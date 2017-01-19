05:26 20 января

Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд

Одесские информационные ресурсы сообщают о том, что на базе Военно-морских сил Украины в городе Одесса произошло ЧП с украинскими военными кораблями. Сразу несколько кораблей ВМСУ оказались в ледяном плену. Основной причиной названо то, что в Одесский залив «вошли» льдины из открытого моря и «захватили» базу ВМС...

Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд

Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд

Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд



В сообщениях говорится, что во льдах оказались несколько катеров береговой охраны, парусник «Дружба», а также флагман украинского флота «Гетьман Сагайдачный». Чтобы не дать морозам окончательно превратить гавань в ледяное поле, по заливу ещё двигаются несколько буксиров, разгоняя льды.

Сообщается о том, что на данный момент нет возможности для танкеров подходить к нефтяному сегменту Одесского морского порта. Льдом затянута и так называемая Хлебная гавань.

В ситуации с "замёрзшими" украинскими военно-морскими силами остаётся ожидать только одного: заявлений украинских военных "экспертов" о том, что ситуация в Одесском заливе "лишает Украину возможности противостоять российской агрессии с моря". Ведь совсем недавно один из отставных украинских генералов в интервью укроСМИ прогнозировал, что "нападение России состоится именно с моря". И тут такое...

Читатели Одесского городского портала потребовали от администрации сайта удалить новость о вмерзании в лёд ВМСУ, чтобы "не радовать агрессора".

Использованы фотографии: http://www.048.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64
  1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:20
    Опять виноват Путин, хакеры и вообще...
    Скептик-Самоучка
    1. Диана Ильина Вчера, 15:23
      Сергей, ну конечно же, Вы же читали:
      Основной причиной названо то, что в Одесский залив «вошли» льдины из открытого моря и «захватили» базу ВМС...
      Там только забыли уточнить, что льдины были Российского прозводства, недавно прошедшие модернизацию по программе перевооружения ВС РФ! laughing
      Диана Ильина
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:25
        А доставили льдины подразделения боевых пингвинов? wassat
        Скептик-Самоучка
        1. Диана Ильина Вчера, 15:30
          Скептик-Самоучка Сегодня, 15:25 ↑
          А доставили льдины подразделения боевых пингвинов? wassat
          Сергей, ай-яй-яй, зачем же так выдавать врагу сверхсекретное спецподразделение...! lol
          Диана Ильина
          1. cniza Вчера, 15:34
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Опять виноват Путин, хакеры и вообще...


            Лично нагнал льдины в базу ВМС Украины и захватил в ледовый плен. laughing
            cniza
            1. Arh Вчера, 16:16
              Почему украм не попросить помощи у америкосов , чтоб пригнали к их причалам ледокол ! ! ! ) ) ) laughing
              Arh
              1. AllXVahhaB Вчера, 19:03
                Цитата: Arh
                Почему украм не попросить помощи у америкосов , чтоб пригнали к их причалам ледокол ! ! ! ) ) )

                А они у ни есть?
                AllXVahhaB
          2. амурец Сегодня, 00:45
            Цитата: Диана Ильина
            Сергей, ай-яй-яй, зачем же так выдавать врагу сверхсекретное спецподразделение...!

            И то что в России появились мощности по производству льда.
            амурец
        2. Злюка Бобёр Вчера, 15:32
          А пингвинами руководил лично Путин!
          Злюка Бобёр
        3. Монос Вчера, 15:32
          Ну, вы там держитесь! Помощь уже близко.
          Монос
        4. 210окв Вчера, 15:38
          Тваю мать!Придется опять к клятым москалям обращаться..Ну не ледоколом,так хоть рыбаки лунками весь лед побьют...Сами то..увы!Даже здесь безрукие..
          Цитата: Скептик-Самоучка
          А доставили льдины подразделения боевых пингвинов? wassat
          210окв
        5. igordok Вчера, 16:39
          Разъясните, так у нас кто, генерал или адмирал Мороз?
          igordok
      2. Zibelew Вчера, 15:37
        Украинские ВМС зажаты Черноморским льдом Российской Федерации (ЧЛ РФ). Придется хлопцев отправлять с топорами. А то вдруг российский агрессор на горизонте появятся, а флагман, то в ремонте, то во льдах. Зрада какая
        Zibelew
        1. kapitan92 Вчера, 15:47
          Цитата: Zibelew
          Придется хлопцев отправлять с топорами.

          Матросикам по ломику и айда корпуса обкалывать, все равно делать нечего. laughing
          kapitan92
          1. Cat Man Null Вчера, 15:53
            Цитата: kapitan92
            Матросикам по ломику и айда корпуса обкалывать

            - 'это не то же примерно, что "рубить сук, не котором сидишь"?
            Cat Man Null
          2. Ныробский Вчера, 16:45
            Цитата: kapitan92
            Матросикам по ломику и айда корпуса обкалывать, все равно делать нечего.

            Они, криворукие, тогда из них дуршлаги понаделают, оставив нэньку с надувными катерами)))
            Ныробский
      3. антивирус Вчера, 20:58
        Врете вы всё. ВМФ Украины отрабатывает приемы плавания в Арктике.Трепещи Путин!!! Полюс под угрозой захвата украми.
        Там они соединятся с Канадой.
        антивирус
    2. hirurg Вчера, 15:23
      Снежная Королева 4))))

      Или холодное сердце Петра Порошенко.))))
      hirurg
      1. Диана Ильина Вчера, 15:27
        hirurg Сегодня, 15:23 ↑
        Снежная Королева 4))))
        Не совсем, "Снежная Королева 4" это модифицированный "Айсберг 2", а там были задействованы льдины Кай-5 и торосы Герда-6 относящиеся к поколению 4++...! laughing
        Диана Ильина
    3. mashinist Вчера, 21:15
      Опять неправду написали! https://news.mail.ru/incident/28486946/?frommail=
      1
      "В свою очередь, в украинских ВМС опровергли эту информацию. На странице пресс-центра ВМС в Facebook отмечается, что корабли окружает ледовая каша, которая «не представляет угрозы для выхода кораблей в море»"
      mashinist
  2. Наблюдатель2014 Вчера, 15:22
    Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд
    Солью пусть посыпят вокруг плав средств laughing
    Наблюдатель2014
    1. major071 Вчера, 15:30
      Лед вижу, море вижу, а где "великий" флот? belay
      major071
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 16:09
        major071 hi
        Лед вижу, море вижу, а где "великий" флот?
        А великий флот приказал долго жить.Где мои 18 лет! На втором фото .Те халабуды на заднем фоне походу достроить уже второй десяток лет не могут laughing Три погранца .Слева прогулочный ещё Брежнева походу..А где всё остальное??Закадычный не в счёт, его тогда там небыло.А как флот делили! Как дело с "Челекеном" было!Как нахапать побольше им хотелось. laughing Всё про !Две или сколько там лоханок слепили Арт катерами обозвали laughing
        Наблюдатель2014
    2. Teberii Вчера, 15:30
      Какие коварные Москали,как ловко разружили Украину,даешь Одессу.
      Teberii
    3. кэп54 Вчера, 15:40
      Никакой соли не хватит, пусть ссатся вокруг корабликов!!!
      кэп54
    4. 210окв Вчера, 15:41
      Дешевле описать эти посудины..Мочи там хватит...
      Цитата: Наблюдатель2014
      Военно-морские силы Украины вмёрзли в лёд
      Солью пусть посыпят вокруг плав средств laughing
      210окв
    5. Cat Man Null Вчера, 15:54
      Цитата: Наблюдатель2014
      Солью пусть посыпят вокруг плав средств

      - море же и так, вроде, соленое... нет?
      Cat Man Null
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:14
        - море же и так, вроде, соленое... нет?
        Акватория мор порта Одессы в морозные зимы замерзает. За портом следить нужно.Буксиром вовремя разбивать лёд .А "цеж гроши" .А где их взять?
        Наблюдатель2014
  3. Алексей 2016 Вчера, 15:22
    Читатели Одесского городского портала потребовали от администрации сайта удалить новость о вмерзании в лёд ВМСУ, чтобы "не радовать агрессора". А мы и не радуемся, устали уже от укропии.Подташнивает от неё уже и маразма который там происходит.
    Алексей 2016
    1. Смог Вчера, 19:44
      Читатели Одесского городского портала потребовали от администрации сайта удалить новость о вмерзании в лёд ВМСУ, чтобы "не радовать агрессора".

      Так накрыли бы лед мас.сеткой вот тоды ахрессор точно б нихрена не увидел и не обрадовался.Ей Бог безмозглые. request
      Смог
  4. Мар.Тира Вчера, 15:23
    И хорошо бы.что бы охлаждающую жидкость не слили с ГЭУ,и открыли кингстоны.Пусть покрышками отогревают.В этом они сильны.
    Мар.Тира
  5. volodya Вчера, 15:24
    Надо у полосатых ледокол просить
    volodya
    1. Karavan Вчера, 15:54
      Надо у полосатых попросить отозвать часть русских хакеров, чтобы те взломали лед
      Karavan
  6. killganoff Вчера, 15:25
    Вот так порадовали!
    killganoff
  7. Alexey RA Вчера, 15:26
    Могли бы порадоваться: ведь теперь корабли ВМСУ и БОХР в ближайшее время точно будут на плаву. Пока лёд не растает. smile
    Alexey RA
  8. ZAVal Вчера, 15:26
    Насколько я помню из своего детства - лед в Одесском порту не есть что то из рядо вон выходящее. Когда я был маленьким по льду ходили пешком.
    А для ВМ толи флота толи флотилии Украины есть лед или нет его без разницы - все равно к выходу в море не готовы. Хотя кое что не тонет.
    ZAVal
  9. кэп54 Вчера, 15:33
    Вода в Одесском порту замерзла только лишь от упоминания про водную агрессию России... а теперь подумайте, что с ней станется при реальной угрозе? Жуть, да и только... Чуфырь - чуфырь!!!
    кэп54
  10. стас57 Вчера, 15:38
    у великой морской страны единственный ледокол Капитан Белоусов (1953). бывает и хуже
    стас57
    1. stalkerwalker Вчера, 15:47
      Привет, Стас!
      hi
      Шуга, нагнанная в акваторию порта ветром, не есть суть какая проблема. Портовые буксиры справятся, как справляются в торговом порту.
      Пик низких зимних температур пришёлся на 1988-1989 г.г. Как на Чёрном море, так и на Балтике.
      Это на Севере критично.
      Сегодня в Архангельске с утра дождик пролился. А сейчас небо очистилось. Ночью обещают -15 по Цельсию. А завтра - 25 ниже ноля.
      stalkerwalker
      1. стас57 Вчера, 19:19
        хороший, чистый и свежий воздух)
        стас57
  11. Altona Вчера, 15:40
    Цитата: Злюка Бобёр
    А пингвинами руководил лично Путин!

    ---------------------------
    А як же 8 или сколько то украинских адмиралов? Они куда смотрели? Прозевали такую зраду. Или их компы тоже взломали русские хакеры и ввели в заблуждение?
    Altona
  12. Altona Вчера, 15:41
    Цитата: кэп54
    Никакой соли не хватит, пусть ссатся вокруг корабликов!!!

    -------------------------
    Или стекломой льют... tongue
    Altona
  13. Vitalson Вчера, 15:41
    украинские военно-морские силы - уже смешно звучит.
    Vitalson
  14. кэп54 Вчера, 15:43
    Интересно, будут ли после этого называть их ЧЕЛЮСКИНЦЫ? Или Одесскинцы... И надо ли готовить спасательную операцию?
    кэп54
  15. ZaHuDa Вчера, 15:44
    Соли насыпьте..расстает
    ZaHuDa
  16. gukoyan Вчера, 15:46
    По-любому рука Кремля, первый этап захвата Одессы завершен))))
    gukoyan
  17. Ferdinant Вчера, 15:49
    Зато до весны неутонут точно.
    Ferdinant
  18. KVashentcev Вчера, 15:52
    Срочно нужно ледокол закладывать на кузне! У Порошенку праздник и именины сердца - деньги сами в руки плывут!
    KVashentcev
  19. Laksamana Besar Вчера, 15:53
    SNN: "Срочно: Морская волна ЧФ РФ вооруженная льдинами проекта ЗИМА-2017М сковала остатки укрфлота. ГосДеп выразил озабоченность и готовность выслать в течении года и пяти месяцев, по адресу: "хрен знает куда", две газовые горелки и три литра сланцевого газа, для борьбы с "агрессором" и прорыва блокады." smile
    Laksamana Besar
  20. volodya Вчера, 15:56
    Разбомбить лёд при помощи американских бомбардировщиков! Правда они любят ковровые бомбардировки!
    volodya
  21. дьяк-феофан Вчера, 16:02


    Справедливости ради.....
    дьяк-феофан
    1. Смог Вчера, 20:04
      Справедливости ради.....
      об этом сообщили
      Одесские информационные ресурсы сообщают о том, что на базе Военно-морских сил Украины в городе Одесса произошло ЧП с украинскими военными кораблями. Сразу несколько кораблей ВМСУ оказались в ледяном плену. Основной причиной названо то, что в Одесский залив «вошли» льдины из открытого моря и «захватили» базу ВМС...
      а патриоты нэньки потребовали удалить эту новость.
      Так что хоть ради справедливости хоть не ради ее но первыми были не мы.
      Смог
    2. Товарищ_Сталин Сегодня, 03:24
      Вы на карту посмотрите! Где устье Днепра и где Одесса. И это сколько же льда должно быть на Днепре, чтобы все это доперло до Одессы прямо из Херсона. Ну нельзя же так все жрать, что вам, кастрюлеголовым, укросми подносят.
      Товарищ_Сталин
  22. AID.S Вчера, 16:23
    Надо срочно атаковать!!!!
    AID.S
    1. антивирус Вчера, 21:02
      это единственный шанс для ЧФ РФ
      антивирус
  23. Jack-B Вчера, 17:02
    Ну нагнало лёд в залив. Какие проблемы то? Ледяная шуга мешает передвигаться военным кораблям? Если даже буксир спокойно гоняет лёд по заливу, то уж для остальных кораблей вообще нет проблем. Я понимаю желание поржать над попрыгунчиками, но такую инфу публиковать на ВО..... ребят, не убивайте сайт глупостями. Или решили опустить до уровня жёлтой прессы?
    Jack-B
  24. tolmachiev51 Вчера, 17:38
    Как-то потихоньку стали уподобляться укропам !!! - шугу увидели все коллапс, пора прекращать такую туфту выкладывать на сайте.
    tolmachiev51
  25. СТАРПЕР Вчера, 19:29
    Морозы мощные в России сейчас..И как назло ни французов ,ни немцев.... Даже великие украинцы вмерзли!!!
    Получается , зря мы мерзнем в России и ждем.. wassat
    СТАРПЕР
  26. neoshef Вчера, 19:44
    Украм наоборот надо радоваться, что их железяки вмёрзли в лёд, глядишь до весны не утонут.
    neoshef
  27. IVINYUKHIN Вчера, 20:07
    ещёб бэндэры вмёрзлиб по пояс
    IVINYUKHIN
  28. Сергей Ф Вчера, 20:58
    А чё тут радоваться, сейчас заплачу от горя!
    "Страшно" стало за Украину, даже зимой не прет, не говоря уже о лете!
    Сергей Ф
  29. Нормаль ок Вчера, 22:19
    Ура, ура, ура!!!
    Нормаль ок
  30. tinibar Вчера, 23:49
    Цитата: Монос
    Ну, вы там держитесь! Помощь уже близко.

    Peregar - первое средство от льда!
    tinibar
  31. Злой 55 Сегодня, 03:03
    А вот Маккейн точно знает, что это русские хакеры заставили льды подойти к УКРАЛинскому побережью..
    Злой 55
  32. Комментарий был удален.

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