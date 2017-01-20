ВМФ РФ получит 20 тральщиков проекта 12700
Как сообщают РИА Новости, представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало заявил: «В настоящее время в составе флота находится и выполняет задачи головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов", а второй по счету корабль ПМО "Георгий Курбатов" находится на стапелях Средне-Невского Судостроительного завода в постройке. В ближнесрочной перспективе планируется строительство около 20 кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России».
На 21 января на "Средне-Невском судостроительном заводе" (Санкт-Петербург) запланирована церемония закладки третьего по счету тральщика.
Корабль противоминной оброны проекта 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением тральщиков. Противоминный контур корабля формируется с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. При этом сохраняется способность использования традиционного трального вооружения.
Водоизмещение тральщиков составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В качестве преимущества композитного корпуса выступают меньшая масса и более высокая прочность в сравнении с корпусами из маломагнитной стали, что повышает живучесть корабля при поиске мин и увеличивает срок его службы.
В целом по оценке главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны нового поколения проекта 12700 существенно повысят эффективность действий минно-тральных сил Военно-морского флота.
На 21 января на "Средне-Невском судостроительном заводе" (Санкт-Петербург) запланирована церемония закладки третьего по счету тральщика.
Корабль противоминной оброны проекта 12700 "Александрит" разработан ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением тральщиков. Противоминный контур корабля формируется с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. При этом сохраняется способность использования традиционного трального вооружения.
Водоизмещение тральщиков составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В качестве преимущества композитного корпуса выступают меньшая масса и более высокая прочность в сравнении с корпусами из маломагнитной стали, что повышает живучесть корабля при поиске мин и увеличивает срок его службы.
В целом по оценке главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны нового поколения проекта 12700 существенно повысят эффективность действий минно-тральных сил Военно-морского флота.