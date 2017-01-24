О маузерах… с любовью. «Карл Густав» – традиционное шведское качество (часть третья)

Понятно, что фирма братьев Маузер не могла остаться в стороне от «оружейной гонки» и уже в 1889 году создала образец винтовки, получившей название «бельгийский маузер модели 1889 года», которая стала первой разработкой их фирмы под новый, недавно созданный малокалиберный патрон с бездымным порохом. Но в самой Германии эта винтовка, однако, не понравилась. Зато в том же году она поступила на вооружение армии Бельгии, затем и в Турции (в 1890 году), а затем и в Аргентине (1891 год), в очень похожих друг на друга модификациях.Буры с винтовками маузер образца 1895 года.В Бельгии винтовки начали выпускать на частном предприятии Fabrique Nationale Herstal (FN), которое изначально было построено специально для выпуска именно этих винтовок, и государственном оружейном заводе Manufacture D'Armes De L Etat (MAE). Когда Бельгия в годы Первой мировой войны была оккупирована немцами, их также выпускала компания Hopkins & Allen в США по заказу правительства Бельгии в изгнании, а еще их делали также в Англии на заводе в Бирмингеме, где трудились… беженцы из Бельгии!Винтовка и карабин М1889 г.Винтовки для Турции и Аргентины выпускались в Германии, причем заводы Людвига Лёве и DWM выполняли заказ для Аргентины, а предприятие братьев Маузер – для Турции. Винтовки «аргентинского образца» находились на вооружении многих стран Латинской Америки, таких как Колумбии, Перу и Эквадор.Карабин модели М1889. Обратите внимание на хорошо заметный кожух ствола и специфическую форму магазина.Один из патентов Пауля Маузера с одним из вариантов однорядного магазина. Май 1889 г.Причина заключалась в хорошем патроне. Дело в том, что аргентинский генералитет, считавший именно прусскую систему военной подготовки самой лучшей в мире (из-за чего своих курсантов аргентинцы посылали учиться в военные заведения Германии), очень тесно сотрудничал с немцами в области производства оружия. А результатом этого сотрудничества как раз и стало появление в 1891 году патрона 7,65×53 мм Argentino и, соответственно, разработанных под него винтовок «Аргентинский маузер» 1891 и 1909 гг.Вот здесь про «Аргентинский маузер» М1891 есть все… Вопрос, как прочитать и перевести… Ну и, конечно, хорошо бы также подержать его в руках!Высокие боевые качества привели к его широкому распространению в Америке, так что выпуском этих патронов занялись такие фирмы, как «Ремингтон» и «Винчестер». Патрон C.I.P.: 7,65 × 53 Arg. – таково было его официальное название, имел гильзу с кольцевой проточкой и без закраины, с пулей диаметром 7,91 мм и энергией в 3651 Дж. По своим баллистическим характеристикам он оказался близок к британскому патрону .303, считающемуся одним из лучших.Еще один патент на магазин. Июнь 1893 г. На нем магазин имеет несколько иные очертания.Интересно, что, когда в 1950 – 1960 гг. на вооружение был принят патрон 7,62×51 НАТО, старый патрон продолжал использоваться в Аргентине в резервных частях ее армии. Вплоть до самого начала Второй мировой 7,65 × 53 Arg. специалисты считали его хорошим патроном для охоты на любую североамериканскую дичь, кроме разве что бурого медведя. Причем производство этого патрона продолжается еще и сегодня, то есть 125 лет!А вот это шведско-норвежский 6,5x55 мм винтовочный патрон. На момент своего появления это был самый малокалиберный патрон в Европе. Правда, такой же калибр имел и итальянский винтовочный патрон. Но появились они практически одновременно, так что определить первенство в данном случае затруднительно. В Норвегии под него создали винтовку Краг-Йоргенсен, о которой на ВО уже рассказывалось. Но так поступили в Норвегии. Шведы голову ломать не стали, а просто заказали винтовку фирме «Маузер». «Был бы хороший патрон, а уж винтовка под него найдется!»Патрон 6,5x55 мм производился очень долго, вплоть до второй половины ХХ века. На фото обойма с патронами с остроконечными пулями выпуска 1976 года.Винтовка модели 1889 года также была оружием, имевшим ручную перезарядку с помощью поворотного затвора с двумя радиально расположенными боевыми упорами в передней его части. Зацеп выбрасывателя был смонтирован на затворе и вращался вместе с ним, а отражатель находился в ствольной коробке. Винтовка была снабжена коробчатым магазином системы Джеймса Ли, с однорядным расположением патронов и с пружинными губками-загибами, которые их удерживали в магазине, когда затвор был открыт.Карабин М1894 под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.Снаряжение осуществлялось сверху, через специальное окно внутри ствольной коробки, когда затвор был открыт, и либо по одному патрону, либо при помощи пятизарядных пластинчатых обойм. Магазин можно было отделять от винтовки для ремонта, чистки либо замены. Защелка магазина находилась в передней части спусковой скобы, а предохранитель находился на затворе сзади. Бельгийский маузер модели 1889 года, как и карабины, сделанные на его основе, имели трубчатые защитные кожухи на стволах. Но вот турецкая и аргентинская модели маузера этой системы такого кожуха на стволах не имели, зато у них была деревянная ствольная накладка, для защиты рук стрелка от соприкосновения с горячим стволом. В 1936 году часть бельгийских маузеров переделали в короткие винтовки, получившие название М1889/36, при этом кожух со ствола на них убрали. Ложа винтовки традиционной для тех лет конструкции. Все винтовки маузер моделей 1889, 1890 и 1891 годов и также отдельные варианты карабинов на их основе оснащались штыками-тесаками нескольких видов.Винтовка М1896 г. под патрон 6,5x55 мм. Музей армии Швеции, Стокгольм.Ствол имел традиционную длину равную 740 мм с четырьмя нарезами, шагом нарезки 240 мм и правым ходом. Ствол находился внутри трубы увеличенного диаметра, как и у винтовки «88», что было сделано для того, чтобы предохранить руки стрелка от ожогов, хотя такая конструкция не только ослабляет цевье, но и является более металлоемкой. Прицел и мушка устанавливались на кожухе, поэтому модернизировать такую винтовку было сложнее обычной, со стволом без кожуха. Прицел был рамочный с делениями на дистанцию до 2000 м. Штык-тесак длиной 250 мм и весом 365 г следовало примыкать к стволу лишь при необходимости, а так он носился в ножнах на поясе. Длина, что и у образца Gewehr 88 – 1240 мм. Вес такой же – 3800 г. Ложа сделана из орехового дерева, и в ней же находится легкий полушомпол; с английской шейкой. Передняя антабка крепилась на первом кольце на ложе; задняя антабка быстросъемная: ее легко можно было перенести под приклад (если винтовка переносится на ремне) или же под магазинную коробку, когда ремень требуется сложить под цевьем.А вот это карабин фирмы «Карл Густав» модели 1914 года, то есть все тот же маузер 1894 года, но только произведенный в Швеции по лицензии.Хорошо заметное клеймо.В 1894 году фирмой братьев Маузер была создана магазинная винтовка (запатентованная ими в 1893 году), также принятая на вооружение в ряде стран и модифицированная в 1895 году. Это было их первая винтовка с магазином, который не выступал за габариты ложи, и шахматным расположением патронов. После заряжения отбрасывать обойму необходимости не было, так как она выталкивалась закрываемым затвором. Это было не только удобно, но и определенно экономило время. Винтовка образца 1894 года производилась на экспорт в Бразилию и Швецию, а карабин в том же 1894 году поступил на вооружение армий Испании и Чили.Интересно, что многие винтовки фирмы братьев Маузер, поставлявшиеся за рубеж, были сконструированы под патрон 7×57 мм, ставший в Германии представителем первого поколения новых винтовочных патронов на бездымном порохе. В нем была использована гильза от патрона 7,92×57 мм, но калибр самой пули уменьшен до 7 мм (фактически 7,2 мм). При этом вес ее составлял около 9 г. Патрон был разработан в Германии 1892 году, но на вооружение его не приняли, хотя в других странах он долгое время пользовался большой популярностью.Шведское качество сразу бросается в глаза: все детали затвора очень хорошо изготовлены и никелированы. Очень большой вырез под пальцы на затворной раме облегчает заряжание из обоймы. На предохранителе предусмотрено рифление. Мелочь, а приятно! Жаль, что на прицельной рамке нет хомутика.Вот и винтовки образца 1895 года под патроны 7×57 мм поставлялись Мексике, Чили, Уругваю, Китаю, Ирану и обеим бурским республикам: республике Трансвааль и Оранжевому Свободному государству, где большим спросом пользовались не столько винтовки, сколько карабины образца 1894 года, как более удобные для всадников, каковыми большинство буров и являлись.Посмотрите, клеймо есть даже на подавателе, который, кстати, выполнен в виде одной широкой пластины. Устройство его таково, что после того, как израсходован последний патрон, закрыть затвор нельзя. То есть надо в него или патроны вставить, или же отжать подаватель вниз пальцем. Удобно для пользователя!На затворе очень длинный и мощный пружинный рычаг экстрактора.Зуб экстрактора (здесь он хорошо виден), охватывал шейку гильзы практически на одну четверть ее диаметра, чем обеспечивалась эффективная экстракция.Крышка магазина.В знаменитом романе французского писателя Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» (1901 г.), описывающим события Второй англо-бурской войны 1899 – 1902 гг., винтовки маузер упоминаются неоднократно, и, очевидно, что речь идет как раз о модели 1895 года.Передняя антабка и головка шомпола.Мушка, дульный срез (зачем-то с резьбой на конце?) и шомпол.Наконец в 1896 году фирма разработала винтовку под патроны 6,5×55 мм для экспорта в Швецию, где она впоследствии стала известна под неофициальным названием «Шведский маузер». Эти винтовки сначала поставлялись в Швецию из Германии. Но потом их стали делать по лицензии внутри страны на предприятии «Карл Густав» (так назывался завод в городе Эскильстуна.) Винтовка имела длину 1260 мм, ствол – 740 мм, без патронов она весила 3,97 кг и имела традиционный встроенный магазин на пять патронов.Данная винтовка производилась в Швеции с 1894 по 1944 год. Кроме M96 известна улучшенная винтовка M38, снайперская M41 и карабин M94. На вооружении армии Швеции эти образцы находились более восьмидесяти лет. А снайперский вариант шведского маузера – М41 и вовсе был снят с вооружения лишь в 1978 году, но и потом еще встречался...Личные впечатления.По сути, «Карл Густав» (карабин) это… маузер с английской прямой ложей и прямой, а не отогнутой вниз рукояткой перезаряжания, расположенной в средней части затвора. То есть модель предшествующая всем известной Gewehr 98. Чисто субъективно ложа в районе удержания ее левой рукой показалась слишком уж «пухлой». Возможно, именно поэтому по бокам там сделаны выемки. То есть мне лично хотелось бы большего удобства в удержании карабина именно в этом месте, хотя возможно, что человек с большими габаритами ладони этого даже не заметит! Перезаряжается «Карл Густав» точно так же, как и «мосинка» (и винтовка, и карабин), то есть с отрывом от плеча, что действительно не очень удобно. Но зато возможен хват его в центре тяжести, поскольку магазин из ложи не выступает. В общем, опять-таки, если бы мне предложили выбирать между нашим карабином и «шведом», то пришлось бы подумать. Калибр меньше – патронов больше, расстояние стрельбы примерно одинаковое, а значит, и меткость тоже, перезаряжаются, что тот, что другой, одинаковым образом. Остается вопрос надежности, но, судя по надежности собственно маузеровских винтовок, она была достаточно велика. Так что я бы, пожалуй, выбрал все-таки «шведа». Носить в руках его было явно удобнее, а отдача – слабее!!!Продолжение следует…