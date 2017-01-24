06:02 25 января

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Понятно, что фирма братьев Маузер не могла остаться в стороне от «оружейной гонки» и уже в 1889 году создала образец винтовки, получившей название «бельгийский маузер модели 1889 года», которая стала первой разработкой их фирмы под новый, недавно созданный малокалиберный патрон с бездымным порохом. Но в самой Германии эта винтовка, однако, не понравилась. Зато в том же году она поступила на вооружение армии Бельгии, затем и в Турции (в 1890 году), а затем и в Аргентине (1891 год), в очень похожих друг на друга модификациях.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Буры с винтовками маузер образца 1895 года.

В Бельгии винтовки начали выпускать на частном предприятии Fabrique Nationale Herstal (FN), которое изначально было построено специально для выпуска именно этих винтовок, и государственном оружейном заводе Manufacture D'Armes De L Etat (MAE). Когда Бельгия в годы Первой мировой войны была оккупирована немцами, их также выпускала компания Hopkins & Allen в США по заказу правительства Бельгии в изгнании, а еще их делали также в Англии на заводе в Бирмингеме, где трудились… беженцы из Бельгии!


О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Винтовка и карабин М1889 г.

Винтовки для Турции и Аргентины выпускались в Германии, причем заводы Людвига Лёве и DWM выполняли заказ для Аргентины, а предприятие братьев Маузер – для Турции. Винтовки «аргентинского образца» находились на вооружении многих стран Латинской Америки, таких как Колумбии, Перу и Эквадор.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Карабин модели М1889. Обратите внимание на хорошо заметный кожух ствола и специфическую форму магазина.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Один из патентов Пауля Маузера с одним из вариантов однорядного магазина. Май 1889 г.

Причина заключалась в хорошем патроне. Дело в том, что аргентинский генералитет, считавший именно прусскую систему военной подготовки самой лучшей в мире (из-за чего своих курсантов аргентинцы посылали учиться в военные заведения Германии), очень тесно сотрудничал с немцами в области производства оружия. А результатом этого сотрудничества как раз и стало появление в 1891 году патрона 7,65×53 мм Argentino и, соответственно, разработанных под него винтовок «Аргентинский маузер» 1891 и 1909 гг.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Вот здесь про «Аргентинский маузер» М1891 есть все… Вопрос, как прочитать и перевести… Ну и, конечно, хорошо бы также подержать его в руках!

Высокие боевые качества привели к его широкому распространению в Америке, так что выпуском этих патронов занялись такие фирмы, как «Ремингтон» и «Винчестер». Патрон C.I.P.: 7,65 × 53 Arg. – таково было его официальное название, имел гильзу с кольцевой проточкой и без закраины, с пулей диаметром 7,91 мм и энергией в 3651 Дж. По своим баллистическим характеристикам он оказался близок к британскому патрону .303, считающемуся одним из лучших.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Еще один патент на магазин. Июнь 1893 г. На нем магазин имеет несколько иные очертания.

Интересно, что, когда в 1950 – 1960 гг. на вооружение был принят патрон 7,62×51 НАТО, старый патрон продолжал использоваться в Аргентине в резервных частях ее армии. Вплоть до самого начала Второй мировой 7,65 × 53 Arg. специалисты считали его хорошим патроном для охоты на любую североамериканскую дичь, кроме разве что бурого медведя. Причем производство этого патрона продолжается еще и сегодня, то есть 125 лет!

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

А вот это шведско-норвежский 6,5x55 мм винтовочный патрон. На момент своего появления это был самый малокалиберный патрон в Европе. Правда, такой же калибр имел и итальянский винтовочный патрон. Но появились они практически одновременно, так что определить первенство в данном случае затруднительно. В Норвегии под него создали винтовку Краг-Йоргенсен, о которой на ВО уже рассказывалось. Но так поступили в Норвегии. Шведы голову ломать не стали, а просто заказали винтовку фирме «Маузер». «Был бы хороший патрон, а уж винтовка под него найдется!»

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Патрон 6,5x55 мм производился очень долго, вплоть до второй половины ХХ века. На фото обойма с патронами с остроконечными пулями выпуска 1976 года.

Винтовка модели 1889 года также была оружием, имевшим ручную перезарядку с помощью поворотного затвора с двумя радиально расположенными боевыми упорами в передней его части. Зацеп выбрасывателя был смонтирован на затворе и вращался вместе с ним, а отражатель находился в ствольной коробке. Винтовка была снабжена коробчатым магазином системы Джеймса Ли, с однорядным расположением патронов и с пружинными губками-загибами, которые их удерживали в магазине, когда затвор был открыт.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Карабин М1894 под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.

Снаряжение осуществлялось сверху, через специальное окно внутри ствольной коробки, когда затвор был открыт, и либо по одному патрону, либо при помощи пятизарядных пластинчатых обойм. Магазин можно было отделять от винтовки для ремонта, чистки либо замены. Защелка магазина находилась в передней части спусковой скобы, а предохранитель находился на затворе сзади. Бельгийский маузер модели 1889 года, как и карабины, сделанные на его основе, имели трубчатые защитные кожухи на стволах. Но вот турецкая и аргентинская модели маузера этой системы такого кожуха на стволах не имели, зато у них была деревянная ствольная накладка, для защиты рук стрелка от соприкосновения с горячим стволом. В 1936 году часть бельгийских маузеров переделали в короткие винтовки, получившие название М1889/36, при этом кожух со ствола на них убрали. Ложа винтовки традиционной для тех лет конструкции. Все винтовки маузер моделей 1889, 1890 и 1891 годов и также отдельные варианты карабинов на их основе оснащались штыками-тесаками нескольких видов.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Винтовка М1896 г. под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.

Ствол имел традиционную длину равную 740 мм с четырьмя нарезами, шагом нарезки 240 мм и правым ходом. Ствол находился внутри трубы увеличенного диаметра, как и у винтовки «88», что было сделано для того, чтобы предохранить руки стрелка от ожогов, хотя такая конструкция не только ослабляет цевье, но и является более металлоемкой. Прицел и мушка устанавливались на кожухе, поэтому модернизировать такую винтовку было сложнее обычной, со стволом без кожуха. Прицел был рамочный с делениями на дистанцию до 2000 м. Штык-тесак длиной 250 мм и весом 365 г следовало примыкать к стволу лишь при необходимости, а так он носился в ножнах на поясе. Длина, что и у образца Gewehr 88 – 1240 мм. Вес такой же – 3800 г. Ложа сделана из орехового дерева, и в ней же находится легкий полушомпол; с английской шейкой. Передняя антабка крепилась на первом кольце на ложе; задняя антабка быстросъемная: ее легко можно было перенести под приклад (если винтовка переносится на ремне) или же под магазинную коробку, когда ремень требуется сложить под цевьем.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

А вот это карабин фирмы «Карл Густав» модели 1914 года, то есть все тот же маузер 1894 года, но только произведенный в Швеции по лицензии.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Хорошо заметное клеймо.

В 1894 году фирмой братьев Маузер была создана магазинная винтовка (запатентованная ими в 1893 году), также принятая на вооружение в ряде стран и модифицированная в 1895 году. Это было их первая винтовка с магазином, который не выступал за габариты ложи, и шахматным расположением патронов. После заряжения отбрасывать обойму необходимости не было, так как она выталкивалась закрываемым затвором. Это было не только удобно, но и определенно экономило время. Винтовка образца 1894 года производилась на экспорт в Бразилию и Швецию, а карабин в том же 1894 году поступил на вооружение армий Испании и Чили.

Интересно, что многие винтовки фирмы братьев Маузер, поставлявшиеся за рубеж, были сконструированы под патрон 7×57 мм, ставший в Германии представителем первого поколения новых винтовочных патронов на бездымном порохе. В нем была использована гильза от патрона 7,92×57 мм, но калибр самой пули уменьшен до 7 мм (фактически 7,2 мм). При этом вес ее составлял около 9 г. Патрон был разработан в Германии 1892 году, но на вооружение его не приняли, хотя в других странах он долгое время пользовался большой популярностью.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Шведское качество сразу бросается в глаза: все детали затвора очень хорошо изготовлены и никелированы. Очень большой вырез под пальцы на затворной раме облегчает заряжание из обоймы. На предохранителе предусмотрено рифление. Мелочь, а приятно! Жаль, что на прицельной рамке нет хомутика.

Вот и винтовки образца 1895 года под патроны 7×57 мм поставлялись Мексике, Чили, Уругваю, Китаю, Ирану и обеим бурским республикам: республике Трансвааль и Оранжевому Свободному государству, где большим спросом пользовались не столько винтовки, сколько карабины образца 1894 года, как более удобные для всадников, каковыми большинство буров и являлись.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Посмотрите, клеймо есть даже на подавателе, который, кстати, выполнен в виде одной широкой пластины. Устройство его таково, что после того, как израсходован последний патрон, закрыть затвор нельзя. То есть надо в него или патроны вставить, или же отжать подаватель вниз пальцем. Удобно для пользователя!

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

На затворе очень длинный и мощный пружинный рычаг экстрактора.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Зуб экстрактора (здесь он хорошо виден), охватывал шейку гильзы практически на одну четверть ее диаметра, чем обеспечивалась эффективная экстракция.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Крышка магазина.

В знаменитом романе французского писателя Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» (1901 г.), описывающим события Второй англо-бурской войны 1899 – 1902 гг., винтовки маузер упоминаются неоднократно, и, очевидно, что речь идет как раз о модели 1895 года.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Передняя антабка и головка шомпола.

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Мушка, дульный срез (зачем-то с резьбой на конце?) и шомпол.

Наконец в 1896 году фирма разработала винтовку под патроны 6,5×55 мм для экспорта в Швецию, где она впоследствии стала известна под неофициальным названием «Шведский маузер». Эти винтовки сначала поставлялись в Швецию из Германии. Но потом их стали делать по лицензии внутри страны на предприятии «Карл Густав» (так назывался завод в городе Эскильстуна.) Винтовка имела длину 1260 мм, ствол – 740 мм, без патронов она весила 3,97 кг и имела традиционный встроенный магазин на пять патронов.

Данная винтовка производилась в Швеции с 1894 по 1944 год. Кроме M96 известна улучшенная винтовка M38, снайперская M41 и карабин M94. На вооружении армии Швеции эти образцы находились более восьмидесяти лет. А снайперский вариант шведского маузера – М41 и вовсе был снят с вооружения лишь в 1978 году, но и потом еще встречался...

О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)


Личные впечатления.
По сути, «Карл Густав» (карабин) это… маузер с английской прямой ложей и прямой, а не отогнутой вниз рукояткой перезаряжания, расположенной в средней части затвора. То есть модель предшествующая всем известной Gewehr 98. Чисто субъективно ложа в районе удержания ее левой рукой показалась слишком уж «пухлой». Возможно, именно поэтому по бокам там сделаны выемки. То есть мне лично хотелось бы большего удобства в удержании карабина именно в этом месте, хотя возможно, что человек с большими габаритами ладони этого даже не заметит! Перезаряжается «Карл Густав» точно так же, как и «мосинка» (и винтовка, и карабин), то есть с отрывом от плеча, что действительно не очень удобно. Но зато возможен хват его в центре тяжести, поскольку магазин из ложи не выступает. В общем, опять-таки, если бы мне предложили выбирать между нашим карабином и «шведом», то пришлось бы подумать. Калибр меньше – патронов больше, расстояние стрельбы примерно одинаковое, а значит, и меткость тоже, перезаряжаются, что тот, что другой, одинаковым образом. Остается вопрос надежности, но, судя по надежности собственно маузеровских винтовок, она была достаточно велика. Так что я бы, пожалуй, выбрал все-таки «шведа». Носить в руках его было явно удобнее, а отдача – слабее!!!

Продолжение следует…
Автор: Вячеслав Шпаковский


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Комментарии 24
  1. sub307 Вчера, 15:52
    Отличная статья об отличном оружии, жду продолжения.
    sub307
    1. Сергей С. Вчера, 22:05
      Цитата: sub307
      Отличная статья об отличном оружии, жду продолжения.

      Про оружие судить не берусь, не стрелял...
      Впечатлила фотография буров.
      Всем своим видом вызывают уважение.
      Сергей С.
  2. Микадо Вчера, 15:56
    Немножко удалюсь от темы статьи (ей и так "плюс" за очередной обзор):
    Штык-тесак длиной 250 мм и весом 365 г следовало примыкать к стволу лишь при необходимости, а так он носился в ножнах на поясе.

    я немного не понимаю, почему наши с "трехлинейкой" до упора держались за то, что штык должен быть надет на винтовку обязательно. И вести огонь из нее нужно было именно с надетым штыком. Для баланса? Насколько я понимаю, когда в современных фильмах про войну показывают красноармейцев с винтовками без штыков - это неправильно, а штыки массовке не выдают из соображений профилактики травматизма?
    Микадо
    1. kalibr Вчера, 16:28
      Именно так! Артисты не солдаты! Они не приучены обращению с оружием и могут запросто залепить Вам штыком в глаз! Во всяком случае в Первую мировую войну (и до того) винтовки даже пристреливались со штыками и, сняв его, Вы рисковали бы вообще никуда не попасть! Четырехгранный штык очень опасен тем, что дает сильные внутренние кровотечения...
      kalibr
      1. Микадо Вчера, 16:34
        Это еще у Куприна описано, как заснувший на ночном марше боец натыкается глазом на штык впереди идущего.
        Четырехгранный штык очень опасен тем, что дает сильные внутренние кровотечения...

        но функционален только в примкнутом состоянии. А за рубежом винтовки тоже со штыками пристреливались, или это мы одни такие "оригиналы", что "трехлинейку" даже после 1930-го года с ним пристреливали?
        Микадо
        1. kalibr Вчера, 18:10
          Не знаю про всех. Но... англичане ("Смерть героя", Ричард Олдингтон) штыков не снимали, так что они даже приржавливали к месту крепления. Значит - стреляли с ними. Но это не значит, что они пристреливались со штыком. У немцев штыки всегда снимались. И надевались перед атакой. Тоже должно быть и у англичан (но не было, как видите, если ссылаться на роман). У них перед атакой подавалась команда: "Пехотная атака! Штыки примкнуть!". То есть по уставу, со штыками винтовки не должны были носить. Не изучал этот вопрос, поэтому точного ответа не дам. Надо смотреть наставления на англ., нем., фр., белг. и т. д. Попробую написать в один из английских музеев полков, может быть там помогут. Но это не день и не два. Во-первых, надо найти музей. Потом написать. Сейчас прямо напишу... Напишу-то быстро. А вот когда придет ответ и придет ли?
          kalibr
          1. Котище Вчера, 19:26
            Со слов деда, который участвовал в подготовке дивизий московского народного ополчения в 1941 винтовки пристреливали с примкнутым штыком. Только с 1942 в окопной войне красноармецы стали пристреливать винтовки без штыка. С середины 1943 эта практика перешла на учебные подразделения и только с появлением карабина образца 1944 стала повсеместной. Он особенно обращал внимание, что снайперские винтовки пристреливались без штыка, как и карвбины в коннице.
            Котище
          2. moskowit Вчера, 20:07
            Придёт обязательно. Англичане любят, когда интересуются их историей...
            А наш игольчатый штык, за нанесение ран не поддающихся лечению был, вроде бы, запрещён какой то международной конвенцией...По моему Венской....
            moskowit
            1. kalibr Вчера, 21:05
              Интересную вещь Вы написали про штык... надо выяснить, хотя как пока не знаю. Я,увы, штыками никогда не интересовался и нет друзей, которые бы их имели в коллекциях. Но буду иметь ввиду, тема интересная. Насчет англичан. Да, Вы правы, они это любят и вообще позитивно реагируют на слово "помощь", но уже был случай, когда мне не ответили из общества любителей эффигий. Скорее всего оно распалось. А музей полка... там часто бывает экскурсовод и директор. Которые зарабатывают деньги и... ничего не знают! Такое и в Англии бывает сплошь и рядом!
              kalibr
              1. AUL Вчера, 22:21
                На моем СКС 1949 года выпуска был неотъемный игльчатый штык. Помнится, принимая присягу, встал в строй и при повороте штыком деранул соседа - не в кровь, но мундир порвал маленько. belay
                AUL
            2. алекс-сп Сегодня, 04:31
              Запретить то не запрещали.... но воплей вокруг этого, действительно, было много.... Наверное, потому, что большинство войн с нашим участием заканчивались победой Русского оружия, а победителей не судят...
              алекс-сп
    2. megavolt823 Сегодня, 03:06
      трехлинейки были несколько видов . пехотные были самые длинные и вот они если я не путаюсь не могли без штыка на определённые дистанции . её тянуло при выстреле . где то читал я такое . а кавалерийская была меньшей . она без штыка могла . именно такой образец и был взят за основную в СССР . но склады имели разные варианты . а статья интересная . hi
      megavolt823
  3. алекс-сп Вчера, 16:10
    Как мне кажется уже в моделях начала 90-х годов отличия затвора от м98 уже минимальны. Все наиболее знаменитые атрибуты уже присутствуют.
    Конечно много дал и удачный патрон х57 даже сейчас на этой базе выпускаются 6; 6,5;7;8; и 9мм охотничьи патроны.
    Вживую видел маузер с тремя сменными стволами под эту группу. Очень удобно, менять только ствол...
    Вячеслав спасибо, как то я не интересовался промежуточными моделями.
    алекс-сп
  4. hohol95 Вчера, 16:18
    "Карабин М1894 под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм" - так вот чем был вооружён майор Мак-Наббс в фильме «В поисках капитана Гранта»!!!
    Осталось узнать чем был вооружён индеец Талькав.................
    hohol95
    1. kalibr Вчера, 16:29
      У него же был карабин Пюрдей-Моора... И год... 186... на 30 лет раньше!
      kalibr
      1. hohol95 Вчера, 16:37
        Мне до ваших познаний... Но в кадре смотрятся похоже!
        hohol95
      2. hohol95 Вчера, 16:40
        Интернет возражает...
        -от Маузера играющего роль охотничьего карабина "Пурдей-Моор энд Диксон" (по книге). Винчестеры 1866 и 1894 гг. у авантюриста Раймундо Скорсы и индейцев...-
        hohol95
        1. kalibr Вчера, 18:02
          Я к сожалению не видел этого фильма, помню книгу. У меня очень старое издание, чуть ли не 52 года с рисунками французского художника... (лезть на антресоли) и там у Талькава... ружье с очень длинным стволом. Таковыми ружьями англичане снабжали индейцев в Канаде и требовали столько бобровых шкур, сколько снизу до верху. Как такое могло попасть к Талькаву... Но это же опять-таки рисунок. Так что, увы, определить это невозможно.Скорее всего, что-то кремневое... или капсюльное, но вряд ли современная винтовка. Хотя... кто знает... вдруг укокошил какого-нибудь белого и заимел ... чтобы посовременнее!
          kalibr
          1. Dekabrist Вчера, 23:02
            Если чесно, то в существовании такого карабина ("Пурдей-Моор энд Диксон") возникают очень большие сомнения, так как его название составлено из названий трех самостоятельных и очень известных оружейных фирм.
            J. Purdey & Sons Limited - знаменитая английская фирма.Среди охотников нет, наверное, человека, который не слышал бы о ружьях Джеймса Пёрде (James Purdey). В отечественной литературе можно найти разные варианты русскоязычного написания фамилии: Пэрдей, Пюрдей, Пердэ. Очевидно, наиболее правильная фонетическая транскрипция – Пёрди.
            Не менее известной в свое время была и английская фирма Мура (Moor), ее преемницей стала James Woodward and Son, London).
            Ну и знаменитая шотландская John Dickson & Son, тоже существует до сих пор. Я с трудом представляю совместную работу этих трех фирм, тем более что среди производителей охотничьего оружия таких союзов вообще неизвестно.
            Поэтому название карабина в книге - выдумка автора.
            Что касается оружия непосредственно в фильме - по характерной форме предохранителя я склоняюсь к Маузеру 1893 года.
            Dekabrist
  5. ротмистр Вчера, 19:57
    Спасибо автору, статья отличная и читается легко.
    ротмистр
  6. DesToeR Вчера, 22:53
    Резьба на конце ствола винтовки возможно для навинчиваемой насадки, через которую шомполом чистили ствол. Насадка выполняла защитную функцию и не давала шомполом повредить ствол оружия. Но не факт, а только предположение...
    DesToeR
  7. Dekabrist Сегодня, 00:07
    Резьба на дульном срезе.


    Если собрать будет так.

    Dekabrist
    1. Dekabrist Сегодня, 00:25
      Не точно так, но похоже. Защита мушки.
      Dekabrist
      1. Dekabrist Сегодня, 00:29
        "Вот здесь про «Аргентинский маузер» М1891 есть все".
        Вячеслав Олегович, это "Руководство службы", проще говоря - инструкция по эксплуатации. Написана, как правило, сухим, казенным языком, содержит минимум необходимых сведений для солдата.
        Dekabrist

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