Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд
Одесские информационные ресурсы сообщают о том, что на базе Военно-морских сил Украины в городе Одесса произошло ЧП с украинскими военными кораблями. Сразу несколько кораблей ВМСУ оказались в ледяном плену. Основной причиной названо то, что в Одесский залив «вошли» льдины из открытого моря и «захватили» базу ВМС...
В сообщениях говорится, что во льдах оказались несколько катеров береговой охраны, парусник «Дружба», а также флагман украинского флота «Гетьман Сагайдачный». Чтобы не дать морозам окончательно превратить гавань в ледяное поле, по заливу ещё двигаются несколько буксиров, разгоняя льды.
Сообщается о том, что на данный момент нет возможности для танкеров подходить к нефтяному сегменту Одесского морского порта. Льдом затянута и так называемая Хлебная гавань.
В ситуации с "замёрзшими" украинскими военно-морскими силами остаётся ожидать только одного: заявлений украинских военных "экспертов" о том, что ситуация в Одесском заливе "лишает Украину возможности противостоять российской агрессии с моря". Ведь совсем недавно один из отставных украинских генералов в интервью укроСМИ прогнозировал, что "нападение России состоится именно с моря". И тут такое...
Читатели Одесского городского портала потребовали от администрации сайта удалить новость о вмерзании в лёд ВМСУ, чтобы "не радовать агрессора".
В сообщениях говорится, что во льдах оказались несколько катеров береговой охраны, парусник «Дружба», а также флагман украинского флота «Гетьман Сагайдачный». Чтобы не дать морозам окончательно превратить гавань в ледяное поле, по заливу ещё двигаются несколько буксиров, разгоняя льды.
Сообщается о том, что на данный момент нет возможности для танкеров подходить к нефтяному сегменту Одесского морского порта. Льдом затянута и так называемая Хлебная гавань.
В ситуации с "замёрзшими" украинскими военно-морскими силами остаётся ожидать только одного: заявлений украинских военных "экспертов" о том, что ситуация в Одесском заливе "лишает Украину возможности противостоять российской агрессии с моря". Ведь совсем недавно один из отставных украинских генералов в интервью укроСМИ прогнозировал, что "нападение России состоится именно с моря". И тут такое...
Читатели Одесского городского портала потребовали от администрации сайта удалить новость о вмерзании в лёд ВМСУ, чтобы "не радовать агрессора".
Использованы фотографии: http://www.048.ua