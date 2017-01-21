Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в японский порт Майдзуру

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли в японский порт Майдзуру (префектура Киото). Это очередной заход корабельной группы Тихоокеанского флота ВМФ РФ в порты иностранного государства. Ранее «Адмирал Трибуц» и «Борис Бутома» заходили с дружественными визитами в порты Индии, Индонезии, Филиппин, Южной Кореи и других государств региона.Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Владимир Матвеев сообщил СМИ о том, что российский БПК «Адмирал Трибуц» прибыл в Майдзуру не просто с дружественным визитом, а ещё и для принятия участия в учениях совместно с кораблями японских военно-морских сил. Речь идёт об учениях спасательного характера, носящих название «САРЕКС».Осенью прошлого года большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» совместно с другими кораблями ТОФ посещал китайский Чжанцзян для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2016».Перед проведением совместных учений с японскими моряками, как сообщается, российские экипажи поучаствуют в совместных культурных и развлекательных мероприятиях, осмотрят городские достопримечательности Майдзуру.В ходе совместных учений будут отработаны задачи по спасению терпящих бедствие кораблей различного типа.