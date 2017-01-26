О маузерах… с любовью. Два испанских брата-близнеца (часть четвертая)

Винтовку Gewehr 98 Пауль Маузер запатентовал 9 сентября 1895 года. Она стала развитием 7,92-мм винтовки М1888, которая собственно разработкой его не была, и которой он сам был не очень-то и доволен. Поэтому уже в 1889 году им была сконструирована новая винтовка М1889, принятая на вооружение бельгийской армией. Затем в 1893 году им создается винтовка М1893 для испанской армии. Ну, а потом Пауль целых пять лет все свои новшества, опробованные на разных винтовках, собирал в единое целое и этим «единым целым» как раз и стала винтовка М1898. По решению комиссии Gewehr‑Prüfungskommission (G.P.K.) она стала обозначаться как Gewehr 98 (G98 или Gew.98 – то есть винтовка образца 1898 года), а на вооружение германской армии она поступила 5 апреля 1898 года. Ну, а в бою ее опробовали совсем скоро, в Китае, во время подавлении «восстания боксеров» в 1900–1901 гг.Вот он – карабин «испанский маузер» М1916 года, тип 1. Выпуск 1920 года. Даже ремень и тот сохранился… Хотя, кто знает, того ли он времени, либо более позднего?Производство новой винтовки разворачивалось достаточно быстро. Так, в 1904 году фирме «Маузер» германское правительство заказало 290000 винтовок, а фирме DWM – 210000 винтовок. Причем отметим, что программу по производству новых винтовок на предприятии Пауля Маузера обеспечивали три тысячи рабочих и служащих, две тысячи станков, семь самых суперсовременных по тому времени паровых машин и две гидротурбинные электростанции, дававшие производству ток, а также несколько мощных локомотивов, доставлявших сырье и оборудование. То есть это было самое совершенное по тому времени военное производство, обеспечивавшее своей продукции очень высокие стандарты качества.Вот они – «два брата-близнеца» карабины М1916 года тип 1 справа (с темной ложей) и тип 2 (слева) – ложа светлого дерева.Ну и, разумеется, обладать столь современным и качественным оружием захотели и другие страны, например – Испания. Последняя получила винтовки Маузера образца 1893 года (калибр 7 мм, патрон 7×57 мм), ставшие штатным оружием испанской армии; затем карабин Маузера образца 1895 года под тот же калибр 7×57 мм. Наконец, испанцам попала укороченная винтовка Маузера образца 1916 года, опять-таки того же калибра, да и было бы странно, окажись он другой!Ну, а это винтовка Gewehr 98, с которой все остальные ее клоны и берут начало!Хорошая винтовка это, прежде всего, хороший патрон. Вот и германский маузеровский патрон принадлежал к числу таких боеприпасов. Его отличала высокая дульная энергия, составлявшая для винтовки 3828 Дж (для карабина – 3698 Дж), и хорошее пробивное и также убойное действие пули. В Gewehr 98 скорость пули равнялась 870 м/сек, а эффективная дальность стрельбы – 1000 м при стандартной длине ствола в 740 мм. У карабина ствол был короче на 140 мм, и эффективная дальность выстрела снизилась до 600 м. На фото старый патрон весом 227 гранов* и реальным диаметром пули 8,07-мм (слева) и новый «S», обр. 1905 года весом в 150 гранов** (справа). В результате использования новой пули и пороха дальность прямого выстрела по поясной фигуре возросла с 305 до 413 метров, при росте показателей настильности, пробиваемости и меткости выстрела на всех дистанциях стрельбы.Но зато в годы гражданской войны в Испании республиканцы, да и националисты буквально завалили страну иностранным оружием. Всего, если посчитать, в Испанию попало… 64 различных образца винтовок и карабинов со всего света, начиная от игольчатых винтовок Шосспо под бумажный патрон, и до японских винтовок Арисака! Оружие поступало буквально отовсюду: Из Мексики и Парагвая, Чили, Польши и Румынии, США и Англии (не из самой Англии, понятно, но английского образца), Швейцарии, и СССР, Франции и Японии. Из той же Канады республиканцы получили 27000 винтовок Росса, 27000 винтовок Манлихера из Австрии М1895/24, 9000 винчестеров 1895 года, 10000 винтовок Гра-Кропачека 1884 года с подствольным магазином калибра 11×59 мм, 10900 винтовок Лебель образца 1916 года из Франции, 50000 чехословацких маузеров образца 1924 года (Puška vz. 24), калибра 7,92×57 мм. И еще много всего другого! То есть главной проблемой республиканской армии была какая? Правильно – проблема снабжения всего этого паноптикума боеприпасами! То есть все почти как в гайдаровской сказке про Мальчиша-Кибальчиша – «и патроны есть, да стрелки побиты». Только тут наоборот – «и стрелки есть (за счет интербригад вначале республиканцам удалось даже временно получить численный перевес над националистами!), да патронов не хватает!» Куда уж больше, если даже те же винтовки Шасспо и винтовки Ремингтона образца 1871 года и калибра 11×57 мм R (.43 Spanish), с крановым затвором и те находились на вооружении республиканский войск, и они вот с этими «музейными экспонатами» воевали!«Манлихер-Каркано» М1891. С такими винтовками республиканцы тоже воевали!Чехословацкая рuška vz. 24, калибра 7,92×57 мм тоже сражалась за горной грядой Пиренеев.Впрочем, винтовок для армии в Испании как раз хватало. Так, к 1896 году из Германии она получила 251 800 винтовок и 27 500 карабинов модели М1893. Кстати, в это же время модель «Испанский маузер» почти без изменений поступила на вооружение в армии Китая, Парагвая и Чили. Однако в Испании выпускалось и свое собственное оружие, широко применявшееся в боях гражданской войны. Прежде всего, это карабины фирмы «Маузер» образца 1916 года, тип 1, и тип 2. И вот сейчас-то мы их и рассмотрим в деталях.На казенной части ствола мы видим клеймо: название предприятия-производителя «ФАБРИКА ДЕ АРМАС – «Овиедо» (Арсенал Овьедо)» – это крупный испанский арсенал по производству стрелкового оружия в Испании, в Стране Басков. Год выпуска – 1920 однозначно указывает, что карабину довелось «понюхать порох» в 1936 – 1938 гг.Хотя на германском маузере с самого начала была полупистолетная шейка приклада, испанцы остались верны традициям и оставили ее прямой. Рукоятка затвора изогнута, хотя характерного углубления под ней нет. И обращает на себя внимание некая деталь, встроенная в скобу спускового крючка, также отсутствующая на маузере.Смотрим на затвор и подаватель. Хорошо видны два мощных выступа, запирающих затвор. У английского «ли-энфильда» они располагались сзади и замыкались в ствольной коробке, а не у пульного входа. Именно поэтому считалось, что просто упирающийся в шляпку патрона английский затвор будет при стрельбе вибрировать, в то время как германий, мол, «запирает намертво». На практике же оказалось, что если он и вибрировал, то нисколько это никому не мешало, зато открывался затвор английской винтовки с большей быстротой, чем немецкой. То есть при всех прочих показателях, англичане со своими винтовками могли делать выстрелов больше, чем немцы. Ну, а дальше вступает в действие «закон больших чисел».Вырез под пальцы для удобства заряжания очень большой. Пластина подавателя плоская, гнездо для обоймы сделано прямо на затворной раме.Затвор закрыт, ударник взведен, на что указывает выступающий сзади боек простой цилиндрической войны.Считается, что к числу недостатков «маузера» можно отнести его прицел. И даже не сам прицел – довольно обычный с делениями, установленными до 2000 м, а место его расположения на казенной части ствола, то есть далеко от глаза. Было бы лучше установить его на ствольной коробке сзади и сделать откидным, как на той же винтовке Арисака. Но сделано в перерыве между Первой и Второй мировыми войнами не было… Вот и у этого карабина он установлен там же. Чем это плохо? Тем, что от интенсивной стрельбы ствол сильно нагревается, что приводит к тепловому расширению, влияющему на точность работы прицела. Что там меняется? Какие-то доли миллиметра? Но… тут доли, тут допустимая неточность изготовления и вот уже пуля попадает противнику не в лоб, а всего лишь свистит над ухом!При стрельбе на максимальную дальность прицел нужно было поставить вот так!Теперь пошел оригинальный «испанский дизайн»... Видите эти петли на крышке магазина и защелку, встроенную в скобу спускового крючка?В результате ее можно было открыть и посмотреть, что там, или почистить, если надо!Мушка с намушником.На карабине «тип 2» почему-то маркировки нет…Прицел на нем сделали не таким… «выступающим».Конструкция затвора и ложи остались без изменений.Но крышку магазина теперь сделали неоткрывающейся. То есть в принципе ее можно открыть, но не так, чтобы простым нажатием на рычажок внутри скобы.Личные впечатления от этих двух карабинов. Второй – «тип 2» при одинаково качественной выделке обеих моделей мне лично показался удобнее. Практично сделан прицел, нет «открывашки» магазина, сразу видно, взведен затвор или нет, причем простой цилиндр на конце затвора никакими изысками не отвлекает. А любая форма в технике чем проще, тем лучше! Перезаряжать его очень удобно. Одним словом, если с этими карабинами воевали республиканцы, то они ими доставили немало неприятностей франкистам-националистам, и… наоборот!* В США и Великобритании для измерения веса пуль используется мелкая единица веса «гран». Один гран равен 0.0648 грамма.** В России до 1927 года 1 гран весил 62,2 мг.