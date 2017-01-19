05:28 20 января

Скончался Евгений Мишин, основатель индустрии электронных систем безопасности

На 97-ом году жизни скончался выдающийся специалист в области систем безопасности, основатель отечественной индустрии электронных средств охраны, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "СНПО "Элерон" генерал-майор Евгений Мишин.

Скончался Евгений Мишин, основатель индустрии электронных систем безопасности


«Евгений Трофимович Мишин скончался в среду. Это тяжелая потеря не только для атомной отрасли, но и для других отраслей, где нашли применение системы безопасности, разработанные при участии Евгения Трофимовича», – сказа РИА Новости представитель Росатома.


Евгений Трофимович родился 17 июля 1920 г, в Великую отечественную принимал участие в обороне Москвы, затем в качестве начальника связи полка участвовал в Сталинградской битве, был ранен.

С 1943-го по 1947 г Мишин возглавлял спецшколу войск НКВД, готовившую радистов, разработал ряд усовершенствований, значительно повысивших надежность и дальность коротковолновых радиостанций.

Сообщается, что в 1963 г «был командирован в центральный аппарат «штаба» советской атомной промышленности – министерства среднего машиностроения СССР с целью организации работ по созданию специальной техники для обеспечения безопасности режимных объектов».

С 1989-го на протяжении 15 лет Мишин занимал пост генерального директора "СНПО "Элерон". Созданные им комплексы безопасности нашли широкое применение в охране особо важных государственных объектов.

Использованы фотографии: СНПО "Элерон"
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15
  1. Монос Вчера, 13:25
    Достойный был человек. Всю жизнь служил Родине. Вечная память и упокоения в Царствии Небесном.
    Монос
    1. Владыка Ситх Вчера, 13:57
      Царство небесное!
      Владыка Ситх
  2. Spartanez300 Вчера, 13:25
    Вот еще один специалист советской закалки ушел из жизни , земля пухом .
    Spartanez300
  3. амурец Вчера, 13:27
    Вечная память и земля ему пухом. Талантливый был человек.
    амурец
  4. cniza Вчера, 13:27
    Хочется просто сказать - спасибо и вечная память.
    cniza
  5. Oldenburg Вчера, 13:49
    Ну пора дедушке,доверился медицине.Дружил бы с нами народными целителями,протянул бы ещё пару десятков лет.
    Oldenburg
    1. mult-65 Вчера, 21:01
      Не лень фигню писать? Постеснялись бы в данном случае.
      mult-65
      1. Oldenburg Вчера, 21:15
        Вы очень нежный?Мне то же прогулы на кладбище ставят,поэтому и отношусь проще.
        Oldenburg
        1. barsik92090 Вчера, 23:37
          Судя по рассуждениям, кладбище вас ждет с нетерпением.
          barsik92090
  6. PValery53 Вчера, 13:57
    Е.Мишин, судя по портрету, был высокий интеллектуал и доброй души Человек, принесший большую пользу Родине. Светлая ему память. Соболезнования родным и близким достойного человека Е.Мишина.
    PValery53
  7. doework Вчера, 14:02
    Вечная слава офицеру, инженеру и руководителю! Искренние соболезнования близким!
    doework
  8. Товарищ Ким Вчера, 14:06
    Земля пухом..
    Товарищ Ким
  9. Shuttle Вчера, 14:09
    Ничего не знал про него раньше. Автору статьи спасибо.
    Shuttle
  10. faterdom Вчера, 21:21
    Да уж, быть связистом в низовом тактическом уровне во время обороны Москвы, а затем в ходе Сталинградской битвы, и уцелеть - уже везение недюжинное, а потом еще такую плодотворную жизнь прожил! Молодец, герой, на таких мы и держимся...
    Земля пухом.
    faterdom
  11. Nitarius Сегодня, 04:57
    нда! .. жаль ... новые кадры надо растить! а то НЫНЧЕ СНОВА ЗАСИЛЬЕ НАУКОЙ НАЧИНАЕТСЯ иностранных ГОСПОД!
    Nitarius

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня