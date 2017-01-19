05:26 20 января

ВСУ подошли к окраинам Дебальцево

Тревожные сведения вновь поступают из Донбасса. В украинском сегменте социальных сетей публикуется информация о том, что ВСУ вплотную приблизились к населённому пункту Дебальцево, который обстреливается уже несколько суток подряд из различных видов оружия. Информирует о продвижении ВСУ на восток человек, называющий себя украинским волонтёром – Юрий Мысягин. На своей странице в Фейсбуке он пишет:

Кратко и без подробностей.
От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам.
А ещё год назад было 25 км.
Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала.

И всё в рамках Минских договорённостей.


Последнее заявление выглядит особенно цинично. Хотя цинизм - привычное дело для украинских войск, среди которых немало боевиков, называющих себя представителями волонтёрских движений.

ВСУ подошли к окраинам Дебальцево


Фактически это уже второе подтверждение за сегодняшний день фактов тотального нарушения Украиной Минских договорённостей. Если заявление Мысягина говорит о том, что украинские войска продвигаются через так называемые «серые зоны», захватывая новые и новые территории к востоку от своих позиций, то более раннее свидетельство о нарушениях связано с решением ВРУ. Верховная рада, как оказалось, снова рада дать добро на вхождение на территорию Украины американского военного контингента. Официально – для «участия в совместных учениях». На этом фоне и появляются «волонтёрские заметки» о всевозможных «третьих», четвёртых и десятых силах, которые планомерно захватывают территории, пытаясь оттеснить войска ЛДНР.

На этом фоне командование ДНР и ЛНР продолжает пересчитывать число обстрелов своих территорий и пытаться достучаться до дверей «слепоглухонемой» миссии ОБСЕ.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Мысягин
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 165
  1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:03
    И ОБСЕ молчит...
    Если ДНР откроет огонь - вонь будет на весь мир и "моральное" право ВСУ сравнивать с землей ДНР.
    Скептик-Самоучка
    1. СТАРПЕР Вчера, 17:08
      По котлам соскучились видать...Ну посмотрим ,что будет дальше!
      СТАРПЕР
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:13
        Старпер - опять бред начали постить?
        Какие котлы? Вы вообще про что говорите? Кто будет заниматься организацией котлов?
        Вам вообще пофиг что брякать. лишь бы звездочки вешались.
        Слезайте со стакана...
        Скептик-Самоучка
        1. kirieeleyson Вчера, 17:22
          Ну вообще, здесь Старпер ничего крамольного не сказал, у Вас сработало предубеждение. Светлодарская "дуга" - довольно широкое понятие, пересеченка и 4 дороги, одна центральная к Дебальцево. так что любое продвижение ВСУ по ним автоматически загоняет ВСУ в мешок.
          kirieeleyson
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:30
            Хм. Вот у меня например нет данных ни о количественно-качественном составе ВСУ под Дебальцево, ни таких же данных со стороны ДНР - а строить гипотезы на пустом месте, ванговать, как принято тут говорить - это прямой путь прослыть пустым болтуном.
            Данных для анализа недостаточно!
            А шапкозакидательство - бесит конкретно.
            Скептик-Самоучка
            1. kirieeleyson Вчера, 18:06
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Данных для анализа недостаточно

              да все мы тут строим гипотезы и обмениваемся мнениями, если конструктивный диалог без нервов)) На каждом форуме есть свой Скептик и Михан))
              kirieeleyson
              1. cniza Вчера, 21:54
                Кто то хочет войнушки ? сплошные провокации , но это бесконечно продолжаться не может.
                cniza
            2. UralЧел Вчера, 18:26
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Хм. Вот у меня например нет данных ни о количественно-качественном составе ВСУ под Дебальцево, ни таких же данных со стороны Д

              Цитата: Скептик-Самоучка
              Хм. Вот у меня например нет данных ни о количественно-качественном составе ВСУ под Дебальцево, ни таких же данных со стороны Д

              рассмешил диванный нач.штаба... laughing laughing laughing
              как он браво и веско...."у меня нет...."
              ну прям....хенэраль маршаль... laughing
              ----
              хорош строить из себя...
              кто мы тут...
              что позволяете....."слезь со стакана"
              так можно и про Вас...
              "вылазь из бутылки".....
              Уважать других надо!
              UralЧел
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:42
                МНЕНИЯ - уважаю.
                Крикунов лозунгов - считаю майдаунами.
                Скептик-Самоучка
                1. Дрюня2 Вчера, 18:56
                  офтопну winked
                  Российская военная полиция в Алеппо. Эксклюзив.
                  В декабре 2016 года российская военная полиция прибыла в Алеппо для выполнения задач. Это первый опыт ее применения в реальной боевой обстановке. Большинство военнослужащих являются уроженцами Чеченской Республики. В нашем материале вы можете найти ответы на вопросы: чем занимается военная полиция в Алеппо? и почему именно их отправили для выполнения этой задачи.

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                  Дрюня2
                  1. kirieeleyson Вчера, 19:50
                    экипировка на высоте у парней..Даже завидно, у нас такого не было, все самоделки, разгрузки шили себе и все остальное по мелочам. И техники такой не было, видно что майору все кайфово вот так служить.
                    kirieeleyson
                  2. sandrmur76 Вчера, 22:51
                    Что за модель?
                    sandrmur76
            3. Orionvit Вчера, 20:18
              Всё верно, анализируют пусть специалисты соответствующего профиля. А нам остаётся только ждать результата. Но иногда ох как хочется высказать высказать свои пожелания. Или хотелки, кто как назовёт.
              Orionvit
            4. Zveruga Сегодня, 04:57
              Какое такое шапкозакидательство? Вспомните реальный опыт прошлого.

              1. Изваринский котёл (до 8000 карателей)
              2. Иловайский котёл (до 5000 карателей)
              3. Котёл в Донецком Аэропорту (в разное время до 1500 карателей)
              4. Дебальцевский котёл (до 8000 карателей)
              5. Амвросиевский котел (6000 карателей)
              6. Еленовский котёл (2000 карателей)
              7. Окружение украинских войск в Луганском аэропорту (2000 карателей)

              И всё это в условиях практически тотального окружения тогдашней Новоросси украинскими фашистами.
              Zveruga
          2. Комментарий был удален.
          3. WKS Вчера, 21:11
            Юрий Мысягин. На своей странице в Фейсбуке он пишет:
            Кратко и без подробностей.
            От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам.
            А ещё год назад было 25 км.

            Мало ли глупостей и дезинформации написано на бандеровских страницах в фейсбуке. Скорее всего здесь явная ложь. Если бы ВСУ оттяпала 20 км от линии развода войск, то уже давно бы шум стоял по всем каналам.
            WKS
        2. twincam Вчера, 17:40
          А что он такого написал, что началась хомячковая революция?
          Человек имеет свое мнение.
          Причем здесь стакан?
          twincam
          1. UralЧел Вчера, 18:27
            Цитата: twincam
            А что он такого написал, что началась хомячковая революция?
            Человек имеет свое мнение.
            Причем здесь стакан?

            верно так их good
            Уважать надо мнение других
            UralЧел
        3. Karabin Вчера, 17:54
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Слезайте со стакана...

          Скептик, вы чрезмерно жестоки. Вы призываете картонного маршала Михана отказаться от главной сакральной Скрепы.
          Karabin
        4. Лютояр Сегодня, 00:21
          А предыдущие котлы сами собой организовались? Те же, кто и раньше, те и теперь укроп в котле будут варить.
          Лютояр
        5. Наблюдатель 33 Сегодня, 01:48
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Старпер - опять бред начали постить?

          Ну почему же? "Волонтер" вон километры считает, а ведь они уже были в Дебальцево... Как уходили, помните?
          Так что Старпер пишет, исходя из уже свершившихся ранее событий.
          Наблюдатель 33
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 01:58
            Видите ли чем дело...
            Старпер пишет исходя из позиции: мы всех порвем... т.е. шапкозакидательного отношения. Ему то в атаку не идти. Сидя на стульчике ему хорошо кричать "ура" и всем грозить - тип вот сейчас Россия придет... да мы им покажем... да мы им устроим...
            А любой бой, любая операция - это смерти. И вот я как раз выступаю против такого шапкозакидательства. Есть люди, которые там сражаются - им нужна поддержка, никто не спорит... Но... пустобрехство - это лишне.
            А Старпер - типичная "урякалка", которого прет от количества "лайков"
            Скептик-Самоучка
      2. Deniska999 Вчера, 17:16
        Вы считаете, что ДНР пойдет в наступление в ответ на эти телодвижения?
        Deniska999
        1. СРЦ П-15 Вчера, 17:22
          Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала.

          Как я понял, под "третьей силой" этот "волонтёр" подразумевает миссию ОБСЕ? Это же с их молчаливого согласия, ВСУ отжимает территории у Донбасса!
          СРЦ П-15
          1. Rus2012 Вчера, 17:38
            Цитата: СРЦ П-15
            ВСУ отжимает территории у Донбасса!

            ...а между тем, все может оказаться гораздо хуже:
            - активизировались разведборта НАТО по всему западному периметру границы РФ
            - дано "ФАС" укракамикадзе
            - запретили вещание РТ с инагурации Трампа.

            Вполне вероятно, неаконы пойдут в "последний решительный"...
            Rus2012
            1. alexneg Вчера, 18:30
              В свой последний, на утилизацию собственной полу живой силы. Похоже, что пока эту мерзость (правительство руины) не умертвят они будут гадить непрерывно.
              alexneg
              1. Oldenburg Вчера, 21:22
                Очень надеюсь,что вам не достанется отбивать атаки из Новогригоровки,найдёте в себе силы и отсидитесь на диване.
                Oldenburg
            2. opus Сегодня, 01:20
              Цитата: Rus2012
              - запретили вещание РТ с инагурации Трампа.

              Эээээ...Корректировочка

              Facebook заблокировал телеканалу RT возможность публиковать сообщения с изображениями, ссылками и видео на англоязычной странице.
              Запрет будет действовать до окончания инаугурации избранного 45-го президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

              Facebook определил wassat что у RT отсутствуют права на трансляцию/
              а так всё пучком
              opus
      3. Zibelew Вчера, 19:10
        Урок в Германии: Учитель спрашивает какой самый большой город в мире. Ганс говорит: Сталинград. Учитель: С чего ты взял? Ганс: Дедушка рассказывал что они по одной улице двести дней шли так до конца и не дошли. Так вот до Дебальцева укропам еще дойти надо...
        Zibelew
      4. Полковник ВВС Вчера, 19:27
        И снова ,зря минусы отменили.Военный стратег. Пишите каждый день Смерть фашистам и звезды получайте. Ответ не нужен.
        Полковник ВВС
      5. DED56 Вчера, 21:31
        Старпер не обращай внимания есть Руские поговорки ,,Не говори гоп пока неперепрыгнешь"
        и ..Тише едешь дальше будешь" я лично также как ты думаю.Молодые горячие лишбы"непаникерство"DED56-партизан
        DED56
    2. 79807420129 Вчера, 17:09
      На этом фоне командование ДНР и ЛНР продолжает пересчитывать число обстрелов своих территорий и пытаться достучаться до дверей «слепоглухонемой» миссии ОБСЕ.

      Пока будут стучатся,так можно и Дебальцево отдать.Загонять ушлепков в котлы и уничтожать,иначе такой "ползучей"сапой и республики "простучат" в ОБСЕ. request
      79807420129
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:19
        Еще один загонятель в котлы...
        Сколько же вас, ДБ (с), на сайте, когда же вы думать начнете...
        Скептик-Самоучка
        1. СТАРПЕР Вчера, 17:30
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Еще один загонятель в котлы...
          Сколько же вас, ДБ (с), на сайте, когда же вы думать начнете...

          Отдыхай... "учитель ты наш указатель сайта.." Наглеешь уже .. fool
          Мужики ПРАВОСЛАВНЫЕ всех с Крещением Господнем..! Ну и инфа из Донбасса ..
          Командование ДНР организовало для военнослужащих места Крещенских купаний на всех участках фронта
          Донецк, 19 янв – ДАН. Оперативное командование ДНР к празднику Крещения Господня открыло для военнослужащих купели вдоль всей линии фронта. Об этом ДАН сообщил сегодня представитель командования.
          «Нам хотелось, чтобы военнослужащие, которые желали окунуться в прорубь в святой праздник Крещения, могли это сделать вопреки постоянному несению службы на позициях. Для этого на всех участках фронта для них были открыты купели», — сказал собеседник агентства.
          Он добавил, что для крещенских купаний были использованы речки и прочие водоемы, которые расположены неподалеку передовых позиций.
          http://dan-news.info/defence/komandovanie-dnr-org
          aniz..
          СТАРПЕР
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:32
            Ну хорошо хоть что наглею, а не тупею...
            И на том спасибо.
            Скептик-Самоучка
            1. UralЧел Вчера, 18:31
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Ну хорошо хоть что наглею, а не тупею..

              не трожь СТАРОГО....заклюю am
              UralЧел
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:43
                У каждого нормально ежа есть дома масса фотографий... клювов. Которыми его хотели напугать.
                Скептик-Самоучка
          2. Deniska999 Вчера, 17:33
            Все правильно он говорит, диванные "уря" уже порядком надоели. Нет толковых мыслей, значит не пишите.
            Deniska999
            1. OML Вчера, 17:39
              Цитата: Deniska999
              Все правильно он говорит, диванные "уря" уже порядком надоели. Нет толковых мыслей, значит не пишите.


              А зачем тогда пишешь?
              OML
              1. Deniska999 Вчера, 17:44
                Я не "урякаю" в каждой статье, если вы не заметили. Раздражают такие комментарии, где кроме "а мы сейчас жахнем", ничего нет.
                Deniska999
                1. ИванИванов Вчера, 19:30
                  Владыка-ситх пишет что это художественный свист укров
                  ИванИванов
          3. UralЧел Вчера, 18:39
            Цитата: СТАРПЕР
            Крещения, могли это сделать вопреки постоянному несению службы на позициях. Для этого на всех участках фронта для них были открыты купели», — сказал собеседник агентства.

            ----

            а тазик со святой водицей не догадались притаранить ножки смочить
            ну её богу...не война а не понятки какие то
            на них прут буром...а они минские сооглашения
            UralЧел
          4. частное лицо Вчера, 20:01
            Старпёр спишь и видишь звезду генерала , будь реалистом делав ЛДНР не так уж и хороши и Минск это лишь предлог. Было бы чем реально ответить я думаю они бы ответили. Не надоело УРА кричать по поводу и без повода.
            частное лицо
            1. одинокий Вчера, 21:06
              Нет,ему не надоело.Ему сейчас позарез нужен погоны генерал-майора.
              одинокий
        2. bk316 Вчера, 17:52
          когда же вы думать начнете...

          Вы как-нибудь пример подайте,
          Я вот не вижу ничего крамольного в призыве использовать при планировании операций против ВСУ глубокие фланговые охваты (в простонародии "загонять ушлепков в котлы")
          bk316
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:00
            бк316
            Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
            Не обладая полной информацией давать свои советы людям, которые выбрали своей профессией армию - считаю полным неуважением.
            Картонные крики "мы всех порвем" тешат СЧВ и самолюбие только хомячков, у которых весьма примитивные желания: хлеба и зрелищ.
            Ферштейн?
            Скептик-Самоучка
            1. UralЧел Вчера, 18:54
              Цитата: Скептик-Самоука
              Ферштейн?

              во точно диванный нач. штаба
              затесалась то немчура...
              хенэрааль маршаль...а как он "Ферштейн"
              и ежом себя мнит...типа он колючий
              ни чё сбреют ваши колючки
              UralЧел
            2. bk316 Вчера, 19:22
              Ферштейн?

              Яа, Яа, натюрлих.

              Вы хоть посты читаете , которые комментируете? Человек всего лишь пожелал ВСН загнать ВСУ в котел. Вы против?

              И вообще, что-то Вы как-то очень плодовитый а в последнее время и хамовитый. На зарплате что ли?
              bk316
              1. UralЧел Вчера, 21:09
                Цитата: bk316
                Яа, Яа, натюрлих.

                ну точно ...как есть она немчура...
                а ведь и крякает...по-ихнему
                а зигнуть не желаете...так попробуйте, боюсь духу не хватит
                Цитата: bk316
                И вообще, что-то Вы как-то очень плодовитый а в последнее время и хамовитый. На зарплате что ли?

                и вообще и частности с какого перепуга Вы решили присесть на мои комменты
                я не плодовитый а одухотворённый и не в последнее время, заметьте а постоянно ...
                а хамовитый ...так посмотритесь в прорубь...к стати ещё время есть...так его там и узреете, он копия Вы ну один в один...
                даа забыл...да не утоните Вы там, ради бога и прихватите чай горячий...берегите себя...родине ой как Вы нужны
                а насчёт з/п тут тонко и вовремя подмечено...а Вы часом тут не распорядитель бобосов...беру всякой купюрой и в неограниченных количествах...в инвалюте-тоже можно хоть в гондурасских лемпирах
                Честь имею...
                ой кому это я о чести? а она у Вас блуждает рядом?
                UralЧел
        3. 79807420129 Вчера, 18:09
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Сколько же вас, ДБ (с), на сайте, когда же вы думать начнете.

          Вы бы милейший сначала в зеркало глянули,а потом уже вешали своих блох на других,а в зеркале еще и ДБ увидите,наиумнейший вы наш....аналитег. tongue Жгите good
          79807420129
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:10
            Я не отражаюсь в зеркале. я вампир, разве вы не знали?
            Скептик-Самоучка
            1. 79807420129 Вчера, 18:16
              Цитата: Скептик-Самоучка
              я вампир, разве вы не знали?

              На каждого вампира найдется своя серебрянная пуля и свой осиновый кол. good hi
              79807420129
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:44
                Вы только "борцом с нечистью" или новоявленным ВанХельсингом себя не мните...
                Скептик-Самоучка
                1. 79807420129 Вчера, 19:15
                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  Вы только "борцом с нечистью" или новоявленным ВанХельсингом себя не мните.

                  Неа,самоучек люблю гонять,а особенно скептиков. wassat tongue
                  Цитата: UralЧел
                  во во он Вас ещё..."Земляным червяком" назвал
                  умора... час лоппну

                  Сам Михаил уже под столом. hi
                  79807420129
                  1. Скептик-Самоучка Вчера, 19:40
                    Гонялка у вас еще не выросла. И судя по уровню ваших комментариев только в стае.
                    Скептик-Самоучка
                    1. 79807420129 Вчера, 20:12
                      Цитата: Скептик-Самоучка
                      Гонялка у вас еще не выросла

                      Да ну нафиг и дрын хороший припасен. good
                      Цитата: Скептик-Самоучка
                      И судя по уровню ваших комментариев только в стае.

                      Да куда вам против старого циника wassat good wink hi
                      79807420129
          2. UralЧел Вчера, 18:57
            Цитата: 79807420129
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Сколько же вас, ДБ (с), на сайте, когда же вы думать начнете.

            Вы бы милейший сначала в зеркало глянули,а потом уже вешали своих блох на других,а в зеркале еще и ДБ увидите,наиумнейший вы наш....аналитег. tongue Жгите good


            во во он Вас ещё..."Земляным червяком" назвал laughing laughing laughing
            умора... laughing час лоппну
            UralЧел
            1. влад66 Вчера, 19:11
              Цитата: UralЧел
              во во он Вас ещё..."Земляным червяком" назвал
              умора... час лоппну

              Да сам Коллега потешаюсь над супераналитегом диванного генштаба. laughing
              влад66
              1. DED56 Вчера, 21:46
                Спасибо сынки посмеялся до та кой степени что бабка подумала про меня что яэто того......успокоилась что все внорме .опять спит на диванчике рядом. спасибо братки давно так несмеялся DED56-партизан
                DED56
    3. Владыка Ситх Вчера, 17:35
      Полная чушь! У них не получилось в декабре продвинуться, так теперь они в интернете наступают и захватывают позиции.
      Вот на карте ситуация два года уже практически без изменений.
      Владыка Ситх
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:39
        Другими словами "кормят пипл" в 404? И занимаются провокациями?
        Скептик-Самоучка
        1. Владыка Ситх Вчера, 17:46
          Чихать они хотели на свой пипл, они отрабатывают кеш заказчиков. Как боевики в Чечне.
          Владыка Ситх
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:47
            Все стало понятно спасибо! Коротко и ясно.
            Скептик-Самоучка
          2. 210окв Вчера, 17:52
            Спасибо,Ситх за информацию.Ибо у Вас она самая точная с Донбасса..А для Скептиков и Виталиев я вот что скажу..Наши здесь разлагольствования по Донбассу не помогут.Ситуацией занимаются более серьезные люди..
            Цитата: Владыка Ситх
            Чихать они хотели на свой пипл, они отрабатывают кеш заказчиков. Как боевики в Чечне.
            210окв
          3. алексеев Вчера, 20:21
            Цитата: Владыка Ситх
            Чихать они хотели на свой пипл, они отрабатывают кеш заказчиков

            Это точно!
            Но ведь верят же "отдельные штатские"!
            Что подтверждают первые же комментарии... request winked
            Никаких наступлений и контрнаступлений в Донбассе , скорее всего, не будет: все ждут решений по незалежной руководства РФ и новой администрации США.
            алексеев
            1. Владыка Ситх Вчера, 20:30
              Верно мыслите.
              Владыка Ситх
      2. AwaZ Вчера, 18:05
        ну вроде на Кикимору то так и не вернулись наши ...? как я знаю там и хохлы не задержались , но что то ведь они откусили ?
        AwaZ
      3. Иван58 Вчера, 18:37
        Спасибо.Дай Бог Вам удачи.
        Иван58
      4. kefan Вчера, 23:30
        Ну спасибо, что хоть успокоил нас всех, а то тут на сайте уже легкая паника началась.
        kefan
    4. igor.borov775 Вчера, 17:40
      Оно ОБСЕ и должно молчать. Так задумано было изначально. А что ВСУ оптимизирует фронтовую полосу знали все давно. Готовятся к молниеносному удару. Учителя известны. Сейчас нужен повод ,что-бы всё сорвалось в ад.Силы очень неравны. как ни горько но это факт.Тут кто-то ляпает о котлах забудьте. Это совсем другая армия. Призывников разбавили добровольцами и что будет одному Богу известно.Кто-то хладнокровно просчитывает варианты , а жители становятся заложниками этих карателей другого слова даже подобрать сложно.Наверное там в Киеве уже решили Минские Договорённости себя исчерпали пора действовать. А что будет с народом этих областей Украины в расчёт напрочь не берётся С огорчением но это тревожные вести, очень тревожные.
      igor.borov775
      1. AwaZ Вчера, 18:16
        все возможно конечно , но судя по складывающейся обстановке , ситуация зашла в тупик . Патовая ситуация. У ВСУ не так много мотивированых и хорошо обученых вояк , способных реально нанести массированый удар. У Донецких свои проблемы , тоже не простые причем , но прошлый опыт показывает что у них есть чем ответить . Каждый раз конечно все происходит по разному сценарию , но финал всегда был один и тот же . Проблема даже не в солдатах украинских ВС а в командовании. Все те же люди посылают людей на бойню и в сложной обстановке просто тупо их бросают на произвол судьбы . Но неприятности укровоякам создают реально простые мужики донбасса , плюс немного хороших и не очень хороших мужиков из РФ, у которых есть цель ..
        AwaZ
      2. GrBear Вчера, 18:20
        Наверное там в Киеве уже решили Минские Договорённости себя исчерпали пора действовать.

        Скорее другое... В Киеве мечутся (генералы бы "повоевали", но Пеца не получил четкой команды от Байдена) и ждут инаугурации, т.к. не ведают как поведет себя "новый" босс. Но попытаться захватить побольше территории пока "безвластие" (первые сто дней) тоже хочется, но боязно. С другой стороны, захваченные территории Трамп не будет заставлять вернуть. Мол, это внутреннее дело друзей Обамы, сами пусть и разбираются. Но боязно... Очень боязно громко "топать". Можно получить по сопатке. ИМХО конечно. hi
        GrBear
    5. Пришелец Вчера, 23:50
      Сдается мне, что после понедельника "что-то неуловимо поменяется". А обамку из барака даже не спросят. И ни пауэр не пропсакает, ни обсе не заплачет, а только вороны полетят на запад, за пищей.
      Пришелец
  2. Владимирец Вчера, 17:04
    Где Владыка Ситх, чего скажет?
    Владимирец
    1. Владыка Ситх Вчера, 17:34
      Да ерунду они пишут, какие там километры))
      Владыка Ситх
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 17:36
        Владыка Ситх.
        Поскольку самая свежая инфа у вас - хотелось бы комментарии. что да как и что по чем.
        Ну и если есть возможность - про ОБСЕ: где эти красавцы. что говорят, если говорят...
        Скептик-Самоучка
        1. Владыка Ситх Вчера, 17:54
          Сегодня будут обстрелы сильные ближе к ночи, завтра и на выходных позиционные бои и также сильные арт дуэли. Они до конца января не будут оставлять попытки продвинуться вперед и занять хотя бы кусок земли. Но делают это настолько прямолинейно и не профессионально.
          Вот сегодня западнее Донецка в посадках замечена большая концентрация техники, прогревающая движки. Также усиленна охрана трассы Донецк-Курахово-Днепропетровск.
          ОБСЕ ездят везде, украинцы обвиняют их, что ОБСЕ работает на нас, мы обвиняем, те ОБСЕ что ездят с той стороны. По обстрелы они регулярно попадают сами, в основном ОБСЕ попадают под обстрел минометов и снайперов. А вот после сильны харт обстрелов не спешат ехать, приезжают только утром.
          Владыка Ситх
          1. svp67 Вчера, 18:16
            hi
            Цитата: Владыка Ситх
            ОБСЕ ездят везде, украинцы обвиняют их, что ОБСЕ работает на нас, мы обвиняем, те ОБСЕ что ездят с той стороны. По обстрелы они регулярно попадают сами, в основном ОБСЕ попадают под обстрел минометов и снайперов. А вот после сильны харт обстрелов не спешат ехать, приезжают только утром.

            И в свете всего этого: и на кой ляд им стрелковое оружие?
            svp67
  3. Klos Вчера, 17:06
    Так господин Аваков в 2017 обещал вернуть контроль над Добассом...
    Klos
    1. СТАРПЕР Вчера, 18:36
      Цитата: Klos
      Так господин Аваков в 2017 обещал вернуть контроль над Добассом...

      И неспроста он так брякнул...Вспоминается заявление Обамыча, что на Украину будет поставлено летальное оружие...И то что сейчас Обама творит и т.д. Видать с секретных счетов бабки все сливают в Сирию и Украину на войну с Россией..Активность чертей резко возросла и там и там ..Так что Донбассу нужно быть на чеку , возможны провокации и убийства лидеров...Держитесь мужики , уже недолго осталось! Храни Вас Бог..!
      СТАРПЕР
      1. rasputin17 Вчера, 21:54
        неспроста он так брякнул...Вспоминается заявление Обамыча, что на Украину будет поставлено летальное оружие..

        Он его не поставил а если и поставлял то в небольших количествах! Трамп торгаш ин будет отторговывать интересы и на/в укропии и именно прецидент поставки летального оружия будет рычагом давления в этой политической игре! hi
        Так что запасаемся пивом и чипсами в предвкушении второй части марлезонского балета на/в украйни! Только это будет последнее в ее жизни! Что от нее останется точнее сколько новых самостийных хуторов из нее получиться мы еще увидим!
        rasputin17
  4. Zaurbek Вчера, 17:07
    Дело пахнет керосином....! Жалко людей опять много погибнет.
    Zaurbek
  5. krops777 Вчера, 17:15
    Вопрос чего ждем? Ждем когда укрофашисты начнут уничтожать мирное население. ВСУ готовит провокацию что бы Трамп повернулся к лицом к Поросю не уж то не понятно.
    krops777
    1. Neputin Вчера, 20:47
      Ваши предложения? В студию пожалуйста. В Киеве так и ждут любого повода, чтобы обвинить ЛДНР в неадекватном ответе и на основании этого или снова развязать бойню или, как минимум, усилить свои дипломатические позиции в переговорном процессе. Таких подарков делать нельзя. Но соглашусь и с теми, кто утверждает, что и терпеть и ждать бесконечно тоже невозможно. Может нам какую провокацию придумать, чтобы получить или железобетонный повод "поколбасить" укров или получить джокера в переговорах?
      Neputin
      1. krops777 Сегодня, 04:41
        Ваши предложения? В студию пожалуйста. В Киеве так и ждут любого повода, чтобы обвинить ЛДНР в неадекватном ответе и на основании этого или снова развязать бойню или, как минимум, усилить свои дипломатические позиции в переговорном процессе.

        Дело все в том что относительный мир в приграничном районе достигается отнюдь не минскими соглашениями, а преференциями которые выторговал для себя Киев, думаю экономического плана, но олигархи хотят больше денег, посему ответ ЛДНР должен быть только силовой, то бишь зачистки занятых территорий от ВСУ и плевать на ОБСЕ и прочих, поорут и успокоятся.
        krops777
  6. AwaZ Вчера, 17:18
    ну это последствия захвата " серой территории" . Другое дело что врут хохлы. Между Славяносербском и Дебальцево по прямой примерно 15 км . Войска украинец ВС нахдились от Дебальцево примерно на расстоянии в 10 и даже чуть меньшем . НУ вот пару км они отжали - это есть , но говорит это только о том что они нарушают договор .
    AwaZ
    1. Герасим Донской Вчера, 23:57
      Вы, батенька, такую чушь упороли! Откройте карту и посмотрите, где Славяносербск (ЛНР) и где Дебальцево (ДНР). Возможно, Вы перепутали Славяносербск со Светлодарском? Тогда от "креста" по трассе на север до Светлодарска 20 км, причем сам Светлодарск начинается с дачной зоны а потом городок и Углегорская ТЭС. Этот городок надо было брать и не оставлять Углегорку в руках укрии, но в Кремле пошли на встречу Р.Ахметову и оставили в его украинских лапах Мариуполь и Углегорскую ТЭС, т к это есть его собственность, а переход в ДНР помешал бы этому упырю совершать "экспортно- импортные" операции. Вот такая странная война, в интересах капитала.
      Герасим Донской
  7. Zaurbek Вчера, 17:25
    А с другой стороны при возникновении конфликта, нужно выходить на границы донбаса географические...
    Zaurbek
  8. Ferdinant Вчера, 17:25
    Командование всу прям тянет на место преступления
    Ferdinant
  9. sergo1914 Вчера, 17:31
    И снова Дебальцево. Дежа вю?
    sergo1914
  10. кг пв Вчера, 17:31
    Цитата: СТАРПЕР
    По котлам соскучились видать...Ну посмотрим ,что будет дальше!

    А "котлы" судя по заявлению сам устраивал... wink
    Ну так поезжай да ещё парочку устрой, стрелочки на картах небось уже нарисовал, осталось только воплотить на практике.
    кг пв
    1. OML Вчера, 17:44
      Цитата: кг пв

      А "котлы" судя по заявлению сам устраивал... wink
      Ну так поезжай да ещё парочку устрой, стрелочки на картах небось уже нарисовал, осталось только воплотить на практике.


      Что, с котлами опять дезинформация была?
      OML
  11. surovts.valery Вчера, 17:45
    Фактически это уже второе подтверждение за сегодняшний день фактов тотального нарушения Украиной Минских договорённостей.

    А где первое?
    Цитата: Владимирец
    Где Владыка Ситх, чего скажет?

    Вот его и послушаем. Надеюсь не в качестве "третьего подтверждения". Если бы укровермахт реально куда-то продвинулся или что-то занял даже в серой зоне, уже бы вся истеблишментовая и интернетхомячковая укропомойка на ушах от радости скакала. А так, какой-то сволонтер сообщил..., ерунда это всё.
    surovts.valery
  12. kirillovleva Вчера, 17:49
    ЛДНР дограется - сметут одним ударом. Не стоит забывать, что ВСУ - те же русские, такие же смекалистые и упорные.
    kirillovleva
    1. AwaZ Вчера, 18:00
      русские то русские , но сила русских не в названии а в духе и цели и идее. Нет никакой цели и идеи у тех кто с той стороны. Накопилось конечно тех кто хорошо умеет воевать , но немцы тоже умели хорошо воевать , но не хватило силы духа , потому как война была бессмысленная для них ...
      AwaZ
      1. Герасим Донской Сегодня, 00:00
        А дух по вашему это чё? С запахом или без?
        Герасим Донской
    2. Zaurbek Вчера, 20:18
      В данном случае, дело в технике и организации и в разведданных...и мотивации.
      Zaurbek
    3. Лютояр Сегодня, 00:34
      Уже три года скоро как сметают. Никак не сметут, только котлы уже считать устали. Не сметут. Да и Россия в обиду не даст, в случае, появится реальные повод принудить укропов к миру и испытать новые образцы вооружения на упоротых скакунах.
      Лютояр
  13. Коля Мяготин Вчера, 17:52
    И тут запел Гребенщиков.... : ".... но Северный ветер мой друг, Северный ветер в лицо.."
    Коля Мяготин
  14. Коля Мяготин Вчера, 17:53
    Что то в военном обозрении всех разжаловали???
    Коля Мяготин
    1. AwaZ Вчера, 18:01
      всех на фронт посылают , в штрафную ... Там звания не нужны
      AwaZ
  15. МПК105 Вчера, 17:55
    С ПРАЗДНИКОМ,ЛЮДИ!!!Я только с Иордани-сКрещением!!!!!!!!!!!!!!!!
    МПК105
    1. UralЧел Вчера, 19:07
      [quote=МПК105]С ПРАЗДНИКОМ,ЛЮДИ!!!Я только с Иордани-сКрещением!!!!!!!!!!!!!!!![/quote
      и тебя тоже.....
      прямо с Иордана? good
      UralЧел
      1. МПК105 Вчера, 19:26
        Прямо с Иордани,на реке Самаре.
        МПК105
        1. UralЧел Вчера, 21:28
          Цитата: МПК105
          Прямо с Иордани,на реке Самаре.

          да ну и прям с самой Самары?
          Ой везёт же...а я вот лоб на балконе смочил, да вот боюсь, как бы не простыть.ээээ пчихи laughing
          UralЧел
  16. samarin1969 Вчера, 17:56
    Государственные головы любят заклинания про "Минск". Дебальцево по вторым минским "под Украиной". Похоже на верху уже "продемаркировали", уж больно нагло украинцы лезут, удивляясь пулям и минам.
    samarin1969
  17. Мар.Тира Вчера, 17:57
    Цитата: Скептик-Самоучка
    И ОБСЕ молчит...
    Если ДНР откроет огонь - вонь будет на весь мир и "моральное" право ВСУ сравнивать с землей ДНР.

    Ляжки обсерут!
    Мар.Тира
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:46
      Я не говорю, смогут или нет. Я говорю, что если ОБСЕ будет постоянно капать на тематику, что ЛДНР нарушает - Украина получит моральное право. Это разные вещи.
      Скептик-Самоучка
  18. 72jora72 Вчера, 17:59
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Старпер - опять бред начали постить?
    Какие котлы? Вы вообще про что говорите? Кто будет заниматься организацией котлов?
    Вам вообще пофиг что брякать. лишь бы звездочки вешались.
    Слезайте со стакана...

    Слышь умник,а ну быстро онанировать и спать....
    72jora72
    1. Скептик-Самоучка Вчера, 18:46
      Давай на брудершафт, а?
      Скептик-Самоучка
      1. UralЧел Вчера, 19:10
        Скептиккак он тебя .....оопустил
        UralЧел
      2. СТАРПЕР Вчера, 19:13
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Давай на брудершафт, а?

        Ну что получил умник либерастный... lol Помалкивал бы лучше ,мой тебе совет, здесь высокомерных не любят...Я таких как ты чувствую с первого коммента, языки у вас подвешены хорошо обычно..
        Тему ты увел умело в простой флуд, а на Донбассе все же обстановка серьезная и обсудить нужно спокойно...(много вас смотрю развелось , за мной целая свора бегает по сайту..)
        Спасибо мужики за поддержку !Пишу как умею и в аналитики и стратеги не стремлюсь... hi
        СТАРПЕР
        1. UralЧел Вчера, 19:37
          Цитата: СТАРПЕР
          Спасибо мужики за поддержку !Пишу как умею и в аналитики и стратеги не стремлюсь...

          ----
          ничего СТАРЫЙ держись...всё пучком good
          А тема действительно серьёзная и живём в тяжёлые времена...не стоит тут нам свору разводить всякую...
          тяжело на душе... за народ русский на Донбассе...страдают людишки не почём, а мы тут вражду начинаем-
          ------
          правильно подметил про купания в двух шагах от передовой...
          UralЧел
          1. Скептик-Самоучка Вчера, 20:02
            "тяжело на душе... за народ русский на Донбассе...страдают людишки не почём, а мы тут вражду начинаем-" (с)
            Эвона как... людишки значит...
            Патриотична!
            Скептик-Самоучка
            1. UralЧел Вчера, 21:42
              Цитата: Скептик-Самоучка
              "тяжело на душе... за народ русский на Донбассе...страдают людишки не почём, а мы тут вражду начинаем-" (с)
              Эвона как... людишки значит...
              Патриотична!

              слушай чё ты лезешь?
              тебе что так хочется кого нибудь позлить?
              да нет у меня на тебя никакой злобы...я не обижаю таких как ты...
              мне просто весело читать твои комменты и жалеть тебя...ты вызываешь жалость и всё...
              и меня нет в словарном запасе слова- патриот...я не могу его применять....совесть не позволяет ...что кто сейчас в Сирии...патриоты? за Родину?за интересы страны?
              С дырявой ж... нищим бюджетом...скроенным с десятого заплыва
              так вот знахарь ...не стоит меня трогать...я вон 2 предупреждения схапал от модератора из-за таких как ты....родина-любителей
              так что Честь имею...
              а есть ли она у Вас?
              UralЧел
              1. Скептик-Самоучка Вчера, 22:34
                UralЧел
                Тебя в мой диалог никто не приглашал. Ты влез САМ. Теперь еще что-то предъявить надумал?
                А мне вот невесело читать комменты: ни твои. ни старперовы - поскольку вижу, как тупеет на глазах нация. Вижу, как люди начинают в голову только есть. Что собственно вы только что и подтвердили.
                Удачи на полях сражений. Интернетовских.
                Скептик-Самоучка
        2. Скептик-Самоучка Вчера, 19:49
          Старпер.
          Знаешь в чем разница между теми кто прыгал на майдане и теми, кто не прыгал? У вторых мозги на месте. И они, как стадо, не повторяли "москаляку на гиляку" и прочая. Не орали тогда и не орут сейчас.
          И тему я увел не во флуд, тут уж твои "соурякалки" постарались, я против обсуждения темы в вашем стиле: Россия прийде, порядок наведе. Ничего не напоминает?
          Теперь, что касается моих "либеральных" как вы изволили высказаться взглядов. Из ваших уст это комплимент. Поймете или нет - ваши проблемы. Но такие как вы - основа любой революции при правильной обработке. Так что вы не переживайте - вы востребованы всегда.
          Скептик-Самоучка
          1. СТАРПЕР Вчера, 20:39
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Старпер.
            Знаешь в чем разница между теми кто прыгал на майдане и теми, кто не прыгал? У вторых мозги на месте. И они, как стадо, не повторяли "москаляку на гиляку" и прочая. Не орали тогда и не орут сейчас.
            И тему я увел не во флуд, тут уж твои "соурякалки" постарались, я против обсуждения темы в вашем стиле: Россия прийде, порядок наведе. Ничего не напоминает?
            Теперь, что касается моих "либеральных" как вы изволили высказаться взглядов. Из ваших уст это комплимент. Поймете или нет - ваши проблемы. Но такие как вы - основа любой революции при правильной обработке. Так что вы не переживайте - вы востребованы всегда.

            Я уже писал выше , что вы либераст...и не просто свободных взглядов ...Высокомерный и думающий что он самый умный и презирающий всех ...Я вам хочу напомнить сударь, одну важную вещь ! Это патриотический сайт и здесь таких как вы не очень (как бы вы не голосили павлинами распушив разноцветные хвосты..) А революцию мы вам в Москве устроим свою (и тихую ), не долго вам осталось изгаляться и эксперименты на вентилятор выбрасывать на нас ...в ВАШИХ СМИ! Бегите господа бегите.. negative
            СТАРПЕР
            1. Скептик-Самоучка Вчера, 22:43
              Старпер
              Все, что выписали выше - кроме обидки за "урякалку" я ничего не увидел. То, что я вас назвал майдауном - могу еще раз повторить - такие горлопаны, которые кормятся лозунгами и толпой - движущая сила любого майдана. Так что вы будете востребованы любой властью. Вам что кукурузу в тундре сеять, что сибирские реки на юг поворачивать - лишь бы лозунг был спущен по указивке сверху.
              И, алаверды, так сказать, верну тоже одну важную вещь: тут действительно патриотический сайт. Но вот то, что вы, и подобные вам не понимают когда надо кричать "ура и в воздух чепчики бросать", а когда надо спокойно подумать, что к чему приведет - это трагедия.
              В то, что вы устроите в Москве революцию, лично у меня сомнений нет ни на йоту - привезут вас, как галичан на майдан, и дадут город на три дня на разграбление. Опять же, "сотню небесную" надо же будет из кого-то делать. Что бы брызнуть красненького на знамя единения вокруг Луноподобного. Приезжайте, рэволюционэр.
              Скептик-Самоучка
        3. Deniska999 Вчера, 21:38
          В чем же его "либерастность"? В том, что он не хочет уподобляться бездумной толпе, кроме лозунгов ничего не выкликающей?
          Deniska999
        4. DED56 Вчера, 22:01
          Пости старпер забыл спраздником поздравить с Богоявлением.тебя (много всяких аналитиков развелось под держиваю тебя)DED56-партизан
          DED56
  19. Комментарий был удален.
  20. Karabin Вчера, 18:03
    Фактически это уже второе подтверждение за сегодняшний день фактов тотального нарушения Украиной Минских договорённостей.

    Для кого, подтверждение? Для запада? Могу поспорить,что нет. В невыполнении "минска" всегда виновата Россия. Для Кремля? Ну и что из того? Что это меняет? Загнется Минск -2, организуют Минск 3,4,5.
    Karabin
  21. 72jora72 Вчера, 18:03
    Цитата: Deniska999
    Все правильно он говорит, диванные "уря" уже порядком надоели. Нет толковых мыслей, значит не пишите.

    Примените эту здравую мысль к себе в первую очередь........
    72jora72
  22. victorrat Вчера, 18:12
    Всех с праздником Крещения Господня!
    А самое обидное, что убийцы из укров тоже крестятся и считают себя верующими. Только в кого на самом деле?
    Готовятся удивить Трампа. Пожелаем им крепких русских морозов.
    victorrat
    1. UralЧел Вчера, 19:41
      Цитата: victorrat
      Готовятся удивить Трампа. Пожелаем им крепких русских морозов.

      а видать Европе кто то уже "пожелал"....не поймите что во злобе....говорю...
      к слову пришлось....соболезную близким погибшим...упокой их души Господь
      UralЧел
  23. BOB044 Вчера, 18:26
    Кратко и без подробностей.
    От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам.
    А ещё год назад было 25 км.
    Вот и надо их ВСУ под залп Солнцепёка.Что бы другим не повадно было что бы не лезли туда куда не стоит .
    BOB044
  24. Португальский кораблик Вчера, 18:26
    Пора перестать делать вид ,что с бандеровцами можно договориться...
    Португальский кораблик
  25. Bugivugi Вчера, 18:42
    На вброс укропской стороны похоже , от Дебальцево до Логвиново, только км 8....а позиции ЛДНР перед ним, за несколько км.
    Bugivugi
  26. Bugivugi Вчера, 18:48
    и от куда взялось 25 км, тоже не ясно.
    Bugivugi
  27. ЦУС-ВВС Вчера, 18:48
    тут остаётся два вида решения. либо Россия даст дойти до своих границ как это было в 2008 году. потеряные сутки. а потом пойдёт отвечать в защиту днр. либо не пойдёт ибо днр и лнр в состав России не торопятся,и осуждение мира будет сильное. третьего не дано.
    ЦУС-ВВС
    1. Egor-dis Вчера, 19:47
      Цитата: ЦУС-ВВС
      ибо днр и лнр в состав России не торопятся
      Кто вам такую глупость сказал? Украинского телевизора насмотрелись?
      Egor-dis
    2. Герасим Донской Сегодня, 00:04
      А как можно "торопиться" туда, куда тебя и брать то не собираются!? Еще 4 мая 2014г Путин в своем предложении не проводить выборы в ДЛНР поставил крест на наших наивных иллюзиях. именно с тех дней , как по команде, на российских ТВК исчез термин "Новороссия". Все полит- трепачи враз о ней почему то забыли.
      Герасим Донской
  28. Seidel45 Вчера, 19:02
    На этом фоне командование ДНР и ЛНР продолжает пересчитывать число обстрелов своих территорий и пытаться достучаться до дверей «слепоглухонемой» миссии ОБСЕ.

    И долго они стучать будут? Ясно же, что недостучатся, да и ОБСЕ с украми ничего сделать не сможет даже, если и захочет.
    Seidel45
  29. masiya Вчера, 19:09
    Забыл видимо, что уже было...
    masiya
  30. masiya Вчера, 19:14
    Они опять зовут домой ... пытаясь силой притащить свои территории..., только без народа!!!
    masiya
    1. Нормаль ок Вчера, 23:01
      Цитата: masiya
      Они опять зовут домой ... пытаясь силой притащить свои территории..., только без народа!!!

      Помогал беженцам из Донбасса. Украинские власти конечно все ненавидят. НО, почему-то, там жить не хотят!!!
      Нормаль ок
  31. alexx-fenix Вчера, 19:20
    Цитата: 79807420129
    На этом фоне командование ДНР и ЛНР продолжает пересчитывать число обстрелов своих территорий и пытаться достучаться до дверей «слепоглухонемой» миссии ОБСЕ.

    Пока будут стучатся,так можно и Дебальцево отдать.Загонять ушлепков в котлы и уничтожать,иначе такой "ползучей"сапой и республики "простучат" в ОБСЕ. request

    А вы расстановку сил хоть как то учитываете? Это не 2014 когда с улиц Украины в солдаты потом в поле потом в гроб.как говорил Наполеон "не воюйте долго с одним противником - он учится". Не забывайте.Российских войск на Украине "нет"!И соответственно все воюют одинаковым оружием.Танки т 62 т 72 ,грады,ураганы,д 30 итд.А Украинцы много техники стянули и вывели с консервации.+американские кураторы инструкторы итд. Теперь это будет не лёгкая прогулка.....И прошу не забывать что война идёт на территории ДОНЕЦКОЙ и ЛУГАНСКОЙ обл а не Львовской или Ивано-Франковской.Там люди живут уже сильно пострадавшие.Только с диванов это не видно.
    alexx-fenix
    1. AwaZ Вчера, 19:52
      Высказывание Наполеона надо ВСУ показывать . Худо бедно , но в данной сложившейся ситуации, ВСУ обладают стратегической инициативой и реально от них самих зависит как и что пойдет . Если бы это были хорошо вооруженные обученные и мотивированные солдаты офицеры и генералы а так же и их тылы , Донбасс бы продержался не более месяца . Многому ли научишься у противника , который пассивно вообщем то обороняется ? Да нифига .
      Ничему они не учатся . Ну то есть конечно , есть устойчивые подразделения с хорошо обученным и опытным личным составом , но их настолько же мало как и в ЛДНР.. Но в Донецк могут приехать опытные и обученные , а на украину нет .. Ну то есть туда могут приехать на вид опытные , но не для войны с русскими.
      А так, никто и не говорит что будет легко . Оно для нас никогда ничего легко не выходит. Всегда тяжело мы побеждаем . Плохо что не умеем мы пользоваться плодами побед своих ... Вот это печально.
      AwaZ
  32. Berkut24 Вчера, 19:38
    Что-то не сходится в этом патриотичном хрюканье. 25 км там не было никогда. Заняли бОльшую часть серой зоны и еще прошли в одном месте на 1 км. Ну как прошли - заняли Кикимору и еще малость. Вопрос решается тремя десятками 152-х мм подарков. "Волшебный лес" никто не отдавал, а за ним вполне себе несколько линий обороны.
    Сегодня последние сутки Чёрного Господина. Завтра Порох может куралесить только на свой страх и риск. Своими похождениями вокруг серой зоны украинцы рискуют нарваться на ход России по голове - принудили к миру ввиду откровенного нарушения Минских соглашений. Т.е. дистанционно причесать хохлопозиции, зачистить минометный укрепрайон в Светлодарске и дать волю ополчению добить оставшееся.
    Berkut24
  33. Вождь краснокожих Вчера, 19:46
    В общем то я еще неделю назад выдал на гора информацию о натиске и продвижении укропов - слямзил ее с украинских объективных ресурсов. но большинство читателей тогда упражнялось в остроумии. Так же ностальгически вспоминали про котлы, высмеивали "серых в серой зоне" очередные "перемоги". Досмеялись?..
    Вождь краснокожих
    1. Oldenburg Вчера, 21:31
      Давай ещё раз выдай,для тех кому полезно.
      Oldenburg
  34. sania275 Вчера, 19:48
    Это игра в одни ворота . Мямлим , жалуемся ЕС , слушать и видеть это ни кто не хочет . Ждали когда придёт Трамп и нас рассудит , затем будут выборы в Европе , особенно в Германии будет-не будет Меркель , а Донбасс методично расстреливают . Остаётся главный вопрос - ДОКОЛЕ ?
    sania275
  35. prior Вчера, 20:00
    Они туда пришли, там они и останутся, навсегда, но уже холодные.
    prior
  36. Moskovit Вчера, 20:08
    Нам, диванным, не воевать. Но есть уверенность, что Россия не допустит прорывов и захватов.
    Хотелось бы больше слышать тех, кто там.
    Moskovit
  37. VOENOBOZ Вчера, 20:15
    Видимо не знают Китайско-Вьетнамского конфликта.
    VOENOBOZ
    1. Zaurbek Вчера, 20:20
      Там был обученный Вьетнам и не обученный Китай.
      Zaurbek
      1. Moskovit Вчера, 20:57
        Вьетнам тоже понес серьёзные потери как среди мирных жителей, так и среди военнослужащих. 20 тысяч для Вьетнама и 20 тысяч для Китая это разные вещи...
        Moskovit
  38. DPN Вчера, 20:39
    ОСТАЁТСЯ СОЖАЛЕТЬ что ранее Россия остановила революционный подъём на Украине ,что будет сейчас одному чёрту известно.
    DPN
  39. nrex Вчера, 20:56
    Буратино на них надо
    nrex
  40. densar Вчера, 21:02
    Мне не понятна, суть этой статьи и "выплеска" на монитор! Что это?!!! Я не понимаю суть данной информации, а считаю это тотальным разжиганием ненависти и войны. Я понимаю, что идет обстрел, я понимаю, что украинские выродки губят и мешают людям которым они .... не нужны. Но!!!!! Что для меня должна пренести данная статья, взять оружие и пойти воевать или навести какие то мысли типа, айайай там так плохо они там до ОБСЕ не достучались.... Что это вообще? К чему это? И как это должно трактоваться людьми - опять айайай!!!! Ребята Вы ресурс аналитический или это извеняюсь г.... так и будет литься?!!! Мне, лично мне, сочуствовать или бросить семью и идти на домбас воевать?! Что "Это" должно вызвать? Я понимаю, когда этим занято правительство, а сидеть на диване чиатя и рассуждать, что там, что то... Вы пишите, то, что думаете - нормальным обычным языком. Коментариии того же Басурина. А то, они там до ОБСЕ не достучались, мы с фейсбука взяли фотки, вот там то.... - "Бабка тут шла сказала, там такая ситуация и уже Басурин в плену и Путин из кремля не выходит и даже лампочек в России нет, чтоб в подвалах кремля свет включать." Я патриот своей страны, но не и.диот и не идиолог, а тут какая то тупая идеология - кто то на Ленина нагадил, это был я вот мой твит! Жесть какая то.

    P.S. Забыл добавить командование ДНР и ЛНР ну сплошь д.ебилы , а автор статьи мега аналитик на диване, все за них знает.
    densar
    1. Герасим Донской Вчера, 22:10
      Судя по всему, неумный человек тут отметился под ником densar. Если сказать нечего, то и не влазь в обсуждение. См ком-т в 22-02
      Герасим Донской
  41. RED_ICE Вчера, 21:05
    Может не в тему)):
    Американский телеканал CNN представил репортаж о возможном убийстве избранного президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации 20 января.
    В видеоматериале рассматривается сценарий, согласно которому покушения будут совершены также на вице-президента США и высшее руководство конгресса.

    В конституции США говорится, что в случае, если президент (Барак Обама. — RT) и вице-президент (Джо Байден. — RT) убиты либо недееспособны, их преемником становится спикер палаты представителей (Пол Райан. — RT), а за ним следуют временный председатель сената (Оррин Хэтч. — RT) и госсекретарь США (Джон Керри. — RT).

    При этом в связи с тем, что к моменту церемонии инаугурации Обама, Байден и Керри уже сложат свои полномочия, главой государства станет так называемый временный преемник, который не присутствует на инаугурации и находится под охраной, а его имя не разглашается.

    По данным источников, им станет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, который входит в состав администрации Обамы.

    Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.
    RED_ICE
  42. densar Вчера, 21:14
    Цитата: RED_ICE
    Может не в тему)):
    Американский телеканал CNN представил репортаж о возможном убийстве избранного президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации 20 января.
    В видеоматериале рассматривается сценарий, согласно которому покушения будут совершены также на вице-президента США и высшее руководство конгресса.

    В конституции США говорится, что в случае, если президент (Барак Обама. — RT) и вице-президент (Джо Байден. — RT) убиты либо недееспособны, их преемником становится спикер палаты представителей (Пол Райан. — RT), а за ним следуют временный председатель сената (Оррин Хэтч. — RT) и госсекретарь США (Джон Керри. — RT).

    При этом в связи с тем, что к моменту церемонии инаугурации Обама, Байден и Керри уже сложат свои полномочия, главой государства станет так называемый временный преемник, который не присутствует на инаугурации и находится под охраной, а его имя не разглашается.

    По данным источников, им станет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, который входит в состав администрации Обамы.

    Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.

    Уже вышла новость с доказательствами, что борцам с Трампом было выделенно по 2500 бакинских на человека. Это и есть политика по американски, что там не пели сейчас главное 20, а потом будем смотреть политику. Я Вангую - Трамп будет жить, а вот взаимоотношения.... я не посол темы не знаю. Надеюсь на какие нить подвижки, но в целом договор по СНВ уже озвучен. Я думаю это чисто пробивка. Но если они на нем зациклятся будем иметь обама 2.0.
    densar
  43. Югра Вчера, 21:26
    Там и лягут доблестные укропы.Или в очередном котле будут перемолоты...
    Югра
    1. Герасим Донской Вчера, 22:07
      А кто их и чем будет перемалывать? Ты своим языком? См ком -т ниже в 22-02
      Герасим Донской
      1. Серёга Петрович Вчера, 23:38
        Три разряда украинствующих

        Как и другие сектанты, украинствующие могут быть разделяемы на три категории.

        1. Честные, но незнающие. Это те, которых обманывают.

        2. Знающие, но бесчестные; призвание сих – обманывать "младшего брата".

        3. Знающие и честные. Это маньяки раскола;..

        Но маниакальная идея сидит в них глубоко и, так сказать, quand mende! Если взорвать их идеологию бомбами несомненных фактов, они восклицают: "Тем хуже для фактов!" – и сейчас же выдумывают в подкрепление своей мании новую аргументацию. Впрочем, всякие доказательства для них только линия второстепенных окопов. Цитадель же их в утверждении: хотим быть украинцами! Хотим – и больше ничего. Пусть для этого нет никаких оснований вовне; основание – внутри нас.
        – Желаем! Волим! Sic volo, sic jubeo...»

        Всё самое паскудное, что было в русском народе, воплотилось в УКРАИНЦАХ!!!

        Вице-спикер от «Свободы» Руслан Кошулинский:
        1."Украиной должны руководить люди «с украинской кровью»
        http://www.segodnia.ru/content/135042 По материалам ukrday.com

        УКРАИНСТВУ, как причине подлого лицемерия, – КАПУТ!!!
        http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%F
        1%F2%E2%EE
        Серёга Петрович
  44. Oldenburg Вчера, 21:28
    Цитата: bk316

    Я вот не вижу ничего крамольного в призыве использовать при планировании операций против ВСУ глубокие фланговые охваты (в простонародии "загонять ушлепков в котлы")
    Ответить Цитировать Жалоба Еще...

    До чего же военным языком сказано,почти капитан очевидность! И таких высказываний процентов тридцать от всех.Это хорошо при активных Бдействиях,а сейчас Политика рулит,за самовольство по головке не похвалят
    Oldenburg
  45. Герасим Донской Вчера, 22:02
    А как армия ДЛНР может оказать сопротивление, если ВСУ имеют подавляющее превосходство в тяжелых вооружениях и буквально раскатывают позиции ВСН в хлам! За это стоит сказать спасибо радетелям Минских соглашений, сидящих в Кремле, ведь именно оттуда выдан Приказ не отвечать "на провокации". Мало того, С Лавров заявил о том, что в Донбассе будет резко увеличено число наблюдателей ОБСЕ и они получат личное оружие. Патрули ОБСЕ возьмут под контроль места хранения тяжелой техники. Чем не блокада!? Мало того, патрули ОБСЕ уже контролируют границу РФ с ДЛНР. Так что, господа россияне, нам бежать некуда, резервация ! Как выводить тяжелую бронетехнику, которую загнали за 50 км от линии фронта в овраги, если срочно понадобится? И чем эти вооруженные наблюдатели не полиция ОБСЕ (НАТО), о которой твердил Порошенко? В результате ВСУ прут и прут , а ОБСЕ, т е НАТО им потворствует.
    Герасим Донской
  46. Нормаль ок Вчера, 22:23
    А Басурин сказал, что всё хорошо, враги несут офигенные потери и никуда не продвинулись. Так кому верить?
    Нормаль ок
    1. Cat Man Null Вчера, 22:34
      Цитата: Нормаль ок
      Так кому верить?

      - Басурину

      Цитата: Владыка Ситх
      Полная чушь! У них не получилось в декабре продвинуться, так теперь они в интернете наступают и захватывают позиции.
      Вот на карте ситуация два года уже практически без изменений.
      Cat Man Null
  47. Den73 Вчера, 22:49
    Кастрюли опять по брюлам захотели. А потом вонь поднимут, что их хлопчиков несколько сотен полегло...
    Den73
  48. Злюка Бобёр Вчера, 23:12
    Сколько ж можно это терпеть?
    Злюка Бобёр
  49. Серёга Петрович Вчера, 23:36
    ВСЁ ЗАПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО: ДАВНО ПОРА... ПО СУЩЕСТВУ: это вы - сепаратисты!

    Об опаснейшей для России ГНУСНОСТИ - УКРАИНСТВЕ. общ https://yadi.sk/i/zj6fWTwgsoWtG

    Серёга Петрович 05.01.2014 18:21

    «…НИКОГДА из украинства не выйдет ничего доброго, ибо оно– порождение духовно-душевного выверта, мутации, комплекса неполноценности и связанной с ним адовой злобой. В сущности украинство– это порождение всех возможных пороков души, а в развитии своём– выдающееся воплощение психологической и, следовательно, политической гнусности. От него нужно срочно отказываться, во избежание пролития БОЛЬШОЙ КРОВИ. Ибо укронацизм, законное дитя украинства, хочет крови, и прежде всего– русской и НИКОГДА ею не насытится…»

    А посему: КАЖДЫЙ, чью душу поработил дух УКРАИНСТВА, – УКРАИНЕЦ.

    1) «ДУША (греч. psyhe, лат. anima), понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутр. мир человека;…»
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/363
    /ДУША

    2) Порабощённость– состояние души, когда она утратила способность к распознанию Добра и зла.

    3) «ДУХ (греч; лат. spiritus, mens; нем. Geist; франц. esprit; англ. mind, spirit) – 1) высшая способность человека, позволяющая ему стать источником смыслополагания, личностного самоопределения, осмысленного преображения действительности;..»
    http://iph.ras.ru/elib/1032.html

    4) «Украинство (украинец. українство), украинская идея, украинский национальный проект — один из альтернативных вариантов формирования национальной идентичности восточнославянского населения Галиции и населения Малороссии, происходившего на рубеже XIX и XX веков. Отстаивал позиции сепаратизма, самостоятельного государственного строительства и политической ориентации на Запад, противопоставляя себя основной на тот момент малороссийской идентичностии галицкому русофильству, стоявших на позициях единства Руси.

    Понятие «украинство» получило распространение в публицистической и научной среде конца XIX — начала XX века в австро-венгерской Галиции, затем в Российской империи как среди самих украинофилов, так и среди их оппонентов — представителей русского (русофильского) движения…»

    «…Во входящей в состав Угорской Руси (ныне Закарпатская область Украины) еще в 1911 году власти требовали с учащихся духовных семинарий следующую расписку: «Заявляю, что отрекаюсь от русской народности, что отныне не буду называть себя русским, а лишь украинцем и только украинцем».
    http://www.chitalnya.ru/work/41518/

    Талергоф и Терезин. Концлагеря только для русских.
    (Мечты об украине)
    https://vk.com/video381119_168480402

    УКРАИНСТВУ, как порождению ДЪЯВОЛЬСКОЙ лжи, – КАПУТ!!!
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%F
    1%F2%E2%EE
    Серёга Петрович
    1. alexx-fenix Сегодня, 00:01
      Я украинец,и фамилия моя украинская.И дед мой с под Киева,а бабушка с Полтавы.И чё???А если мы на крещение в одном Московском храме стояли? Как же ты не вспорол мне брюхо что бы излить мои мутированые крови и гены????
      alexx-fenix
    2. Герасим Донской Сегодня, 00:07
      Да хрен с ним, Украинством. Ведь беда с твоим идиотизмом. А это-капут!
      Герасим Донской
  50. Русский ватник Сегодня, 04:43
    Прочел почти все комментарии. Грустно. Пока еще не очевидно, но уважения к чужому мнению, чем раньше отличались комменты, все меньше.... Я считаю, что откровенным хамам место на цензоре. Так как мнение типа "Сам.... и далее по тексту ", даже с обоснованием - это туда.
    Русский ватник

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