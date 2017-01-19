05:30 20 января

На Украине приостановлен 2-й этап разработки ОТРК «Гром-2»

Ряд источников на украинских предприятиях, входящих в кооперацию по разработке оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром-2», сообщили, что работы в этом направлении приостановлены из-за финансовых трудностей.

На Украине приостановлен 2-й этап разработки ОТРК «Гром-2»


Причиной приостановки работ называется «отсутствие проплаты со стороны заказчика из Саудовской Аравии по второму этапу ОКР», пишет в своем блоге эксперт Диана Михайлова.


Она также назвала несоответствующими действительности сообщения некоторых украинских СМИ о планах Минобороны Украины принять «Гром-2» на вооружение в 2017 г. Кроме того, на предприятия не поступили даже средства, выделенные украинским правительством в рамках гособоронзаказа.

Ранее украинские разработчики заявили, что разрабатываемы ими комплекс «Гром-2» будет «близким аналогом» российского «Искандера».

Главный конструктор КБ машиностроения (где создавался «Искандер-М») Валерий Кашин выразил по этому поводу большие сомнения.

«Я сомневаюсь, что все вопросы, требующиеся для создания такого оружия, их (украинская) промышленность в состоянии решить в короткие сроки, тем более что многие производства, которые нужны для этого, находятся на территории Донбасса», – сказал Кашин.

Он также отметил, что при создании такого рода оружия необходимо «ритмичное и полное финансирование работ».

Он также указал на проблему с кадрами в украинском ОПК. «На мой взгляд, люди, которые работали в 1991 году – я говорю сейчас о ракетчиках, – постарели и вышли за рамки активной деятельности», – сказал Кашин.

Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 31
  1. cniza Вчера, 15:32
    Потуги , которые родили пустоту.
    cniza
    1. Монос Вчера, 15:40
      сообщили, что работы в этом направлении приостановлены из-за финансовых трудностей.

      Чё, правда? Действительно лишь из-за отсутствия денег? Правда, правда? А что это вы там скотчем к ракете присобачили? Ну ладно, это не ракета, это какая-то фигня. Но вы в самом деле думаете, что других проблем у вас нет?
      Монос
      1. Alexey RA Вчера, 15:52
        Цитата: Монос
        Чё, правда? Действительно лишь из-за отсутствия денег? Правда, правда? А что это вы там скотчем к ракете присобачили?

        Фотонный отражатель! © Причём уже покрашенный. smile
        А работы могли остановить из-за холодов: смазка загустела, паяльники не паяют, ручки не пишут. Судя по интерьерам цеха, в котором проходит показ изделия, это вполне возможно.
        Alexey RA
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 16:20
          Alexey RA hi
          А работы могли остановить из-за холодов: смазка загустела, паяльники не паяют, ручки не пишут. Судя по интерьерам цеха, в котором проходит показ изделия, это вполне возможно.
          : Это точно! Дизайн помещения впечатлит кого угодно ! Стиль Хай -Так laughing А что до железяки на полу .Так то может быть что угодно.
          Наблюдатель2014
          1. bk316 Вчера, 16:49
            Вы на лица их посмотрите, мягко говоря не светятся оптимизмом.
            bk316
        2. stalkerwalker Вчера, 17:23
          Цитата: Alexey RA
          Фотонный отражатель! © Причём уже покрашенный.
          А работы могли остановить из-за холодов: смазка загустела, паяльники не паяют, ручки не пишут. Судя по интерьерам цеха, в котором проходит показ изделия, это вполне возможно.

          Заказчик из одной ближневосточной страны поглядел, подумал и
          Украина не в состоянии создать аналог российского «Искандера». Такого мнения придерживается Валерий Кашин, генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», создавшего ракетный комплекс «Искандер-М».

          По словам Кашина, для разработки собственного комплекса украинскому ОПК нужны предприятия, которые расположены на территории Донбасса.

          «Появилось много информации, что по этой теме вдруг активизировалась Украина. СМИ сообщили, что там хотят разработать свой комплекс, используя зарубежные деньги, и, если посмотреть по внешнему виду, то он очень похож на «Искандер». Однако я сомневаюсь, что все вопросы, требующиеся для создания такого оружия, их промышленность в состоянии решить в короткие сроки, тем более что многие производства, которые нужны для этого, находятся на территории Донбасса», — заявил он ТАСС.

          Кашин также напомнил, что, помимо всего прочего, украинским разработчикам необходимо «ритмичное и полное финансирование работ».

          Слова Кашина косвенно подтвердились внезапной вестью с Ближнего Востока. Появилась информация, что Саудовская Аравия приостановила финансирование второго этапа разработки ОТРК «Гром-2». Иными словами, украинским конструкторам-попрошайкам сунули в лицо арабский кукиш.

          Военные Материалы: Украинским «Искандерам» не смешно: саудиты показали кукиш ОТРК «Гром-2»
          stalkerwalker
        3. Дрюня2 Вчера, 20:06
          Цитата: Alexey RA
          Судя по интерьерам цеха, в котором проходит показ изделия, это вполне возможно.

          а тем временем
          http://news-dn.ru/index.php/23703-yasinovatskij-m
          ashzavod-otpravil-na-eksport-v-rf-pervyj-v-2017-g
          odu-gornoprokhodcheskij-kombajn
          Ясиноватский машиностроительный завод (ЯМЗ) экспортировал в Российскую Федерацию первый в 2017 году горнопроходческий комбайн собственного производства. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе предприятия.
          «За первый месяц 2017 года сотрудники Ясиноватского машиностроительного завода произвели горнопроходческий комбайн КСП-35. Его поставили на шахты Кузбасса в Российскую Федерацию», — отметили в ЯМЗ.
          Там добавили, что в прошлом году предприятием было экспортировано шесть машин производства ДНР.
          Отметим, что проходческий комбайн КСП-35 предназначен для механизированного разрушения забоя и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных горных выработок по смешанному забою с пределом прочности разрушаемых пород в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли. Машины отличаются надежностью и производительностью.
          Ранее сообщалось, что Ясиноватский машиностроительный завод в текущем году планирует увеличить объем производства горнопроходческих комбайнов в два раза, за 2016 год было выпущено 16 машин.
          Дрюня2
          1. Olegovi4 Сегодня, 01:18
            Цитата: Дрюня2
            а тем временем

            а вот за такую новость действительно СПАСИБО! надоели бедламоновости из укропитекии и военная "грязь".
            Olegovi4
  2. volodya Вчера, 15:32
    И опять зрада, похоже перемоги не будет
    volodya
    1. Now we are free Вчера, 15:40
      Да ладно... А из-за чего остановили то? Из-за того, что (как и на "Антонове") туалеты отключили за неуплату?.. Рагульё-Руко***е (Господи прости) превращают в *** АБСОЛЮТНО ВСЁ до чего дотронутся. recourse recourse recourse

      П.С. А вот заводик Поца-Вальцмана в Липецке (в стране "агрессоре") стабильно производит "Хайтековские" шоколадные батончики и "Кремниевую" помадку для конфет... laughing laughing laughing
      Now we are free
    2. просто экспл Вчера, 16:09
      а как дышали , все обещали утереть нос клятым мацкалям .
      просто экспл
  3. 210окв Вчера, 15:33
    Ехали-веселились!Подсчитали-прослезились. crying Что,заказчик кинул?Или самого кидалу кинули?
    210окв
    1. iliitchitch Вчера, 17:09
      Цитата: 210окв
      Или самого кидалу кинули?


      Этих кинешь ... Хватают мёртвой хваткой всё , до чего ручонки липкие дотянулись . Вот саудитов развели - ни бабок , ни "громов" . А , кстати , где "гром 1" ?
      iliitchitch
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:19
        iliitchitch hi
        Этих кинешь ... Хватают мёртвой хваткой всё , до чего ручонки липкие дотянулись . Вот саудитов развели - ни бабок , ни "громов" . А , кстати , где "гром 1" ?
        Улетел bully
        Наблюдатель2014
  4. Teberii Вчера, 15:34
    Новость та какая у Саудитов то-ли деньги,то-ли нефть кончилось. А может просто разворовали.
    Teberii
    1. Alexey RA Вчера, 15:56
      У Саудитов нынче проблемы: чтобы вести три войны, и при этом хорошо жить, нужна нефть за сотку. А при нефти за 50-60... Боливар не выдержит троих. smile
      Alexey RA
  5. killganoff Вчера, 15:41
    Такой мощнейший задел ОПК просрали...
    killganoff
  6. лесовозник Вчера, 15:50
    Да эти работы и не начинались - одно дело болтать другое - делать
    лесовозник
  7. AID.S Вчера, 16:05
    А вот не полетит-то ракета , да без донeцкого-тo уголька!!!
    А если серьезно, то укропром ,при определенных потугах,технически наверняка в состоянии сваять ОТРК (хотя бы скопировать и повторить "Точку" например) , но на практике это может затянуться или сгинуть по многим известным причинам, начиная от отсутствия реальной потребности в них...
    AID.S
  8. Koshak Вчера, 16:07
    Что, уже? Чет быстро сдулись. А крику было - "Рашка, фсё!" "Крым, сдавайся!"....
    Koshak
  9. cherkas.oe Вчера, 16:09
    Ну ладно, "Гром -2" накрылся. Где я спрашиваю "Гром-1", или на худой конец, просто "Гром".
    cherkas.oe
  10. изя топ Вчера, 16:11
    зато спивают гарно
    держи,петро,дидло
    изя топ
    1. ssergn Вчера, 20:41
      Цитата: изя топ
      держи,петро,дидло


      А где изделие номер 2 для него laughing
      ssergn
  11. Oldenburg Вчера, 16:14
    Наконец то признались,кто спонсирует Гром2,который делается,для ударов по Донецку и Ростову.Оказывается Саудиты.Но Америка последнее время обижает Саудовскую Аравию.Аравия решила не помогать Украине в американских играх.Кошка бросила котят.Укропы ищите продюссера.Что то быстро деньги заканчиваются в Украине,это её особенность
    Oldenburg
  12. ODERVIT Вчера, 16:36
    Второй этап? Туманно. Может разработка РКД, а может изготовление? В любом случаи дело это провальное
    ODERVIT
  13. Ferdinant Вчера, 16:45
    Все специалисты,кто могуволились и увольняться молодежь не приходит,работать за 100$ нет некого,тем более безработного мобилизовать для военкомата крайне сложная задача
    Ferdinant
  14. WildOwl Вчера, 16:54
    Мне одному кажется, что дяденька в камуфляже пытается определить что-же это за хрень , судя по выражению лица.
    WildOwl
  15. лысова Вчера, 17:01
    Показуха для мира, мол вот какие агрегаты делаем. Стоит компания мужиков, над каким то агрегатом , похожим на сопло (" от Искандера" wink ) и думают, что дальше с ним делать - ведь заказчик ( Саудовская Аравия) ждетс.
    лысова
  16. svp67 Вчера, 18:32
    "Гром-2" опять "накрылся, какая "неожиданность"... Я прямо плачу. Чем быстрее они загубят свою промышленность, тем быстрее успокоятся и за ум возьмутся.
    svp67
  17. рус-5819 Вчера, 18:43
    Ряд источников на украинских предприятиях ... по разработке оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром-2», сообщили, что работы в этом направлении приостановлены из-за финансовых трудностей.
    Причиной приостановки работ называется «отсутствие проплаты со стороны заказчика из Саудовской Аравии по второму этапу ОКР»,

    Первый этап: получение бабла.
    Второй этап: делёжка и распихивание бабла по карманАм.
    Итог:
    1. Бабла не дали!!!
    А тут ещё ко второму этапу хотели у А. Вассермана его знаменитую жилетку с карманАми попросить, а он зажал, куда теперь, ежели что, бабло сувать?!!! Зрада зрадная!
    рус-5819
  18. Старый26 Вчера, 19:06
    Цитата: AID.S
    А если серьезно, то укропром ,при определенных потугах,технически наверняка в состоянии сваять ОТРК (хотя бы скопировать и повторить "Точку" например) , но на практике это может затянуться или сгинуть по многим известным причинам, начиная от отсутствия реальной потребности в них...

    Технически наверно смогут. Фактически - ХЗ. Потенциал какой-никакой все же остался на Украине. Но то, что "переплюнут" по параметрам наш "Искандер" - вот это из области фантастики
    Старый26

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