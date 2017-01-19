В Израиле заступила на дежурство система ПРО Arrow-3
Израильское военное ведомство объявило о присвоении статуса начальной боевой готовности новой системе ПРО Arrow-3, сообщил ресурс defensenews.com.
Отмечается, что Arrow-3 существенно превосходит по своим возможностям предшественницу. Система является совместной американо-израильской разработкой. С американской стороны подрядчиком стала корпорация Boeing, с израильской – Israel Aerospace Industries (IAI).
«Главным отличием Arrow-3 от предыдущих моделей (Arrow-2 и Arrow-1) является боеголовка, поражающая цели кинетическим ударом. По словам разработчиков, Arrow-3 сможет перехватывать на заатмосферных высотах такие баллистические ракеты как иранские "Шихаб", сирийские "Скад" и ливанские "Фатах-110". Ракеты смогут уничтожать цели на высоте до 100 км, что считается границей земной атмосферы и космоса (ракеты Arrow-2 поднимались на высоту до 50 км)», – говорится в публикации.
Разработка Arrow-3 началась в 2009 г. Первое испытание проведено в конце 2015-го, заключительное тестирование – в 2016 г. Обе серии испытаний признаны успешными.
Израиль считает свою систему ПРО одной из самых эффективных в мире, способной уничтожать до 100 % вражеских ракет.
«Оборонный пояс страны состоит из 3-х эшелонов противоракетной защиты (ближнего, среднего и дальнего радиусов действия), каждый из которых частично перекрывает зону ответственности других систем. Комплексы ПРО Arrow-3 формируют эшелон дальнего радиуса действия и постепенно заменят на вооружении ВВС Израиля системы Arrow-2», – пишет издание.
Отмечается, что Arrow-3 существенно превосходит по своим возможностям предшественницу. Система является совместной американо-израильской разработкой. С американской стороны подрядчиком стала корпорация Boeing, с израильской – Israel Aerospace Industries (IAI).
«Главным отличием Arrow-3 от предыдущих моделей (Arrow-2 и Arrow-1) является боеголовка, поражающая цели кинетическим ударом. По словам разработчиков, Arrow-3 сможет перехватывать на заатмосферных высотах такие баллистические ракеты как иранские "Шихаб", сирийские "Скад" и ливанские "Фатах-110". Ракеты смогут уничтожать цели на высоте до 100 км, что считается границей земной атмосферы и космоса (ракеты Arrow-2 поднимались на высоту до 50 км)», – говорится в публикации.
Разработка Arrow-3 началась в 2009 г. Первое испытание проведено в конце 2015-го, заключительное тестирование – в 2016 г. Обе серии испытаний признаны успешными.
Израиль считает свою систему ПРО одной из самых эффективных в мире, способной уничтожать до 100 % вражеских ракет.
«Оборонный пояс страны состоит из 3-х эшелонов противоракетной защиты (ближнего, среднего и дальнего радиусов действия), каждый из которых частично перекрывает зону ответственности других систем. Комплексы ПРО Arrow-3 формируют эшелон дальнего радиуса действия и постепенно заменят на вооружении ВВС Израиля системы Arrow-2», – пишет издание.
Использованы фотографии: http://elinoraltman.blogspot.ru