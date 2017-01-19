В ТОСЭР "Комсомольск" создадут производство бортовых систем военной техники

Объединение «Промышленные технологии», занимающееся разработкой бортовых систем летательных аппаратов и военной техники, планирует создать новое производство в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) «Комсомольск» в Хабаровском крае.Губернатор Вячеслав Шпорт по этому поводу провел рабочую встречу с представителями холдинга.– говорится в релизе правительства региона.Губернатор поддержал проект. В среду представители холдинга отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиапредприятия города.