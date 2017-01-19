В ТОСЭР "Комсомольск" создадут производство бортовых систем военной техники
Объединение «Промышленные технологии», занимающееся разработкой бортовых систем летательных аппаратов и военной техники, планирует создать новое производство в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) «Комсомольск» в Хабаровском крае.
Губернатор Вячеслав Шпорт по этому поводу провел рабочую встречу с представителями холдинга.
«Специалисты "Промышленных технологий" проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО "ГСС". Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе – создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР "Комсомольск"», – говорится в релизе правительства региона.
Губернатор поддержал проект. В среду представители холдинга отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиапредприятия города.
Губернатор Вячеслав Шпорт по этому поводу провел рабочую встречу с представителями холдинга.
«Специалисты "Промышленных технологий" проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО "ГСС". Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе – создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР "Комсомольск"», – говорится в релизе правительства региона.
Губернатор поддержал проект. В среду представители холдинга отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиапредприятия города.
Использованы фотографии: Виталий Безруких/ РГ