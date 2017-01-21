Корпорация победителей

Для создания оружия на новых физических принципах нужно менять подходы к подготовке специалистов, финансированию разработок и многому другому24 января одному из ярких лидеров российской «оборонки» – АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» исполняется 15 лет. В трудные для страны годы КТРВ заявила о себе как о ведущем разработчике и производителе совершенных систем высокоточного оружия. Многие выпускаемые здесь образцы вооружения остаются непревзойденными, не имеют аналогов в мире. В чем феномен корпорации? Какой путь она прошла и где ее истоки?Рассказывая о производимом КТРВ суперсовременном оружии, нельзя не вспомнить ее недавнее и далекое прошлое, которое неразрывно связано с сегодняшними успехами и достижениями.Как интегрированная структура корпорация была образована в результате реализации ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006)». Президентским указом от 24 января 2002 года № 84 ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела» (Королев Московской области) тогда преобразовали в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а в его уставный капитал передали находившиеся в федеральной собственности акции омского завода «Автоматика» (впоследствии вошел в состав ОАО «ЦКБ автоматики»), УПКБ «Деталь» (Каменск-Уральский Свердловской области), МКБ «Искра» им. И. И. Картукова (Москва), «Красный гидропресс» (Таганрог Ростовской области) и ТМКБ «Союз» (Лыткарино Московской области).Генеральным директором ОАО «КТРВ» был утвержден Борис Викторович Обносов, а приоритетными направлениями деятельности определены:разработка, производство, поставка и модернизация управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия для нужд Министерства обороны;разработка, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства ВВТ, поставляемых на экспорт;эффективное использование и развитие научно-производственного потенциала дочерних обществ.Как известно, в наше время очень многое зависит от личности руководителя. К сожалению, иные из них больше заняты выстраиванием хитроумных схем, работая, что называется, на свой карман. В этом плане коллективу КТРВ, отметим это особо, повезло с генеральным, который виртуозно провел объединение через целый ряд преобразований, реформ, не растеряв при этом трудовые коллективы и научные школы. Но обо всем по порядку.Последующие этапы развития корпорации были связаны с новыми президентскими указами – от 9 мая 2004 года № 591 и от 20 июля 2007 года № 930. В состав корпорации (в качестве дочерних) на втором этапе были включены московские предприятия: ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», ОАО «ГНПП «Регион», ОАО «Конструкторское бюро машиностроения», ОАО «Горизонт», а также ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» (Дубна Московской области), ОАО «Азовский оптико-механический завод» (Азов Ростовской области), ОАО «Салют» (Самара), ОАО «Смоленский авиационный завод». На третьем этапе состав корпорации был расширен за счет включения ОАО «НИЦ АСК» (Москва), ОАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» (Арзамас Нижегородской области), ОАО «ГосНИИмаш» (Дзержинск Нижегородской области), ОАО «РКБ «Глобус» (Рязань) и ОАО «ЦКБ автоматики» (Омск).Таким образом в корпорацию вместе с головным обществом вошли 19 предприятий, а общая численность работников превысила 22 тысячи.Дальнейшее расширение корпорации происходило в соответствии с Указом президента РФ от 27 октября 2012 года № 1443 и Указом президента РФ от 31 марта 2015 года № 167 за счет включения в качестве субхолдингов двух интегрированных структур: военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов Московской области) и ее пяти дочерних предприятий, а также концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (Санкт-Петербург) и его пяти дочерних предприятий.По мановению волшебной палочки или даже высочайшему распоряжению такие мощные объединения со сложившейся компетенцией не появляются. На пустом месте невозможно создать в короткое время научную школу, производственную базу, коллектив профессионалов. Все это, как правило, рождается в муках, на протяжении многих лет, порой методом проб и ошибок, а главное – энтузиазмом влюбленных в свое дело людей. И такие преданные производству люди после лихих 90-х нашлись. Именно они оказались носителями и продолжателями славных традиций, которые закладывались здесь еще их отцами и дедами, стоявшими у истоков головного предприятия.Предшественником корпорации оказался завод № 455 в подмосковном Костине (ныне город Королев) Наркомата авиационной промышленности, созданный 3 июня 1942 года постановлением ГКО. Он стал выпускать ленты-расчалки и выливные авиационные приборы для боевых самолетов, затем кассетные держатели, другие изделия для бомбардировщика Ту-4. С 1955 года освоил серийное производство управляемых ракет (УР) класса «воздух-воздух»: РС-1У, РС-2У. В 1957-м тут было создано КБ, которое работало над усовершенствованием этого изделия. В 1966 году завод переименовали в Калининградский машиностроительный (КМЗ), его КБ преобразовали в ОКБ (впоследствии получившее название «Звезда»). Главным конструктором был назначен Ю. Королев. Первая УР класса «воздух-поверхность» Х-66, разработанная коллективом ОКБ, принята на вооружение в 1968-м, в 1970–1982 годах – УР Х-23, Х-25 и Х-27. Работа по созданию модульных УР типа Х-25М будет удостоена Государственной премии СССР. С 1976 по 2002-й предприятие пройдет еще через целый ряд реорганизаций и переименований. Оно будет называться то «Стрела», то «Звезда-Стрела».В 1975 году начнутся работы над УР Х-31 на основе прямоточного воздушно-реактивного двигателя с твердотопливным ускорителем. В 1977-м будут разработаны технические предложения по противокорабельной ракете (ПКР) Х-35Э. В 1981 году за заслуги в создании ракет класса «воздух-поверхность» объединение наградят орденом Трудового Красного Знамени.Все это советское прошлое, без которого невозможен был бы день настоящий. Вспомним непростую судьбу корабельного ракетного комплекса (КРК) «Уран-Э» с ПКР Х-35Э. Разработанный под руководством главного конструктора В. Галушко, он успешно прошел первый этап летных испытаний еще в 1987–1989 годах. Однако с 1992-го работы практически приостановили. Денег у государства к тому времени уже не было. Предприятие, мобилизовав все свои ресурсы, продолжило работы по доводке ракеты. С 1992 по 1997 год проведен второй этап летно-конструкторских испытаний, но за этот период выполнены пуски только четырех ракет, что оказалось явно недостаточно.В новых рыночных условиях были фактически свернуты государственные закупки. Многие оборонные предприятия тогда, как известно, влачили жалкое существование. Руководство завода не стало полагаться только на ГОЗ. Именно тогда коллектив начал активную работу с инозаказчиками. Участие в первой же международной выставке с демонстрацией ракеты (ее все-таки довели до кондиции) и информацией по КРК «Уран-Э» сразу привлекло внимание зарубежных специалистов. Первыми оценили перспективность нового боевого комплекса представители ВМС Индии. В 1994 году заключен контракт на поставку КРК «Уран-Э» в Индию. После чего комплекс получил признание и у себя на Родине.Вспоминая то время, можно сказать, что объединение выжило, несмотря на трудные обстоятельства, ведь многие разработки в 90-е были приостановлены и целые рабочие династии, цвет «оборонки», уходили с предприятий.Чтобы придать новый импульс жизни цехам, объединить силы разрозненных производств, как раз и потребовались те самые президентские указы, о которых говорилось выше. Благодаря дальновидности руководства удалось сохранить главное – научную школу, костяк профессионалов. А тот, кто ушел, стал по первому сигналу возвращаться. Подвел черту под тем периодом 2002 год, когда ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела» преобразовали в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».В настоящее время корпорация представляет собой единый технологический комплекс, поставляющий в интересах Министерства обороны РФ и на экспорт широкую номенклатуру управляемого вооружения для самолетов дальней, морской и фронтовой авиации классов «воздух-воздух», «воздух-поверхность», авиационные средства поражения подводных лодок, а также морские ракеты классов «корабль-корабль», «берег-корабль» и средства защиты. КТРВ обладает правом осуществлять самостоятельную внешнеторговую деятельность по сервисному обслуживанию и ремонту экспортных образцов, выпускаемых ее предприятиями.Фирменными образцами головного общества давно стали УР класса «воздух-поверхность»: многоцелевые модульные типа Х-25М, высокоскоростные противорадиолокационные Х-31П (Х-31ПК), противокорабельная Х-31А (мишень МА-31), противокорабельная Х-35Э (3М-24Э).КРК «Уран-Э» остается грозным оружием. Он предназначен для поражения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до пяти тысяч тонн и морских транспортов. Может применяться в широком спектре боевых и климатических условий, одновременно обстреливая до шести надводных целей. Возможность залповой стрельбы (до 16 ракет) способна обеспечить огневой прорыв противоракетной обороны современных боевых кораблей.При этом его унифицированная ракета 3М-24Э используется еще и в мобильном береговом ракетном комплексе «Бал-Э», может входить в состав авиационных носителей (самолетов и вертолетов). Комплекс «Бал-Э» способен одновременно обстрелять до 32 целей (в стандартном варианте исполнения).Но появилась уже и новая ракета – Х-35УЭ, которая будет выпускаться также и в авиационной версии. Ее боевые возможности значительно расширены за счет новой системы наведения, включая спутниковую, увеличена дальность применения (в два раза), внедрена новая помехоустойчивая активно-пассивная головка самонаведения, улучшены другие характеристики. Современный «цифровой борт» позволяет реализовывать гибкие программы наведения и атаки целей.Кроме противокорабельных комплексов тактического класса, к которым относятся «Уран-Э» и «Бал-Э», КТРВ предлагает корабельный и береговой комплексы оперативно-тактического класса на базе сверхзвуковой крылатой ракеты «Яхонт» (3М-55Э) разработки ВПК «НПО машиностроения». ПБРК «Бастион», созданный на базе этой ракеты, способен обеспечить прикрытие побережья в радиусе 600 километров и поражать надводные корабли противника любого класса на дальности до 300 километров в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.Другой корабельный комплекс ракетного оружия – «Москит-Е», разработанный ГосМКБ «Радуга», в настоящее время получил дальнейшее развитие в виде модификации «Москит-МВЕ» с ПКР 3М-80МВЕ. Он имеет повышенную дальность стрельбы за счет введения дополнительного комбинированного профиля полета ракеты. Сверхзвуковая скорость (до 2900 км/час) в сочетании с предельно малой (10–20 м) высотой полета на конечном участке и противозенитным маневром обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО боевых кораблей.Авиационная ПКР Х-59МК повышенной дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная ГосМКБ «Радуга», предназначена для поражения широкой номенклатуры радиолокационно-контрастных надводных целей в любое время суток как в простых, так и в сложных погодных условиях.Ряд предприятий корпорации специализируется на создании вооружения для ВМФ. Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, разработанная концерном «Морское подводное оружие – Гидроприбор», предназначена для поражения современных подводных лодок (ПЛ) в любом районе Мирового океана, во всех диапазонах глубин и скоростей их хода, крупнотоннажных НК и судов противника, а также неподвижных надводных целей. Используется как с подлодок, так и с надводных кораблей в автономном и телеуправляемом режимах. Морские донные мины МДМ-2 и МДМ-3 способны поражать корабли малого водоизмещения всех типов, ПЛ в надводном и подводном положении, а также десантно-высадочные средства. В их конструкции предусмотрена возможность программирования по широкому спектру целей.Морское оборонительное вооружение, в частности, представлено малогабаритным противолодочным комплексом «Пакет-Э/НК» (разработки ГНПП «Регион»), который предназначен для противолодочной обороны и противоторпедной защиты за счет применения средств поражения подводных лодок противника в ближней зоне корабля, а также антиторпед.ГНПП «Регион» также производит уникальную в своем роде систему вооружения на базе скоростной подводной ракеты «Шквал-Э», использующей режим суперкавитации, благодаря чему она способна развивать скорость на марше до 100 метров в секунду. Комплекс может размещаться как на надводных кораблях, так и на подводных лодках, а также стационарных установках.Значительное место в продукции корпорации занимают комплексы постановки пассивных помех (производства КБ машиностроения), включающие снаряды оптико-электронных и радиолокационных помех. Современные комплексы типа ПК-10 и КТ-308 обеспечивают защиту надводных кораблей и катеров всех классов от высокоточного оружия с радиолокационными, оптико-электронными и комбинированными системами наведения. По боевой эффективности, объему и качеству решаемых задач они не уступают лучшим мировым аналогам.На корпорацию возложена задача оснащения истребителя пятого поколения комплексом авиационных средств поражения (АСП) нового поколения. Одновременно для инозаказчиков готовится широкая линейка АСП классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» в экспортном исполнении.В классе «воздух-поверхность» стоит отметить:модульные многоцелевые УР типа Х-38МЭ;комплекс ракетного оружия «Овод-МЭ» с УР Х-59М2Э, который может применяться круглосуточно и при ограниченной видимости;УР Х-59МК2, предназначенная для поражения наземных целей, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста к окружающему фону;противорадиолокационные УР Х-31ПД и Х-58УШКЭ, оснащаемые новыми широкодиапазонными радиолокационными ГСН;скоростная ПКР Х-31АД повышенной дальности;унифицированная ПКР Х-35УЭ повышенной дальности и помехозащищенности;ПКР Х-59МК, способная поражать надводные цели в открытом море и вблизи береговой черты;корректируемые авиационные бомбы новейшей разработки калибра 250, 500 и 1500 килограммов с новыми системами наведения (телевизионно-корреляционными, лазерными, спутниковыми) и боевыми частями различных типов (бетонобойными, проникающими, объемно-детонирующими). Часть из них успешно опробована нашими ВКС в Сирии при нанесении ударов по боевикам и опорным пунктам запрещенного в России «Исламского государства».В классе «воздух-воздух» предлагаются:УР малой дальности и ближнего маневренного воздушного боя РВВ-МД с новой двухдиапазонной инфракрасной ГСН, предназначенной для вооружения истребителей, штурмовиков, боевых вертолетов;УР средней дальности РВВ-СД с дальностью поражения до 110 километров в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях РЭП, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил-забыл»;УР РВВ-БД с дальностью поражения до 200 километров (по целям на высотах от 15 м до 25 км).Конечно, без разветвленной и надежной кооперации все это было бы неосуществимо. Назовем хотя бы несколько коллективов, занятых выпуском уникальной продукции.ГосМКБ «Вымпел» – ведущее предприятие России по созданию УР класса «воздух-воздух». Всему миру известны ракеты ближнего маневренного боя Р-73Э (Р-73ЭЛ), ракеты средней дальности типа Р-27 и РВВ-АЕ, ракеты большой дальности Р-33Э.ГосМКБ «Радуга» за 65 лет своей деятельности разработало и поставило заказчикам более 50 систем ракетного оружия. В области авиационного высокоточного оружия (ВТО) это УР класса «воздух-поверхность» для самолетов фронтовой, морской, дальней авиации. Предприятие первым в мире разработало такой вид оружия, как противокорабельные ракеты. Заслужил высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов ударный противокорабельный комплекс «Москит-Е». ГНПП «Регион» специализируется на разработке и производстве корректируемых авиационных бомб и систем морского вооружения.Таким образом, именно благодаря кооперации выполняются многие важнейшие задания, что подтверждает и генеральный директор КТРВ Борис Обносов: «Мы прошли несколько этапов в развитии и расширении корпорации. Начинали в 2002–2003 годах всего с шести предприятий, а сегодня наша интегрированная структура состоит уже из более 30 стабильно работающих производств, включая присоединившиеся в качестве субхолдингов в 2013-м ВПК «НПО машиностроения» и в 2015-м концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». Общая численность персонала интегрированной структуры превысила 50 тысяч.При образовании корпорации руководством страны ставилась цель мобилизовать ресурсы для создания высокоэффективных управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного и морского базирования, усиления позиций России на мировом рынке вооружений. Сегодня можно уверенно сказать, что цель достигнута.Несмотря на то, что номенклатура продукции КТРВ довольно обширна, она объединена между собой определенной технологической логикой. Все изделия – авиационные и морские – по своим аэро- и гидродинамическим формам, принципам изготовления, необходимому станочному парку полностью укладываются в схемы производства, что позволяет достаточно гибко использовать имеющиеся мощности и конструкторский потенциал.Примерно четверть продукции идет на экспорт. Сейчас его годовые объемы составляют около 600 миллионов долларов, в то время как в период становления корпорации было в среднем около 300 миллионов. В ближайшей перспективе ожидается рост экспорта до уровня 900 миллионов долларов и более в год. Совместно с ФСВТС России, госпосредником АО «Рособоронэкспорт» и самостоятельно корпорация плодотворно работает над дальнейшим продвижением своей продукции на мировой рынок, поиском и завоеванием новых ниш на нем. Но задачей № 1 был, есть и остается гособоронзаказ, в выполнении которого требования и «стандарты» гораздо выше. Понятно, что порой возникают проблемы. Обусловлены они главным образом недостаточностью производственных мощностей предприятий-поставщиков, их неготовностью к поставке покупных комплектующих изделий в требуемых объемах и в установленные сроки.«Осложняет задачу неравномерность загрузки производственных мощностей заданиями ГОЗ по объемам и срокам, отрицательно влияющая на взаимоотношения головных исполнителей с подрядчиками, – поделился своими наблюдениями Борис Обносов. – Кроме того, лимиты бюджетных ассигнований, запланированные ГПВ-2020, вынуждают привлекать кредиты с достаточно высокими процентами».Впрочем, это бич всей нашей «оборонки». Такие кредиты, точнее, отсутствие разумных ставок по ним – явление повсеместное. Тут есть над чем работать финансовому блоку правительства. Сегодня корпорация направляет значительные ресурсы на модернизацию производства, реконструкцию заводских площадей, внедрение инновационных технологий и процессов. Поэтому дешевые кредиты не помешали бы.Согласно ГПВ-2020 готовится практически полное обновление управляемых средств поражения. Работа эта проводится исходя из требований обеспечения безопасности страны и с учетом мировых тенденций развития средств вооруженной борьбы. Создаются новые, значительно улучшенные версии противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет. Прошли испытания около десятка таких изделий. В ближайшие три года предстоит завершить испытания еще 10–12 образцов, в том числе для ПАК ФА.Сейчас доля ГОЗ занимает более 70 процентов в общем выпуске. Предприятия корпорации выполняют задания по 85 государственным контрактам на поставку серийной продукции и ремонт, сервисное обслуживание вооружений, военной и специальной техники. КТРВ обеспечивает почти 100 процентов поставок авиационного вооружения для Российской армии и свыше 70 процентов – морского. На мировом рынке на долю интегрированной структуры приходится около 10 процентов производства авиационного вооружения и более 15 процентов – морского.Значительная часть проектов реализуется в соответствии с Программой инновационного развития корпорации до 2020 года. Предусмотрен комплекс мероприятий по формированию научно-технического задела и развитию инновационного потенциала, опережающему созданию и внедрению перспективных технологий, новых решений, реструктуризации проектно-конструкторской, производственной и испытательной баз. По Федеральной целевой программе развития ОПК выполняются более 100 инвестиционных проектов на сумму свыше 60 миллиардов рублей.Для достижения заданных целевых показателей и индикаторов развития предусмотрено широкое взаимодействие с РАН, а также ведущими научно-исследовательскими центрами ОПК: ГосНИИАС, ВНИИАМ, ЦАГИ, ЦИАМ, НИИСУ. Без этого, например, было бы невозможно освоить такое важное и крайне сложное направление «оборонки», как гиперзвук.Государственная целевая программа по освоению гиперзвуковых технологий разработана и утверждена Минобороны в 2015 году. В КТРВ темой начали заниматься задолго до этого, используя еще советский задел. По словам Бориса Обносова, под реализацию ФЦП сейчас сформирована мощная научно-производственная кооперация, способная найти прорывные решения. Ключевая цель – удержать в обозримой перспективе на высоком уровне планку сдерживания от массированной агрессии против России путем опережающего развития гиперзвуковых систем, обесценивающих потенциал вероятного противника в области территориальной ПРО и глобального обезоруживающего удара.Понятно, что аналогичные программы реализуются и за рубежом, в частности в США, Китае, Франции, Индии. На одном из последних международных авиационно-космических салонов в Жуковском мне удалось задать генеральному директору корпорации вопрос о том, как далеко они продвинулись в этой области. Борис Обносов тогда тактично ушел от прямого ответа, сказав лишь, что с ходу такое оружие не появится, необходимы объединение усилий кооперации, годы труда.Теперь, оценивая состояние работ, Борис Викторович чуть конкретизировал свой ответ: «Можно сказать, что мы двигаемся параллельно с нашими конкурентами и партнерами, а по некоторым направлениям даже опережаем. Работы ведутся активно, рассчитываем, что первый натурный образец гиперзвуковой ракеты, способной к длительному полету в атмосфере со скоростью пять-шесть Махов или даже более, может появиться к 2020 году».В этой области хватает проблем конструкторского, технологического, финансового характера. Это недешевая программа, но за ней будущее для развития не только вооружений, но и перспективнейших гражданских технологий. Тому, кто первый их освоит, откроются пути перехода на качественно новый уровень по многим направлениям развития науки и техники.Обеспечение длительного гиперзвукового полета является вызовом для отечественных двигателестроителей. Сложные задачи предстоит решить и в части начинки такого летательного аппарата. Тут многое связано с высокими температурами, следовательно, необходима иная элементная база. И конечно же, нужно подходящее топливо.Решение всех этих задач требует комплексного подхода и серьезной кооперации, о чем и говорил Обносов на МАКСе. Но кроме того, необходимо постоянное внимание руководства страны, ибо появление принципиально новых технологических решений, имеющих значение как для обороны, так и для экономики в целом, несомненно, влечет корректировку государственной политики. Например, в импортозамещении.Даже самый инициативный, предприимчивый руководитель пока зависим в решении этой проблемы от многих факторов. Это и ограниченность спектра отечественных аналогов, пригодных для замены импортной элементной базы, сырья и материалов, и отсутствие механизма бюджетного финансирования предприятий, реализующих мероприятия по замещению, и длительное время оформления результатов ОКР, и значительное превышение стоимости наших компонентов над иностранными.Борис Обносов считает, что для успешного выполнения планов по импортозамещению необходимо обеспечить страховой запас комплектующих изделий на период от трех до пяти лет. Следует решить вопрос, за счет чего они могут быть созданы. Один из возможных выходов – включить их стоимость в заказ Министерства обороны.Другой вариант – включить задачу в ФЦП. Использование в изделии отечественных элементов должно закладываться еще на начальном этапе работ по его созданию, в постановочных НИР.Надо пересмотреть и некоторые положения ФЗ-44. В нем говорится, что любая ОКР должна быть завершена к определенному сроку и за денежную сумму, размер которой не может быть превышен. Но ни одна ОКР в мире не может быть проведена на столь жестких условиях, если, конечно, в качестве результата иметь в виду положительный эффект, а не потраченные впустую средства.Словом, решая проблему импортозамещения, следует помнить о главной цели – сделать конечный продукт более дешевым как на внутреннем, так и на внешнем рынке без ущерба качеству.И все же главное на любом предприятии не железо, как бы совершенно оно ни было, а люди. Об этой непреложной истине в КТРВ не забывают. Поэтому значительные ресурсы направляются на мероприятия по развитию кадрового потенциала и социальные программы.Кадровая политика корпорации направлена на обеспечение конкурентоспособности в борьбе за квалифицированных специалистов. Приоритетные направления – оптимизация численности и возрастного состава работников, повышение их образовательного уровня, проведение целенаправленной стратегии омоложения трудовых коллективов, совершенствование системы оплаты труда, жилищное строительство.Последние годы возрастной ценз квалифицированных кадров оборонной отрасли имеет устойчивые тенденции к росту. Их старение и уход из ОПК привели к тому, что кадровая проблема приобрела государственный масштаб. Но корпорации удалось сформировать стройную систему подготовки специалистов, благодаря чему молодежь в возрасте до 35 лет составляет весомую часть – более 30 процентов работников компании.Для подготовки квалифицированных инженерных кадров КТРВ на договорной основе сотрудничает с ведущими профильными вузами страны – МАИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАТИ, МГТУ «Станкин», Московским государственным университетом приборостроения и информатики, а также со многими известными региональными учебными заведениями. Абитуриенты поступают в базовые технические вузы по целевому направлению, проходят обучение по востребованным специальностям. Ежегодно производственную, технологическую, конструкторскую и преддипломную практику в корпорации проходят более 1600 студентов. На предприятиях образованы и функционируют базовые кафедры вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана.Успешно реализуется программа строительства жилья для работников на льготных условиях. В 2015 году в подмосковном Королеве завершено строительство четырех жилых многоэтажных домов, в которых для сотрудников корпорации жилплощадь предоставлялась по стоимости в два раза ниже рыночной. На очереди еще один проект. Строительство будет осуществляться на землях, выделенных из основной промышленной площадки предприятия.Подобный подход осуществляют многие руководители градообразующих предприятий корпорации: в подмосковных Реутове и Химках, в Дубне, Рязани, Таганроге, Перми, Оренбурге. Всего по действующим в корпорации программам за последние пять лет новоселами стали более 850 работников. В ближайшие два-три года квартиры смогут приобрести еще около 3300 сотрудников.Таким образом, социальная политика корпорации ориентируется на новое поколение при бережном отношении к ветеранам, возрождение лучших традиций организации здорового образа жизни и интересного досуга. Активно работает совет молодежи, проводятся регулярные спортивные соревнования, туристические слеты.Продуманная социальная политика благотворно сказывается на качестве продукции, отношении персонала к работе. Если за предыдущие два десятка лет выпуск всеми предприятиями компании новых образцов исчислялся единицами, то в ближайшие годы из цехов корпорации начнут выходить десятки новых систем высокоточного авиационного и морского вооружения. КТРВ имеет все основания по итогам 2016 года вновь оказаться среди ведущих предприятий отрасли. Еще в 2009-м корпорации присвоена первая премия «Золотая идея» в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения». А двумя годами раньше Борис Обносов был удостоен звания лауреата национальной премии «Золотая идея» в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества». Согласно рейтингу Топ-1000 российских менеджеров он вошел в пятерку лучших руководителей высшего звена России в номинации «Машиностроение».В мировой табели о рангах АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимает 37-е место (Топ-100 крупнейших мировых производителей продукции военного назначения по данным авторитетного издания Defense News). По расчетам американских аналитиков, КТРВ закончила 2015 год с показателем выручки от реализации продукции 2,39 миллиарда долларов, увеличив его по сравнению с 2014-м на 11,2 процента. А в рублевом исчислении выручка увеличилась на 36,2 процента, превысив 160 миллиардов рублей.Но дело даже не в наградах или верхних строчках рейтингов. В своем сегодняшнем составе АО «КТРВ», можно смело сказать, – корпорация победителей. Она аккумулировала уникальный научно-технический и производственный потенциал предприятий, который позволяет успешно решать все задачи по созданию современных и перспективных образцов и систем управляемого ракетного вооружения различных классов как в интересах России, так и для расширения военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. И продукция корпорации, и ее уникальный опыт – предмет национальной гордости.