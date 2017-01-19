На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки американского "Бостона"

На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолёта, по маркировке которого удастся точно установить его принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа.

В ходе поисковой операции в районе Сочи, где 25 декабря потерпел крушение авиалайнер МО РФ Ту-154, неожиданно обнаружились обломки и другого самолёта. Речь идёт об обнаруженных поисковыми водолазными группами и подводными аппаратами фрагментов американского самолёта времён Второй мировой войны. Это самолёт «Boston» B-3 (III), который в ноябре 1942 года потерпел крушение при взлёте с сочинского аэродрома Адлер.Самолёт американского производства принадлежал 63-му бомбардировочному авиационному полку.Из сообщения источника «Интерфакса» Самолёты американского производства серии «Boston» («Douglas Boston») поставлялись во время Великой Отечественной войны в СССР по программе ленд-лиза, которая впоследствии была щедро оплачена из советского бюджета.Необходимо отметить, что у побережья Хостинского района Сочи и на некоторых других направлениях продолжается поисковая операция в рамках расследования причин крушения Ту-154, направлявшегося в Сирию. Напомним, что в авиакатастрофе погибли 92 человека.