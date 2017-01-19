Михаил Горбачёв получил повестку из литовского суда

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв сегодня узнал о том, что вызван в суд. Повестку руководителю Советского Союза прислали из Литвы, где решили вызвать Горбачёва на допрос по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Речь идёт о событиях у Вильнюсского телецентра, когда погибли 14 человек.Литовские СМИ сообщают о том, что повестку Горбачёву направили по решению судьи окружного суда Вильнюса Айноры Корнелии Мацявичене. При этом дело было ещё 28 декабря, но известно стало об этом только сейчас.В судебный орган литовской столице, как сообщается, пришло подтверждение того, что адресат повестку получил.Началось всё с того, что родственник одного из погибших в ходе столкновений у Вильнюсского телецентра ранее заявил о необходимости расследовать причастность Горбачёва к тем трагическим событиям, которые происходили 25 лет назад. Допрос же Михаила Горбачёва было решено провести ещё осенью прошлого года, для чего решение суда даже было переведено на русский язык с заявлением о будущей отправке в министерство юстиции России.Для современной Литвы, мягко говоря, странно говорить о судебном преследовании Горбачёва, ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство. Или суд Вильнюса сам желает создать прецедент по неправомерности указов и распоряжений Горбачёва, что автоматически может превратить Литву де-юре в Литовскую ССР...