21:49 21 января

"Бешеный пёс" пообещал извлекать полную стоимость каждого "оборонного" доллара

Одним из первых указов, подписанных 45-м президентом США Дональдом Трампом, стал указ об утверждении в должности в качестве главы военного ведомства генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу «Бешеный пёс». После утверждения в должности Мэттис сделал ряд заявлений о его собственных задачах на посту главы Пентагона.

Обращаясь к генералитету военного ведомства, Мэттис заявил, что пора предпринимать меры для усиления союзов с разными государствами. Из заявления Джеймса Мэттиса (перевод «Интерфакса»):
Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы.


"Бешеный пёс" пообещал извлекать полную стоимость каждого "оборонного" доллара


Мэттис вступает в должность


По словам генерала Мэттиса, его служба на посту главы Пентагона будет осуществляться «при максимальных стараниях». Немаловажным заявлением нового министра обороны США стало заявление по поводу принятия мер с целью «извлечения полной стоимости каждого доллара, поступающего от налогоплательщиков».

Министр:
Таким образом, извлекая полную стоимость каждого доллара, потраченного налогоплательщиками на оборону, мы добьёмся доверия и со стороны Конгресса, и со стороны американского народа.


Ранее Мэттис получил известность благодаря жёстким заявлениям в адрес "основных противников" США и бескомпромиссностью при выполнении приказов высшего командования. Прозвище прижилось...

Использованы фотографии: @PressSec
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Комментарии 57
  1. Мар.Тира Сегодня, 07:10
    Главное,что бы кровью,и территориями других народов не извлекали.Как вы это делаете на протяжении столетий.
    Мар.Тира
    1. vovanpain Сегодня, 08:31
      Цитата: Мар.Тира
      Главное,что бы кровью,и территориями других народов не извлекали.Как вы это делаете на протяжении столетий.

      Да что Трамп,что Обама,риторика разная,политика одна.Что совой о пень,что пнем по сове. yes
      vovanpain
      1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 08:38
        Цитата: vovanpain
        Да что Трамп,что Обама,риторика разная,политика одна.Что совой о пень,что пнем по сове.

        Вы всё правильно сказали, только я не понимаю одного ,зачем нам два месяца не вынимая ,заливали в уши трампа?
        сложилось стойкое убеждение , что выборы проходят у нас.
        ФАНТОМ-АС
        1. teder Сегодня, 08:44
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          ы всё правильно сказали, только я не понимаю одного ,зачем нам два месяца не вынимая ,заливали в уши трампа?
          сложилось стойкое убеждение , что выборы проходят у нас.

          ну если на новостные программы посмотреть , то мы - это Украина.с Сирией - как одной из областей страны.
          teder
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 08:52
            Цитата: teder
            ну если на новостные программы посмотреть , то мы - это Украина.с Сирией - как одной из областей страны.

            Не могу с Вами не согласится.
            Словно своих забот у нас нет и мы живём в самой справедливой и обеспечнной стране мира, с самым богатым и образованным населением.
            ФАНТОМ-АС
        2. Либероид- Сегодня, 08:46
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          Цитата: vovanpain
          Да что Трамп,что Обама,риторика разная,политика одна.Что совой о пень,что пнем по сове.

          Вы всё правильно сказали, только я не понимаю одного ,зачем нам два месяца не вынимая ,заливали в уши трампа?
          сложилось стойкое убеждение , что выборы проходят у нас.

          А так и есть, нам нужен Горбачев в США...Слухи не зря ходили в мире,что в этих выборах Россия поучаствовала..)))) В веселое время живем мужики!
          Либероид-
          1. Андрей Панов Сегодня, 09:04
            Это не Горбачёв, а ковбой в салуне, и х..н его знает, когда палить начнёт.
            Андрей Панов
            1. Либероид- Сегодня, 09:09
              Цитата: Андрей Панов
              Это не Горбачёв, а ковбой в салуне, и х..н его знает, когда палить начнёт.

              Ну с Клинтоншей скучно было бы жить, предсказуема на все 100%..Трамп явно не зануда и с ним Россия не соскучится.. laughing Прорвемся и в этот раз, главное гнуть свою линию до конца.. soldier
              Либероид-
        3. 34 регион Сегодня, 09:16
          08.38. Фантом-Ас! Да как сказать. При нашей интеграции в мировую экономику и нашу зависимость от доллара, мы кажется уже стали самым крупным штатом США. Хотя! Если нам ставят условия США, а не мы им, то мы конечно входим в состав США. В противном случае мы бы просто игнорировали их. А если мы им подчиняемся, то игнорировать не можем.
          34 регион
        4. Blondy Сегодня, 10:33
          А что тут понимать? Прикиньте сколько народу вокруг выборов кормилось, и каждому надо на публике отметится - вот и складывается впечатление.
          Blondy
        5. spirit Сегодня, 16:05
          Как это зачем? Ну не о внутренних же проблемах говорить) когда шла новость что антикризисный бюджет в 5 рас сократили, по первому каналу в прайм тайм пол часа рассказывали о Трампе и проститутках laughing пропаганда hi
          spirit
      2. Кент0001 Сегодня, 13:18
        Честно, было бы глупо думать, что что- то кардинально изменится. Янкерсы никогда не будут нам друзьям, если только мы под них не прогнемся и не откажемся от своего своего суверенетета. Надеюсь этого никогда не случиться.
        Кент0001
    2. 34 регион Сегодня, 08:58
      07. 10. Мартира! Главное он сказал. Он за союзы с США, и будет дальше поддерживать эту политику, ЧТОБЫ УСИЛИТЬ НАШИ СОЮЗЫ. Вот в чём фишка. Нам бы (России) так. А то мы больше вопим что не будем кормить полмира как СССР. Ну вот и результат. Друзей и союзов у нас нет, зато партнёров пруд пруди. Так что захват других территорий будет продолжен. Но под флагом союзов с США. Молодцы США! Умеют грамотно продвигать свои интересы. И ведь не стесняются этого. Зато мы, Россия не претендуем на роль ведущей державы. А вот США претендует и совсем не стесняется этого. Трамп прямо говорит: Буду работать в интересах Америки. А наш Путин что говорит? В чьих интересах он работает на галерах? А какой жест у него про свою оплату! 1 доллар в год! Наши смогут повторить это в отношении себя? Да, бизнес он отдал сыновьям. Но всё же. Работать за 1 доллар. Вот это патриотизм!
      34 регион
      1. Сэмэн Сегодня, 10:37
        . Но всё же. Работать за 1 доллар. Вот это патриотизм!

        Имея в кармане десяток планиновых кэшкарт, это - фиглярство и эпотаж! Не более... hi
        Сэмэн
        1. 34 регион Сегодня, 14:00
          Сэмэн! 10.37. А наши представители власти можно подумать последний кусок хлеба доедают! wassat Но ведь не давятся и не отказываются! Скажите пару слов в защиту наших нищих слуг народа!
          34 регион
      2. Tusv Сегодня, 11:30
        Цитата: 34 регион
        А какой жест у него про свою оплату! 1 доллар в год! Наши смогут повторить это в отношении себя?

        А вы на декларации четы Обама взглянте. Так ли нужна президентская зряплата
        Tusv
      3. Удав КАА Сегодня, 13:11
        Цитата: 34 регион
        А наш Путин что говорит? В чьих интересах он работает на галерах?

        1. Что говорит Путин можно прочитать в И-нете, посмотреть по ящику...Это для справки.
        2. В чьих интересах работает Президент России показывает его рейтинг. Если есть сомнения можете обратиться в компетентные органы за разъяснениями по поводу своих сомнений.
        Удачи, сомневающийся вы наш! laughing
        Удав КАА
        1. 34 регион Сегодня, 14:11
          13.11. Удав! В чьих интересах работает Путин можно узнать по результатам работы. Что он говорит, мне не всё нравится и есть разногласия с ним. Или сомневаться ни в чём нельзя? А как же подвергай всё сомнению? Лично я сильно сомневаюсь что Путин работает в интересах России. Где результат? Я не вижу? Где подъём России? Или это такой секрет что не каждый об этом знает? Про СДЕЛАНО У НАС не надо. Это достижения малыша у 50-ти летнего парня. В 50 лет он начал складывать буквы и угадывать слова! Хорошие достижения! wassat
          34 регион
          1. Cat Man Null Сегодня, 14:31
            Цитата: 34 регион
            де результат? Я не вижу? Где подъём России? Или это такой секрет что не каждый об этом знает? Про СДЕЛАНО У НАС не надо...

            Цитата: А&Б Стругацкие, "Волны гасят ветер"

            Видит горы и леса, и поля, и небеса,
            А не видит ничего, что под носом у него...

            request
            Cat Man Null
    3. Ныробский Сегодня, 09:35
      Цитата: Мар.Тира
      Главное,что бы кровью,и территориями других народов не извлекали.Как вы это делаете на протяжении столетий.

      Увы, сие не возможно. Каждый вложенный доллар должен приносить хоть 1 цент прибыли, за который они готовы разнести в хлам пол планеты. Капитализм - ядрёна вошь...
      Ныробский
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:14
    Ранее Мэттис получил известность благодаря жёстким заявлениям в адрес "основных противников" США и бескомпромиссностью при выполнении приказов высшего командования. Прозвище прижилось...


    Ну ну ...посмотрим рискнет ли бешеный пес развязать новую войну в ЛНДР.
    Тот же ЛЕХА
    1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 07:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ну ну ...посмотрим рискнет ли бешеный пес развязать новую войну в ЛНДР.

      Это не имеет значения, все те кого я зная там , будут стоять до конца, без относительно к любым обстоятельствам. soldier
      ФАНТОМ-АС
      1. PValery53 Сегодня, 10:49
        Юлия Чичерина "выстрелила" в бандер патриотической песней. Молодец!
        PValery53
    2. Удав КАА Сегодня, 13:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      посмотрим рискнет ли бешеный пес развязать новую войну в ЛНДР.
      Леха, войны развязывают политики, а не военные. Пора бы это уже усвоить!
      А вот то, что
      Ранее Мэттис получил известность благодаря жёстким заявлениям в адрес "основных противников" США и бескомпромиссностью при выполнении приказов высшего командования.
      говорит о том, что он настоящий "бешеный пес", а не сопливая болонка, каким и должен быть настоящий военный. ("Приказ должен быть выполнен точно и в срок",-- кажется так у нас в УВС записано было?)
      Так стоит ли удивляться, что Трамп подобрал команду профи, на которую будет полагаться, проводя свою политику, естественно в интересах Штатов, а не ЛГБТ!
      Удав КАА
      1. 34 регион Сегодня, 14:14
        13.22. Удав! А есть ли такие псы у нас? И кто проводит у нас политику в интересах России?
        34 регион
        1. Удав КАА Сегодня, 14:52
          Цитата: 34 регион
          А есть ли такие псы у нас? И кто проводит у нас политику в интересах России?

          1. Сильнее духом, чем русские, в мире нет. Про сухопутных товарищей -- не знаю, но уверен на 155%, что таковые есть. Насчет моряков, из молодой поросли, могу назвать к/а Пинчука С.М. - ныне командующего Каспийской флотилией.
          2. Думаю, что не ошибусь, если назову В.В.Путина, С.Д.Лаврова, С.К.Шойгу и других руководителей.
          hi
          Удав КАА
  3. мичман Сегодня, 07:17
    Он мне чем-то напоминает Д.Ф. Устинова. Дмитрию Федоровичу я лично докладывал один раз о результатах войсковых учений и сроках оснащения ВС СССР одним из видов ВСТ. Решение он принял положительное. Честь имею.
    мичман
  4. 210окв Сегодня, 07:17
    А что новостей уже нет?Будем обмусоливать каждое назначение в ФША?
    210окв
  5. Mavrikiy Сегодня, 07:23
    Таким образом, извлекая полную стоимость каждого доллара, потраченного налогоплательщиками на оборону,
    Что он хотел сказать? А что сказал? Сказал не цента не пропадет. Все пойдет на пользу. Кому еще кроме обороны?
    Mavrikiy
    1. Koshak Сегодня, 10:40
      Цитата: Mavrikiy
      Таким образом, извлекая полную стоимость каждого доллара, потраченного налогоплательщиками на оборону,
      Что он хотел сказать? А что сказал? Сказал не цента не пропадет. Все пойдет на пользу. Кому еще кроме обороны?

      Он министр обороны, поэтому и сказал про пользу для обороны. "Кому еще", Трамп и другие министры расскажут. Но прекратить распилы бюджета на военных заказах у него вряд ли получится.
      Koshak
  6. Oldenburg Сегодня, 07:38
    А бабушка Елизавета,прислала кого нибуть поздравить Трампа,что то ничего не попалось об этом.
    Вся эта весёлая История с Президенством,напоминает мыльный сериал Санта Барбара.Всех знаешь в лицо,кто за кого и чем дышит.
    Радует,что Конгресс не стал рыпаться против Нового Президента,после такой сильно речи на Инагурации.Своими темами о народе и о Америки,Трамп обезоружил ненавистников человеческой Природы.Молодец сильный ход.
    Oldenburg
    1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 07:41
      Цитата: Oldenburg
      Вся эта весёлая История с Президенством,напоминает мыльный сериал Санта Барбара.Всех знаешь в лицо,кто за кого и чем дышит.

      Это Вы точно подметили, я теперь тамошних знаю лучше чем собственное правительство.И кажется , что если бы трамп баллотировался сейчас у нас он бы тож победил, гы-гы.
      СМИшки по-ходу перестарались.
      ФАНТОМ-АС
      1. Б.Т.В. Сегодня, 08:15
        Цитата: ФАНТОМ-АС
        я теперь тамошних знаю лучше чем собственное правительство.И кажется , что если бы трамп баллотировался сейчас у нас он бы тож победил, гы-гы.
        СМИшки по-ходу перестарались.


        Вы, голосовали бы за Трампа?!
        Лично у меня, он не вызывает восторга. Самое главное, чтобы, пока он в президентах, " американский образ жизни" поменьше сыпался на головы, не желающие " американской демократии". Пусть живут со " своим уставом" в своём доме,так будет лучше для всех.
        Б.Т.В.
        1. teder Сегодня, 08:21
          Цитата: Б.Т.В.
          Вы, голосовали бы за Трампа?!
          Лично у меня, он не вызывает восторга.

          teder
        2. ФАНТОМ-АС Сегодня, 08:29
          Цитата: Б.Т.В.
          Вы, голосовали бы за Трампа?!

          Из чего Вы сделали такой вывод?
          Цитата: Б.Т.В.
          Пусть живут со " своим уставом" в своём доме,так будет лучше для всех.

          Мне вообще по-фиг ,как они там живут, мне гооораздо важней, как живут мои соотечественники.
          ФАНТОМ-АС
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:10
        Цитата: ФАНТОМ-АС
        И кажется , что если бы трамп баллотировался сейчас у нас он бы тож победил, гы-гы.

        А Путин бы победил у них. Все СМИшники одинаковы... laughing
        Наблюдатель 33
    2. Б.Т.В. Сегодня, 07:47
      Цитата: Oldenburg
      Своими темами о народе и о Америки,Трамп обезоружил ненавистников человеческой Природы


      1. Судят не по словам, а по делам.
      2. Сдаётся, он не " обезоружил", а восстановил против себя " глобалистов", т.к. прошёлся в своей речи по их " правлению" конкретно.
      Б.Т.В.
      1. Oldenburg Сегодня, 07:50
        Восстановить он не мог,против него Страновая элита,была изначально.Сам Трамп,глобалист,поражает,что страновики американские,настолько сильны,что чуть не душанули глобалистов.
        Oldenburg
        1. himRa Сегодня, 07:58
          Цитата: Oldenburg
          .Сам Трамп,глобалист,

          Я слушал его речь,зажигательная и социальная
          и по выражению лица Барака стрела достигла цель!
          но что то мне подсказывает что Трамп просто демагог!
          Так же оперирует намерениями без обоснования инструментами исполнения как и вы пытаетесь это делать!глобалисты,страновики.... мдя! stop
          himRa
      2. МПК105 Сегодня, 08:01
        Да,судить надо по делам,а дел наделать ещё физически не успели-будем посмотреть.А там,чем Трамп не шутит-может мир,жвачка...Да что гадать-видно будет скоро request
        МПК105
  7. кедр Сегодня, 07:38
    Полная стоимость амреканского доллара - это стоимость его бумаги и краски, а вот извлекать необходимую власти банкстеров стоимость будут, как всегда ВС США, штыками и политикой канонерок.., и судя по данному назначению "обороняться" они будут с бешеными усилиями.
    И-то, на днях долг США ознаменуется 20 000 000 000 000 зелени.
    "С мира по нитке, голому рубашка..."
    Зрим в корень, уважаемые.
    кедр
    1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 07:49
      Цитата: кедр
      Полная стоимость амреканского доллара - это стоимость его бумаги и краски,

      Знаю точно, что вот этот окрашенный кусок бумаги сегодня у нас стоит ровно 59,8 тоже покрашенных бумажек, только наших.
      Отсюда вопрос что у нас хреновее ,бумага или краска?
      Цитата: кедр
      Зрим в корень, уважаемые.

      Мы чё то в этот корень зрим,зрим, а толку ноль request
      ФАНТОМ-АС
      1. Oldenburg Сегодня, 08:07
        В своё время много косячили наши императоры,типа Н2 и после него.Поэтому американская частная зеленая бумажка и главенствует на нашей,типа государственной бумажкой
        Скоро эта вся бумажная кухня пойдёт под слом,под напором электронных денег.
        Oldenburg
  8. демотиватор Сегодня, 08:09
    Цитата: Mavrikiy
    Что он хотел сказать? А что сказал?

    Как министр, отвечающий за оборону страны, он сказал только то, что должен говорить любой вменяемый человек на таком важном посту. Это сигнал тем воротилам бизнеса, привыкшим наживаться на военных заказах, сигнал о том, что им теперь придётся отчитываться за каждый потраченный доллар. По-моему это правильно.У нас бы так решали вопросы, тогда бы и "Прогрессы" реже падали, и "Ярсы" бы не испытывали нужды в гидравлических системах. Строже надо быть в вопросах обороны - вот о чём сказал "Бешеный".
    демотиватор
    1. Горный стрелок Сегодня, 09:06
      У нас как раз это, согласно 44 ФЗ, очень круто контролируется. По отдельным счётам отслеживаются расходы на Гособоронзаказ, до самого последнего гвоздика. Ужасно неудобно, надо сказать, но иначе, думаю, нельзя. А вот у "них" - это не так.
      Горный стрелок
    2. Koshak Сегодня, 10:56
      Цитата: демотиватор
      У нас бы так решали вопросы, тогда бы и "Прогрессы" реже падали, и "Ярсы" бы не испытывали нужды в гидравлических системах. Строже надо быть в вопросах обороны - вот о чём сказал "Бешеный".

      Пока еще никакие вопросы он не решил - это пока все только слова. Такую "пилораму" госбюджета на оборонных заказах, как в США остановить крайне сложно, а скорее всего невозможно.
      Koshak
  9. кедр Сегодня, 08:41
    Цитата: ФАНТОМ-АС
    Цитата: кедр
    Полная стоимость амреканского доллара - это стоимость его бумаги и краски,
    Знаю точно, что вот этот окрашенный кусок бумаги сегодня у нас стоит ровно 59,8 тоже покрашенных бумажек, только наших.
    Отсюда вопрос что у нас хреновее ,бумага или краска?
    Цитата: кедр
    Зрим в корень, уважаемые.
    Мы чё то в этот корень зрим,зрим, а толку ноль


    Причины куриной слепоты
    Заболевание развивается за счет нарушения соотношения между числом колбочек и палочек в глазу человека, уменьшения количества палочек или структурных нарушений их строения, а так же — из-за недостатка или нарушения обмена зрительного пигмента родопсина, который содержится в палочках.
    Принято выделять следующие виды ночной слепоты:
    врожденная;
    эссенциальная;
    симптоматическая;
    перестроечная;
    постперестроечная,
    Наиболее распространенной является эссенциальная куриная слепота. Заболевание может развиться на фоне недоедания, за счет недостатка витаминов, в первую очередь — витамина А. Помимо этого, оно может быть вызвано малокровием, заболеваниями печени, общим истощением организма, воздействием различных токсинов.
    Источник: http://womanadvice.ru/kurinaya-slepota
    Очевидно населению России надо улучшить питание и уменьшить потребление токсинов, иначе
    можно и армию бешенных псов просмотреть на своей... земле.
    Делаем ещё одну попытку... Зрим в корень, уважаемый.
    кедр
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:58
    Не, ну а что он должен был сказать. Господа, не волнуйтесь. Дербанить бюджет продолжим, а всем будем рассказывать, как успешно мы это делаем? Публичный человек от непубличного тем и отличается, что все его слова становятся известны, да ещё и каждое слово препарируют. Посему часто мы слышим пулеметные очереди лозунгов, а вовсе не то, что люди реально думают wassat
    По делам судить надо...
    Горный стрелок
  11. samarin1969 Сегодня, 09:24
    В варианте:
    "Таким образом, извлекая полную стоимость каждого "рубля", потраченного налогоплательщиками на оборону,"...образование, инфраструктуру, здравоохранение, науку...
    ...можно прибить к двери "наших" чиновников....Поменьше флешмобов, шоу, форумов, селигёров, институтов исследования всякой хрени, гламурных леди-полковников для спичей. и пр...побольше армат, лётчиков, изобретений, аппаратов МРТ, дорог "немецкого качества и стоимости"...Для своей страны Мэттис СКАЗАЛ (!) всё правильною...Хотя у бюджета Пентагона трутся постоянно свои "васильевы" .
    samarin1969
  12. Andrea Сегодня, 09:24
    Опять на грабли собрался?
    Во всех ВПК все средства оприходуются полностью и без остатка-вся беда в том,что иногда гайки и болты стоят столько,как будто,они сделаны из золота.Так было всегда и везде и,если он сможет справиться с этим-он гений,но он не первый пытающийся.
    Andrea
  13. лысова Сегодня, 09:27
    quote][/quote]Таким образом, извлекая полную стоимость каждого доллара, потраченного налогоплательщиками на оборону, мы добьёмся доверия и со стороны Конгресса, и со стороны американского народа. Что то он городит. Налогоплательщики и есть народ, т. е. народ сам себе будет доверять, за потраченные деньги, им же, на оборонку. what
    лысова
  14. rotmistr60 Сегодня, 09:31
    Не столь важно, что он говорит сегодня. Наиболее важнее, что он будет делать завтра.
    rotmistr60
    1. лысова Сегодня, 10:50
      Согласен на 100, но уж больно мудрёно.
      лысова
  15. Мар.Тира Сегодня, 11:40
    Цитата: 34 регион
    07. 10. Мартира! Главное он сказал. Он за союзы с США, и будет дальше поддерживать эту политику, ЧТОБЫ УСИЛИТЬ НАШИ СОЮЗЫ. Вот в чём фишка. Нам бы (России) так. А то мы больше вопим что не будем кормить полмира как СССР. Ну вот и результат. Друзей и союзов у нас нет, зато партнёров пруд пруди. Так что захват других территорий будет продолжен. Но под флагом союзов с США. Молодцы США! Умеют грамотно продвигать свои интересы. И ведь не стесняются этого. Зато мы, Россия не претендуем на роль ведущей державы. А вот США претендует и совсем не стесняется этого. Трамп прямо говорит: Буду работать в интересах Америки. А наш Путин что говорит? В чьих интересах он работает на галерах? А какой жест у него про свою оплату! 1 доллар в год! Наши смогут повторить это в отношении себя? Да, бизнес он отдал сыновьям. Но всё же. Работать за 1 доллар. Вот это патриотизм!

    Полностью тебя поддерживают.У нас главный враг,не за границей,а в нас самих.Вон уже сколько было диванных комментаторов,о своей хате.Лишь бы нам было хорошо,а отстаивать,и поддерживать друзей,и даже братьев по крови,и вере,волей судьбы,и предательства власти России,и Горбачёва оказавшихся вдруг за границей, это пусть другие делают.Вот в результате мы и имеем,что имеем.Даже стыдимся о помощи Новороссии,в открытую говорить.Ну не позорно ли?
    Мар.Тира
    1. Cat Man Null Сегодня, 11:59
      Цитата: Мар.Тира
      Даже стыдимся о помощи Новороссии,в открытую говорить

      - для Вас, походу, "говорить" важнее, чем "делать". Это... неправильно no

      Цитата: Мар.Тира
      Ну не позорно ли?

      - не-а...
      - стыдно не когда видно, а когда нечего показать (с)
      Cat Man Null
  16. Принц_Пенсии Сегодня, 13:58
    Кликуха какая. Псина, джон кровавое яйцо, ки, бесславные, кровавый. Это дети переиграли в супер пупер героев.
    Принц_Пенсии
  17. Мар.Тира Сегодня, 14:50
    Цитата: Cat Man Null
    Цитата: Мар.Тира
    Даже стыдимся о помощи Новороссии,в открытую говорить

    - для Вас, походу, "говорить" важнее, чем "делать". Это... неправильно no

    Цитата: Мар.Тира
    Ну не позорно ли?

    - не-а...
    - стыдно не когда видно, а когда нечего показать (с)

    Это ты про себя что ли?Волонтёр.
    Мар.Тира

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