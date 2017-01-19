Минобороны Британии провело учение по переброске техники под Ла-Маншем

Британская армия в ходе учения перебросила 5 бронемашин по туннелю под Ла-Маншем, чтобы отработать на практике отправку военной техники в Восточную Европу в случае войны с Россией, сообщила газета The Sun.«Пять бронемашин провезли через туннель во Францию на железнодорожных платформах рано утром в среду. Переброшены были, в том числе танк "Челленджер" и разведывательная машина. Через несколько часов они вернулись в Великобританию. Обратный путь занял около 40 минут», – пишет издание.Газета отмечает, что британские военные ищут новые способы для развертывания тяжелой техники в континентальной Европе, поскольку ее базы, дислоцированные в ФРГ, закроются в течение нескольких ближайших лет.При этом, «транспортировку производили представители гражданских фирм, занимающихся логистикой, так как военные железнодорожники были уволены в результате сокращения оборонного бюджета», говорится в материале.В Минобороны подчеркнули, что армия «успешно провела учения, которые показали «жизнеспособность использования Ла-Манша» для переброски вооружений в европейские страны.