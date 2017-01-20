В-2 ВВС США нанесли удар по объектам ИГИЛ в Ливии

По сообщению телеканала CNN, с одобрения президента США Барака Обамы стратегические бомбардировщики B-2 Военно-воздушных сил США в ночь на 19 января нанесли серию ударов по двум лагерям террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), находившимся в 28 км от города Сирт на средиземноморском побережье Ливии. К операции были готовы присоединиться корабли Военно-морского флота США, вооруженные крылатыми ракетами Tomahawk, однако их участие не потребовалось.Самолет-разведчик на протяжении двух предыдущих недель проводил сбор данных о расположившихся на береговой линии объектах. По итогам обработки полученной им информации предполагалось уничтожить четыре лагеря террористов, однако два из них боевики успели покинуть.Экипаж В-2 "Спирит" составляет 2 - 3 чел. Максимальная скорость на высоте 10 км - 1010 км/ч, на высоте до 3 км - 917 км/ч. Практический потолок 16760 м. Перегоночная дальность 11565 км, действия - 9815 км. Максимальная взлетная масса - 181440 кг, нормальная взлетная - 168420 кг, пустого самолета - 56700 кг. Максимальная боевая нагрузка 22700 кг. Габариты самолета: размах крыла - 52,43 м, длина - 21,03 м, высота - 5,18 м. Оснащен 4 ТРДД General Electric F118-GE-110 по 8620 кгс.