05:25 20 января

Система вооружения модернизированного «Ночного охотника» превзойдёт все иностранные аналоги

Система вооружения модернизированного боевого вертолета Ми-28Н превзойдет все известные аналоги, заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.

Система вооружения модернизированного «Ночного охотника» превзойдёт все иностранные аналоги


«Намечена целая программа по модернизации управляемого ракетного вертолетного вооружения, и это касается не только ракеты "Атака". Работы идут полным ходом, и есть уже хорошие результаты испытаний. Новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики вертолетов Ми-28НМ – их система вооружения превзойдет вооружение всех зарубежных вертолетов», – рассказал Кашин.


Ранее он сообщал, что модернизированная версия «Ночного охотника» получит на вооружение управляемые противотанковые ракеты увеличенной дальности.

По словам Кашина, сейчас КБМ проводит модернизацию ракет «Хризантема» и «Атака» для обеспечения «более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения цели».

Напомним, свой первый испытательный полет Ми-28НМ совершил в октябре прошлого года.


Использованы фотографии: Дмитрий Серебряков / ТАСС
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Комментарии 127
  1. Pirogov Вчера, 14:51
    Хороша птичка !
    Pirogov
    1. meshorer Вчера, 14:54
      Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?
      meshorer
      1. с-т Petrov Вчера, 14:57
        может армата?)

        А по теме: кому кому, а не Израилю стебать технику РФ - мы в отличие от мини страны имеем производство истребителей, бомбардировщиков и даже гражданскую авиацию

        И не нуждаемся в подачках омериканского конгресса. И не трясем с германии за геноцид славян и вообще ведем себя намного достойнее

        помимо этого развито танкостроение, ядерная энергетика, РФ занимается экспортом турбин для ГЭС и прочее прочее

        И главное - мы не лечим террористов в больницах, чтоб потом опускать их на волю, а занимаемся их уничтожением



        с-т Petrov
        1. с-т Petrov Вчера, 15:09
          А еще у нас есть флот, ПЛ и подводные ракетоносцы. Производство всей номенклатуры ракет начиная от межконтинентальных - заканчивая ВВ.

          Но клубника у вас вкусная. Это факт.

          И электронику вы можете навешать на Т-72 и ми-24 модернизируя - но мы тоже можем. Как и построить ми-24-35 с нуля - а вот это уже вы не можете.

          Как и найти покупателей для не имеющей аналагов в мире меркавы)
          с-т Petrov
          1. Проводник Вчера, 15:28
            Система вооружения модернизированного боевого вертолета Ми-28Н превзойдет все известные аналоги, заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.

            Только он забыл упомянуть, что эта байка и многие другие исключительно для "внутреннего пользования"
            Немного напоминает самоуспокоение...
            Проводник
          2. kapitan92 Вчера, 15:43
            Цитата: с-т Petrov
            А еще у нас есть флот, ПЛ и подводные ракетоносцы. Производство всей номенклатуры ракет начиная от межконтинентальных - заканчивая ВВ.

            Но клубника у вас вкусная. Это факт.

            И электронику вы можете навешать на Т-72 и ми-24 модернизируя - но мы тоже можем. Как и построить ми-24-35 с нуля - а вот это уже вы не можете.

            Как и найти покупателей для не имеющей аналагов в мире меркавы)

            "А у нас в квартире газ, а у вас", стишок помните. Что Вы как в детском саду?
            ВПК Израиля серьезная "штука", есть направления где мы серьезно отстаем.
            По поводу статьи: Вот когда модернизируют, испытают-тогда и писать надо про отсутствие аналогов. Лично я не сторонник анонсов в области вооружения, ибо очень жидко обкакаться можно.(ИМХО)
            kapitan92
            1. с-т Petrov Вчера, 16:02
              я это написал к тому - что у России производится огромный перечень того, что в Израиле аналогов еще не будет иметь много лет.

              Ни авиастроения, ни флота толкового, ни атомной энергетики. В электронике сильны да - но и мы нагоним)

              А вот Израиль как был без авиации, флота и атомной энергетики - так и будет



              с-т Petrov
              1. kapitan92 Вчера, 16:11
                Цитата: с-т Petrov
                Ни авиастроения, ни флота толкового, ни атомной энергетики. В электронике сильны да - но и мы нагоним)
                А вот Израиль как был без авиации, флота и атомной энергетики - так и будет

                Смею Вас расстроить, в Израиле есть флот, авиация и атомная энергетика. Для min познаний в этой области надо немного погуглить.
                Нагоним-конечно нагоним! УРА-а, товарищи! soldier
                kapitan92
                1. с-т Petrov Вчера, 16:14
                  Смею Вас расстроить, в Израиле есть флот, авиация и атомная энергетика.


                  belay я просто не слышал об экспорте атомных реакторов производства Израиля, не слышал название марок израильских самолетов идущих на экспорт или на внутренне потребление

                  Надо погуглить да. Видимо отстал от жизни


                  с-т Petrov
                  1. kapitan92 Вчера, 16:28
                    Цитата: с-т Petrov
                    Надо погуглить да. Видимо отстал от жизни

                    И это правильно! Не забудьте погуглить об уровне развития израильской медицины, по сравнению с которой наша остановилась на уровне фельдшерских пунктов. (4- ое управление не в счет). hi
                    kapitan92
                    1. с-т Petrov Вчера, 16:37
                      http://sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%BC%D0%B5%
                      D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0

                      и вы тоже гляньте. чтоб мы оба увидели что-то новое. даже поисковиком пользоваться не надо - уже постарались.
                      с-т Petrov
                  2. Ежак Вчера, 19:06
                    Израильтяне спёрли у французов Мираж и на нём изготовили еврейский самолёт под названием Кфир. И это всё что они способны сделать. А врать это уже из иной области. :)
                    Страны-эксплуатанты
                    Военно-воздушные силы Израиля
                    Военно-воздушные силы Колумбии
                    Корпус морской пехоты США
                    Военно-морские силы США
                    Военно-воздушные силы Шри-Ланки
                    Военно-воздушные силы Эквадора
                    Ежак
          3. Vincent Вчера, 17:22
            А неимеющиеаналогов беспилотники где?
            Vincent
            1. Касым Вчера, 20:57
              Я не совсем понимаю - а куда "Вихрь" подевался? Дальность до 10км., у той "Атаки" до 6км.. Есть даже по-моему модернизированная "Вихрь-М". hi
              Касым
        2. Монархист Вчера, 15:30
          С-т Петров (Ваше звание до 1940 равнялось комбриг) наш богоизбраный камрад отчасти прав:журналисты обожают эпититы типа: уникальный, несравненный и прч.
          Как на базаре: самое свежее и вкусное
          Монархист
          1. просто экспл Вчера, 16:16
            берем пример с 3.14ндосов , у них по дискавери и другим каналам куча фильмов идет о том что абрамс супертанк и что круче страйкера ничего нету . как у них пропаганда , так и у нас контрпропаганда .
            просто экспл
        3. профессор Вчера, 15:34
          Цитата: с-т Petrov
          И не трясем с германии за геноцид славян и вообще ведем себя намного достойнее

          Вы конечно не хотите вспоминать, что россияне получают нынче денежное довольствие от Германии и конечно "забыли", что у вас "трясем с германии" называлось реституцией. Но это мелочи. Вы ведете себя намного достойнее. wassat

          Цитата: с-т Petrov
          И главное - мы не лечим террористов в больницах, чтоб потом опускать их на волю, а занимаемся их уничтожением

          Не лечите? Добиваете или расстреливаете? Тогда это Гаага со всеми вытекающими прелестями. Это по поводу террористов.
          По поводу того кого мы лечим: может хоть одно имя вылеченного террориста Вы нам приведете? Слабо?

          Цитата: с-т Petrov
          А еще у нас есть флот, ПЛ и подводные ракетоносцы. Производство всей номенклатуры ракет начиная от межконтинентальных - заканчивая ВВ.

          ... а еще вы живете на 10 лет меньше чем мы. А еще у вас уровень грамотности ниже чем в секторе Газа. Хотите еще членами помериться? Уверены?


          По поводу статьи. “In God we trust; all others bring data.”
          Покажите ТТХ тогда и поговорим. Буржуины кстати тоже на месте не сидят. Например ПТРК третьего поколения у них уже не первый год на вооружении. У России до сих пор в разработке.
          профессор
          1. с-т Petrov Вчера, 15:42
            По поводу того кого мы лечим: может хоть одно имя вылеченного террориста Вы нам приведете? Слабо?


            Публикуемая в Лондоне газета “аль-Кудс аль-Араби” в воскресенье, цитируя Джамаля ас-Сиясана, писала: "Иорданские власти 40 дней назад закрыли перед ранеными (боевиками) пограничные пропускные пункты, что привело к смерти некоторых из раненых, и мы отправили раненых на лечение в Израиль (оккупированную Палестину)".

            laughing

            Професор таки может хватит? у вас об этом говорят открыто - даже гои русские об этом уже знают а вы еще нет what

            А еще у вас уровень грамотности ниже чем в секторе Газа. Хотите еще членами помериться? Уверены?


            понятно wassat laughing

            хотя у вас это национальная забава, рассуждать об отсталости русских

            В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы - автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность.
            Поскольку руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным.

            Нравственность россияне производят ртом, особенно специализируясь на обсуждении т.н. "безнравственности".

            Шумное всенародное обсуждение чужой безнравственности помогает россиянам заглушить болевые ощущение от рабского ярма, натирающего им шею, и отвлечься от зрелища рук, продолжающих все это время расти из жопы...

            Виктор Шендерович


            laughing это от пейсов голову жмет

            А мерится со мной ч... не надо, у меня он не поврежден laughing у вас нет шансов

            От вашей богоизбранности у вас зашкаливает порой. Со стороны выглядит очень забавно) ну мы русские все немного шовинисты - поэтому мерится чл с арабами или их кровными братишками - даже не интересно)

            Мы занимаемся этим с вашими хозяевами напрямую. У кого больше ядерный потенциал и так далее)

            Как бы не стебал омерику - но с ними померится - святое дело. А Израилю просто надо знать свое место)


            с-т Petrov
            1. профессор Вчера, 16:00
              Цитата: с-т Petrov
              Публикуемая в Лондоне газета “аль-Кудс аль-Араби” в воскресенье, цитируя Джамаля ас-Сиясана, писала: "Иорданские власти 40 дней назад закрыли перед ранеными (боевиками) пограничные пропускные пункты, что привело к смерти некоторых из раненых, и мы отправили раненых на лечение в Израиль (оккупированную Палестину)".

              Имя, сестра, имя. Хоть одного.

              Вы своих террористов не лечите? Расстреливаете раненых? wink

              Цитата: с-т Petrov
              понятно
              хотя у вас это национальная забава, рассуждать об отсталости русских

              Не надо в следующий раз членомертрией заниматься и не придется выслушивать горькую правду.
              профессор
              1. с-т Petrov Вчера, 16:06
                Имя, сестра, имя. Хоть одного.


                laughing это даже не смешно.

                Для меня все израильтяне и арабы впринципе на одно лицо. И имена труднопроизносимые, где и про папу рассказано.

                Зачем имя тебе? Ты не понимаешь о чем я пишу? Отрицаешь очевидное?



                с-т Petrov
                1. с-т Petrov Вчера, 16:19
                  Вы своих террористов не лечите? Расстреливаете раненых?


                  они после лечения следуют по этапу, а не отправляются подарком в соседнюю страну, где идет "типа гражданская война". Вот и все наше с вами отличие
                  с-т Petrov
                2. профессор Вчера, 18:04
                  Цитата: с-т Petrov
                  Зачем имя тебе? Ты не понимаешь о чем я пишу? Отрицаешь очевидное?

                  Ты дружек заявляешь, что Израиль лечит террористов (что абсолютная правда- мы лечим всех, включая ваших больных детей), и даже называешь это очевидным, но не можешь назвать даже одного имени.

                  Цитата: с-т Petrov
                  они после лечения следуют по этапу, а не отправляются подарком в соседнюю страну, где идет "типа гражданская война". Вот и все наше с вами отличие

                  То есть ты утверждаешь, что Россия лечит террористов, но нас ты этим же самым попрекаешь. Логика где, дружек?

                  Про вертолеты есть, что сказать-то?
                  Цитата: Наблюдатель 33
                  Обрезанным размахивать изволите?

                  Ни в коем случае. Фалометрия закончится для комрада плачевно. lol

                  Цитата: Наблюдатель 33
                  Ложь!

                  Ага. Более 300 000 взрослых россиян не умеют читать. На слово поверите или доказывать?

                  Цитата: Наблюдатель 33
                  Ну вот конкретно Вы, можете подпортить статистику Израилю - ядом своим же и захлебнетесь. И нам от этого не жарко, не холодно будет, мы просто забудем о вас на следующий день.

                  Не дождетесь. Я Боярышик не потребляю, а занимаюсь спортом. В этом году уже пробежал Марафон. В прошлом году ультра. А вы сами-то хоть с дивана слазите? wink
                  профессор
                  1. с-т Petrov Вчера, 18:10
                    вот вроде взрослый а шоу как в цирке

                    Ага. Более 300 000 взрослых россиян не умеют читать. На слово поверите или доказывать?


                    1% от населения РФ - 1 460 000 человек плюс минус. Дальше продолжать? Или еврей понял к чему я веду?

                    даже называешь это очевидным, но не можешь назвать даже одного имени.


                    laughing

                    глава АМАН Герци Халеви заявил, что если ИГИЛ будет побежден, то Израиль останемся в трудном положении.он сказал буквально следующее: «Израиль не желает, чтобы ситуация в Сирии привела к поражению ИГИЛ»

                    «Уход суперсил из региона, с оставлением Израиля один на один с Хезболлой и Ираном ввергнет страну в тяжелую ситуацию. Поэтому, чтобы не оказаться в таком положении мы вынуждены предпринимать соответствующие меры».


                    И только профессор все не понимает какие таки меры вынужденно принимает его страна wassat

                    Я понимаю что еврей не врет только еврею - но профессор вы выглядите таки слепым)

                    Про вертолеты есть, что сказать-то?


                    я все гуглю ищу израильского производства вертолеты laughing
                    с-т Petrov
                    1. профессор Вчера, 18:33
                      Цитата: с-т Petrov
                      1% от населения РФ - 1 460 000 человек плюс минус. Дальше продолжать? Или еврей понял к чему я веду?

                      Продолжай. Очень интересно.

                      Цитата: с-т Petrov
                      И только профессор все не понимает какие таки меры вынужденно принимает его страна
                      Я понимаю что еврей не врет только еврею - но профессор вы выглядите таки слепым)

                      Имя, сетра, имя.

                      Цитата: с-т Petrov
                      я все гуглю ищу израильского производства вертолеты

                      Наш еврей Миль их у вас делал. Хотя лично я предпочитаю Ка.

                      Это все, что у тебя есть, что сказать по обсуждаемой теме? Может расскажешь что-нибудь про вооружение? Ракеты? ГСН? ну и другие относящиеся к теме статьи вещи? Хотя, кого я спрашиваю... recourse
                      профессор
                      1. stalkerwalker Вчера, 18:39
                        Цитата: профессор
                        Цитата: с-т Petrov
                        я все гуглю ищу израильского производства вертолеты
                        Наш еврей Миль их у вас делал.

                        Олег.....
                        Я вот представил себе - все "ваши люди" по случаю рванули к вам...
                        Это ж какая вселенская печаль будет?
                        "...Опустела без тебя земля...."
                        laughing
                        stalkerwalker
                      2. с-т Petrov Вчера, 19:02
                        Хотя, кого я спрашиваю...


                        надо писать
                        Хотя, о чем я спрашиваю... У нас же нет производства самих вертолетов, зато мы кичимся ГСН
                        с-т Petrov
                      3. Parsec Вчера, 19:05
                        Цитата: профессор
                        Наш еврей Миль их у вас делал.

                        Нет. Это наш Миль у нас их делал, еврей он или алеут.
                        Parsec
                  2. Наблюдатель 33 Сегодня, 02:08
                    Цитата: профессор
                    Я Боярышик не потребляю

                    Лишь, в очередной раз продемонстрировал мерзость, своей натуры. Мелкий, подлый пакостник, открывающий рот исключительно в интернет- пространстве, потому что тут не побьют.
                    Наблюдатель 33
              2. mitrich Вчера, 20:54
                Опять этот ...избранный, не понятно кем, и сам назначивший себя профессором, вылез. Что в своей деревне скушно?
                mitrich
              3. ssergn Вчера, 21:12
                Проф, приглашаю к нам, в Екатеринбург, посмотреть на отсталость.
                Заодно вспомните радушие русской души, Вами уже позабытое. Печень опять же по тренируется, или Вы из этих, завязавших? laughing
                Тут ещё земляки на сайте есть.
                Ну что, примем Профессора?
                ssergn
          2. Zaurbek Вчера, 15:45
            Насчет, грамотности вы загнули, конечно....
            Zaurbek
            1. с-т Petrov Вчера, 15:51
              загнул? бросьте) он и не разгинал)
              с-т Petrov
              1. Zaurbek Вчера, 15:54
                Ну в принципе, Иврит и арабский у нас никто и не знает массово. А уровень жизни и дожития... у них население за счет миграции увеличивается в основном, чистота самой национальности-тоже вопрос, если всех кто мимо евреев проходил записали ....Ехали из СССР туда не самые пролетарии.
                Zaurbek
                1. с-т Petrov Вчера, 15:56
                  Думаю еслиб житель Магадана жил бы на берегу моря, со среднегодовой температурой соотвественной - то и прожил бы он подольше laughing

                  факторов хватает

                  В 2015 году в России был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время — средняя продолжительность жизни в России достигла 71,4 года.


                  да и порулить еще Володе лет 10 - глядишь и переживем laughing
                  с-т Petrov
                  1. meshorer Вчера, 16:09
                    Цитата: с-т Petrov
                    Думаю еслиб житель Магадана жил бы на берегу моря, со среднегодовой температурой соотвественной - то и прожил бы он подольше laughing

                    факторов хватает

                    В 2015 году в России был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время — средняя продолжительность жизни в России достигла 71,4 года.


                    да и порулить еще Володе лет 10 - глядишь и переживем laughing



                    Так Канада и Норвегия на ваших широтах , а живут там долго, не меньше чем у нас... Может, не в северных широтах дело ?
                    meshorer
                    1. с-т Petrov Вчера, 16:10
                      вы про широту Сочи?) Или Мурманска?)

                      Может, не в северных широтах дело ?


                      факторов много, но отрицать очевидный - некрасиво)

                      у нас в Сочи и в Крым на лечение отправляют со всей Россиюшки. Туда где климат благоприятный.

                      с-т Petrov
                    2. Zaurbek Вчера, 16:17
                      Ну за 100 лет две мировых войны и две революции.
                      Каждый раз с выкачиванием человеческого и материального капитала....И , кстати евреи обязаны существованием и государством СССР.. про человеческие потери в ВОВ все знают.
                      Zaurbek
                    3. Muvka Вчера, 19:15
                      Канада на широте Сочи находится примерно.
                      Muvka
          3. Наблюдатель 33 Вчера, 15:52
            Цитата: профессор
            Хотите еще членами помериться? Уверены?

            Обрезанным размахивать изволите? lol
            Цитата: профессор
            А еще у вас уровень грамотности ниже чем в секторе Газа.

            Ложь!
            Цитата: профессор
            ... а еще вы живете на 10 лет меньше чем мы.

            Ну вот конкретно Вы, можете подпортить статистику Израилю - ядом своим же и захлебнетесь. И нам от этого не жарко, не холодно будет, мы просто забудем о вас на следующий день.
            Наблюдатель 33
            1. Zaurbek Вчера, 16:29
              Мы помним о Профессоре всегда....
              Zaurbek
          4. dauria Вчера, 15:55
            Покажите ТТХ тогда и поговорим.


            Ну, проф, Вы меня удивили. Всегда такой рассудительный, а тут за "живое задели" Вас . Я долго служил в "армянской" авиации и скажу Вам- когда увидел Ми-28, сразу сказал себе - это то, что надо. Учтено всё, что мешало Ми-24, но не выброшено хорошее. Это наш "Апач", но настоящий американец "Апач" давно мелковат для современного вооружения со своими 7 тоннами. А Ми-28 - именно то , что нужно и не на один десяток лет. И нет сейчас ему аналога, как не ехидничайте. Только Ка-шка, но он тоже наш ( хоть и куча вопросов и к машине ,и к позиции руководства)
            dauria
            1. potroshenko Вчера, 16:33
              Цитата: dauria
              И нет сейчас ему аналога

              Без ракет "выстрелил-забыл" никакой речи о превосходстве и быть не может.
              potroshenko
            2. профессор Вчера, 18:12
              Цитата: dauria
              Я долго служил в "армянской" авиации

              А можно подробнее? В/ч 12380?

              Цитата: dauria
              Только Ка-шка, но он тоже наш ( хоть и куча вопросов и к машине ,и к позиции руководства)

              Ка не трогать! Это мой любимый вертолет. Не обсуждается.

              Цитата: neri73-r
              Так мы победили, а вы нет! Вы даже не сопротивлялись (за исключением ваших соплеменников, которых ИВС заставил работать на государство, именуемое СССР) Как-то так!

              Вы это кто? Мои деды беспощадно били фашистскую гадину.

              Вы это кто? Мои деды беспощадно били фашистскую гадину, у Власова не служили и в полицахах не ходили. И дедов моих никто не заставлял.

              Цитата: DimerVladimer
              Так уже 4 поколение разрабатывают с дальностью 16 км.

              Ну тогда у нас 8- поколение.

              Цитата: просто экспл
              а за что вы их реституцируете ? у нас платят тем кто ЛИЧНО пострадал от немцев , у вас почему все государство получает ? у нас государство имеет моральное право требовать , они причили ущерб нашему государству , а вашего тогда даже на карте не было , причинять ущерб некому . а простым пострадавшим евреям пускай платят . но им , а не всему Израилю .

              Реституцию тоже не ЛИЧНО выплачивали, а государству. Сейчас и лично платят россиянам. За что нам платили как стране? Немцам видней.
              профессор
              1. с-т Petrov Вчера, 18:30
                Сейчас и лично платят россиянам.


                цифры бы сравнил - чую там будет тоже повод подчеркнуть вашу избранность)
                с-т Petrov
                1. профессор Вчера, 20:46
                  Цитата: с-т Petrov
                  цифры бы сравнил - чую там будет тоже повод подчеркнуть вашу избранность)

                  Цитата: с-т Petrov
                  И не трясем с германии за геноцид славян и вообще ведем себя намного достойнее

                  Быстро сдулся. И террористов вы оказывается лечите и "трясете с германии". А как всё браво начиналось. Будут мысли по вооружению винтокрылов-милости прошу.
                  профессор
                  1. dauria Вчера, 23:45
                    А можно подробнее? В/ч 12380?


                    23273, пп79088.
                    Ка не трогать! Это мой любимый вертолет. Не обсуждается.

                    А я и не трогаю, любите на здоровье ( кому и кобыла -невеста wink ) Спросил бы с нашей верхушки, на кой черт им разносортица из двух в целом одинаковых по параметрам машин, усложняющая жизнь и армии , и бюджету. Да кто ж меня , дурака, слушать станет.
                    А ракеты....Проф, планер переживёт не одну модификацию ракет. Даже в быту электронные мозги устаревают морально быстрей, чем успевают отказать.
                    dauria
          5. neri73-r Вчера, 15:59
            Вы конечно не хотите вспоминать, что россияне получают нынче денежное довольствие от Германии и конечно "забыли", что у вас "трясем с германии" называлось реституцией. Но это мелочи. Вы ведете себя намного достойнее. wassat


            Так мы победили, а вы нет! Вы даже не сопротивлялись (за исключением ваших соплеменников, которых ИВС заставил работать на государство, именуемое СССР) Как-то так! hi
            neri73-r
          6. DimerVladimer Вчера, 16:01
            Цитата: профессор
            Покажите ТТХ тогда и поговорим. Буржуины кстати тоже на месте не сидят. Например ПТРК третьего поколения у них уже не первый год на вооружении. У России до сих пор в разработке.


            Так уже 4 поколение разрабатывают с дальностью 16 км.
            DimerVladimer
          7. просто экспл Вчера, 16:18
            что у вас "трясем с германии" называлось реституцией

            а за что вы их реституцируете ? у нас платят тем кто ЛИЧНО пострадал от немцев , у вас почему все государство получает ? у нас государство имеет моральное право требовать , они причили ущерб нашему государству , а вашего тогда даже на карте не было , причинять ущерб некому . а простым пострадавшим евреям пускай платят . но им , а не всему Израилю .
            просто экспл
          8. Устинов 055 055 Вчера, 16:32
            Цитата: профессор
            а еще вы живете на 10 лет меньше чем мы. А еще у вас уровень грамотности ниже чем в секторе Газа. Хотите еще членами помериться? Уверены?

            Моня угомонись уже, ВЫ живете благодаря подачке. Землю вам нищебродам дали в 20м веке так нет чтоб жить нормально вы соседей земли пытаетесь присвоить. Скоро американский папа перестанет вас опекать и вас черная волна накроет вот мы тогда и посмотрим цену меркавам и прочему. А пока каждый при своем
            Устинов 055 055
          9. burigaz2010 Вчера, 21:46
            Профессор россияне деньги от Германии получают? Уровень грамотности ниже чем в секторе Газа? Ну да уровень жизни меньше, нас ведь США и Германия не спонсирует! А хвалиться что живёте на халяву это да, народец то богоизбранный!!! Хотя вот каким богом непонятно! Документов нет!!! Ха ха ха!!!
            burigaz2010
            1. профессор Вчера, 23:05
              Цитата: burigaz2010
              Профессор россияне деньги от Германии получают?

              Ага.

              Первый этап выплаты компенсаций живущим в России узникам фашистских концлагерей и так называемым «остарбайтерам» начался в 2001 году. В ходе него ФРГ оценила российскую долю в 835 миллионов немецких марок (около $500 млн в то время). Тогда количество потенциальных получателей выплат в России оценивалось в 330 тысяч человек.

              Подробнее на РБК:
              http://www.rbc.ru/society/20/05/2015/555c9fa19a79
              47bdcacdb787

              Цитата: burigaz2010
              Уровень грамотности ниже чем в секторе Газа?

              Ага.

              Цитата: burigaz2010
              Ну да уровень жизни меньше, нас ведь США и Германия не спонсирует!

              Еще как спонсирует. Только американцы вкачали в вас $90 млрд, а уж сколько нефтедолларов ежегодно переводит...

              Цитата: burigaz2010
              А хвалиться что живёте на халяву это да, народец то богоизбранный!!!

              Ага. Из недр буржуинскими технологиями качаем углеводороды и сидим нога на ногу. Вот такие мы халявщики. tongue

              Цитата: burigaz2010
              Хотя вот каким богом непонятно! Документов нет!!! Ха ха ха!!!

              Вашим богом, вашим. В батюшке сходи. Он тебя просветит и документы покажет. hi
              профессор
          10. единокровец Вчера, 23:34
            Цитата: профессор
            Вы конечно не хотите вспоминать, что россияне получают нынче денежное довольствие от Германии и конечно "забыли", что у вас "трясем с германии" называлось реституцией. Но это мелочи. Вы ведете себя намного достойнее.

            Конкретно кто получает?
            Реституция каким образом к геноцид славян ?
            Конечно достоинее . Назови еврея жидо..м и он сразу заплачет и побежит всем жаловаться , мол обижают, притесняют по нац признаку и т.д.
            единокровец
        4. МойВрач Вчера, 18:53
          Цитата: с-т Petrov
          имеем .... даже гражданскую авиацию

          Даже так belay?
          я это написал к тому - что у России производится огромный перечень того, что в Израиле аналогов еще не будет иметь много лет.
          Серьёзно, а если это заявить китайцам, Россия производит колоссальный перечень товаров для внутреннего рынка путём сборки полностью из китайских комплектующих, и выданных за местное производство. Это отчасти правильно.
          МойВрач
      2. 210окв Вчера, 15:03
        Есть!Совковая лопата! Ею совершенно нельзя копать окоп!Хотя и импортной тоже..А если серьезно то конечно вооружение и авионика на наших вертолетах только стала дотягивать до мирового уровня..Одна лишь эпопея с надвтулочной антенной чего стоит...
        Цитата: meshorer
        Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?
        210окв
        1. DIVAN SOLDIER Вчера, 15:09
          Ну по факту любая боевая машина и вооружение не имеет аналогов, у каждой есть своя изюминка! А лучше или хуже, так это только в бою проверяется.
          DIVAN SOLDIER
      3. ИванИванов Вчера, 15:13
        Может выпендриваться и не стоит, но доработана с учетом сирии 100%
        ИванИванов
      4. Now we are free Вчера, 15:14
        Главное не хвалится а довести машину до уровня американского вертолёта АН-64D "Лонгбоу" и довести поставки нашего вертолёта в войска до МАССОВОГО уровня а не 10-20... КА-52К например уже существует и обкатывается с такими хар-ми , что другим в мире и не снилось (без всякого "шапкозакидательства") тем более в МОРСКОМ ВАРИАНТЕ. Так что будем надеяться на нового "Ночного охотника", и на его массовые поставки в войска wink
        Now we are free
        1. с-т Petrov Вчера, 15:16
          довести бы матрасникам АН-64D "Лонгбоу" по уровню бронирования до ми-28 - а потом еще и взлететь - вот это бы было круто. А так...

          По электронике РФ сокращает отставание. Так что думаю не беда.



          На картинке не 28, но тем не менее
          с-т Petrov
          1. Now we are free Вчера, 15:26
            Приветствую с-т Петров hi
            А так... Сколько есть уже сделанных "Лонгбоу" и сколько Ми-28 (просто "охотников") даже не Ми-28Н...
            600 AH-64D на январь 2016 против 53-55 МИ-28Н...
            "Янки" на щит не поднимаю, НО для того, чтобы дойти до кол-ва их вертолётов и оснащения вертолётов новейшей электроникой предстоит ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАБОТА.
            Now we are free
            1. Muvka Вчера, 19:22
              Прибавьте к этим Ми-28 еще Ка-52, Ми-35М, Ми-8 АМТШ. Ми-24 уж не беру.
              Muvka
          2. Now we are free Вчера, 15:28
            Цитата: с-т Petrov
            На картинке не 28, но тем не менее

            КА-52/К ?
            Now we are free
      5. Pirogov Вчера, 15:20
        Цитата: meshorer
        Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?

        Чем аргументирован ваш стёб по отношению МИ 28Н?
        Pirogov
        1. Наблюдатель 33 Вчера, 15:38
          Цитата: Pirogov
          Цитата: meshorer
          Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?

          Чем аргументирован ваш стёб по отношению МИ 28Н?

          А тем, что Израиль своей авиации не строит вообще, видимо..?
          Наблюдатель 33
          1. Dan4eG Вчера, 19:59
            Цитата: Наблюдатель 33
            А тем, что Израиль своей авиации не строит вообще, видимо..?

            да уж лучше не чего,чем ладу калину!
            Dan4eG
            1. Наблюдатель 33 Сегодня, 02:57
              Цитата: Dan4eG
              Цитата: Наблюдатель 33
              А тем, что Израиль своей авиации не строит вообще, видимо..?

              да уж лучше не чего,чем ладу калину!

              Лучше шляться по ресурсам чужих стран, и гадить... Очень полезно для самооценки. yes
              Наблюдатель 33
      6. Наблюдатель 33 Вчера, 15:35
        Цитата: meshorer
        Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?

        Хочется спросить, а конкретно ваша промышленность производит, что- нибудь, что превосходит?
        Особенно в области вертолетостроения laughing
        Наблюдатель 33
        1. neri73-r Вчера, 16:07
          Цитата: Наблюдатель 33
          Цитата: meshorer
          Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?

          Хочется спросить, а конкретно ваша промышленность производит, что- нибудь, что превосходит?
          Особенно в области вертолетостроения laughing



          НЕТ, так как лопасти для боевого вертолёта производят лишь три страны - Россия (СССР), СГА (США) и Франция, может быть сейчас подтягивается Китай.
          neri73-r
        2. Dan4eG Вчера, 20:02
          Цитата: Наблюдатель 33
          Хочется спросить, а конкретно ваша промышленность производит, что- нибудь, что превосходит?

          ну на бумаге вы все неимеетеаналогов,а на деле ночью в холм влетаете!
          Dan4eG
      7. AID.S Вчера, 16:12
        Как обычно,
        Цитата: meshorer
        Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире

        laughing
        AID.S
      8. WarChild_83 Вчера, 17:11
        Цитата: meshorer
        уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система

        Это же ваш ШелесныйКапец(Кумпол), КакаяТоТамПалочка и КаваМеркава, судя по камментам местной израильско-азербайджанской диаспоры.
        WarChild_83
      9. igor.borov775 Вчера, 18:04
        Есть посмотрите видео из Сирии.
        igor.borov775
      10. Ежак Вчера, 18:47
        Цитата: meshorer
        уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система

        У каждого своё, Но не всякий в состоянии ответить за себя! Я бы тебя, с удовольствием бы обидел, да боюсь, что лучше, чем у природы, у меня всё равно не получится. Природа своё дело сделала давно.
        Ежак
    2. макс702 Вчера, 15:56
      Похоже эта песня будет длиться вечно...
      Разработка вертолёта велась на Московском вертолётном заводе им. М. Л. Миля с 1978 года !!!
      и
      Первые полёты опытный образец вертолёта Ми-28 совершил 10 ноября и 19 декабря 1982 года !!
      40лет спустя обещают , обещают, обещают...
      макс702
    3. лаврентий павлович Вчера, 17:30
      Цитата: Pirogov
      Хороша птичка !

      Только тендер на поставку в Индию проиграли "апачам". Пока не введут уголовную ответственность за разгильдяйство, за невыполнение заказов МО, за срыв сроков разработки, поставки. За коррупцию в оборонке -расстрел. Только при жестких методах управления Россия сможет обогнать Запад и США - проверенно временем.
      лаврентий павлович
      1. Muvka Вчера, 19:24
        Проиграл потому, что экспортная модификация отличается сильно от новейшей модификации охотника.
        Muvka
      2. Pirogov Вчера, 21:13
        Цитата: лаврентий павлович
        Только тендер на поставку в Индию проиграли "апачам". Пока не введут уголовную ответственность за разгильдяйство, за невыполнение заказов МО, за срыв сроков разработки, поставки. За коррупцию в оборонке -расстрел. Только при жестких методах управления Россия сможет обогнать Запад и США - проверенно временем.

        С началом вашего комментария согласен полностью ,а вот с тем где обогнать не согласен ! Нужно идти в ногу со временем ,но не в коим случае не ввязываться в гонку вооружений ,это заведомо проигрышный вариант ,Россия к сожалению доллары не печатает ..........!
        Pirogov
    4. Фантом-революции Вчера, 19:08
      Цитата: Pirogov
      Хороша птичка !

      Хороша, но аналога хеллфайра нет....
      Фантом-революции
  2. RUSIVAN Вчера, 14:51
    Когда превзойдет,тогда и будем радоваться
    RUSIVAN
  3. Krabik Вчера, 14:55
    Не имеющий аналогов боевая система на МИ-28 с управляемой ракетой "Атака" повергнет в шок и трепет наших противников ;)

    И есть шанс, что поставят на вертолёт радар над втулкой и систему ночного виденья для ночного вертолёта, а то пилотам ночью невидно куда гранаты кидать ;)
    Krabik
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 15:16
      Krabik
      И есть шанс, что поставят на вертолёт радар над втулкой и систему ночного виденья для ночного вертолёта, а то пилотам ночью невидно куда гранаты кидать
      Шанс есть.А пока гранаты куда кидать фонариком подсветят. Новость ещё раз внимательно почитайте.И видео посмотрите.Да про нынешний МИ28 погуглить не мешает.
      Наблюдатель2014
  4. Zaurbek Вчера, 15:13
    Как она может превзойти, если еще не догнала.... перепрыгнула? Если даже без изысков в виде управления дронами сделают с хорошей современной связью, обменом данными и возможностью работы в сети и тепловизионной техникой современных поколений-это уже успех....
    Zaurbek
  5. Runoway Вчера, 15:14
    Цитата: с-т Petrov
    мы в отличие от мини страны имеем производство истребителей, бомбардировщиков и

    ............алигархов, глав крупнейших компаний, депутатов и прочих высокопоставленных ,имеющие национальность "мини страны"! От того и все беды наши
    Runoway
    1. Zaurbek Вчера, 16:41
      Ну, справедливости ради, и сделали люди этой национальности для России много...
      Zaurbek
      1. taypan Вчера, 16:45
        Да да,особенно лейба троцкий,сведлов и прочие геволюционегы.троцкий вообще хотел сделать из России пустыню населенную,белыми неграми.Нормальное такое желание
        taypan
        1. Zaurbek Вчера, 16:47
          а атомный проект кто делал? Иван Петров? Без ЯО уже пепел был бы на месте нашей столицы...
          Zaurbek
          1. taypan Вчера, 16:51
            Не только Иван Петров.Сидорова с Ивановым куда дели.
            taypan
          2. единокровец Вчера, 23:57
            Цитата: Zaurbek
            а атомный проект кто делал? Иван Петров? Без ЯО уже пепел был бы на месте нашей столицы...

            Русские в основном , а самыи главныи вклад опять таки сделали наши разведчики.
            единокровец
        2. Zaurbek Вчера, 16:48
          А батюшке царю нужно делом заниматься, а не плодить тараканов в империи... Если верхи не могут, а низы не хотят...помните классику?
          Zaurbek
          1. taypan Вчера, 17:01
            Царь был добрый,к этим тараканам,из черты оседлости.Ничего,тов.Сталин хорошо проредил, этих тараканов.Мало того,он им Биробиджан сделал.А им теплый Крым подавай.Ишь,тараканы какие капризные.
            taypan
            1. Zaurbek Вчера, 17:03
              Если руковдство не дает революции произойти, то она не происходит. Читайте тов.Ленина и тов.Сталина....
              Zaurbek
              1. Ежак Вчера, 18:58
                Похоже, что это у васна предприятии необходим руководитель типа Берии. Тогда вам некогда будет в инете ахинею нести. Работать нужно.
                Ежак
                1. Zaurbek Вчера, 19:09
                  Я в творческой командировке... и работаю прекрасно. По себе людей не судят, если глуп и недалек, ходи в домино играй в козла.
                  Zaurbek
                  1. Ежак Вчера, 19:24
                    с недоумками не играю!
                    Ежак
                    1. Zaurbek Вчера, 19:26
                      Самому с собой конечно скучно, но поиграй, трогать не буду.
                      Zaurbek
          2. единокровец Вчера, 23:59
            Цитата: Zaurbek
            Если верхи не могут, а низы не хотят...помните классику?

            То придут евреи и начнут уничтожать Россию. Так?
            единокровец
  6. БАБА ШУРА Вчера, 15:16
    Ну теперь то, он догонит по возможностям "Лучника"?
    БАБА ШУРА
  7. Мар.Тира Вчера, 15:18
    Цитата: meshorer
    Как обычно , уникальнаянеимеющаяаналоговвмире система. Хочется спросить , есть ли что-нибудь из ныне выпускающегося , что уступает зарубежным аналогам ?

    Интересно бы услышать,а что должен был сказать генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин?Что мы самые плохие,и выпускаем самую плохую систему вооружений?Если ваши конструкторы такое скажут,я сниму перед ними шляпу.
    Мар.Тира
  8. faiver Вчера, 16:19
    опять все в будущем времени... да мы делаем все самое лучшее, но не сейчас блин а всегда в будущем..., кому нужны эти тралала? сделайте хоть чтонибудь сейчас..., китайцы фрегаты штампуют пачками в год, мы один за 8 лет..., тьфу
    faiver
    1. Устинов 055 055 Вчера, 16:36
      Цитата: faiver
      китайцы фрегаты штампуют пачками в год, мы один за 8 лет..., тьфу

      Вы правы, пора начать флот поднимать даешь каждому кап разу по крейсеру
      Устинов 055 055
  9. Товарищ Ким Вчера, 17:31
    Цитата: Now we are free
    Приветствую с-т Петров hi
    А так... Сколько есть уже сделанных "Лонгбоу" и сколько Ми-28 (просто "охотников") даже не Ми-28Н...
    600 AH-64D на январь 2016 против 53-55 МИ-28Н...
    "Янки" на щит не поднимаю, НО для того, чтобы дойти до кол-ва их вертолётов и оснащения вертолётов новейшей электроникой предстоит ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАБОТА.

    Кадровый голод на Миле, пытаются набрать новых спецов. На главных сайтах по поиску работы они орубликовали много вакансий итр.
    Для обороны страны непозволительно выпускать боевые вертолеты такими скромными тиражами.
    Бронирование великолепно, но ПТРК времен Полтавской битвы нивелирует это преимущество.
    Товарищ Ким
  10. Оператор Вчера, 17:34
    Цитата: kapitan92
    в Израиле есть флот, авиация и атомная энергетика

    Учите матчасть - в Израиле нет атомной энергетики, есть французский реактор для производства оружейного плутония, который давно выработал свой ресурс и может взорваться в любое время.

    В Израиле есть флот производства Германии, есть авиация производства Америки, есть баллистические и крылатые ракеты разработки Франции.

    Израиль - страна-пигмей на содержании США и Германии.
    Оператор
    1. Zaurbek Вчера, 22:05
      КР своего производства -Папай и супер Папай. (примерно 200 ЯБЧ)
      Zaurbek
      1. Оператор Вчера, 22:07
        Папай и Супер Папай разработала Франция - израильтяне их только производят по французским чертежам.
        Оператор
        1. teder Вчера, 22:16
          Цитата: Оператор
          Папай и Супер Папай разработала Франция - израильтяне их только производят по французским чертежам.

          ?????
          AGM-142 Have Nap — израильская тактическая ракета класса «воздух — земля», относится к высокоточному оружию. Разработана совместно израильской компанией Rafael (Рафаэль) и корпорацией Martin Marietta, является развитием израильской ракеты AGM-142 Raptor. Производство для Армии обороны Израиля было начато в 1985 году.

          Где тут Французы ?
          teder
          1. Оператор Вчера, 22:20
            AGM-142 Have Nap - где тут КР Папай? laughing

            Вы же сами написали, что AGM-142 Have Nap разработали американцы из Martin Marietta.
            Оператор
            1. Zaurbek Вчера, 22:38
              Папай совместня разработка-300км (по договору), супер Папай - израильская. Читал, что купили ТРД на украине от Х-55 и сваяли с нормальной далностью 1500-2000км. На дизельных немецких лодках используют с ЯБЧ.
              Zaurbek
              1. Оператор Вчера, 22:57
                Брехня - все типы Папаев разработали французы.

                Насчет ТРД для Супер Папая (французская или советская разработка) я не в курсе - главное, что не израильская.

                "Место проклятое" (С) laughing
                Оператор
              2. Dan4eG Сегодня, 01:07
                не пытайтесь ему что нибудь обьяснить,оператор из другой вселенной
                Dan4eG
  11. ЗВС Вчера, 17:52
    Вот если Ми-28 будет недоступен для ПЗРК и ракет "воздух-воздух", тогда и вооружение будет использоваться с большей эффективностью.
    ЗВС
    1. Ded_Mazay Вчера, 18:20
      Пусть хотя бы принцип "выстрелил и забыл" реализуют в должном объеме хотя бы по ПТУРам.
      Ded_Mazay
      1. Muvka Вчера, 19:26
        Гермес А вас устроит? С которыми Ка-52К в Сирию плавали на Кузнецове.
        Muvka
        1. Zaurbek Вчера, 22:05
          И приплыли обратно?
          Zaurbek
  12. Ded_Mazay Вчера, 18:19
    Чуть что, сразу "превосходит все зарубежные аналоги". Я конечно все понимаю, но может вы сначала сделаете? А то тендр по вертолетам в индии "ночной охотник" апачу уже слил. В т.ч. по данным статей на ВО, благодаря "замечательной" РЛС и "замечательным" ракетам Атака.
    Ded_Mazay
  13. VOENOBOZ Вчера, 20:09
    Ох и короткая у еврейской нации память , так же как у немецкой, ехидства хоть отбавляй.
    VOENOBOZ
  14. профессор Вчера, 20:09
    Цитата: stalkerwalker
    Цитата: профессор
    Цитата: с-т Petrov
    я все гуглю ищу израильского производства вертолеты
    Наш еврей Миль их у вас делал.

    Олег.....
    Я вот представил себе - все "ваши люди" по случаю рванули к вам...
    Это ж какая вселенская печаль будет?
    "...Опустела без тебя земля...."
    laughing

    Тема конечно интересная для обсуждения. Представляешь? Фокус покус и не было богизбранных в России. Не написали Гофф и Френкель "Русское поле". Не было бы Гинзбуга и Стругацких. Ландау и Миля. А в место них были бы Михан да наш шиитский ватник. Вот бы счастья привалило.

    PS
    профессор
    1. stalkerwalker Вчера, 20:30
      Цитата: профессор
      Тема конечно интересная для обсуждения. Представляешь? Фокус покус и не было богизбранных в России. Не написали Гофф и Френкель "Русское поле". Не было бы Гинзбуга и Стругацких. Ландау и Миля. А в место них были бы Михан да наш шиитский ватник. Вот бы счастья привалило.

      Знаешь, в свете не преуспевшего в прокате фильма "Таксист" с участием Мамонова, смею утверждать, что как в Стране Советов, так и в РИ, так и РФ, мы все по крайней мере жили одним миром, одним духом.
      А затем выясняется, что кому-то "израильский профсоюз выписал бессрочную путёвку" на Землю Обетованную, кому-то условия пребывания на "этом курорте" не очень-то подходят.
      А кто-то записью в 5-й графе фэйсом не вышел...
      wassat
      stalkerwalker
      1. профессор Вчера, 23:09
        Цитата: stalkerwalker
        Знаешь, в свете не преуспевшего в прокате фильма "Таксист" с участием Мамонова, смею утверждать, что как в Стране Советов, так и в РИ, так и РФ, мы все по крайней мере жили одним миром, одним духом.

        Никогда в совке все народы не жили одним миром, одним духом. Всегда были нацмены которых обзывали чурками, узкоглазыми и т.д. А что бы не забывали некоторые к какому "профсоюзу" принадлежат даже Дело врачей организовали. Забыли?
        профессор
        1. taypan Сегодня, 00:00
          Все помним и"Дело врачей" и троцкого с свердловым и комиссаров в кожаных тужурках и народных комиссаров.И тех,которым не надо Биробиджан,тех кому теплый Крым подавай.
          taypan
  15. doubovitski Вчера, 20:17
    Цитата: Проводник
    Система вооружения модернизированного боевого вертолета Ми-28Н превзойдет все известные аналоги, заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.

    Только он забыл упомянуть, что эта байка и многие другие исключительно для "внутреннего пользования"
    Немного напоминает самоуспокоение...

    Разумеется, только для своих. Неужели пшекам на экспорт продавать новьё? Мы давно экспортируем далеко не с теми же ТТТ на военную технику, немного позапрошлогоднюю.... . Хотя и имеющую такое же название.
    doubovitski
  16. doubovitski Вчера, 20:23
    Цитата: Zaurbek
    Ну, справедливости ради, и сделали люди этой национальности для России много...

    Они делали не для России, а для своей Родины. В отличие от проституток, перевербованных за прокисшую зелень.
    doubovitski
    1. Zaurbek Вчера, 22:07
      вы не считаете Россию своей Родиной? Или до СССР не было России?
      Zaurbek
  17. doubovitski Вчера, 20:26
    Цитата: kapitan92
    Цитата: с-т Petrov
    Надо погуглить да. Видимо отстал от жизни

    И это правильно! Не забудьте погуглить об уровне развития израильской медицины, по сравнению с которой наша остановилась на уровне фельдшерских пунктов. (4- ое управление не в счет). hi

    Израильская медицина- подарок СССР, разрешившего выезд из страны.
    doubovitski
  18. Басарев Вчера, 21:37
    А как с наведением? Всё та же дубовая авионика и устаревшая тактика висения? Без надвтулочной РЛС и ПТУР третьего поколения (выстрелил-забыл) ныне много не навоюешь.
    Басарев
    1. Zaurbek Вчера, 22:09
      А тактика "Висения" когда стала основной в армейской авиации СССР/РФ? Ми-24 вообще имел ограниченный ресурс редуктора в режиме висения.
      Zaurbek
      1. Басарев Вчера, 22:35
        Имелась в виду необходимость ручного наведения ракеты на цель после выстрела. Весьма долго приходиться болтаться у всех на виду. А снаряды ныне серьёзные, никакая броня не спасёт.
        Басарев
  19. doubovitski Вчера, 23:00
    Цитата: Zaurbek
    вы не считаете Россию своей Родиной? Или до СССР не было России?

    Был единый Советский Союз. Или ты не понимаешь, ишак узбекский, что страна была единой. Как будто украинцы работали для Украины.И остальные.....
    doubovitski

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