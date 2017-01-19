05:25 20 января

Минобороны Британии провело учение по переброске техники под Ла-Маншем

Британская армия в ходе учения перебросила 5 бронемашин по туннелю под Ла-Маншем, чтобы отработать на практике отправку военной техники в Восточную Европу в случае войны с Россией, сообщила газета The Sun.

Минобороны Британии провело учение по переброске техники под Ла-Маншем


«Пять бронемашин провезли через туннель во Францию на железнодорожных платформах рано утром в среду. Переброшены были, в том числе танк "Челленджер" и разведывательная машина. Через несколько часов они вернулись в Великобританию. Обратный путь занял около 40 минут», – пишет издание.


Газета отмечает, что британские военные ищут новые способы для развертывания тяжелой техники в континентальной Европе, поскольку ее базы, дислоцированные в ФРГ, закроются в течение нескольких ближайших лет.

При этом, «транспортировку производили представители гражданских фирм, занимающихся логистикой, так как военные железнодорожники были уволены в результате сокращения оборонного бюджета», говорится в материале.

В Минобороны подчеркнули, что армия «успешно провела учения, которые показали «жизнеспособность использования Ла-Манша» для переброски вооружений в европейские страны.

Использованы фотографии: Christian Hartmann / Reuters
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Комментарии 32
  1. alstr Вчера, 16:48
    Значит над вход/выход из тунеля пристрелять.
    alstr
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:54
      Зачем вход и выход? Достаточно взорвать где-нить в середине - заодно и гуано промоет...
      Скептик-Самоучка
      1. Татьяна Вчера, 17:20
        Странно, что британские военные о таких попытках использования туннеля под Ламаншем - причём по скоростной переброске военной техники в Европу на случай войны с Россией - сообщают! По идее Великобритании надо было бы помалкивать об этом, а они озвучивают на весь свет!
        Татьяна
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:27
          Татьяна.
          Дело в том. что военная наука говорит о том, что все мосты, тоннели и так далее в случае войны являются стратегическими объектами. Так что ничего нового не сказали - просто проверили время, за сколько они погрузят и смогут перебросить первые части. Все. Никакой военной тайны они не открыли.
          Скептик-Самоучка
          1. Татьяна Вчера, 17:42
            Скептик-Самоучка
            Никакой военной тайна они не открыли.

            Однако это очень похоже на завуалированное подстрекательство Лондона других стран Европы к войне с Россией. А именно.
            Мол, вы, другие страны, - говорит Лондон, - не беспокойтесь, что мы «уходим» со своих военных баз в Европе. Мы всё равно с вами, а не в стороне - мы начеку и мы вам в случае чего элементарно поможем!
            Татьяна
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:43
              Так вся история англичан этим пропитана: воевать за свои интересы чужими руками.
              Скептик-Самоучка
        2. svp67 Вчера, 18:20
          Цитата: Татьяна
          Странно, что британские военные о таких попытках использования туннеля под Ламаншем - причём по скоростной переброске военной техники в Европу на случай войны с Россией - сообщают!

          Они бы с огромным удовольствием этого и не делали бы, но куда сейчас деться от простых людей с их карманными гаджетами. Увидив такое чудо, как танк "Челенджер" и другие бронемашины въезжающие и выезжающие из тоннеля, как об этом сразу сообщают в сети... Вот МО ВелБритов и успокаивает население, что это не война, а всего лишь учения...
          svp67
        3. WKS Вчера, 21:27
          Пять английских танков в войне с Россей не помогут. Надо десять переправлять и с экипажами. Десять танков точно поставят Россию на колени! laughing
          WKS
      2. alstr Вчера, 17:31
        По середине не получится- вода, а через дырки слишком далеко до середины.. А вот закрыть в тунеле технику или войска - это будет прикольно.
        alstr
      3. Alex_Rarog Вчера, 17:36
        Мне особо ппо уволеных военных железнодорожников понравилось) были у старушки британии жд войска и кончились))) могут ее ввс упразнить))) тоже экономия)))
        Alex_Rarog
        1. Громобой Вчера, 18:05
          Цитата: alstr
          Значит над вход/выход из тунеля пристрелять.

          Зачем же взрывать stop ...если по каналу можно из Британии добраться ажно до русских границ(как планируют британцы),то рискну предположить,что и от наших границ можно добраться до Лондона.
          Вот выйдут машины 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии к Ла-Маншу,а наш спецназ им уже и подарочек подгонит в виде путепровода в Англию soldier
          Громобой
  2. Владимирец Вчера, 16:50
    "Британская армия в ходе учения перебросила 5 бронемашин по туннелю под Ла-Маншем, чтобы отработать на практике отправку военной техники в Восточную Европу в случае войны с Россией, сообщила газета The Sun."

    В случае войны с Россией, британским военным надо бы в тоннеле отсидеться, глядишь ударной волной не накроет. yes
    Владимирец
    1. Cat Man Null Вчера, 17:01
      Цитата: Владимирец
      перебросила 5 бронемашин по туннелю под Ла-Маншем

      - почему-то напомнило анекдот про "... ну, тогда будет два тоннеля под Ла-Маншем" what
      Cat Man Null
  3. Мар.Тира Вчера, 16:57
    Цитата: alstr
    Значит над вход/выход из тунеля пристрелять.

    Интересно бы узнать.Глубинными,или бетонобойными,бункерными бомбами можно его перекрыть?
    Мар.Тира
    1. iConst Вчера, 17:03
      Цитата: Мар.Тира
      Интересно бы узнать.Глубинными,или бетонобойными,бункерными бомбами можно его перекрыть?

      Мигрантскими... wassat
      iConst
      1. stalkerwalker Вчера, 17:08
        Цитата: iConst
        Мигрантскими...

        Тоже вариант...
        Загнать поезда с refugees на борту в тоннель и превратить их в общежития....
        stalkerwalker
    2. Orionvit Вчера, 20:28
      На случай закупорки тоннелей или пещер, уже давно разработаны спец. термобарические боеприпасы.
      Orionvit
    3. Nitarius Сегодня, 05:11
      да можно и на раз ... на ДНЕ ламанша взорвать бомбу и писец тунеллю!
      Nitarius
  4. faiver Вчера, 17:05
    блин ну хоть стой хоть падай :), они в случае войны с россией пятью машинами воевать собрались? :)
    вот пусть целую дивизию перебросят в полном комплекте и засекут время...
    faiver
  5. Ferdinant Вчера, 17:10
    Деньги зарабатывают
    Ferdinant
  6. дед_Костя Вчера, 17:45
    Цитата: stalkerwalker
    Тоже вариант

    Срочно засекретить координаты выходов из туннеля и сколотить десяток фальшивых фанерных туннелей.
    дед_Костя
  7. ronnon Вчера, 18:08
    операция " Стоп! беженец"
    ronnon
  8. Громобой Вчера, 18:16
    Источники сообщают,что прохождение состава с танками заняло у англичан 40 минут.
    Громобой
  9. Макаров Вчера, 18:57
    40 минут....не плохо...
    Макаров
  10. denk20 Вчера, 19:03
    Каковы прогнозы? Сколько лет до войны осталось?
    denk20
    1. Фантом-революции Вчера, 19:19
      Так она уже идет. Украина, Сирия, Грузия, Чечня, Дагестан и т.д. Пока не так активно на территории РФ.
      Но возможно года через 4-5 (либо раньше попытаются провести аля майдан).
      Фантом-революции
  11. andryz72 Вчера, 19:25
    Один танк и броневик в том числе. Они больные!!!!
    andryz72
  12. Армата Вчера, 19:37
    Цитата: alstr
    Значит над вход/выход из тунеля пристрелять.
    Ответить Цитировать Жалоба Еще... alstr

    Цитата: Татьяна
    Странно, что британские военные о таких попытках использования туннеля под Ламаншем - причём по скоростной переброске военной техники в Европу на случай войны с Россией - сообщают! По идее Великобритании надо было бы помалкивать об этом, а они озвучивают на весь свет!

    Цитата: Скептик-Самоучка
    Дело в том. что военная наука говорит о том, что все мосты, тоннели и так далее в случае войны являются стратегическими объектами. Так что ничего нового не сказали - просто проверили время, за сколько они погрузят и смогут перебросить первые части. Все. Никакой военной тайны они не открыли.
    Армата
  13. awg75 Вчера, 21:08
    в случае войны не будет ни тоннеля ни Европы. только тупому западному миру это непонятно.
    awg75
  14. 3vs Вчера, 21:16
    Таки, готовятся, с~ки третью мировую развязать!
    Надо подумать, как тамошнему "истеблишменту" больно прищемить кое-что, чтобы начали головой немного думать...
    3vs
  15. Olegovi4 Сегодня, 01:09
    пять бронемашин на случай войны. это сурово....
    Olegovi4
  16. Nitarius Сегодня, 05:10
    их не смущает .. что в случае Реальной войны .. .тоннелю сразу придет КИРДЫК? или они одни такие умные ?
    Nitarius

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