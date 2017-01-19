В Израиле заступила на дежурство система ПРО Arrow-3

Израильское военное ведомство объявило о присвоении статуса начальной боевой готовности новой системе ПРО Arrow-3, сообщил ресурс defensenews.com.Отмечается, что Arrow-3 существенно превосходит по своим возможностям предшественницу. Система является совместной американо-израильской разработкой. С американской стороны подрядчиком стала корпорация Boeing, с израильской – Israel Aerospace Industries (IAI).– говорится в публикации.Разработка Arrow-3 началась в 2009 г. Первое испытание проведено в конце 2015-го, заключительное тестирование – в 2016 г. Обе серии испытаний признаны успешными.Израиль считает свою систему ПРО одной из самых эффективных в мире, способной уничтожать до 100 % вражеских ракет.«Оборонный пояс страны состоит из 3-х эшелонов противоракетной защиты (ближнего, среднего и дальнего радиусов действия), каждый из которых частично перекрывает зону ответственности других систем. Комплексы ПРО Arrow-3 формируют эшелон дальнего радиуса действия и постепенно заменят на вооружении ВВС Израиля системы Arrow-2», – пишет издание.