Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" по своим характеристикам не имеет равных в мире и будет находиться в строю еще минимум 25 лет. О планах по модернизации "Искандера", о создании нового танкового комплекса активной защиты "Арена-М", а также об испытаниях модернизированных управляемых ракет "Атака" для Ми-28НМ в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения", создающего эти вооружения, Валерий Кашин.— Планируется ли дальше модернизировать ракетный комплекс "Искандер-М"?— Мы уже подготовили предложения по дальнейшему развитию этого комплекса, сейчас они рассматриваются в Министерстве обороны. Но усовершенствования нужно приурочивать к каким-то событиям. К началу 2020-х годов исполнится десять лет с того момента, как "Искандером-М" была оснащена первая бригада, и как раз настанет время, когда техника потребует ремонта. То есть модернизация должна совпасть с необходимостью ремонта и обслуживания техники в бригадах, вооруженных "Искандерами", чтобы не снижать боеготовность.А если говорить о сроках службы существующих "Искандеров-М", то мы считаем, что этот комплекс будет находиться в строю соизмеримое со своими предшественниками время — лет 25–30 (комплекс "Точка" служит более 40 лет, "Точка-У" — 30 лет). Здесь не надо забывать, что поставки "Искандера-М" — это создание полной инфраструктуры для размещения бригады в месте постоянной дислокации, создание хранилищ и технической позиции. Все это серьезные затраты, и каждые пять-десять лет создавать новые комплексы — нерациональное расходование госсредств.С другой стороны, могут возникнуть другие цели, которые нужно поражать, могут возникнуть новые политические обстоятельства и угрозы на границах. Естественно, на это надо будет реагировать модернизацией комплекса.— К какому году все бригады будут оснащены "Искандерами"?— Контракт у нас рассчитан до 2017 года, и в следующем году мы должны поставить комплекты еще для двух бригад. Возможно, потребуется еще какое-то количество комплексов, но это уже решает Генштаб Вооруженных сил РФ. Мы продолжим производить ракеты: сейчас бригады оснащаются войсковым запасом ракет, а еще должен быть создан соответствующий запас для центра (существуют три вида запаса ракет: войсковой, оперативный и запас центра — для органов управления Минобороны РФ. — Прим. ТАСС).— Как военные отзываются об "Искандере"?— В Минобороны оценивают комплекс достаточно высоко, причем не только непосредственный пользователь — Ракетные войска и артиллерия, но и Генеральный штаб. То есть можно сказать, что из всего высокоточного оружия большой дальности: наземного, воздушного и морского базирования — в наибольшей степени предъявляемым требованиям, по оценке военных, отвечает "Искандер-М".— Предусмотрена ли контрактом поставка тренажеров?— Когда "Искандер-М" создавался, денег было мало, и в тактико-техническое задание (ТТЗ) разработка тренажеров не была включена, только минимальный набор учебно-тренировочных средств: практические ракеты для разгрузки/загрузки, плакаты и так далее. Вопрос о создании тренажеров был поднят нами перед министром обороны РФ при оснащении первой бригады. Пользователи комплексов эту инициативу поддержали, а министр дал команду работу развернуть. Сейчас создан тренажер для расчета самоходной пусковой установки. Он уже прошел госиспытания, первый комплект находится в Михайловской академии, Минобороны планирует их заказывать.Но мы ставили вопрос более широко: нужно разработать семейство тренажеров, позволяющее обучать весь личный состав бригады, а также поддерживать постоянный уровень боеготовности. Сейчас такой комплекс разрабатывается. Он закроет все вопросы по подготовке специалистов, эксплуатирующих технику в ракетной бригаде. Завершить эту работу планируется в 2018 году.— Есть ли за рубежом аналоги "Искандеру"?— В США, например, задачи поражения целей на глубине до 500 километров планировали решать другими средствами, скорее всего, авиационными.У них есть комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System), который создавался для работы на сухопутном театре военных действий, но с характеристиками, уступающими "Искандеру-М": дальность меньше, вес полезной нагрузки при стрельбе на дальность 300 км — существенно меньше. Также, создавая этот комплекс, Соединенные Штаты рассчитывали, что противники не имеют эффективной системы ПРО.Из других стран наибольшее внимание таким комплексам уделяет Китай. И он, безусловно, в последнее время очень прогрессирует, так как не связан ограничениями Договора о РСМД. Плюс уровень промышленности в КНР за последние годы сильно вырос: там освоили хорошие электронные технологии, химические производства, сделали большой скачок в базовых технологиях, которые нужны для создания ракетной техники. Тем не менее те китайские комплексы, информация о которых у нас есть, также серьезно уступают "Искандеру-М" по точности и способности преодолевать ПРО.— А по украинским разработкам в этой области что можете сказать?— Появилось много информации, что по этой теме вдруг активизировалась Украина. СМИ сообщили, что там хотят разработать свой комплекс, используя зарубежные деньги. И если посмотреть по внешнему виду, то он очень похож на "Искандер". Однако я сомневаюсь, что все вопросы, требующиеся для создания такого оружия, их промышленность в состоянии решить в короткие сроки. Тем более что многие производства, которые нужны для этого, находятся на территории Донбасса. Нужно и ритмичное и полное финансирование работ.У ОПК Украины есть проблема с кадрами, потому что, на мой взгляд, люди, которые работали в 1991 году — я говорю сейчас о ракетчиках, — постарели и вышли за рамки активной деятельности.— Над какими проектами сейчас работает предприятие в области комплексов активной защиты (КАЗ) для бронетехники?— Судьба КАЗ не до конца находится в наших руках. Такой комплекс — это как панцирь для черепахи, а панцирь без черепахи никому не нужен, разве что гребешки из него делать. Соответственно, облик комплекса зависит от того, под какую "черепаху" он делается, и приоритет в выборе должен быть отдан разработчику носителя — танка.Изначально, когда в СССР было принято решение создавать КАЗ, Конструкторскому бюро машиностроения была поставлена задача разработать "Арену" для Т-80, а тульскому ЦКИБ СОО — систему "Дрозд", которая сейчас выросла в систему "Афганит" (устанавливается на танк Т-14 "Армата". — Прим. ТАСС), предназначенную для Т-55. В начале 90-х годов прошлого века государство прекратило финансировать оборонно-промышленный комплекс, и мы заканчивали "Арену" за свой счет. Успешно прошли государственные испытания. Однако к тому времени Министерство обороны сделало основную ставку на другие машины: Т-90, Т-72 и "Армату". Фактически мы остались без носителя.Некоторое время назад мы с "Уралвагонзаводом" договорились установить КАЗ на Т-72 и Т-90. Но теперь разработчики танков попросили совсем иную компоновку комплекса активной защиты. Принципы вроде бы те же, но на самом деле это абсолютно новая разработка. Причем в ходе развития танков Т-72 и Т-90 еще несколько раз были уточнения по компоновке КАЗ, и комплекс пришлось заново переделывать.За последнее время в КБМ дважды приезжал главком Сухопутных войск генерал-полковник О.Л. Салюков. Мы договорились резко активизировать эту работу. Сейчас комплексы активной защиты для танков Т-72 и Т-90 находятся на предварительных испытаниях.— Это продолжение "Арены"?— Да, но это уже "Арена-М". Мы сохранили наименование комплекса, так как его модификации созданы на основе задела по "Арене", но на самом деле, повторюсь, это новая разработка — все сделали под другой танк. Очень хотелось бы, чтобы требования заказчика по этому комплексу стабилизировались.То, что активная защита для танков нужна, демонстрирует последний военный опыт. Конфликты на Ближнем Востоке показали, что, во-первых, без танков — никуда, а во-вторых, обеспечить их полноценную защиту традиционными средствами, в том числе динамической защитой, уже нельзя — танки бьют, и они горят.Кстати, раньше всех начали серийно использовать активную защиту танков в войсках израильтяне. Узнав из прессы о КБМ и "Арене" и поняв, что КАЗ не мистика, а реальность, они начали работу в этом направлении, и теперь у них есть танки, оснащенные активной защитой. США тоже сейчас работают над такой системой.— Американцы утверждают, что у них есть ультимативное оружие — противотанковый ракетный комплекс TOW, против которого не устоит ни один танк. Сможет ли "Арена" защитить наши танки от этой ракеты?— По той информации, которую мы имеем об этих ракетах, "Арена-М", безусловно, сможет защитить танк от TOW.— Сейчас в России создано много разных платформ, как гусеничных, так и колесных. Планируется ли устанавливать ваши ракеты "Атака" или "Хризантема" на "Курганец" или "Армату"?— Я не согласен, что платформ много. Да, в рекламных материалах их действительно большое количество, но какие из них приняты на вооружение?Ракеты "Атака" 9М120-1 мы установили на боевые машины поддержки танков (БМПТ), выполненные на шасси танков Т-90 и Т-72. Разработки прошли государственные испытания, но на вооружение БМПТ не приняты, хотя мы надеемся.По тактико-техническому заданию Минобороны сейчас разрабатываем машину "Гибка-С" на легкой платформе "Тигр". Она должна обеспечивать перевозку отделения стрелков-зенитчиков, стрельбу ракетами ПЗРК как во время стоянки, так и при движении. Работу мы ведем со своими смежниками за собственные средства. Машина сейчас готовится к проведению предварительных испытаний, она изготовлена, завершается ее отладка. После проведения предварительных испытаний рассчитываем на государственные испытания и принятие ее на вооружение.Также мы ведем анализ и поиск решений по созданию другого легкого зенитного ракетного комплекса ближнего действия (типа "Стрелы-10") — это опытно-конструкторская работа "Птицелов". Если задача будет поставлена, мы будем стремиться стать участниками этой работы.— Когда появятся модернизированные ракеты "Атака" для Ми-28НМ?— Намечена целая программа по модернизации управляемого ракетного вертолетного вооружения, и это касается не только ракеты "Атака". Работы идут полным ходом, и есть уже хорошие результаты испытаний. Новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики вертолетов Ми-28НМ — их система вооружения превзойдет вооружение всех зарубежных вертолетов.Надо отметить, что Минобороны, начиная с 90-х годов прошлого века, не заказывало специальное управляемое вооружение для вертолетов. То есть все, что делалось, было либо инициативной модернизацией, либо использованием ракет, сделанных для других видов войск. В частности, сейчас в качестве ракеты "воздух–воздух" российские боевые вертолеты используют ракету комплекса "Игла-С", разработанную для войсковой ПВО. Пришлось вносить в нее некоторые изменения. Поэтому можно сказать, что система вооружения боевых вертолетов долгое время находилась в состоянии застоя, так как деньги не вкладывались, никто ничего не заказывал, всех устраивало то, что есть.— А ракету от "Вербы" будут использовать на вертолетах по примеру "Иглы-С"?— Тоже будут использовать.— Остается ли сейчас в России проблема создания головок самонаведения (ГСН)?— Проблема есть. Особенно плохая ситуация с инфракрасными ГСН, в том числе работающими по воздушным целям.Принципиально новая головка за последние 20 лет создана только одна – для ПЗРК "Верба". Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один — АО ЛОМО.При этом вопрос создания головок самонаведения является очень важным, так как общее развитие вооружений и военной техники идет в сторону решения задачи по принципу "выстрелил-забыл-поразил". Если раньше преобладающее количество средств управляемого вооружения было построено по командному принципу, когда наземная система вырабатывала команды, а ракета была тупым исполнителем, то теперь интеллект и потенциал для обработки информации переносится на ракету.— Кроме "Вербы" есть какие-то примеры?— Сейчас еще в ряде комплексов применяются головки самонаведения с неплохими характеристиками.— А "Верба" так же будет заменять "Иглу-С" в войсках, как "Искандер" меняет "Точку", или планируется какое-то соотношение того и другого?— Поскольку "Верба" более совершенна и обладает большими возможностями, то сейчас преобладающий объем заказа со стороны Минобороны РФ приходится на нее. Но этот комплекс дороже, поэтому спрос на "Иглу-С" тоже есть, особенно у зарубежных потребителей. "Игла-С" до сих пор высокоэффективна и по многим характеристикам превосходит другие ракеты, имеющиеся на вооружении ряда стран.— На экспорт "Вербу" предлагаете?— Сейчас мы уже можем это делать. Паспорт экспортного облика у нее есть.— С какими показателями КБМ выполнил гособоронзаказ 2016 года?— Все обязательства перед Минобороны выполнены. Мы поставили два бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", бригадные комплекты ПЗРК "Верба", в общем, год закрываем успешно, в том числе по опытно-конструкторским работам.Кроме того, в этом году были проведены госиспытания двух изделий. Одно из изделий — это противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-СП", вариант "Хризантемы-С" без украинских комплектующих: раньше был украинский оптический прицел, а сейчас отечественный, с дополнительными возможностями, в том числе обеспечивающий применение комплекса ночью в лазерном канале управления. Госиспытания машины были завершены в августе.— В КБМ идет перевооружение?— Идет планово. Потребность в нем складывается из двух частей. Первая часть — это расширение технологических возможностей, потому что на старом оборудовании невозможно делать целый ряд современных элементов. Вторая часть — обеспечение выпуска продукции в больших объемах. К примеру, чтобы обеспечить сегодняшний темп оснащения ракетных бригад, нам нужно было увеличить выпуск продукции в четыре-пять раз.Важный момент этого процесса в том, что приходят молодые люди, которые хорошо знакомы с вычислительной техникой, неплохо подготовлены, но не чувствуют микроны пальцами, как старая гвардия, поэтому оборудование должно быть высокоточным и высокоинтеллектуальным.— Как на предприятии обстоят дела с импортозамещением?— Мое мнение таково, что стопроцентного импортозамещения быть не может. Мы не можем отгородиться от всего мира, ни одна страна в мире не может достичь изолированно лучших результатов по всем направлениям. Но я согласен с тем, что там, где нас могут "взять за горло", мы должны избегать использования иностранных комплектующих. В этом смысле вопросы решены. За горло нас не возьмут.