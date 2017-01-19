05:30 20 января

В ТОСЭР "Комсомольск" создадут производство бортовых систем военной техники

Объединение «Промышленные технологии», занимающееся разработкой бортовых систем летательных аппаратов и военной техники, планирует создать новое производство в ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) «Комсомольск» в Хабаровском крае.

В ТОСЭР "Комсомольск" создадут производство бортовых систем военной техники


Губернатор Вячеслав Шпорт по этому поводу провел рабочую встречу с представителями холдинга.


«Специалисты "Промышленных технологий" проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО "ГСС". Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе – создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР "Комсомольск"», – говорится в релизе правительства региона.

Губернатор поддержал проект. В среду представители холдинга отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиапредприятия города.

Использованы фотографии: Виталий Безруких/ РГ
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Комментарии 4
  1. Zaurbek Вчера, 14:12
    Когда наши начнут ставить широкоформатные дисплеи? или мы такие не производим?
    Zaurbek
    1. pafegosoff Сегодня, 00:17
      А на кой широкоформатный? Выйдет из строя один, показания будут на другом.
      Поколения меняются... А испытания от минус 60 до плюс 70 они проходят? Вибрация, электромагнитные помехи и прочие факторы, могущие вывести их из строя? Сейчас, наверное ещё во многих приборах применяются промышленные микросхемы на основе древних процессоров. И не только элементная база отказывает...
      pafegosoff
  2. 210окв Вчера, 14:33
    Это кабина "Суперджета"?А по поводу широкоформатных дисплеев...Мы и обычные совсем недавно стали делать.На импортном оборудовании и на комплектующих из Азии..К сожалению.
    210окв
  3. Zaurbek Вчера, 16:04
    Дисплей не секретная технология. Поколения меняют раз в два года и , вполне, можно купить линию по производству прошлого или позапрошлого поколения. А прогресс а АМОЛЕД дисплеях огромный, толщина новых телевизоров как стекло 4-6мм.
    Zaurbek

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