Арктика: бережность, а не эксплуатация

Указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Среди планируемых мероприятий — ряд крупных проектов по охране дикой природы и восстановлению популяций животных, занесенных в Красную книгу, а также мероприятия по развитию внутреннего туризма.Особенно остро вопросы экологии стоят сейчас в Арктическом регионе, где активно развивается горнодобывающая и энергетическая промышленность. По мнению заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, любая деятельность в Арктике должна осуществляться «с экологически выверенными технологиями». И эти технологии находятся в стадии активных разработок и внедрения.Одним из факторов, повлиявших на развитие региона, является советское «наследие» на Земле Франца-Иосифа. В 1950-1990-х годах на островах сохранялось военное присутствие, оставившее значительный след в природе. В конце 2016 года государственный национальный парк «Русская Арктика» заключил контракт с ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис», по условиям которого будет проведена уборка промышленного мусора.В течение долгого времени обстановка на севере омрачалась работой никелевого завода в Норильске. В сентябре 2016 года он был закрыт, но, по заявлению вице-президента горно-металлургической компании «Норильский никель» Елены Безденежных, также предпринимаются попытки достичь больших результатов «реконфигурацией и модернизацией производства и переносом перерабатывающих мощностей».Кроме того, представители «Русской Арктики» выступили с инициативой проведения комплексного исследования с целью сохранения популяции белых медведей. Основным инструментом исследования станет перепись медведей, в которой должны принять участие все арктические страны. Наиболее крупные популяции обитают не только в России, но в США и Канаде, однако эти страны пока не поддержали предложение российских ученых.Несмотря на это, со стороны Запада в адрес Кремля звучат обвинения в игнорировании экологической обстановки в Арктике. Подобные заявления появляются в информационных изданиях с завидной регулярностью, создавая определенный информационный фон в международном сообществе. Однако никаких оснований для подобных претензий быть не может. Во-первых, на протяжении последних лет правительство Российской Федерации всерьез озаботилось охраной экосистемы Заполярья. Во-вторых, конкуренты России в Арктическом регионе не проявляют заметной активности в сфере обеспечения экологической безопасности, поскольку пока их основная задача — очернить законного хозяина большей части северных территорий.Но российская позиция по этому вопросу максимально прозрачна и открыта. Например, начал заметно развиваться туризм в северных областях. В Мурманске планируется открыть центр полярного сияния, а 17 января в Печенегском районе в природном заповеднике «Пасвик» открылся международный визит-центр. Дом приемов станет площадкой для встреч с представителями других государств и поможет наладить диалог по вопросам развития региона.России скрывать в Арктике нечего. Но Арктика кроет в себе не только природные ресурсы, но и перспективы для научных исследований и культурного обогащения.