Грузия может остаться без военной авиации

Ряды грузинских ВВС покидают летчики и техники, часть из них уходят сами, часть оказалась в списке сокращенных сотрудников Минобороны. Авиабаза для журналистов закрыта, судьба самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВВС, неизвестна. Об этом пишет ресурс «Грузия Online».«Судьбу нескольких штурмовиков типа "Су-25", вертолетов "Ирокез" и "Ми-24" Генштаб, вероятно, решит после получения документа стратегического обзора», – говорится в материале.После того как Минобороны сделало немало заявлений о реформировании ВВС, в СМИ появилась информация о консервации авиатехники либо ее продаже.«В парламенте следят за процессами в военной авиации. "Национальное движение" категорически против того, чтобы оставить грузинскую армию без военной авиации», – отмечает издание.По данным ресурса, в настоящее время у Грузии имеется не меньше 10-ти штурмовиков СУ-25. «Если Минобороны откажется от военных самолетов из-за дороговизны их содержания, армия останется без самых дальнодействующих средств, существующих в ее вооружении», – заключает автор.