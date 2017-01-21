Решимость без энтузиазма

Иордания в отличие от монархий Персидского залива не имеет значительных запасов нефти, поэтому ограничена в финансовых возможностях. Тем не менее вооруженные силы Аммана входят в тройку наиболее боеспособных в арабском мире, в первую очередь по уровню подготовки личного состава.Этому отчасти способствовало участие в трех войнах против Израиля, в которых иорданская армия, несмотря на поражения, приобрела значительный боевой опыт. Кроме того, армия состоит в основном из потомственных воинов – бедуинов, а также черкесов и чеченцев, значительное число которых переселилось в Иорданию в XIX веке после Кавказской войны. Термин «профессиональная армия» подходит им гораздо больше, чем наемникам нефтяных монархий.И техническое оснащение ВС Иордании намного лучше, чем большинства стран региона. Основными экспортерами боевой техники в Иорданию являются США и Великобритания. В числе поставщиков также Франция, Китай, Турция, ЮАР. Большая часть техники наземной ПВО советского и российского производства. Совместно с нашей страной в Иордании выпускаются новейшие РПГ. Других предприятий ВПК в стране нет.Cухопутные войска включают шесть командований: Северное (в составе двух механизированных, пехотной и артиллерийской бригад), Центральное и Восточное (по две механизированные и одной артиллерийской бригаде в каждом), Южное (одна механизированная бригада, одна бронетанковая), ССО (авиационная, королевских рейнджеров, ССО бригады, полк специальной разведки), пограничное (четыре бригады), а также дивизию и еще две бригады.Танковый парк насчитывает 392 современных британских «Аль-Хусейна» («Челленджер-1») и 364 более старых «Халида» («Чифтен»), 122 американских М60, модернизированных в Иордании по программе «Феникс». Предполагается закупить в Польше танки Т-72.Имеется до 50 английских БРМ «Феррет», 571 БМП (37 российских БМП-2, 518 голландских YPR-765, 16 немецких «Мардер»), около 2000 БТР (до 967 американских М113 и 92 бронеавтомобиля «Кугар», 143 английских «Спартана» и 12 «Саксонов», до 100 турецких ACV-S, 306 южноафриканских «Ратель-20», по 25 «Мародеров» и «Матадоров», 28 бразильских ЕЕ-11, 30 английских «Сарацин»). Иордания приобрела у Италии БМТВ В-1 «Чентауро» (иногда классифицируются как колесные танки), но пока их поступление в страну не зафиксировано.На вооружении – около 500 американских САУ: 321 М109А1/2, 120 М110А2. Буксируемые орудия также производства США: 50 M102, 18–40 М114. Минометы в основном китайские (1275 РРТ-89, 375 WW-90, 150 W-86) и американские (450 М-29, 70 М-30, 50 самоходных М106) плюс 300 французских «Брандт». Имеется 56 новейших РСЗО: 20 южнокорейских «Ханва-70», 12 американских HIMARS, 24 китайских WM-80. ПТРК: 192 новейших американских «Джавелина», 310 старых «Драконов», 742 «Тоу» (в том числе 73 самоходных М901, 45 на YPR-765, 285 на «Хаммере»), 200 российских «Корнетов».Войсковая ПВО включает около 300 советских и российских ЗРК: 50 «Стрела-10», 48 «Оса», 182 «Джигит» (2 ПЗРК «Игла», ПУ на джипе), 1190 ПЗРК (250 старых американских «Ред Ай», 300 советских «Стрела-2М» и 300 «Стрела-3», 240 российских «Игла-1» и 100 «Игла»), 420 ЗСУ (100 американских М-163, 48 советских «Шилка», 60 немецких «Гепард», 212 американских М-42), 22 шведских зенитных орудия L70.ВВС имеют на вооружении 41 относительно современный американский истребитель F-16 (28 А, 13 В) и до 35 старых F-5 (до 26 E, до 9 F), а также 6 легких штурмовиков АТ-802U. Ожидается получение еще 15 F-16 из состава ВВС Голландии. К боевым можно отнести переоборудованные в «ганшипы» испанские легкие ВТС (1 С-295 и 2 CN-235). Транспортная авиация располагает 7 американскими С-130, 6 «Цессна-208», 3 советскими Ил-76, А318, А340, польским М-28, испанским C-295. Учебные самолеты: от 15 до 24 английских T67M, 9 испанских C-101, 13 английских «Хок Мk63».В составе ВВС 39 американских боевых вертолетов AH-1S/F «Кобра». Есть многоцелевые и транспортные: 14 европейских ЕС-635, 10 французских AS332M и 8 AS350B3, 5 американских S-70A, 25 UH-1H, до 2 «Белл-212», 11–12 «Хьюз-500» (3 Е, 8–9 D) и 8 MD530FF, 8 R-44, 13 UH-60 (3 А, 8 L, 2 М), 1 немецкий Во-105.Наземная ПВО включает 14 батарей (126 ПУ) ЗРК «Усовершенствованный Хок» и 5 батарей (40 ПУ) ЗРС «Пэтриот».ВМС Иордании являются чисто символическими. Береговая линия страны очень короткая, состоит фактически из одного порта Акаба. В составе ВМС 3 сторожевых катера английской постройки «Аль-Хусейн», 24 малых сторожевых катера, 18 катеров ССО.Иорданская военная разведка считается наиболее сильной в арабском мире. Она достаточно эффективно борется с исламскими радикалами. Амман предупреждал американцев о теракте 11 сентября 2001 года, но Вашингтон почему-то не воспользовался этим предостережением. Иорданская разведка активно взаимодействует с израильской МОССАД.Вообще сотрудничество между этими соседними странами достаточно давнее, хотя они трижды воевали между собой. Еще в 1971-м во время «Черного сентября» Тель-Авив помог Амману предотвратить вторжение сирийских войск с целью поддержки палестинцев. А в позапрошлом году Израиль передал Иордании несколько вертолетов АН-1 «Кобра», что не имеет прецедентов: никогда ранее еврейское государство не предоставляло оружие арабскому. Более того, вполне вероятно, что в ближайшее время по тому же маршруту проследует по крайней мере часть из 98 истребителей F-16А/В, только что выведенных из состава ВВС Израиля.Иордания имеет протяженную границу с Сирией, причем проходящую достаточно близко к Дамаску. Королевство старалось всячески уклониться от втягивания в гражданскую войну в этой стране, но давление со стороны Вашингтона и Эр-Рияда оказалось слишком сильным. Поэтому Амман, хоть и без особого энтузиазма, оказывает поддержку сирийской оппозиции. ВВС Иордании участвуют как в фарсе под названием «Непоколебимая решимость» (коллективные бомбежки ИГ), так и в налетах на йеменских хоуситов. Впрочем, как раз для Иордании фарс обернулся трагедией – в декабре 2014-го ее F-16А был сбит террористами (видимо, трофейным ЗРК «Оса»), летчик попал в плен и был сожжен заживо.При этом вполне вероятно, что воевать с «халифатом» Иордании придется на своей территории. Первые прецеденты боев с террористами запрещенной в России группировки имели место в декабре 2016 года. И это вполне закономерно. Любое подыгрывание антиасадовской оппозиции означает по сути поддержку ИГ, которое в качестве «благодарности» приходит войной к тем, кто ему помогал. В связи с этим можно только в очередной раз порадоваться адекватности российской политики. Очень важно не идти ни на какие компромиссы, не снижать давление, не заниматься абсурдным поиском несуществующей «хорошей оппозиции» на фоне «плохих террористов».