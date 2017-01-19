Минобороны Британии провело учение по переброске техники под Ла-Маншем
Британская армия в ходе учения перебросила 5 бронемашин по туннелю под Ла-Маншем, чтобы отработать на практике отправку военной техники в Восточную Европу в случае войны с Россией, сообщила газета The Sun.
«Пять бронемашин провезли через туннель во Францию на железнодорожных платформах рано утром в среду. Переброшены были, в том числе танк "Челленджер" и разведывательная машина. Через несколько часов они вернулись в Великобританию. Обратный путь занял около 40 минут», – пишет издание.
Газета отмечает, что британские военные ищут новые способы для развертывания тяжелой техники в континентальной Европе, поскольку ее базы, дислоцированные в ФРГ, закроются в течение нескольких ближайших лет.
При этом, «транспортировку производили представители гражданских фирм, занимающихся логистикой, так как военные железнодорожники были уволены в результате сокращения оборонного бюджета», говорится в материале.
В Минобороны подчеркнули, что армия «успешно провела учения, которые показали «жизнеспособность использования Ла-Манша» для переброски вооружений в европейские страны.
«Пять бронемашин провезли через туннель во Францию на железнодорожных платформах рано утром в среду. Переброшены были, в том числе танк "Челленджер" и разведывательная машина. Через несколько часов они вернулись в Великобританию. Обратный путь занял около 40 минут», – пишет издание.
Газета отмечает, что британские военные ищут новые способы для развертывания тяжелой техники в континентальной Европе, поскольку ее базы, дислоцированные в ФРГ, закроются в течение нескольких ближайших лет.
При этом, «транспортировку производили представители гражданских фирм, занимающихся логистикой, так как военные железнодорожники были уволены в результате сокращения оборонного бюджета», говорится в материале.
В Минобороны подчеркнули, что армия «успешно провела учения, которые показали «жизнеспособность использования Ла-Манша» для переброски вооружений в европейские страны.
Использованы фотографии: Christian Hartmann / Reuters