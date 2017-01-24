08:40 24 января
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Арктика: бережность, а не эксплуатация

Указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Среди планируемых мероприятий — ряд крупных проектов по охране дикой природы и восстановлению популяций животных, занесенных в Красную книгу, а также мероприятия по развитию внутреннего туризма.

Арктика: бережность, а не эксплуатация


Особенно остро вопросы экологии стоят сейчас в Арктическом регионе, где активно развивается горнодобывающая и энергетическая промышленность. По мнению заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, любая деятельность в Арктике должна осуществляться «с экологически выверенными технологиями». И эти технологии находятся в стадии активных разработок и внедрения.


Одним из факторов, повлиявших на развитие региона, является советское «наследие» на Земле Франца-Иосифа. В 1950-1990-х годах на островах сохранялось военное присутствие, оставившее значительный след в природе. В конце 2016 года государственный национальный парк «Русская Арктика» заключил контракт с ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис», по условиям которого будет проведена уборка промышленного мусора.

В течение долгого времени обстановка на севере омрачалась работой никелевого завода в Норильске. В сентябре 2016 года он был закрыт, но, по заявлению вице-президента горно-металлургической компании «Норильский никель» Елены Безденежных, также предпринимаются попытки достичь больших результатов «реконфигурацией и модернизацией производства и переносом перерабатывающих мощностей».

Кроме того, представители «Русской Арктики» выступили с инициативой проведения комплексного исследования с целью сохранения популяции белых медведей. Основным инструментом исследования станет перепись медведей, в которой должны принять участие все арктические страны. Наиболее крупные популяции обитают не только в России, но в США и Канаде, однако эти страны пока не поддержали предложение российских ученых.

Несмотря на это, со стороны Запада в адрес Кремля звучат обвинения в игнорировании экологической обстановки в Арктике. Подобные заявления появляются в информационных изданиях с завидной регулярностью, создавая определенный информационный фон в международном сообществе. Однако никаких оснований для подобных претензий быть не может. Во-первых, на протяжении последних лет правительство Российской Федерации всерьез озаботилось охраной экосистемы Заполярья. Во-вторых, конкуренты России в Арктическом регионе не проявляют заметной активности в сфере обеспечения экологической безопасности, поскольку пока их основная задача — очернить законного хозяина большей части северных территорий.

Но российская позиция по этому вопросу максимально прозрачна и открыта. Например, начал заметно развиваться туризм в северных областях. В Мурманске планируется открыть центр полярного сияния, а 17 января в Печенегском районе в природном заповеднике «Пасвик» открылся международный визит-центр. Дом приемов станет площадкой для встреч с представителями других государств и поможет наладить диалог по вопросам развития региона.

России скрывать в Арктике нечего. Но Арктика кроет в себе не только природные ресурсы, но и перспективы для научных исследований и культурного обогащения.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 5
  1. Uncle Lee Сегодня, 06:33
    Все года, и века, и эпохи подряд –
    Все стремится к теплу от морозов и вьюг,
    Почему ж эти птицы на север летят,
    Если птицам положено - только на юг?

    Слава им не нужна - и величие,
    Вот под крыльями кончится лед –
    И найдут они счастие птичее,
    Как награду за дерзкий полет!

    Что же нам не жилось, что же нам не спалось?
    Что нас выгнало в путь по высокой волне?
    Нам сиянье пока наблюдать не пришлось,
    Это редко бывает - сиянья в цене!

    Тишина... Только чайки - как молнии, -
    Пустотой мы их кормим из рук.
    Но наградою нам за безмолвие
    Обязательно будет звук!

    Как давно снятся нам только белые сны –
    Все другие оттенки снега занесли, -
    Мы ослепли - темно от такой белизны, -
    Но прозреем от черной полоски земли.

    Наше горло отпустит молчание,
    Наша слабость растает как тень, -
    И наградой за ночи отчаянья
    Будет вечный полярный день!

    Север, воля, надежда - страна без границ,
    Снег без грязи - как долгая жизнь без вранья.
    Воронье нам не выклюет глаз из глазниц –
    Потому, что не водится здесь воронья.

    Кто не верил в дурные пророчества,
    В снег не лег ни на миг отдохнуть –
    Тем наградою за одиночество
    Должен встретиться кто-нибудь!

    В. Высоцкий
    Uncle Lee
    1. Titsen Сегодня, 07:01
      Цитата: Uncle Lee
      Потому, что не водится здесь воронья.


      Воронья везде и всегда полно.

      Особенно среди людей и людей-нелюдей!
      Titsen
      1. vladimirZ Сегодня, 07:31
        Долой всё производство в Арктике, к черту её освоение, да здравствует организация туризма на север! lol
        А может вместо закрытия того же никельного производства в угоду Западу и США, организовать охранные экологические мероприятия на предприятии? Строить природное освоение Севера с макисимально возможной экологической составляющей?

        vladimirZ
  2. мичман Сегодня, 07:48
    Для развития Арктики подчиненные мне в советское время предприятия сделали очень много. Был оснащен радионавигационной системой СМП, для полетов авиации была установлена и введена в действие РСДН "Тропик", оборудованы навигационно-посадочными системами сотни аэродромов (только в Мурманской области их было 41, осталось 3). Вот так мы сработали. Под руководством ИНХП РАН мои ученые участвовали в подготовке монографии "Арктические зоны России: их освоение и развитие". Монография 1041 стр, выйдет в свет в этом году в изд. "Наука". Честь имею.
    мичман
  3. Громобой Сегодня, 07:55
    представители «Русской Арктики» выступили с инициативой проведения комплексного исследования с целью сохранения популяции белых медведей.
    А правда что в Арктике теплеет?Если да,то я слышал мнение учёных-зоологов,что белый мишка к середине столетия может исчезнуть в дикой природе.Не хотелось бы,хотя реальным жителям станций и городков без него было бы безопасней.
    Громобой

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