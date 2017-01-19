05:29 20 января

Майданные власти снова пригласили на Украину американский военный контингент

Президент Украины внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о присутствии иностранных военных подразделений на территории страны в 2017 году. Речь идёт о законопроекте, на основании которого американскому военному контингенту предоставлялась бы возможность нахождения на украинской территории для подготовки и участия в военных маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. По большому счёту, внесение законопроекта являлось и является обычной формальностью, так как майданные власти изначально держат двери для оккупационных западных войск открытыми.

Майданные власти снова пригласили на Украину американский военный контингент


Депутаты Верховной рады, которые привыкли поддерживать вносимые Порошенко законопроекты не без материального вознаграждения, инициативу в целом поддержали. За разрешение американским военным присутствовать на украинской территории в 2017 году проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226.


Рассмотрением данного вопроса Украина решила поиграть в правовое государство. Дело в том, что, по украинским законам, на территории страны запрещено нахождение иностранного военного контингента и иностранных военных баз без соответствующего разрешения парламента. Поэтому законопроект рассматривается ежегодно для обеспечения американскому военному контингенту возможности делать то, что тот сам захочет.

Разрешение, кстати, касается не только американских военных, но и военных других стран НАТО, а также стран, входящих в программу «Партнёрство во имя мира». В таком «партнёрстве» находится, например, Грузия.

Фактически же принятый ВРУ документ противоречит минским соглашениям, в которых сказано, что иностранные военные контингенты должны быть выведены с территории Украины. А если это нарушает минские соглашения, то кто поднимет вопрос об антиукраинских санкциях?..

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24
  1. Мар.Тира Вчера, 14:30
    Нового ни чего нам и не стоит ожидать от Потроха!Это излюбленный метод американской демократии.Сначала засунуть ноготь,а потом уже и руку.Я помню как ветераны Советской армии на Украине рубахи рвали на себе,и говорили офицерам ВСУ,что бы ни в коем случае не пропустили НАТО.И они или поддакивали,или молчали. .Теперь что скажут?
    Мар.Тира
    1. Zibelew Вчера, 14:42
      Завтра начнутся совсем другие времена, Петро. Сегодня последний день когда скауасы могут пожаловаться Обаме на Россию.
      Zibelew
      1. лесовозник Вчера, 14:45
        Не обольщайтесь все останется как есть
        лесовозник
        1. Alena Frolovna Вчера, 14:56
          Ну никак оне не могут жить без чужой плётки.
          Alena Frolovna
          1. Татьяна Вчера, 15:15
            Более того, в Пентагоне заявили уже, что, если страны НАТО не захотят первыми начать войну с Россией, то ВС США начнут её сами с территории этих стран НАТО – причём без какого-либо разрешения правительств этих стран НАТО.
            Согласно этому заявлению Пентагона получается, что Пентагону начать ТМВ войну с Россией в Европе с территории Украины и того проще, хотя Украина и не входит в НАТО!
            Т.о., Петруха Порошенко (Вальцман) и его карманно-коррумпированное ВРУ своим решением постарались не только превратить Украину в иностранную колонию, но и гарантировать начало ТМВ с её территории.
            За счёт этого и существует власть алкаша Порошенко и его подручных на Украине!
            Татьяна
            1. Татьяна Вчера, 15:31
              И ещё. Если депутаты ВРУ продаются за деньги при законодательном голосовании за антинациональные интересы народов Украины, то сколько же тогда получает сам Петруха Порошенко - как самая главная продажная «шкура» в Украине - от Госдепа США?!!!
              И ведь, наверняка, получает! Денежки на его иностранные счета за границей, наверно, не просто капают, а валятся! По другому и быть не может! Правда, когда Петруху убьют, его счета банкиры обнулят обязательно!
              Татьяна
              1. cniza Вчера, 15:38
                Они дали ему на разграбление всю Украину , куда уж больше.
                cniza
                1. Татьяна Вчера, 16:34
                  Да нет! Грабят Украину не только он один, а их там много, но он главный!
                  На народ Петрухам Порошенкам абсолютно наплевать по принципу «Обогащайся, кто может и как может!»

                  Сам Петруха Порошенко обогащается сейчас на войне – например, Порошенко стал для ВСУ выпускать вездеходы со своего собственного завода.
                  Татьяна
                  1. Татьяна Вчера, 16:38
                    И ведут себя Петрухи Порошенки «наверху» в Украине, как тараканы в банке!

                    Аваков против Саакашвили. Опубликовано: 16 дек. 2015 г.

                    Конфликта Главы МВД Украины между Арсеном Аваковым с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который произошел 10 декабря на заседании Национального совета реформ.
                    Татьяна
                    1. Татьяна Вчера, 16:41
                      И вообще, они все «наверху» - Порошенки, Аваковы, Саакашвили и т.д. - друг дружку стоят!

                      "Новые русские сенсации": "Саакашвили против Авакова" Опубликовано: 13 февр. 2016 г.

                      Саакашвили против Авакова и две женщины, которых они боятся и ненавидят. Одна – опасный свидетель преступлений Саакашвили, а у второй есть убийственный компромат на Авакова.
                      Громкое разоблачение Саакашвили и Авакова! — в «Новых русских сенсациях».
                      Татьяна
                      1. Татьяна Вчера, 16:53
                        В общем, правильно сказал Николай Стариков, что в результате «майдана» 2014 года в Украине к власти пришла т.н. «ликвидационная команда» для всей страны.
                        Татьяна
        2. Сергей Ф Вчера, 21:03
          "
          Цитата: лесовозник
          Не обольщайтесь все останется как есть

          Да нет, вряд ли все будет так как есть!
          Кому-то будет хуже
          Сергей Ф
  2. 210окв Вчера, 14:30
    Да уж..Нет минского сговора-нет проблем..Вот докажи вислоухим что нарушают договоренности..Поможет только эвтаназия..и нет проблем.
    210окв
  3. hirurg Вчера, 14:31
    Лизнул, так лизнул! Уходящего обамку! Догнал и еще раз лизнул.))))
    hirurg
  4. Ferdinant Вчера, 14:31
    Да они эти депутаты уже и страх и совесть совсем потеряли,причем безвозвратно.
    Ferdinant
    1. 210окв Вчера, 14:35
      Это касаемо "народных избранников" не только в Киеве..
      Цитата: Ferdinant
      Да они эти депутаты уже и страх и совесть совсем потеряли,причем безвозвратно.
      210окв
    2. лесовозник Вчера, 14:55
      Цитата: Ferdinant
      Да они эти депутаты уже и страх и совесть совсем потеряли,причем безвозвратно.

      Ну насчет страха я бы не был так категоричен, а потерять можно только то что есть - это я про совесть
      лесовозник
  5. ИванИванов Вчера, 14:45
    Круто. пришло время и республикам внести подобную инициативу в свои парламенты
    ИванИванов
  6. Spartanez300 Вчера, 14:45
    Бздит Парасенко.
    Spartanez300
  7. Мар.Тира Вчера, 14:47
    Цитата: Ferdinant
    Да они эти депутаты уже и страх и совесть совсем потеряли,причем безвозвратно.

    О каких депутатах вы говорите?Там каждый второй представляет реакционные бандеровские течения.А каждый первый лижет Парашенко зад.,и набивает карман,для последующего побега на Запад.Яценюк уже дорожку пробил.Они же понимают,что им всё равно придёт конец.И отвечать придётся жестоко.Как при Януковиче Партия Регионов,не отделаются.
    Мар.Тира
  8. Мар.Тира Вчера, 15:02
    Цитата: Ferdinant
    Да они эти депутаты уже и страх и совесть совсем потеряли,причем безвозвратно.

    Да и им не привыкать приглашать иноземных завоевателей.Генетическая память осталась.
    Мар.Тира
  9. Vitalson Вчера, 15:46
    опять учения "Морские брызги" Так ведь флот же замэрз во льдах....
    Vitalson
  10. Нормаль ок Вчера, 22:15
    Учения проходят каждый год, со времён Кучмы. Каждый год происходит эта процедура в раде. Ну давайте сейчас подпрыгнем, в едином порыве 5-и минутки ненависти.
    Нормаль ок
  11. tolmachiev51 Сегодня, 04:10
    А как-же "самая сильная армия " , "парад в Москве " - сдулись хлопцы !!! Тот контингент , в случае заварухи , быстро на самолеты и good buy укропия.
    tolmachiev51

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