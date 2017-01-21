"Батальон бундесвера выдвигается на Восток"

В течение нескольких дней танково-гренадерский батальон германской армии будет развернут в Литве для противостояния «российской угрозе», передает Deutche Welle.«За последние несколько месяцев мы прошли весьма интенсивное обучение, и солдаты с нетерпением ждут выполнения задачи», – сказал командующий Panzergrenadiere Кристофер Хубер.«Наряду с силами НАТО, 26 танков и 170 других военных транспортных средств, включая броневые машины пехоты Marder и танки Leopard 2, будут размещены в сотне километрах от российского Калининграда», – говорится в репортаже.Издание напоминает, что батальоны НАТО будут развернуты в 3-х прибалтийских республиках и в Польше. К концу февраля близ Калининграда будут находиться порядка 600 военнослужащих стран альянса.«Это вопрос обеспечения сплоченности единой Европы в рамках НАТО», – отметил эксперт по внешней политике Юрген Триттин.При этом в руководстве НАТО ожидают ответного шага России – в последнее время Москва не раз сообщала о наличии «передвижных ядерных ракет "Искандер", которые могут достичь Берлина», заключает издание.