05:30 20 января

Михаил Горбачёв получил повестку из литовского суда

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв сегодня узнал о том, что вызван в суд. Повестку руководителю Советского Союза прислали из Литвы, где решили вызвать Горбачёва на допрос по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Речь идёт о событиях у Вильнюсского телецентра, когда погибли 14 человек.

Литовские СМИ сообщают о том, что повестку Горбачёву направили по решению судьи окружного суда Вильнюса Айноры Корнелии Мацявичене. При этом дело было ещё 28 декабря, но известно стало об этом только сейчас.

Михаил Горбачёв получил повестку из литовского суда



В судебный орган литовской столице, как сообщается, пришло подтверждение того, что адресат повестку получил.

Началось всё с того, что родственник одного из погибших в ходе столкновений у Вильнюсского телецентра ранее заявил о необходимости расследовать причастность Горбачёва к тем трагическим событиям, которые происходили 25 лет назад. Допрос же Михаила Горбачёва было решено провести ещё осенью прошлого года, для чего решение суда даже было переведено на русский язык с заявлением о будущей отправке в министерство юстиции России.

Для современной Литвы, мягко говоря, странно говорить о судебном преследовании Горбачёва, ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство. Или суд Вильнюса сам желает создать прецедент по неправомерности указов и распоряжений Горбачёва, что автоматически может превратить Литву де-юре в Литовскую ССР...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Gorby.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74
  1. Dimontius Вчера, 16:29
    Долго разруливаем его грехи, надеюсь скоро разрулим)
    Dimontius
    1. xetai9977 Вчера, 16:36
      Ему надо организовать повестку из ада!
      xetai9977
      1. майор Юрик Вчера, 16:52
        Съезди,миша, на литовский суд,это будет твой последний гуманный суд перед страшным судом! am
        майор Юрик
        1. tihiy Вчера, 18:30
          Цитата: майор Юрик
          Съезди,миша, на литовский суд,это будет твой последний гуманный суд перед страшным судом! am

          М-да!
          Мож литовцы его вздрючат, раз наши не в состоянии...
          tihiy
          1. Mavrikiy Вчера, 20:17
            странно говорить о судебном преследовании Горбачёва, ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство. [b][/b
            Привет от благодарных шпрот. Доведут его до кондрашки. С другой стороны "ни одно преступление, не должно остаться безнаказанным"]
            Mavrikiy
      2. Yeraz Вчера, 17:08
        Цитата: xetai9977
        Ему надо организовать повестку из ада!

        Он ответит в Аду за убитых 20 января в Баку

        Yeraz
        1. INVESTOR Вчера, 19:14
          [quote=Yeraz][quote=xetai9977]Ему надо организовать повестку из ада![/quote]
          Он ответит в Аду за убитых 20 января в Баку

          Кто за 200000 вырезанных русских в чечне с 89 по 93 ответит???
          INVESTOR
          1. Yeraz Вчера, 19:52
            Цитата: INVESTOR
            Кто за 200000 вырезанных русских в чечне с 89 по 93 ответит???

            Прям 200000??И прям вырезанных??Вы не лукавите??
            т.е. в год по 50 тысяч вырезали.И никто никуда не уезжал и как маньяки ждали,когда их вырежут?Или всех 200000 взяли в заложники и потихоньку резали??
            Просто по кол-ву убитого мирного русского населения ничего не знаю,знаю про убитое мирное население чеченцев и разрушенные города.Просто исходя из логики приведенное вами кол-во уж очень завышенное.
            Yeraz
            1. mad Вчера, 20:25
              Цитата: Yeraz
              Просто по кол-ву убитого мирного русского населения ничего не знаю,знаю про убитое мирное население чеченцев и разрушенные города.

              А раз ничего не знаешь,то нефиг пи.. т.е. бумагу марать... или Ковалевско-Новодворский выкормыш?
              mad
              1. Yeraz Сегодня, 00:59
                Цитата: mad
                А раз ничего не знаешь,то нефиг пи.. т.е. бумагу марать

                Есть понятие логики,я не отрицал,но поставил под сомнение приведенные в силу знаний географии и ситуации на тот момент и численности жителей того региона и возможности за 4 года вырезать 200 тысяч человек.
                И за своим языком следи.Ты мне никто,чтобы на ты говорить.
                Yeraz
            2. don-matsony Вчера, 20:25
              Интересный у Вас ник- нэйм . Скажите , ,,Ераз" это имя , или кличка , вроде ,,Ереванский автозавод " ?
              А то я в азиатских именах не разбираюсь .
              don-matsony
              1. Yeraz Сегодня, 01:03
                Цитата: don-matsony
                А то я в азиатских именах не разбираюсь .

                Это не имя,но вы почти угадали.
                ЕРАЗ-это Ереванский Азербайджанец.Было впервые применено к Азербайджанцам выгнанным Российскими войсками из столицы Иреванского ханства Иревана,потом приклеилось ко всем жителям этих земель.Последний раз армяне выгнали азербайджанцев из в армении с 1987-1989 и армения стала полностью моноэтнической республикой.
                Yeraz
                1. taypan Сегодня, 01:28
                  Yeraz. А вы каким боком к еразам.Если писали,что открыли глаза здесь,т.е.в СПБ. Что то не очень то вы хотите вернуться домой,в Баку.
                  taypan
                  1. Yeraz Сегодня, 02:32
                    Цитата: taypan
                    А вы каким боком к еразам.Если писали,что открыли глаза здесь,т.е.в СПБ

                    Эмм наверное по корням,корни надо помнить.Я знаю свой род с 16 века.
                    Цитата: taypan
                    Что то не очень то вы хотите вернуться домой,в Баку.

                    По корням мой дом в горах в армении,где жили мои предки.К Баку я не имею отношения в плане близости и погода там не для нас.Я лично вырос в Питере и привык к холоду и слякоти.А родители также,еще видевшие родные края,там тоже суровый был климат.Теплый Баку выводит всех из строя,все начинают болеть.Кстати немало погибло благодаря этому,когда по указу Сталина было 2-я депортация из армянской СССР в Азербайджан в низменную часть,где погода жаркая и немало людей по дороге и на пункте приема умерли.
                    Yeraz
                    1. taypan Сегодня, 03:23
                      У вас-азербайджанцев,как у евреев,2(две)родины.Никак не определитесь.
                      taypan
        2. ФРЕГАТEН Вчера, 21:54
          Это когда вы армян резали? Совесть имейте..!!!!!!!!!!!!!!!!
          ФРЕГАТEН
          1. Yeraz Сегодня, 01:04
            Цитата: ФРЕГАТEН
            Это когда вы армян резали?

            тут на эту тему не один том комментов было.
            Цитата: ФРЕГАТEН
            Совесть имейте.

            имею.20 января и Ходжалы не забудутся.
            Yeraz
      3. Incvizitor Сегодня, 01:03
        Ему надо организовать повестку из ада!

        Ему там давно прогулы ставят.
        Incvizitor
    2. vkl.47 Вчера, 16:42
      У телецентра в Вильнюсе было тоже самое что со снайперами на майдане-провокация
      vkl.47
      1. СТАРПЕР Вчера, 18:03
        Цитата: vkl.47
        У телецентра в Вильнюсе было тоже самое что со снайперами на майдане-провокация

        И в Москве в октябрь 93г.. Один шаблон, устроить гражданскую войну..Не получилось господа! А меченный думаю прикроится старостью и плохой памятью..А глазки заплывшие будут бегать..Суд у него будет скоро другой , в аду там ничего не скроишь...
        СТАРПЕР
    3. 79807420129 Вчера, 17:14
      Цитата: Dimontius
      Долго разруливаем его грехи, надеюсь скоро разрулим)

      Грехи Горбатого,даже черти боятся разруливать. request Что тот убийца,что другой. negative
      79807420129
  2. Монос Вчера, 16:33
    Вот что значит не доводить дело до конца! Загасили бы тогда всех бузотёров и вопросов бы не возникло. Я бы его под конвоем туда отправил.
    Монос
    1. андрей юрьевич Вчера, 17:19
      литва,осуди приговори и расстреляй горбача,я сразу всё прощу тебе.
      андрей юрьевич
      1. Татьяна Вчера, 18:13
        Литва осудить Горбача не посмеет! Это у Литвы один только лизоблюдный выпендрёж перед Вашингтоном о своей значимости, как у карманной собачки на руках её хозяйки. Карманная собачка своим лаем "зарабатывает" - выпрашивает - у своей хозяйки сладости и прочую вкуснятинку, чтобы хозяйка её с умилением угостила. Но какой-то подковёрный подвох против России в этом точно есть!
        Татьяна
        1. Orionvit Вчера, 20:42
          Кажется, что литва в своих играх в "великую нацию и государство", несколько заигралась. Сдаётся мне, что это местная инициатива, в обход вашингтонских хозяев. Строят из себя "обиженную" барышню. Штаты по моему не сдадут горбача, ведь он "икона" развала Союза, и сдачи СССР на растерзание западу. К тому же он награждён штатовской медалью "за победу в холодной войне". Если горбатого судить, то только в России.
          Orionvit
        2. Rom14 Вчера, 21:21
          Конечно есть.., не понятно почему наш Российский независимый суд не признает гобачёвско-ельцинский переворот в не закона.. ??? Ждут наверно наши правители, когда шакальи формирования своими судами Россию признают не государством.... Им уже терять не чего, а России гемор лишний.
          Rom14
  3. МПК105 Вчера, 16:39
    Наконец-то...А из нашего суда когда он повестку получит...Никогда,наверное...
    МПК105
    1. tihiy Вчера, 18:36
      наши власти только простых россиян, груба говоря за украденную с голоду чужую курочку, или мешок картошки, упрячут за решетку.а за кражи миллионов-санаторий домашнего режима. у нас же не 37-й год
      Пер дюковы, васильевы, сторчаки тому пример
      tihiy
  4. Мар.Тира Вчера, 16:42
    Интересно будет посмотреть,как он нас продавать будет второй раз СУКно!
    Мар.Тира
  5. avt Вчера, 16:44
    "А теперь Горбатый! Я сказал – Горбатый!
    ДОСТАВИТЬ горбатого в принудительном порядке !А ещё лучше обменять на тех кого они маринуют в своих тюрьмах.
    avt
    1. Андрей 447 Вчера, 16:47
      ДОСТАВИТЬ горбатого в принудительном порядке !А ещё лучше обменять на тех кого они маринуют в своих тюрьмах.
      Отправить не только его ,но и в полном составе сотрудников "Горбачев фонда",пусть они литовцев научат демократии.
      Андрей 447
      1. Котище Вчера, 21:24
        Обменять на шпроты! wassat
        Котище
  6. Владимирец Вчера, 16:46
    "ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство."

    А не надо с гиенами заигрывать, они всё равно за руку цапнут.
    Владимирец
    1. Swed Вчера, 18:03
      Какие они гиены!? Обычные пудели, гавкающие по команде за косточку.
      Swed
      1. Котище Вчера, 21:42
        Вот на счет пуделей Вы метко!
        Байка! Лет пять назад у моей матушки жил простой деревнский кот, жуткий бандит и крысолов. В соседи к нам по огороду приехали свердловчане, с породистым той-теръером. Чемпион, производитель и т.д. Лежал кот на заборе и никого не трогал, а тут на его территорию влезает шавка и начинает его облаивать. Заборы в деревне сами представляете какие, штакетник. Я не знаю сколько кот терпел брехню, но утром дохлого теръера нашли в обществе двух задавленных крыс на крыльце, куда хвастаясь подвигами кот таскал пойманых крыс и мышей. За то, что кот сделал кердык псине, нас с мамой затаскали по судам! На заседании был аншлаг, пришлось доказывать, что кот не смог определить в тойтеръере сабаку, которая была без ошейника, намордника и поводка! Суд выйграли! Но соседи до сих пор не здороваются.
        Котище
  7. vetor Вчера, 16:51
    Да они ему и внуком его зад должны целовать а не Дяде Сэму
    vetor
  8. Ныробский Вчера, 16:52
    Икона либералов в опасности))) .Совсем прибалтийские "тигры" нюх потеряли))) На нобелевского лауреата замахнулись! Теперь Мишке надо упасть на дно и остаток жизни, по хазам да малинам, на нелегалке провести. Хотя, тюремная роба была бы весьма к лицу, этому подлецу.
    Ныробский
  9. Леонид Хар Вчера, 16:55
    Ждите привет из Лондона
    Леонид Хар
  10. Юра Вчера, 16:55
    Для современной Литвы, мягко говоря, странно говорить о судебном преследовании Горбачёва, ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство.
    Для них и некоторых других в ладошки из которых едят это нормально.
    Или суд Вильнюса сам желает создать прецедент по неправомерности указов и распоряжений Горбачёва, что автоматически может превратить Литву де-юре в Литовскую ССР...
    А вот этого не надо "умерла, так умерла".
    Юра
  11. изя топ Вчера, 17:03
    Для современной Литвы, мягко говоря, странно говорить о судебном преследовании Горбачёва, ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство.
    да не,там финансовая заковыка what будут пытать,почему наследства СССР только на 25 лет хватило recourse
    изя топ
  12. Товарищ Ким Вчера, 17:15
    Цитата: vetor
    Да они ему и внуком его зад должны целовать а не Дяде Сэму

    Да у них чухонцев так принято, но все равно очень рад за горбатого.
    Пусть потратит остатки здоровья на этот театр абсурда.
    Прибалты не разочаровали, снова показали свой мерзкий менталитет.
    Товарищ Ким
  13. Dimy4 Вчера, 17:17
    Для современной Литвы, мягко говоря, странно говорить о судебном преследовании Горбачёва, ведь это именно он сделал всё для того, чтобы на карте Европы появилась "независимая" Литва как отдельное государство

    Хотят вменить ему в вину, что почему так поздно Союз развалил наверно. А то у них язык давно чесался штатам кое что полизать.
    Dimy4
  14. sania275 Вчера, 17:18
    Лишнее подтверждение тому , что ни кухарка , не бывший комбаньёр , не может управлять государством . ( комбайнёр )
    sania275
  15. krops777 Вчера, 17:23
    Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв сегодня узнал о том, что вызван в суд. Повестку руководителю Советского Союза прислали из Литвы, где решили вызвать Горбачёва на допрос по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

    Ну за что Миша боролся на то и напоролся. Наивный сельский парень из села Привольное. lol
    krops777
  16. СТАРПЕР Вчера, 17:25
    Прибалты горбачу памятник должны поставить, как немцы сделали его почетным гражданином , а американцы медалью наградили "за победу в холодной войне"...Как вспомню ,так тошнить начинает вот иуда !
    СТАРПЕР
    1. Барбулятор Вчера, 17:54
      Цитата: СТАРПЕР
      Прибалты горбачу памятник должны поставить

      В обязательном порядке! Хотя бы по пояс! Но только снизу. Крапленый провлил все, к чему прикоснулась его рука, опустил великую страну так, что еще долго будет всем икаться, его и наши внуки-правнуки будут проклинать.
      Барбулятор
  17. biserino Вчера, 17:32
    Пусть посадят литовцьй етого агента ЦРУ.
    biserino
  18. esaul1950 Вчера, 17:34
    Разве эта мразь ещё не в земле?
    esaul1950
    1. rasputin17 Вчера, 17:49
      А его черти не хотят забирать боятся что он и там все продаст и развалит!!
      rasputin17
    2. СРЦ П-15 Вчера, 18:04
      Цитата: esaul1950
      Разве эта мразь ещё не в земле?

      Повестки ещё не было! sad
      СРЦ П-15
    3. Андрюха Г Вчера, 21:17
      Свою земельку российскую он продал и сдал на растерзание, а сейчас спокойно (вдали от бед Российских) проживает в Германии, там и харчуется за свои 30 сребреников.
      Андрюха Г
  19. Alexey RA Вчера, 17:48
    Вот интересно, он и сейчас будет говорить, что "я спал, я ничего никому не приказывал, я вообще не в курсе, что происходит"?
    А сейчас предавший и продавший всех силовиков Миша ещё и жутко удивляется, что на его защиту почему-то никто не встал.
    Alexey RA
  20. рус-5819 Вчера, 18:02
    В судебный орган литовской столице, как сообщается, пришло подтверждение того, что адресат повестку получил.

    Прецедент есть - Янукович! Сейчас и этот скажет:-" Давайте "обменяемся мнениями" (по видео) !
    Потом будет речь и в ней сорок с половиной раз "перестройка" и сто пятьдесят "плюрализм", короче прибалтам "мозг разорвёт", при всей их флегматичности.
    рус-5819
    1. olegkrava Вчера, 18:26
      А в конце скажет, что консенсус найден.
      olegkrava
      1. Alexey RA Вчера, 18:34
        Цитата: olegkrava
        А в конце скажет, что консенсус найден.

        Гхлавное - расширить и угхлубить. И тогхда усё сформируется.
        Alexey RA
        1. tihiy Вчера, 22:38
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: olegkrava
          А в конце скажет, что консенсус найден.

          Гхлавное - расширить и угхлубить. И тогхда усё сформируется.

          Да ду да! И Раиса Максимовна вот ...
          tihiy
  21. victorrat Вчера, 18:16
    Они даже не подозревают, что будет, если отменить Указы Горбачёва, как незаконные)))
    А вдруг они выяснят, что литовцы раньше были славяне? Что же будет?)))
    victorrat
  22. DPN Вчера, 18:17
    Давно пора ,не захотел Союз сохранить,так пусть хоть нервы ему попортят подлецу живёт за счёт моих налогов.
    DPN
  23. svp67 Вчера, 18:24
    Михаил Горбачёв получил повестку из литовского суда
    Да, может быть там его посадят... А то как колобок, и от дедушки ушел, и от бабушки...
    svp67
  24. ЦУС-ВВС Вчера, 18:50
    давайте прибалты хоть вы засудите своего защитника,а то у нас издали законы за защиту бывших...
    ЦУС-ВВС
  25. borys Вчера, 18:50
    Небольшая поправка. Непосредственно у телецентра погибло не 14, а 13 человек. Четырнадцатый был
    просто замерзший в другой части города бомж. Он оказался в том же морге. Его просто присовокупили
    к 13 действительно погибшим у телецентра и также посмертно наградили.
    borys
    1. barsik92090 Сегодня, 00:35
      А бомжа почему обошли?!! Изверги.
      barsik92090
  26. masiya Вчера, 19:18
    Да уж лучше бы туда....
    masiya
  27. cherkas.oe Вчера, 19:35
    [quote][/quote] Или суд Вильнюса сам желает создать прецедент по неправомерности указов и распоряжений Горбачёва, что автоматически может превратить Литву де-юре в Литовскую ССР...[/quote]
    А как еще можно сдаться на милость матушки кормилицы России, не объявляя войны?
    cherkas.oe
  28. AlexTires Вчера, 19:35
    По старой, доброй привычке Миша спишет все грехи свои на простых исполнителей... тьфу...
    AlexTires
  29. AID.S Вчера, 19:52
    Предателей нигде не любят.
    AID.S
  30. KVashentcev Вчера, 19:53
    Жаль, что из нашего суда до сих пор повестки нет...
    KVashentcev
  31. частное лицо Вчера, 20:14
    Хоть кто то должен призвать эту сволоч к ответу. Развалил страну и уехал в Германию на пмж ,его на Красной Площади принародно повесить чтоб другим "патриотам" в назидание.
    частное лицо
  32. Сергей Ф Вчера, 20:54
    При чем здесь Горбачев?
    Обычное "быкование" СССР, а за одно и России, как правопреемницы!
    Не хлопаю в ладошки Горбачеву, но и не литовцам судить!
    Сергей Ф
  33. burigaz2010 Вчера, 21:25
    Ой как надеюсь что его посадят! Мечты Мечты где ваша сладость!
    burigaz2010
  34. Бригадир Вчера, 21:40
    Допрыгался Миша!
    Был "меченым", щас станет ещё и "опущенным"... laughing
    Бригадир
  35. Ilja2016 Вчера, 21:46
    А когда он от нашего суда повестку получит?
    Ilja2016
  36. Нормаль ок Вчера, 22:21
    Он поц, что бросил дело в Вильнюсе на пол пути. По сути предал ребят и не добился положительного результата. Прям как Янукович.
    Нормаль ок
  37. barsik92090 Сегодня, 00:31
    Цитата: tihiy
    Цитата: майор Юрик
    Съезди,миша, на литовский суд,это будет твой последний гуманный суд перед страшным судом! am

    М-да!
    Мож литовцы его вздрючат, раз наши не в состоянии...
    Дойдя до экономической "ручки", литовцы в потаенном сознании, проклинают свою "независьку", и дойдут до требований о денежной компенсации от России, за принуждение их к независимости.
    barsik92090

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