Игиловцы под Дейр-эз-Зором запрашивают помощь из Ирака

Из Сирии приходят сообщения о продолжающейся операции против террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские военные источники сообщают, что им удалось перехватить переговоры боевиков, в ходе которых они ведут диалоги о существенных потерях в районе аэродрома Дейр-эз-Зор, контролируемого правительственными войсками. Помимо этого полевые командиры ИГИЛ обращаются к некоему «эмиру» с просьбой о переброске дополнительных сил из иракской провинции Анбар.Напомним, что накануне самолёты сирийских ВВС и ВКС РФ наносили ракетно-бомбовые удары как по позициям боевиков ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора и Тадмора (Пальмиры), так и по колоннам террористов, перебрасываемым к упомянутым сирийским городам от иракской границы.Информацию о том, что игиловские силы понесли большие потери под Дейр-эз-Зором, подтверждают и турецкие информационные источники. Так, в турецких СМИ появилась информация о том, что осуществляется попытка переброски сил и средств с иракской территории к занимаемым боевиками районам в упомянутой сирийской провинции.У сирийских войск появляется неплохая возможность развить успех и вернуть под свой контроль дорогу, соединяющую Дейр-эз-Зор с военным аэродромом, и окружающие аэродром территории и объекты. Другой вопрос - достаточно ли сухопутных сил и средств у сирийских правительственных сил, чтобы вернуть контроль над утраченными несколько суток назад территориями и в конечном итоге развернуть контрнаступление по широкому фронту? Факт остаётся фактом: одними авиаударами ситуацию переломить не удастся.