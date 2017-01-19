В российском ОПК отметили сложную ситуацию в сфере разработки головок самонаведения для ПЗРК

В сфере разработки инфракрасных головок самонаведения (ГСН) сложилась «плохая ситуация», заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.«Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один – АО "ЛОМО"», – рассказал Кашин.Он отметил, что «что принципиально новая головка за последние 20 лет создана только одна – для нового переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба"». При этом «вопрос создания ГСН является очень важным, так как общее развитие вооружений идет в сторону решения задачи по принципу "выстрелил-забыл-поразил"».«Если раньше преобладающее количество средств управляемого вооружения было построено по командному принципу, когда наземная система вырабатывала команды, а ракета была тупым исполнителем, то теперь интеллект и потенциал для обработки информации переносится на ракету», – добавил конструктор.ПЗРК 9К333 «Верба» разработан в 2010 г на замену комплексам «Игла». Был принят на вооружение в 2014-ом. Отличается от предшественника 3-диапазонной ГСН с высокой чувствительностью и помехозащищенностью.