Новый сценарий «русского блицкрига» в Балтии вышел за грани разумного

Американские аналитики из журнала The National Interest обнародовали новый сценарий блицкрига России в Прибалтике. Если прежние аналогичные документы предрекали, что вторжение займет несколько суток, то новый – «несколько часов». По мнению аналитиков, ВДВ захватят Таллин и Ригу так быстро, что в штабах НАТО даже не успеют осознать происходящее.Американский журнал The National Interest, сообщает в четверг «Иносми», решил поспорить с опубликованным в феврале прошлого года докладом исследовательского центра Rand Corporation, который связан с ВВС США. В том докладе говорилось, что Россия в случае вторжения в Прибалтику способна достичь столиц Латвии и Эстонии менее чем за трое суток. The National Interest уверен, что Россия может захватить столицы за несколько часов при отправке в Прибалтику основной массы воздушно-десантных сил.Согласно сценарию, Россия начнет ракетный обстрел и авиаудары, «которые сметут оборону стран Балтии», а затем проведет «крупномасштабную операцию воздушно-десантных войск» и ограниченный ввод сухопутных войск в Литву со стороны Калининграда. «Все будет кончено еще до того, как альянс поймет, что происходит», – говорится в статье.В подтверждение сценария приводятся данные Международного института стратегических исследований, согласно которому в прошлом году у Эстонии было 5,3 тысячи военных из регулярных сухопутных войск, у Латвии – 4,4 тысячи, а у Литвы – 6 тысяч. Плюс к этому эстонские власти могут призвать 12 тысяч из военизированной Лиги защиты Эстонии, а в Литве насчитывается примерно 11,3 тысячи бойцов ополчения. Также в республиках на ротационной основе находятся военные из западных стран НАТО.«Однако вероятность того, что все эти силы можно будет мгновенно собрать и привести в боевую готовность, крайне мала – и то же самое касается резервистов. Нам также не стоит надеяться на то, что в случае внезапной атаки властям стран Балтии удастся полностью собрать регулярные сухопутные войска – учитывая возможную утрату способности правительств поддерживать связь в первые часы конфликта», – пишет издание, по мнению которого российские солдаты «гораздо лучше подготовлены и экипированы, чем их потенциальный противник».По оценке The National Interest, Россия в лучшем случае сможет развернуть лишь половину воздушно-десантных войск из-за нехватки транспортных самолетов. «Тем не менее мы должны учитывать вероятность того, что Россия может высадить примерно 10 тысяч десантников в том случае, если она задействует все свои самолеты Ил-76, которых в настоящее время у нее 91», – говорится в статье.Прогноз журнала опирается на данные о российских учениях, которых в прошлом году проведено 18 и в которых «принимали участие воздушно-десантные войска». «Кроме того, в Калининграде в настоящее время располагаются две мотострелковых бригады и бригада морской пехоты, общая численность которых составляет 14 тысяч солдат и поддержку которых обеспечивает артиллерийская бригада», – пишет журнал.Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на самом деле с начала 90-х годов численность войск в Калининградской области резко сократилась. Находившаяся там 11-я армия была полностью расформирована. На тот момент в ее состав входило более 90 тыс. человек. Согласно открытым данным, сейчас подразделения в области незначительны и не могут даже с теоретической точки зрения представлять угрозу НАТО. Так, в состав того же Балтийского флота входит всего несколько соединений. Если в 1991 году в его составе было 32 подводных лодки, сейчас осталось только две. Количество боевых самолетов в Калининграде тоже сократилось на порядок.На начало 2010 года, по открытым данным, численность сухопутных войск Калининградского оборонительного района составляла 10 500 военных, плюс 1100 из морской пехоты. Также в области находилось менее 500 танков, около 500 БМП и БТР, не менее 600 орудий и минометов. К этому надо, безусловно, добавить численность моряков Балтфлота, но она тоже была резко сокращена с советских времен.Впрочем, доклады Rand Corporation все равно показались Пентагону очень серьезными. Летом ее доклад использовал помощник замминистра обороны США Майкл Карпентер, который на слушаниях в сенатском комитете по международным говорил о возможности России захватить Прибалтику за 60 часов. Так он оправдывал размещение на восточном фланге НАТО дополнительных американских сил в размере бронетанковой бригадной боевой группы. На доклад откликнулся и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заверив, что альянс готов «защитить всех союзников от любых угроз, и это также является причиной, по которой мы сейчас адаптируем нашу организацию обороны».Глава МИДа Сергей Лавров неоднократно заявлял, что руководство НАТО раздувает миф о «российской угрозе». В особенности это касается стран Центральной Европы, в том числе Прибалтики. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении этих стран.Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил газете ВЗГЛЯД, что ознакомился с материалом в The National Interest и считает, что в нем нечего комментировать.«Начнем с того, что выводить численность личного состава из численности военных, участвовавших в учениях, абсолютно некорректно. Подсчитать эту предположительную численность можно, для этого всего лишь необходимо знать содержание такого понятия, как «воздушно-десантная операция». Фантазии же авторов абсолютно не связаны с ее реальностью, тут нечего комментировать. Составители материала даже не удосужились посмотреть Боевой устав ВДВ, где основные этапы этой операции обозначены», – рассказал военный эксперт.Мураховский отметил, что авторы доклада упоминают в качестве примера, что гарнизон эстонского Куперьяновского отдельного пехотного батальона в городе Выру расположен всего в 80 км от российской воинской части в Псковской области. Аналитики делают вывод, что гарнизон станет легкой мишенью для ракет, которыми стреляет БМ-30 «Смерч», которыми оснащена российская часть. «То есть, по их мнению, «Смерч» будет вести огонь исключительно с территории воинской части? Видимо, будет развернут где-то на плацу, между казармами?» – недоумевает он. К тому же, сообщил военный эксперт, 88 км – это дальность стрельбы еще советской модификации РСЗО «Смерч». «Сейчас показатели уже другие, а вот какие – военная тайна», – добавил Мураховский. По его мнению, материал составлен просто неграмотными людьми.Военный эксперт из Латвии Юрий Мелконов также назвал материал «ярким примером дегенеративной военной аналитики». «Говорить о том, что автор материала придерживался какой-то методологии, например подсчитывает примерную численность личного состава в предполагаемой операции в Прибалтике, вообще нельзя. Достаточно просто упомянуть о том, что никогда ни одни маневры не перерастали в полноценную атаку впоследствии, – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Лично я представил человека, сидящего в семейных трусах на диване и пишущего этот «аналитический» материал».Однако, по мнению Мелконова, публикация вовсе не вызывает у него смеха. «В вооруженных силах основных стран НАТО, в частности в США и Британии, существуют особые отделы, ведущие информационную войну. Подобные аналитики и выбрасывают в Сеть подобные публикации – с целью создания чувства опасности, незащищенности, в данном случае – у населения прибалтийских республик», – пояснил он.«Этому даже обучают в военных учебных заведениях. Слабое место такой, с позволения сказать, аналитики заключается в том, что авторы подобных вбросов держат свою аудиторию, мягко говоря, за дураков», – полагает военный эксперт.В данном случае, по мнению Мелконова, общество подготавливается к очередному увеличению контингента западных стран НАТО в Прибалтике, в частности американского. «В прибалтийских странах и так уже есть люди, готовые встречать американцев – освободителей от мифических русских агрессоров с цветами. Посмотрим, завтра господина Обаму снимут с работы, тогда и увидим, что будет дальше», – резюмировал эксперт.