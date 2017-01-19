Конституционный суд РФ не признал решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Постановления ЕСПЧ, основанные на интерпретации Конвенции, не отменяют для РФ приоритет Конституции. (...) Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс.

Россия вправе отступить от наложенных на неё обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию. Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от неё огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости.

Конституционный суд Российской Федерации сделал ещё один шаг к тому, чтобы российское законодательство имело больший приоритет, нежели решения международных ангажированных псевдоправовых институтов. КС РФ фактически отклонил решение ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 млрд долларов. Решение Конституционного суда России комментирует председатель судебного ведомства Валерий Зорькин:По словам Валерия Зорькина, в данном случае единственный компромисс заключается в невозможности исполнения решения Европейского суда по правам человека, так как это решение противоречит основному закону Российской Федерации.Из заявления Валерия Зорькина:Речь идёт о том, что верхушка ЮКОСа обвинялась именно в уклонении от уплаты налогов. Именно поэтому требовать от России компенсации акционерам ЮКОСа из государственного бюджета как минимум странно.В Конституционном суде призвали представителей ЕСПЧ работать, исходя из равноправия позиций отдельных субъектов, и не отказываться от диалога.