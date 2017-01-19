05:27 20 января

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки американского "Бостона"

В ходе поисковой операции в районе Сочи, где 25 декабря потерпел крушение авиалайнер МО РФ Ту-154, неожиданно обнаружились обломки и другого самолёта. Речь идёт об обнаруженных поисковыми водолазными группами и подводными аппаратами фрагментов американского самолёта времён Второй мировой войны. Это самолёт «Boston» B-3 (III), который в ноябре 1942 года потерпел крушение при взлёте с сочинского аэродрома Адлер.

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки американского "Бостона"


Самолёт американского производства принадлежал 63-му бомбардировочному авиационному полку.


Из сообщения источника «Интерфакса»:
На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолёта, по маркировке которого удастся точно установить его принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа.


Самолёты американского производства серии «Boston» («Douglas Boston») поставлялись во время Великой Отечественной войны в СССР по программе ленд-лиза, которая впоследствии была щедро оплачена из советского бюджета.

Необходимо отметить, что у побережья Хостинского района Сочи и на некоторых других направлениях продолжается поисковая операция в рамках расследования причин крушения Ту-154, направлявшегося в Сирию. Напомним, что в авиакатастрофе погибли 92 человека.

Использованы фотографии: https://ammoussr.ru
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Комментарии 39
  1. Ferdinant Вчера, 14:51
    Странно ,что еще чего нибудь не нашли.В Черном море много всего на дне находиться.
    Ferdinant
    1. татарин 174 Вчера, 14:53
      Главное, чтобы нашли то, что надо найти, чтобы в будущем подобное не повторилось ни с кем.
      татарин 174
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 14:54
      Ну сейчас заполошатся всякие уфологи и прочие поисковики аномалий...
      Ждем очередную страшилку на РЕН-ТВ
      Скептик-Самоучка
    3. Orel Вчера, 14:56
      Цитата: Ferdinant
      Это самолёт «Boston» B-3 (III), который в ноябре 1942 года потерпел крушение при взлёте с сочинского аэродрома Адлер.


      Эхо войны...
      Orel
      1. Банный Вчера, 15:09
        когда то дружили теперь дули друг другу крутим sad
        Банный
        1. Наблюдатель 33 Вчера, 15:20
          Цитата: Банный
          когда то дружили теперь дули друг другу крутим sad

          За золото дружили, за золото... На такую "дружбу" они и сейчас готовы.
          Наблюдатель 33
          1. вадим dok Вчера, 15:39
            Сколько золота заплатил СССР за ленд-лиз?Около 1% стоимости!Поэтому не надо писать,что "!дружили за золото"
            вадим dok
            1. ShadowCat Вчера, 15:55
              Лучше писать что дружили за кровь? Оно поточнее будет.
              Впрочем, а что скажете о золоте Эдинбурга?
              ShadowCat
              1. Alexey RA Вчера, 18:41
                Цитата: ShadowCat
                Впрочем, а что скажете о золоте Эдинбурга?

                А какое отношение оплата британских поставок 1941 года имеет к американской программе ленд-лиза?
                Alexey RA
                1. ShadowCat Вчера, 19:25
                  Цитата: Alexey RA
                  А какое отношение оплата британских поставок 1941 года имеет к американской программе ленд-лиза?

                  Британских? Вы с какой вселенной?
                  Если на то пошло то первый договор о Лендлизе между Союзниками и СССР был подписан в декабре 1941го. А вот сей примечательный крейсер был затоплен в апреле (наверно в территориальных водах Британии) около Мурманска сопровождая конвой QP-11
                  ShadowCat
            2. Наблюдатель 33 Вчера, 16:19
              Цитата: вадим dok
              Сколько золота заплатил СССР за ленд-лиз?Около 1% стоимости!Поэтому не надо писать,что "!дружили за золото"

              В июне 1990 года были установлены новый срок окончательного погашения задолженности (2030 г.), а также сумма – 674 млн. долларов. После распада СССР долг был переоформлен на Россию. Что-то выплачивалось, но окончательного расчёта так и не произошло. Знающие проблему специалисты считают, что из общего объёма американских поставок по ленд-лизу Советский Союз, а затем и Россия признали, а затем частично оплатили 722 млн. долларов, то есть около 7%.
              Но они- то рассчитывали на 100%, а- то и на 300- 500... wink
              А, что мне писать, это уж, извините... Спросить забыл... recourse
              Наблюдатель 33
              1. Cat Man Null Вчера, 16:29
                Цитата: Наблюдатель 33
                признали, а затем частично оплатили 722 млн. долларов, то есть около 7%.
                Но они- то рассчитывали на 100%, а- то и на 300- 500...

                - вообще-то, согласно Закону о ленд-лизе, оплате подлежала только уцелевшая после войны техника и неизрасходованные "материалы"
                - кроме того, США оставляли за собой право потребовать возврата этих самых техники-материалов, коли у США в них нужда возникнет.

                И все.

                Таким образом, считать "оплату ленд-лиза" от "общего объема поставок", конечно, можно... но как-то малоосмысленно, ИМХО request
                Cat Man Null
            3. iConst Вчера, 16:42
              Цитата: из статьи
              ... по программе ленд-лиза, которая впоследствии была щедро оплачена из советского бюджета.


              Цитата: вадим dok
              Сколько золота заплатил СССР за ленд-лиз?Около 1% стоимости!Поэтому не надо писать,что "!дружили за золото"


              Значит, ленд-лиз устанавливал, что израсходованные, потерянные горючее, техника, боеприпасы и пр. оплате на подлежали. Оставшиеся подлежали либо возврату, либо оплате.
              iConst
            4. Ежак Вчера, 17:25
              Цитата: вадим dok
              Около 1% стоимости!

              А расскажите, пожалуйста, великий знаток, а что же увозили корабли, которые приходили в Россию с ленд-лизовскими товарами? Рекомендую прочитать "Переписка советского правительства и правительства США в период 1941-1945 годов." Автор Громыко А.А.
              Название приблизительно, ибо держал в руках эти два тома в конце 70-х годов прошлого века. И не стоит брехать не зная темы!
              Ежак
              1. Alexey RA Вчера, 18:49
                Цитата: Ежак
                А расскажите, пожалуйста, великий знаток, а что же увозили корабли, которые приходили в Россию с ленд-лизовскими товарами?

                А были ли эти грузы? Тот же QP-12 шёл обратно порожняком.
                Alexey RA
    4. БАБА ШУРА Вчера, 15:21
      Там на дне украинские лопаты...
      БАБА ШУРА
    5. Stas157 Вчера, 15:48
      Цитата: Ferdinant
      Странно ,что еще чего нибудь не нашли.В Черном море много всего на дне находиться.

      Обломки лопат древних укров? Так они руками рыли! Сильные же люди! Вон Кличко один чего стоит! Достойный представитель своих сородичей - невероятная сила при интеллекте динозавра.))
      Stas157
  2. Alena Frolovna Вчера, 14:53
    При печальных обстоятельствах раскрывается, вернее приподнимется тайная завеса Великой Отечественной.
    Всем погибшим вечная память.
    Alena Frolovna
  3. Мар.Тира Вчера, 14:55
    Ни чего не понял?Ранее сообщалось,что нашли немецкий самолёт,без носовой части и две ФАБ-100?После обезвреживания боеприпасов,будет решаться вопрос о подьёме.Ещё один нашли что ли?Или немец в американца переобулся?
    Мар.Тира
    1. Нормаль ок Вчера, 22:18
      Цитата: Мар.Тира
      Ни чего не понял?Ранее сообщалось,что нашли немецкий самолёт,без носовой части и две ФАБ-100?После обезвреживания боеприпасов,будет решаться вопрос о подьёме.Ещё один нашли что ли?Или немец в американца переобулся?

      Если верить журналюгам, то завтра скажут, что нашли действующий НЛО laughing
      Нормаль ок
  4. bober1982 Вчера, 15:08
    63-ий полк вошёл в историю советских ВВС,как полк, который первым переучился на Су-24 (с Як-28), а Черняховск неофициально считался "столицей" ФБА . Полк продолжил славные боевые традиции.
    bober1982
  5. Monster_Fat Вчера, 15:17
    Ждите передачи Прокопенко на РЕН-ТВ о «загадочных» аспектах катастрофы ТУ-154 в свете находок самолётов времен второй мировой войны на этом месте..... winked
    Monster_Fat
    1. Cветлейший Вчера, 15:30
      А вы опровергните те теории что через его передачи ретранслируются. Вот создайте свою передач и опровергайте, если сумеете. Ждём с нетерпением.
      Cветлейший
  6. Громобой Вчера, 15:31
    63-й бомбардировочный авиационный Керченский Краснознамённый полк
    ....Действовал на этих бомбардировщиках всю войну, в основном использовался как ночной бомбардировочный полк.В 1942 году ведёт боевую деятельность в районе Туапсе, так, 25 октября 1942 года наносит удар по позициям вражеских войск в районе села Шаумян.
    Весной 1943 года базировался на аэродроме в Адлере. Наносил удары по кораблям и самолётам и переправам в Керченском проливе, производил бомбардировку аэродрома Владиславовка. С 26 февраля 1943 года по 5 апреля 1943 года полк потерял не вернувшимися с боевых заданий 8 экипажей: 3 — из района косы Чушка (один из них упал в залив Денский), 1 — из района станицы Варениковская, 4 — из района Анапа-Темрюк (сбиты истребителями из состава JG 52 14 марта 1943 года, когда полк вылетал на бомбардировку порта Темрюк)
    Осенью 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской операции бомбит укрепления так называемой «Голубой линии», затем отступающие по Таманскому полуострову немецкие войска
    С 10 апреля 1944 года (в ночь на 11 апреля) участвует в штурме Керчи, подавляет вражескую артиллерию в Булганаке, Грязевой Пучине, Горе Куликовой, Катерлезе, затем наносит удары по эшелонам на станции Багерово и на перегоне Багерово — Тышляр. На 23 апреля 1944 года базируется на аэродроме Михайловка, рядом с Джанкоем, производит бомбардировки Севастополя, после его освобождения переброшен в Белоруссию, где действует в интересах 2-го Белорусского фронта, начиная с Бобруйской операции....
    Громобой
    1. Громобой Вчера, 15:36
      А вот случай из наградных листов 8-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка
      «15 декабря 1943 года экипаж выполнял боевую разведку с задачей установить количество артиллерии и танков противника в районе Гармовичи, Коротковичи и колхоз им. 11 кастрычников. В 9.30 в районе Коротковичи был встречен и атакован шестью истребителями противника типа Bf.109. В неравном воздушном бою самолет получил восемь сквозных пробоин снарядами и более 200 осколочно-пулевых. Один снаряд привезен в кабине штурмана на свой аэродром. Истребители произвели шесть атак, вывели из строя руль высоты, пробит полностью правый бак, правая покрышка колеса-шасси и пробит левый винт. Машина была неуправляемая и с высоты 4000 м шла в беспорядке-пике до 800 м. Но благодаря исключительно проявленного мужества и отваги Сучков на высоте 800 м машину вывел из пике. Приборная доска работать отказала. Самолет был неуправляемым, и Сучков зная, что его стрелок тяжело ранен, упорно вел самолет на свой аэродром. Не желая покидать самолет и воздушного стрелка, 160 км, не считаясь с трудностями, вел машину без указателя скорости. Не работал руль высоты. Благополучно привел самолет на свой аэродром и произвел посадку. Этим самым спас жизнь экипажу и машину. Штурман Шалютин, не считаясь с трудностями, всеми способами давал летчику маршрут на свой аэродром. Задание было выполнено, сведения о противнике и погоду по маршруту предоставлены в штаб полностью. В воздушном бою стрелки Михайлов и Попугаев сбили один самолет противника. При этом Попугаев получил тяжелое осколочное ранение руки, а Михайлов — осколочное ранение ноги, но продолжали вести бой». http://bmpd.livejournal.com/1295190.html
      экипаж: штурман — гвардии младший лейтенант Алексей Николаевич Шалютин; летчик — гвардии лейтенант Александр Михайлович Сучков; стрелок-радист — гвардии сержант Иван Иосифович Михайлов; стрелок — гвардии сержант Илья Арсентьевич Попугаев. Орловско-Курская дуга. Аэродром Задонск, лето 1943 года
      Громобой
  7. вадим dok Вчера, 15:35
    Из советского бюджета было оплачено около 1% стоимости !Эта тема была раздевание и обсосана в ВОЕННОМ ОБОЗРЕНИИ неоднократно!Не надо писать,что ПОМОЩЬ была"щедро оплачена из бюджета СССР".
    вадим dok
    1. Stas157 Вчера, 16:06
      Цитата: вадим dok
      Из советского бюджета было оплачено около 1% стоимости !

      Вы считаете американцы потерпели убытки? Да США без своего шкурного интереса и цента не даст! 30 миллионов жизней, которые заплатил СССР вы конечно в своём бухгалтерском подсчёте в расчёт не берете! А, то что Сталин был вынужден дать обещание Рузвельту победить Японию в обмен на ленд лиз? Ну, и потом Россия в двухтысячных полностью расплатилась по долгам.
      Stas157
      1. Alexey RA Вчера, 19:04
        Цитата: Stas157
        Ну, и потом Россия в двухтысячных полностью расплатилась по долгам.

        Угу... долларами двухтысячных оплатили долг в сумме, подсчитанной в долларах образца 1951 года, без инфляционной коррекции.
        Это круче, чем если бы сейчас заплатить рублёвый долг времён застоя современными купюрами. smile
        Alexey RA
        1. Stas157 Вчера, 19:22
          Цитата: Alexey RA
          Угу... долларами двухтысячных оплатили долг в сумме, подсчитанной в долларах образца 1951 года, без инфляционной коррекции.

          Так они ведь согласились! А, вы считаете значит, что мы долг не закрыли? Ну, или обошлись с Америкой несправедливо?))
          Stas157
  8. Vitalson Вчера, 15:44
    а если поисковики покопают лопатой на дне моря то ещё много сюпризов найдут.
    Vitalson
  9. слава1974 Вчера, 16:13
    Под Сухумом в море лежат несколько "тушек" и ЯК-40, сбитых с грузинским пополнением во время абхазо-грузинской войны 92-93 г.г.
    слава1974
  10. Мар.Тира Вчера, 17:40
    Что в СМИ происходит????????Водолазы МЧС обнаружили в Черном море военный самолет времен ВОВ и авиабомбы при подготовке к крещенским купаниям. Об этом сообщает МЧС РФ.Предположительно, спасатели обнаружили в акватории моря три бомбы типа ФАБ-100. Найденный самолет был двухмоторным.
    По предварительным данным, это может быть военный самолет модели А-20 «Дуглас» американского производства.
    Мар.Тира
  11. bober1982 Вчера, 17:56
    Обозначение самолета Boston В-3 (в статье),найденного на дне Черного моря,наверное условно,правильней говорить- Дуглас А-20,самолет,который наши летчики сразу приняли- это была великая машина,и наши сразу оценили.
    Что любопытно,американская версия машин очень сильно отличалась от английской,видимо это то,что называется одноэтажная Америка- виски,кожаные штаны и т.д.,наши сразу поняли,хотя и виски,и штанов не было(свои разобрали,как это у нас водится)
    bober1982
    1. Alexey RA Вчера, 19:18
      Цитата: bober1982
      Обозначение самолета Boston В-3 (в статье),найденного на дне Черного моря,наверное условно,правильней говорить- Дуглас А-20

      Не-а. Потому как в СССР как "Бостон Б-3" обозначались сразу 3 модели: DB-7B, DB-7C и А-20С.

      Точно так же в танках все модели полученных средних М3 обозначались как М3С, а все модели лёгких М3 - как М3Л.
      Alexey RA
      1. bober1982 Вчера, 19:52
        "Бостонов" (Дуглас А-20) было не .....сразу 3 модели... - модификаций было много,английских,американских- бомбёры,штурмовики,тяжелые истребители,это была многоцелевая машина,которую наши использовали по своему усмотрению.В чём-то уступала нашим Пе-2 и Ту-2,в чём-то была лучше.
        bober1982
  12. vasilev Вчера, 18:23
    Для историков не было счастья да несчастье помогло
    vasilev
  13. vasilev Вчера, 18:31
    Если верить СМИ нашли два "Дугласа" в Черном море-один при подготовке к крещенским купаниям,другой при поисках обломков Ту 154.
    vasilev
    1. bober1982 Вчера, 19:10
      Никакой подготовки к крещенским купаниям не было,сразу отказались(в районе Адлера),всех с великим Праздником,наших и не наших!
      bober1982
  14. Холуай Вчера, 20:43
    На Красной Поляне были оказывается немцы...
    Холуай

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