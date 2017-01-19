05:28 20 января

В российском ОПК отметили сложную ситуацию в сфере разработки головок самонаведения для ПЗРК

В сфере разработки инфракрасных головок самонаведения (ГСН) сложилась «плохая ситуация», заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.

В российском ОПК отметили сложную ситуацию в сфере разработки головок самонаведения для ПЗРК


«Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один – АО "ЛОМО"», – рассказал Кашин.


Он отметил, что «что принципиально новая головка за последние 20 лет создана только одна – для нового переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба"». При этом «вопрос создания ГСН является очень важным, так как общее развитие вооружений идет в сторону решения задачи по принципу "выстрелил-забыл-поразил"».

«Если раньше преобладающее количество средств управляемого вооружения было построено по командному принципу, когда наземная система вырабатывала команды, а ракета была тупым исполнителем, то теперь интеллект и потенциал для обработки информации переносится на ракету», – добавил конструктор.

ПЗРК 9К333 «Верба» разработан в 2010 г на замену комплексам «Игла». Был принят на вооружение в 2014-ом. Отличается от предшественника 3-диапазонной ГСН с высокой чувствительностью и помехозащищенностью.

Использованы фотографии: КБ машиностроения
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Комментарии 67
  1. Zaurbek Вчера, 16:28
    Можно попытаться в Китае технологии закупить. Кстати никогда не слышал, что бы мы у Китая лицензии покупали... Они независимый игрок и у них есть развитые технологии по Тепловизорам , например.
    Zaurbek
    1. Vik66 Вчера, 16:34
      Нафига лицензию покупать ? Купить пяток ракет и скопировать ! laughing
      Vik66
      1. Zaurbek Вчера, 16:36
        Так нельзя. Купите ноутбук и скопируйте. Нужно оборудование и технологи....сырье правильное.
        Zaurbek
      2. Штык Вчера, 18:33
        Цитата: Vik66
        Нафига лицензию покупать ? Купить пяток ракет и скопировать !

        Просто скопировать, можно слово на заборе! С современной, высокотехнологичной техникой такое не пройдет. smile
        Штык
        1. амурец Сегодня, 01:03
          Цитата: Штык
          Просто скопировать, можно слово на заборе! С современной, высокотехнологичной техникой такое не пройдет.

          Ну почему-же? Во времена моего детства Старик Хоттабыч копировал телефоны из лучшего чёрного мрамора.
          амурец
    2. dvina71 Вчера, 16:50
      Цитата: Zaurbek
      Они независимый игрок и у них есть развитые технологии по Тепловизорам , например.

      Ага..независимый. Все что у них есть либо лецензия,либо копия. Придумывать ноу-хау это не китайская способность.Для этого надо что бы наука и образ мышления сформировались в климате с сильно переменчивом климате. Основа Китая - побережье с мягким климатом.
      Вот поэтому Синь мотается по Европе и в Россию. Для китайской экономики нужны новинки.Пока им их дает США,в основном.
      Ноя так понимаю Китай с США на грани серьёзных разногласий,которые могут перекинуться на экономику. И тогда она станет,рано или поздно
      dvina71
      1. Zaurbek Вчера, 17:05
        Нам какая разница лицензия или копия... купить запустить у себя.
        Zaurbek
        1. dvina71 Вчера, 17:11
          Цитата: Zaurbek
          Нам какая разница лицензия или копия... купить запустить у себя.

          ЧТо купить? J-11? тип-99? Может у них С-400 купим? А забыл..у них же есть корабельные электронные системы,антенны с ФАР.. Ой.. Или это есть в России?
          А Китай даже толком скопировать не может..
          dvina71
          1. Zaurbek Вчера, 17:31
            Чипы по технологии для космоса и ИК матрицы, вам мало?
            Zaurbek
          2. kapitan92 Вчера, 18:27
            Цитата: dvina71
            ЧТо купить?

            Ну так покупаем! И электронные компоненты в том числе, кстати после отказа поставок немцами дизелей на "Буяны" , их купили в Китае, правда лицензионные разработки 80-х, но на безрыбье и рак рыба, и попа соловей.
            kapitan92
            1. dvina71 Вчера, 19:27
              Цитата: kapitan92
              кстати после отказа поставок немцами дизелей на "Буяны" , их купили в Китае,

              Ключевая фраз - после отказа.
              А вот пр 20800 как то без китая обходится.. Це зрада ..чи как?
              dvina71
              1. kapitan92 Вчера, 20:05
                Цитата: dvina71
                Ключевая фраз - после отказа.

                Санкции, сэр!
                Цитата: dvina71
                А вот пр 20800 как то без китая обходится..

                З без двигателей -на продажу Индии. Из 3 сданных, 1 на ЧФ, а 2 -"тусуются" на Балтике, п/л "Колпино" приняли без испытания (стрельб)-шибко нужна на ЧФ. Вторая партия "Буянов" -проблема с двигателями. И на этом фоне появляется «Каракурт», который обещает стать более массовым ракетным кораблем российских ВМФ, чем «Буян-М». Невольный вопрос: в чем смысл? Ответ прост: новый МРК — более дешевый в производстве и быстрый в постройке. Питерский дизель завода "Звезда".
                Цитата: dvina71
                Це зрада ..чи как?

                Я это язык не понимаю! hi
                kapitan92
      2. Громобой Вчера, 17:14
        Цитата: Vik66
        Нафига лицензию покупать ? Купить пяток ракет и скопировать !

        Тогда придётся пяток заводов "скопировать" на которых делали соответствующие комплектующие.Это ведь не болванку выточить на станке соблюдая размерность.
        Громобой
      3. Штык Вчера, 18:37
        Цитата: dvina71
        . Придумывать ноу-хау это не китайская способность.

        Ну ну... Наверно поэтому мы у них и покупаем - от шнурков до автомобилей! smile
        Штык
        1. dvina71 Вчера, 19:26
          Цитата: Штык
          Ну ну... Наверно поэтому мы у них и покупаем

          Ну ну..вы покупаете.. Ваше право. Я покупаю Новосибирский интрумент.. ,у меня Рязанский полуавтомат для сварки,сверла ,электроинструмен и проч и проч - исключительно российские..
          Я ведь тоже имею право не покупать китайское ..да?
          А все почему..когдато я купил китайское сверло..по металлу. Только начал сверлить..оно развернулось в ровную полоску металла..
          А вспомнил что у меня есть из КИтая.. Колеса на грузовике. И то на одном. Омск не выпускает типоразмер для Вольво,а вот на МаЗе 17,5 стоят либо наши(белорусские)либо европа. А все почему..? Загрузил я как-то на переднюю ось норму 3.5т и плюс 15%(на колесо).. Через полторы тысячи оба передних колеса пошли винтом. Сейчас они доживают на лентяе.
          А теперь спереди стоит Мишлен..тому хоть 4.5 тонны грузи..
          Разочарую..даже одежду китайскую я не покупаю. Мой рост 196, размер по плечам 54.. Они просто не делают таких размеров. ТАк что просто иду и заказываю одежду у местных портных. Уверяю..качество их изготовления .. на голову превосходит самый раскитайский китай.
          dvina71
          1. МойВрач Вчера, 20:02
            Цитата: dvina71
            Я покупаю Новосибирский интрумент.. ,у меня Рязанский полуавтомат для сварки,сверла ,электроинструмен и проч и проч - исключительно российские..

            может и правда Российские, но с Китайскими комплектующими.
            МойВрач
          2. Maksus Вчера, 20:45
            А трусы и носки тоже отечественные? Пуховики там? Телефон где сделан и телевизор? Компьютер?
            Maksus
        2. Orionvit Вчера, 20:55
          Всё "своё" высоко технологичное электронное производство появилось в Китае, только тогда, когда мировые производители электроники, понастроили там заводов, и завезли технологии для его производства. Что Китайцы по привычке тут же передрали, и пользуясь огромными ресурсами дешевой рабочей силы, затарили весь мир уже "своей" электроникой. Где тут заслуга Китая в разработке "ноу хау", я что то не наблюдаю. То же самое и в других областях. Что то сделать, это к Китайцам, что то придумать, это извините к Русским и Немцам.
          Orionvit
      4. maxim947 Вчера, 21:37
        Ага..независимый. Все что у них есть либо лецензия,либо копия. Придумывать ноу-хау это не китайская способность.Для этого надо что бы наука и образ мышления сформировались в климате с сильно переменчивом климате. Основа Китая - побережье с мягким климатом.
        Вот поэтому Синь мотается по Европе и в Россию. Для китайской экономики нужны новинки.Пока им их дает США,в основном.
        Ноя так понимаю Китай с США на грани серьёзных разногласий,которые могут перекинуться на экономику. И тогда она станет,рано или поздно        [/i]

        Что за бред вы пишите??? Причем тут "в климате с сильно переменчивом климате"[i]         Что за ерунда?? Китайцы в данный момент авианосцы строят, космическую станцию самостоятельно запустили и эксплуатируют, луноходы запускают, избавтесь от клише, что Китай только подделывает и если делает сам то не качественно. Это уже давно в прошлом.
        maxim947
      5. kirgiz58 Вчера, 22:00
        Цитата: dvina71
        Придумывать ноу-хау это не китайская способность

        Ага! Наберите в инете "достижения китайской науки" и вы будете очень удивлены. У них наука, в отличии от нашей, движется вперед семимильными шагами.
        kirgiz58
    3. IVINYUKHIN Вчера, 19:46
      умнее будет в китае глову государства для нас закупить
      IVINYUKHIN
    4. opus Вчера, 19:48
      Цитата: Zaurbek
      Можно попытаться в Китае технологии закупить.

      У Китая самого с этим "не очень"

      FN-16(или QW-2 )


      улучшенная FN-6

      FN-16= китайский переносной зенитно-ракетный комплекс, является копией советского ПЗРК Игла-1.

      У Израиля надо закупать лицензию. Там с этим круто.
      opus
    5. mashinist Вчера, 21:12
      Подождите подождите, как ЛОМО единственное предприятие по выпуску ГСН? Здесь сказано по другому. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%
      D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%
      D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
      1%8F
      mashinist
      1. opus Вчера, 23:17
        Цитата: mashinist
        Подождите подождите

        любезный...
        вы какие ГСН маете ввиду:
        РЛ,ТВ,Лазерные,аккуустические? или ИКГСН
        ?
        ОАО «НПП „Исток“ выпускает АРГСН.


        ну и так "по мелочам

        В статье же речь об ИК ГСН



        оптические полуактивные (с лазерной подсветкой) и пассивные (тепловые) головки самонаведения для переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов- цэ тока "Ломо" ныне
        ну и ишо


        надеюсь узнаете?
        opus
    6. APASUS Вчера, 21:13
      Цитата: Zaurbek
      Можно попытаться в Китае технологии закупить. Кстати никогда не слышал, что бы мы у Китая лицензии покупали..

      С каких это пор Китай стал лидеров производстве ПЗРК??
      Что копировать у них ?
      APASUS
    7. единокровец Вчера, 23:15
      Цитата: Zaurbek
      Они независимый игрок и у них есть развитые технологии по Тепловизорам , например.

      Теловизор в РФ давно свои, а ГСН которыи нужен нам у Китая своего нет.
      единокровец
  2. Монос Вчера, 16:29
    принципиально новая головка за последние 20 лет создана только одна

    А этого что, мало? Ну не каждый же год ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ создавать! Но отсутствие конкуренции конечно удручает.
    Монос
    1. avg-mgn Вчера, 21:50
      Здесь необходимо понимать, если завтра или еще вчера встанет вопрос о новой тепловой ГСН (с продвинутыми ТТХ), то наука и КБ попросту впадут в ступор, а именно этот вопрос и вынесен во главу угла. Действительно, раньше многое делалось как говорится "в инициативном порядке", к этому подталкивала конкуренция между КБ и предприятиями, да и наука имела заинтересованность ибо был спрос на ноу хау. Будем надеяться, что вопрос решаемый, жаль - уходит время.
      avg-mgn
  3. AID.S Вчера, 16:33
    У кого готова заготовка про "как обычно неимеющи...."? Отложите в сторону.
    AID.S
  4. sir_obs Вчера, 16:45
    так как общее развитие вооружений идет в сторону решения задачи по принципу "выстрелил-забыл-поразил"».

    Уже надо работать над- "Забыл-само выстрелило-поразил".
    sir_obs
  5. skarl Вчера, 16:56
    Грош цена такому генеральному конструктору, который на весь мир в собственной беспомощности расписуется. Нужно дорожить толковыми конструкторами, холить и лилеить их, всячески стимулировать...Нет нужных, значить необходимо найти, не можеж с такой задачей справиться - сам проектируй...развели сердюковщину мать вашу...
    skarl
    1. Zaurbek Вчера, 17:32
      Именно в этой отрасли отставание наблюдалось еще с времен СССР
      Zaurbek
      1. Parsec Вчера, 17:47
        Цитата: Zaurbek
        менно в этой отрасли отставание наблюдалось еще с времен СССР

        Вы переоцениваете собственную осведомленность и компетенции.
        Свистите, в-общем, по вопросу, вам незнакомому.
        Parsec
        1. Zaurbek Вчера, 17:50
          Где ИК матрицы для отечественны тепловизоров, до контрактов с Французами? По ИК датчикам для ракет ВВ да, но будущее туманно.
          Zaurbek
          1. eburg1234 Вчера, 20:44
            А что вы с СССР резко перескочили на тепловизоры и ближайшее прошлое?
            Стрела и Игла были вполне себе на уровне американских аналогов, и до сих пор могут быть вполне эффективны.
            Несколько стран закупили лицензии на Игла-С в том числе (да-да) НАТОвская Польша.
            По ТПВ-головкам есть отставание, но это не делает двух и трёхдиапазонные головки (игла и Верба) бесполезными!
            eburg1234
            1. Zaurbek Вчера, 21:40
              А я говорил про бесполезность. Я говорил про отставание... Осведомленный вы наш!
              Zaurbek
    2. zasxdcfvv Сегодня, 04:35
      да это фейк.такие вещи не публикуют в открытой печати
      zasxdcfvv
  6. x.andvlad Вчера, 16:59
    Готовить инженеров и конструкторов надо в данном направлении. А для этого специалистов нужно заинтересовывать материально, и учить как следует, а не дипломы продавать в рассрочку. Смену старой гвардии нужно заранее готовить во всем ВПК.
    x.andvlad
    1. Zaurbek Вчера, 17:33
      А все хотят быть Юристами и Экономистами. Политех не в почете нынче.
      Zaurbek
  7. Леонид Хар Вчера, 16:59
    А где промышленный шпионаж? Где российские Джеймсы Бонды вынюхивающие военные секреты у буржуев?
    Леонид Хар
  8. Zaurbek Вчера, 17:05
    Коллеги в Краснодаре кто есть?
    Zaurbek
    1. Sashka Вчера, 17:38
      Ну... Краснодарский край устроит?! Периодически, выбираюсь в краевую столицу...
      Sashka
      1. Zaurbek Вчера, 17:39
        А откуда сам?
        Zaurbek
  9. LVMI1980 Вчера, 17:07
    1. Он говорит о том что нет конкуренции среди разработчиков
    2. при разработки приходится сталкиваться с кучей подводных камней, этот бесценный опыт - только из практики.
    LVMI1980
  10. демотиватор Вчера, 17:17
    Грустно, конечно от таких новостей. А ещё раньше в газете "КоммерсантЪ"сообщалось о том, что у нас возникли проблемы с выпуском подвижных ракетных комплексов "Ярс". См. http://bmpd.livejournal.com/2367038.html
    Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок подвижных стратегических ракетных комплексов "Ярс". Из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Руководство института обратилось к госкорпорации "Ростех" с просьбой развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. На это, как признают в МИТе, потребуется примерно полтора года.

    А теперь справка - владельцем упомянутого завода является депутат Госдумы, авторитетный бизнесмен из Дагестана Умахан Умаханов. Образование - зооинженерный факультет Саратовского государственного аграрного университета. Этот зоотехник у властей предержащих находится на хорошем счету - не раз был обласкан и награждён медалями и даже Орденом Мужества (?!). И всё бы ничего, но этот "успешный манагер" довёл заводик, который является монопольным производителем гидравлических систем для подвижных пусковых комплексов "Ярс", до банкротства, а его долг составляет несколько миллиардов рублей (только перед Сбербанком - почти 1,4 миллиарда рублей) и уже с июня 2016 года он никаких поставок не ведет. Хотя ему даже проплатили заказы уже на 2017 год вперед. Бесполезно. Деньги куда-то пропали Хотя понятно куда - их банально украли. Я так понимаю, что собственники различных предприятий, работающих на оборону страны (как бы работающих), водопад государственного бабла рационально перенаправляют в офшоры, а на заводы вешают долги. Одного не могу понять как всевозможные "уникальные предприятия" возглавляют (или владеют ими) откровенные кретины из аулов и кишлаков с начальным средним зоотехническим образованием.
    демотиватор
    1. dvina71 Вчера, 17:26
      Проблемы не с ракетами,а с гидравликой для ПУ. Этот заказ уже отдали другому заводу..
      dvina71
    2. Sinbad Вчера, 17:47
      Увы, проблема в отсутствии Лаврентия Павловича. (шутка ... может быть)
      Sinbad
      1. Zaurbek Вчера, 17:52
        Когда паяльник в одном месте инженеру думается гораздо лучше.... но количество инженеров ограничено.
        Zaurbek
        1. kirgiz58 Вчера, 22:08
          Главное, чтобы паяльников хватило. wassat
          kirgiz58
        2. амурец Сегодня, 01:17
          Цитата: Zaurbek
          Когда паяльник в одном месте инженеру думается гораздо лучше.... но количество инженеров ограничено.

          А Когда "Эффективным Менеджерам", то эффективность вложений резко повышается.
          амурец
    3. _Slavs Вчера, 18:46
      Да вбросы это, то Крымский мост собрали не так

      Где автор, где ссылки?

      http://tass.ru/armiya-i-opk

      поиск по фразе: - «Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один – АО "ЛОМО"», – рассказал Кашин...
      - По вашему запросу нет совпадений. Запрос менял несколько раз - всякие варианты
      _Slavs
      1. мыслитель Вчера, 19:46
        Странно, в 5 секунд нашёл. Большое интервью -
        http://tass.ru/opinions/interviews/3951316
        мыслитель
  11. igor.borov775 Вчера, 17:56
    Привет!!. Пошли писать,что в голову приходит. Здесь намного серьёзнее Тут прямо пишут нет конкуренции напрочь сгубили. Нет конкурса выбрать не из чего. В этом проблема читайте внимательно. Тут нужны неординарные решения а упираемся в одного игрока.. Неужели в Союзе были дураки в Академии и НИИ ,что одну тему вели несколько групп разработчиков. И причём здесь Китай он свои проблемы решает.
    igor.borov775
    1. Zaurbek Вчера, 18:27
      Я про Китай, как про источники технологий, ранее не доступный.... Запад не будет продавать и налаживать такие технологии...
      Zaurbek
  12. svp67 Вчера, 18:29
    Вот они начали вылазить "родимые пятнышки"...
    svp67
  13. Dekabrist Вчера, 19:13
    Вообще-то, опыт подсказывает, что если генеральный конструктор оборонного КБ в интервью ТАСС говорит, что с чем то там сложилась «плохая ситуация», то ситуация реально гораздо хуже.То есть характеризуется теми словами, которые нельзя употребить в прессе, но которые все знают.
    Dekabrist
  14. VOENOBOZ Вчера, 19:22
    Слово оптимизация слышали ,кто его произносит ?Кто не рентабельные заводики забросил? Кто колхозы и совхозы с мамаем прошол.Думайте сами решайте сами иметь или не иметь?
    VOENOBOZ
  15. Usher Вчера, 19:34
    Что за очевидные вещи говрят, что за глупая привычка говорить Луна это Луна, трава зеленая и т.д. И так понятно, что головка самонаведения нужна для самонаведения
    Usher
    1. Zaurbek Вчера, 19:49
      Пришел светоч!
      Zaurbek
  16. ТОР2 Вчера, 20:24
    Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один – АО "ЛОМО

    Так позвольте,не так давно очень популярно было мнение - зачем нам 3 разработчика, хватит и одного. И вот он результат. К тому же не очень любят предприятия ВПК работать на гражданском рынке. Вот и получается, нет оборонных заказов и сразу под закрытие.
    ТОР2
  17. Lumumba Вчера, 20:50
    Если раньше преобладающее количество средств управляемого вооружения было построено по командному принципу, когда наземная система вырабатывала команды, а ракета была тупым исполнителем, то теперь интеллект и потенциал для обработки информации переносится на ракету», – добавил конструктор.


    Только вот стоимость ракеты стремится к бесконечности, при переносе СУ на ракету. Но конструкттор про это не скажет, иначе ему денег никто не даст. А так - раз дадут, два дадут, а потом придётся и дальше давать, жалко-же. Я за эффективное оружие, а не за суперпуперракеты стоимостью в 10 миллионов рублей, эффективность которых спорная.
    Lumumba
  18. Комментарий был удален.
  19. Басарев Вчера, 21:41
    И неудивительно. Столько десятилетий электроника была в загоне. Не могу простить слов про кибернетику, которую обозвали лженаукой. И знаменитого запрета на собственные разработки ЭВМ. И это в 67 году, уже при дорогом Леониде Ильиче! Даже Хрущёв на такое не решился.
    Басарев
    1. Zaurbek Вчера, 22:02
      Причем здесь это? Хватает застоя с 1990 года по настоящее время. 20 лет большой срок по меркам электроники. Даже с учетом нашего отставания на тот момент, без 20 паузы достижения были бы хорошие. И клиентом всего этого был бы СЭВ и лояльные страны 3 мира. Правда, все равно бы пришлось перейти на стандарты IBM
      Zaurbek
      1. Басарев Вчера, 22:38
        Это если рассматривать стандартные машины. Троичные ЭВМ были прорывом, равного которому не вижу до сих пор. Была реальная возможность задать новый стандарт ЭВМ, превосходящий западный.
        Басарев
        1. Zaurbek Вчера, 22:41
          Для этог помимо ЭВМ нужно развивать и программирование и мат моделирование и КИП и Автоматику и продавать это пакетом.
          Zaurbek
  20. Berkut24 Вчера, 22:14
    Если бы в СССР какой-нибудь конструктор орал на весь мир что у нас в какой-то отрасли или технологии есть пробел, то этого конструктора разобрали бы на запчасти как и положено любому конструктору - лего или железному с винтиками.
    Кажется, некоторые производители берут на вооружение моду американских оружейников выбивать из руководства страны деньги, "потому что у нас всё плохо" и "мы серьезно уступаем врагу".
    Если бы об этом Минобороны на совещании где-то за закрытыми дверями сказало как заказчик - я бы понял. А тут...
    Berkut24
  21. Sirocco Сегодня, 02:07
    Зато в Улан-Удэ Приборостроительный завод простаивает, браво, по всем каналам Трампа славят за возрождение производства США, а мы в своем глазу бревна не видим.
    Sirocco

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