05:27 20 января

В Израиле заступила на дежурство система ПРО Arrow-3

Израильское военное ведомство объявило о присвоении статуса начальной боевой готовности новой системе ПРО Arrow-3, сообщил ресурс defensenews.com.

В Израиле заступила на дежурство система ПРО Arrow-3


Отмечается, что Arrow-3 существенно превосходит по своим возможностям предшественницу. Система является совместной американо-израильской разработкой. С американской стороны подрядчиком стала корпорация Boeing, с израильской – Israel Aerospace Industries (IAI).


«Главным отличием Arrow-3 от предыдущих моделей (Arrow-2 и Arrow-1) является боеголовка, поражающая цели кинетическим ударом. По словам разработчиков, Arrow-3 сможет перехватывать на заатмосферных высотах такие баллистические ракеты как иранские "Шихаб", сирийские "Скад" и ливанские "Фатах-110". Ракеты смогут уничтожать цели на высоте до 100 км, что считается границей земной атмосферы и космоса (ракеты Arrow-2 поднимались на высоту до 50 км)», – говорится в публикации.

Разработка Arrow-3 началась в 2009 г. Первое испытание проведено в конце 2015-го, заключительное тестирование – в 2016 г. Обе серии испытаний признаны успешными.

Израиль считает свою систему ПРО одной из самых эффективных в мире, способной уничтожать до 100 % вражеских ракет.

«Оборонный пояс страны состоит из 3-х эшелонов противоракетной защиты (ближнего, среднего и дальнего радиусов действия), каждый из которых частично перекрывает зону ответственности других систем. Комплексы ПРО Arrow-3 формируют эшелон дальнего радиуса действия и постепенно заменят на вооружении ВВС Израиля системы Arrow-2», – пишет издание.

Использованы фотографии: http://elinoraltman.blogspot.ru
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Комментарии 155
  1. СТАРПЕР Вчера, 17:17
    Боятся и не зря....Интересно и сколько такое чудо стоит?
    СТАРПЕР
    1. meshorer Вчера, 17:25
      2 лимона денег за 1 ракету. Вундервафля и распилбабла. То ли дело С-400...
      meshorer
      1. СРЦ П-15 Вчера, 17:35
        Цитата: meshorer
        То ли дело С-400...

        Вы правы: наш С-400 закроет всю территорию Вашего Израиля, и ещё и соседям останется. smile
        СРЦ П-15
        1. stalkerwalker Вчера, 17:56
          Цитата: СРЦ П-15
          Вы правы: наш С-400 закроет всю территорию Вашего Израиля, и ещё и соседям останется

          "...Любой "каприз" за ваши деньги..."
          lol
          stalkerwalker
          1. СРЦ П-15 Вчера, 17:58
            Цитата: stalkerwalker
            "...Любой "каприз" за ваши деньги..."

            Вот по такой цене: 2 лимона денег за 1 ракету. laughing
            СРЦ П-15
        2. 210окв Вчера, 19:49
          Он стебется...А Вы-да,правы..
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: meshorer
          То ли дело С-400...

          Вы правы: наш С-400 закроет всю территорию Вашего Израиля, и ещё и соседям останется. smile
          210окв
      2. opus Вчера, 21:05
        Цитата: СТАРПЕР
        .Интересно и сколько такое чудо стоит?


        Цитата: meshorer
        2 лимона денег за 1 ракету.

        каждый перехватчик ОБХОДИТСЯ Израилю около $ 3 млн (надо понимать в + "около")
        С учетом спонсорства США (60-80%):
        РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕХВАТЧИКА= 4-6 000 000$/ штука.
        Что сопоставимо с перехватчиком GBI и RIM-161C (SM-3 Block IB)

        США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании" 6 мая 1986 года, в котором изложены соглашение о со-финансировании и производитстве программы Arrow.
        http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_is
        raeli-us_relations.shtml

        Стоимость программы была очень высока: Стартовые расходы перевалили за $ 1,6 млрд

        + $ 2,4 млрд было вложено в систему в период между 1989 и 2007 годах...
        58-80 % это финансирование от США ("куры денег не клюют" -петушня их просто ПЕЧАТАЕТ).

        https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf

        вот на $38Billionov денежки подписали для Israel Aid Deal Is Political Boon Benjamin Netanyahu
        +Barack Obama

        ===============
        Зато радостная весть про ИЗраиля:
        Пентагон и Lockheed Martin к концу января объявят о закупке 90 истребителей F-35, сумма сделки — $9 млрд, пишет Reuters. Цена самолета близка к тому, чтобы упасть ниже отметки в $100 млн /штука.
        Ни одной стране(Норги,англы,австралопитеки и иже с ними)= такой цены не видать,как своих ушей


        Цитата: meshorer
        То ли дело С-400...

        к сожалению пока не то.
        кинетического перехватчика нет,по слухам ЗУР стоит от $0,9до $2,6 млн (в зависимости от версии ЗУР) /штука.
        + логистика (ЗУР тяжеленькие)
        ==================
        opus
      3. cherkas.oe Вчера, 21:43
        Цитата: meshorer
        То ли дело С-400...

        По крайней мере, С-400 при вертикальном пуске, не коптит под пусковую как ваша вафля, а уходит аккуратно, по белому, не гадя, а у вас все по местечковому; бурьян по ноздри, навоз под стреху - еврей в деревне.
        cherkas.oe
      4. самый главный Вчера, 22:39
        Цитата: meshorer
        То ли дело С-400...

        В статье говорится о ПРО, а С-400 это ПВО или я не прав? А если прав, то это несколько разные вещи...Согласно договору по ПРО с США каждая из сторон имели по 100 противоракет, все 100 противоракет в СССР были сосредоточены вокруг Москвы. Это дальние заатмосферные противоракеты 51Т6 двухступенчатая комбинированная, 45 тонн, рабочая дальность действия 350 км, максимальная 600 км, боеголовка ядерная, зона поражения по высоте от 70 до 670 км (на данный момент снята с вооружения и заменена новой). Вот как то так...
        самый главный
        1. voyaka uh Сегодня, 02:11
          " говорится о ПРО, а С-400 это ПВО или я не прав?"/////

          Это - вопрос вопросов. Что С-400 хорошее ПВО (против 4-го поколения авиации по крайней мере) - это бесспорно. Но является ли оно ПРО - загадка...
          voyaka uh
    2. Громобой Вчера, 17:47
      Цитата: СТАРПЕР
      Интересно и сколько такое чудо стоит?

      Наверно очень дорого,цена по высшему разряду,но то что комплекс разработан и произведён в Израиле это бесценно.Пусть и с привлечением иностранных коллег(наверно в счёт помощи бесплатно отпахали,шучу я bully ).Впрочем ,фирма Боинг не из тех,что упускает свою прибыль.Но даже если и так---США выгоден сильный плацдарм на Синайском канале.За эту коммуникацию в будущем может разразиться большая и страшная война.
      Громобой
      1. rasputin17 Вчера, 18:19
        За эту коммуникацию в будущем может разразиться большая и страшная война.

        А разве она заканчивалась? Она просто перешла в спящий режим! hi
        А еще занозой сидит северный морской путь!
        rasputin17
        1. СТАРПЕР Вчера, 19:17
          Цитата: rasputin17
          А еще занозой сидит северный морской путь!

          А ведь правда ,смотрю сейчас резко прекратилась эта тема в СМИ...А там работа кипит и по тихому!
          СТАРПЕР
          1. rasputin17 Вчера, 21:03
            Там кроме самого пути сосредоточена по оценкам экспертов 20% мировых запасов углеводородов и это только по данным существующей геологоразветке! И от этого пирога много желающих оторвать кусок даже у тех кто не имеет ни каких выходов к этим территориям! И потом я ливером чую что в этих событиях Трамп сыграет свою роль и для России весьма не дружественную! Поверьте эта овца еще покажет свой зверинный оскал! Наша проблема что мы пытаемся искать друзей везде где нам улыбнуться! Но при этом забываем старую поговорку: Если вам лизнули зад не расслабляйтесь возможно это смазка!! hi
            rasputin17
  2. 79807420129 Вчера, 17:17
    В Израиле заступила не дежурство система ПРО Arrow-3
    Уважаемые Коллеги.не обижайте пожалуйста наших израильских коллег,пускай система все таки заступит на дежурство. hi
    79807420129
    1. СТАРПЕР Вчера, 17:37
      Цитата: 79807420129
      В Израиле заступила не дежурство система ПРО Arrow-3
      Уважаемые Коллеги.не обижайте пожалуйста наших израильских коллег,пускай система все таки заступит на дежурство. hi

      Никто их не обижает... Просто нервные они какие то стали в последнее время! Все правильно, нужно защищаться и денег не жалеть..Договариваться ,это не в их правилах "гордость и кровь" не позволяет.. bully
      СТАРПЕР
      1. тол100в Вчера, 18:27
        Цитата: СТАРПЕР
        Все правильно, нужно защищаться и денег не жалеть.

        Вот они их и не жалеют! Что такое лобби? Это умеющий договариваться еврей! А вот чей лоббист, американский или израильский, пускай сами выясняют.
        тол100в
      2. rasputin17 Вчера, 18:28
        Справедливости ради одно маленькое замечание: - А с кем там договариваться? И на счет чего вообще договариваться?
        Израиль не будет менять своей политики и изменять своим интересам поскольку они даже выше международных правовых норм которые он игнорируеткак и саму организацию ООН после вынесения резолюции по аккупированным территориям и их незаконной застройке.
        А арабский мир на фоне этих событий не хочет идти на унизительные для себя уступки понимая что если сейчас прогнуться то их будут нагибать постоянно! hi
        rasputin17
        1. СТАРПЕР Вчера, 19:58
          Цитата: rasputin17
          А арабский мир на фоне этих событий не хочет идти на унизительные для себя уступки понимая что если сейчас прогнуться то их будут нагибать постоянно!

          Да арабский мир уже не раз нагнули и кровью заливают (грабя безбожно) ..Вот Россия впряглась, понимая что выгод мы там не получим ...Но такая натура у нас ! Идем на Вы(как в песне поется)))...И ведь добъемся своего и никто нам не помешает, даже Израиль (со своими дорогими системами и сша с армадой АУГ) Стыдно господа защищаться таким оружием дорогим ...Вы просто боитесь подсознательно за то что натворили ! Имеете право на защиту , никто не спорит.. hi И все же страхом от вас веет...Я чую! soldier
          СТАРПЕР
          1. rasputin17 Вчера, 21:12
            На прямую военную анрессию относительно России никто не пойдет! Самоубийц нет! Но попытки втягивать Россию во всякие свары и гнилые базарвокзалы будут продолжаться что бы измотать ее ресурсы и при этом поднимать градус русофобии среди мирового сообщества и поливание грязью со страниц мировых СМИ не остановятся! Вся проблема что СИЛЬНАЯ РОССИЯ никому не нужна! И хоть Трамп сейчас поет завтра он залает цепным псом демократии! Уже сейчас его риторика уже начала меняться а завтра после вступления в должность он откажется от всего сказанного снимет эту маску а сним и вся его свора!!! hi
            rasputin17
        2. teder Вчера, 21:11
          Цитата: rasputin17
          для себя уступки понимая что если сейчас прогнуться то их будут нагибать постоянно!

          так их зраиль и так нагибали постоянно , теперь правда реалии изменились и они нагибают друг-друга.
          Но в этом есть плюс.
          Это первая война в которой точно победят арабы. laughing
          teder
          1. rasputin17 Вчера, 21:35
            Это первая война в которой точно победят арабы. laughing


            ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА!!!!!! laughing Базару НЕТ!!!!
            Как и мазгов порой!! Я не испытываю любви к евреям но и порой не могу понять откровенно тупых выходок арабов! Да вот к стата недавно второго дня подросток кинул камень в вооруженных израильских солдат! belay Ну посудите сами без эмоций это нормально??? Здравый смысл подсказывает что нет! Это на уровне примата из зоосада! Так вот благодаря такому мышлению их и дальше будут нагибать! Поскольку у арабского мира нет общей идеи а есть только междуусобицы на религиозной почве! Вечный вопрос кто правоверней суниты или шииты!! А со стороны те же евреи будут подогревать этот многовековой конфликт сталкивая их лбами и добевать оставшихся! А им только и остается что обстреливать израиль обрезками канализационных труб типа это крутые ракеты оружие возмездия и кидаться камнями и палками в хорошо вооруженных экипированных солдат израиля!! hi
            rasputin17
  3. Скептик-Самоучка Вчера, 17:18
    Есть спецы, которые могут расшифровать ТТХ в понятный для большинства людей язык?
    Скептик-Самоучка
    1. Комментарий был удален.
    2. opus Вчера, 21:33
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Есть спецы, которые могут расшифровать ТТХ в понятный для большинства людей язык?

      простите,а ЧЕГО "расшифровывать"?
      Где в статье "ТТХ"? Вы о чём? Вы о ТТХ Чувакина спросите...

      Ну если интересно


      Заступила на опытно -боевое дежурство 16(+/-) января 2017
      Спонсорская помощь СШа на всех "стрелков" по годам:

      1.Брошура IAI
      http://www.iai.co.il/sip_storage/FILES/7/38867.pd
      f
      2. Arrow 3 перехватчик способен на экзо-атмосферный перехваты на дальности до 2400 км
      3. Arrow 3 двухступенчатая ракета ,способная на экзо-атмосферном участке перехватить маневрирующую цель,может быть использован в качестве противоспутникового оружия.
      4. Arrow 3 был разработан Israel Aerospace Industries и Boeing. На лицо,как говорится ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ (см.п.2) Режима контроля над ракетными технологиями(CRMT)
      5. По массо-габаритным ха-кам, судя по п.4 Arrow3 это
      Boeing COTS

      без первой ступени ATK GEM-40VN(ATK Thiolol's)

      , на основании второй ступени Boeing COTS с ДУ от Pratt & Whitney и с модифицированным соплом и увеличенной третьей ступенью с ДУ от Pratt & Whitney или ATK Thiolol's
      соответственно
      64-kg Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) - 30% = 45 кг

      Читать
      “Arrow Weapon System (AWS)"
      opus
  4. Товарищ Ким Вчера, 17:18
    100 км. Это уже серьезно.
    Жаль нет других характеристие ноаого комплекса.
    Товарищ Ким
    1. Асадулла Вчера, 17:44
      Жаль нет других характеристие ноаого комплекса.


      А зачем вам? Читайте вот это:

      Израиль считает свою систему ПРО одной из самых эффективных в мире, способной уничтожать до 100 % вражеских ракет.


      laughing И не надо других характеристик, сказали 100% значит так оно и есть. Но могу раскрыть страшный секрет этих чудесных ракет, вместе с шариками и роликами, из б\ч этой ракеты вылетают так же наноаароны, они по ночам мажут ракетчиков зубной пастой и пёхом уходят по пустыне приплясывая семь-сорок, радуясь победе.....
      Асадулла
      1. Pyjama Вчера, 20:09
        Цитата: Асадулла
        И не надо других характеристик

        Если Вам это -"«Главным отличием Arrow-3 от предыдущих моделей (Arrow-2 и Arrow-1) является боеголовка, поражающая цели кинетическим ударом." ни о чем не говорит это ваши проблемы.
        Pyjama
    2. kapitan92 Вчера, 21:15
      Цитата: Товарищ Ким
      100 км. Это уже серьезно.
      Жаль нет других характеристие ноаого комплекса.

      ТТХ на ракету естественно не найдем.

      Длина ракеты 7м, диаметр 800мм, высота поражения 100км.
      В комплекс Arrow-3 входит усовершенствованная РЛС Super Green Pine (разработанная фирмой «Elta Electronic Industries») с активной фазированной антенной решеткой. Данный радар значительно увеличил вероятность раннего обнаружения и уничтожения ракет противника. Также система сопряжена с РЛС AN/TPY-2, работающей в X-диапазоне (размещена на юге Израиля).

      http://eizvestia.com/armiya/full/144-protivoraket
      nyj-kompleks-arrow-3-izrail-ssha
      kapitan92
      1. kapitan92 Вчера, 21:18

        Стоимость Arrow-3 составляет около 2-3 миллионов долларов, а вся программа разработки и поставки на вооружение Arrow 3 — 700-800 млн. долларов. И хотя комплекс Arrow-3 разрабатывается для безопасности Израиля, есть информация о возможной продаже системы иностранным покупателям.
        kapitan92
  5. Рабинович Вчера, 17:24
    Хорошее оружие, кругом дикие хищники нужна защита от них.
    Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.
    Рабинович
    1. Yeraz Вчера, 17:36
      Цитата: Рабинович
      Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

      эмм я думаю это будет слишком.Зачем Израилю ракеты летящие например до Бразилии или в другие страны в том континенте.Надо иметт в наличии то,что долетит до нынешних и возможных противников.
      Yeraz
    2. Юра Вчера, 17:38
      Цитата: Рабинович
      Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

      Это что, про удар по Вашингтону? belay Не ну вы и кровожадный. laughing
      Юра
    3. Vita VKO Вчера, 17:38
      Цитата: Рабинович
      Но нужно и наступательное оружие

      Наступательного оружия у Израиля хватает, есть даже ядерное. А вот возможности безнаказанно бомбить и обстреливать соседей пока мало. Ввод Arrow-3 и поставки F-35 существенно повысят возможности израильских военных безнаказанно наносить удары под видом борьбы с терроризмом. .
      Vita VKO
      1. Wiskar Вчера, 17:50
        Всё удары Израиля по соседям как раз таки за дело - то есть за террор и агрессию против Израиля .
        Wiskar
        1. Асадулла Вчера, 18:04
          Всё удары Израиля по соседям как раз таки за дело - то есть за террор и агрессию против Израиля .


          Как насчет уничтожения иранских ученых атомщиков?
          Асадулла
          1. Алло Вчера, 18:07
            Цитата: Асадулла
            Как насчет уничтожения иранских ученых атомщиков?

            А это был Израиль?
            Убийцы вроде как не пойманы и флагами не размахивали во время убийства wink
            Алло
            1. Асадулла Вчера, 18:21
              А это был Израиль?
              Убийцы вроде как не пойманы и флагами не размахивали во время убийства wink


              Ну и мы не в суде выступаем....ответка была почему то по катарским героям плаща и кинжала. Они ведь тоже, как бы к Израилю, никакого отношения? wink Могу только констатировать, что именно это, послужило кислой реакции политической элиты в мире. Вроде Иран, Катар, СА, свои какие то дела, и вдруг холодная волна по Израилю.....может это, а может еще "что то" подействовало, но практика такого рода прекратилась.
              Асадулла
        2. SergeBS Вчера, 20:54
          Очень интересно. А захват Иерусалима "мирными жителями Израиля" - это было не агрессия?
          Или Голанские высоты - их захват?
          Т.е. в переводе на нормальный язык: "когда Израиль захватывает ЧУЖИЕ территории - это оборона, а вот когда эти территории пытаются отвоевать обратно - это агрессия". Мило. Только с учетом, что треть территории накрывается с моря огнем артиллерии линкоров, чрезмерно самонадеянно...
          Снарядам "Стальной купол" пофиг.
          SergeBS
          1. Алло Вчера, 22:17
            Очень интересно. А захват Иерусалима "мирными жителями Израиля" - это было не агрессия?
            Или Голанские высоты - их захват?

            Агрессия?Очень интересно Калининград тоже агрессия?Вы так договоритесь до того что Калининград не Россия wink
            Алло
            1. SergeBS Вчера, 22:51
              Цитата: Алло
              Вы так договоритесь до того что Калининград не Россия

              Да ну? Опять виляние пейсами? Калининград после ВОВ стал русским. Границы БЫЛИ утверждены. А когда Иерусалим стал еврейским? Не ПОСЛЕ того, как границы Израиля и особый статус Иерусалима были утверждены, но "богоизбранной нации" хотелось много на халяву?
              Про Голанские высоты с поселенцами - вообще отдельная тема. Даже ООН - на корню США подчиненная (только вето от ОСОБОГО бандитизма спасает) - признала ПОЛНЫЙ беспредел от обрезанцев. А они гордо раздвинули пальцы - "нам насрать, нам ХОЦЦА". Халявное - впрок не пойдет. Станут обрезанцы отрезанцами, как ни вооружай весь молодняк и рекламируй супер-пупер системы а-ля "Стальной купол".
              SergeBS
              1. Алло Вчера, 23:30
                Цитата: SergeBS
                Калининград после ВОВ стал русским

                Вот именно,а Иерусалим и Голаны после Шестидневной войны,чувствуете сходство?
                Границы БЫЛИ утверждены.

                Границы были признаны международным сообществом вы хотите сказать,все так.Правда недавно был прецедент с одной большой страной и одним небольшим полуостровом и мировое сообщество до сих пор возмущается,но думается мне большая страна продолжает ложить с прибором на это сообщество.
                Теперь же возвращаясь к итогам Шестидневной войны думаю вам понятно мнение Израиля и большинства израильтян относительно Иерусалима и Голан. А мировое сообщество пусть возмущается такая у них работа.
                hi
                Алло
      2. тол100в Вчера, 18:33
        Цитата: Vita VKO
        повысят возможности израильских военных безнаказанно наносить удары под видом борьбы с терроризмом. .

        Самое страшное, что под девизом борьбы с терроризмом, главный террорист -СГА, разжигает все новые и новые войны! А где начинают затухать, то там подливают солярочки и напалма!
        тол100в
    4. СТАРПЕР Вчера, 17:43
      Цитата: Рабинович
      Хорошее оружие, кругом дикие хищники нужна защита от них.
      Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

      Грозное заявление, пытался найти на карте Израиль laughing ...У нас любой район больше в разы.))))
      СТАРПЕР
      1. Wiskar Вчера, 17:54
        Цитата: СТАРПЕР
        пытался найти на карте Израиль


        О, не прошло и пару десятков лет и сотен ваших комментариев про Израиль и против него и вы, наконец, попытались найти Израиль на карте и узнали, где он находится lol .
        Wiskar
        1. UralЧел Вчера, 18:03
          [quote=Wiskar]наконец, попытались найти Израиль на карте и узнали, где он находится .[/quote]
          good
          [quote=Wiskar][quote=СТАРПЕР]пытался найти на карте Израиль [/quote]

          О, не прошло и пару десятков лет и сотен ваших комментариев про Израиль и против него и вы, наконец, попытались найти Израиль на карте и узнали, где он находится lol

          уел он вас СТАРПЕР hi
          UralЧел
          1. СТАРПЕР Вчера, 18:41
            [quote=UralЧел][quote=Wiskar]наконец, попытались найти Израиль на карте и узнали, где он находится .[/quote]
            good
            [quote=Wiskar][quote=СТАРПЕР]пытался найти на карте Израиль [/quote]

            О, не прошло и пару десятков лет и сотен ваших комментариев про Израиль и против него и вы, наконец, попытались найти Израиль на карте и узнали, где он находится lol

            уел он вас СТАРПЕР hi[/quote]
            laughing laughing Вот зараза четко подколол...)))) Ну языки у вас мужики у многих...Нужно быть всегда начеку..! laughing Все опять смех распирает.. crying
            СТАРПЕР
    5. Алло Вчера, 17:55
      Цитата: Рабинович
      Хорошее оружие, кругом дикие хищники нужна защита от них.
      Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

      Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??
      Алло
      1. Юра Вчера, 18:02
        Цитата: Алло
        Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??

        Опаньки, интересно, а кого из этих двух товарищей вы сейчас сдали? laughing
        Юра
        1. 79807420129 Вчера, 19:25
          Цитата: Юра
          Опаньки, интересно, а кого из этих двух товарищей вы сейчас сдали?

          Как кого Михана Рабиновича. good
          79807420129
          1. Юра Вчера, 20:06
            Цитата: 79807420129
            Как кого Михана Рабиновича

            Я под столом "ножками сучу от смеха", подождите "щас" икота пройдёт вылезу! good hi
            Юра
      2. СТАРПЕР Вчера, 20:04
        Цитата: Алло
        Цитата: Рабинович
        Хорошее оружие, кругом дикие хищники нужна защита от них.
        Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

        Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??

        Нет ...))) На Красмаша похож... bully Кто то просто прикалывается...и зря negative ! На таких темах и так напряженность постоянная.. Не нужны эти провокации!
        СТАРПЕР
        1. Dym71 Вчера, 22:01
          Цитата: СТАРПЕР
          Нет ...))) На Красмаша похож...

          Ага, как же, на Красмаша, Рабинович ниже по ветке комментарий выложил - "придётся рубить" laughing это в твоём стиле, Виталий yes если бы он добавил сакраментальную фразу - "без обиды, мужики..." , то я бы даже не сомневался что ты освоил вход на ВО через израильский сервер bully
          Dym71
      3. ssergn Вчера, 20:11
        Цитата: Алло
        Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??


        Не-а. wassat
        У него Старпер родственник. laughing
        ssergn
      4. Dym71 Вчера, 20:59
        Цитата: Алло
        Цитата: Рабинович
        Хорошее оружие, кругом дикие хищники нужна защита от них.
        Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

        Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??

        Вот это перл!!! +100500, давно так не хохотал, нет слов, в десяточку! wassat
        Dym71
    6. просто экспл Вчера, 20:17
      пока что ответное оружие нужно арабам , а не вам .
      просто экспл
  6. Zaurbek Вчера, 17:29
    Позиция Израиля изначально проигрышная. Территория маленькая. Рано или поздно Иран дойдет до маневрирующих боеголовок и КР (пакистан вовсю испытывает копию томогавка). Думаю, персы с Евреями договорятся в итоге.
    Zaurbek
    1. Yeraz Вчера, 17:37
      Цитата: Zaurbek
      Думаю, персы с Евреями договорятся в итоге.

      Не договорятся,так развалят Иран.
      Yeraz
      1. Zaurbek Вчера, 18:44
        Пока Азербайджан этому активно помогает...Осталось авиабазу Израиля открыть...
        Zaurbek
        1. Yeraz Вчера, 19:18
          Цитата: Zaurbek
          Пока Азербайджан этому активно помогает...Осталось авиабазу Израиля открыть...

          слово активно тут лишнее.Азербайджан с Ираном не на том уровне отношений,чтобы Азербайджан мог себе позволить [/b]активно[b]против Ирана действовать.
          Да и надобности в этом нет.Иран понизил свои аппетиты,сильно не бычил на Азербайджан по поводу разгона и задержания многих в Нардаране.В начале и середины 2000-х Азербайджан не посмел такое сделать.
          И по коридору север-юг договорились.
          Отношение скорее нейтральные.
          Yeraz
          1. Zaurbek Вчера, 19:19
            А с Израилем.... договор на базирование авиации?
            Zaurbek
  7. Wiskar Вчера, 17:33
    сирийские "Скад" и ливанские "Фатах-110".


    Для это подходит вроде и Праща Давида
    Wiskar
    1. Zaurbek Вчера, 17:36
      технологии и химия порохов развивается...Технологии есть в открытом доступе, инженеров можно пригласить на хорошую зарплату.
      Zaurbek
  8. Асадулла Вчера, 17:37
    перехватывать на заатмосферных высотах такие баллистические ракеты как иранские "Шихаб", сирийские "Скад" и ливанские "Фатах-110".


    Странно, эти ракеты не летают на таких высотах.....плюс Шахаб-3 меняет баллистическую траекторию после "засветки". Саджил так же "скидывает" б\ч. Может евреи собираются спутники сбивать? Только чьи?
    Асадулла
    1. Muvka Вчера, 17:45
      Спутники так низко не летают. Минимум 180 км, вроде.
      Muvka
      1. Асадулла Вчера, 18:00
        Спутники так низко не летают.


        Кто его знает, кто там в перигее опустится над землей обетованной smile
        Асадулла
  9. Громобой Вчера, 17:39
    «Оборонный пояс страны состоит из 3-х эшелонов противоракетной защиты (ближнего, среднего и дальнего радиусов действия), каждый из которых частично перекрывает зону ответственности других систем.
    Малые размеры страны это не всегда плюс для израильтян,но конкретно в данном случае это несомненный плюс.Можно действительно накрыть страну достаточно надёжным куполом для вражеских ракет.Одиночные и несколько групповых целей такая система не пропустит,а если враг более массированно захочет пробить такую оборону,то очень вероятно что израильская разведка вскроет такой замысел и ударит на этапе развёртывания уже своими ракетами и рейдами авиации.В особо тяжёлом случае подключится США как стратегический союзник.
    Нам их система ПРО конечно не угрожает,но вот Ирану есть о чём призадуматься,т.к. их ракетный удар Израиль сможет отразить,а значит у противников Ирана открывается больше возможностей для действий.
    Громобой
    1. Юра Вчера, 17:50
      Цитата: Громобой
      но конкретно в данном случае это несомненный плюс.Можно действительно накрыть страну достаточно надёжным куполом для вражеских ракет

      Тоже подумал об этом прочитав новость, и они довольно успешно решают эту проблему.
      Юра
  10. лысова Вчера, 17:39
    " Главным отличием Arrow-3 от предыдущих моделей (Arrow-2 и Arrow-1) является боеголовка, поражающая цели кинетическим ударом. " В чём преимущество кинетического удара? Это же контакт с целью. Может из за того что это уже граница атмосферы с космосом( 100 км ) ? То есть цели движущиеся безвоздушном пространстве ? Не совсем ясно.
    лысова
    1. Юра Вчера, 17:58
      Цитата: лысова
      В чём преимущество кинетического удара? Это же контакт с целью

      Контакт с целью - говорит о высоком уровне технологии наведения, относительно небольшая боевая часть позволяет позволяет увеличить радиус действия ракеты, по сравнению с ракетами со взрывной боевой частью или разделяющейся на более мелкие, и потом прямое попадание это гарантированное уничтожение. Примерно так всё это я себе представляю, хотя это надо послушать сведущих людей.
      Юра
      1. лысова Вчера, 18:11
        Согласен. Ну ведь и осколки ( направленного действия)с обычной боевой части, та же самая кинетическая энергия ( только сектор поражения больше). Надо послушать других.
        лысова
        1. лысова Вчера, 18:29
          Ух и ужасная это вещь для космоса, там и так мусора, как грязи.
          лысова
  11. Мар.Тира Вчера, 17:49
    Цитата: meshorer
    2 лимона денег за 1 ракету. Вундервафля и распилбабла. То ли дело С-400...

    "Израиль считает свою систему ПРО одной из самых эффективных в мире, способной уничтожать до 100 % вражеских ракет". А что нибудь в мире есть эффективнее, самого эффективного Израильского ПВО?
    Мар.Тира
    1. Muvka Вчера, 17:52
      Эффективнее этого только бизнес Порошенко. Как растет его состояние, пока он на посту.....
      Muvka
  12. СТАРПЕР Вчера, 17:54
    Такие тоже сбивать будут...? А если их пару тыс. выпустят одновременно (с разных сторон..))))

    Зря Израиль так высокомерно относится к окружающим его арабским странам...Все же договариваться нужно пытаться! Даже если вы сделаете сферу над страной из "ракетонепробиваемого" стекла, это вас не спасет ,если вы продолжите себя вести агрессивно и презрительно к окружающим вас народам..Думайте! hi
    СТАРПЕР
    1. Großer Feldherr Вчера, 18:43
      Кассам такой боеприпас, который летит не по конкретной цели, а лишь в примерном направлении врага, поэтому не нужно всех сбивать, для того же "железного купола" нет больших проблем вычислить те немногие ракеты, которые могут причинить материальный ущерб и лишь в них пустить противоракеты.
      Все в еврейских традициях, с прицелом на экономию и даже выгоду.
      Großer Feldherr
    2. rasputin17 Вчера, 18:44
      Да неее! Этим набором канализационных труб их уже не испугать! Все же их Железный купол весьма эффективен в этом плане. Единственное если какие нибудь ушлепки не начнут в боевую часть пихать вместо взрывчатки иные компоненты в виде химии или бактерий, а то еще и грязный ЯБ. Войной эти проблемы не решить! Нужно все таки договариваться. hi
      rasputin17
  13. Мар.Тира Вчера, 17:54
    Цитата: Muvka
    Эффективнее этого только бизнес Порошенко. Как растет его состояние, пока он на посту.....

    Как это относится к ПВО Израиля?Он им платит что ли?
    Мар.Тира
    1. Muvka Вчера, 19:03
      А вы учитесь читать не только комментарии, но и пользоваться стрелочкой, которая указывает на тот комментарий, на который этот комментарий был ответом.
      Muvka
  14. Рабинович Вчера, 18:07
    Цитата: СТАРПЕР
    пытался найти на карте Израиль

    Главное не размер. Огромный СССР пытался уничтожить Израиль , в результате сам развалился...
    Рабинович
    1. kirieeleyson Вчера, 18:18
      wassat wassat wassat
      ШТААА?)))))
      Огромный СССР пытался уничтожить Израиль

      Жертва ЕГЭ?)) СССР был инициатором СОЗДАНИЯ Израиля, лапоть.
      kirieeleyson
      1. профессор Вчера, 18:29
        Цитата: kirieeleyson
        СССР был инициатором СОЗДАНИЯ Израиля, лапо

        Инициатором? Однозначно ЕГЭ. lol
        профессор
        1. kirieeleyson Вчера, 19:20
          о, Проф тут как тут. Нескромный вопрос - Герцля читали, особенно его упор на подоплеку событий, послужившей началу "первой алии"? Бунд и его влияние на полит процесс в Лиге?
          Британия не выполнила мандат от Лиги Наций и лишь решение отца народов поставило точку в решении ООН по Палестине. Сохранилась и реплика:
          «Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счете британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке»

          и вот странное дело, но спустя много лет все произошло именно так, как сказал "терран". Да и принималось решение не из любви к "богоизбранным рабам", а исходя из понятных геополитических стремлений.
          kirieeleyson
          1. профессор Вчера, 19:44
            Цитата: kirieeleyson
            «Давайте согласимся с образованием Израиля.

            Ну слава Б-гу. Джугашвили не "создал", не "инициировал", а лишь "согласился" со свершившимся фактом. Вон Сирия не согласилась к примеру. Что-то изменилось? fellow
            профессор
            1. kirieeleyson Вчера, 19:58
              Проф, заметьте, я не писал что СССР был единственным инициатором этого процесса, здесь основным "педалистом" был Трумен, если не ошибаюсь.
              Если бы Сталин отверг решение по обеспечению политического цейтнота для Британии по данному вопросу, то государство Израиль был бы всего лишь "очагом национальных групп", и болтались бы как НКР в пространстве, арабы вас так просто бы не отпустили из клещей. С этим нужно согласиться, так как это решение было сложным и для Сталина, приходилось ломать особо идеологических маньяков из собственной среды.
              kirieeleyson
              1. профессор Вчера, 20:22
                Цитата: kirieeleyson
                Проф, заметьте, я не писал что СССР был единственным инициатором этого процесса, здесь основным "педалистом" был Трумен, если не ошибаюсь.

                Инициаторами были евреи, а остальные если не мешали, то уж точно не помогали.

                Цитата: kirieeleyson
                Если бы Сталин отверг решение по обеспечению политического цейтнота для Британии по данному вопросу, то государство Израиль был бы всего лишь "очагом национальных групп", и болтались бы как НКР в пространстве, арабы вас так просто бы не отпустили из клещей. С этим нужно согласиться, так как это решение было сложным и для Сталина, приходилось ломать особо идеологических маньяков из собственной среды.

                Плохо у вас с историей. Согласился бы Джугашвили или нет ничего бы не изменилось. Британия сложила с себя мандат и этим "воспользовались" евреи ПРОВОЗГЛАСИВШИЕ о создании государства Израиль. фактически институты государственной власти были созданы за долго до этого и Джугашвили только мешал их созданию. У меня есть статья об этом. hi
                профессор
                1. kirieeleyson Вчера, 20:41
                  О, какие пафосные речи, стареете, Проф?
                  Что касается решения и инициатив: никто бы евреев и спрашивать не стал, что там они (вы) хотите, есть недавно созданная организация ООН (на тот момент), политический вес (измерялся в десятках дивизий и даже папа римский здесь никто и звать его никак). стран участниц. Что то я не припомню, что бы там был Израиль среди них. Далее, Британия не могла применить собственную власть, кроме военной, на что ей было прямо сказано - будете инициатором войны, выгоним и из ООН и через пролив придем в гости. Не скрою, такие "кровожадные" планы были, нужна была весомая причина. Британии нечего было противопоставить, так как основной союзник - САСШ был "за" и обеими руками. Провозглашать можно чего угодно, это к адвентистам седьмого дня, главное - геополитические реалии и сила.
                  Инициаторы - да, евреи. Точнее - "великий еврей", если уж быть точнее - Бен Гурион. hi
                  kirieeleyson
                  1. профессор Вчера, 23:18
                    Цитата: kirieeleyson
                    Что касается решения и инициатив: никто бы евреев и спрашивать не стал, что там они (вы) хотите, есть недавно созданная организация ООН (на тот момент), политический вес (измерялся в десятках дивизий и даже папа римский здесь никто и звать его никак). стран участниц. Что то я не припомню, что бы там был Израиль среди них.

                    Плохо у вас с историей. Евреи сами создали все атрибуты государственности не смотря на запреты и преследования. Ни у кого разрешения не спрашивали в том числе и у Джугашвили который решил на ДВ построить альтернативы Израилю, да ничего у него не вышло.

                    Цитата: kirieeleyson
                    Далее, Британия не могла применить собственную власть, кроме военной, на что ей было прямо сказано - будете инициатором войны, выгоним и из ООН и через пролив придем в гости. Не скрою, такие "кровожадные" планы были, нужна была весомая причина. Британии нечего было противопоставить, так как основной союзник - САСШ был "за" и обеими руками. Провозглашать можно чего угодно, это к адвентистам седьмого дня, главное - геополитические реалии и сила.

                    Опять мимо. Британия и вешала и расстреливала и в тюрьмы сажала создателей Израиля. Однако против свершившегося факта- образования Израиля- она ничего противопоставить не могла. Бойцы сопротивления её изрядно подсщипали.

                    Цитата: kirieeleyson
                    Инициаторы - да, евреи. Точнее - "великий еврей", если уж быть точнее - Бен Гурион.

                    Снова мимо. Бен-Гурион лишь присоединился к уже бурлящему процессу и возглавил его финальные фазы. До него было много лидеров ешува.
                    профессор
                    1. Parsec Вчера, 23:24
                      Цитата: профессор
                      Евреи сами создали все атрибуты государственности не смотря на запреты и преследования.

                      Таких в истории было много. Атаман Грициан Таврический вон свою валюту печатал.
                      Цитата: профессор
                      Ни у кого разрешения не спрашивали в том числе и у Джугашвили который решил на ДВ построить альтернативы Израилю, да ничего у него не вышло.

                      Еврейская АО образована в 1934 году, за четырнадцать лет до Израиля. Какая альтернатива, очнитесь, вы не на солдатской словесности для бедуинов.
                      Parsec
                    2. Parsec Вчера, 23:33
                      Цитата: профессор
                      Однако против свершившегося факта- образования Израиля- она ничего противопоставить не могла

                      Сначала была резолюция ООН, через полгода англичане вывели войска, а вот на следующий день провозглашен Израиль. Свершившийся факт, пощипали они... Англичане с их колониальным опытом и невнятные борцы в пустынной местности - ай, бросьте.
                      Parsec
                    3. Parsec Вчера, 23:41
                      Цитата: профессор
                      Евреи сами создали все атрибуты государственности

                      Женщина: Где мои шесть лет? У меня было все - муж, дети, магазин...
                      Parsec
                2. saturn.mmm Вчера, 23:38
                  Цитата: профессор
                  фактически институты государственной власти были созданы за долго до этого и Джугашвили только мешал их созданию. У меня есть статья об этом.

                  А у меня мультик
                  .
                  1949 г
                  saturn.mmm
                  1. voyaka uh Сегодня, 01:15
                    Прикольный мультик! Спасибо.
                    voyaka uh
        2. Zaurbek Вчера, 21:53
          Инициатором ЕАО,так точнее и был "ЗА" создания Израиля. ЕАО, кстати, функционирует и ждет если, что........
          Zaurbek
    2. МПК105 Вчера, 18:23
      Это когда пытался?
      МПК105
    3. Parsec Вчера, 18:46
      Цитата: Рабинович
      Огромный СССР пытался уничтожить Израиль , в результате сам развалился...

      Ну как над вами такими не смеяться...
      Parsec
  15. профессор Вчера, 18:21
    и ливанские "Фатах-110".

    Против ливанских Фатех? Ну давайте тогда сразу из пушки по воробьям. Что стало с ВО? Перепечатывают глупости. Кто автор? Мы требуем автора в студию. wassat

    профессор
  16. Рабинович Вчера, 18:22
    Цитата: Алло
    Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??

    Не знаю про кого вы. Я тут сам по себе. Давно читал сайт но не писал ничего, потом вот решил сделать карточку.

    Цитата: kirieeleyson
    СССР был инициатором СОЗДАНИЯ Израиля

    Чтобы потом пытаться его уничтожить и всех евреев в 60-70-х ?
    Рабинович
    1. Parsec Вчера, 18:48
      Цитата: Рабинович
      Чтобы потом пытаться его уничтожить и всех евреев в 60-70-х ?

      А нет. На первый взгляд просто д у р а к, а в реале психически больной человек.
      Parsec
    2. kirieeleyson Вчера, 20:30
      У Вас серьезный пробел в образовании, в частности - истории, причем истории СССР, как ни странно звучит. Здесь не полит арена для дебатов, но указать оппоненту на откровенную глупость - святое дело) Причем, в этом случае я имею право вас чуть чуть оскорбить, лапоть. Так исторически сложилось..
      kirieeleyson
  17. sabakina Вчера, 18:36
    Что-то огня многовато. Такое ощущение, что взлетает не ракета ПРО, а Н-1 на Луну стартует.
    sabakina
    1. СТАРПЕР Вчера, 18:55
      Цитата: sabakina
      Что-то огня многовато. Такое ощущение, что взлетает не ракета ПРО, а Н-1 на Луну стартует.

      Это думаю специально такой эффект евреи придумали ...Чтобы больше огня и грохота было на весь Ближний восток..Арабов так отпугивают! laughing
      Эх России бы проблемы такие, и денег столько...Мы бы и без ракет разобрались с арабами! А Израиль страна специфическая , интересно за ними наблюдать... bully Что они еще придумают...?
      СТАРПЕР
    2. Dan4eG Вчера, 19:43
      а вот тут чуть меньше огня было

      рузультат на лицо
      Dan4eG
      1. sabakina Вчера, 21:27
        А чё? В Израиле ракеты на старте никогда не падали? wink
        sabakina
        1. Dan4eG Вчера, 22:35
          так эпично,нет!
          Dan4eG
        2. лысова Вчера, 22:37
          Кому приятно говорить об этом. Какое может быть развитие без падений. Стартовое топливо разное. А вот на фото в статье пусковая установка, что то великовата, чуть ли не стационар. Интересно узнать время развёртывания этого автоприцепа и доп. оборудования, до готовности к пуску.
          лысова
      2. Zaurbek Вчера, 21:54
        пороховой заряд.....
        Zaurbek
        1. sabakina Вчера, 22:21
          Что пороховой заряд? Сырой порох был? belay
          sabakina
          1. Zaurbek Вчера, 22:26
            если ракета подпрыгнула, то порох нормальный. Не включился двигатель.... Мы с Миномета так стреляли "Василек" кассету вставили -2 выстрела-3 нет и загорелся...крики такие же и все по кустам....А тут ракета.
            Zaurbek
  18. Москаль 55 Вчера, 18:39
    Цитата: Рабинович
    Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

    Цитата: Рабинович
    Огромный СССР пытался уничтожить Израиль , в результате сам развалился...


    Вот такие жили в СССР Рабиновичи...
    Москаль 55
    1. СТАРПЕР Вчера, 18:56
      Цитата: Москаль 55
      Цитата: Рабинович
      Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

      Цитата: Рабинович
      Огромный СССР пытался уничтожить Израиль , в результате сам развалился...


      Вот такие жили в СССР Рабиновичи...

      Они и сейчас живут, но тихо...
      СТАРПЕР
      1. taypan Вчера, 20:02
        Москаль 55.сегодня 18:39.Вот такие жили в СССР Рабиновичи. Да жили,были стоматологи,адвокаты,гинекологи.Шахтеров среди них почему то не было.А сейчас кого больше всех на Российском ТВ.Каждый день говорильня у соловьева.Языками то чесать они мастера.Вот такие вот Рабиновичи.Ширли-Мырли.
        taypan
        1. stalkerwalker Вчера, 20:22
          Цитата: taypan
          Шахтеров среди них почему то не было.А сейчас кого больше всех на Российском ТВ.Каждый день говорильня у соловьева.Языками то чесать они мастера

          Зато интересно послушать....
          bully
          Вот намедни нашёлся "обиженный" на советскую власть - "знаток" Барщевский. Добрался наконец-таки до микрофона, щоб пожаловаться на "всю ивановскую", дескать в МГУ не пустили, колбасы, мохера и прочих советских ништяков из закрытых распределителей не получал....Оказывается, что страдает всю свою жизнь от отсутствия справедливости. Правда не уточнил где именно - то ли в СССР, то ли в России, а может и в Израиле...
          fellow
          stalkerwalker
          1. Dym71 Вчера, 21:15
            Цитата: stalkerwalker
            Вот намедни нашёлся "обиженный" на советскую власть - "знаток" Барщевский. Добрался наконец-таки до микрофона, щоб пожаловаться на "всю ивановскую", дескать в МГУ не пустили, колбасы, мохера и прочих советских ништяков из закрытых распределителей не получал....

            Противно слушать было это брехло с наглой рожей вчера у Соловьёва, свинья он после этого.
            Dym71
  19. Старый26 Вчера, 18:47
    Цитата: Асадулла
    Странно, эти ракеты не летают на таких высотах.....плюс Шахаб-3 меняет баллистическую траекторию после "засветки". Саджил так же "скидывает" б\ч. Может евреи собираются спутники сбивать? Только чьи?

    Интересно, а на каких высотах летают эти ракеты?
    Шехаб-3 меняет траекторию после засветки? Это как? Что, старый советский "Скад" уже стал управляемым по курсу, высоте?
    Ну и что, что, как вы говорите "Саджил" скидывает (интересная терминология) БГ? Что противоракеты предназначены только для поражения ракет, а не боеголовок?
    Старый26
  20. doubovitski Вчера, 19:17
    Цитата: Алло
    Цитата: Рабинович
    Хорошее оружие, кругом дикие хищники нужна защита от них.
    Но нужно и наступательное оружие чтобы ответный удар мог быть нанесён в любую точку планеты.

    Уважаемый Рабинович вы не родственник Михана часом??

    Сели бы на велосипед и съездили в гости. Чаю попить и повспоминать советское пионерское прошлое....
    doubovitski
  21. Старый26 Вчера, 19:29
    Цитата: sabakina
    Что-то огня многовато. Такое ощущение, что взлетает не ракета ПРО, а Н-1 на Луну стартует.

    Нормальное количество огня. Вероятнее всего старт на своих двигателях, а не "минометный", как у наших С-300
    Старый26
    1. sabakina Вчера, 21:30
      Нормальное? При такой нормальности, от пусковой установки запросто может остаться один пепел. Такой ракете нужен Гагаринский стартовый стол.
      sabakina
    2. лысова Вчера, 22:52
      У С-300 старт на сухом топливе, а у них видно, сразу на рабочем - жидкостном. На видео С-300 (аварийный пуск) не включился рабочий движок .
      лысова
  22. Мар.Тира Вчера, 19:33
    Цитата: Muvka
    А вы учитесь читать не только комментарии, но и пользоваться стрелочкой, которая указывает на тот комментарий, на который этот комментарий был ответом.

    А вы не пробовали цитировать комментарий,а не просто отвечать,что бы не получалось,что вы пишите предыдущему комментатору.Без обид,это лучше будет,как вы считаете?
    Мар.Тира
  23. кедр Вчера, 19:38
    Вершины технологического прогресса цивилизации завалены массой смертоносного оружия, сход лавины, которого неизбежен в силу установки на сокращение населения планеты. Израиль маленький по площади и может закрыть своё небо многократно, но не абсолютно. Прорыв и подрыв всего одной ЯБЧ в 100 Кт будет по последствиям не приемлем для жизни населения этой маленькой территории. Удар может быть нанесён не только ракетами, но и торпедами с ЯБЧ. Страна обладает вытянутой береговой линией. Вариантов много, но пусть верят в ПРО Arrow-3..
    "Блажен, кто верует..."
    кедр
    1. Вадим237 Вчера, 21:23
      "Прорыв и подрыв всего одной ЯБЧ в 100 Кт будет по последствиям не приемлем для жизни населения этой маленькой территории". Диактивацией территории будут заниматься, а через год уровень альфа, бета, гамма и нейтронного излучения уменьшится до нормы.
      Вадим237
  24. Usher Вчера, 19:56
    Так это защита от баллистических ракет, а как дела с низковысотными целями? Жалко, что Израиль не прищучат за незаконное хранение ядерного оружия, кто дал жидам такое оружие?
    Usher
  25. Рабинович Вчера, 20:05
    Цитата: Usher
    кто дал ж...м


    Давайте без оскорблений, это плохое слово.
    Рабинович
    1. taypan Вчера, 20:26
      Рабинович,а почему это плохое слово? В Польше,Чехии,называют вас так и ничего.Да и ваш соплеменник Арон Заави,тоже против ж... не имеет.А в русском народе есть генетическая память о...
      taypan
  26. СТАРПЕР Вчера, 20:18
    Что то Ватника нет..! Он бы сейчас причесал "друзей" , спокойно и с фактами...Я так не умею как он..))) Забанили или некогда..? Ватник...Прием, Ответь...! Профессор откинулся из бана , опять строит всех на сайте.. bully
    СТАРПЕР
    1. Удав КАА Сегодня, 00:10
      Цитата: СТАРПЕР
      Профессор откинулся из бана , опять строит всех на сайте..
      Виталя, ты серьезно? Мой "друг" Профессор сидел на бане??? В этаком интересном состоянии?
      Но у него около ника нет "боевого счета" как у меня.
      Странно, однако...
      Удав КАА
      1. Cat Man Null Сегодня, 00:21
        Цитата: Удав КАА
        Но у него около ника нет "боевого счета" как у меня

        - это, похоже, одна из новых "фич" сайта
        - я, например, Вашего "боевого счета" не вижу
        - зато отлично вижу свой fellow
        Cat Man Null
  27. Оператор Вчера, 20:30
    Комплекс ПРО Arrow-3 - полный отстой.

    Дорогие баллистические ракеты рассчитаны на доставку дорогих термоядерных зарядов. Стоит выстрелить по Израилю двумя ракетами (с небольшим интервалом между пусками), первая из которых осуществит подрыв термоядерного заряда за пределами рубежа ПРО, как все РЛС Израиля выйдут из строя как раз на время полета до цели второй ракеты.

    У Ирана уже есть баллистические ракеты средней дальности, ещё несколько лет - и появится термоядерное оружие.
    Оператор
    1. Вадим237 Вчера, 21:28
      "Все РЛС Израиля выйдут из строя" -Ну не выйдут из строя, просто на экране радиолокаторов будет "засветка" - спутники БР и МБР могут и по тепловому следу отслеживать и передавать информацию на системы ПРО.
      Вадим237
  28. VOENOBOZ Вчера, 20:32
    Да врут они. Чтобы поднять на такую высоту , это сколько нужно топлива да плюс скорость она же зенитная да вертикальный взлёт не балистика плюс заряд и куча ещё чего.
    VOENOBOZ
  29. Холуай Вчера, 20:41
    Израильская ПРО одна из лучших в мире...
    Холуай
    1. SergeBS Вчера, 22:00
      Правда, но не вся.
      Израильская ПРО одна из лучших в Южно-Азиатском мире...
      Пустячок, но сильно меняет реалии...
      SergeBS
      1. Холуай Вчера, 22:19
        Нет я поскромничал.У Израиля Лучшая в Мире система ПРО... В отличие от любых зарубежных аналогов, израильская система ПРО сбивает ракеты не только на военных полигонах, но и в реальных боевых условиях.
        Холуай
        1. SergeBS Вчера, 23:03
          Цитата: Холуай
          израильская система ПРО сбивает ракеты не только на военных полигонах, но и в реальных боевых условиях.

          Угу. Кто-то вроде Израиль обстреливал из металлохлама. А разрекламированный "Стальной купол" сбил далеко не все. Погуглим? wink
          SergeBS
          1. Холуай Вчера, 23:15
            Да что вы мне пишите? Я знаю всё и так...у них Трёхуровневая ПРО...«Железный купол»-нижний уровень...
            Холуай
        2. Удав КАА Сегодня, 00:27
          Цитата: Холуай
          израильская система ПРО сбивает ракеты не только на военных полигонах, но и в реальных боевых условиях.
          Сбивать "летающие бревна" израильтяне и в самом деле могут...Вот только к реальной боевой(!) обстановке арабские обстрелы не имеют никакого отношения. Это, по сути, полигон: РЭБ нет, с одного направления, баллистика нормальная...Чего не сбивать-то. Это же не "Кирову" матобеспечение (ПО) на вторую ЗУР изгадить...Так, чисто по-еврейски!
          Удав КАА
  30. Рабинович Вчера, 20:43
    Много злых комментариев. Многие желают уничтожения моих родных, меня, всех евреев.
    фашизм снова голову поднял.
    Рабинович
    1. SergeBS Вчера, 21:02
      Остынь. Нафиг не нужно вас уничтожать. А вот за наглые понты, особенно за "холокост с 6 млн. жертв" - в хлебальник огребете. ЧТобы не жульничали.
      SergeBS
    2. taypan Вчера, 21:03
      И куда бедному Рабиновичу податься.
      taypan
    3. Zaurbek Вчера, 21:56
      Вы просто дуете не в ту сторону и подтормаживаете.... и с историей плохо. ЕГЭ наверное добралось до вас.
      Zaurbek
      1. taypan Вчера, 22:19
        А вы шо.Таки из тех адвокатов? Таки шо?
        taypan
        1. Zaurbek Вчера, 22:23
          Как всегда, писал одному и попал к другому. wink
          Zaurbek
    4. Ajent Cho Сегодня, 00:34
      Цитата: Рабинович
      Многие желают уничтожения моих родных, меня, всех евреев.
      фашизм снова голову поднял.

      Фашизм - это когда хотят уничтожить все нации, кроме своей. А в вашем случае "всего лишь" антисемитизм - хотят уничтожить одну нацию - евреев. Скромнее надо быть.
      Ajent Cho
  31. SergeBS Вчера, 21:00
    Цитата: профессор
    У меня есть статья об этом.

    Ну расскажи в своей следующей статье, где бы жили с понтом поимевшие СВОЕ государство твои соотечественники, если бы этого государства не было создано, по императиву сам знаешь кого.
    SergeBS
  32. Рабинович Вчера, 21:00
    Придётся рубить.
    Рабинович
    1. Dym71 Вчера, 21:31
      Цитата: Рабинович
      Придётся рубить.

      Ну точно "Старпер" laughing
      Господин Рабинович, я Вас умоляю, переставайте читать украинскую прессу, с Ваших комментариев уже видно, что нервишки шалят!
      Признайтесь, как на духу, Вы с Неньки родом, чи ні?
      Dym71
      1. Алло Вчера, 22:32
        Цитата: Dym71
        Ну точно "Старпер"

        Поддерживаю,похоже кто то освоил VPN или proxy fellow
        Алло
    2. taypan Вчера, 21:32
      Рабинович.Это вы шо,на погромы таки намекаете.Мы мирные люди,если нас не трогать.
      taypan
    3. stalkerwalker Вчера, 21:39
      Цитата: Рабинович
      Придётся рубить.

      Изя.....
      Вам шо.... в детстве шо-то не то обрубили?
      laughing
      stalkerwalker
    4. teder Вчера, 21:57
      Цитата: Рабинович
      Придётся рубить.

      teder
    5. Удав КАА Сегодня, 00:46
      Цитата: Рабинович
      Придётся рубить.
      "Это как же, вашу мать, вас прикажешь понимать?" (с)
      Уважаемый Рабинович! Интригуете, однако...
      1. Если о "дровах", то правильно. Зима ныне снежная, аномально морозная, однако.
      2. Если "обрезания" мало, то конечно, куды деваться? Но, если надо, значит надо!!!
      3. Если "головы", то это по профилю ИГИЛ...
      4. Если "правлу-матку", то это вотчина русских, блин...
      Удав КАА
  33. dvv1951 Вчера, 22:00
    Потому я так люблю евреев

    Их осталось мало - иудеев
    На просторах нынешней Руси.
    Потому я так люблю евреев.
    "А за что"- скорей меня спроси.

    Мне по сердцу кучерявость пейсов,
    Нос с горбинкой возле грустных глаз.
    Сбился счет моих авиарейсов.-
    В Хайфу я лечу в который раз!
    dvv1951
  34. Рабинович Вчера, 22:14
    Написал комментарий и мне добавили звание на погон, интересно.
    Слишком длинная страница и телефон зависает, не могу цитировать. Зайду потом с компьютера.
    Рабинович
    1. Dym71 Вчера, 22:57
      Цитата: Рабинович
      Написал комментарий и мне добавили звание на погон, интересно.
      Слишком длинная страница и телефон зависает, не могу цитировать. Зайду потом с компьютера.

      Господин Рабинович, Вы сейчас к кому то обращаетесь или это работа мысли? winked
      Dym71
    2. Parsec Вчера, 23:16
      Цитата: Рабинович
      и телефон зависает, не могу цитировать. Зайду потом с компьютера.

      Не надо.
      Parsec

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