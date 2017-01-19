Президент РФ заявил о поддержке властей Мали в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к поддержке усилий руководства Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора. Это циничное преступление террористов в Гао не может иметь никаких оправданий. Президент передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству африканского государства Мали в связи с террористической атакой на военный лагерь в городе Гао. Напомним, что в результате террористического акта в Гао погибли не менее 60 человек. Первоначально сообщалось о 52 жертвах. В военном лагере помимо военнослужащих Мали находился и миротворческий контингент Организации Объединённых Наций. Автомобиль, начинённый взрывчаткой, взлетел на воздух на территории военного объекта.Известно о том, что ответственность за теракт взяла на себя проигиловская террористическая группировка «Аль-Мурабитун». Свою террористическую активность она ведёт с 2014 года. В 2015 боевики «Аль-Мурабитун» присягнули на верность так называемому «Исламскому государству».По словам российского президента, Россия готова оказать посильную помощь Мали в деле борьбы с международным терроризмом.Из сообщения пресс-службы Кремля:О том, какая именно антитеррористическая помощь и поддержка Мали имеется в виду, в сообщении не уточняется.Настоящий разгул международного терроризма в Мали состоялся после того, как натовская коалиция превратила в пыль ливийскую государственность. Из Ливии в Мали хлынули многочисленные вооружённые группировки, решившие установить и в этом африканском государстве власть по образу и подобию «власти» ИГИЛ.