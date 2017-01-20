Беспилотники на службе ИГИЛ

Низкая стоимость обычных потребительских беспилотников и растущие технические возможности дронов создают предпосылки для их «милитаризации» кустарными методами. Беспилотник стоимостью около тысячи долларов, оснащенный видеокамерой и системой передачи изображения, способен проводить в воздухе до получаса на удалении от оператора на несколько километров, что позволяет сделать из него потенциальное оружие.В 2014 году появилась информация об использовании боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) гражданских радиоуправляемых моделей самолетов для разведки и координации своих действий. В разведывательных целях террористы применяют и обычные воздушные шары, наполненные гелием. На них закрепляются фотоаппараты, передающие картинку по Wi-Fi.В октябре 2016 года применили дрон в качестве «летающей мины» в Ираке. Бойцы французского спецназа смогли перехватить его управление и не допустить приземления, но предотвратить взрыв они не сумели. В итоге были тяжело ранены два бойца из 10-го десантно-диверсионного парашютного отряда ВВС Франции и убиты два солдата Пешмерги.На дронах-бомбардировщиках, созданных на базе DJI Phantom 4 или подобных им аппаратов, в роли системы крепления для гранат используется отрезок пластиковой трубы, в которой с помощью лески закрепляется граната. Система управления камерой изменяется таким образом, чтобы над целью вытягивать леску и высвобождать гранату.В последнее время (например, в ходе операции в Мосуле), по сообщениям BBC News, в этой же роли используются модифицированные версии обычных квадрокоптеров. С них сбрасываются боеприпасы для 40-мм гранатометов.