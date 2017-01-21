21:47 21 января
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Новый сценарий «русского блицкрига» в Балтии вышел за грани разумного

Новый сценарий «русского блицкрига» в Балтии вышел за грани разумногоАмериканские аналитики из журнала The National Interest обнародовали новый сценарий блицкрига России в Прибалтике. Если прежние аналогичные документы предрекали, что вторжение займет несколько суток, то новый – «несколько часов». По мнению аналитиков, ВДВ захватят Таллин и Ригу так быстро, что в штабах НАТО даже не успеют осознать происходящее.

Американский журнал The National Interest, сообщает в четверг «Иносми», решил поспорить с опубликованным в феврале прошлого года докладом исследовательского центра Rand Corporation, который связан с ВВС США. В том докладе говорилось, что Россия в случае вторжения в Прибалтику способна достичь столиц Латвии и Эстонии менее чем за трое суток. The National Interest уверен, что Россия может захватить столицы за несколько часов при отправке в Прибалтику основной массы воздушно-десантных сил.

«Все будет кончено»


Согласно сценарию, Россия начнет ракетный обстрел и авиаудары, «которые сметут оборону стран Балтии», а затем проведет «крупномасштабную операцию воздушно-десантных войск» и ограниченный ввод сухопутных войск в Литву со стороны Калининграда. «Все будет кончено еще до того, как альянс поймет, что происходит», – говорится в статье.
В подтверждение сценария приводятся данные Международного института стратегических исследований, согласно которому в прошлом году у Эстонии было 5,3 тысячи военных из регулярных сухопутных войск, у Латвии – 4,4 тысячи, а у Литвы – 6 тысяч. Плюс к этому эстонские власти могут призвать 12 тысяч из военизированной Лиги защиты Эстонии, а в Литве насчитывается примерно 11,3 тысячи бойцов ополчения. Также в республиках на ротационной основе находятся военные из западных стран НАТО.

«Однако вероятность того, что все эти силы можно будет мгновенно собрать и привести в боевую готовность, крайне мала – и то же самое касается резервистов. Нам также не стоит надеяться на то, что в случае внезапной атаки властям стран Балтии удастся полностью собрать регулярные сухопутные войска – учитывая возможную утрату способности правительств поддерживать связь в первые часы конфликта», – пишет издание, по мнению которого российские солдаты «гораздо лучше подготовлены и экипированы, чем их потенциальный противник».

По оценке The National Interest, Россия в лучшем случае сможет развернуть лишь половину воздушно-десантных войск из-за нехватки транспортных самолетов. «Тем не менее мы должны учитывать вероятность того, что Россия может высадить примерно 10 тысяч десантников в том случае, если она задействует все свои самолеты Ил-76, которых в настоящее время у нее 91», – говорится в статье.

Прогноз журнала опирается на данные о российских учениях, которых в прошлом году проведено 18 и в которых «принимали участие воздушно-десантные войска». «Кроме того, в Калининграде в настоящее время располагаются две мотострелковых бригады и бригада морской пехоты, общая численность которых составляет 14 тысяч солдат и поддержку которых обеспечивает артиллерийская бригада», – пишет журнал.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на самом деле с начала 90-х годов численность войск в Калининградской области резко сократилась. Находившаяся там 11-я армия была полностью расформирована. На тот момент в ее состав входило более 90 тыс. человек. Согласно открытым данным, сейчас подразделения в области незначительны и не могут даже с теоретической точки зрения представлять угрозу НАТО. Так, в состав того же Балтийского флота входит всего несколько соединений. Если в 1991 году в его составе было 32 подводных лодки, сейчас осталось только две. Количество боевых самолетов в Калининграде тоже сократилось на порядок.
На начало 2010 года, по открытым данным, численность сухопутных войск Калининградского оборонительного района составляла 10 500 военных, плюс 1100 из морской пехоты. Также в области находилось менее 500 танков, около 500 БМП и БТР, не менее 600 орудий и минометов. К этому надо, безусловно, добавить численность моряков Балтфлота, но она тоже была резко сокращена с советских времен.

Впрочем, доклады Rand Corporation все равно показались Пентагону очень серьезными. Летом ее доклад использовал помощник замминистра обороны США Майкл Карпентер, который на слушаниях в сенатском комитете по международным говорил о возможности России захватить Прибалтику за 60 часов. Так он оправдывал размещение на восточном фланге НАТО дополнительных американских сил в размере бронетанковой бригадной боевой группы. На доклад откликнулся и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заверив, что альянс готов «защитить всех союзников от любых угроз, и это также является причиной, по которой мы сейчас адаптируем нашу организацию обороны».

Глава МИДа Сергей Лавров неоднократно заявлял, что руководство НАТО раздувает миф о «российской угрозе». В особенности это касается стран Центральной Европы, в том числе Прибалтики. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении этих стран.

Не удосужились посмотреть Устав

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил газете ВЗГЛЯД, что ознакомился с материалом в The National Interest и считает, что в нем нечего комментировать.

«Начнем с того, что выводить численность личного состава из численности военных, участвовавших в учениях, абсолютно некорректно. Подсчитать эту предположительную численность можно, для этого всего лишь необходимо знать содержание такого понятия, как «воздушно-десантная операция». Фантазии же авторов абсолютно не связаны с ее реальностью, тут нечего комментировать. Составители материала даже не удосужились посмотреть Боевой устав ВДВ, где основные этапы этой операции обозначены», – рассказал военный эксперт.

Мураховский отметил, что авторы доклада упоминают в качестве примера, что гарнизон эстонского Куперьяновского отдельного пехотного батальона в городе Выру расположен всего в 80 км от российской воинской части в Псковской области. Аналитики делают вывод, что гарнизон станет легкой мишенью для ракет, которыми стреляет БМ-30 «Смерч», которыми оснащена российская часть. «То есть, по их мнению, «Смерч» будет вести огонь исключительно с территории воинской части? Видимо, будет развернут где-то на плацу, между казармами?» – недоумевает он. К тому же, сообщил военный эксперт, 88 км – это дальность стрельбы еще советской модификации РСЗО «Смерч». «Сейчас показатели уже другие, а вот какие – военная тайна», – добавил Мураховский. По его мнению, материал составлен просто неграмотными людьми.

«Пример дегенеративной военной аналитики»

Военный эксперт из Латвии Юрий Мелконов также назвал материал «ярким примером дегенеративной военной аналитики». «Говорить о том, что автор материала придерживался какой-то методологии, например подсчитывает примерную численность личного состава в предполагаемой операции в Прибалтике, вообще нельзя. Достаточно просто упомянуть о том, что никогда ни одни маневры не перерастали в полноценную атаку впоследствии, – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Лично я представил человека, сидящего в семейных трусах на диване и пишущего этот «аналитический» материал».
Однако, по мнению Мелконова, публикация вовсе не вызывает у него смеха. «В вооруженных силах основных стран НАТО, в частности в США и Британии, существуют особые отделы, ведущие информационную войну. Подобные аналитики и выбрасывают в Сеть подобные публикации – с целью создания чувства опасности, незащищенности, в данном случае – у населения прибалтийских республик», – пояснил он.

«Этому даже обучают в военных учебных заведениях. Слабое место такой, с позволения сказать, аналитики заключается в том, что авторы подобных вбросов держат свою аудиторию, мягко говоря, за дураков», – полагает военный эксперт.

В данном случае, по мнению Мелконова, общество подготавливается к очередному увеличению контингента западных стран НАТО в Прибалтике, в частности американского. «В прибалтийских странах и так уже есть люди, готовые встречать американцев – освободителей от мифических русских агрессоров с цветами. Посмотрим, завтра господина Обаму снимут с работы, тогда и увидим, что будет дальше», – резюмировал эксперт.
Автор: Никита Голобоков, Андрей Резчиков
Первоисточник: http://www.vz.ru/politics/2017/1/19/698731.html


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Комментарии 44
  1. Kenneth Сегодня, 15:33
    Вам смешно а я лично сам учился делать штурманскую прокладку для высадки на территорию Эстонии. Правда это было в начале 90 а других карт на кафедре не было.
    Kenneth
    1. Злой543 Сегодня, 16:50
      А у нас в части все макеты и карты были с немецкими названиями... Да пусть боятся, нам как-то не жалко feel
      Злой543
      1. novobranets Сегодня, 16:52
        Цитата: Злой543
        Да пусть боятся, нам как-то не жалко

        novobranets
  2. изя топ Сегодня, 15:33
    паранойя,паранойя,паранойя-это где то между западными ушами fool
    изя топ
    1. Лелёк Сегодня, 16:12
      Цитата: изя топ
      паранойя,паранойя,паранойя-это где то между западными ушами


      Привет.
      Ну, что же, фиксуют, боятся значит мы всё делаем правильно. yes
      Лелёк
  3. Владимирец Сегодня, 15:39
    "в штабах НАТО даже не успеют осознать происходящее."

    Может смысл публикации в том, чтобы набрать в штабы более быстро соображающих людей? request
    Владимирец
    1. Papapg Сегодня, 18:52
      Нет, смысл публикации в нашей доброте, мы же добрые и вежливые, потому их гениализм разуверять не будем, пусть всех здоровых и способных отразить "агрессию" посадят в окопчики, пусть на всех Б/К откроют все цынки и ждут, а вдруг приснится агрессор, это 50 на 50, либо будет, либо нет, но пусть ждут, авось...
      Papapg
      1. Rom14 Сегодня, 19:24
        А может по доброте душевной дать им по пистолету ??? Чтоб от страха застрелились и Свет не баламутили.
        Rom14
    2. LPD17 Сегодня, 19:06
      ага))) они там как раз через средеземное море на баркасах сотнями тысяч переправляются)))
      Какая-никакая а десантная подготовка)))
      Пререправочные средства освоили,кто не потоп)))
      LPD17
      1. свой1970 Сегодня, 20:56
        Кстати - таки да,в Европе идет вполне себе реальная высадка морского десанта со стороны Средиземного моря....
        свой1970
  4. Spartanez300 Сегодня, 15:46
    Несколько часов так несколько часов , разуверивать вас не будем .
    Spartanez300
  5. частное лицо Сегодня, 16:06
    Забавная статья, пусть прибалты трепещут. А впрочем на кой ляд они сдались? Пусть ЕС их и дальше кормит и обеспечивает рабочими местами.
    частное лицо
    1. Евдоким Сегодня, 17:50
      Прибалтов просто прёт от собственной значимости. Такой большой враг (Россия) их хочет поработить, лишить благословенной демократии, отобрать последнюю шпротину, и всё такое. Они готовятся к вторжению, а Россия так не хочет воевать, не выгодно оказывается. Обидно им понимаешь-ли до зелёных чёртиков или белок. laughing tongue bully
      Евдоким
  6. sabakina Сегодня, 16:07
    Нам также не стоит надеяться на то, что в случае внезапной атаки властям стран Балтии удастся полностью собрать регулярные сухопутные войска

    Я так понимаю, что технику к границе мы будем перемещать ночью на руках в полном радиомолчании. И чтоб никто не курил!!!
    По оценке The National Interest, Россия в лучшем случае сможет развернуть лишь половину воздушно-десантных войск из-за нехватки транспортных самолетов. «Тем не менее мы должны учитывать вероятность того, что Россия может высадить примерно 10 тысяч десантников в том случае, если она задействует все свои самолеты Ил-76, которых в настоящее время у нее 91»

    Шта? belay Очевидно про Антеи и кукурузники они не в курсе.
    sabakina
  7. naGua Сегодня, 16:08
    Геометрическая прогрессия в прокисших умах налицо! Сначала кликушествуют о неделях, потом днях, теперь о часах. Глядишь нам доведется услышать о минутах, а дальше фантазия подсказывает, что есть ещё и секунды и миллисекунды laughing . Кто меньше?! Ставки сделаны!
    naGua
    1. Комментарий был удален.
    2. рюрикович Сегодня, 18:36
      Цитата: naGua
      Глядишь нам доведется услышать о минутах, а дальше фантазия подсказывает, что есть ещё и секунды и миллисекунды

      Так и в минусы уйдут what wassat
      По простому - мы даже и нападать не будем ещё думать, а они сдаваться придут laughing
      рюрикович
  8. BOB044 Сегодня, 16:13
    Больные на всю голову. Захватить страны Балтии и их потом кормить и содержать. Хватит во времена СССР их хорошо кормили, теперь пусть на подножный корм переходят. good
    BOB044
  9. vobels Сегодня, 16:24
    [quote][/quote]Лично я представил человека, сидящего в семейных трусах на диване и пишущего этот «аналитический» материал». И ещё забыли упомянуть про гонорар. Видимо хорошо заплатили, если такую ахинею родили.
    vobels
  10. кошак Сегодня, 16:25
    Как в анекдоте перестроечных времен: объявили независимость, объявили войну.... и сразу же сдались, чтоб им обеспечивали сытую, спокойную жизнь.. как-то так smile
    кошак
  11. Stinger Сегодня, 16:32
    Аналитики делают вывод, что гарнизон станет легкой мишенью для ракет, которыми стреляет БМ-30 «Смерч», которыми оснащена российская часть

    Не правильно. Сначала незаметно подползут и схватят авторов за гениталии, и только потом выстрелят из Смерча!
    Stinger
  12. Комментарий был удален.
  13. raid14 Сегодня, 16:38
    А зачем нам Прибалтика?
    Россия не нуждается в жизненном пространстве в отличие от европейских квазигосударств карликов.
    На территории Прибалтики природных ресурсов нет, плюс враждебно настроенное население, не проще свести свои потери к минимуму, применив тактические заряды, с учётом розы ветров и распространения остаточной радиации.
    Просчитались американские аналитики, счёт пойдет не на часы, а на минуты.
    raid14
    1. avg-mgn Сегодня, 17:31
      Прежде чем про тактические заряды писать, изучите "розу ветров" в регионе, это так между делом, для понимания вопроса и общего развития.
      avg-mgn
      1. raid14 Сегодня, 18:13
        Про розу ветров, комментарий "внимательно" прочитайте, прежде, чем своей мудростью блистать.
        raid14
  14. 2я19 Сегодня, 16:39
    "Россия за несколько часов сделает с прибалтикой то и это, вот так и эдак! Тра-та-та" А зачем? Ну хоть какой-нибудь смысл? Или ананытикам платят за другое...
    2я19
  15. iouris Сегодня, 16:39
    Скорее всего, войска размещаются ближе к границам в расчёте на резкие политические изменения в РФ: чтобы оказать "моральную поддержку".
    iouris
  16. volodya Сегодня, 16:41
    Уж очень хочется им ,что бы мы напали, а мы не нападаем,наверно мы очень вредные!
    volodya
  17. Тень тьмы Сегодня, 16:46
    Да что там несколько часов? Эти страны можно захватить за несколько секунд, достаточно иметь достаточно большую пачку самого мощного оружия в новой истории - доллары. Кто имеет это оружие, тот и будет иметь Прибалтику и не только!
    Тень тьмы
    1. свой1970 Сегодня, 21:01
      Я почему-то уверен feel lol - что если лимитрофам дать 10-20млрд долларов-они будут кричать что Россия -друг и плевать в сторону США И ЕС, а если дать 30-50 - выгонят американских послов пинками..
      жаль конечно что у нас лишних нет - я б с удовольствием посмотрел бы на этот цирк.....
      свой1970
  18. Vodila Сегодня, 17:02
    Бред какой то............
    Vodila
  19. muhomor Сегодня, 17:12
    И какой вывод из доклада? request Наращивать группировку НАТО в Прибалтике? И кем? И на сколько? Вроде уже разместили целый танковый батальон. fellow Границы Балтии неприступны! laughing
    muhomor
  20. avg-mgn Сегодня, 17:13
    У меня лично всегда был и остается вопрос - а нахрена она нам, эта Прибалтика? Господа, если она Вам так уж нужна, возьмите даром. Готов доплатить $10 (не боле), чтоб никогда больше эту фамилию не слышать.
    avg-mgn
  21. нахтигалзиф Сегодня, 17:36
    Хорошая и познавательная статья. В NI опять некий хрен кофю пролил и давай ванговать. В "Казаков" что-ли,как они, побаталит. Спасиба,паржал. laughing
    нахтигалзиф
  22. Darth Revan Сегодня, 18:16
    Это не Кличко, часом, написал?
    Darth Revan
  23. антивирус Сегодня, 18:20
    Если прежние аналогичные документы предрекали, что вторжение займет несколько суток, то новый – «несколько часов». По мнению аналитиков, ВДВ захватят Таллин и Ригу
    Я всегда это знал, а эти только додумались.
    антивирус
    1. рюрикович Сегодня, 18:40
      Цитата: антивирус
      Если прежние аналогичные документы предрекали, что вторжение займет несколько суток, то новый – «несколько часов». По мнению аналитиков, ВДВ захватят Таллин и Ригу

      Да все вы мелко плаваете - берите глубже
      рюрикович
  24. ТОР2 Сегодня, 18:45
    Согласно сценарию, Россия начнет ракетный обстрел и авиаудары, «которые сметут оборону стран Балтии», а затем проведет «крупномасштабную операцию воздушно-десантных войск» и ограниченный ввод сухопутных войск в Литву со стороны Калининграда

    А почему только Россия!!! Батька тоже захочет кусочек пирожка. Так что хана Балтике. На троих её даешь. А точнее на двоих.
    ТОР2
    1. рюрикович Сегодня, 18:58
      Цитата: ТОР2
      Батька тоже захочет кусочек пирожка. Так что хана Балтике. На троих её даешь. А точнее на двоих.

      А чо? what Вильно мы бы забрали, тока без жыхароу soldier wassat
      рюрикович
  25. FuckNato Сегодня, 19:21
    #Они не нужны. Ну совсем... !!!
    FuckNato
  26. upadeishev Сегодня, 19:28
    Если по примеру Джеймса Форрестола эти "эксперты" сиганут вниз с верхних этажей, может, наконец, останутся нормальные, с которыми можно общаться на языке мира и понимания...
    upadeishev
  27. Nikolaevich_2 Сегодня, 19:37
    Я ,КОНЕЧНО МНОГО НЕ ПОНИМАЮ В ПОЛИТИКЕ И ПРОЧЕЙ КАНИТЕЛИ,НО КТО НИБУДЬ МОЖЕТ МНЕ ОБЪЯСНИТЬ,-ПОЧЕМУ ,ВДРУГ ОНИ РЕШИЛИ,ЧТО РОССИЯ, ДОЛЖНА НАПАДАТЬ НА "прибалтику"??? Эти территории,даже странами называть смешно, и они еще,что то там вошкаются! ЗАЧЕМ ОНИ РОССИИ?
    Nikolaevich_2
    1. рюрикович Сегодня, 21:09
      Цитата: Nikolaevich_2
      ЗАЧЕМ ОНИ РОССИИ?

      Ну вот у прибалтов и спросите? what
      рюрикович
  28. faiver Сегодня, 19:49
    очередная серия цирка? :)
    faiver
  29. странник_032 Сегодня, 19:52
    Информационное нагнетание истерии возле западных границ России, верный признак готовящейся военной агрессии НАТО. Информационное обеспечение называется.
    странник_032
  30. skaramaks27 Сегодня, 19:57
    Почему молчит Даля? Ну Женька Псакова в декретном, дай ей и ее ребенку Бог здоровья, нотут все про Трибалтику, а Даля молчит, НЕПОРЯДОК! Скоро будет Двубалтика, потому что в сетях появилась инфа, что горячие эстонские парни зааадууумааалииись!
    skaramaks27

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