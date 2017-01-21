"Бешеный пёс" пообещал извлекать полную стоимость каждого "оборонного" доллара

Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы.

Мэттис вступает в должность

Таким образом, извлекая полную стоимость каждого доллара, потраченного налогоплательщиками на оборону, мы добьёмся доверия и со стороны Конгресса, и со стороны американского народа.