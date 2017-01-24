О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)
Понятно, что фирма братьев Маузер не могла остаться в стороне от «оружейной гонки» и уже в 1889 году создала образец винтовки, получившей название «бельгийский маузер модели 1889 года», которая стала первой разработкой их фирмы под новый, недавно созданный малокалиберный патрон с бездымным порохом. Но в самой Германии эта винтовка, однако, не понравилась. Зато в том же году она поступила на вооружение армии Бельгии, затем и в Турции (в 1890 году), а затем и в Аргентине (1891 год), в очень похожих друг на друга модификациях.
Буры с винтовками маузер образца 1895 года.
В Бельгии винтовки начали выпускать на частном предприятии Fabrique Nationale Herstal (FN), которое изначально было построено специально для выпуска именно этих винтовок, и государственном оружейном заводе Manufacture D'Armes De L Etat (MAE). Когда Бельгия в годы Первой мировой войны была оккупирована немцами, их также выпускала компания Hopkins & Allen в США по заказу правительства Бельгии в изгнании, а еще их делали также в Англии на заводе в Бирмингеме, где трудились… беженцы из Бельгии!
Винтовка и карабин М1889 г.
Винтовки для Турции и Аргентины выпускались в Германии, причем заводы Людвига Лёве и DWM выполняли заказ для Аргентины, а предприятие братьев Маузер – для Турции. Винтовки «аргентинского образца» находились на вооружении многих стран Латинской Америки, таких как Колумбии, Перу и Эквадор.
Карабин модели М1889. Обратите внимание на хорошо заметный кожух ствола и специфическую форму магазина.
Один из патентов Пауля Маузера с одним из вариантов однорядного магазина. Май 1889 г.
Причина заключалась в хорошем патроне. Дело в том, что аргентинский генералитет, считавший именно прусскую систему военной подготовки самой лучшей в мире (из-за чего своих курсантов аргентинцы посылали учиться в военные заведения Германии), очень тесно сотрудничал с немцами в области производства оружия. А результатом этого сотрудничества как раз и стало появление в 1891 году патрона 7,65×53 мм Argentino и, соответственно, разработанных под него винтовок «Аргентинский маузер» 1891 и 1909 гг.
Вот здесь про «Аргентинский маузер» М1891 есть все… Вопрос, как прочитать и перевести… Ну и, конечно, хорошо бы также подержать его в руках!
Высокие боевые качества привели к его широкому распространению в Америке, так что выпуском этих патронов занялись такие фирмы, как «Ремингтон» и «Винчестер». Патрон C.I.P.: 7,65 × 53 Arg. – таково было его официальное название, имел гильзу с кольцевой проточкой и без закраины, с пулей диаметром 7,91 мм и энергией в 3651 Дж. По своим баллистическим характеристикам он оказался близок к британскому патрону .303, считающемуся одним из лучших.
Еще один патент на магазин. Июнь 1893 г. На нем магазин имеет несколько иные очертания.
Интересно, что, когда в 1950 – 1960 гг. на вооружение был принят патрон 7,62×51 НАТО, старый патрон продолжал использоваться в Аргентине в резервных частях ее армии. Вплоть до самого начала Второй мировой 7,65 × 53 Arg. специалисты считали его хорошим патроном для охоты на любую североамериканскую дичь, кроме разве что бурого медведя. Причем производство этого патрона продолжается еще и сегодня, то есть 125 лет!
А вот это шведско-норвежский 6,5x55 мм винтовочный патрон. На момент своего появления это был самый малокалиберный патрон в Европе. Правда, такой же калибр имел и итальянский винтовочный патрон. Но появились они практически одновременно, так что определить первенство в данном случае затруднительно. В Норвегии под него создали винтовку Краг-Йоргенсен, о которой на ВО уже рассказывалось. Но так поступили в Норвегии. Шведы голову ломать не стали, а просто заказали винтовку фирме «Маузер». «Был бы хороший патрон, а уж винтовка под него найдется!»
Патрон 6,5x55 мм производился очень долго, вплоть до второй половины ХХ века. На фото обойма с патронами с остроконечными пулями выпуска 1976 года.
Винтовка модели 1889 года также была оружием, имевшим ручную перезарядку с помощью поворотного затвора с двумя радиально расположенными боевыми упорами в передней его части. Зацеп выбрасывателя был смонтирован на затворе и вращался вместе с ним, а отражатель находился в ствольной коробке. Винтовка была снабжена коробчатым магазином системы Джеймса Ли, с однорядным расположением патронов и с пружинными губками-загибами, которые их удерживали в магазине, когда затвор был открыт.
Карабин М1894 под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.
Снаряжение осуществлялось сверху, через специальное окно внутри ствольной коробки, когда затвор был открыт, и либо по одному патрону, либо при помощи пятизарядных пластинчатых обойм. Магазин можно было отделять от винтовки для ремонта, чистки либо замены. Защелка магазина находилась в передней части спусковой скобы, а предохранитель находился на затворе сзади. Бельгийский маузер модели 1889 года, как и карабины, сделанные на его основе, имели трубчатые защитные кожухи на стволах. Но вот турецкая и аргентинская модели маузера этой системы такого кожуха на стволах не имели, зато у них была деревянная ствольная накладка, для защиты рук стрелка от соприкосновения с горячим стволом. В 1936 году часть бельгийских маузеров переделали в короткие винтовки, получившие название М1889/36, при этом кожух со ствола на них убрали. Ложа винтовки традиционной для тех лет конструкции. Все винтовки маузер моделей 1889, 1890 и 1891 годов и также отдельные варианты карабинов на их основе оснащались штыками-тесаками нескольких видов.
Винтовка М1896 г. под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.
Ствол имел традиционную длину равную 740 мм с четырьмя нарезами, шагом нарезки 240 мм и правым ходом. Ствол находился внутри трубы увеличенного диаметра, как и у винтовки «88», что было сделано для того, чтобы предохранить руки стрелка от ожогов, хотя такая конструкция не только ослабляет цевье, но и является более металлоемкой. Прицел и мушка устанавливались на кожухе, поэтому модернизировать такую винтовку было сложнее обычной, со стволом без кожуха. Прицел был рамочный с делениями на дистанцию до 2000 м. Штык-тесак длиной 250 мм и весом 365 г следовало примыкать к стволу лишь при необходимости, а так он носился в ножнах на поясе. Длина, что и у образца Gewehr 88 – 1240 мм. Вес такой же – 3800 г. Ложа сделана из орехового дерева, и в ней же находится легкий полушомпол; с английской шейкой. Передняя антабка крепилась на первом кольце на ложе; задняя антабка быстросъемная: ее легко можно было перенести под приклад (если винтовка переносится на ремне) или же под магазинную коробку, когда ремень требуется сложить под цевьем.
А вот это карабин фирмы «Карл Густав» модели 1914 года, то есть все тот же маузер 1894 года, но только произведенный в Швеции по лицензии.
Хорошо заметное клеймо.
В 1894 году фирмой братьев Маузер была создана магазинная винтовка (запатентованная ими в 1893 году), также принятая на вооружение в ряде стран и модифицированная в 1895 году. Это было их первая винтовка с магазином, который не выступал за габариты ложи, и шахматным расположением патронов. После заряжения отбрасывать обойму необходимости не было, так как она выталкивалась закрываемым затвором. Это было не только удобно, но и определенно экономило время. Винтовка образца 1894 года производилась на экспорт в Бразилию и Швецию, а карабин в том же 1894 году поступил на вооружение армий Испании и Чили.
Интересно, что многие винтовки фирмы братьев Маузер, поставлявшиеся за рубеж, были сконструированы под патрон 7×57 мм, ставший в Германии представителем первого поколения новых винтовочных патронов на бездымном порохе. В нем была использована гильза от патрона 7,92×57 мм, но калибр самой пули уменьшен до 7 мм (фактически 7,2 мм). При этом вес ее составлял около 9 г. Патрон был разработан в Германии 1892 году, но на вооружение его не приняли, хотя в других странах он долгое время пользовался большой популярностью.
Шведское качество сразу бросается в глаза: все детали затвора очень хорошо изготовлены и никелированы. Очень большой вырез под пальцы на затворной раме облегчает заряжание из обоймы. На предохранителе предусмотрено рифление. Мелочь, а приятно! Жаль, что на прицельной рамке нет хомутика.
Вот и винтовки образца 1895 года под патроны 7×57 мм поставлялись Мексике, Чили, Уругваю, Китаю, Ирану и обеим бурским республикам: республике Трансвааль и Оранжевому Свободному государству, где большим спросом пользовались не столько винтовки, сколько карабины образца 1894 года, как более удобные для всадников, каковыми большинство буров и являлись.
Посмотрите, клеймо есть даже на подавателе, который, кстати, выполнен в виде одной широкой пластины. Устройство его таково, что после того, как израсходован последний патрон, закрыть затвор нельзя. То есть надо в него или патроны вставить, или же отжать подаватель вниз пальцем. Удобно для пользователя!
На затворе очень длинный и мощный пружинный рычаг экстрактора.
Зуб экстрактора (здесь он хорошо виден), охватывал шейку гильзы практически на одну четверть ее диаметра, чем обеспечивалась эффективная экстракция.
Крышка магазина.
В знаменитом романе французского писателя Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» (1901 г.), описывающим события Второй англо-бурской войны 1899 – 1902 гг., винтовки маузер упоминаются неоднократно, и, очевидно, что речь идет как раз о модели 1895 года.
Передняя антабка и головка шомпола.
Мушка, дульный срез (зачем-то с резьбой на конце?) и шомпол.
Наконец в 1896 году фирма разработала винтовку под патроны 6,5×55 мм для экспорта в Швецию, где она впоследствии стала известна под неофициальным названием «Шведский маузер». Эти винтовки сначала поставлялись в Швецию из Германии. Но потом их стали делать по лицензии внутри страны на предприятии «Карл Густав» (так назывался завод в городе Эскильстуна.) Винтовка имела длину 1260 мм, ствол – 740 мм, без патронов она весила 3,97 кг и имела традиционный встроенный магазин на пять патронов.
Данная винтовка производилась в Швеции с 1894 по 1944 год. Кроме M96 известна улучшенная винтовка M38, снайперская M41 и карабин M94. На вооружении армии Швеции эти образцы находились более восьмидесяти лет. А снайперский вариант шведского маузера – М41 и вовсе был снят с вооружения лишь в 1978 году, но и потом еще встречался...
Личные впечатления.
По сути, «Карл Густав» (карабин) это… маузер с английской прямой ложей и прямой, а не отогнутой вниз рукояткой перезаряжания, расположенной в средней части затвора. То есть модель предшествующая всем известной Gewehr 98. Чисто субъективно ложа в районе удержания ее левой рукой показалась слишком уж «пухлой». Возможно, именно поэтому по бокам там сделаны выемки. То есть мне лично хотелось бы большего удобства в удержании карабина именно в этом месте, хотя возможно, что человек с большими габаритами ладони этого даже не заметит! Перезаряжается «Карл Густав» точно так же, как и «мосинка» (и винтовка, и карабин), то есть с отрывом от плеча, что действительно не очень удобно. Но зато возможен хват его в центре тяжести, поскольку магазин из ложи не выступает. В общем, опять-таки, если бы мне предложили выбирать между нашим карабином и «шведом», то пришлось бы подумать. Калибр меньше – патронов больше, расстояние стрельбы примерно одинаковое, а значит, и меткость тоже, перезаряжаются, что тот, что другой, одинаковым образом. Остается вопрос надежности, но, судя по надежности собственно маузеровских винтовок, она была достаточно велика. Так что я бы, пожалуй, выбрал все-таки «шведа». Носить в руках его было явно удобнее, а отдача – слабее!!!
Продолжение следует…
Буры с винтовками маузер образца 1895 года.
В Бельгии винтовки начали выпускать на частном предприятии Fabrique Nationale Herstal (FN), которое изначально было построено специально для выпуска именно этих винтовок, и государственном оружейном заводе Manufacture D'Armes De L Etat (MAE). Когда Бельгия в годы Первой мировой войны была оккупирована немцами, их также выпускала компания Hopkins & Allen в США по заказу правительства Бельгии в изгнании, а еще их делали также в Англии на заводе в Бирмингеме, где трудились… беженцы из Бельгии!
Винтовка и карабин М1889 г.
Винтовки для Турции и Аргентины выпускались в Германии, причем заводы Людвига Лёве и DWM выполняли заказ для Аргентины, а предприятие братьев Маузер – для Турции. Винтовки «аргентинского образца» находились на вооружении многих стран Латинской Америки, таких как Колумбии, Перу и Эквадор.
Карабин модели М1889. Обратите внимание на хорошо заметный кожух ствола и специфическую форму магазина.
Один из патентов Пауля Маузера с одним из вариантов однорядного магазина. Май 1889 г.
Причина заключалась в хорошем патроне. Дело в том, что аргентинский генералитет, считавший именно прусскую систему военной подготовки самой лучшей в мире (из-за чего своих курсантов аргентинцы посылали учиться в военные заведения Германии), очень тесно сотрудничал с немцами в области производства оружия. А результатом этого сотрудничества как раз и стало появление в 1891 году патрона 7,65×53 мм Argentino и, соответственно, разработанных под него винтовок «Аргентинский маузер» 1891 и 1909 гг.
Вот здесь про «Аргентинский маузер» М1891 есть все… Вопрос, как прочитать и перевести… Ну и, конечно, хорошо бы также подержать его в руках!
Высокие боевые качества привели к его широкому распространению в Америке, так что выпуском этих патронов занялись такие фирмы, как «Ремингтон» и «Винчестер». Патрон C.I.P.: 7,65 × 53 Arg. – таково было его официальное название, имел гильзу с кольцевой проточкой и без закраины, с пулей диаметром 7,91 мм и энергией в 3651 Дж. По своим баллистическим характеристикам он оказался близок к британскому патрону .303, считающемуся одним из лучших.
Еще один патент на магазин. Июнь 1893 г. На нем магазин имеет несколько иные очертания.
Интересно, что, когда в 1950 – 1960 гг. на вооружение был принят патрон 7,62×51 НАТО, старый патрон продолжал использоваться в Аргентине в резервных частях ее армии. Вплоть до самого начала Второй мировой 7,65 × 53 Arg. специалисты считали его хорошим патроном для охоты на любую североамериканскую дичь, кроме разве что бурого медведя. Причем производство этого патрона продолжается еще и сегодня, то есть 125 лет!
А вот это шведско-норвежский 6,5x55 мм винтовочный патрон. На момент своего появления это был самый малокалиберный патрон в Европе. Правда, такой же калибр имел и итальянский винтовочный патрон. Но появились они практически одновременно, так что определить первенство в данном случае затруднительно. В Норвегии под него создали винтовку Краг-Йоргенсен, о которой на ВО уже рассказывалось. Но так поступили в Норвегии. Шведы голову ломать не стали, а просто заказали винтовку фирме «Маузер». «Был бы хороший патрон, а уж винтовка под него найдется!»
Патрон 6,5x55 мм производился очень долго, вплоть до второй половины ХХ века. На фото обойма с патронами с остроконечными пулями выпуска 1976 года.
Винтовка модели 1889 года также была оружием, имевшим ручную перезарядку с помощью поворотного затвора с двумя радиально расположенными боевыми упорами в передней его части. Зацеп выбрасывателя был смонтирован на затворе и вращался вместе с ним, а отражатель находился в ствольной коробке. Винтовка была снабжена коробчатым магазином системы Джеймса Ли, с однорядным расположением патронов и с пружинными губками-загибами, которые их удерживали в магазине, когда затвор был открыт.
Карабин М1894 под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.
Снаряжение осуществлялось сверху, через специальное окно внутри ствольной коробки, когда затвор был открыт, и либо по одному патрону, либо при помощи пятизарядных пластинчатых обойм. Магазин можно было отделять от винтовки для ремонта, чистки либо замены. Защелка магазина находилась в передней части спусковой скобы, а предохранитель находился на затворе сзади. Бельгийский маузер модели 1889 года, как и карабины, сделанные на его основе, имели трубчатые защитные кожухи на стволах. Но вот турецкая и аргентинская модели маузера этой системы такого кожуха на стволах не имели, зато у них была деревянная ствольная накладка, для защиты рук стрелка от соприкосновения с горячим стволом. В 1936 году часть бельгийских маузеров переделали в короткие винтовки, получившие название М1889/36, при этом кожух со ствола на них убрали. Ложа винтовки традиционной для тех лет конструкции. Все винтовки маузер моделей 1889, 1890 и 1891 годов и также отдельные варианты карабинов на их основе оснащались штыками-тесаками нескольких видов.
Винтовка М1896 г. под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.
Ствол имел традиционную длину равную 740 мм с четырьмя нарезами, шагом нарезки 240 мм и правым ходом. Ствол находился внутри трубы увеличенного диаметра, как и у винтовки «88», что было сделано для того, чтобы предохранить руки стрелка от ожогов, хотя такая конструкция не только ослабляет цевье, но и является более металлоемкой. Прицел и мушка устанавливались на кожухе, поэтому модернизировать такую винтовку было сложнее обычной, со стволом без кожуха. Прицел был рамочный с делениями на дистанцию до 2000 м. Штык-тесак длиной 250 мм и весом 365 г следовало примыкать к стволу лишь при необходимости, а так он носился в ножнах на поясе. Длина, что и у образца Gewehr 88 – 1240 мм. Вес такой же – 3800 г. Ложа сделана из орехового дерева, и в ней же находится легкий полушомпол; с английской шейкой. Передняя антабка крепилась на первом кольце на ложе; задняя антабка быстросъемная: ее легко можно было перенести под приклад (если винтовка переносится на ремне) или же под магазинную коробку, когда ремень требуется сложить под цевьем.
А вот это карабин фирмы «Карл Густав» модели 1914 года, то есть все тот же маузер 1894 года, но только произведенный в Швеции по лицензии.
Хорошо заметное клеймо.
В 1894 году фирмой братьев Маузер была создана магазинная винтовка (запатентованная ими в 1893 году), также принятая на вооружение в ряде стран и модифицированная в 1895 году. Это было их первая винтовка с магазином, который не выступал за габариты ложи, и шахматным расположением патронов. После заряжения отбрасывать обойму необходимости не было, так как она выталкивалась закрываемым затвором. Это было не только удобно, но и определенно экономило время. Винтовка образца 1894 года производилась на экспорт в Бразилию и Швецию, а карабин в том же 1894 году поступил на вооружение армий Испании и Чили.
Интересно, что многие винтовки фирмы братьев Маузер, поставлявшиеся за рубеж, были сконструированы под патрон 7×57 мм, ставший в Германии представителем первого поколения новых винтовочных патронов на бездымном порохе. В нем была использована гильза от патрона 7,92×57 мм, но калибр самой пули уменьшен до 7 мм (фактически 7,2 мм). При этом вес ее составлял около 9 г. Патрон был разработан в Германии 1892 году, но на вооружение его не приняли, хотя в других странах он долгое время пользовался большой популярностью.
Шведское качество сразу бросается в глаза: все детали затвора очень хорошо изготовлены и никелированы. Очень большой вырез под пальцы на затворной раме облегчает заряжание из обоймы. На предохранителе предусмотрено рифление. Мелочь, а приятно! Жаль, что на прицельной рамке нет хомутика.
Вот и винтовки образца 1895 года под патроны 7×57 мм поставлялись Мексике, Чили, Уругваю, Китаю, Ирану и обеим бурским республикам: республике Трансвааль и Оранжевому Свободному государству, где большим спросом пользовались не столько винтовки, сколько карабины образца 1894 года, как более удобные для всадников, каковыми большинство буров и являлись.
Посмотрите, клеймо есть даже на подавателе, который, кстати, выполнен в виде одной широкой пластины. Устройство его таково, что после того, как израсходован последний патрон, закрыть затвор нельзя. То есть надо в него или патроны вставить, или же отжать подаватель вниз пальцем. Удобно для пользователя!
На затворе очень длинный и мощный пружинный рычаг экстрактора.
Зуб экстрактора (здесь он хорошо виден), охватывал шейку гильзы практически на одну четверть ее диаметра, чем обеспечивалась эффективная экстракция.
Крышка магазина.
В знаменитом романе французского писателя Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» (1901 г.), описывающим события Второй англо-бурской войны 1899 – 1902 гг., винтовки маузер упоминаются неоднократно, и, очевидно, что речь идет как раз о модели 1895 года.
Передняя антабка и головка шомпола.
Мушка, дульный срез (зачем-то с резьбой на конце?) и шомпол.
Наконец в 1896 году фирма разработала винтовку под патроны 6,5×55 мм для экспорта в Швецию, где она впоследствии стала известна под неофициальным названием «Шведский маузер». Эти винтовки сначала поставлялись в Швецию из Германии. Но потом их стали делать по лицензии внутри страны на предприятии «Карл Густав» (так назывался завод в городе Эскильстуна.) Винтовка имела длину 1260 мм, ствол – 740 мм, без патронов она весила 3,97 кг и имела традиционный встроенный магазин на пять патронов.
Данная винтовка производилась в Швеции с 1894 по 1944 год. Кроме M96 известна улучшенная винтовка M38, снайперская M41 и карабин M94. На вооружении армии Швеции эти образцы находились более восьмидесяти лет. А снайперский вариант шведского маузера – М41 и вовсе был снят с вооружения лишь в 1978 году, но и потом еще встречался...
Личные впечатления.
По сути, «Карл Густав» (карабин) это… маузер с английской прямой ложей и прямой, а не отогнутой вниз рукояткой перезаряжания, расположенной в средней части затвора. То есть модель предшествующая всем известной Gewehr 98. Чисто субъективно ложа в районе удержания ее левой рукой показалась слишком уж «пухлой». Возможно, именно поэтому по бокам там сделаны выемки. То есть мне лично хотелось бы большего удобства в удержании карабина именно в этом месте, хотя возможно, что человек с большими габаритами ладони этого даже не заметит! Перезаряжается «Карл Густав» точно так же, как и «мосинка» (и винтовка, и карабин), то есть с отрывом от плеча, что действительно не очень удобно. Но зато возможен хват его в центре тяжести, поскольку магазин из ложи не выступает. В общем, опять-таки, если бы мне предложили выбирать между нашим карабином и «шведом», то пришлось бы подумать. Калибр меньше – патронов больше, расстояние стрельбы примерно одинаковое, а значит, и меткость тоже, перезаряжаются, что тот, что другой, одинаковым образом. Остается вопрос надежности, но, судя по надежности собственно маузеровских винтовок, она была достаточно велика. Так что я бы, пожалуй, выбрал все-таки «шведа». Носить в руках его было явно удобнее, а отдача – слабее!!!
Продолжение следует…
Автор: Вячеслав Шпаковский