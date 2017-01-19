ВСУ подошли к окраинам Дебальцево



От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам.

А ещё год назад было 25 км.

Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала.



И всё в рамках Минских договорённостей. Кратко и без подробностей.От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам.А ещё год назад было 25 км.Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала.И всё в рамках Минских договорённостей.

Тревожные сведения вновь поступают из Донбасса. В украинском сегменте социальных сетей публикуется информация о том, что ВСУ вплотную приблизились к населённому пункту Дебальцево, который обстреливается уже несколько суток подряд из различных видов оружия. Информирует о продвижении ВСУ на восток человек, называющий себя украинским волонтёром – Юрий Мысягин. На своей странице в Фейсбуке он пишет:Последнее заявление выглядит особенно цинично. Хотя цинизм - привычное дело для украинских войск, среди которых немало боевиков, называющих себя представителями волонтёрских движений.Фактически это уже второе подтверждение за сегодняшний день фактов тотального нарушения Украиной Минских договорённостей. Если заявление Мысягина говорит о том, что украинские войска продвигаются через так называемые «серые зоны», захватывая новые и новые территории к востоку от своих позиций, то более раннее свидетельство о нарушениях связано с решением ВРУ. Верховная рада, как оказалось, сновадать добро на вхождение на территорию Украины американского военного контингента. Официально – для «участия в совместных учениях». На этом фоне и появляются «волонтёрские заметки» о всевозможных «третьих», четвёртых и десятых силах, которые планомерно захватывают территории, пытаясь оттеснить войска ЛДНР.На этом фоне командование ДНР и ЛНР продолжает пересчитывать число обстрелов своих территорий и пытаться достучаться до дверей «слепоглухонемой» миссии ОБСЕ.