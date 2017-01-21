"Бешеный пёс" пообещал извлекать полную стоимость каждого "оборонного" доллара
Одним из первых указов, подписанных 45-м президентом США Дональдом Трампом, стал указ об утверждении в должности в качестве главы военного ведомства генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу «Бешеный пёс». После утверждения в должности Мэттис сделал ряд заявлений о его собственных задачах на посту главы Пентагона.
Обращаясь к генералитету военного ведомства, Мэттис заявил, что пора предпринимать меры для усиления союзов с разными государствами. Из заявления Джеймса Мэттиса (перевод «Интерфакса»):
По словам генерала Мэттиса, его служба на посту главы Пентагона будет осуществляться «при максимальных стараниях». Немаловажным заявлением нового министра обороны США стало заявление по поводу принятия мер с целью «извлечения полной стоимости каждого доллара, поступающего от налогоплательщиков».
Министр:
Ранее Мэттис получил известность благодаря жёстким заявлениям в адрес "основных противников" США и бескомпромиссностью при выполнении приказов высшего командования. Прозвище прижилось...
Обращаясь к генералитету военного ведомства, Мэттис заявил, что пора предпринимать меры для усиления союзов с разными государствами. Из заявления Джеймса Мэттиса (перевод «Интерфакса»):
Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы.
Мэттис вступает в должность
По словам генерала Мэттиса, его служба на посту главы Пентагона будет осуществляться «при максимальных стараниях». Немаловажным заявлением нового министра обороны США стало заявление по поводу принятия мер с целью «извлечения полной стоимости каждого доллара, поступающего от налогоплательщиков».
Министр:
Таким образом, извлекая полную стоимость каждого доллара, потраченного налогоплательщиками на оборону, мы добьёмся доверия и со стороны Конгресса, и со стороны американского народа.
Ранее Мэттис получил известность благодаря жёстким заявлениям в адрес "основных противников" США и бескомпромиссностью при выполнении приказов высшего командования. Прозвище прижилось...
Использованы фотографии: @PressSec