На Украине приостановлен 2-й этап разработки ОТРК «Гром-2»

Ряд источников на украинских предприятиях, входящих в кооперацию по разработке оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром-2», сообщили, что работы в этом направлении приостановлены из-за финансовых трудностей.Причиной приостановки работ называется «отсутствие проплаты со стороны заказчика из Саудовской Аравии по второму этапу ОКР», пишет в своем блоге эксперт Диана Михайлова.Она также назвала несоответствующими действительности сообщения некоторых украинских СМИ о планах Минобороны Украины принять «Гром-2» на вооружение в 2017 г. Кроме того, на предприятия не поступили даже средства, выделенные украинским правительством в рамках гособоронзаказа.Ранее украинские разработчики заявили, что разрабатываемы ими комплекс «Гром-2» будет «близким аналогом» российского «Искандера».Главный конструктор КБ машиностроения (где создавался «Искандер-М») Валерий Кашин выразил по этому поводу большие сомнения.«Я сомневаюсь, что все вопросы, требующиеся для создания такого оружия, их (украинская) промышленность в состоянии решить в короткие сроки, тем более что многие производства, которые нужны для этого, находятся на территории Донбасса», – сказал Кашин.Он также отметил, что при создании такого рода оружия необходимо «ритмичное и полное финансирование работ».Он также указал на проблему с кадрами в украинском ОПК. «На мой взгляд, люди, которые работали в 1991 году – я говорю сейчас о ракетчиках, – постарели и вышли за рамки активной деятельности», – сказал Кашин.