Майданные власти снова пригласили на Украину американский военный контингент

Президент Украины внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о присутствии иностранных военных подразделений на территории страны в 2017 году. Речь идёт о законопроекте, на основании которого американскому военному контингенту предоставлялась бы возможность нахождения на украинской территории для подготовки и участия в военных маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. По большому счёту, внесение законопроекта являлось и является обычной формальностью, так как майданные власти изначально держат двери для оккупационных западных войск открытыми.Депутаты Верховной рады, которые привыкли поддерживать вносимые Порошенко законопроекты не без материального вознаграждения, инициативу в целом поддержали. За разрешение американским военным присутствовать на украинской территории в 2017 году проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226.Рассмотрением данного вопроса Украина решила поиграть в правовое государство. Дело в том, что, по украинским законам, на территории страны запрещено нахождение иностранного военного контингента и иностранных военных баз без соответствующего разрешения парламента. Поэтому законопроект рассматривается ежегодно для обеспечения американскому военному контингенту возможности делать то, что тот сам захочет.Разрешение, кстати, касается не только американских военных, но и военных других стран НАТО, а также стран, входящих в программу «Партнёрство во имя мира». В таком «партнёрстве» находится, например, Грузия.Фактически же принятый ВРУ документ противоречит минским соглашениям, в которых сказано, что иностранные военные контингенты должны быть выведены с территории Украины. А если это нарушает минские соглашения, то кто поднимет вопрос об антиукраинских санкциях?..