05:30 20 января

Президент РФ заявил о поддержке властей Мали в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству африканского государства Мали в связи с террористической атакой на военный лагерь в городе Гао. Напомним, что в результате террористического акта в Гао погибли не менее 60 человек. Первоначально сообщалось о 52 жертвах. В военном лагере помимо военнослужащих Мали находился и миротворческий контингент Организации Объединённых Наций. Автомобиль, начинённый взрывчаткой, взлетел на воздух на территории военного объекта.

Известно о том, что ответственность за теракт взяла на себя проигиловская террористическая группировка «Аль-Мурабитун». Свою террористическую активность она ведёт с 2014 года. В 2015 боевики «Аль-Мурабитун» присягнули на верность так называемому «Исламскому государству».

Президент РФ заявил о поддержке властей Мали в борьбе с терроризмом



По словам российского президента, Россия готова оказать посильную помощь Мали в деле борьбы с международным терроризмом.

Из сообщения пресс-службы Кремля:
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к поддержке усилий руководства Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора. Это циничное преступление террористов в Гао не может иметь никаких оправданий. Президент передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.


О том, какая именно антитеррористическая помощь и поддержка Мали имеется в виду, в сообщении не уточняется.

Настоящий разгул международного терроризма в Мали состоялся после того, как натовская коалиция превратила в пыль ливийскую государственность. Из Ливии в Мали хлынули многочисленные вооружённые группировки, решившие установить и в этом африканском государстве власть по образу и подобию «власти» ИГИЛ.

Использованы фотографии: @worldonalert
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Комментарии 12
  1. с-т Petrov Вчера, 13:36
    в Мали золото, алмазы, бокситы, руды железа, марганца, полиметаллов, молибдена, меди, урана и т. д

    так что надо помочь. Иначе помогут китайцы и американцы.

    Операция ВКС окупится добрыми контрактами

    А лучше бартером пичкать их техникой

    с-т Petrov
    1. Joker787 Вчера, 13:44
      Если помощь будет носить консультационный характер или поставки металлолома, то в добрый путь.
      По крайней мере пока в Сирии не закончат. А природного добра и у нас в достатке.
      Joker787
    2. мамука Вчера, 14:51
      поддерживаю с-т Petrov - им нашу технику (не новую) и проч. товары + политическую и военную поддержку (издалека и в меру, чтоб без потерь и технику обкатать, опыт наработать), нам - концессионные соглашения на разработку месторождений и пр. Хорош помогать в убыток и за обещания - нужно привязывать их к себе и самим внедряться в их экономику и управление государством
      Joker787 - "А природного добра и у нас в достатке" - добра много не бывает. у них выберем, своё на будущее сбережем (вдруг тяжелые времена soldier )
      мамука
  2. Громобой Вчера, 13:36
    Во времена СССР мы дружили с Мали.Военные училища наши готовили малийских офицеров,а гражданские вузы врачей и инженеров.Поэтому там остались конечно "наши люди",но заправляют там сейчас натовцы.Президент Мали учился в рязанском училище ВДВ,не знаю как сейчас,но ещё в десятые годы малийцы там были.Так что надёжные ребята чтобы дать по балде ИГ и поставить в стойло демократизаторов там конечно есть,но пока это не в приоритете нашей политики.
    Громобой
    1. Громобой Вчера, 13:43
      О.....нашёл десантника.Десятые годы,Рязань,не холодно...
      Громобой
  3. Чёный Вчера, 14:20
    То, что происходит в Мали- прямое следствие того, что "партнеры" раздолбали Ливию. А мы в то время просто поглядели на это...Каддафи давил сие в корне, а теперь злые туареги двинулись и по окресностям, словно раковая опухоль.
    Чёный
  4. snifer Вчера, 14:51
    еще в Мали нас не хватало.
    snifer
  5. МПК105 Вчера, 15:57
    Президент у нас спросил?Я не хочу в Мали детей отправлять-мне Донбасса хватило. stop
    МПК105
    1. snifer Вчера, 16:27
      ВВП кажется что он во главе великой державы с самостоятельной экономикой например СССР..Можно конечно подбрасывать в воздух чепчики но от фактов не уйти. Наш президент показывает полную несостоятельность,начать и не завершить две войны это не признак ума ни разу.Чем он думает мне не известно. любопытное видео
      snifer
      1. 178 Вчера, 17:51
        snifer - это у Вас нет признаков ума ни разу.Чем , и долго - ли Вы думали , чтобы это написать .
        178
        1. snifer Вчера, 21:26
          дак у меня то понятно полная атрофия мозга,не то что у Великого стратега ведущего войну за тридевять земель с голым задом
          snifer
    2. истопник Вчера, 19:58
      Цитата: МПК105
      Президент у нас спросил?Я не хочу в Мали детей отправлять-мне Донбасса хватило. stop


      Ваши дети воевали на Донбассе?
      истопник

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