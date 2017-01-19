Система вооружения модернизированного «Ночного охотника» превзойдёт все иностранные аналоги

Система вооружения модернизированного боевого вертолета Ми-28Н превзойдет все известные аналоги, заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.«Намечена целая программа по модернизации управляемого ракетного вертолетного вооружения, и это касается не только ракеты "Атака". Работы идут полным ходом, и есть уже хорошие результаты испытаний. Новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики вертолетов Ми-28НМ – их система вооружения превзойдет вооружение всех зарубежных вертолетов», – рассказал Кашин.Ранее он сообщал, что модернизированная версия «Ночного охотника» получит на вооружение управляемые противотанковые ракеты увеличенной дальности.По словам Кашина, сейчас КБМ проводит модернизацию ракет «Хризантема» и «Атака» для обеспечения «более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения цели».Напомним, свой первый испытательный полет Ми-28НМ совершил в октябре прошлого года.