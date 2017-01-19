Майданные власти снова пригласили на Украину американский военный контингент
Президент Украины внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о присутствии иностранных военных подразделений на территории страны в 2017 году. Речь идёт о законопроекте, на основании которого американскому военному контингенту предоставлялась бы возможность нахождения на украинской территории для подготовки и участия в военных маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. По большому счёту, внесение законопроекта являлось и является обычной формальностью, так как майданные власти изначально держат двери для оккупационных западных войск открытыми.
Депутаты Верховной рады, которые привыкли поддерживать вносимые Порошенко законопроекты не без материального вознаграждения, инициативу в целом поддержали. За разрешение американским военным присутствовать на украинской территории в 2017 году проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226.
Рассмотрением данного вопроса Украина решила поиграть в правовое государство. Дело в том, что, по украинским законам, на территории страны запрещено нахождение иностранного военного контингента и иностранных военных баз без соответствующего разрешения парламента. Поэтому законопроект рассматривается ежегодно для обеспечения американскому военному контингенту возможности делать то, что тот сам захочет.
Разрешение, кстати, касается не только американских военных, но и военных других стран НАТО, а также стран, входящих в программу «Партнёрство во имя мира». В таком «партнёрстве» находится, например, Грузия.
Фактически же принятый ВРУ документ противоречит минским соглашениям, в которых сказано, что иностранные военные контингенты должны быть выведены с территории Украины. А если это нарушает минские соглашения, то кто поднимет вопрос об антиукраинских санкциях?..
Депутаты Верховной рады, которые привыкли поддерживать вносимые Порошенко законопроекты не без материального вознаграждения, инициативу в целом поддержали. За разрешение американским военным присутствовать на украинской территории в 2017 году проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226.
Рассмотрением данного вопроса Украина решила поиграть в правовое государство. Дело в том, что, по украинским законам, на территории страны запрещено нахождение иностранного военного контингента и иностранных военных баз без соответствующего разрешения парламента. Поэтому законопроект рассматривается ежегодно для обеспечения американскому военному контингенту возможности делать то, что тот сам захочет.
Разрешение, кстати, касается не только американских военных, но и военных других стран НАТО, а также стран, входящих в программу «Партнёрство во имя мира». В таком «партнёрстве» находится, например, Грузия.
Фактически же принятый ВРУ документ противоречит минским соглашениям, в которых сказано, что иностранные военные контингенты должны быть выведены с территории Украины. А если это нарушает минские соглашения, то кто поднимет вопрос об антиукраинских санкциях?..
Использованы фотографии: Фейсбук