21:46 21 января

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в японский порт Майдзуру

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли в японский порт Майдзуру (префектура Киото). Это очередной заход корабельной группы Тихоокеанского флота ВМФ РФ в порты иностранного государства. Ранее «Адмирал Трибуц» и «Борис Бутома» заходили с дружественными визитами в порты Индии, Индонезии, Филиппин, Южной Кореи и других государств региона.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Владимир Матвеев сообщил СМИ о том, что российский БПК «Адмирал Трибуц» прибыл в Майдзуру не просто с дружественным визитом, а ещё и для принятия участия в учениях совместно с кораблями японских военно-морских сил. Речь идёт об учениях спасательного характера, носящих название «САРЕКС».

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в японский порт Майдзуру



Осенью прошлого года большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» совместно с другими кораблями ТОФ посещал китайский Чжанцзян для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2016».

Перед проведением совместных учений с японскими моряками, как сообщается, российские экипажи поучаствуют в совместных культурных и развлекательных мероприятиях, осмотрят городские достопримечательности Майдзуру.

В ходе совместных учений будут отработаны задачи по спасению терпящих бедствие кораблей различного типа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 45
  1. himRa Сегодня, 07:37
    Перед проведением совместных учений с японскими моряками, как сообщается, российские экипажи поучаствуют в совместных культурных и развлекательных мероприятиях, осмотрят городские достопримечательности Майдзуру.

    Взаимные контакты и демонстрация флага необходима!Да и ребята немного расслабятся от боевых будней
    himRa
    1. 210окв Сегодня, 07:48
      Вот именно.Эти корабли гоняют без остановки по морям-океанам.К сожалению малую численность приходится компенсировать усиленной эксплуатацией..
      Цитата: himRa
      Перед проведением совместных учений с японскими моряками, как сообщается, российские экипажи поучаствуют в совместных культурных и развлекательных мероприятиях, осмотрят городские достопримечательности Майдзуру.

      Взаимные контакты и демонстрация флага необходима!Да и ребята немного расслабятся от боевых будней
      210окв
      1. himRa Сегодня, 08:34
        Цитата: 210окв
        Вот именно.Эти корабли гоняют без остановки по морям-океанам.К сожалению малую численность приходится компенсировать усиленной эксплуатацией..

        Ниче... мы семижильные....выдержим как и наши геройские предки! drinks
        himRa
        1. Либероид- Сегодня, 08:39
          Цитата: himRa
          Цитата: 210окв
          Вот именно.Эти корабли гоняют без остановки по морям-океанам.К сожалению малую численность приходится компенсировать усиленной эксплуатацией..

          Ниче... мы семижильные....выдержим как и наши геройские предки! drinks

          Куда мы денемся...Будет у нас Флот как раньше обязательно, дайте время ..
          Либероид-
    2. Александр романов Сегодня, 09:11
      Цитата: himRa
      Да и ребята немного расслабятся от боевых будней

      Расслабляться никак нельзя,иначе вернуться так wassat
      Александр романов
      1. himRa Сегодня, 09:37
        Открою вам секрет! у японок легковых позже 2002-2003 годов уже нет двигателей миллиоников
        макс-400 тыс.км пробега новые! stop такое же ведро в болтами как и прочее старье!вечная машина-возьмешь потом вечно не избавишься! tongue
        himRa
        1. Штык Сегодня, 15:34
          Цитата: himRa
          такое же ведро в болтами как и прочее старье!вечная машина-возьмешь потом вечно не избавишься!

          Берите "Приору-у"! wassat
          Штык
        2. Банный Сегодня, 20:59
          Интересно болтаются сперва с китайцами теперь японцами и умные и красивые но обезьяны
          Банный
      2. Greenwood Сегодня, 10:11
        Ой, та ладно. Так машины уже давно не возят. Этой фотке лет 15. Сейчас везут в трюмах на закрытых паромах, откуда они самоходом по трапу съезжают на берег.
        Greenwood
      3. Lyton Сегодня, 15:52
        Цитата: Александр романов
        Цитата: himRa
        Да и ребята немного расслабятся от боевых будней

        Расслабляться никак нельзя,иначе вернуться так wassat

        Романов да ты шо, на военном корабле, ты это для кого нарисовал, сам то в это веришь? Чота я начинаю сомневаться, шо ты во Владивостоке проживал.
        Lyton
  2. Oldenburg Сегодня, 08:00
    Эх миниатюрные японочки,думаю,знаю,где витают мысли наших морских волков.
    Oldenburg
    1. Greenwood Сегодня, 10:14

      Я думаю, при приезде в Японию об этом думают все мужики.feel
      Greenwood
      1. Oldenburg Сегодня, 10:31
        https://www.youtube.com/watch?v=THQ5uoj7hH4 Чингиз Хан на японском.Приятного просмотра.
        Oldenburg
  3. Португальский кораблик Сегодня, 08:18
    Япония использует это для шпионажа и изучения действий флота РФ в разных ситуациях приближенных к боевым. Вообщем ничего хорошего. ТОФ нужно укреплять,а не по японским портам шляться...
    Португальский кораблик
    1. лысова Сегодня, 09:11
      Какая то прогулка у них странная, да и учения тоже, вроди как не по рангу.
      лысова
    2. Greenwood Сегодня, 10:16
      А чем посещение японского порта противоречит укреплению флота? А в советские времена наши корабли разве не посещали иностранные порты?
      Greenwood
      1. Португальский кораблик Сегодня, 10:18
        В том,что сегодня вероятность войны с Японией велика как никогда прежде и показывать японским спецам остатки своего флота совсем не обязательно и даже вредно
        Португальский кораблик
        1. Greenwood Сегодня, 10:24
          Цитата: Португальский кораблик
          сегодня вероятность войны с Японией велика как никогда прежде
          Ну вы чего, боевиков пересмотрели? Какой войны? Путин только месяц назад был в Японии, кучу договоров подписали. Упрощают визовый режим, к нам в Приморский край зазывают японские компании, автобизнес в городе по прежнему работает по налаженным схемам. С чего воевать-то?
          Цитата: Португальский кораблик
          показывать японским спецам остатки своего флота совсем не обязательно
          А чего они там не видели? "Трибуц" в обычное время стоит у 33 причала в центре Владивостока, на нём даже экскурсии иногда водят. Что там такого секретного в нём?
          Greenwood
          1. Португальский кораблик Сегодня, 10:29
            Япония до последнего вела переговоры с США перед нападением в декабре 1941 года и с Российской империей в 1904 году,так что пусть вас не успокаивают эти визиты... Активизация разведывательной авиации НАТО и переброска большого количества бронетехники к границам РФ говорят о подготовке к войне.... Трибуц конечно старое корыто,но лишний раз его показывать японским спецам ,которые наверняка смотрят на него и прикидывают как его лучше утопить, не стоит...Кроме того на нем могут быть новые системы РЭБ и связи демонстрация которых вероятному противнику очень вредное и не умное занятие.
            Португальский кораблик
            1. Greenwood Сегодня, 10:48
              ИМХО Тихоокеанскому флоту в гипотетическом столкновении с флотом Сил "самообороны" кирдык в любом случае, так что визит в японский порт ничего не изменит.
              Greenwood
              1. Португальский кораблик Сегодня, 11:45
                Никогда не стоит упрощать задачу своему врагу
                Португальский кораблик
              2. Lyton Сегодня, 16:00
                Цитата: Greenwood
                ИМХО Тихоокеанскому флоту в гипотетическом столкновении с флотом Сил "самообороны" кирдык в любом случае, так что визит в японский порт ничего не изменит.

                Еще не начались боевые действия вы уже проиграли, как то не по русски это.
                Lyton
                1. Greenwood Сегодня, 16:07
                  Просто посмотрите на боевой состав флота Императора, на темпы ввода в строй новых судов, на средний возраст большинства кораблей и сравните с Тихоокеанским флотом РФ (который по идее должен быть самым мощным в стране).
                  Greenwood
                  1. Lyton Сегодня, 16:15
                    На китов посмотрю может и соглашусь на темпы ввода в строй новых судов, а япы как то не очень интересны, они на поднебесную с опаской глядят и с чего вы решили, что Тихоокеанский флот должен быть самым мощным, в советские времена у него было погоняло "Тоже флот" ? а Самый флот был северный СФ, так военморы говорили.
                    Lyton
                  2. Португальский кораблик Сегодня, 16:28
                    У япов нет АПЛ и с авиацией не все гладко...
                    Португальский кораблик
                  3. Orionvit Сегодня, 18:32
                    Вы по количеству единиц флота считаете? Или ролик "убедительный"? Как показывает практика, превосходящий по силам противник, ещё не самый сильный.
                    Orionvit
              3. Талгат Сегодня, 18:42
                Цитата: Greenwood
                Тихоокеанскому флоту в гипотетическом столкновении с флотом Сил "самообороны" кирдык в любом случае


                Да конечно РФ не СССР и того ТОФа нет. Но я все бы не торопился с кирдыком. Дело в том, что
                1) даже оставшиеся рабочие 3 пларка и 3 пла способны потопить весь яповский флот - не учитывая ДПЛ и надводные остатки - а еще есть авиация - которую РФ всегда может перебросить на ТО
                2) Никогда Китай не останутся в стороне при конфликте с Япами и США - т к на ТО это вообще то их - китайский фронт - гораздо более чем российский.
                Талгат
        2. Штык Сегодня, 15:42
          Цитата: Португальский кораблик
          показывать японским спецам остатки своего флота совсем не обязательно и даже вредно

          Похоже Вы не далеко ушли ... wink
          Штык
          1. Португальский кораблик Сегодня, 16:27
            А вы не далеко ушли от предателей разрешавших полеты немецкой авиации в небе СССР до начала войны,в результате которых они все зафиксировали и прицельно разбомбили
            Португальский кораблик
            1. Штык Сегодня, 16:57
              Цитата: Португальский кораблик
              А вы не далеко ушли от предателей разрешавших полеты немецкой авиации в небе СССР до начала войны,в результате которых они все зафиксировали и прицельно разбомбили

              Не-е-т! Вот этого не надо, я никогда не поддерживал защитников мудрых вождей, которые требовали не поддаваться на провокации! Мог бы написать по этому поводу, да тапками закидают ура-патриоты и сталинисты! smile hi
              Штык
              1. Португальский кораблик Сегодня, 17:25
                А чем сегодня московские разрешалки бандеровских и НАТОвских инспекций приграничных районов РФ отличаются от гнили тех сталинистов,что разрешали разведывательные полеты гитлеровской авиации в небе СССР весной 1941 года?! Не вижу разницы и те и другие предатели !
                Португальский кораблик
                1. Штык Сегодня, 18:27
                  Цитата: Португальский кораблик
                  А чем сегодня московские разрешалки бандеровских и НАТОвских инспекций приграничных районов РФ отличаются от гнили тех сталинистов,что разрешали разведывательные полеты гитлеровской авиации в небе СССР весной 1941 года?! Не вижу разницы и те и другие предатели !

                  Наши ведь тоже осуществляют инспекции согласно договора.
                  В рамках Венского документа 2011 года каждое государство — участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника.
                  Штык
                  1. Португальский кораблик Сегодня, 20:03
                    Вот только в инспекции Украины и Турции РФ в свое время отказали...
                    Португальский кораблик
                2. Orionvit Сегодня, 18:38
                  Португальский кораблик . Учи историю, и для началась разберись с военно-политической ситуацией в предвоенный период 1941г. А ещё лучше разберись с мусором в голове, что то ты не на тот сайт зашел.
                  Orionvit
                  1. Сергей Ф Сегодня, 19:59
                    Поддерживаю!
                    Без знания истории можно наплести такого, что десять мудрецов не разгребут!
                    Сергей Ф
                  2. Португальский кораблик Сегодня, 20:05
                    Не думаю ,что у вас хватит образования ,чтобы учить меня истории,а хорошим манерам не мешало бы поучить вас,раз с этим не справились ваши родители. Впрочем я уже убедился в том,что тут много детей дворников...
                    Португальский кораблик
    3. Штык Сегодня, 15:36
      Цитата: Португальский кораблик
      Япония использует это для шпионажа и изучения действий флота РФ в разных ситуациях приближенных к боевым. Вообщем ничего хорошего. ТОФ нужно укреплять,а не по японским портам шляться...

      Штык
  4. МПК105 Сегодня, 08:23
    Пусть сходят-покажут,что не за здорово живёшь Курилы заберёте...Я,конечно,не адмирал какой,но,думаю,при серьёзной на море битвы в этом регионе т.в.д.,мягко выражаясь-нам не светит...
    МПК105
    1. Hammerlock Сегодня, 08:51
      янкесы на япанских бах напряглись
      Hammerlock
  5. Bradley Сегодня, 09:09
    Перед проведением совместных учений с японскими моряками, как сообщается, российские экипажи поучаствуют в совместных культурных и развлекательных мероприятиях, осмотрят городские достопримечательности Майдзуру.

    Интересно, а дадут ли покататься на ASW-G-08?
    Bradley
  6. kolkulon Сегодня, 09:13
    Смотрю на корабли Советской постройки и Российской и такое ощущение,что современные суда лепят с металла однерочки,ребра-шпангоуты торчат.Экономия?
    kolkulon
    1. МПК105 Сегодня, 09:17
      Не у Вас одного такое впечатление lol А может-раньше деревья были выше,да и мы помоложе laughing
      МПК105
      1. Штык Сегодня, 15:45
        Цитата: МПК105
        А может-раньше деревья были выше,да и мы помоложе

        Как щчас помню - выше ростом, с осиной талией и кучерявый ! wassat
        Штык
        1. Сергей Ф Сегодня, 20:01
          Надо добавить - и солнце было ярче, и звезды мигали чаще, а соловьи сейчас так не поют!
          Сергей Ф
          1. Штык Сегодня, 20:14
            Цитата: Сергей Ф
            Надо добавить

            И цветы пахли лучше... love
            Штык

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