05:30 20 января

Конституционный суд РФ не признал решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Конституционный суд Российской Федерации сделал ещё один шаг к тому, чтобы российское законодательство имело больший приоритет, нежели решения международных ангажированных псевдоправовых институтов. КС РФ фактически отклонил решение ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 млрд долларов. Решение Конституционного суда России комментирует председатель судебного ведомства Валерий Зорькин:
Постановления ЕСПЧ, основанные на интерпретации Конвенции, не отменяют для РФ приоритет Конституции. (...) Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс.


По словам Валерия Зорькина, в данном случае единственный компромисс заключается в невозможности исполнения решения Европейского суда по правам человека, так как это решение противоречит основному закону Российской Федерации.

Из заявления Валерия Зорькина:

Россия вправе отступить от наложенных на неё обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию. Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от неё огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости.


Конституционный суд РФ не признал решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа


Речь идёт о том, что верхушка ЮКОСа обвинялась именно в уклонении от уплаты налогов. Именно поэтому требовать от России компенсации акционерам ЮКОСа из государственного бюджета как минимум странно.

В Конституционном суде призвали представителей ЕСПЧ работать, исходя из равноправия позиций отдельных субъектов, и не отказываться от диалога.

Использованы фотографии: Правде УРФО
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Комментарии 35
  1. 210окв Вчера, 13:12
    Не пора ли ВООБЩЕ прекратить этот беспредел!Российское законодательство должно быть выше судебных решений непонятно какой инстанции.
    210окв
    1. Zibelew Вчера, 13:16
      Конечно не надо платить: у Ходора харя треснет, а это ведь негуманно! И вообще, хорошо бы его на место вернуть. Раз политическое решение ЕСПЧ противоречит конституции России, вывод однозначен - проигнорировать. Как то так.
      Zibelew
      1. 210окв Вчера, 13:18
        Да можно и не напрягаться..Есть на крайняк "шарфик Березовского".И луше что бы сам и несколько раз...А то вези..транспортные издержки.
        Цитата: Zibelew
        Конечно не надо платить: у Ходора харя треснет, а это ведь негуманно! И вообще, хорошо бы его на место вернуть,
        210окв
        1. cniza Вчера, 13:25
          Решение их судов нам по борту , вот только будут постоянные попытки ареста нашего имущества за рубежом , здесь придётся "повоевать".
          cniza
          1. Татьяна Вчера, 14:00
            Ха! Это нужно быть без головы правительству РФ, чтобы вообще при угрозе стран НАТО войной с Россией(!) – при невиданной ранее активизации натовских самолётов вдоль российских границ (!) – РФ что-то там в принципе (!) ещё и выплачивать государственным изменникам и преступникам России из ЮКОСа почти по $2 млд.!!!

            Ходорковский, наверняка, перед своей тюремной «посадкой» ещё и успел спрятать значительную часть своих капиталов за границей. Именно на эти деньги он и развивает свою политическую деятельность против России и, наверняка, проплатил взятки чиновникам ЕСПЧ. Или же он на службе у западных спецслужб.
            Поэтому у проамерикански- карманного ЕСПЧ экс-сидельцы в российской тюрьме – владельцы и управленцы Юкоса - и находятся в фаворе!
            ЕСПЧ просто стремится разорить РФ перед войной стран НАТО (США) с Россией - действует заодно с военной агрессией стран НАТО против России.
            Никакого доверия ЕСПЧ нет ДАВНО!
            Татьяна
    2. Чёрный Вчера, 13:33
      Цитата: 210окв
      Не пора ли ВООБЩЕ прекратить этот беспредел!Российское законодательство должно быть выше судебных решений непонятно какой инстанции.

      Уже smile ...С 2015 года российский Конституционный суд может признавать неисполнимыми решения Европейского суда по правам человека и других международных судов, в случае их противоречия российской Конституции. hi
      Чёрный
      1. Genry Вчера, 14:01
        Цитата: Чёрный
        С 2015 года российский Конституционный суд может признавать неисполнимыми решения Европейского суда по правам человека и других международных судов, в случае их противоречия российской Конституции.

        Это не отменяет необходимость изменения Конституции России в статьях, предписывающих приоритет исполнения решений международных инстанций. Конституционный суд России не должен дергаться из-за каждого чиха зарубежных клерков.
        Genry
        1. Genry Вчера, 14:14
          Немного короче и прямее:
          Genry
          1. Вас Влад Вчера, 14:37
            Когда только Фёдоров появился в ютюбе,народ говорил, да вы что и у виска крутили!А теперь когда столько лет прошло народ понемногу начинает понимать в какой стране мы живём!
            Вас Влад
          2. itvs Вчера, 16:46
            Посмотрел Федоров vs Шаблинский. Грустно. И не просто грустно, злость берет. Шаблинский с 2004 года преподает в ВШЭ. https://www.hse.ru/org/persons/68466
            Доктор юридических наук. Профессор.
            По ходу спора с Федоровым сперва обвиняет Федорова во вранье, а потом с удивлением читает эти формулировки в конституции. Ну явно в первый раз этот текст видит. (Посмотрите видео - ну очень занимательно ! )
            хотя тема его диссертации, которую он защитил в 1998году : Конституционные реформы в России и принцип разделения властей.
            а преподает он в ВШЭ на кафедре конституционного и административного права

            Очередное подтверждение, что ВШЭ, это оплот пятой колонны , неолиберальный бастион. Представьте, что заложено в головах выпускников, после 5 лет преподавания такими профессорами. Куда они идут потом работать ? органы власти , госкорпорации. Кстати, в ВШЭ огромный кусок бизнеса - подготовка законопроектов, по заказу различных министерств. Они часто выигрывают соответствующие конкурсы, поройтесь на zakupki.gov.ru
            А потом мы удивляемся, откуда у нас такой экономический курс. Кузьминов ректор ВШЭ, его жена- Набиулина. Ну у кого еще вопросы остались ?
            itvs
            1. itvs Вчера, 16:50
              По теме статьи.
              Знаковые, поворотные события происходят незаметно. Создан прецедент. Мы еще будем вспоминать эту дату. Победа будет за нами, враг будет разбит.
              itvs
        2. leshiy076 Вчера, 16:25
          Цитата: Genry
          Цитата: Чёрный
          С 2015 года российский Конституционный суд может признавать неисполнимыми решения Европейского суда по правам человека и других международных судов, в случае их противоречия российской Конституции.

          Это не отменяет необходимость изменения Конституции России в статьях, предписывающих приоритет исполнения решений международных инстанций. Конституционный суд России не должен дергаться из-за каждого чиха зарубежных клерков.

          Пишу для всех тех, кто ни разу не открывал наш основной государственный закон. Невозможно внести изменения в главы 1, 2, 9 Конституции РФ. В главе 1 содержатся основы конституционного строя и именно в ней содержится приоритет международного права над внутригосударственным. В главе 9 описаны конституционные поправки и пересмотр Конституции. Так вот положения главы 1 могут быть изменены только путем принятия новой Конституции. Как бы кому ни хотелось и мне в том числе, но все очень непросто. Хотя необходимость изменения нашей Конституции назрела уже давно. Вот, на мой взгляд, основное, что уже давно необходимо поменять: ст. 9 ч. 2 Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Много у нас в стране людей, являющихся собственниками природных ресурсов? А ведь это основное наше с вами богатство. Кому это все принадлежит сегодня?
          leshiy076
    3. datura23 Вчера, 14:03
      Конституционный Суд уже постановил, приоритет Конституции на территории России, перед международными договорами.
      datura23
      1. leshiy076 Вчера, 16:29
        Да нет у Конституционного Суда таких полномочий, как бы кому не хотелось. И не может Конституционный Суд РФ принять такое решения, не нарушая при этом саму Конституцию РФ. Ст. 15 ч. 4 Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
        leshiy076
        1. Cat Man Null Вчера, 16:50
          Цитата: leshiy076
          Да нет у Конституционного Суда таких полномочий, как бы кому не хотелось

          - ерундой болтать изволите stop
          - и имеет право, и решение принял
          - статья Конституции, которую Вы привели, говорит лишь о том, что:

          - если есть международный договор между РФ и кем-то-там-еще
          - в котором договоре прописаны некие нормы, не совпадающие с нормами законодательства РФ (такое бывает, да)
          - то в рамках этого договора (и только) соблюдаются (как ни странно) именно условия и нормы, прописанные в этом договоре.

          Покажите мне (пальцем) договор, в котором РФ обязалась признавать примат решений ЕСПЧ над Конституцией РФ и вообще, законами РФ. Не покажете, поскольку такого договора нет в природе.

          А на нет - и суда (в т.ч. ЕСПЧ) нет. Вот как-то так request
          Cat Man Null
          1. leshiy076 Вчера, 18:20
            Сначала вникните в суть понятия "международный договор". Вообще, все эти конвенции, декларации и прочая хрень, попадают под понятие "международный договор". А в Вашем понимании международный договор выглядит как торговое соглашение.
            leshiy076
            1. Cat Man Null Вчера, 18:23
              Цитата: leshiy076
              все эти конвенции, декларации и прочая хрень, попадают под понятие "международный договор"

              - несомненно yes
              - повторюсь, тем не менее:

              Цитата: Cat Man Null
              Покажите мне (пальцем) договор, в котором РФ обязалась признавать примат решений ЕСПЧ над Конституцией РФ и вообще, законами РФ

              - итак? wink
              Cat Man Null
              1. Ингвар 72 Вчера, 18:37
                Цитата: Cat Man Null
                - повторюсь, тем не менее:

                Зануда, но прав. В этот раз.wink
                Ингвар 72
              2. leshiy076 Вчера, 19:07
                Я про Фому, а он мне про Ерему. Да причем же здесь решение ЕСПЧ? Читайте внимательно: Написано: Конституционный Суд уже постановил, приоритет Конституции на территории России, перед международными договорами. Я ответил: Да нет у Конституционного Суда таких полномочий, как бы кому не хотелось. И не может Конституционный Суд РФ принять такое решения, не нарушая при этом саму Конституцию РФ.
                leshiy076
                1. Cat Man Null Вчера, 21:34
                  Цитата: leshiy076
                  Читайте внимательно

                  - уффф... как с Вами тяжко, однако...
                  - читаю... внимательно:

                  Конституционный суд Российской Федерации сделал ещё один шаг к тому, чтобы российское законодательство имело больший приоритет, нежели решения международных ангажированных псевдоправовых институтов. КС РФ фактически отклонил решение ЕСПЧ...

                  - и где Вы здесь видите

                  Цитата: leshiy076
                  приоритет Конституции на территории России, перед международными договорами

                  - я вот в упор не вижу, хоть убейте мну об стену request

                  Цитата: leshiy076
                  Да причем же здесь решение ЕСПЧ?

                  - при том, что именно решение ЕСПЧ по ЮКОСу и было отклонено Конституционным Судом РФ love
                  Cat Man Null
    4. ягуар Вчера, 20:52
      Для того чтобы Российское законодательство было выше его необходимо соблюдать...в первую очередь Конституционным судом!!!!! После признания ( немного не в тему конечно) конституционным судом движения стопхам законным для меня он перестал существовать во обще !!!!!
      ягуар
    5. APASUS Вчера, 21:22
      Цитата: 210окв
      Не пора ли ВООБЩЕ прекратить этот беспредел!Российское законодательство должно быть выше судебных решений непонятно какой инстанции.

      Главное подать правильно информацию и все,патриот на крючке!
      Посмотрите на это решение с другой стороны,все компании применяют подобные схемы ухода от налогов и отнять можно любую ,но только Юкос попал под горячую руку.
      Система должна предполагать выполнение законодательства всеми субъектами бизнеса ,а не только теми кто успел обзавестись политическими амбициями.
      APASUS
  2. Монос Вчера, 13:19
    Хоть основания и сомнительные, но решение закономерное. Нельзя давать себя грабить всяким прохвостам.
    Монос
  3. Spartanez300 Вчера, 13:23
    Правильно и сделали , всем потыкать так и денег не наберешься .
    Spartanez300
  4. Flinky Вчера, 13:40
    А ещё КС заявил, что выплаты могут быть произведены добровольно. Но за счёт имущества "ЮКОСа". По сути, акционеры были тонко и грамотно посланы к Ходорковскому.
    Flinky
  5. Стройбат запаса Вчера, 13:49
    О как!)))

    Из постановления ЕСПЧ по аналогичному делу:

    "Гр. А, вернувшись с работы раньше обычного, обнаружил в своей квартире гр-н М. и Ж., производивших вынос ценных вещей и денег. Будучи не знакомым с гр-ми М. и Ж., гр. А воспрепятствовал выносу путем выгона гр-н М. и Ж. сцаными тряпками из подъезда и закрытием своей квартиры на замок.
    На основании материалов дела суд ПОСТАНОВИЛ:
    Гр. А является виновным в нарушении прав гр-н М. и Ж. на вынос ценностей и приговаривается к компенсации материального и морального ущерба гр-м М. и Ж., включая возмещение недополученной прибыли."
    laughing
    Юристов прошу меня палками, вещдоками и материалами дела не бить hi
    Стройбат запаса
  6. oleggun Вчера, 14:07
    Правильно. Выплачивать ворам компенсацию - это абсурд.
    oleggun
  7. Холуай Вчера, 14:08
    Это Сути не меняет! По всему миру идут и будут аресты государственных активов...
    Холуай
    1. DenZ Вчера, 16:38
      Мы тоже можем обидеться и начать что ни будь арестовывать. Правда вериться в это тс трудом Наше в целом либеральное правительство вряд-ли на это пойдет ( пока их сильно не достанут).
      DenZ
      1. Холуай Вчера, 20:37
        Уже арестованы у нас огромные средства во Франции-оплата за ракеты Союз Францией...
        Холуай
        1. Cat Man Null Вчера, 21:49
          Цитата: Холуай
          Уже арестованы у нас огромные средства во Франции-оплата за ракеты Союз Францией...

          - эта инфа устарела с полгода назад еще, ЕМНИП
          - лень ссылку искать, но информация об "освобождении" средств была точно
          Cat Man Null
  8. Злой 55 Вчера, 14:25
    Вот и ответная торпеда от России по ЕСПЧ ниже ватерлинии..Нельзя делать глупости и гадости, надеясь на то, что они сойдут за детские шалости..
    Злой 55
  9. kartalovkolya Вчера, 14:30
    Начало положено хорошее,а теперь нужно убрать из Конституции РФ пару статей подчиняющих нашу экономически-финансовую систему кому угодно ,но только не России! И вообще отменить все антироссийские законы принятые в "пьяном угаре" ЕБН,вот тогда можно будет говорить о полном суверенитете нашей страны и независимости от международных финансовых мошенников!
    kartalovkolya
  10. Stinger Вчера, 15:05
    Это правильно. Пусть теперь Ходор ворочается
    Stinger
  11. Nitarius Сегодня, 04:56

    Юкосу и всем его орлам .. давно надо на нары ..
    Nitarius

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