05:28 20 января

Игиловцы под Дейр-эз-Зором запрашивают помощь из Ирака

Из Сирии приходят сообщения о продолжающейся операции против террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские военные источники сообщают, что им удалось перехватить переговоры боевиков, в ходе которых они ведут диалоги о существенных потерях в районе аэродрома Дейр-эз-Зор, контролируемого правительственными войсками. Помимо этого полевые командиры ИГИЛ обращаются к некоему «эмиру» с просьбой о переброске дополнительных сил из иракской провинции Анбар.

Напомним, что накануне самолёты сирийских ВВС и ВКС РФ наносили ракетно-бомбовые удары как по позициям боевиков ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора и Тадмора (Пальмиры), так и по колоннам террористов, перебрасываемым к упомянутым сирийским городам от иракской границы.

Информацию о том, что игиловские силы понесли большие потери под Дейр-эз-Зором, подтверждают и турецкие информационные источники. Так, в турецких СМИ появилась информация о том, что осуществляется попытка переброски сил и средств с иракской территории к занимаемым боевиками районам в упомянутой сирийской провинции.


Игиловцы под Дейр-эз-Зором запрашивают помощь из Ирака


У сирийских войск появляется неплохая возможность развить успех и вернуть под свой контроль дорогу, соединяющую Дейр-эз-Зор с военным аэродромом, и окружающие аэродром территории и объекты. Другой вопрос - достаточно ли сухопутных сил и средств у сирийских правительственных сил, чтобы вернуть контроль над утраченными несколько суток назад территориями и в конечном итоге развернуть контрнаступление по широкому фронту? Факт остаётся фактом: одними авиаударами ситуацию переломить не удастся.


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Комментарии 29
  1. Громобой Вчера, 15:50
    Надо перекрывать трафик ИГ из Ирака.Там у них корень,ударами по коммуникациям перерубить это ядовитое растение и ботва просто завянет.
    Громобой
    1. Now we are free Вчера, 15:54
      Под анклавом Очень тяжёлая ситуация. Намного сложнее чем в Алеппо или Пальмире. ВКС нужно максимально утилизировать ДАИШ именно там а не помогать Туркам под АльБабом...
      Now we are free
      1. DIVAN SOLDIER Вчера, 15:58
        Нет нужно дальше лизать ...опу туркам, ведь у нас южный поток строится, а там столько бабла для олигархов. Так что какие сирийские союзники, нам нужен только "Дорогой друг Эрдоган".
        DIVAN SOLDIER
        1. cniza Вчера, 16:01
          Цитата: Громобой
          Надо перекрывать трафик ИГ из Ирака.Там у них корень,ударами по коммуникациям перерубить это ядовитое растение и ботва просто завянет.


          Там сидят кураторы , их бы накрыть.
          cniza
          1. Громобой Вчера, 16:30
            Цитата: cniza
            Там сидят кураторы , их бы накрыть.

            Эх,я бы тоже из кураторов кратеров понаделал бы,но нашему руководству приходится соблюдать правила этой странной войны,войны где военное превосходство не всегда сулит неизбежную победу.Где один короткий приказ из Центра останавливает уже взведённую военную машину,где у матёрых генералов бывших при этом в ярости сжимаются кулаки от бессилия.Великая хитрость-хитростей,Её Величество Политика правит бал в Сирии.
            Да и на Украине тоже,чего уж там говорить.Слушая хамские заявления киевских "полководцев" я очень жалею,что они и дальше так будут наглеть,хотя дать этим великим стратегам по рогам и нанести им решительный разгром можно очень технично и относительно быстро.
            Но...как я уже сказал,Политика,туды её растуды.Это не хорошо и неплохо.Просто данность,исходные условия в которых приходится действовать.
            Громобой
            1. антивирус Вчера, 20:09
              ,Её Величество Политика правит бал в Сирии.А политикой- деньги
              антивирус
              1. Громобой Вчера, 20:29
                А деньгами-с*кс.
                На полном серьёзе говорю.
                Местная цензура не пропускает это страшное слово,но думаю понятно.
                Громобой
                1. антивирус Вчера, 21:05
                  это сливочный кекс?
                  антивирус
                  1. Громобой Вчера, 21:17
                    колумбийский кокс
                    Громобой
            2. Marksman Вчера, 22:17
              Видно, что ни один реальной ситуации не представляет. Кураторы, политика, Эрдоган... там все куда банальнее. Практически полная блокада, где Ми-8 с трудом может сесть и безысходность - в 2017 к ним не проьются.
              Marksman
        2. AwaZ Вчера, 16:40
          там 6 самолетов помогает туркам . А как сами видите авиация только помогает , но не решает . Окруженным бы щас помогли самолеты и вертолеты с возможностью бомбить и вести бой ночью . Не давать бармалеям продыха ни днем ни ночью И даже не сколько крошить их а не позволять поднять головы в плане что б мешать переброске войск вблизи позиций и вообще ... А такой возможности по ходу нет.
          AwaZ
        3. Асадулла Вчера, 17:26
          нам нужен только "Дорогой друг Эрдоган".


          Даже не представляете, сколько человек вас назвали словом из пяти букв, ну и я к ним присоединяюсь.....
          Асадулла
    2. Ныробский Вчера, 16:29
      Цитата: Громобой
      Надо перекрывать трафик ИГ из Ирака.Там у них корень,ударами по коммуникациям перерубить это ядовитое растение и ботва просто завянет.

      Просто было на бумаге, да забыли про овраги. Там протяжённость границы 600 км., которые ни официальный Дамаск, ни Багдад практически не контролируют. Проходи колонной на любом участке. Тут одна надежда на разведку и нанесение удара на марше уже на территории Сирии т.к. ВКС по территории Ирака не работает.
      Ныробский
    3. лысова Вчера, 16:48
      Может я и ошибаюсь, но нужно не просто перекрывать трафик из Ирака. А кончать их скопления, ещё на приграничной Иракской территории ( дрянь бесконтрольно ползёт оттуда, бесконтрольно нарушая суверенитет Сирии). Другой вопрос чем? Нашим ВКС и так работы хватает. Понятно, что дороговато (мягко говоря), но может возобновить пуски с ВМФ? Скупой платит дважды (все знаем).
      лысова
      1. Асадулла Вчера, 17:24
        Может я и ошибаюсь, но нужно не просто перекрывать трафик из Ирака.


        Ошибаетесь. Потому что трафик из Ирака не идет по асфальту с песнями и флагами. Кроме того, подкрепления идут из Ракки, в этом направлении рельеф местности затрудняет разведку, а машины успевают укрыться, так как их предупреждают по мобильной связи об авиации.
        Асадулла
      2. Rom14 Вчера, 17:42
        Я думаю, если б это было нужно, то нашли бы чем и как уничтожить всю эту дрянь., в месте с Ираком.
        Rom14
        1. лысова Вчера, 18:02
          Дело в том, что, нарушая суверенитет Ирака без официальных заявлений и посьбы ( со стороны Ирака ),посылая на них ракеты, мы сразу попадаем под роль агрессора. А вот сейчас, когда ИГИЛ загоняют стадами на территорию Сирии, совсем другая уже политика должна быть. Мысли вслух - на верху разберутся.
          лысова
      3. AwaZ Вчера, 21:48
        хуже того что ночью практически никак ВКС не может контролировать ситуацию. Нужно широкомасштабное наступление . Такое что б фронт бармалеев рухнул и что б сирийские войска получили стратегический простор и активно расширять этот успех . Только так можно спасти окруженный анклав .
        вообщем я полностью пессимистичен в отношении дальнейшей судьбы Дейр Эз Золла. Спасти их может только чудо и единовременное давление всех противников ИГИЛ по всем фронтам . Но это не возможно . Часть " противников " ИГиЛ только рады их победам.
        AwaZ
    4. антивирус Вчера, 20:06
      только вертолеты - др риск для экипажей
      антивирус
  2. Монархист Вчера, 16:01
    В том то и вопрос:хватит ли у сирийцев наземных частей, чтобы как минимум закрепиться на исходных позициях
    Монархист
  3. Oznob Вчера, 16:02
    Войска на марше всегда уязвимы. Вроде как окно возможностей подсократить боевой потенциал противника средствами ВКС намечается?
    Oznob
  4. Коллега Вчера, 16:27
    Поздновато звоните, у него сегодня последний день. Так сказать дембельский аккорд. Гуд бай баран о баба.
    Коллега
  5. DimerVladimer Вчера, 16:30
    Отрезали аэродром? Скверно - воздушный мост, единственное что поддерживало оборону города правительственными войсками...
    Остается только парашютным способом доставлять грузы.
    DimerVladimer
    1. AwaZ Вчера, 16:41
      да давно уже вертушки не летали в аэропорт . высаживались они чуть севернее в черте почти города .
      AwaZ
  6. ronnon Вчера, 18:21
    Помимо этого полевые командиры ИГИЛ обращаются к некоему «Обаме» с просьбой о переброске дополнительных сил из иракской провинции Анбар.
    ronnon
  7. Простой Вчера, 20:07
    Одна из российских "посылок" сегодня.

    Простой
  8. антивирус Вчера, 20:19
    я сознательно не лезу вверх в комментах, прикрепиться к кому то.Деньги правят всем . Не ударами по ДрЗ. а "нужен ли он нам через 2-5 лет"?
    это решает Наши политики и Газ-Нефт -олигархи( налоги, рукопожатия с топ манагеры зап компаний и др потребителями сырья)
    Скупой платит не только дважды, но и после драки- третий раз.
    Видимо два раза платить в такой "войне" -это не проигрыш.
    Извините, за оскорбление Ваших лучших чувств- "наше оружие, наши военные, наше военное искусство, наши союзники".
    Строить "Новый Мир во всем Мире"-не войну выиграть ( не знают где сдать, где победить)
    антивирус
  9. Простой Вчера, 21:18
    Даиш сегодня с утра начал свое четвёртую попытку ( за последние пять дней).
    С сегодняшнего утра Даиш начала со штурма северного фланго военного аэродрома и одновременно а в зоне Панорама (геолокация). Несмотря на неоднократные попытки на этиз направлениях в течении всего дня, Даишь продвинуться не удалось.

    По словам военного источника в Дамаске, солдаты САА в районе аэропорта Дейр-эз-Зор сообщили, что около 40 террористов исламского государства были убиты во время атаки прошлой ночью, в том числе большое количество иностранных комбатантов.

    https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-
    holds-strong-deir-ezzor-isis-fails-advance-airpor
    t/



    ISIS посылает огромное количество подкрепления в Дейр-эз-Зор из-за разрушительных потерь, которые они понесли в их борьбе против сирийской армии.

    Большая часть подкрепления прибывают из деревень в сельской местности Дейр-эз-Зор и из Ирака, в первую очередь из провинции Анбар, где они должны быть переправлены иракскими силами.

    По данным источников, десятки трупов боевиков постоянно передаются от линии фронта в Дейр-эз-Зор в города и деревня в сельской местности, подконтрольные им, что вернуеь погибших в семьи.
    Несмотря на успешное наступление к настоящему времени для террористической группы, продвижение в основном застопорилось, т.к. Игил несёт огромные потери в живой силе.

    https://www.almasdarnews.com/article/isis-sending
    -reinforcements-amidst-heavy-losses-in-deir-ezzor
    /





    Простой
    1. Простой Вчера, 21:53
      Видеопортал Демократические силы Сирии выложил видео о взятии в ходе зачисток в одном из селений детей солдатов ИГИЛ.

      Простой

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