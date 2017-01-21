21:48 21 января

Батальон бундесвера выдвигается на Восток

В течение нескольких дней танково-гренадерский батальон германской армии будет развернут в Литве для противостояния «российской угрозе», передает Deutche Welle.

Батальон бундесвера выдвигается на Восток


«За последние несколько месяцев мы прошли весьма интенсивное обучение, и солдаты с нетерпением ждут выполнения задачи», – сказал командующий Panzergrenadiere Кристофер Хубер.


«Наряду с силами НАТО, 26 танков и 170 других военных транспортных средств, включая броневые машины пехоты Marder и танки Leopard 2, будут размещены в сотне километрах от российского Калининграда», – говорится в репортаже.

Издание напоминает, что батальоны НАТО будут развернуты в 3-х прибалтийских республиках и в Польше. К концу февраля близ Калининграда будут находиться порядка 600 военнослужащих стран альянса.

«Это вопрос обеспечения сплоченности единой Европы в рамках НАТО», – отметил эксперт по внешней политике Юрген Триттин.

При этом в руководстве НАТО ожидают ответного шага России – в последнее время Москва не раз сообщала о наличии «передвижных ядерных ракет "Искандер", которые могут достичь Берлина», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.bundesheer.at
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 113
  1. himRa Сегодня, 08:28
    В течение нескольких дней танково-гренадерский батальон германской армии будет развернут в Литве для противостояния «российской угрозе», передает Deutche Welle.

    Ну слава богу что не оккупация !по делу значит пришли ...не грабить а то начнется курки,яйки,шнапс
    himRa
    1. Либероид- Сегодня, 08:34
      Как все знакомо то...! Сейчас морозы в России и как назло ни французов ,ни немцев...Мерзним вхолостую .... laughing
      Либероид-
      1. himRa Сегодня, 08:38
        в этом году в Красноярске необычные морозы от 40 и ниже это при том что Енисей не замерзает!
        погонять бы не мешало им наука да и мы согреемся ! drinks
        himRa
        1. 210окв Сегодня, 10:37
          Бундесвер под Красноярск!..На лесозаготовки.
          Цитата: himRa
          в этом году в Красноярске необычные морозы от 40 и ниже это при том что Енисей не замерзает!
          погонять бы не мешало им наука да и мы согреемся ! drinks
          210окв
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:45
        Либероид -Виталий,опять в новой ипостаси?Попросите админов, может вернут вами ваш ник Михан! А то мне вас придется изгонять lol в вашем сегодняшнем нике бес сидит!!! what
        Изгоняющий либероидов
        1. Комментарий был удален.
        2. Либероид- Сегодня, 08:52
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Либероид -Виталий,опять в новой ипостаси?Попросите админов, может вернут вами ваш ник Михан! А то мне вас придется изгонять lol в вашем сегодняшнем нике бес сидит!!! what

          А у меня в конце минус стоит.. laughing А МИХАН все он теперь ПАМЯТНИК!!!...."Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа..." wink
          Либероид-
          1. teder Сегодня, 09:01
            Цитата: Либероид-
            А МИХАН все он теперь ПАМЯТНИК!!!...."Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа.

            teder
            1. Altona Сегодня, 10:36
              Цитата: teder
              Цитата: Либероид-
              А МИХАН все он теперь ПАМЯТНИК!!!...."Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа.


              --------------------------------
              Это памятник писателю Гончарову в Ульяновске, я там был и даже сидел на этом диване. А это диван Ильи Обломова, персонажа известного романа.
              Altona
            2. 210окв Сегодня, 10:38
              Никак Ульяновск?Диван Обломова?
              Цитата: teder
              Цитата: Либероид-
              А МИХАН все он теперь ПАМЯТНИК!!!...."Я памятник себе воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа.

              210окв
          2. Александр романов Сегодня, 09:15
            Цитата: Либероид-
            А у меня в конце минус стоит..

            В конце минус стоит? Мне не хватает фантазии это представить
            Александр романов
            1. Либероид- Сегодня, 10:03
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Либероид-
              А у меня в конце минус стоит..

              В конце минус стоит? Мне не хватает фантазии это представить

              Саш зачем тебе это представлять, он не для тебя предназначен...Я смотрю ты шалун стал.. wassat
              Либероид-
      3. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:26
        "и солдаты с нетерпением ждут выполнения задачи"

        Не страшно? Ладно мерикатосы, они не пуганные иди...ты, а эти- то уже ученые. Помнить должны, да и в учебнках по военному делу у них, все должно быть описано...
        Наблюдатель 33
      4. dorz Сегодня, 09:54
        солдаты с нетерпением ждут выполнения задачи

        У немчуры историческая память совсем отсутствует.
        dorz
        1. Громобой Сегодня, 17:50
          Цитата: dorz
          У немчуры историческая память совсем отсутствует.

          Нет никакой исторической памяти,ни у одного народа.Первая мировая война унесла миллионы жизней европейцев и это никак не помешало через 20 лет замутить более страшную мясорубку.
          Потому что любой народ всегда можно одурманить пропагандой и погнать как овец на убой.В одном поколении две таких чудовищных войны,а Вы хотите,чтобы потомки помнили.
          Для молодых немцев из этого батальона передислокация на Восток это интересные приключения ,которых так жаждут их юные сердца.Для пославших их политиков это сияние своей значимости,власть над людьми ,слава и слава и величие к которой они так стремятся.
          А для крупного бизнеса любая война это вообще рабочий процесс ,большая выгода которая видится им после победы ,заказы и прибыль.
          Вот как всё по земному просто и цинично.
          Громобой
      5. vik669 Сегодня, 15:11
        На "первый-второй" рассчитайсь!
        Первый-второй...
        Первый, шаг вперед! - и в рай.
        Первый-второй...
        А каждый второй - тоже герой, -
        В рай попадет вслед за тобой.
        vik669
    2. vovanpain Сегодня, 08:43
      Цитата: himRa
      Ну слава богу что не оккупация !по делу значит пришли ...не грабить а то начнется курки,яйки,шнапс

      Ну так Коллега hi Матка курка,яйко,млеко шнель шнель,лабусы почувствуют на своей шкуре. wink
      vovanpain
    3. Vadivak Сегодня, 09:36
      Цитата: himRa
      Ну слава богу что не оккупация !п


      ??? А драг нах остен не напоминает?
      Vadivak
      1. himRa Сегодня, 09:55
        не ... нету в народе у них таких настроений ...страх еще долго сидеть будет в поколениях!
        если до сих пор находятся в оккупации! и молчат в тряпочку,и де те гордые германцы начала прошлого века? остались бюргеры lol
        himRa
      2. sabakina Сегодня, 11:07
        100 лет ещё не прошло, а Бундесвер уже заканчивается драг нах остен.
        sabakina
        1. Siberia 9444 Сегодня, 17:56
          Шикарная песня , но маленькое замечание по Украине шли салдаты группы юг hi
          Siberia 9444
  2. PValery53 Сегодня, 08:30
    Нужно передать Меркель, что за ней будет следить её персональная ракета из России.
    PValery53
    1. Hammerlock Сегодня, 08:48
      ракета! Слишком для неё! Петарды хватит
      Hammerlock
    2. Ilja2016 Сегодня, 17:28
      Правильно. Персональный "Калибр".
      Ilja2016
  3. Комментарий был удален.
    1. Hammerlock Сегодня, 08:41
      автобан на картинки не работает? А то мне карта попрёт!
      Hammerlock
      1. sergo1914 Сегодня, 08:46
        Ручной работает. А картинка зачетная.
        sergo1914
        1. Либероид- Сегодня, 08:57
          Цитата: sergo1914
          Ручной работает. А картинка зачетная.

          Осторожней мужики с такими картинками...Тут есть жалобщики забанить могут резко.. hi
          Либероид-
          1. Либероид- Сегодня, 10:06
            Цитата: Либероид-
            Цитата: sergo1914
            Ручной работает. А картинка зачетная.

            Осторожней мужики с такими картинками...Тут есть жалобщики забанить могут резко.. hi

            Ну вот ,кто то стуканул...Забанили...
            Либероид-
  4. Б.Т.В. Сегодня, 08:38
    А мне интересно: " из чьего кармана оплачивается этот " банкет""?!
    Б.Т.В.
    1. Владыка Ситх Сегодня, 08:46
      Из прибалтийского. Всегда платит та страна, в которой прибывают войска.
      Владыка Ситх
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:29
        Цитата: Владыка Ситх
        Из прибалтийского. Всегда платит та страна, в которой прибывают войска.

        А, ну тогда, это не надолго. Скоро деньги закончатся. laughing
        Наблюдатель 33
      2. Штык Сегодня, 14:54
        Цитата: Владыка Ситх
        Из прибалтийского. Всегда платит та страна, в которой прибывают войска.

        Значит и нам платили, когда мы стояли в Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии ?smile Я вот в Германии служил, в автополку, но чтобы немцы нам платили ...не помню. Мы вот платили, когда что нибудь расхреначивали нашими "Уралами"! wassat
        Штык
        1. Скифотавр Сегодня, 19:40
          Цитата: Штык
          Я вот в Германии служил, в автополку, но чтобы немцы нам платили ...не помню. Мы вот платили, когда что нибудь расхреначивали нашими "Уралами"! wassat

          Очень трогательный рассказ. И много расхреначили? Может сотни миллионов изнасилованных немок бутылками с коктейлями Молотова тоже ваша работа? laughing
          Скифотавр
    2. himRa Сегодня, 08:47
      Ну Грибоускайте... громко била пяткой в грудь что Литва отчисляет 2% ВВП в блок
      himRa
      1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:00
        Цитата: himRa
        Ну Грибоускайте... громко била пяткой в грудь что Литва отчисляет 2% ВВП в блок

        Теперь у неё нет груди wassat
        ФАНТОМ-АС
        1. himRa Сегодня, 09:03
          да толку то от бывшей комсомолки?
          в голове пуля! laughing
          himRa
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:11
            Цитата: himRa
            да толку то от бывшей комсомолки?
            в голове пуля!

            Пьёт наверное много fellow
            ФАНТОМ-АС
            1. himRa Сегодня, 09:18

              решайте сами! мешки серьезные под глазами! wassat
              himRa
              1. Vadivak Сегодня, 09:57
                Цитата: himRa
                мешки серьезные под глазами!

                Чем то Бориса царя напоминает
                Vadivak
                1. игорек Сегодня, 13:14
                  Ей бы харю пошире-ну вылитый Петюня!
                  игорек
              2. Ilja2016 Сегодня, 17:32
                "мешки серьезные под глазами" Может болеет чем-то? Почки наверное. Ничего, скоро отобьют laughing
                Ilja2016
        2. Б.Т.В. Сегодня, 09:14
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          Теперь у неё нет груди


          Это- 2% ввп Литвы?!
          Б.Т.В.
          1. ФАНТОМ-АС Сегодня, 09:15
            Цитата: Б.Т.В.
            Это- 2% ВВП Литвы?!

            Браво!!!! этапять! laughing laughing laughing
            ФАНТОМ-АС
        3. Лелёк Сегодня, 09:24
          Цитата: ФАНТОМ-АС
          Теперь у неё нет груди


          Как это нет? У неё, как в анекдоте:
          -Она ему: "Господи, как ты мне надоел. Скажи жотя бы, где находится сердце?"
          -Он ей: "Дура, тебе 7-й десяток, а такой простой вещи не знаешь - два пальца ниже левого соска."
          Она решила покончить с собой, выстрелила в сердце, а прострелила колено. bully
          Лелёк
  5. c3r Сегодня, 08:47
    Они там мазохисты что ли?Выдвигаются к границам России и ожидают ответного шага.Дебилы!После Второй мировой должны были заглохнуть, выродки!Ан нет неймется,добавки хочется!
    c3r
    1. Лелёк Сегодня, 09:39
      Цитата: c3r
      Они там мазохисты что ли?Выдвигаются к границам России и ожидают ответного шага.


      Всё очень просто. Как докажешь главному спонсору свою нужность в преддверии развала? Правильно, поднять волну о вселенской угрозе и начать лязгать гусеницами, авось они там в заокеанах изменят свои планы и продолжат отслюнивать денежку. В европейских умах сейчас творится бардак и шатания, рушится установленный миропорядок и лидеры ЕС и НАТО будут изо всех сил скрестись и царапаться, дабы сохранить себя любимых в прежнем качестве. Вот и наш представитель бильдербергского обкома - пресловутый "рыжий" поделился впечатлениями об обстановке на форуме в Давосе:
      Лелёк
    2. Ilja2016 Сегодня, 17:34
      Да, они уже забыли разрушенные города Европы.
      Ilja2016
  6. инженерный Сегодня, 08:48
    Ох немцы, немцы, ничему видимо история их не учит, как и всех остальных впрочем.
    инженерный
    1. Либероид- Сегодня, 09:01
      Цитата: инженерный
      Ох немцы, немцы, ничему видимо история их не учит, как и всех остальных впрочем.

      Скучают они без наших (особенно немки..), мигранты их достали наверное, вот к нам опять полезли... bully
      Ну и музыкальная пауза....в тему для немцев!
      Либероид-
      1. sabakina Сегодня, 11:14
        Рубероид, лучше уж А. Матова послушать/посмотреть.
        sabakina
        1. Либероид- Сегодня, 11:30
          Это мой любимый клип....Особенно когда "Русский Ваня не стреляй...!"
          Либероид-
  7. sergo1914 Сегодня, 08:49
    А этот батальон прошел курсы "сексуальной ориентации"?
    sergo1914
    1. Александр романов Сегодня, 09:19
      Цитата: sergo1914
      А этот батальон прошел курсы "сексуальной ориентации"?

      Да,каждый солдат прочитал Маин Камф ,и теперь снова верят в победу.
      Александр романов
      1. novobranets Сегодня, 09:32
        Цитата: Александр романов
        Да,каждый солдат прочитал Маин Камф

        К слову сказать, это, так сказать, произведение, переиздано в Неметчине, и пользуется популярностью. Престарелая фрау совсем слетела с катушек, хочет стать новым фюрером. Господи, прости ее, дypy грешную. fool
        novobranets
        1. Vadivak Сегодня, 09:43
          Цитата: novobranets
          хочет стать новым фюрером.

          А что есть евросоюз как не 4 рейх? Басни типа Германия его локомотив ?
          Все повторяется даже противостояние Британии пока мирное
          Vadivak
          1. novobranets Сегодня, 09:54
            Цитата: Vadivak
            А что есть евросоюз как не 4 рейх?

            Похож, согласен. Не хватает пока только одного штриха, идеи расового превосходства. Но, дайте ей (этой старой жабе) еще один срок канцлером...
            novobranets
          2. SpnSr Сегодня, 17:45
            кстати, англасаксы уже отстранились, британия, вот теперь трамп говорит о том, что вот она европа не моя, своими делами, америкой заниматься буду...
            такто четвертый рейх собрали, можно и по своим квартирам, ну а 4 рейх можно эксплуатировать натравливая его на Россию...
            ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!
            SpnSr
      2. Лелёк Сегодня, 09:48
        Цитата: Александр романов
        Да,каждый солдат прочитал Маин Камф ,и теперь снова верят в победу.


        Привет, Санёк.
        Не всё так однозначно. Жёсткая "дисциплина" в ЕС дала трещину и всё громче звучат голоса по "апгрейду" союза и даже по выходу из него. Смогут ли лидеры ЕС удержать его от распада покажут 2017-2018 годы. А пока вот:
        Лелёк
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:52
    Немцы вояки сильные, другое дело их министерша обороны Урсула, кто она ,гинекологша, человек не на своем месте.С такими министершами обороны НАТО долго еще будет большим, но,малохольным пуголом.
    Изгоняющий либероидов
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:43
      Вот по этому у них боеготовность в одном месте - то самолеты не летают, то броню танка можно пальцем проткнуть, как выразился немец - постоянный участник ток-шоу.
      rotmistr60
    2. Vadivak Сегодня, 09:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      другое дело их министерша обороны Урсула,


      И слава Богу, что не Манштейн
      Vadivak
  9. Moskovit Сегодня, 08:58
    Рано радоваться литовцам и веселым немецким гренадерам. Недавно игил опубликовала очередную фотосессию с Леопардами. И это делается устаревшими корнетами.
    Moskovit
    1. donavi49 Сегодня, 09:40
      Во всем видео было 0 корнетов если что. В основнмо Фагуты, Метисы и древнючие Конкурсы (те которые фейерверком летят с новогодним настроением, у них трассер на руле, поэтому такой эффект и их очень легко выделять).

      Справедливости, эти Лео могли ШМ подорвать. Там не показано конкретно. Но это не брошенные - а комбат ин экшен. Ибо брошенные у усадьбы компактно стоят и они так и стоят, в тех же позах, что и на первых фотках в декабре. Это же другая локация.
      donavi49
      1. Moskovit Сегодня, 11:17
        Не спорю. Может и конкурсом. Фотки января 2017.
        Moskovit
  10. 3vs Сегодня, 09:01
    «За последние несколько месяцев мы прошли весьма интенсивное обучение, и солдаты с нетерпением ждут выполнения задачи»
    Что, повторения 45-го не терпится?
    3vs
  11. ЦУС-ВВС Сегодня, 09:01
    ничему жизнь не учит больные. Мазохисты наверное laughing
    ЦУС-ВВС
    1. novobranets Сегодня, 09:36
      Цитата: ЦУС-ВВС
      ничему жизнь не учит

      Их дедушки им не рассказывали, как уже ходили на Восток?
      novobranets
      1. Либероид- Сегодня, 11:43
        Я вот когда слушаю эту немецкую песню, у меня в душе тысячи иголок и екает все...память крови ,моих дедов и прадедов наверное...Если полезут думаю , будет война на полное уничтожение, слишком мы устали уже в душе, от всего этого..Еще раз пережить, НЕТ!

        Во сне часто воюю...Лучше уж смерть , чем жить под гнетом этих чертей...
        Либероид-
        1. PValery53 Сегодня, 16:30
          Когда начнём мочить бандеру?!.
          PValery53
      2. Ilja2016 Сегодня, 17:38
        Вот эту фотку, надо Меркель на письменный стол поставить. Пусть задумается что лучше, или пенсия по старости, или судьба Дудаева.
        Ilja2016
  12. DPN Сегодня, 09:02
    Отцы и деды своё дело сделали В 1945году,похоже и нынешнему поколению придётся показать на что оно СПОСОБНО.
    DPN
  13. VadimSt Сегодня, 09:04
    Со времен тевтонских рыцарей, все выдвигаются и выдвигаются.... До выдвигаются, что России, придется, в очередной и последний раз, задвинуть их навсегда

    P.S. - а бирку с предупреждением, прям как в концлагере - на лоб прибили. Форум не умрет без меня, а я не загнусь без форума
    VadimSt
  14. Stinger Сегодня, 09:15
    26 танков и 170 других военных транспортных средств, включая броневые машины пехоты Marder и танки Leopard 2, будут размещены в сотне километрах от российского Калининграда


    На всякого Леопарда найдётся русский Корнет. Как в песне
    На тебя, подбоченясь красиво,
    Загляделся проезжий корнет.
    Stinger
  15. АлеБорС Сегодня, 09:29
    Хочется надеяться, что это просто надувание щёчек...
    АлеБорС
    1. Vadivak Сегодня, 09:50
      Цитата: АлеБорС
      Хочется надеяться, что это просто надувание щёчек..

      Так оно и было до 22.06.
      Vadivak
  16. rotmistr60 Сегодня, 09:44
    и солдаты с нетерпением ждут выполнения задачи

    Что-то знакомое слышится в этих словах. Да и фото к статье очень смахивает на хронику 41 г.
    rotmistr60
  17. лысова Сегодня, 09:45
    " В течение нескольких дней танково-гренадерский батальон германской армии будет развернут в Литве для противостояния «российской угрозе»". Историческая тяга к братьям меньшим. А вот с памятью - дружить надо.
    лысова
  18. МПК105 Сегодня, 09:48
    Всё-я в погреб.БАТАЛЬОН НЕМЦЕВ!!!Всё пропало,шеф...
    МПК105
  19. антивирус Сегодня, 09:56
    Валенки, солдаты получили со склада?
    учитывают опыт 41г?
    антивирус
  20. Португальский кораблик Сегодня, 10:05
    Вот мало немцев били,в том числе после 1945 года...Фуфло весь этот интернационализм...Вон опять ваши немецкие рабочие и крестьяне готовятся нападать на Россию...
    Португальский кораблик
    1. albert Сегодня, 16:53
      Попробуют напасть-домой вернутся только в виде радиоактивной пыли.
      albert
      1. Португальский кораблик Сегодня, 17:29
        Хотелось бы верить,но Россия ,в очередной раз, не готова к войне...
        Португальский кораблик
  21. doubovitski Сегодня, 10:10
    Цитата: антивирус
    Валенки, солдаты получили со склада?
    учитывают опыт 41г?

    Нынче нужно валенки из асбеста брать. Ибо Буратино- такая мерзкая штука, жарко будет при самом что ни на есть сибирском морозе.
    doubovitski
    1. антивирус Сегодня, 21:28
      спасибо. не жарил сосиски.
      антивирус
  22. пенZионер Сегодня, 10:23
    Что-то очень знакомые движения возле наших границ. Вроде когда-то это уже было. Не проспать бы. А мы пока не готовы,но дедушка Мороз как всегда на нашей стороне. Он их пока всех попридержит,а там глядишь и мы подготовимся как нужно или ганцы с янками поумнеют и домой восвояси уйдут.
    пенZионер
  23. Fonmeg Сегодня, 10:23
    Похоже забыли чем закончилось (и не один раз) выдвижение их предков на Восток! С начало "Drang nach Osten", затем драп обратно на запад! Истинно, история учит тому, что она ни чему не учит, особенно недоумков!
    Fonmeg
  24. vetor Сегодня, 10:23
    Раз в сто лет + - происходит столкновение Европы с Россией.
    В 41-м немцы брали с собой в поход воспоминания Коленкура отправлено России 1812-13 годов.
    У нынешних крестоносцев комиксы и что нибуть просто геев...
    vetor
  25. vetor Сегодня, 10:24
    Цитата: vetor
    Раз в сто лет + - происходит столкновение Европы с Россией.
    В 41-м немцы брали с собой в поход воспоминания Коленкура о России 1812-13 годов.
    У нынешних крестоносцев комиксы и что нибуть просто геев...
    vetor
  26. Altona Сегодня, 10:44
    Цитата: dorz
    У немчуры историческая память совсем отсутствует.

    ---------------------------------
    Самое смешное, у них в тылу несколько полков ИГИЛ сидит в виде "бежецев", а они к российской границе силами батальона идут. Ей-Богу, наивно и смешно.
    Altona
  27. Alekspel Сегодня, 10:51
    Если бы не пред-атель Горбачёв, выведший ГСВГ из Германии, сидели бы они сейчас и не квакали. Нашу страну снаружи не взять, её если и победят, то только пятая колонна, которая развалит её изнутри, Путин-то главком наш не вечный.
    Alekspel
  28. muhomor Сегодня, 11:13
    Ну припёрся батальон танковый. Это что? Обалденная угроза для России? belay Немцам наверное самим смешно, как они одним батальоном Ядерную державу сдерживают. laughing
    muhomor
    1. Либероид- Сегодня, 11:56
      Цитата: muhomor
      Ну припёрся батальон танковый. Это что? Обалденная угроза для России? belay Немцам наверное самим смешно, как они одним батальоном Ядерную державу сдерживают. laughing

      Все с этого и начинается..Почитайте историю ,все опять повторяется ...Вопрос , кто их опять толкает на конфликт с Россией и для чего..?
      Либероид-
  29. Slon_on Сегодня, 12:01
    Странный род войск - танковые гренадеры, как раз тот случай когда гугль-перевод искажает смысл. Правильней было бы перевести как бронегренадеры, короче соответствуют нашим мотострелкам. А вот жаль ППД не указан, можно было бы прикинуть - наши "Смерчи" достанут или "Полонезы" привлекать придется.
    Slon_on
  30. commbatant Сегодня, 12:42
    По состоянию на 2015 год структура СВ Германии выглядела следуюшим образом:

    1. Panzerdivision (Bundeswehr).svg 1-я танковая дивизия (нем. 1. Panzerdivision) (Ганновер)
    Штаб и рота связи
    325-й артиллерийский дивизион
    9-я танковая бригада
    21-я танковая бригада
    41-я механизированная бригада
    10. Panzerdivision (Bundeswehr).svg 10-я танковая дивизия (нем. 10. Panzerdivision) (Файтсхёххайм)
    Штаб и рота связи
    131-й артиллерийский дивизион
    345-й артиллерийский дивизион
    12-я танковая бригада
    37-я механизированная бригада
    23-я горнопехотная бригада
    Division Spezielle Operationen (Bundeswehr).svg Аэромобильная дивизия быстрого реагирования (Штадталлендорф)
    Штаб
    Командование сил специальных операций
    1-я аэромобильная бригада
    DEU-FRA Brig (V1).svg Франко-германская бригада

    Насколько я помню из "ЗВО" в годы холодной войны в состав германо-датского АК выделялась одна МПД и один АК в состав Британско-Рейнской Армии (штаб - г. Белефельд), после развала Варшавского блока, Британско-Рейнская Армия была ликвидирована, после окончания холодной войны в указанный корпус вошла одна из дивизий войска польского, после этого АК стал называться германо-датско-польский (Щецин, Польша). Так что, я думаю, что ботальон бундесвера будет из этого корпуса, соответственно, там должны заявиться и ботальоны из Польши и из Дании.

    Мобильные Силы НАТО http://zvo.su/suhoputnye-voyska/mobilnye-sily-nat
    o.html в соответствии с информацией из ссылки мо географии нахождения той или иной страны НАТО, можно определить какие ботальоны из какой страны будут дислоцироваться в Прибалтике, Польше, Румынии....
    commbatant
  31. Кент0001 Сегодня, 13:27
    У нас березовых крестов для их дедов хватило, и для внуков найдем,...если что.
    Кент0001
  32. PValery53 Сегодня, 14:07
    А понтрет Гитрела не забыли с собой взять? - Ну ничему их жизнь не учит!
    PValery53
  33. Леонид Хар Сегодня, 14:18
    Когда то более именитый генерал с фамилией Гудериан также горел желанием выдвинуться на восточные рубежи СССР. Где он оказался потом, все знают.
    Леонид Хар
  34. Штык Сегодня, 15:10
    Да бросьте вы все лицемерить! Могу понять тех кто не служил, кому позубоскалить, но не тех кто служил в СА. Забыли как сами стояли в Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии? Как рвались попасть туда на службу ? smile Всё, одни ушли - другие пришли! Закон Лавуазье! wassat
    Штык
  35. semuil Сегодня, 15:59
    Железный блицкриг
    Обама тоскливо посмотрел на календарь. До инаугурации Трампа оставалось три дня.
    Он подлил себе виски, щедро отхлебнул, закусил шоколадкой и решительно стукнул кулаком по столу, воскликнув:– ли я дрожащая или право имею?!
    Байден поднял голову, мутно посмотрел на президента и икнул:– И-имеете…
    После чего опять уронил голову в салат. Он всё ещё никак не мог отойти от вчерашнего киевского фуршета с горилкой, гопаком, гарными дивчинами с пониженной социальной ответственностью и Петром Алексеевичем в качестве тамады.
    Обама решительно отодвинул пустую бутылку, пододвинул телефон и приказал соединить его с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом.…………
    В четыре часа утра 3-я бронетанковая бригадная группа «Железо» 4-й пехотной дивизии США и польская дивизия бронетанковой кавалерии имени короля Яна Собеского перешли польско-российскую границу у города Багратионовск Калининградской области, энергично развивая наступление по направлению Калининград – Большаково – Воронеж – Москва – Кремль. В районе плацдарма реки Неман, согласно плану, к группировке подключались литовская бригада «Железный волк» и сводный батальон НАТО, в районе Воронежа – армия УПА, мечта де Голля, а в Москве были приведены в боевую готовность диверсионный отряд «Болотный либерал» под командованием оберфюрера Алекса фон Навальнера и полк специального назначения «Пармезан 800» штурмбаннфюрера Гозмана. Таков был план операции «Решительная решимость», составленный лично главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Кертисом «Дуче» Скапаротти.……………
    – Товарищ сержант! – прошептал пограничник рядовой Дзагоев, толкнув придремавшего рядом сержанта Иванцова.
    – Товарищ сержант, гляньте, танки какие-то!
    Сержант проснулся, раздвинул кустарник и удивлённо уставился на необычные жёлтые танки, стоявшие на контрольно-следовой полосе. У пограничного столба пыхтели двое негров в песочном камуфляже, пытаясь сбить со столба герб Российской Федерации.
    – Кино что ли снимают? – удивился сержант.
    – А почему нас не предупредили?
    Он на всякий случай передёрнул затвор автомата и строго крикнул в сторону пришельцев:– Кто такие?
    – Э, сюда иди! – зычно поддержал сержанта рядовой Дзагоев, зорко рассмотрев, что у этих двоих странные каски и сшиты не по-нашему широкие штаны. Семья Дзагоевых держала небольшое швейное ателье во Владикавказе.
    Пришельцы отпрыгнули от столба, залегли, закричали и начали палить во все стороны длинными очередями. Среди танков тут же забегали люди, что-то пронзительно вопя в рации. Некоторые из них налетали друг на друга и падали, отчаянно крича и закрывая слабеющими руками разбитые носы. К ним, перебежками, бежали другие люди, которые хватали упавших, быстро обматывали их бинтами и оттаскивали за танки, яростно отстреливаясь во все стороны короткими очередями. Одна очередь попала в большой жёлтый джип с башенкой и джип загорелся. Два стоявших неподалёку танка взревели двигателями, рванули подальше от джипа и столкнулись в лоб в окутавшем всё дыму. Пока танкисты орали друг на друга, в небе появился вызванный на подмогу вертолёт «Апач» дивизионной авиационной бригады «Железный орёл». «Апач» сходу вступил в бой, выпустив в клубы дыма две ракеты «хеллфаер», удачно накрыв место танкового ДТП с первого залпа. С одного из джипов по вертолёту ударил крупнокалиберный пулемёт. «Апач» задымил и ушёл в сторону Польши, активно выбрасывая тепловые ловушки. Оставшаяся техника дала задний ход, умело прикрывая свой отход кинжальным огнём.Вскоре всё стихло. С польской территории доносились стоны, крики, вой сирен и тревожный стрекот спасательных вертолётов.На полосе дымился догорающий джип, желтели обломки танков, да стояли у пограничного столба два негра с поднятыми руками.…………..
    Сержант Иванцов закрыл, наконец, рот.
    – Ну ни хрена себе! – потрясённо сказал он.
    – Я ж говорил – кино снимают! Ёмаё, такая сцена – и с одного дубля! Мастера визуальных решений.– Мамой клянусь, вторую часть Спасения рядового Райана снимают! – ошалело помотал головой рядовой Дзагоев и посмотрел на двоих у столба.
    – Товарищ сержант, пойдём спросим у артистов – когда премьера блокбастера?
    …………….Из донесения генерал-лейтенанта Бена Ходжеса председателю объединённого Комитета начальников штабов.«Сэр, ввиду того, что 1-й батальон 66-го бронетанкового полка «Железные рыцари», шедший в авангарде нашего наступления, наткнулся на мощный замаскированный укрепрайон русских – фактор внезапности был нами утерян, вследствие чего оперативным штабом было принято решение о сворачивании операции «Решительная решимость».
    Наши потери составили: два танка «Абрамс», один «хамви», вертолёт «Апач» и двое пропавших без вести.Так же остаётся неизвестной судьба польской дивизии бронетанковой кавалерии имени короля Яна Собеского, наступавшей восточнее. В последнем сообщении её командир доложил, что они захватили экскурсовода из местных, который знает короткую дорогу на Калининград, после чего дивизия на связь больше не выходила.Потери русских составили: до роты убитых, десять танков «Армата», три комплекса «Искандер» и одна пусковая установка ядерных ракет. Прошу доложить господину Президенту, что армия США выполнила свой долг – русским агрессорам дали понять, что наши европейские союзники находятся под надёжной защитой!»
    semuil
  36. uragan114 Сегодня, 16:00
    "Батальон бундесвера выдвигается на Восток"
    Чёёёё?? wassat wassat
    uragan114
  37. Ilja2016 Сегодня, 17:26
    Два раза Берлин брали и третий раз возьмём
    Ilja2016
  38. Влад5307 Сегодня, 17:42
    [quoteПри этом в руководстве НАТО ожидают ответного шага России – в последнее время Москва не раз сообщала о наличии «передвижных ядерных ракет "Искандер", которые могут достичь Берлина», заключает издание.][/quote]
    Это мы от них ожидаем не визгов по строительству стен от РФ, а действительно действий по безопасности в Европе. А на деле видим продолжающуюся концентрацию войск НАТО на наших западных границах. Все таки решили рискнуть благополучием старушки Европы в угоду хозяевам из СГА! Взять Крым с помощью предателей с Украины не получилось, решили прощупать с северо-запада. Издыхающая Обезьяна решила кинуть в Медведя свои банановые шкурки - смотрите сами на них не подскользнитесь! am
    Влад5307
  39. Ал.Пересвет Сегодня, 17:49
    Как бы Калининград не профукать нам,парни.
    Ал.Пересвет
    1. Ал.Пересвет Сегодня, 17:53
      У меня вопрос-почему дают бан-за слова "тормоз"? Это что-мат? Или за слово ""? А как тогда такого человека назвать-если он ? Я не понимаю-это что-какие-то матные слова??? Так как в русском языке таких людей по другому назвать?Как дурака назвать по другому?
      Ал.Пересвет
    2. PValery53 Сегодня, 20:12
      Сначала нам профукают Берлин, Париж и Лондон. А там посмотрим.
      PValery53
  40. Darth Revan Сегодня, 18:10
    Цитата: Ilja2016
    Два раза Берлин брали и третий раз возьмём


    Бог, как известно, любит Троицу laughing
    Darth Revan
    1. БРДМ2М Сегодня, 18:25
      Не смешно мужики, совсем не смешно. Реально то готовы грязь месить в окопах и так далее? Уж если в самом деле фрицы полезут их не убивать надо а распинать на крестах.
      БРДМ2М
  41. Ал.Пересвет Сегодня, 18:35
    Цитата: БРДМ2М
    Не смешно мужики, совсем не смешно. Реально то готовы грязь месить в окопах и так далее? Уж если в самом деле фрицы полезут их не убивать надо а распинать на крестах.

    Если немцы нападут на Россию,Русских-их нужно будет взять в состав России.Навечно.Чтобы-стали Россией,Русскими и никогда больше-не нападали на Русских,Россию-так как-будут сами Россией,Русскими.Вот это вот-правильное решение.
    Ал.Пересвет
    1. БРДМ2М Сегодня, 18:46
      Не спорю, считаю это нужно было сделать в 1945, выгнать всех этих саксонов с континента. И на мой взгляд тогда мы реально могли это сделать
      БРДМ2М
      1. БРДМ2М Сегодня, 18:48
        Не пойму место жительства у меня указано Новороссия, а флаг укроповский показует
        БРДМ2М
  42. Ал.Пересвет Сегодня, 19:33
    Цитата: БРДМ2М
    Не пойму место жительства у меня указано Новороссия, а флаг укроповский показует

    Потому что Новороссию-не признали ещё.Мы-Русские-и Украину и украинцев-не считаем чужими.Украина и украинцы-наши-русские,а Украина-это Россия.Что ж нам-из-за кучки кастрюлеголовых отдавть им всю Украину и всех НАШИХ-украинцев-русских?
    Ал.Пересвет
  43. Маки Авелльевич Сегодня, 20:48
    Самая лютая подборка до слёз


    что прямо так сразу Целый батальон?
    Маки Авелльевич
  44. razved Сегодня, 21:35
    Вот неугомонные... Каждые сто лет, а то и не один раз в один век немцы (как бы они не назывались: орден, имперская армия, вермахт или как-то еще) идут на восток, получают по полной и откатываются домой. При этом каждый раз их надежды и помыслы на реванш за прошлые поражения так и оставались не реализованы. Так было, есть и будет.
    И еще один момент, если немцам не хватает своих мозгов дойти до мысли, что с Россией лучше и выгодней дружить, и они постоянно ведутся на один и тот же развод англо-саксов, тогда так и будут получать...
    razved
  45. wandlitz Сегодня, 21:43
    Немцы... Вас, что история ни чему не учит?
    Или память отшибло?
    wandlitz

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