) ЗРК «Усовершенствованный Хок» и 5 батарей (40 ПУ) ЗРС «Пэтриот».
ВМС Иордании являются чисто символическими. Береговая линия страны очень короткая, состоит фактически из одного порта Акаба. В составе ВМС 3 сторожевых катера английской постройки «Аль-Хусейн», 24 малых сторожевых катера, 18 катеров ССО.
Специалисты по сентябрям
Иорданская военная разведка считается наиболее сильной в арабском мире. Она достаточно эффективно борется с исламскими радикалами. Амман предупреждал американцев о теракте 11 сентября 2001 года, но Вашингтон почему-то не воспользовался этим предостережением. Иорданская разведка активно взаимодействует с израильской МОССАД.
Вообще сотрудничество между этими соседними странами достаточно давнее, хотя они трижды воевали между собой. Еще в 1971-м во время «Черного сентября» Тель-Авив помог Амману предотвратить вторжение сирийских войск с целью поддержки палестинцев. А в позапрошлом году Израиль передал Иордании несколько вертолетов АН-1 «Кобра», что не имеет прецедентов: никогда ранее еврейское государство не предоставляло оружие арабскому. Более того, вполне вероятно, что в ближайшее время по тому же маршруту проследует по крайней мере часть из 98 истребителей F-16А/В, только что выведенных из состава ВВС Израиля.
Иордания имеет протяженную границу с Сирией, причем проходящую достаточно близко к Дамаску. Королевство старалось всячески уклониться от втягивания в гражданскую войну в этой стране, но давление со стороны Вашингтона и Эр-Рияда оказалось слишком сильным. Поэтому Амман, хоть и без особого энтузиазма, оказывает поддержку сирийской оппозиции. ВВС Иордании участвуют как в фарсе под названием «Непоколебимая решимость» (коллективные бомбежки ИГ), так и в налетах на йеменских хоуситов. Впрочем, как раз для Иордании фарс обернулся трагедией – в декабре 2014-го ее F-16А был сбит террористами (видимо, трофейным ЗРК «Оса»), летчик попал в плен и был сожжен заживо.
При этом вполне вероятно, что воевать с «халифатом» Иордании придется на своей территории. Первые прецеденты боев с террористами запрещенной в России группировки имели место в декабре 2016 года. И это вполне закономерно. Любое подыгрывание антиасадовской оппозиции означает по сути поддержку ИГ, которое в качестве «благодарности» приходит войной к тем, кто ему помогал. В связи с этим можно только в очередной раз порадоваться адекватности российской политики. Очень важно не идти ни на какие компромиссы, не снижать давление, не заниматься абсурдным поиском несуществующей «хорошей оппозиции» на фоне «плохих террористов».
Автор: Александр ХрамчихинПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34741