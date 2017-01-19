Росгвардия получит три вертолета Ми-8АМТШ

Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ заказала у холдинга «Вертолеты России» для одной из своих частей в Северной Осетии три многоцелевых МИ- 8АМТШ. Изготовлением машин займется Улан-Удэнский завод.Передача техники запланирована на 4-й квартал текущего года.«Заключение этого государственного контракта является первым соглашением о поставке вертолетной техники между холдингом "Вертолеты России" и Росгвардией с момента ее создания в апреле 2016 года», – отметили в пресс-службе предприятия.«Понимая те задачи, которые стоят перед Федеральной службой войск национальной гвардии, холдинг "Вертолеты России" планирует на системной основе обеспечивать подразделения ведомства самыми современными образцами российской вертолетной техники, которая способна решать широкий спектр задач», – сказал заместитель гендиректора Владислав Савельев.Справка пресс-службы: «Военно-транспортный Ми-8АМТШ – один из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/17. Благодаря широкому набору средств вооружения и системы повышения боевой живучести эта машина может эффективно выполнять любые поставленные задачи.Вертолет оборудован современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Пилоты Ми-8АМТШ могут использовать очки ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок».