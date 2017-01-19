Скончался Евгений Мишин, основатель индустрии электронных систем безопасности
На 97-ом году жизни скончался выдающийся специалист в области систем безопасности, основатель отечественной индустрии электронных средств охраны, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "СНПО "Элерон" генерал-майор Евгений Мишин.
«Евгений Трофимович Мишин скончался в среду. Это тяжелая потеря не только для атомной отрасли, но и для других отраслей, где нашли применение системы безопасности, разработанные при участии Евгения Трофимовича», – сказа РИА Новости представитель Росатома.
Евгений Трофимович родился 17 июля 1920 г, в Великую отечественную принимал участие в обороне Москвы, затем в качестве начальника связи полка участвовал в Сталинградской битве, был ранен.
С 1943-го по 1947 г Мишин возглавлял спецшколу войск НКВД, готовившую радистов, разработал ряд усовершенствований, значительно повысивших надежность и дальность коротковолновых радиостанций.
Сообщается, что в 1963 г «был командирован в центральный аппарат «штаба» советской атомной промышленности – министерства среднего машиностроения СССР с целью организации работ по созданию специальной техники для обеспечения безопасности режимных объектов».
С 1989-го на протяжении 15 лет Мишин занимал пост генерального директора "СНПО "Элерон". Созданные им комплексы безопасности нашли широкое применение в охране особо важных государственных объектов.
«Евгений Трофимович Мишин скончался в среду. Это тяжелая потеря не только для атомной отрасли, но и для других отраслей, где нашли применение системы безопасности, разработанные при участии Евгения Трофимовича», – сказа РИА Новости представитель Росатома.
Евгений Трофимович родился 17 июля 1920 г, в Великую отечественную принимал участие в обороне Москвы, затем в качестве начальника связи полка участвовал в Сталинградской битве, был ранен.
С 1943-го по 1947 г Мишин возглавлял спецшколу войск НКВД, готовившую радистов, разработал ряд усовершенствований, значительно повысивших надежность и дальность коротковолновых радиостанций.
Сообщается, что в 1963 г «был командирован в центральный аппарат «штаба» советской атомной промышленности – министерства среднего машиностроения СССР с целью организации работ по созданию специальной техники для обеспечения безопасности режимных объектов».
С 1989-го на протяжении 15 лет Мишин занимал пост генерального директора "СНПО "Элерон". Созданные им комплексы безопасности нашли широкое применение в охране особо важных государственных объектов.
Использованы фотографии: СНПО "Элерон"