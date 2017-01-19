05:28 20 января

Грузия может остаться без военной авиации

Ряды грузинских ВВС покидают летчики и техники, часть из них уходят сами, часть оказалась в списке сокращенных сотрудников Минобороны. Авиабаза для журналистов закрыта, судьба самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВВС, неизвестна. Об этом пишет ресурс «Грузия Online».

Грузия может остаться без военной авиации


«Судьбу нескольких штурмовиков типа "Су-25", вертолетов "Ирокез" и "Ми-24" Генштаб, вероятно, решит после получения документа стратегического обзора», – говорится в материале.


После того как Минобороны сделало немало заявлений о реформировании ВВС, в СМИ появилась информация о консервации авиатехники либо ее продаже.

«В парламенте следят за процессами в военной авиации. "Национальное движение" категорически против того, чтобы оставить грузинскую армию без военной авиации», – отмечает издание.

По данным ресурса, в настоящее время у Грузии имеется не меньше 10-ти штурмовиков СУ-25. «Если Минобороны откажется от военных самолетов из-за дороговизны их содержания, армия останется без самых дальнодействующих средств, существующих в ее вооружении», – заключает автор.

Использованы фотографии: https://news.am
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Комментарии 61
  1. KVashentcev Вчера, 13:44
    Пусть останется, незачем им... Рожденный ползать, летать не должен!
    KVashentcev
    1. с-т Petrov Вчера, 14:00
      оно им реально не надо. 10 штурмовиков будут золотыми в обслуживании

      А погоды не сыграют от слова вообще. Да и летчиков с техниками учить при таком количестве машин слишком накладно. А на понты нужны деньги

      Поэтому и законсервируют/продадут их - а летунов отправят в грузинский ВМФ laughing
      с-т Petrov
      1. Монос Вчера, 14:16
        Ни фига себе!!! У грузин есть военная авиация!
        Монос
        1. 210окв Вчера, 14:27
          Вы еще больше удивитесь!Они их и собирали!!!Но это было в СССР...
          Цитата: Монос
          Ни фига себе!!! У грузин есть военная авиация!
          210окв
          1. Монос Вчера, 14:44
            Шок и трепет! Разрыв шаблона! Когнитивный диссонанс!
            Монос
        2. Lygo Вчера, 14:41
          всё что осталось от СССР .
          Lygo
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 14:58
            готовят к продаже в страну 404?
            Скептик-Самоучка
        3. Stalker.1977 Вчера, 15:17
          Не вижу тут никакой новости, подобная статья была уже здесь осенью.
          Stalker.1977
        4. Vitalson Вчера, 15:48
          теперь надо говорить "была"
          Vitalson
        5. tihiy Вчера, 18:57
          Цитата: Монос
          Ни фига себе!!! У грузин есть военная авиация!

          Авиационный завод, танко ремонтный завод, станкостроительный, КАЗ (автомобильный), тепловозостроительный... и целая куча всяких фабрик
          Все это благополучно обанкротили, разворовали и уничтожили, по нашей схеме
          tihiy
      2. Titsen Вчера, 22:28
        Цитата: с-т Petrov
        А погоды не сыграют от слова вообще. Да и летчиков с техниками учить при таком количестве машин слишком накладно. А на понты нужны деньги


        Короче - БОРЖОМИ пить поздно!
        Titsen
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 14:59
      Грузин - птица гордая. Пока не пнешь - не полетит...
      Скептик-Самоучка
    3. stas Вчера, 15:36
      А зачем грызунам авиация?
      Был у них авиазавод им. Димитрова.
      После развала СССР грызуны на его базе хотели производить велосипеды.
      Не смогли, получилась херня грузинская.
      А где они лётчиков возьмут. Тосты говорить и вино пить они умеют.
      Но крысы не летают.
      stas
    4. ГШ-18 Вчера, 19:40
      Грузия может остаться без военной авиации

      Мы плакать уж точне не будем.
      ГШ-18
  2. silberwolf88 Вчера, 13:47
    Хорошая новость ... учитывая что Грузия нам вовсе не друг и потенциальная точка доступа стран НАТО ... любое ослабление потенциальной угрозы на границе приветствуется ...
    silberwolf88
    1. Vita VKO Вчера, 14:10
      Цитата: silberwolf88
      Хорошая новость ..

      Это прибалтийский вариант. После окончательной ликвидации своей авиации, они обратятся к НАТО и патрулировать небо уже будут F-16. Ни чего хорошего в этом нет.
      Vita VKO
      1. DMoroz Вчера, 14:27
        Прибалтийский вариант прошел, т.к. они члены НАТО. Грузию туда не возьмут - у нее территориальные проблемы. Максимум что смогут - это проводить совместные учения. А учитывая, что у Грузии авиация будет отсутствовать, то совместные авиаучения под вопросом. Отсюда усматривается разрушение через 3-4 года инфраструктуры аэродромов, вряд ли кто-то деньги в их поддержание вкладывать будет... Пусть ликвидируют...
        DMoroz
        1. Монархист Вчера, 15:47
          DMoroz, кажется вчера бабуин их включал в НАТО,по крайней мере обещаний в телеге не вместиш
          Монархист
          1. DMoroz Вчера, 15:58
            бабуин от огорчения наверное грузию с джорджией (штатом) перепутал, у них это бывает laughing
            DMoroz
      2. silberwolf88 Вчера, 21:53
        вы видимо не поняли ... я про Грузию ...
        а войска и авиацию можно на любую территорию нагнать и членство здесь вообще ни при чём
        silberwolf88
    2. Laksamana Besar Вчера, 14:12
      Что хорошего, НАТО и придёт как раз, "защищать" от "агрессора".
      Laksamana Besar
    3. stas Вчера, 15:38
      Грызуны доказали, не делай им добра - не получишь зла.
      Пусть пьют своё кислое кахатенское вино, едят лоббио и газы пускают за столом.
      stas
  3. 210окв Вчера, 13:47
    Бумажные самолетики им к лицу... wassatХочу добавить.Тбилисский авиазавод их собирал("Грачей")..Но теперь..Увы-один пук..
    210окв
  4. Moskovit Вчера, 13:48
    Грузия осталась без части территории. Так что и без авиации обойдется. Все логично
    Moskovit
    1. Dagen Сегодня, 01:44
      Грузия не лишалась никакой территории. Абхазия и Южная Осетия во время парада суверенитетов так же нелегально (как и Грузия) вышли из состава Союза, заявив о независимости, поэтому имеют точно такие же права на существование, как и Грузия.
      Dagen
  5. Ferdinant Вчера, 13:51
    Флот то ж им нужно сократить и артиллерию
    Ferdinant
  6. Стройбат запаса Вчера, 13:53
    А зачем истинным джигитам какие-то извращения? Только конь да шашка - вот достойное джигита оружие! И прадедовский кремневый карамультук.
    Стройбат запаса
    1. datura23 Вчера, 14:00
      за дешевизной и ослик подойдёт
      datura23
      1. tihiy Вчера, 19:03
        Цитата: datura23
        за дешевизной и ослик подойдёт

        Цитата: Стройбат запаса
        А зачем истинным джигитам какие-то извращения? Только конь да шашка - вот достойное джигита оружие! И прадедовский кремневый карамультук.

        Цитата: Смог
        Ээээээ, зачэм горным арлам самалоты? Аны и так высако лэтают.


        Камрады, зачем вы так, ведь грузины неплохой народ
        tihiy
        1. Olegovi4 Сегодня, 01:35
          Цитата: tihiy
          грузины неплохой народ

          за последние 25 лет столько уже на смотрелись на "не плохие народы" и даже "братские", что уже видимо не вмоготу....
          Olegovi4
  7. Zaurbek Вчера, 14:01
    самолет - дорогое удовольствие...Тем более грузины не самые упорные вояки, что с самолетами, что без.
    Zaurbek
  8. Смог Вчера, 14:02
    Ээээээ, зачэм горным арлам самалоты? Аны и так высако лэтают.
    Смог
  9. Не служил Вчера, 14:05
    Выкупить их лучше. А то чего доброго в АТО окажутся вместе с остатками Камикадзе.
    Не служил
  10. kapitan92 Вчера, 14:09
    Парк авиационной техники (AT) Грузии, состоящей на вооружении частей, включает: семь штурмовиков Су-25К "Мимино" и три Су-25, девять учебно-боевых L-39 "Альбатрос" и девять транспортных (Ту-134, два Як-40, шесть Ан-2) самолетов, 35 вертолетов (шесть Ми-24, 17 Ми-8Т, 12 UH-1H "Ирокез"), а также несколько беспилотных летательных аппаратов "Гермес-450".
    Мобильные средства бригады ПВО несут боевое дежурство на ротационной основе в окрестностях столицы, вблизи важных стратегических объектов в других регионах страны, а также в приграничных с Абхазией и Южной Осетией районах Грузии, имея на вооружении ЗРК "Бук-М1" (шесть единиц), "Оса-АК" (восемь) и "Оса-АКМ" (десять).
    Авиационная техника СВ Грузии оснащается такими видами авиационных средств поражения (АСП), как: неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-5, С-8, С-13, С-24 и С-25; УР класса "воздух - воздух" Р-60 с инфракрасными ГСН, а также Х-25, Х-29 класса "воздух - земля"; авиабомбы массой до 500 кг; противотанковые управляемые ракеты "Штурм"; 23- и 30-мм авиационные пушки ГШ-23Л, ГШ-30-2, ГШ-30К.
    Проводится целенаправленная, работа по приведению грузинских ВС к стандартам Североатлантического союза.
    Предполагалось, что проблему по обеспечении боеготовности ВВС Грузии ,сможет решить ключевое в авиационной области предприятие грузинского ВПК - "Тбилавиамшени", специализировавшееся до недавнего времени на сборке и ремонте штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8 российского производства. Однако после событий августа 2008 года оно полностью лишилось поставок комплектующих, в связи чем утратило способность выпускать боевую AT. В этих условиях грузинское руководство приняло решение об оснащении авиационного компонента только иностранными летательными аппаратами.
    В настоящее время "Тбилавиамшени" занимается обслуживанием и ремонтом авиационных двигателей (для Су-25), а также модернизацией штурмовиков Су-25 в сотрудничестве с израильскими компаниями "Элбит системз" и "Элгад", фирмами "Асценд эркрафт инвестор ресурсез" (США) и "Киловна флайткрафт" (Канада).
    Чем хуже, тем лучше! Грузия проводила и проводит антироссийскую политику и ее территория может использоваться авиацией НАТО против нашей страны.
    kapitan92
  11. Злой 55 Вчера, 14:15
    Возможно, именно ТАК и нужно отучать Грузию от реваншистских планов.Медленно, вкрадчиво, но постоянно..Следующими будут оставшиеся катера самого смешного из причерноморских ВМФ..
    Злой 55
  12. МЮД Вчера, 14:17
    А если нам по дешовке приобрести эти самолеты?
    Так как Су-25 уже не выпускаются, часть из своих запасов мы продали Ираку, ресурс остальных интенсивно используется в том числе и в Сирии.
    Ничего равноценного к выпуску пока не предвидится. (Як-130 не дотягивает, Су-34 заточен под другое, что бы там не говорили и не планировали) .
    МЮД
    1. Zaurbek Вчера, 14:34
      По дешевки они в Ирак могут продать....
      Zaurbek
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 15:50
        Zaurbek
        По дешевки они в Ирак могут продать....
        Могут.Только ремонтировать кто будет?У России зап части просить будут?
        Наблюдатель2014
        1. Zaurbek Вчера, 20:23
          Ирак подписал с нами договор на тех обслуживание. думаю, мы против не будем. Движки там от МиГ-21 без форсажной камеры. Иракцы могут и сами обслужить или китайцы. В целом не самый сложный технически аппарат.
          Zaurbek
    2. dima9990 Вчера, 18:06
      Су 35 на подходе
      dima9990
      1. Zaurbek Вчера, 20:23
        Подходе к чему?
        Zaurbek
  13. Наблюдатель2014 Вчера, 14:23
    Грузия может остаться без военной авиации
    А что так? Лариков нема? А в 90е годы орали в Грузии на каждом углу что алкашей русских кормить больше не желаете laughing А через четверть века нищета! Я ничего не имею против грузин в отдельности.Хорошие товарищи .Вкусно поесть любят.Прекрасные собеседники.При СССР не одного бандита в фильмах про бандитов грузин не было.Ну кроме в фильме Мимино из-за которого главный герой в суд попал bully Я крамольную мысль скажу .Грузии самостийность противопоказана.Только теперь нам русским что то вообще никак не охота как в старые добрые времена объединятся . Да и в фигню "дружба народов" как-то вообще издевательски звучит теперь.А времена где в фильмах были предателями и бандитами одни русские слава богу ушли без возвратно.Ну как-то вот так получается hi
    Наблюдатель2014
    1. Владимир 141 Вчера, 17:47
      Были фильмы, на вскидку: Кукарача, Воры в законе...
      Владимир 141
      1. мордвин 3 Вчера, 19:10
        Цитата: Владимир 141
        Воры в законе...

        Вот в этом деле они впереди планеты всей.
        мордвин 3
  14. AID.S Вчера, 14:23
    Зачем им ВВС...
    AID.S
  15. Волька Вчера, 14:24
    вот вам и гордые грузинские орлы без крыльев...
    Волька
  16. Stinger Вчера, 15:08
    А она им необходима?
    Stinger
  17. cherkas.oe Вчера, 15:12
    Молодцы, сообразили, что ни кто их завоевывать не собирается, что бы потом кормить. По этому и бижутерию держать, накладно, лучше хохлам продать, тем еще как минимум года два, можно будет пугать всех войной на Донбасе.
    cherkas.oe
  18. BOB044 Вчера, 15:18
    «В парламенте следят за процессами в военной авиации. "Национальное движение" категорически против того, чтобы оставить грузинскую армию без военной авиации», – отмечает издание.
    Значит будет один на всю Грузию дежурный лётчик.
    BOB044
  19. Монархист Вчера, 15:36
    Цитата: Vita VKO
    Цитата: silberwolf88
    Хорошая новость ..

    Это прибалтийский вариант. После окончательной ликвидации своей авиации, они обратятся к НАТО и патрулировать небо уже будут F-16. Ни чего хорошего в этом нет.

    Такое вполне возможно, когда Грузия станет членом НАТО.
    Монархист
    1. Владимир 141 Вчера, 17:49
      Только не "когда", а если...
      Владимир 141
  20. Монархист Вчера, 15:39
    Цитата: Stinger
    А она им необходима?

    Гер оберст,аплодирую Вашему замечани.
    Монархист
  21. Docent1984 Вчера, 15:53
    ВВС страны - целая эскадрилья... Вот уж воистину, когда Бог хочет кого-то покарать, то лишает его разума. С такой-то силищей они пытались к нам задираться в 2008м))) Самое оно им сейчас продать самолеты Абхазии, и денег получили бы, и там они под присмотром оказались бы)
    Docent1984
  22. skarl Вчера, 16:01
    Идет подготовка для размещения на этой территории матрасной военной базы...как говорится гамарджеба-приехали....
    skarl
  23. Alex Nevs Вчера, 16:36
    НАТА паможет.... если захочет....но.....потом
    Alex Nevs
  24. Владимир 141 Вчера, 17:43
    А почему они называют свои самолеты дальнодействующим средством?? До границы рукой подать - там и собьют...
    Владимир 141
  25. Vladimir Shevchenko Вчера, 19:35
    Нам нужно лишить Грузию к выходу в Черное море. Как? Взять Батуми и Поти. То есть провести в Аджарии референдум и отделить ее от Грузии. Если этого не сделать сейчас, то турки снюхаются с грузинами и возьмут под контроль причерноморье. Уже от Батуми до Трабзона "Газельки" каждые полчаса ходят.
    Vladimir Shevchenko
  26. commbatant Вчера, 19:58
    летно-технический состав жалко, некоторые наверное еще советские военные училища заканчивали, старший офицерский состав может в российских ВКС продолжить службу, а так небо отняли у людей
    commbatant
    1. Zaurbek Вчера, 20:25
      Не жалко... захотят, вместе с самолетами поедут. Думаю, там уже давно и летчиков нет. На хранении стоят Сухие.
      Zaurbek
  27. sergei1975 Вчера, 20:46
    Я думал что сушек с 2008 года нет.
    sergei1975
  28. asher Сегодня, 03:05
    Зачем грызунам армия!? Они с детства мечтают стать ворами или продавцами.
    asher

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